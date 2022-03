Châu Âu viện trợ 70 phi cơ tác chiến giúp Ukraine. TT Ukraine xin đặc biệt cho Ukraine gia nhập Liên Âu. Nông dân Ukraine dùng xe đầu kéo trộm xe tăng Nga. Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói chuyện ở LHQ, hơn 140 nhà ngoại giao bước ra tẩy chay.

.

- Châu Âu viện trợ 70 phi cơ tác chiến giúp Ukraine. TT Ukraine xin đặc biệt cho Ukraine gia nhập Liên Âu. Nông dân Ukraine dùng xe đầu kéo trộm xe tăng Nga. Một bé gái la hét, đuổi người lính Nga về nước. Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói chuyện ở LHQ, hơn 140 nhà ngoại giao bước ra tẩy chay. LHQ: hơn 660,000 người tỵ nạn rời Ukraine.

- 70 chiến binh Ukraine tử trận vì pháo binh Nga. Đoàn quân xa Nga dài 40 kilômét tới gần thủ đô Ukraine. Nga bắn phi đạn vào khu dân cư thành phố Kharkiv. Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ họp trực tuyến với Quốc Phòng NATO. Úc châu sẽ viện trợ Ukraine phi đạn.

- Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói G7 sẽ thúc giục quốc tế đoàn kết chống Nga. Quân Nga đã trải quân quá rộng. Các tay quần vợt Nga cũng đòi ngưng cuộc chiến.

- Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC điều tra hành vi quân Nga phạm tội ác chiến tranh. Thụy Sĩ đông lạnh tài sản Putin và 370 quan chức Nga. Tây Ban Nha: Liên Âu phạt Nga tới khi nào Putin rút toàn bộ quân Nga ra khỏi Ukraine. Đồng rúp Nga sụt giá 30% so với đôla Mỹ

- Belarus nói rằng sẽ không đưa quân Belarus vào Ukraine hỗ trợ quân Nga. Đặc công Nga bao vây Kyiv, bắn chết 1 bé gái Ukraine và ba mẹ. Sợ bị tịch thu, 4 du thuyền của các tỷ phú Nga chạy ra biển.

- Mục sư Pat Robertson nói Putin đang vâng ý của Chúa: xâm lăng Ukraine, để dẫn tới Ngày Tận Thế tại Israel.

- Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga vì làm gián điệp.

- Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi các cận thần của Putin hãy ngăn cản Putin để cứu nước Nga

- Chris Christie: Trump ca Putin là hỏng, vì Putin hoặc chiếm đóng Ukraine đã đổ nát, hoặc là rút quân nhục nhã

- Lo ngại giá bia toàn cầu sẽ tăng, vì riêng Ukraine cung ứng tới 20% lượng lúa mạch Barley dùng làm bia

- Target: lương nhân viên mới có thể là $24/giờ tùy theo việc và tùy thị trường địa phương.

- California: một ông bố giết 3 con nhỏ của ông, giết một phụ nữ rồi tự sát tại một nhà thờ ở Sacramento

- Houston: Duc Nguyen bị kêu án 5 năm tù liên bang vì lừa gạt, phải bồi thường $1,641,000 đôla.

- HỎI 1: Cựu Thủ Tướng Nhật Abe Shinzo nói an ninh Đài Loan gắn liền với Nhật? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chó cũng biết xúc động, buồn, đau đớn khi một chó bạn cùng nhà từ trần? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-1/3/2022) --- Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ nói bây giờ có hơn 660,000 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã rời Ukraine sang các nước láng giềng kể từ khi quân Nga tấn công xâm lăng.

.

Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine kêu gọi các lãnh đạo Châu Âu chấp thuận đặc biệt cho Ukraine gia nhập Liên Âu, một ngày sau khi ông ký văn thư chính thức xin Ukraine vào Liên Âu.

.

Băng hình chiếu từ Kyiv gửi các lãnh đạo Liên Âu ghi lời ông: "Chúng tôi đang ra sức với người thật, với mạng sống thật. Chúng tôi hiến tặng sinh mạng chúng tôi cho giá trị của chúng tôi, quyền của chúng tôi, tự do của chúng tôi, vì khát vọng bình đẳng - cũng nhiều như quý vị. Không ai có thể vẻ gãy chúng tôi. Chúng tôi mạnh mẽ. Chúng tôi là người Ukraine. Chúng tôi đang chiến đấu để sống còn --- đây là cao nhất trong động cơ của chúng tôi --- nhưng chúng tôi cũng đang chiến đấu để trở thành hội viên bình đẳng trong Liên Âu."

.

Các nhà ngoại giao từ Quốc Hội Liên Âu xem video trên từ Kyiv gửi qua mạng hôm Thứ Ba, đã đứng dậy vỗ tay.

.

Ngoại Trưởng Ukraine là Dmytro Kuleba gửi tweet hôm Thứ Ba viết, "Quyết định tốt nhất Liên Âu có thể đưa ra bây giờ là chấp nhận Ukraine làm thành viên mới. Thời điểm lịch sử cần quyết định lịch sử và lớn lao để xoay đổi dòng sự kiện."

.

Tổng Thống Lithuania là Gitanas Nausėda cảnh báo không nước nào ở Châu Âu có thể an toàn, vì sau Ukraine là các nước chúng ta. Hôm Thứ Hai, Lithuania cùng với Estonia, Bulgaria, the Czech Republic, Latvia, Poland, Slovakia và Slovenia gửi Thư chung thúc giục Liên Âu tức khắc nói chuyện thủ tục khẩn với Ukraine để tiếp nhận Ukraine vào Liên Âu.

.

Nausėda nói với CNN răng Châu Âu có "bổn phận đạo đức" để nhận Ukraine vào.

.

--- Các lãnh đạo Đức và Luxembourg họp báo chung ở Berlin hôm Thứ Ba để bày tỏ ủng hộ Ukraine, yêu cầu Putin tức khắc rút quân ra khỏi Ukraine.

.

--- Trung Quốc nói hôm Thứ Ba là rất tiếc về những tử vong ở Ukraine và gọi tình hình hiện nay là "không mong muốn" nhưng vẫn từ chối gọi hành vi quân sự Nga là "xâm lăng." Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Wang Wenbin hôm Thứ Ba kêu gọi "tự chế cần thiết" và TQ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao vì hòa bình.

.

--- Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov hôm Thứ Ba nói chuyện ở Diễn đàn Nhân quyền LHQ ở Geneva. Hàng chục nhà ngoại giao Liên Âu, Hoa Kỳ và Anh đứng dậy bước ra ngoài, vào lúc Lavrov bắt đầu nói.

.

Và rồi, nhiều nhà ngoại giao khác đứng dạy bước ra ngoài để phản đối Nga. Hơn 140 nhà ngoại giao bươc ra để tẩy chay bài nói chuyện của Ngoại Trưởng Nga hôm Thứ Ba.

.

Một bé gái tay không, tới la hét, đuổi người lính Nga về nước.

Video dài 44 giây:



https://youtu.be/0AXSH6v-Dc4

.

Các chiến binh phi công Ukraine đã vào Ba Lan để nhận các chiến đấu cơ viện trợ từ các nước Châu Âu để về tác chiến cứu Ukraine. Các chiến đấu cơ này nguyên là kiểu cũ của Nga.

.

Nhiều quốc gia đã chuyển phi cơ về Ba Lan để viện trợ cho Không quân Ukraine. Quốc Hội Ukraine nói Châu Âu viện trợ 70 phi cơ tác chiến giúp Ukraine, với 28 chiếc MiG-29s từ Ba Lan, 12 chiếc từ Slovakia, 16 chiếc từ Bulgaria, và 14 chiếc Su-25s từ Bulgaria.

.

Sau đây là video cho thấy lính Nga bỏ chạy ra khỏi các quân xa trong khi pháo binh Ukraine bắn dồn dập.

Video dài 1:18 phút:



https://youtu.be/ysegeZP5kSk

.

Video ghi hình ảnh nông dân Ukraine dùng xe đầu kéo tới chôm xe tăng Nga.

Video dài 29 giây:



https://youtu.be/UPiE_RLN0Dg

.

--- Hơn 70 chiến binh Ukraine tử trận sau khi pháo binh Nga bắn vào 1 căn cứ quân sự ở Okhtyrka, một thành phố nằm giữa Kharkiv và Kyiv, theo lời vị Tư lệnh vùng viết trên mạng Telegram.

.

Dmytro Zhyvytskyy đăng những tấm hình cháy nám của một tòa cao ốc 4 tầng lầu và nhân viên cứu hộ đang tìm người dưới gạch đổ nát. Trong một bình luận sau đó ở Facebook, ông nói nhiều lính Nga và một số thường dân cũng chết trong khi giao chiến xảy ra hôm Chủ Nhật.

.

Trong khi đó, hình vệ tinh cho thấy một đoàn xe quân đội Nga ở phía bắc thủ đô Ukraine trải dài 40 dặm. Đoàn xe khổng lồ này gồm xe tăng, xe bọc sắt, xe pháo binh, xe tiếp liệu, còn cách thủ đô Kyiv 17 dặm.

.

Hình vệ tinh này cũng cho thấy có những chuyển động của bộ binh và trực thăng ở phía nam Belarus.

.

Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy nói quân đội Nga tăng cường bắn pháo và phi đạn ở Ukraine, nhằm buộc chính phủ Ukraine nhượng bộ trong khi thương thuyết diễn ra hôm Thứ Hai.

.

Zelensky tố cáo Nga bắn phi đạn vào khu dân cư thành phố Kharkiv. Ông cũng nói đang phân tích kết quả thương thuyết giữa 2 phái đoàn Ukraine và Nga.

.

Video dài 1:13 phút:



https://youtu.be/yePouwtjDts

.

Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Hoa Kỳ Mark Milley hôm Thứ Hai họp trực tuyến với Ủy Ban Quốc Phòng NATO về tình hình Ukraine, theo lời Đại Tá Dave Butler, phát ngôn nhân Bộ Tham Mưu Quân Lực Hoa Kỳ.

.

Úc châu sẽ viện trợ phi đạn, một phần trong gói viện trợ trị giá $50 triệu đôla gồm cả việnt rợ sát thương và phi sát thương.

.

Vitali Klitschko, Đô Trưởng của Ukraine, cũng là Tư lệnh thủ đô Kyiv, nói với CNN rằng Kyiv đang bị tấn công không ngừng, và ông tự hào vì nhiều người dân đang tình nguyện nhập ngũ để bảo vệ Ukraine.

.

Klitschko là cựu vô địch võ quyền Anh hạng nặng, sử dụng danh hiệu trên võ đài là “Dr. Ironfist” (Tiến sĩ Quả Đấm Sắt) và là Thị Trưởng Kyiv từ năm 2014.

.

--- Các cầu thủ quần vợt Nga cũng lên tiếng về cuộc chiến. Anastasia Pavlyuchenkova, cựu cầu thủ WTA hạng 14 thế giới và là người vào chung kết 2021 French Open, nói trên Twitter rằng bà không sợ khi phải nói lên lập trường của bà: "Hãy ngừng bạo lực, hãy ngừng cuộc chiến."

.

Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói hôm Thứ Ba rằng các quốc gia G7 sẽ thúc giục cộng đồng quốc tế đoàn kết chống Nga. Ông nói như thế trong buổi họp báo sau một cú điện thoại với các lãnh đạo G7.

.

Kishida nói rằng các nước G7 — Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh và Mỹ --- và các nước đối tác đồng ý giúp người tỵ nạn Ukraine.

.

Trong khi đó, quân lực Nga có dấu hiệu trải quân quá rộng, theo lời Seth Jones, Phó chủ tịch viện nghiên cứu Center for Strategic and International Studies, viết lên mạng.

.



cứ mỗi 3.4 chiến binh canh gác 1,000 người.

Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton,

Bạch Ốc hôm Thứ Hai loan báo sẽ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga

các siêu tỷ phú Nga có quan tâm khác

một bé gái học năm cuối bậc tiểu học, có tên là Polina, đã bị bắn chết

Siêu mục sư Pat Robertson

Bộ Trưởng Quốc Phòng Belarus n

Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC quyết định điều tra

Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt

Thụy Sĩ nói quyết định đông lạnh tài sản Nga

lệnh trừng phạt Liên Âu áp đặt vào Nga sẽ kéo dài

Đồng rúp Nga sụt giá 30% so với đôla

giá lúa mạch Barley tăng vọt, và do vậy bia tăng giá

Chris Christie

California: một ông bố giết 3 con nhỏ

Hệ thống tiệm bách hóa Target

Duc Nguyen

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2

Jones viết rằng giả sử 150,000 lính Nga chiếm đóng Ukraine, nơi có 44 triệu dân, tức làVà không thể trị an với con số đó.---người nhiều năm đã cảnh cáo về những nguy hiểm từ Putin, nói với bình luận viên Rachel Maddow trên MSNBC rằng bà lo ngại về thái độ kỳ dị của Putin mấy tuần gần đây.Trong các điều bà Clinton lo ngại là các bản tin nói rằng Putin có thể đang có vấn đề sức khỏe, và thái độ Putin rất dị thường. Bà Clinton nói về những người thân cận Putin, những người họp với Putin trên chiếc bàn dài 40 feet (12.2 mét) rằng họ phải hành động vì lợi ích nước Nga, phải ngăn cản Putin, bất kể Putin có đang bệnh tâm thần hay không, nhưng hành vi Putin rất nguy hiểm cho tương lai nước Ngà.---vì hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Nhóm 12 người Nga này đang làm việc ở trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.Quyết định trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga đã tính từ lâu, từ nhiều tháng trước, từ trước khi Nga đưa quân xâm lăng Ukraine, theo giải thích của Olivia Dalton, phát ngôn nhân phái đoàn Mỹ ạti LHQ. Tin này đưa ra sau khi Nga tuần trước nói là sẽ trục xuất Phó Đại Sứ Mỹ Bart Gorman ra khỏi Nga.--- Trong khi lính và dân chết ở Ukraine,: phải làm sao để tài sản không bị sứt mẻ, đặc biệt là các du thuyền sang trọng. Bản tin Marine Traffic cho biết có ít nhất 4 siêu du thuyền của các tỷ phú Nga đang chạy ra các vùng biển để không bị chính phủ Mỹ và khối NATO tịch thu như biện pháp trừng phạt.Các du thuyền này có vẻ như đang đi về hướng Montenegro và Maldives, những nơi không có hiệp ước hỗ tương dẫn độ đối với Mỹ. Chuyện di tản at2i sản xảy ra sau khi Mỹ và Pháp nói sẽ săn lùng các tài sản các siêu tỷ phú Nga trong biện pháp cấm vận Nga, Putin và các cận thần. Monaco nói hôm Thứ Hai là sẽ đông lạnh tất cả tài sản người Nga nơi này.--- Chính quyền Kyiv loan tin rằngcùng với ba mẹ cô bé, khi gia đình này tìm cách di tản ra ngoài Kyiv bằng xe hơi.Họ bị một nhóm đặc công Nga bắn chết. Người anh và người chị của bé Polina đang nằm bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt, hai bệnh viện khác nhau. Cái chết của bé Polina nâng tổng số ít nhất 14 trẻ em bị chết trong cuộc chiến.---hôm Thứ Hai xuất hiện, tuyên bố rằng Tổng Thống Nga Putin đang làm theo ý của Thượng Đế khi xâm lăng Ukraine, vì đây là một bước dẫn tới Ngày Tận Thế tại Israel.Mục sư 91 tuổi này nói rằng người ta nói Putin khùng rồi,c ó thể, nhưng là Putin làm theo ý Thượng Đế để chống người Do Thái vì Ukraine là một trong các sân khấu để đạo binh Kinh Thánh tiến về Ngày Tận Thế ở Israel. (Ghi chú: có lẽ Mục sư nói rằng Kinh Thánh cho biết dân Israel sẽ bị phạt vì đã từng giết Chúa Jesus?)---ói rằng sẽ không đưa quân Belarus vào Ukraine hỗ trợ quân Nga. Bộ này nói quân đội Belarus chỉ tập trận ở biên giới theo kế hoạch định sẵn, và không tham dự chiến dịch quân sự nào trong lãnh thổ Ukraine.---hành vi quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh chống dân Ukraine. Công tố tòa này là Karim A.A. Khan QC nói rằng ông bày tỏ quan ngại vì có chứng cớ cho thấy tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại đang thực hiện tại Ukraine.Tổng Thống Nga Vladimirchống lại Hoa Kỳ và đồng minh để trả thù họ cấm vận chống Nga. Trong các lệnh, có điều khoản cấm giao dịch ngoại hối giữa công dân Nga và ngoại kiều.Nga đang bị trừng phạt kinh tế toàn cầu, tới mức Thụy Sĩ cũng tham dự. Thụy Sĩ trước giờ là nơi các tỷ phú Nga tới gửi tiền, nói bây giờ sẽ đông lạnh các tài sản Nga tại Thụy Sĩ.có hiệu lực tức khắc đối với Tổng Thống Putin, Thủ Tướng Nga Mikhail V. Mishustin, Ngoại Trưởng Nga Sergey V. Lavrov, và 367 người bị trừng phạt tuần trước bởi Liên Âu.--- Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằngtới khi nào Putin rút toàn bộ quân Nga ra khỏi Ukraine.Trả lời phỏng vấn trên RTVE, Sanchez nói Putin luôn có kiểu chia rẽ Liên Âu vì không chấp nhận Liên Âu, không chấp nhận sự an ninh Liên Âu và không chấp nhận giá trị Liên Âu.Sanchez nói ông sẽ viện trợ Ukraine trang bị phòng vệ và viện trợ nhân đạo, và sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine xuyên qua quỹ Hòa Bình Châu Âu.---Mỹ hôm Thứ Hai, và như thế trị giá còn chưa tới 1 U.S. cent (1 xu Mỹ) sau khi Mỹ, Liên Âu, Anh quốc loan báo ngăn cản một số ngân hàng Nga ra khỏi mạng tài chính toàn cầu SWIFT (hệ thống này chuyển vận nhiều tỷ đôla vòng quanh hơn 11,000 ngân hàng toàn cầu).Sau khi ngân hàng trung ương Nga nâng lãi suất cũng hôm Thứ Hai, đồng rúp tăng nhưng vẫn giao dịch ở mức thấp kỷ lục: 105.27 rúp/đôla, giảm từ 84 rúp/đôla chiều Thứ Sáu.--- Quân Nga xâm lăng Ukraine, thế là. Ukraine là nơi trước giờ được gọi là rổ bánh mì Châu Âu vì sản lượng lúa mì và lúa mạch trù phú.Jim McGreevy, Chủ tịch viện The Beer Institute, nói với truyền thông rằng riêng Ukraine cung ứng khoảng 20% lượng lúa mạch Barley dùng làm bia, và "và vì Ukraine là quốc gia trong nhóm 5 quốc gia sản xuất Barley nhiều nhất, nên các lò bia đang quan sát tình hình chiến sự Ukraine.Tuy nhiên, vài hãng bia lớn, trong đó có hãng Molson Coors, nói rằng hãng sẽ chịu đựng giá tăng cao nhưng vẫn bán ra cho khách hàng cùng giá như cũ, vì 2 năm đại dịch cũng là thê thảm rồi.---, cựu Thống Đốc New Jersey và cũng là đồng minh của Trump, hôm Thứ Hai chỉ trích Trump tuyên bố rằng Putin xâm lăng Ukraine là hành vi thiên tài, thông minh tuyệt đỉnh, trong khi thực sự sẽ làm hại cho nước Nga thêm.Christie viết trên Twitter rằng Putin sẽ thê thảm vì đằng nào Nga cũng lún sình. Vì "Putin có 2 lựa chọn: chiếm đóng Ukraine trong bất ổn sau khi làm bình địa Ukraine và giết ông Tổng Thống anh hùng của Ukraine, hoặc là rút quân về trong nhục nhã. Vậy mà Trump ca ngợi Putin là thiên tài, thông minh tuyệt đỉnh."---của ông, giết một phụ nữ rồi tự sát tại một nhà thờ ở thành phố Sacramento, Calif., trong sự kiện cảnh sát gọi là "bạo lực gia đình."Cảnh sát nói 3 trẻ em đều dưới 15 tuổi. Sát nhân và các nạn nhân đều biết nhau. Người phụ nữ bị giết có vẻ như đang giám sát việc tay súng thăm các con của chính ông này.Cảnh sát nói người phụ nữ bị giết có thể là 1 nhân viên nhà thờ, hay nhân viên xã hội. Phụ nữ này có nhiệm vụ giám sát việc sát thủ thăm 3 con.---dự định xài thêm $300 triệu đôla cho tiền lương và phúc lợi năm nay. Lương khởi đầu thấp nhất vẫn là $15/giờ, nhưng lương nhân viên mới có thể là $24/giờ tùy theo việc và tùy thị trường địa phương.Costco Wholesale Corp. hiện cho lương khởi đầu là $17/giờ. Hệ thống tiệm Walmart Inc. hiện cho lương khởi đầu là $12/giờ.Target hiện có hơn 1,900 tiệm và hơn 350,000 nhân viên tại Mỹ.---, còn có tên là “Doug,” 58 tuổi, bị Chánh án Roseann Ketchmark kêu án tù 5 năm trại tù liên bang mà không cho ra quản chế sớm. Tòa cũng buộc Nguyen bồi thường $1,641,000 đôla.Duc Nguyen, cư dân Houston, Texas, bị kết tội lừa gạt 2 anh em khu vực Kansas City mà 2 người này cũng bị kết tội lừa gạt đầu tư.Ngày 15/7/2021, Nguyen thú tội gian lận tài chánh, vì từ tháng 4/2018 tới tháng 8/2019 Nguyen đưa ra kế hoạch đầu tư bằng cách mua, sửa lại và bán các thiết bị dầu cũ.Nguyen gạ gẫm Phillip Hudnall, cư dân Lenexa, Kansas, và ông anh, Brian Hudnall, cư dân Kansas City, Missouri, rằng lợit ức sẽ tăng gấp 3 tới 5 lần tiền đầu tư. Thế là anh em nhà Hudnall quyên tiền đẩ đầu tư, chuyển tới Nguyen $1,641,000.Nguyen không đầu tư vào đâu, chỉ đi sòng bài Las Vegas và xài riêng. Tuy 2 anh em Hudnall bị Nguyen lừa, nhưng 2 anh em cũng lừa gạt người đầu tư khác.---: Cựu Thủ Tướng Nhật Abe Shinzo nói an ninh Đài Loan gắn liền với Nhật?Đúng thế. Abe Shinzo cũng kêu gọi Mỹ nói rõ về liên minh quốc phòng với Đài Loan.Chi tiết:---Chó cũng biết xúc động, buồn, đau đớn khi một chó bạn cùng nhà từ trần?: Đúng thế. Nghiên cứu này in trên tạp chí Scientific Reports.Chi tiết: