Mỹ cảnh báo Châu Âu rằng Nga xin TQ viện trợ các phi cơ không người lái (drones) mang vũ khí - Ba Thủ Tướng của Châu Âu (Ba Lan, Slovenia, Czech) sẽ đi dưới mưa đạn vào Kyiv họp với Tổng Thống Ukraine. Anh: Nga tấn công như hiện nay trong 10-14 ngày nữa là cạn bom đạn. Ukraine: chiến tranh kết thúc vào đầu tháng 5/2022 khi Nga cạn súng đạn và binh lính. - Zelensky: Châu Âu phải chiến đấu với Ukrai

Một biên tập viên Đài truyền hình Channel One của nhà nước Nga, xông vào giữa giờ tin chính để biểu tình phản chiến. Người biểu tình phản chiến này là Marina Ovsyannikova, 44 tuổi, có thể bị án tù 15 năm.

- Mỹ cảnh báo Châu Âu rằng Nga xin TQ viện trợ các phi cơ không người lái (drones) mang vũ khí

- Ba Thủ Tướng của Châu Âu (Ba Lan, Slovenia, Czech) sẽ đi dưới mưa đạn vào Kyiv họp với Tổng Thống Ukraine. Anh: Nga tấn công như hiện nay trong 10-14 ngày nữa là cạn bom đạn. Ukraine: chiến tranh kết thúc vào đầu tháng 5/2022 khi Nga cạn súng đạn và binh lính.

- Zelensky: Châu Âu phải chiến đấu với Ukraine vì sau Ukraine là Nga tấn công Estonia, Latvia, Lithuania, và Poland. Belarus: sẽ không giúp quân sự Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Ukraine: đã xoa sổ hơn 13,500 lính Nga, 185 phi cơ, 640 quân xa, 404 xe tăng.

- Tỵ nạn từ Ukraine đã hơn 3 triệu người. Trung bình 5 trẻ em Ukraine chết/ngày vì bom đạn.

Dân Anh đông ào ạt ghi danh để bảo trợ người tỵ nạn Ukraine. Hồng Thập Tự: Mariupol với gần 430,000 cư dân thiếu lương thực, điện, nước, thuốc y khoa.

- Hơn 40,000 người Syria ghi danh tình nguyện chiến đấu cho Nga tại Ukraine.

- Trên Đài TV Nga, giờ tin tức, 1 biên tập viên biểu tình, tay cầm biểu ngữ và miệng hô khẩu hiệu đòi ngưng chiến.

- Tư lệnh Vệ Binh Nga thú nhận cuộc chiến ở Ukraine không nhanh như ý muốn.

- Có tin TQ và Ấn Độ tính giúp kinh tế Nga, Mỹ ngăn cản. Nga cần các gói lương khô cho lính. 1 phi công hàng không Nga nói với hành khách: Nga xâm lăng Ukraine là tội ác. Phái đoàn 20 Giáo sĩ Do Thái giáo từ New York City đã tới thăm dân tỵ nạn ở biên giới Ba Lan/Ukraine.

- Đệ nhất phu nhân của Ukraine: Chúng tôi chiến đấu để sống còn, cần viện trợ để chiến đấu, để bảo vệ bầu trời, cần chiến đấu cơ, cần phi đạn phòng không. TT Ukraine viết thư an ủi và vinh danh tới gia đình nhà báo Mỹ bị Nga bắn chết. Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ họp vào Thứ Tư ở Brussels. Benjamin Hall (phóng viên Fox News) bị thương ở Kyiv.

- TTK/LHQ: cơ nguy chiến tranh nguyên tử bùng nổ, Nga hãy ngưng tức khắc cuộc chiến ở Ukraine. Đà tiến quân của Nga "đang khựng lại". Kharkiv có ít nhất 600 khu chung cư cao tầng bị bom đạn Nga phá hủy, ít nhất 50 trường học, nhiều bệnh viện bị bom và "sụp đổ toàn diện." Thương thuyết Ukraine/Nga chưa tới đâu.

- Biden sửa soạn thăm Châu Âu, Ba Lan

- Nga cấm xuất cảng ngũ cốc, đường tới EAEU

- 87% hãng Nhật ở Nga nói trừng phạt quốc tế sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc kinh doanh của họ.

- 1 phụ nữ tin theo Trump, tham dự biểu tình bạo loạn: mất việc làm, mất chồng, rồi vào tù.

- Mỹ: sẽ tăng vọt COVID-19 mùa xuân này

- Quận Cam: 1 Hiệu Phó tự sát trong trường

- Quận Cam: tuyển bưu tín viên, lương $19/giờ

- Texas: Tu Huynh bị bắt vì trộm thư, thẻ tín dụng

- Oregon: Nha sĩ Hai Pham (Dân Chủ) tranh ghế Dân Biểu tiểu bang Oregon địa hạt 36.

- New York: Một phụ nữ gốc Á 67 tuổi bị một ông lực lưỡng đấm 125 cú vào mặt và rồi dùng chân giẫm đạp

- Hàng trăm tỷ đồng VN quăng vào hư vô: nghiên cứu vaccine nội hóa lặng lẽ biến vào hư vô.

- Nhà văn Văn Quang (1933-2022) đã từ trần sáng thứ Ba 15/3/2022 vì tuổi già sức kiệt, tại nhà riêng ở Q. 3, Sài Gòn

- HỎI 1: Nga không xâm lăng Ukraine nếu Trump là Tổng Thống? Joe Biden làm tăng giá xăng? ĐÁP 1: Phần đầu là bất định. Phần sau là sai.

- HỒ SƠ: Bài báo chung của các vị Đại sứ Liên minh Châu Âu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội.

QUẬN CAM (VB-16/3/2022) --- Nhà văn Văn Quang đã từ trần lúc 10:20 sáng thứ Ba 15/3/2022 vì tuổi già sức kiệt, tại nhà riêng ở Chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Sài Gòn, theo tin từ nhà thơ Nguyễn Quốc Thái. Tang lễ sẽ tổ chức tại Sài Gòn.





Chiều Thứ Ba 15/3/2022, Văn Quang đã được liệm tại nhà riêng ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, ngay sau đó di quan về quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Vào 9 giờ sáng ngày thứ Năm 17/3 sẽ động quan và hỏa táng tại Bình Hưng Hoà.

Nhà văn Văn Quang tên là Nguyễn Quang Tuyến, sinh năm 1933 tại Thái Bình, được biết đến qua một số tiểu thuyết cùng những tác phẩm văn học khác. Nhà văn Văn Quang giữ chức Trung Tá trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, làm việc cho Cục Tâm lý chiến, từng làm Giám đốc Đài Phát thanh Quân đội VNCH và Chủ biên tờ báo Quân đội, sau đổi tên báo thành Chiến sĩ Cộng hòa.

Đóng góp lớn nhất của ông là các tác phẩm văn chương. Trong số những tiểu thuyết của Văn Quang, có bốn tác phẩm được thâu thành phim.

Chân trời tím được Quốc Phong chủ hãng Liên Ảnh chọn quay. Hùng Cường và Kim Vui thủ diễn hai vai chính trong phim Chân trời tím với bài "Nửa hồn thương đau" của Phạm Đình Chương do Thái Thanh hát. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã lấy nguồn cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết này để sáng tác nhạc phẩm "Chân trời tím" cùng tên.

Ngàn năm mây bay thì do Thái Lai phim thực hiện với Hoàng Anh Tuấn làm đạo diễn và sĩ quan quân đội Phạm Huấn thủ diễn.

Phim thứ ba là Đời chưa trang điểm của hãng phim Giao Chỉ do ông Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn.

Cuối cùng là phim Tiếng hát học trò do Thái Thúc Nha của hãng Alpha thực hiện, Thanh Lan diễn vai chính.

Sau năm 1975 ông bị bắt giam hơn 12 năm tù cải tạo trước khi được thả. Ra khỏi tù Văn Quang không tị nạn sang Hoa Kỳ theo diện HO như hầu hết các tù nhân chính trị khác. Tuy không cầm bút như trước năm 1975 ông vẫn tiếp tục sáng tác với loạt phóng sự "Lẩm cẩm Sài Gòn Thiên hạ Sự" và "Lên đời" được phát hành trên báo chí và radio tiếng Việt ở hải ngoại.

Năm 2009 ông được tạp chí Khởi Hành ở California trao tặng "Giải Văn chương Toàn Sự nghiệp Khởi Hành 2009". Việt Báo sẽ có bản tin chi tiết sau.

--- Mỹ cảnh báo các đồng minh Châu Âu rằng Nga đã xin Trung Quốc viện trợ các phi cơ không người lái (drones) vào những ngày cuối tháng 2/2022, khi mới bắt đầu xâm lăng Ukraine, theo tin Bloomberg.

Chính phủ Biden đã ngăn cản tức khắc, theo các nguồn tin ẩn danh. TQ là một trong vài nước xuất cảng nhiều nhất các phi cơ không người lái có vũ trang, và đã bán cho nhiều nước như Saudi Arabia, Pakistan và United Arab Emirates.

TQ xuất cảng phi cơ không người lái có vũ trang từ 1 thập niên trước, hãng hàng đầu của TQ là Aviation Industry Corp. of China (AVIC). Các phi cơ không người lái đời mới của AVIC có kiểu GJ-11 có chức năng tàng hình, kiểu WZ-7 có thể bay 12 giờ liên tục và bay liên lục địa.

Chính phủ Biden đã lập danh sách đen từ tháng 6/2022 để cấm đầu tư Hoa Kỳ vào 59 công ty liên hệ tới quân sự TQ, trong đó có hãng AVIC.

--- Gần 100 trẻ em Ukraine bị giết trong cuộc chiến Ukraine tới giờ, trung bình 5 trẻ em chết/ngày vì bom đạn. Ukraine nói có hơn 400 trường học bị hư hại, với 59 trường bị hoàn toàn xóa sổ.

--- Số người tỵ nạn, chạy ra từ Ukraine, từ 24/2/2022 tới bây giờ đã hơn 3 triệu người. Trong đó, phần lớn, hơn 1.8 triệu người là vào Ba Lan. Trong số người tỵ nạn, có 157,000 người là quốc tịch thứ 3 (tức là: kông phải Nga, không phải Ukraine).

--- Hồng Thập Tự cho biết đang có chuyến di tản với 30 xe buýt dự định từ Sumy. Trong khi đó chưa thể viện trợ nhu yếu phẩm tới Mariupol, nơi đang bị quân Nga bao vây và cắt đường di tản, nơi bom đạn đã làm chết hơn 2,300 người và gần 430,000 người thiếu lương thực, điện, nước, thuốc y khoa.

--- Một trang web cho người dân Anh vào ghi danh nhà của họ làm nơi đón người tỵ nạn Ukraine đã khởi đầu lên mạng từ Thứ Hai, sáng Thứ Ba có lúc sập mạng vì quá đông người muốn bảo trợ tỵ nạn. Khoảng 44,000 người Anh muốn mở cửa đón dân Ukraine vào tỵ nạn, chỉ trong 6 giờ đầu tiên mạng này mở ra.

--- Ukraine nói rằng có hơn 13,500 lính Nga bị giết tính từ đầu cuộc chiến tới giờ. Và chỉ trong 24 giờ trước lúc báo cáo, cao hơn hôm qua tới 1,500 lính Nga tử trận. Ukraine cũng nói đã phá hủy 185 phi cơ, 640 quân xa, 404 xe tăng của Nga.

--- Tổng Thống Belarus là Alexander Lukashenko hôm Thứ Ba lập lại rằng Belarus sẽ không giúp quân sự Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Ông nói, Belarus mua vũ khí từ Nga, và Belarus không dính gì tới cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói LHQ, Liên Âu và Anh cấm vận Belarus vì đã giúp Nga là sai, và đã mở ra "cuộc chiến 2 mặt" nhắm vào Belarus.

--- Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Ba thúc giục rằng Châu Âu cần phải chiến đấu với Ukraine để "ngừng guồng máy chiến tranh của Nga" vì nếu không, "họ sẽ tấn côngq úy vị kế tiếp." Ông nói Nga sau Ukraine là sẽ phá hủy các nền dân chủ ở Estonia, Latvia, Lithuania, hay Poland. "Tất cả chúng ta đều là mục tiêu của Nga."

--- Cuộc chiến tại Ukraine dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tháng 5/2022 khi Nga cạn kiệt tài nguyên súng đạn và binh lính, theo lời Oleksiy Arestovich, một cố vấn của Tổng Thống Zelensky. Ông nói, lúc đó sẽ có hòa ước, vì Nga không còn gì để tấn công theo tốc độ hiện nay. Ông nói sẽ là điên khùng khi Nga gửi các lính nghĩa vụ mới qua có 1 tháng huấn luyện.

--- Một viên chức cao cấp quốc phòng Anh quốc nói rằng Nga chỉ còn sức để tấn công mạnh mẽ như hiện nay trong 2 tuần lễ nữa, trong khu quân Ukraine đã chận được Nga qua 3 tuần rồi. Sau 10-14 ngày nữa, quân Nga sẽ đuối sức, cạn bom đạn, lúc đó sức mạnh của quân Ukraine sẽ vượt hơn quân Nga.

--- Một phi cơ không người lái của Nga hôm Thứ Hai đã bị bắn rớt sau khi bay vào bầu trời Ba Lan và về ukraine. Quân Ukraine gọi chuyện bay lạc là khiêu khích. Phi cơ không người lái này ban đầu bay quanh thành phố Yavoriv của Ukraine rồi bay qua biên giới để vào Ba Lan, rồi về bầu trời Ukraine, nơi đây bị bắn rớt.

.

--- Ba Thủ Tướng của Châu Âu sẽ đi dưới mưa đạn: Mateusz Morawiecki (Thủ Tướng Ba Lan), Janez Janša (TT Slovenia), Petr Fiala (TT Czech) --- hôm Thứ Ba sẽ làm một chuyến đi nguy hiểm vào thủ đô Kyiv để họp với Tổng Thống Ukraine trưc tiếp. Chuyến đi này nhằm bày tỏ ủng hộ Ukraine.

.

--- Hơn 40,000 người Syria đã ghi danh tình nguyện chiến đấu cho Nga tại chiến trường Ukraine, theo bản tin của tổ chức Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), một tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Nhưng tin hôm Thứ Hai của SOHR nói là bâyg iờ vẫn chưa chiến binh nào rời Syria.

Trong các thành phần được chính phủ Nga nhắm tuyển mộ chiến đấu bên cạnh lính Nga ở Ukraine, có Thư mời ghi danh gửi tới tổ chức dân quân Al-Qatarji --- một tổ chức bị Mỹ đưa vào sổ đen vì là lực lượng trung gian giữa chế độ của Assad và quân thánh chiến Hồi giáo ISIS.

Bản tin SOHR nói rằng tiền lương cho chiến binh Syria tuyển vào tham chiến có thể là từ $1,500 tới $2,500/tháng, nhưng không có xác định về các con số này.

--- Một cấp chỉ huy Nga, một trong các tay thân tín của Tổng Thống Putin, thú nhận rằng xâm lăng Ukraine không đúng như kế hoạch đã định.

Viktor Zolotov, Tư lệnh Lực Lượng Vệ Binh Nga và là thành viên Hội đồng An ninh của Putin, nói trong buổi lễ nhà thờ hôm Chủ Nhật rằng cuộc chiến không nhanh như ý muốn.

Viktor Zolotov, Tư lệnh Lực Lượng Vệ Binh Nga

--- Một biên tập viên Đài truyền hình Channel One, một băng tần của nhà nước Nga, xông vào giữa giờ tin chính để biểu tình phản chiến. Ống kính TV đã chiếu lên cho cả nước xem, không kịp tắt sóng.

Người biểu tình phản chiến này là Marina Ovsyannikova, 44 tuổi, xông vào giữa giờ tin tức đêm, tay cầm biểu ngữ và miệng hô khẩu hiệu "Hãy ngưng cuộc chiến. Đừng tin vào tuyên truyền. Họ đang nói dối người dân. Đừng chiến tranh."

Video dài 1:28 phút:



https://youtu.be/D_MG0os17XM

Hội nhân quyền OVD-Info nói rằng người biểu tình là Maria Ovsyannikova, một nhân viên của Đài TV trên, hiện đang bị giam ở Ty Cảnh Sát Ostankino Police Department tại Moscow. Theo luật mới, cô có thể bị án tù 15 năm.

OVD-Info cũng đưa ra 1 video khác do Ovsyannikova thực hiện trước khi biểu tình. Cô này nói rằng những gì xảy ra ở Ukraine là tộc ác, Nga là xâm lăng, trách nhiệm là duy một người là Putin. Cô nói trong video rằng cha cô là săc tộc Ukraine, mẹ cô là Nga.

Cô nói trong vài năm qua, cô làm việc ở Channel One, tuyên truyền cho Putin và bây giờ cô xấu hổ vì phải nói dối trước ống kính TV, mắc cỡ vì im lặng năm 2014 khi chuyện này bắt đấu (lúc đó, Nga chiếm Crimea), lúc đó cô không biểu tình khi Điện Cẩm Linh đầu độc Navalny, đã im lặng "nhìn chế độ phi nhân này, và bây giờ cả thế giới quay lưng với chúng ta, và 10 thế hệ nữa con cháu chúng ta cũng sẽ không có thể rửa sạch nỗi ô nhục của cuộc chiến huynh đệ tương tàn này."

Cô nói, "Chúng ta là người Nga, suy nghĩ và thông minh, và chỉ nơi chúng ta mới ngừng được sự điên khùng này. Hãy ra biểu tình, đừng sợ. Họ không thể gỡ bỏ tất cả chúng ta được."

Ravina Shamdasani, phát ngôn nhân về nhân quyền LHQ, nói trong buổi họp báo ở Geneva hôm Thứ Ba rẳng nhà nước Nga cần bảo đảm rằng phụ nữ này sẽ không bị trù dập gì bởi vì cô chỉ thực hiện quyền tự do phát biểu.

--- Một phái đoàn 20 Giáo sĩ Do Thái giáo từ New York City đã tới thăm biên giới Ba Lan/Ukraine hôm Thứ Hai, cung cấp thiết bị y tế và lương thực tinh thần cho nhiều người tỵ nạn từ Ukraine.

Giáo sĩ Joseph Potasnik, Phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Sĩ New York Board of Rabbis, nói điều quan trọng là làm nhân chứng cho nỗi đau của dân Ukraine, "Chúng ta đã là người tỵ nạn. Chúng ta phải giúp những người tỵ nạn khác," nhắc rằng dân Do Thái từng bị truy bức trong quá khứ.

--- Ned Price, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói hôm Thứ Hai rằng Mỹ sẽ không để cho bất kỳ nước nào hỗ trợ Nga. Price nói như thế sau khi có tin Trung Quốc và Ấn Độ suy tính trợ giúp kinh tế Nga.

Price nói trong buổi họp báo rằng Mỹ đang quan sát kỵ, để xem TQ hay bất kỳ nước nào khác cung cấp hình thức yểm trợ nào cho Nga, dù là giúp vật liệu, giúp kinh tế hay giúp tài chánh. "Chúng ta đã nói rất rõ với TQ, rằng chúng ta không để yên cho bất kỳ nước nào giúp Nga."

Sau đó, trong buổi họp báo, Price tiết lộ rằng Bộ Ngoại Giao Mỹ đã "nói chuyện với các đối tác của chúng ta" tại Nam Á châu, Ấn Độ Thái Bình Dương, Trung Đông và Phi Châu.

Trong các yêu cầu xin giúp, Nga cần hỗ trợ các gói lương khô đóng góp sẵn dùng cho quân nhân, theo 2 nguồn tin liên hệ vấn đề này. Một nguồn tin nói với CNN rằng TQ đã lộ ý muốn cung cấp các gói lương khô.

--- Một phi công của một hãng hàng không Nga nói với hành khách sau khi hạ cánh ở Thổ qua ống điện thoại phi cơ rằng quân đội nước ông [Nga] xâm lăng Ukraine kà một tội ác, "Đây là Trưởng phi hành đoàn nói với quý khách. Chúc mừng tới sân bay Antalya [Thổ Nhĩ Kỳ].”

Phi công không được kể tên, lái cho hàng không Pobeda, chi nhánh của hàng không Aeroflot, nói: "Tôi chỉ nói ý tôi, không đại diện cho hãng hàng không. Tôi nghĩ cuộc chiến đánh Ukraine là tội ác. Chúng ta không nên tiếp tục cuộc chiến này, phải ngừng nó tức khác."

Ông nói bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh. Khi nói xong phần tiếng Nga, trong phòng lái vang tiếng hoan hô bằng tiếng Nga. Nhà ngoai giao Olexander Scherba của Ukraine gọi phi công này là can đảm, và phóng tweet chuyển video.

Video dài 35 giây:



https://youtu.be/OobUkbl-r0U

--- Kateryna Yushchenko, Đệ nhất phu nhân của Ukraine, trả lời phỏng vấn của CNN, nói rằng cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine là bi kịch kinh hoàng, ngày nào với bà cũng là ác mộng, nhưng "Chúng tôi sẽ không thua. Chúng tôi chiến đấu cho sự sống còn của chúng tôi, cho căn cước bản sắc chúng tôi, cho đất nước độc lập của chúng tôi. Chúng toi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì không còn đường nào khác. Chúng tôi cần sự giúp đỡ."

Trong số các công ty trả lời thì:

. 87% nói trừng phạt quốc tế sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc kinh doanh của họ.

. 71% nói đồng Rúp mất giá sẽ ảnh hưởng tới giá bán lẻ.

. 52% nói họ nghĩ sẽ xảy ra vấn đề với việc chuyển tiền ra nước ngoài cũng như việc các đối tác chi trả tiền cho họ.

. 39% nói họ muốn thay đổi vì hình ảnh của Nga đã bị tổn hại.

Một vài công ty lớn đã có hành động. Công ty Sony, Hitachi, Shiseido và công ty vận hành hãng Uniqlo đã ngừng tất cả việc xuất hàng đi Nga, đóng cửa các cửa hàng và ngừng sản xuất tại Nga.

--- Tin theo Trump, thế là mất việc làm, mất chồng, rồi vào tù. Jennifer Heinl, 44 tuổi, cư dân Pennsylvania, tham dự biểu tình bạo loạn 6/1/2021, bâyg iờ xin công tố cho cô quản chế thay vì ngồi tù, theo bản tin báo Pittsburgh Post Gazette.

Cô Jennifer Heinl đã mất việc làm, và cũng bị chồng ly di, dự kiến sẽ ra phi6n tòa kêu án tuần sau vì đã vào biểut ình bên trong tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021. Công tố đòi ra án cô 2 tuần lễ ngồi tù, 3 năm quản chế vì theo lời Trump biểu tình hôm đó. Cô đã vào tòa nhà Quốc Hội 47 phút trong khi quay video hôm 6/1/2021.

Luật sư của cô là Martin Dietz xin thay án ngồi tù bằng quản chế tại gia, nói cô ân hận, muốn ở nhà chăm sóc 2 con trai. Chồng cô là 1 cảnh sát trước đó đã cản cô, bảo đừng về thủ đô biểu tình, nhưng cô vẫn cứ đi. Hai người bây giờ đã ly dị.

--- Hoa Ky sẽ thấy tăng vọt các trường hợp dương tính COVID-19 vào mùa xuân này, theo lời Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Hai. Bà nói trong buổi họp báo rằng tuy dân Mỹ đa số đã chích vaccine, nhưng biến thể Omicron BA.2 lây lan rất nhanh.

--- Chuyện buồn ở thị trấn Placentia, Quận Cam: các lớp đã phải hủy bỏ tại trung học cơ sở Kraemer Middle School sau khi các viên chức trường nói rằng Hiệu Phó Moises Plascencia đã dùng súng tự sát tại một góc nhà vệ sinh của nhân viên trong trường. Không ai chứng kiến lúc ông tự sát.

Hiệu Trưởng Michael Young trong bản văn không cho biết thêm chi tiết về cái chết tự sát của Hiệu Phó, nhưng cho biết các lớp sẽ đi học lại bình thường vào Thứ Ba.

--- Sở Bưu Điện Hoa Kỳ đang tuyển bưu tín viên tại nhiều thành phố Quận Cam. Sở sẽ mở ra 3 buổi tuyển dụng cho nhiều chi nhánh bưu điện, lương khởi đầu sẽ là $19/giờ.

Lịch trình tuyển dụng, nhận đơn như sau.

. Thứ Tư 16/3/2022: từ 9 a.m. tới 1 p.m. tại Bưu điện Laguna Beach PO, 29911 Niguel Road

. Thứ Tư 23/3/2022: từ 9 a.m. tới 1 p.m. tại Bưu Điện Dana Point PO, 14551 Del Prado

. Thứ Tư 30/3/2022: từ 9 a.m. tới 1 p.m. tại Bưu Điện San Juan Capistrano PO, 28081 Marguerite Pkwy, Mission Viejo

--- Tu Huynh đã bị bắt và truy tố sau khi cảnh sát nói anh này trộm thư từ một khu vực trong thị trấn Sugar Land, Texas.

Cảnh sát nói Tu Huynh đã trộm thư từ nhiều hộp thư cộng đồng, khám xét thấy Huynh giữ nhiều thư, 8 thẻ tín dụng khác nhau và nhiều chìa khóa hợp thư giả mạo.

--- Hai Pham (Dân Chủ) và Jeff Hindley (Cộng Hòa) sẽ tranh phiếu trong cuộc bầu cử giành ghế Dân Biểu tiểu bang Oregon địa hạt 36.

Hai Pham đang cư ngụ ở thị trấn South Hillsboro. Sinh trong 1 trại tỵ nạn, ba mẹ là người tỵ nạn từ Việt Nam sau cuộc chiến. Pham hiện đang là nha sĩ nhi khoa tại Hillsboro.

.



Hai Pham từng phục vụ trong Hội Đồng Nha Khoa Oregon và Văn phòng cố vấn Thốing đốc về Thiếu Nhi.

Địa hạt 36 mà Pham đang tranh cử có ưu thế cho Dân Chủ: nơi này bầu cho Joe Biden nhiều hơn Trump 30 điểm trong bầu cử 2020. Nhưng bầu cử giữa kỳ 2022 không chắc gì Dân Chủ giữ được ưu thế cao như thế.

--- New York: Một phụ nữ gốc Á 67 tuổi bị một người đàn ông lực lưỡng đấm 125 cú vào mặt và rồi dùng chân giẫm đạp khi đã té gục dưới đất. Cảnh sát nói toàn bộ vụ hành hung này được máy quay phim giám sát ghi lại.

Hung thủ đã bị bắt, tên là Tammel Esco, 42 tuổi. Vụ hành hung xảy ra lúc 6:11 p.m. ngày 11/3/2022. Trong khi đấm đá, hung thủ chửi mắng "đồ con mụ chó cái Châu Á." Bà cụ bị nhiều vết thương, bể xương mặt và đầu, xuất huyết trong não.

--- Hàng trăm tỷ đồng VN quăng vào hư vô: nghiên cứu vaccine nội hóa vô ích? Báo Tiền Phong kể về chuyện làm vaccine nội. Vắc xin phòng COVID-19 của Việt Nam: Sẽ lãng phí tiền nghiên cứu? Là một trong 3 loại vắc xin phòng COVID-19 nghiên cứu và phát triển trong nước, có kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt nhưng COVIVAC đang đứng trước nguy cơ 'chết yểu', gây lãng phí một khoản tiền không nhỏ. Vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) thuộc Bộ Y tế nghiên cứu và phát triển từ tháng 5/2020. Đây là loại vắc xin nội thứ hai được Bộ Y tế cấp phép thử nghiệm lâm sàng, sau NanoCovax của Cty Nanogen.

Mặc dù nhóm đã chuẩn bị đề cương khá chi tiết với sự hỗ trợ của quốc tế, bảng dự toán kinh phí nộp lên Bộ Y tế nhưng cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì mới đây vẫn đang bàn đến việc Bộ quyết định xem hướng vắc xin nội tiêm mũi nhắc lại trong tương lai như thế nào”, thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ.

Vị này cũng thừa nhận tình hình hiện nay rất khó khăn với vắc xin nội, nói đúng ra là “không còn đường” cho những vắc xin “made in Việt Nam”. Vị này buồn bã: “Chúng tôi đã tính đến việc dừng không nghiên cứu nữa vì thực sự không thấy “lối ra”. Đơn cử như chúng tôi đã gửi văn bản báo cáo lên Bộ từ tháng 1 nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm”. Theo vị này, tổng kinh phí chi ra để nghiên cứu COVIVAC đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.

--- HỎI 1: Nga không xâm lăng Ukraine nếu Trump là Tổng Thống? Joe Biden làm tăng giá xăng?

--- ĐÁP 1: Phần đầu là bất định. Phần sau là sai. Có phải Nga không xâm lăng vì Trump làm Tổng Thống. Theo báo The Hill, 62% cử tri nghĩ Putin sẽ không xâm lăng Ukraine nếu Trump làm Tổng Thống. Không chắc. Trump đã ca ngợi Putin là thông minh, tuần này ca ngợi Putin yêu nước Nga vì muốn hồi phục đế chế Nga, bản thân Trump cũng từng ngưng viện trợ quân sự cho Ukraine để áp lực Ukraine phải điều tra cha con Biden. Putin cũng không xâm lăng Ukraine trong 8 năm Obama làm Tổng Thống. Và trước đó nữa. Đây là bài toán của giả thuyết, trả lời là bất định.

Phần sau: Giá xăng tăng khắp thế giới, đâu có phải riêng ở Mỹ. Patrick De Haan, nhà phân tích năng lượng ở GasBuddy, nói rằng trong 8 tháng cuối Trump ngồi ở Bạch Ốc, sản lượng dầu Hoa Kỳ đã giảm dần. Rồi bây giờ dính tới cuộc chiến Ukraine, tăng giá là tự nhiên.

https://www.localdvm.com/news/national/fact-check-trumps-s-c-rally-contained-false-misleading-claims/

--- HỒ SƠ: Bài báo chung của các vị Đại sứ Liên minh Châu Âu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội

Bài báo chung của các vị Đại sứ Liên minh Châu Âu, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh tại Hà Nội

Hanoi, 08/03/2022

Đại sứ Giorgio Aliberti – Liên minh châu Âu; Đại sứ Hans–Peter Glanzer – Áo; Đại sứ Paul Jansen – Bỉ; Đại sứ Marinela Petkova – Bulgaria; Đại sứ Vitezslav Grepl – Cộng hòa Séc; Đại sứ Kim Hojlund Christensen – Đan Mạch; Đại sứ Keijo Norvanto – Phần Lan; Đại sứ Nicolas Warnery – Pháp; Đại sứ Guido Hildner – Đức; Đại sứ Georgios Stilianopoulos – Hy Lạp; Đại sứ Csaba Őri – Hungary; Đại sứ John McCullagh – Ailen; Đại sứ Antonio Alessandro – Ý; Đại sứ Elsbeth Akkerman – Hà Lan; Đại sứ Wojciech Gerwel – Ba Lan; Đại sứ Cristina Romila – Romania; Đại sứ Pavol Svetik – Slovakia; Đại sứ Maria Pilar Mendez Jimenez – Tây Ban Nha; Đại sứ Ann Mawe – Thụy Điển; Đại sứ Ivo Sieber – Thụy Sĩ; Đại sứ Grete Lochen – Na Uy; và Đại sứ Gareth Ward – Vương quốc Anh

Ủng hộ Ukraine!

Chiến tranh đã trở lại Châu Âu.

Chúng tôi lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể đối với hành động xâm lược quân sự vô cớ và phi lý của Liên bang Nga đối với Ukraine. Với các hành động quân sự phi pháp của mình, Nga đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phá hoại sự ổn định và an ninh của châu Âu cũng như trên toàn cầu. Điều này bao gồm cả quyền lựa chọn của Ukraine đối với vận mệnh của đất nước mình. Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động xâm lược này cũng như về tất cả những sự tàn phá và thiệt hại về người mà cuộc chiến này sẽ gây ra.

Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết về "Hành động xâm lược Ukraine", với đa số 141 phiếu ủng hộ và chỉ 5 phiếu chống (với 35 phiếu trắng). Đây là một thời khắc lịch sử, cho thấy mức độ đồng thuận toàn cầu về vấn đề này. Liên hợp quốc đã cùng lên tiếng vì sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đã được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc. Bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất, 141 quốc gia này đã lên án sự xâm lược của Liên bang Nga, cũng như sự can dự của Belarus, yêu cầu họ ngừng sử dụng vũ lực chống lại Ukraine và rút lui tất cả lực lượng quân sự khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine – ngay lập tức, toàn bộ và vô điều kiện.

Các nước thành viên ASEAN cũng đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết với số phiếu áp đảo, chỉ có hai phiếu trắng. Một trong số đó là Việt Nam.

Chúng tôi hiểu mối quan hệ lịch sử quan trọng mà Việt Nam đã có với Liên Xô. Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam vào những thời điểm cần thiết trong khi các nước khác thì không. Nhưng Liên Xô đã tan rã từ lâu và chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên mới.

Xét về mặt khoảng cách địa lý, Việt Nam đương nhiên có những lợi ích riêng và một số quan điểm khác với chúng tôi ở châu Âu. Nhưng trong thời điểm khủng hoảng này, tất cả chúng ta phải tập trung vào câu hỏi căn bản là liệu có biện minh được cho việc Nga, một nước lớn, bắt nạt và xâm lược nước láng giềng Ukraine để cố gắng vẽ lại các ranh giới trên bản đồ, đi ngược lại các quy tắc quốc tế hay không? Việt Nam liệu có được lợi ích khi thế giới được cai trị bằng logic đó hơn là bằng luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình?

Cũng giống như người dân châu Âu, người dân Việt Nam không may mắn khi biết quá rõ chiến tranh là như thế nào. Việt Nam, cũng như châu Âu, đã nếm trải nỗi đau khổ của những thường dân vô tội và biết rằng tại sao việc đấu tranh cho quyền tự do và giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia mình là vô cùng quan trọng. Việt Nam, cũng như châu Âu, hiểu rất rõ những gì mà người dân Ukraine đang phải trải qua.

Và chính vì những ký ức cay đắng của chiến tranh và bởi vì tất cả chúng ta đều coi trọng hòa bình thực sự, mà tất cả chúng ta nên sát cánh cùng người dân Ukraine và tuyệt đại đa số cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột phi nghĩa này.

Sự xâm lược của Nga cũng gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, vốn đang phải vật lộn với sự phục hồi sau đại dịch, sự thiếu hụt chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng. Giá năng lượng, vận tải, hàng hóa và thực phẩm đều tăng vọt. Tất cả những điều này đều không có lợi cho Việt Nam.

Chúng tôi biết rằng Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ với Nga. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp mà du khách Nga rất thích đến, đồng thời Việt Nam cũng có mối quan hệ sâu rộng với Liên bang Nga. Chúng tôi tin rằng các bạn, những người Việt Nam, cũng như chúng tôi, đều mong muốn một kết quả tích cực cho cả Nga và Ukraine. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn chia sẻ quan điểm với chúng tôi rằng việc giảm leo thang và rút lui quân sự không chỉ là điều đúng đắn cần làm vì những lý do về mặt pháp lý và nhân đạo, mà đó còn là lựa chọn chính trị đúng đắn của Nga vì toàn thể cộng đồng quốc tế và vì hòa bình và sự ổn định mà các dân tộc của chúng ta cần có để phát triển.

Ủng hộ Ukraine!

Nguồn:

https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_vi/112452/B%C3%A0i%20b%C3%A1o%20chung%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%A1c%20v%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BA%A1i%20s%E1%BB%A9%20Li%C3%AAn%20minh%20Ch%C3%A2u%20%C3%82u,%20Na%20Uy,%20Th%E1%BB%A5y%20S%C4%A9%20v%C3%A0%20V%C6%B0%C6%A1ng%20qu%E1%BB%91c%20Anh%20t%E1%BA%A1i%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i

.