Nhật hỗ trợ Việt Nam cải cách thi tuyển công chức. Uống 1,5 lít nước ngọt mỗi ngày, bé gái rơi vào hôn mê, cấp cứu. Năm 2021, SG thu hút 6,6 tỉ USD kiều hối, tăng 9%. Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%. Máy bay từ Nhật về Việt Nam quay đầu vì bị từ chối nhập cảnh?

.

- New York: Thẩm phán ra lệnh Trump và hai con, Ivanka và Donald Trump Jr., phải ra tòa trong vòng 21 ngày. MSNBC nói Trump Organization có thể bị Bộ Tư Pháp New York giải thể. Hồ sơ Manhattan: Trump có thể bị phạt tiền nặng hơn, phạt ngồi tù lâu hơn.

- Nhật hỗ trợ Việt Nam cải cách thi tuyển công chức. Hà Nội bất ngờ dừng cho học sinh lớp 1 - 6 nội thành trở lại trường. SG ra văn bản khẩn khi số ca F0 tăng trở lại. Uống 1,5 lít nước ngọt mỗi ngày, bé gái rơi vào hôn mê, cấp cứu. Năm 2021, SG thu hút 6,6 tỉ USD kiều hối, tăng 9%. Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%. Máy bay từ Nhật về Việt Nam quay đầu vì bị từ chối nhập cảnh? SG: Tiền lương trung bình của công nhân lao động năm 2021 giảm so với 2020.

- Putin ngày mai giám sát tập trận phi đạn nguyên tử. Mỹ: 190,000 lính Nga áps át biên giới Ukraine. Hơn 500 quả đại bác bắn vào phía Đông Ukraine (nếu bắn trả, Nga sẽ có cớ phản kích tự vệ). Cộng Hòa ly khai Donetsk ra lệnh di tản dân vào Nga.

- công tố đặc biệt John Durham thanh minh: không hề nói bà Hillary Clinton chi tiền cho người do thám Trump. Báo NYT: các dữ kiện Yota là từ thời Obama, không phải thời Trump.

- Texas: nữ ứng cử viên Cộng Hòa Sarah Stogner ứng cử giám sát dầu khí, khỏa thân 95% để quảng cáo vận động

- Sidney Powell kiện Verizon để cấm nộp hồ sơ những cú điện đàm của bà cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- Brad Pitt kiện Angelina Jolie vì vườn nho Chateau Miraval ở Pháp 2 người cùng làm chủ, nhưng Jolie đã bí mật bán

- Miami: Linh mục 67 tuổi, bị tòa kêu án gần 8 năm tù vì tội tấn công tình dục 1 phụ nữ, sẽ kháng án

- Los Angeles: 54 cảnh sát tuần cảnh bị truy tố vì gian lận ghi thêm giờ, kiếm $226,000 đô bất hợp pháp

- Los Angeles: 1 tên trộm xe bưu kiện Amazon, tông vô 1 tòa nhà, làm chết 1 người, gây bị thương 2 người

- Các DB Dân Chủ Illinois bỏ phiếu: đuổi nhiều DB Cộng Hòa ra khỏi tòa nhà Hạ Viện Illinois vì không khẩu trang

- Giá xăng California tới kỷ lục, trung bình $4.73/gallon loại xăng bình thường. Quận Cam: $4.76/gallon

- HỎI 1: Các hạt bụi li ti về lâu dài có thể gây ra bệnh điếc tai? ĐÁP 1: Đúng thế.

- Hồ Sơ: Việt Nam: Tổ chức HRW lên án tình trạng hạn chế quyền đi lại của các nhà hoạt động - bản tin RFI.

.

QUẬN CAM (VB-18/2/2022) --- Michael Carpenter (Đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu) nói hôm Thứ Sáu rằng Nga đã đưa 169,000-190,000 chiến binh vào trong Ukraine và giáp biên giới Ukraine.

.

Ông nói với OSCE rằng tình hình này là chuyển quân lớn nhất tại Châu Âu kể từ Thế Chiến 2.

.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin sẽ đích thân tới tham dự tập trận phi đạn nguyên tử vào cuối tuần này, theo một bản văn hôm Thứ Sáu đưa ra từ Bộ Quốc Phòng Nga.

.

Putin hôm Thứ Bảy sẽ giám sát cuộc tập trận trong đó sẽ thử nghiệm tầm rộng lớn của một loạt các phi đạn hành trình và đầu đạn đạn đạo phóng ra, vớit ham dự nhiều binh chủng, như Không quân, Quân Đoàn Nam Phương, Binh Đoàn Phi Đạn Chiến Lược, Hai Hạm Đội Hải Quân Biển Bắc và Biển Đen.

.

Hàng trăm quả đạn đại pháo đã bắn vào phía đông Ukraine, trong khi hệ thống mạng điện thoại không giây trong khu vực đã tê liệt. Trong khu vực do lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ nhiều năm, một nhóm quan sát viên quốc tế nói rằng có hơn 500 cú nổ lớn trong vòng 24 giờ tính kết thúc vào trưa Thứ Năm.

.

Tại ngôi làng biên giới Stanytsia, một quả đạn đại bác bắn trúng vào 1 trường mẫu giáo, xuyên thủng một bức tường với lỗ lớn như quả banh túc cầu. Vài quả đạn đại bác khac bắn vào sân trường khác, có 3 người bị thương, và phân nửa ngôi làng mất điện.

.

Oleksandr Pavliuk, một sĩ quan bộ binh Ukraine, nói rằng các cú đại bác bắn nhằm kích động phía Ukraine bắn trả và rồi Nga sẽ có cớ tấn công. Nga chối, không có ý tấn công.

.

Trong khi đó Denis Pushilin, lãnh đạo lãnh thổ ly khai Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (Donetsk People's Republic - DPR), hôm Thứ Sáu ra lệnh dân chúng trong lãnh thổ di tản về phía Nga vì Ukraine đang tăng quân và vũ khí sát thương đã "dàn trận và sẵn sàng chiếm vùng Donbass," theo bản văn của Pushilin.

.

Pushilin viết trong bản văn rằng Ukraine chuẩn bị tấn công chiếm hai nước Cộng Hòa Donetsk và Lugansk. (Hai vùng này nguyên là ly khai từ Ukraine.) Pushilin ra lệnh ưu tiên di tản phụ nữ, trẻ em và cao niên.

.

--- Sau khi Fox News thổi phồng rằng công tố đặc biệt John Durham báo cáo ban vận động của bà Hillary Clinton chi tiền cho người do thám Trump và Bạch Ốc của Trump, báo New York Times loan tin công tố Durham thanh minh thanh nga rằng "ông không dính vào các bản tin sai lầm của truyền thông cánh hữu rằng bản văn pháp lý ông gần đây nộp nói rằng ban vận động của bà Clinton trả tiền cho do thám xâm nhập máy chủ Bạch Ốc của Trump."

.

Durham tự viết thanh minh hôm Thứ Năm: "Nếu các thành phần thứ ha hay truyền thông đã viết nhiều hơn, viết ít hơn hay diễn dịch sai các sự kiện trong văn bản công quyền, điều đó không làm giảm các lý do có giá trị trong các thông tin chính quyền đưa ra."

.

Trump cũng đã dựa vào diễn giải của Fox News về hồ sơ Durham để đòi xử tử hình "bọn gián điệp do bà Clinton thuê xâm nhập máy Bạch Ốc."

.

Báo NYT viết rằng hồ sơ Durham không hề viết rằng ban vận động của bà Clinton trả tiền cho công ty của [Rodney] Joffe để do thám Trump, và thực tế cũng không trả tiền cho công ty của Joffe, nhưng Fox News dựa vào chữ do Durham sử dụng 'infiltrate' (xâm nhập, trà trộn...) để diễn giải.

.

Thêm nữa, diễn giải như thế là vu khống, vì các dữ kiện Yota được các luật sư phân tích cho một nhà khoa học tại đại học Georgia Institute of Technology là từ dưới thời chế độ Tổng Thống Obama, không phải dữ kiện thời Trump.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Ngày 18/2: Lần đầu số mắc COVID-19 mới ở nước ta lên đến 42.439 ca. Báo SKĐS - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18/2 của Bộ Y tế cho biết cả nước có đến 42.439 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua, số mắc mới trong 1 ngày ở nước ta cao như vậy. Hà Nội lần đầu lên đến gần 4.600 ca/ngày.

.

- Tính từ 16h ngày 17/02 đến 16h ngày 18/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 42.427 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.237 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 31.028 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (4.549), Vĩnh Phúc (2.158), Quảng Ninh (2.018), Phú Thọ (1.789), Nam Định (1.678), Thái Nguyên (1.652), Hòa Bình (1.567), Bắc Ninh (1.556), Ninh Bình (1.540), Hải Phòng (1.504), Bắc Giang (1.443), Nghệ An (1.339), Lào Cai (1.310), Hải Dương (1.302), Lạng Sơn (1.175), Bình Định (1.109), Thái Bình (910), Sơn La (889), Tuyên Quang (888), Thanh Hóa (885), Yên Bái (875), Đà Nẵng (732), Hưng Yên (719), TP. Hồ Chí Minh (715), Hà Tĩnh (621), Quảng Nam (607), Đắk Lắk (600), Quảng Bình (575), Khánh Hòa (525), Quảng Trị (458), Phú Yên (441), Lâm Đồng (365), Cao Bằng (357), Gia Lai (330), Bà Rịa - Vũng Tàu (292), Bình Dương (289), Bình Phước (273), Thừa Thiên Huế (262), Điện Biên (252), Lai Châu (231), Hà Nam (209), Đắk Nông (189), Quảng Ngãi (179), Kon Tum (146), Cà Mau (131), Hà Giang (111), Bình Thuận (97), Đồng Nai (91), Kiên Giang (89), Bến Tre (67), Bắc Kạn (53), Bạc Liêu (52), Đồng Tháp (38), Trà Vinh (35), Tây Ninh (34), Cần Thơ (27), Vĩnh Long (24), Long An (18), Hậu Giang (15), Ninh Thuận (14), An Giang (13), Sóc Trăng (13), Tiền Giang (2).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 17/02 đến 17h30 ngày 18/02 ghi nhận 80 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (5) trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến: Phú yên (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (12), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (7 ca trong 02 ngày), Quảng Ngãi (5), Bình Định (4), Quảng Nam (4), Nghệ An (3), Bạc Liêu (2), Bình Thuận (2), Hải Phòng (2), Lạng Sơn (2), Long An (2), Nam Định (2), Phú Thọ (2), Phú Yên (2), Thái Nguyên (2), An Giang (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Ninh Bình (1), Ninh Thuận (1), Quảng Bình (1), Quảng Trị (1), Sóc Trăng (1), Thái Bình (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 82 ca.





.

SG ra văn bản khẩn khi số ca F0 tăng trở lại. Báo Tin Tức. Ngày 18/2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các trung tâm y tế về việc nâng cao năng lực thu dung, điều trị COVID-19. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, gửi kế hoạch và tổng hợp năng lực chăm sóc F0 tại nhà của các phường, xã, thị trấn về Sở Y tế trước ngày 20/2/2022.

.

Hà Nội bất ngờ dừng cho học sinh lớp 1 - 6 nội thành trở lại trường. Báo SKĐS - Theo thông báo mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận nội thành chưa đi học trực tiếp từ ngày 21/2. Chiều 18/2, UBND thành phố Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận nội thành.

.

Uống 1,5 lít nước ngọt mỗi ngày, bé gái rơi vào hôn mê, cấp cứu. Báo Tiền Phong. Sụt 10kg trong 3 ngày, bé gái phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định do bệnh nhi nghiện nước ngọt, mỗi ngày uống khoảng 1,5 lít. Đó là trường hợp của bé M.T. (13 tuổi) vừa được tiếp nhận, cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM). Thời điểm nhập viện, bác sĩ xác định bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, sốc mất nước nặng, da khô và tái nhợt. Khai thác bệnh sử từ gia đình ghi nhận, bệnh nhi theo gia đình lên TPHCM đi làm ăn, bé rất thích uống nước ngọt. Kỳ nghỉ Tết vừa qua, bé được gia đình đưa về quê chơi. Trong những cuộc vui, cô bé đã thoải mái uống nước ngọt theo sở thích của mình. Ước tính mỗi ngày, bệnh nhi uống khoảng 1,5 lít nước ngọt các loại.





.

Nhật hỗ trợ Việt Nam cải cách thi tuyển công chức. Báo VnExpress. Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam nâng cao năng lực ra đề và cải thiện hệ thống thi tuyển công chức bằng một dự án thực hiện trong ba năm 2021-2024. Lễ khởi động dự án được Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức ngày 18/2. Phía Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam đánh giá tình trạng, thách thức trong thi tuyển công chức hiện nay, xác định phương hướng cải thiện phương pháp thi vòng 1, từ đó đưa ra lời khuyên để hoàn thiện các văn bản liên quan tới thi tuyển. Nhật cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp xây dựng câu hỏi và giới thiệu một số câu liên quan tới khả năng tư duy; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thi phỏng vấn; đưa ra các đề xuất cần thiết với các văn bản liên quan đến vòng thi này.

.

Năm 2021, SG thu hút 6,6 tỉ USD kiều hối, tăng 9%. Báo Thanh Niên. Ủy ban MTTQ Việt nam TP.HCM cho biết, năm 2021, TP.HCM thu hút 6,6 tỉ USD lượng kiều hối nước ngoài, tăng 9% so với cùng kỳ. Chiều 18.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tổng kết công tác đối ngoại nhân dân kiều bào năm 2021 và họp mặt mừng xuân Nhâm Dần 2022. Theo đó, năm 2021, rất nhiều hoạt động, sự kiện đối ngoại phải hoãn, hủy do dịch Covid-19, tuy nhiên, công tác đối ngoại nhân dân của TP.HCM vẫn được đảm bảo.

.

Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%. Bản tin VTV. Từ đầu năm, các doanh nghiệp trong nhiều nhóm ngành đã nhận được đơn đặt hàng cho đến hơn nửa năm nay. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp cho biết họ phải chọn lọc để bỏ bớt các đơn hàng giá trị thấp vì không đủ nguồn lực và nguyên liệu. Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%. Nhật Bản, châu Âu cũng trong tình cảnh tương tự. Hiện Công ty TNHH Việt Thắng Jean đã chốt đơn hàng đến hết tháng 6/2022. Doanh nghiệp đã có nhiều chính sách để đảm bảo đủ 98% lao động quay trở lại làm việc mới kịp đáp ứng đơn hàng. Với Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã phải từ chối nhiều đơn hàng hộp nhựa vì quá tải, đơn hàng đã lấp đầy đến tháng 10/2022.





.

Máy bay từ Nhật về Việt Nam quay đầu vì bị từ chối nhập cảnh? Báo SKĐS - Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức lên tiếng về thông tin chuyến bay từ Nhật Bản đến Việt Nam tối 17/2 phải quay trở lại điểm xuất phát vì bị từ chối nhập cảnh. Theo đó, tối muộn ngày 17/2, do thời tiết xấu, sương mù dày đặc, nhiều chuyến bay đến các cảng hàng không phía Bắc không thể hạ cánh. Trong đó, tại Nội Bài, một chuyến bay chở khách từ Narita (Nhật Bản) phải hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Một số hành khách trên chuyến bay này phản ánh: Chuyến bay khai thác bằng máy bay thân rộng B787 do hãng hàng không ANA khai thác, xuất phát từ sân bay Narita, Nhật Bản về sân bay Nội Bài tối muộn. Tuy nhiên, do sương mù nên bay lòng vòng trên bầu trời khoảng một tiếng sau đó chuẩn bị hạ cánh nhưng không thể thực hiện được nên nhận lệnh bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, các đơn vị chức trách từ chối nhập cảnh nên tổ bay đã xin phép quay lại sân bay xuất phát sau khi tra nạp nhiên liệu. Thông tin từ công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng cho biết, cơ quan này không hề nhận được đề nghị nào của hãng hàng không về việc xin nhập cảnh. Đại diện hãng hàng không ANA tại Tân Sơn Nhất cũng xác nhận việc chở hành khách quay trở lại Narita là do hãng hàng không tự quyết định.

SG: Tiền lương trung bình của công nhân lao động năm 2021 giảm

Giá xăng tại tiểu bang California

$4.78/gallon ở Los Angeles; $4.76 ở Orange County

Hàng chục cựu cảnh sát tuần cảnh xa lộ và đương nhiệm

Los Angeles luôn luôn có chuyện kỳ lạ.

Cộng Hòa luôn luôn có độc chiêu, trong đó có chiêu khỏa thân 95%.

Sidney Powell, cựu luật sư cho Donald Trump

Một thời để yêu và một thời để kiện.

Không mang khẩu trang thì đuổi ra, không cho họp

Linh mục Jean Claude Jean-Philippe

Trump phải ra tòa để trả lời các chất vấn

gia đình Trump nhiều phần sẽ kháng án

có thể xảy ra trường hợp James tuyên bố giải thể Trump Organization

HỎI 1:

ĐÁP 1:

Hồ Sơ:

Việt Nam: Tổ chức HRW lên án tình trạng hạn chế quyền đi lại của các nhà hoạt động

Trọng Nghĩa, RFI

so với 2020. Báo Thanh Niên. Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, việc không tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến đời sống công đoàn viên, người lao động thêm khó khăn. Tiền lương trung bình năm 2021 giảm so với năm 2020. Tiền lương trung bình năm 2021 giảm so với năm 2020 (tỷ lệ năm 2021/2020: 91,40%). Trong đó, lương trung bình tại doanh nghiệp nhà nước khoảng 9 triệu đồng, doanh nghiệp FDI hơn 9 triệu và doanh nghiệp ngoài nhà nước hơn 5,5 triệu đồng.---hôm Thứ Năm 17/2/2022 đã tăng giá tới kỷ lục, và giá trung bình trong tiểu bang bây giờ là khoảng $4.73/gallon loại xăng bình thường.Theo bản khảo sát của AAA, có một vài quận trong California giá tới gần $5/gallon, riêng quận Mono County có giá cao hơn.Sau đây là danh sách các quận California có giá xăng trung bình ít nhất $4.90: Mono: $5.587/gallon; Humboldt: $4.973; Inyo: $4.970; Trinity: $4.955; Del Norte: $$.945; Napa: $4.934; San Luis Obispo: $4.917.Sau đây là danh sách 10 quận California có giá xăng trung bình thấp nhất tiểu bang: King: $4.450/gallon; Stanislaus: $4.462; Glenn: $4.486; Butte: $4.511; Yuba: $4.512; Madera: $4.536; Tehama: $4.550; Fresno: $4.551; Modoc: $4.552; Imperial: $4.563.Riêng tại Nam California, giá trung bình ở các quận:; $4.70 ở Riverside; $4.72 ở San Bernardino; và $4.77 ở Ventura.---đã bị truy tố vì gian lận ghi thêm giờ làm việc quá giờ, kiếm thêm $226,000 đôla bất hợp pháp, theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp California.Lệnh truy tố công bố hôm Thứ Năm 17/2/2022 từ sau một cuộc điều tra hình sự các cảnh sát tại trạm East Los Angeles. Tính từ 2016 tới giữa năm 2018, có 54 cảnh sát ghi giờ làm việc quá giờ nhiều hơn sự thật trong khi chạy xe tuần cảnh.Giờ gian lận ghi trong những giờ chạy tuần đêm, nên khó bị lộ. Trong 54 cảnh sát bị truy tố, 11 người vẫn còn đang làm việc trong đơn vị tuần cảnh. Các cảnh sát còn đang làm việc đã bị cho nghỉ tạm thời.---Một chiếc xe vận tải bưu kiện của Amazon chiều Thứ Năm 17/2/2022 đã bị trộm ở khu vực phía nam Los Angeles. Tên trộm xe phóng xe lạng quạng, thế là tông xe vào một tòa nhà, làm chết 1 người đàn ông và làm 2 người khác bị thương.Sau khi gây ra tai nạn, tên trộm nhảy ra khỏi xe và chạy bộ đào tẩu. Một người bên đường chứng kiến vụ đụng xe, nhìn thấy hung thủ đào thoát, nên gọi báo động cho cảnh sát. Tên trộm xe Amazon đã bị bắt, được mô tả trong tuổi 20s.---Một nữ ứng cử viên Cộng Hòa tên là Sarah Stogner đang ứng cử vào một chức ủy viên trong Ủy Ban Xe Lửa Texas (Texas Railroad Commission), một cơ quan giám sát kỹ nghệ dầu và khí Texas.Cô Sarah Stogner phóng ra một video quảng cáo, trong đó cô khỏa thân 95% ngồi trên một cần trục khoan dầu. Cô thú nhận đó là một cách gây chú ý, và cho thấy "chính quyền kế tiếp phải là mãnh liệt và không sợ gì cả."Tuy nhiên, báo San Antonio Express-News, nơi trước đây nói là sẽ ủng hộ cô trong bầu cử sơ bộ Cộng Hòa, cho biết báo này không ủng hộ cô nữa, cho rằng quảng cáo đó "mất phẩm cách" (disgraceful).Cô Stogner gọi quyết định của báo Express-News ngưng ủng hộ cô là một "phản ứng quỳ gối."Bạn có thể nhìn thấy cô ứng cử viên này rất sexy trong video bản tin dài 1:55 phút:---, kiện công ty điện thoại Verizon để buộc giữ kín hồ sơ những cú điện đàm của bà để không nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022.Trát đòi của Ủy Ban đưa ra ngày 1/2/2022. Luật sư của bà Powell nộp đơn kiện, xin ngăn chận trát đòi, ở tòa Dallas, ghi rằng bà Powell không liên hệ gì tới ngày 6/1/2021, trong khi điện đàm của bà Powell có liên hệ quyền đặc miễn giữa vai trò luật sư với nhiều thân chủ của bà.---Tài tử Brad Pitt đã kiện vợ cũ là tài tử Angelina Jolie hôm Thứ Năm 17/2/2022 vì cho rằng vườn nho Chateau Miraval bên Pháp hai người cùng đứng tên làm chủ, nhưng cô Jolie đã bí mật bán cho chủ công ty rượu Stoli Group của đại gia người Nga Yuri Shefler năm ngoái.Pitt và Jolie mua vườn nho Pháp năm 2008, Pitt trả khoảng 60% trong giá mua $28.4 triệu đô, Jolie chi phần còn lại. Hai người cưới nhau ở đó năm 2014. Vườn nho bây giờ trị giá $164 triệu đôla. Pitt kiện để xin tòa hủy thương vụ do Jolie bán vườn nho cho Shefler.---. Các dân biểu Dân Chủ tiểu bang Illinois hôm Thứ Năm 17/2/2022 đã bỏ phiếu để đuổi nhiều dân biểu Cộng Hòa ra khỏi tòa nhà Hạ Viện Illinois vì không mang khẩu trang theo quy định, theo báo State-Journal Register.Quyết định đuổi những người không mang khẩu trang ra khỏi hội trường Hạ Viện Illinois thông qua với tỷ số 66-39. Nghị quyết trục xuất 9 dân biểu Cộng Hòa không khẩu trang giới thiệu bởi DB Lakesia Collins (Dân chủ).Nhiều Dân Biểu từ chối mang khẩu trang đã bước ra, và rồi tham dự buổi họp qua Zoom, theo báo State Journal-Register.---, 67 tuổi, bị Thẩm phán Carmen Cabarga của Tòa Miami-Dade Circuit hôm Thứ Năm 17/2/2022 kêu án 94.5 tháng tù, tức là gần 8 năm tù vì tội tấn công tình dục 1 phụ nữ.Chuyện xảy ra từ 3 năm trước, một phụ nữ được mời uống ly trả đá, và 2 giờ đồng hồ sau mới khi thức dậy nổi, tự thấy cô nằm khỏa thân trên giường, trong khi vị linh mục đứng trên người cô, và ngài chỉ mặc có quần lót.Người phụ nữ là 1 giáo dân nhà thờ Sacred Heart Catholic Church ở thị trấn Homestead, nói cô tin LM Jean-Philippe tới mức mời ngài trước đó làm phép cho hôn lễ của cô, mời làm Cha linh hướng cho các con của cô, và đã mời ngài cùng đi nghỉ vacation chung với gia đình cô.Tổng Giám Mục Thomas Wenski của Tổng giáo phận Miami đã đưa LM Philippe ra khỏi các chức vụ trong giáo phận, cho tạm nghỉ hành chánh. Bản báo cáo của cảnh sát cho thấy LM Philippe đã khai tại đồn cảnh sát về chuyện tấn công tình dục nạn nhân.Tuy nhiên khi ra tòa năm ngoái, LM Philippe phản cung, nói vô tội, và rằng lời khai ở đồn cảnh sát là sai. Phiên tòa năm nay kéo dài một tuần lễ. Công tố xin kêu án 15 năm tù, án tối đa. Nhưng Thẩm phán hôm Thứ Năm 17/2/2022 tuyên phán 7.8 năm tù. Thomas Risavy, luật sư của Phillippe, nói sẽ kháng án vì công tố không có chứng cớ, mà chỉ có lời tự thú, và rời lời tự thú đã phản cung.---trong cuộc điều tra dân sự của tiểu bang New York về các hoạt động kinh doanh của Trump Organization, theo một thẩm phán đã ra phán quyết hôm thứ Năm 17/2/2022.Thẩm phán Arthur Engoron của Tòa Tối Cao New York đã ra lệnh cho Trump và hai con của ông, Ivanka và Donald Trump Jr., phải tuân thủ trát đòi hầu tòa do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James ban hành vào tháng 12/2021. Engoron phán rằng Trump và hai con phải ra hầu tòa để trả lời chất vấn trong vòng 21 ngày.Theo nhà phân tích pháp lý Elie Honig của CNN,. Vì họ chỉ có 3 tuần lễ để kháng án và trả lời câu hỏi, do vậy Tòa Tối Cao [liên bang] sẽ xúc tiến nhanh chóng xem có nhận hồ sơ này hay không, hay sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa Tối Cao New York.Elie Honig giải thích, nếu đơn kháng án tiếp tục thất bại, thì Trump và hai con (Ivanka và Don Jr.) phải ra khai hữu thệ. Honig tiên đoán Trump sẽ xin giữ Tu Chính Án 5, tức là giữ im lặng, không trả lời, cũng như Eric Trump đã im lặng trong 6 tiếng đồng hồ đối với hàng trăm câu hỏi.Cựu công tố liên bang Joyce White Vance cũng tin là Trump sẽ xin quyền im lặng, điều mà trong quá khứ Trump lên án những người im lặng trước tòa là bọn hẳn là có tội hình sự. Trump đã tuyên bố: "Bọn băng đảng hình sự mới xin quyền Tu Chính Số 5 [để im lặng]."Trong khi đó, cựu công tố liên bang Renato Mariti giải thích, bởi vì đây là điều tra hồ sơ dân sự (gian lận tài chánh, do Bộ Tư Pháp tiểu bang New York điều tra) nên khi Trump xin quyền im lặng, có nghĩa là hành động im lặng có thể dùng cho hồ sơ Biện Lý Thành Phố Manhattan. Bồi thẩm đoàn trong hồ sơ này sẽ có quyền dùng trường hợp Trump xin im lặng [ở hồ sơ tiểu bang] như một phần cáo buộc chống Trump.Cựu công tố liên bang Barbara McQuade nói trên MSNBC rằng đằng nào Trump cũng kẹt. Bởi vì Trump mở miệng nói, thì buộc nói dưới lời tuyên thệ, và thế nào cũng có sơ hở. Nhưng giữ im lặng, thì cũng sẽ có hậu quả khác.McQuade nói rằng, vì đây là điều tra hộ sự về gian lận, nên hậu quả là thiệt hại tiền bạc trước tiên. Cần nhớ, Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James (của New York) có quyền giải thể các công ty bị xem là gian lận tài chánh, "."Mặt khác, cuộc điều tra hộ sự này sẽ cho thông tin sẽ dùng trong hồ sơ hình sự, "Chúng ta thất Biện Lý Manhattan đang điều tra cùng một số hành vi [của Trump Organization] dưới ống kính hình sự... điều này sẽ tăng án phạt tiền, tăng án phạt tù giam."---Các hạt bụi li ti về lâu dài có thể gây ra bệnh điếc tai?Đúng thế. Đó là kết luận từ một cuộc nghiên cứu thực hiện bởi các nhà nghien cứu hướng dẫn bởi Giáo sư Choi Yoon-hyeong của đại học y khoa Gachon University Gil Medical Center. Nghiên cứu dựa vào số liệu từ 15,051 người thành niên trong các năm 2010-2012 và khảo sát về tương quan khi phơi nhiễm các hạt ô nhiễm li ti gần nhà họ và với mức độ suy yếu khả năng nghe của tai.Các cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy các hạt bụi li ti vì ô nhiễm trong không khí làm tăng rủi ro bệnh tim, phổ và da, làm giảm thọ.Chi tiết:---Việt Nam: Tổ chức HRW lên án tình trạng hạn chế quyền đi lại của các nhà hoạt động - bản tin RFI.- ngày 17/02/2022Trong một bản báo cáo mới nhất về Việt Nam công bố vào hôm 17/02/2022, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch đã tố cáo chính quyền Việt Nam về việc “cản trở một cách có hệ thống quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động chính trị và nhân quyền”.

Bản báo cáo dài 66 trang, mang tựa đề “Nhốt chúng tôi ở trong nhà: Hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam”, đã ghi nhận các vụ vi phạm thường xuyên của chính quyền Việt Nam đối với quyền tự do đi lại và các quyền cơ bản khác bằng cách buộc các nhà đấu tranh, giới bất đồng chính kiến, những người bảo vệ nhân quyền và những người khác phải chịu chế độ quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu và nhiều hình thức câu lưu khác.

HRW ghi nhận là chính quyền Việt Nam thường câu lưu các nhà hoạt động trong thời gian vừa đủ lâu để ngăn họ không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa hay các cuộc gặp với các nhà ngoại giao hay lãnh đạo nước ngoài, cũng như nhiều sự kiện khác.

Trong bản báo cáo, HRW cho biết họ đã điều tra nhiều trường hợp bị hạn chế đi lại năm 2004 đến năm 2021, nhắm vào hơn 170 nhà hoạt động, blogger và nhà bất đồng chính kiến, cũng như người thân của họ, trong đó có cả những vụ chặn giữ ở sân bay và cửa khẩu, cũng như từ chối cấp hộ chiếu hay các giấy tờ khác.

Trong bức ảnh ghép minh họa kèm theo báo cáo, HRW đã đăng ảnh của một nhà hoạt động người Việt bị giam giữ như các ông Phạm Chí Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, bà Nguyễn Thúy Hạnh hay nhà báo Phạm Đoan Trang…

Tổ chức HRW đã kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt ngay lập tức mọi hạn chế đi lại và sửa đổi luật mà hạn chế những quyền cơ bản của công dân như là quyền tự do đi lại trong và ngoài Việt Nam.

Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của HRW còn cho rằng: “Các nhà tài trợ và đối tác thương mại của Việt Nam cần nhận thức được sự cản trở đối với quyền tự do đi lại đang diễn ra hàng ngày và gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt cách hành xử như thế.”

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20220217-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-hrw-l%C3%AAn-%C3%A1n-t%C3%ACnh-tr%E1%BA%A1ng-h%E1%BA%A1n-ch%E1%BA%BF-quy%E1%BB%81n-%C4%91i-l%E1%BA%A1i-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-nh%C3%A0-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng

.

.