New York Bàn Sửa Luật Thuế Đòi Trump Trình Tờ Khai Thuế

ALBANY, New York - Luật New York đòi TT Trump công bố tờ khai thuế lợi tưc cá nhân – các nghị sĩ của tiểu bang New York soạn luật “Tax Reuurns Uniformly Made Public – TRUMP” do nghị sĩ DC Brad Hoylman xướng xuất, buộc tiểu bang công bố qua mạng hồ sơ thuế tiểu bang của các viên chức (liên bang và tiểu bang) để dân chúng biết.Cả TT và PTT là đối tuợng của văn bản TRUMP này. Khởi đầu của TRUMP là bài đăng báo Washington Post của 1 giáo sư tác giả tại trường luật thuộc University of Chicago – ứng viên TT tự phổ biến hồ sơ thuế lợi tức cá nhân là thông lệ, không là việc luật định, và TT Trump là trường hợp phá lệ đầu tiên.Nay, với luật cải tổ luật thuế sắp đuợc thảo luận để biểu quyết, đòi hỏi ông Trump công bố tờ khai thuế càng trở thành quan trọng, theo lời nghị sĩ Hoylman. Ông Hoylman cũng giới thiệu 1 đề luật buộc mọi chính khách có tên trên lá phiếu tiểu bang phải làm việc này.