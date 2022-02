Sài Gòn: kẹt xe đêm Valentine. Hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại SG đến trường. Có 3 F0 tại trường học SG ngày đầu. Hết chỗ chen, phải mở thêm làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhật: tìm ra kẻ dọa bắn máy bay Vietnam Airlines. Doanh nghiệp khủng bố nhà chùa...

- John Eastman, cố vấn lâu năm của Trump, xin giữ kín, khỏi nộp 11,000 trang email lên Ủy Ban Điều tra Bạo Loạn

- Sài Gòn: kẹt xe đêm Valentine. Hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại SG đến trường. Có 3 F0 tại trường học SG ngày đầu. Hết chỗ chen, phải mở thêm làn ôtô ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đà Nẵng: Trước và sau Tết, doanh nghiệp đều tuyển không được lao động. Bộ Y tế đề nghị cân nhắc, bổ sung quy định mở lại karaoke, vũ trường. 'Mong bà con kiều bào là cầu nối đưa nông sản Việt vươn xa'. Còn hơn 1.800 xe hàng hoá kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn. SG: Hơn 924.000 người ở 3 quận, huyện chưa nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3. Nhật: tìm ra kẻ dọa bắn máy bay Vietnam Airlines. Doanh nghiệp khủng bố nhà chùa...

- chuyện Trump đòi truy tố Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi vì xé bài diễn văn của Trump sẽ dội ngược hại Trump

- Thống Đốc Larry Hogan (Cộng Hòa - Maryland): Cộng Hòa cần về với tự do và sự thật, rời bỏ say mê Trump

- bà Melania bán vé gây quỹ lên tới $50,000/vé, trong khi chờ hoàn tất giấy đăng bộ của hội từ thiện

- 1 chuyến bay từ L.A. tới thủ đô DC hạ khẩn ở Kansas, vì 1 hành khách xông tới đòi mở cửa phi cơ giữa bầu trời

- Dân la làng vì giá xăng tăng trung bình 20 cents/gallon/tháng. Giá xăng quận Los Angeles là gần $5.00/gallon

- Nhiều cặp tới Las Vegas kết hôn, xin Sở Đăng Bộ Quận ghi vào chứng thư hôn nhân ngày hên 22/2/2022

- HỎI 1: Nam Hàn: ghi danh quân dịch giảm 100,000 vào năm 2025? ĐÁP 1: Vì dân số giảm.

- HỎI 2: Mừng lễ tình nhân, 43% dân Anh sẽ ăn tối lãng mạn ở nhà? ĐÁP 2: Đó là theo bản khảo sát Ipsos.

QUẬN CAM (VB-14/2/2022) --- Có nên tin hên xui vào ngày ghi trên giấy kết hôn? Nhiều cặp tới Las Vegas kết hôn, muốn Sở Đăng Bộ Quận Clark County ghi vào chứng thư hôn nhân ngày 22/2/2022, vì cho là hiếm có một ngày hên như thế.

Chánh lục sự Lynn Goya của quận Clark cũng nói rằng hôn lễ tổ chức tại đây dự kiến trong năm 2022 sẽ tới 80,000 cặp, nhiều nhà thờ làm lễ kết hôn liên tjục, nhiều hơn các năm trước. Thống kê cho thấy hơn 77,000 cặp xin giấy hôn lễ tại Las Vegas cho toàn bộ năm 2021.

--- Trong hồ sơ nộp lên tòa hôm Thứ Hai 14/2/2022, John Eastman, cố vấn lâu năm của Trump, xin giữ kín, khỏi nộp 11,000 trang email lên Ủy Ban Hạ Viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021, với lý do đặc quyền giữa luật sư và thân chủ.

Eastman là một phần trong nỗ lực của Trump áp lực cựu Phó Tổng Thống Mike Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020, đòi hỏi Pence bác bỏ danh sách đại cử tri chính thức do các tiểu bang đưa về thủ đô.

Hồi tháng 1/2022, Chánh án James Carter ra lệnh Eastman lựa từ 46,000 trang email xem có thuộc vào đặc quyền luật sư & thân chủ hay không. Eastman đã nộp 8,000 trang email, và xin giữ kín 11,000 trang khác. Chiều Thứ Hai 14/2/2022 Eastman sẽ ra tòa tranh biện trước Carter.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 13/02 đến 16h ngày 14/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 29.403 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.031 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 20.924 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.507), Hải Dương (1.915), Hải Phòng (1.489), Nghệ An (1.385), Lạng Sơn (1.379), Nam Định (1.362), Thái Nguyên (1.275), Phú Thọ (1.053), Vĩnh Phúc (982), Ninh Bình (970), Bắc Ninh (922), Hòa Bình (897), Quảng Ninh (892), Đà Nẵng (787), Thanh Hóa (776), Bắc Giang (664), Quảng Nam (587), Gia Lai (579), Thái Bình (540), Hưng Yên (539), Bình Phước (469), Bình Định (437), Lào Cai (429), Sơn La (428), Quảng Bình (406), Yên Bái (347), Đắk Nông (309), Lâm Đồng (307), Quảng Trị (302), Phú Yên (288), TP. Hồ Chí Minh (285), Bà Rịa - Vũng Tàu (282), Đắk Lắk (235), Khánh Hòa (209), Hà Nam (201), Thừa Thiên Huế (200), Quảng Ngãi (165), Hà Tĩnh (159), Kon Tum (155), Cao Bằng (153), Cà Mau (145), Tuyên Quang (136), Lai Châu (118), Điện Biên (117), Hà Giang (100), Bắc Kạn (81), Bình Thuận (76), Bình Dương (63), Kiên Giang (50), Vĩnh Long (35), Đồng Nai (31), Bến Tre (29), Bạc Liêu (24), Trà Vinh (23), Tây Ninh (21), Đồng Tháp (18), Cần Thơ (14), Sóc Trăng (12), Ninh Thuận (12), Long An (10), Hậu Giang (9), Tiền Giang (7), An Giang (6).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 13/02 đến 17h30 ngày 14/02 ghi nhận 91 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (1) ca từ các Tiền Giang chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (19), Đà Nẵng (11 ca trong 02 ngày), Kiên Giang (8 ca trong 02 ngày), Đồng Nai (7 ca trong 02 ngày), Nam Định (7 ca trong 02 ngày), Hải Dương (5 ca trong 02 ngày), Vĩnh Long (5), Trà Vinh (3), An Giang (2), Đồng Tháp (2), Hòa Bình (2 ca trong 02 ngày), Sóc Trăng (2), Thanh Hóa (2 ca trong 02 ngày), Bắc Giang (1), Bắc Ninh (1), Bình Định (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Nghệ An (1), Ninh Bình (1), Quảng Bình (1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Thái Nguyên (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 88 ca.

Sài Gòn: kẹt xe đêm Valentine. Bản tin Zing. Chiều tối 14/2, người dân đổ ra đường chơi lễ Valentine cùng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM kẹt xe. Nút cổ chai ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Lợi kẹt xe gần 2 km.

Bộ Y tế đề nghị cân nhắc, bổ sung quy định mở lại karaoke, vũ trường. Báo SKĐS - Theo Bộ Y tế, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Ngày 14/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có công văn 628 trả lời Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho ý kiến về dự thảo Công văn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường (theo công văn số 353/BVHTTDL-VHCS ngày 28/1). Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo công văn một số nội dung. "Lưu ý, với người tham dự cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm phòng vaccine đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có các triệu chứng mắc COVID-19 (ho, sốt…)" - công văn của Bộ Y tế nêu. Cùng đó, địa phương, nơi cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường cần có kế dự phòng, đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xẩy ra trong khu vực cung cấp dịch vụ để khoanh vùng gọn, không để lây lan rộng ra cộng đồng (nếu ghi nhận ổ dịch).





Hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 tại SG đến trường. Báo SKĐS - Sáng nay 14/2, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP HCM đã chính thức đi học lại sau 9 tháng ở nhà học online để phòng tránh dịch COVID-19. Học sinh từ lớp 7 đến 12 ở TP HCM đã đến trường trước đó. Sở Giáo dục - đào tạo TP HCM cho biết có hơn 80% phụ huynh học sinh tiểu học và gần 70% phụ huynh học sinh từ 3 - 6 tuổi đăng ký cho con em đi học trực tiếp đợt này. Theo kế hoạch của sở, học sinh tiểu học TP HCM sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT) Trịnh Duy Trọng cho biết, hôm nay (14/2) có 151.335/288.262 trẻ mẫu giáo đến trường đạt tỉ lệ 66,33%; 670.366/698.356 học sinh tiểu học, đạt 95,99%; 89.818/94.903 học sinh lớp 6, đạt tỉ lệ 94,64%.

Ghi nhận 3 F0 tại trường học SG trong ngày đầu tiên trẻ đi học trực tiếp tại trường. Báo Tin Tức. Ngày 14/2, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đầu tiên trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học và học sinh đi học trực tiếp tại trường ghi nhận 3 trường hợp F0 trong trường học, mỗi cấp ghi nhận một trường hợp.

Ông Trịnh Duy Trọng cho biết, cả 3 trường hợp F0 này đều được sự hỗ trợ tích cực và chủ động của các trạm y tế địa phương tiến hành xử lý theo đúng quy trình. Những trường hợp F1 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Hết chỗ chen, phải mở thêm làn ôtô đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Đà Nẵng: Trước và sau Tết

'Mong bà con kiều bào là cầu nối đưa nông sản Việt vươn xa'

Vẫn còn hơn 1.800 xe hàng hoá kẹt

SG: Hơn 924.000 người ở 3 quận, huyện

Nhật: tìm ra kẻ dọa bắn máy bay Vietnam Airlines.

Doanh nghiệp khủng bố nhà chùa...

Báo Người Lao Động. Một làn ôtô đón khách được mở thêm nhằm góp phần giảm tình trạng ùn ứ ở khu vực trước nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Ngày 14-2, thông tin từ Nhà xe TCP cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mở thêm một làn ôtô đón khách, góp phần giảm tình trạng ùn ứ ở khu vực trước nhà ga quốc nội., doanh nghiệp đều tuyển không được lao động. Báo Lao Động. Không chỉ trước mà cả sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn "đỏ mắt" tuyển không ra lao động dù nhu cầu rất lớn. Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tổ chức Phiên giao dịch việc làm đầu tiên năm 2022 nhằm tạo điều kiện cho lao động và đơn vị tuyển dụng thuận lợi kết nối. Tuy nhiên, dù nhu cầu việc làm nhiều nhưng vẫn còn ít người lao động tới tìm hiểu, phỏng vấn. Theo ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng, hiện nay, việc tìm người lao động cho doanh nghiệp đang là vấn đề khó khăn của Trung tâm khi số người đến tìm việc rất ít trong khi nhu cầu cần lao động khá lớn, đối tượng lao động là người trẻ tới tư vấn tìm việc hầu như không có.. Báo Tuổi Trẻ. "Chúng tôi rất mong bà con tiếp tục làm cầu nối đưa nông sản Việt vươn cao, vươn xa trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, bà con giúp thúc đẩy kết nối sản phẩm OCOP theo Chương trình quốc gia Mỗi phường xã một sản phẩm của Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam chia sẻ như vậy tại diễn đàn "Kết nối doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp", do Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức tối 14-2. Diễn đàn có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng trên 300 kiều bào đang làm ăn, sinh sống, đầu tư trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực cùng hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.ở cửa khẩu Lạng Sơn. Báo SKĐS - Sau Tết Nguyên đán, lượng xe hàng hóa từ nội địa lên cửa khẩu Lạng Sơn xuất khẩu tăng nhanh, trong khi năng lực thông quan vẫn hạn chế dẫn đến hiện tượng ùn ứ. Trung Quốc vẫn tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa nhập khẩu, vì vậy, thời gian thực hiện thông quan 1 xe hàng kéo dài (40 – 50 phút/xe), do đó, năng lực thông quan thấp, chỉ đạt khoảng 100 – 130 xe/ngày. Trong khi lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu chờ xuất có xu hướng tăng, trung bình từ 160 – 180 xe/ngày. Tính đến ngày 14/2, tổng lượng xe chở hàng hóa chờ xuất khẩu tồn tại 3 cửa khẩu đường bộ (Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma) là 1.869 xe.chưa nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3. Báo Thanh Niên. Liên quan gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, hiện còn 3 địa phương gồm H.Củ Chi, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh chưa hoàn thành việc chi hỗ trợ cho hơn 924.000 người với tổng số tiền hơn 924 tỉ đồng.Báo Tiền Phong. Cơ quan chức năng của Nhật Bản bước đầu đã xác định được đối tượng dọa bắn máy bay Vietnam Airlines trên hành trình về nước hồi tháng 1 vừa qua. Nguồn tin cho hay, qua xác minh của lực lượng chức năng Nhật Bản, xác định nghi phạm dọa bắn máy bay Vietnam Airlines là người Nhật Bản. Người này theo dõi thông tin chuyến bay, lịch trình bay đăng công khai trên các trang mạng và gọi điện đe dọa. Qua điều tra bước đầu, đối tượng này thực hiện một mình, không có động cơ, có biểu hiện thần kinh không bình thường.Theo VTV1. Chùa Dược Sư ; Quốc lộ 20, tổ dân phố 1, Thị trấn ĐạM,Ri, huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng bị tập đoàn Cty Tôn Hoa Sen khủng bố bằng mở nhạc loa công suất lớn...Video VTV1 dài 2:09 phút:

https://youtu.be/vvTC_5dwx-0

--- Một buổi uống trà gây quỹ từ thiện do cựu Đệ nhất Phu nhân Melania Trump dự kiến tổ chức vào tháng 4/2022 đang bị điều tra vì tổ chức Fostering the Future của bà Melania chưa đăng bộ với tiểu bang Florida. Và bây giờ cựu Tổng Thống Trump mới lên tiếng giải thích, rằng hồ sơ giấy tờ lập hội này đang xúc tiến để hoàn tất.

Báo New York Times nói rằng vé tham dự tiệc trà gây quỹ cho bà Melania có vé lên tới $50,000— nhằm cấp học bổng ngành khoa học điện toán cho giới trẻ trong viện mồ côi. Trump nói rằng báo chí chỉ làm lớn chuyện, vì chuyện Florida khảo sát về một cuộc gây quỹ trong khi giấy tờ đi chậm là bình thường.

--- Jacqueline Alemany, phóng viên của báo Washington Post, lên đài MSNBC chiều Chủ Nhật 13/2/2022, giải thích rằng chuyện Trump la mắng sau khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA) xé một phó bản bài diễn văn của Trump hôi tháng 2/2020 có thể cho Bộ Tư Pháp một luận cứ để truy tố Trump.

Sau khi bà Pelosi xét bài diễn văn của Trump, Trump nói với các phóng viên rằng hành vi xé đó là "rất là bất hợp pháp" rồi nói như thế là bà Pelosi "rất kém tôn trọng lưỡng viện Quốc hội và đất nước Hoa Kỳ."

Trump lúc đó nói rằng bà Pelosi có thể bị truy tố về tội xé tài liệu chính phủ. Nhưng bài diễn văn đó của Trump không phải hồ sơ mật. Bây giờ có tin Trump xé nhiều tài liệu, kể cả một số tài liệu xé xong rồi nhét vào bồn cầu giựt nước để phi tang, phạm luật Presidential Records Act.

Alemany nói rằng Bộ Tư Pháp có thể dùng lời nói của Trump về bà Pelosi để truy tội Trump, vì đó là cố ý xóa sổ tài liệu. Thêm nữa, vấn đề thứ nhì là: Trump đưa hồ sơ mật ra khỏi Bạch Ốc, không giao nộp Văn Khố là đủ có tội rồi. Trong khi bà Pelosi xét bài diễn văn, không phải tài liệu mật vì Trump vừa mới đọc xong cho cả nước nghe.

--- Larry Hogan, Thống Đốc Cộng Hòa của Maryland, hôm Chủ Nhật 13/2/2022 kêu gọi Đảng Cộng Hòa hãy trở về với cương vị một đảng biết "tôn trọng tự do và sự thật" chứ đừng trở mặt như hiện nay, chỉ biết tấn công các đảng viên Cộng Hòa bất đồng với Trump.

Hogan nói trên chương trình “State of the Union” của CNN rằng hiện nay trong Cộng Hòa có một biệt đội tử thần chuyên tấn công những dân cử Cộng Hòa không đồng ý 100% với đại lãnh tụ [Trump], và ông muốn Cộng Hòa phải trở lại là đảng của "tự do và sự thật."

Khi được CNN hỏi về ý định ra tranh cử Tổng Thống năm 2024, Hogan nói rằng ông chưa quyết định tuy là có suy tính về chuyện ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, bất kể ông có lập trường chống Trump. Hogan nói ông sẽ nghiên cứu và có quyết định sau tháng 1/2023.

--- Một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines bay từ Los Angeles tới thủ đô Washington, D.C. bị buộc hạ cánh ở Kansas City hôm Chủ Nhật 13/2/2022 sau khi một nam hành khách trung niên đột nhiên đứng dậy đòi mở cửa phi cơ.

Lúc đó một tiếp viên phải dùng bình cả phê đánh người hành khách lạ kỳ kia, và được nhiều người khác giúp ngăn cản kịp người đàn ông kia không mở cửa phi cơ. Phi cơ hạ cánh khẩn ở Kansas City, và các nhân viên FBI đã lên điều tra.

--- Dân Mỹ la làng vì giá xăng tăng vọt: tăng trung bình 20 cents/gallon trong vòng một tháng. Hiện nay giá xăng trung bình toàn quốc là $3.48/gallon, loại xăng thường (regular gas). Một tháng trước, giá xăng đó là $3.30/gallon.

Giá xăng ở các tiểu bang Miền Tây Hoa Kỳ và Đông Bắc Hoa Kỳ là cao nhất. Giá xăng tới kỷ lục tuần qua tại quận Los Angeles là gần $5.00/gallon.

--- HỎI 1: Nam Hàn: ghi danh quân dịch giảm 100,000 vào năm 2025?

ĐÁP 1: Vì dân số giảm. Dự kiến năm 2025 sẽ ghi danh quân dịch giảm 100,000 tân binh, ghi danh vào đại học giảm 570,000 sinh viên.

Mới 2 năm trước, dân số trong tuổi đi học là 7.89 triệu SVHS sẽ giảm xuống còn 6.94 triệu SVHS vào năm 2025, và dân số tuổi lao động Nam Hàn là 37.4 triệu người xuống còn 35.6 triệu người.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/02/11/2022021100834.html

--- HỎI 2: Mừng lễ tình nhân, 43% dân Anh sẽ ăn tối lãng mạn ở nhà?

ĐÁP 2: Đó là theo bản khảo sát Ipsos. Chỉ có 29% dân Anh mừng Valentine's Day bằng cách mời nhau ăn tiệm, và 14% sẽ rủ nhau đi chuyến lãng mạn xa. Trong khi 43% dân Anh gửi thiệp Valentine’s Day cho nhau.

Chi tiết:

https://www.the-sun.com/lifestyle/4678272/valentines-day-2022-time-date/

.