68% cử tri ghi danh nói đừng ân xá người bạo loạn 6/1/2021, chỉ 20% nói nên ân xá, 12% nói không ý kiến. - Cấp độ dịch cả nước, đã có 48 tỉnh, thành 'vùng xanh'. Thêm hàng trăm F0 khi trở lại trường, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Nghệ An lại học online. FLC đề xuất xây dựng tòa tháp cao nhất VN tại Bình Chánh. 90% công nhân trở lại làm việc tại các KCN ở Bình Thuận sau Tết. Du lịch 'mở hàng' năm 2

- 68% cử tri ghi danh nói đừng ân xá người bạo loạn 6/1/2021, chỉ 20% nói nên ân xá, 12% nói không ý kiến.

- Cấp độ dịch cả nước, đã có 48 tỉnh, thành 'vùng xanh'. Thêm hàng trăm F0 khi trở lại trường, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Nghệ An lại học online. FLC đề xuất xây dựng tòa tháp cao nhất VN tại Bình Chánh. 90% công nhân trở lại làm việc tại các KCN ở Bình Thuận sau Tết. Du lịch 'mở hàng' năm 2022 đầy hứng khởi. Xuất nhập khẩu đạt trên 3 tỷ USD trong 9 ngày nghỉ Tết. Nhiều hãng hàng không chở người Việt về nước, vé rẻ hơn ít nhất 50%. Tây Ninh: Tượng Phật Bà cao nhất châu Á thu hút du khách. Kỷ luật buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Vụ xe tải lao xuống vực ở Gia Lai: Lái xe không dính rượu & ma túy.

- Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa-N.C.) bị Hội Đồng Bầu Cử ngăn cản tái ứng cử vị vi phạm Hiến Pháp

- TNS Mitch McConnell nói ngày 6/1/2021 là "phiến loạn bạo động"; TNS Romney (chú của chủ tịch RNC) mắng Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc làm trò ngu; bản sơ thảo nghị quyết RNC gọi ngày 6/1/2021 là "thảo luận chính trị hợp pháp và bất bạo động" (nonviolent and legal political discourse)

- LS Sidney Powell bị phạt luật phí $170,000, liền kháng án, bị Tòa kháng án nói đơn viết sai, bảo viết lại cho đúng

- DB Hal Rogers (Cộng Hòa-KY) xin lỗi vì đã thúc lưng nữ DB Joyce Beatty (Dân Chủ-OH) rồi nói "hãy hun đít tui đi"

- cựu Thống Đốc Nikki Haley (Cộng Hòa) bênh Trump, tố Pence, gạ gẫm theo Trump tranh cử cho năm 2024

- Liz Harrington (phát ngôn nhân của Trump): Trump sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020.

- bi kịch 2 vợ chồng Mỹ gốc Việt ở Florida: Tina Pham, 43 tuổi, bị chồng bắn chết, trước khi chồng tự sát

- HỎI 1: Khai mạc Thế vận, TQ chiêu dụ Đài Loan, "Đứa con đi lạc, hãy về nhà sớm"? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đậu xe Hyundai và Kia trong nhà có thể phát hỏa? ĐÁP 2: Gần 500,000 chủ xe Hyundai và Kia được cảnh báo như thế.

QUẬN CAM (VB-9/2/2022) --- Hơn 2/3 cử tri có ghi danh trả lời trong cuộc khảo sát mới phổ biến hôm Thứ Tư 9/2/2022 của Morning Consult-Politico nói rằng không nên ân xá những người tham dự bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.

Trump mới mấy hôm trước nói là Trump sẽ ân xá cho người bạo loạn nếu thắng cử Tổng Thống 2024. Thăm dò Morning Consult-Politico nói 68% cử tri ghi danh nói đừng ân xá. Chỉ 20% nói rằng nên ân xá, và 12% nói là không có ý kiến.

. Trong những người bầu cho Trump năm 2020, có 53% nói họ không đồng ý chuyện Trump ân xá người bạo loạn.

. Trong những người bầu cho Biden năm 2020, có 83% nói họ không đồng ý ân xá.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 08/02 đến 16h ngày 09/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.052 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 16.608 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.949), Nghệ An (1.900), Hải Phòng (1.295), Bắc Ninh (1.246), Hải Dương (1.120), Hà Tĩnh (1.019), Thanh Hóa (988), Nam Định (938), Đà Nẵng (925), Vĩnh Phúc (853), Bình Định (809), Phú Thọ (800), Thái Nguyên (527), Ninh Bình (500), Bắc Giang (499), Thái Bình (450), Quảng Bình (423), Lào Cai (419), Quảng Nam (417), Lâm Đồng (357), Quảng Trị (333), Bình Phước (312), Sơn La (291), Quảng Ninh (283), Thừa Thiên Huế (275), Hưng Yên (259), Tuyên Quang (259), Đắk Lắk (234), Khánh Hòa (232), Hà Nam (219), TP. Hồ Chí Minh (219), Gia Lai (215), Quảng Ngãi (200), Phú Yên (198), Đắk Nông (187), Cà Mau (187), Kon Tum (169), Yên Bái (154), Cao Bằng (131), Bà Rịa - Vũng Tàu (124), Lạng Sơn (115), Hà Giang (115), Lai Châu (91), Bình Thuận (91), Vĩnh Long (88), Bạc Liêu (82), Điện Biên (77), Bến Tre (72), Bắc Kạn (62), Bình Dương (32), Tây Ninh (31), Trà Vinh (26), Đồng Tháp (21), Long An (20), Cần Thơ (19), Đồng Nai (19), Hòa Bình (18), Kiên Giang (16), Hậu Giang (16), Ninh Thuận (12), An Giang (8 ), Tiền Giang (7).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 08/02 đến 17h30 ngày 09/02 ghi nhận 93 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó có 3 ca từ các tỉnh khác chuyển đến: Long An (2), Bình Phước (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (17), Cần Thơ (6), Hải Phòng (5), Bến Tre (4), Kiên Giang (4), Quảng Nam (4), Vĩnh Long (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Nam Định (3), Bình Phước (2), Bình Thuận (2), Đồng Nai (2), Gia Lai (2), Hải Dương (2), Hòa Bình (2), Lâm Đồng (2), Quảng Bình (2), Tuyên Quang (2), Bắc Giang (1), Bắc Kạn (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Hà Giang (1), Hậu Giang (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Nghệ An (1), Phú Thọ (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Tiền Giang (1), Vĩnh Phúc (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 94 ca.





Cấp độ dịch cả nước, đã có 48 tỉnh, thành 'vùng xanh'. Báo SKĐS - Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, cả nước hiện đã có 48 tỉnh, thành 'vùng xanh'; 15 tỉnh, thành là 'vùng vàng'; chỉ còn 34 xã, phường thuộc 'vùng đỏ'... Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 8.106 xã, phường là 'vùng xanh', chiếm 76,4%; Có 2.137 xã, phường thuộc 'vùng vàng', chiếm 22,2%; Có 327 xã, phường là 'vùng cam', chiếm 3,1% (giảm 133 xã, phường so với ngày 6/2). Đến nay, cả nước chỉ còn 34 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,3% (cao hơn 8 xã, phường so với đánh giá ngày 6/2).

Thêm hàng trăm F0 khi trở lại trường, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Nghệ An lại học online. Báo SKĐS - Sau 3 ngày học sinh đi học trở lại, TP Vinh (Nghệ An) phát hiện 255 F0 trong trường học, do đó, TP Vinh đã quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang học trực tuyến.

"Sau khi trên địa bàn thành phố liên tục xuất hiện nhiều ca F0 trong trường học, Phòng đã quyết định cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến bắt đầu từ chiều 9/2 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời yêu cầu các nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp để thích ứng với hoàn cảnh mới", bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết. Việc học sinh phải chuyển sang học trực tuyến là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, bởi hiện nay học sinh dưới 11 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine. Trong khi đó, đây là đối tượng dễ bị lây nhiễm và kỹ năng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 còn nhiều hạn chế.





Du lịch 'mở hàng' năm 2022 đầy hứng khởi. Báo SKĐS - Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa phương trên cả nước đón khoảng 6,2 triệu lượt khách, trong đó có gần 500 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình "hộ chiếu vaccine". Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa phương trên cả nước đón khoảng 6,2 triệu lượt khách, trong đó có gần 500 khách quốc tế đã đến Việt Nam theo chương trình "hộ chiếu vaccine". Lượng khách du lịch nội địa đã vượt xa số du khách cả tháng 12/2021 (5,2 triệu lượt) và không kém nhiều lượng khách nội địa trong tháng 1/2020 (7,3 triệu lượt) - thời điểm trước khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Một số điểm đến có lượng khách tăng đột biến, vượt hoặc xấp xỉ lượng khách dịp Tết Canh Tý 2020.

Doanh nghiệp du lịch mong muốn lãnh đạo Đà Nẵng mạnh dạn mở cửa. Báo Tuổi Trẻ. Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bày tỏ mong muốn lãnh đạo TP và Sở Du lịch mạnh dạn hơn trong các chính sách mở cửa du lịch và công tác truyền thông về dịch bệnh để du khách yên tâm khi đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 9-2, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở Du lịch nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần. Dự kiến sẽ có chương trình kích cầu vào khoảng cuối tháng 2-2022 này. Kế hoạch của doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng là sẽ đẩy mạnh thu hút khách nội địa từ tháng 3 và thu hút khách quốc tế từ tháng 4-2022.





90% công nhân trở lại làm việc tại các KCN ở Bình Thuận sau Tết. Báo Lao Động. Sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đến nay đã có gần 10 ngàn công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận quay trở lại làm việc. Với con số gần 10 ngàn công nhân, người lao động trở lại làm việc tại các KCN ở Bình Thuận sau Tết thì tỉ lệ này đạt gần 90%. Nhìn chung các doanh nghiệp không có biến động lớn về nhân lực, không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động sau Tết Nguyên đán như một số năm trước.

FLC đề xuất xây dựng tòa tháp cao nhất VN tại Bình Chánh. Báo Thanh Niên. Khu đô thị nghỉ dưỡng trên địa bàn H.Bình Chánh (TP.HCM) do Tập đoàn FLC đề xuất có quy mô hơn 1.150 ha với điểm nhấn là tòa tháp Landmark 99 tầng, được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại phía tây thành phố. Ngày 9.2, lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh vừa có buổi làm việc để nghe Tập đoàn FLC báo cáo chi tiết về kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Theo đề xuất đó của Tập đoàn FLC, dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Smart Eco City trên địa bàn xã Tân Nhựt và Bình Lợi có quy mô 1.154 ha, tổng mức đầu tư khoảng 80.000 tỉ đồng. Khu vực nghiên cứu dự án ở phía tây thành phố, cách trung tâm khoảng 10 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 15 km. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp Landmark 99 tầng, với kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại phía Tây thành phố. Hiện tòa nhà cao nhất TP.HCM là Landmark 81 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) với chiều cao hơn 460 m. Đây cũng là tòa nhà cao nhất Việt Nam.





Xuất nhập khẩu đạt trên 3 tỷ USD trong 9 ngày nghỉ Tết. Báo Đầu Tư. Theo Tổng cục Hải quan, trong Tết Âm lịch năm 2022 (9 ngày từ ngày 29/1-6/2/2022), trên phạm vi cả nước có 2.462 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa, cao 2,56 lần so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước 9 ngày Tết đạt 3,05 tỷ USD, tăng mạnh 83% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỷ USD, cao gấp 2 lần, chiếm 48% tổng trị giá xuất nhập khẩu; nhập khẩu hàng hóa đạt 1,58 tỷ USD, chiếm 52% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 68%.

Nhiều hãng hàng không chở người Việt về nước, vé rẻ hơn ít nhất 50%. Báo Tiếp Thị. Hiện có chừng 14 hãng hàng không khai thác các đường bay thương mại chở khách vào Việt Nam. Người Việt Nam từ nước ngoài có thể về nước trên các chuyến bay này với giá rẻ hơn trước ít nhất là một nửa. Theo ghi nhận của KTSG Online, tuy số lượng các hãng hàng không thực hiện những chuyến bay thương mại chở khách đi và đến Việt Nam vẫn còn ít hơn hồi trước dịch Covid-19 nhưng hiện cũng đã có đến 14 hãng bay khai thác các đường bay này. Đó là Korean Air, Vietnam Airlines, Japan Airlines, All Nippon Airways, Qatar, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Bamboo Airways, VietJet Air và Emirates Airlines.

Tây Ninh: Tượng Phật Bà cao nhất châu Á thu hút du khách.

Kỷ luật buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Vụ xe tải lao xuống vực ở Gia Lai:

Hội Đồng Bầu Cử North Carolina v

Luật sư Sidney Powell

Trưởng khối Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell

Bạn biết rồi, Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC

Dân Biểu Hal Rogers

Cựu Thống Đốc tiểu bang South Carolina

Phát ngôn nhân của Trump là bà Liz Harrington

Hai vợ chồng Mỹ gốc Việt chết

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2

Bản tin VTC. Trong những ngày lễ Tết, tỉnh Tây Ninh trở thành điểm đến hàng đầu được du khách lựa chọn để dừng chân du xuân. Một trong những điểm thu hút độc đáo phải kể đến ở nơi đây chính là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng tọa lạc tại đỉnh núi Bà Đen. Tuyệt tác tâm linh được kỳ công kiến tạo tại độ cao 986m – nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, điểm đến chinh phục của giới trẻ. Với tổng chiều cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của Châu Âu, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại Tây Ninh đã xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” do tổ chức Kỷ lục Châu Á trao tặng.Bản tin TTXVN. Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang; buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Cao Minh Quang khi giữ các chức vụ Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội...Lái xe không có nồng độ cồn và chất kích thích. Báo Tin Tức. Liên quan đến vụ xe tải lao xuống vực sâu ở Gia Lai, Đại tá Lê Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Qua kết quả giám định ban đầu cho thấy lái xe tải trong vụ tai nạn không có nồng độ cồn, không sử dụng ma túy. Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ ngày 9/2, ô tô tải biển kiểm soát 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei (huyện Đak Đoa, Gia Lai) chở sắn (mì). Khi đi đến xã Đak Sơmei, xe đã tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cabin có 9 người. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương.---iết trong văn bản pháp lý trên tòa hôm Thứ Hai 7/2/2022 rằng cơ quan này có quyền ngăn cản Dân Biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa-N.C.), không cho Cawthorn ra tranh cử vì các hành động trước ngày bạo loạn 6/1/2021.Bản văn Hội Đồng viết để bác bỏ 1 đơn kiện do Cawthorn đưa lên, viết "Tiểu bang không đánh giá phẩm chất các dân cử Hạ Viện. Nhưng là giám sát phẩm chất các ứngc ử viên trước cuộc bầu cử."Do thẩm quyền đó, Hội Đồng có quyền giám sát các ứng cử viên nào đủ khả năng hay không đủ khả năng theo Điều 3 của Tu Chính Án 14.Cawthorn đã nộp đơn kiện sau khi 1 nhóm nhà hoạt động xin cấm Cawthorn giữ chức dân biểu vì nói Cawthorn có hành vi bất xứng trước ngày bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội 6/1/2021. Vài ngày trước bạo loạn, Cawthorn liên tục lập đi lập lại lời Trump nói là "gian lận" bầuc ử 2020 và nói chuyện trước đám đông buổi sáng trước khi đám đông xông vào tấn công Quốc Hội -- điều này là vi phạm Tu Chính Án 14 của Hiến Pháp.---lại lãnh búa trong 1 bản văn pháp lý khi khiếu nại án phạt do Tòa Thủ Đô đưa ra vì vi phạm đạo đức trong tòa án. Powell và các luật sư khác đã nộp đơn kháng án đối với bản án phạt buộc họ trả $21,964.75 tiền luật sư phí cho các người bị họ kiện là Thống Đốc Gretchen Whitmer và Bộ TRưởng Hành Chánh Jocelyn Benson.Chánh án Linda Parker cũng xử rằng Powell và các luật sư khác phải trả $153,285.62 tiền luật sư phí cho thành phố Detroit.Tòa Kháng Án đơn vị 6 (Sixth Circuit Court of Appeals) bác đơn kháng án của Powell, nói rằng đơn kháng án viết sai quy định theo Thủ Tục Kháng Án (Appellate Procedure).Đơn Powell viết sai nhiều thủ tục, thí dụ, sai các dòng ghi chú (the captions), cũng như sai các thứ tự bản văn tòa dưới. Tòa Kháng Án yêu cầu Powell và các luật sư của bà phải viết lại bản văn pháp lý cho đúng trước hoặc trong ngày 15/2/2022.---hôm Thứ Ba 8/2/2022 nói rằng cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội là "cuộc phiến loạn bạo động," và chỉ trích Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC vì Ủy Ban này khiển trách 2 dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney và Adam Kinzinger đã tham dự Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn.Thượng nghị sĩ McConnell nói với các phóng viên rằng nói cho đúng thì phải nói bạo loạn 6/1/2021 là phiến loạn bạo động có mục đích ngăn cản tiến trình chuyểng iao quyền lực ôn hòa sau một cuộc bầu cử được chứng nhận hợp pháp.Hôm Thứ Sáu, Chủ tịch RNC là Ronna McDaniel đã thông qua nghị quyết khiển trách 2 dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger tham dự "cuộc truy bức các công dân đời thường, những người tới để thảo luận chính trị hợp pháp." (Khôi hài đen Cộng Hòa: bạo loạn trở thành 'thảo luận chính trị hợp pháp'... bất kể có người chết và 150 cảnh sát bị thương.)Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã chỉ trích RNC, trong đó có các TNS Susan Collin, Lindsey Graham, và Mitt Romney. Riêng Romney còn là chú của bà McDaniels, nói: "Bất cứ những gì đảng [Cộng Hòa] của tôi làm trò ngu ngốc thì chẳng giúp gì cho chúng ta."---đưa ra nghị quyết viết lời khiển trách 2 Dân Biểu Cộng Hòa Adam Kinzinger và Liz Cheney đồng thời tuyên bố rằng ngày 6/1/2021 là "thảo luận chính trị hợp pháp" (legitimate political discourse).Tuy nhiên, theo báo New York Times, bản sơ thảo nghị quyết RNC sử dụng ngôn ngữ lãng mạn hơn, đã gọi ngày 6/1/2021 là "thảo luận chính trị hợp pháp và bất bạo động" (nonviolent and legal political discourse)...Ủy Ban phân tích từng chữ một, sau cùng mới có bản nghị quyết mà ai đọc cũng bất ngờ, kể cả TNS Mitt Romney, chú của Chủ tịch RNC, đã gọi là ngu ngốc kể gì. Báo Washington Post ghi rằng người soạn bản thảo nghị quyết RNC là David Bossie, tay chân của Trump.---(Cộng Hòa-KY) đã xin lỗi vì đã nổi nóng nói với nữ Dân Biểu Joyce Beatty (Dân Chủ-OH) là "hãy hôn mông đít của tôi đi" (“kiss my ass”) và đã lấy tay đẩy lưng bà tới trước, sau khi bà yêu cầu Rogers hãy mang khẩu trang.DB Beatty còn là Chủ tịch khối Dân Biểu da đen, đã phóng tweet mô tả chuyện bà yêu cầu Rogers mang khẩu trang khi 2 người bước lên toa xe thì Rogers thúc vào lưng bà để đẩy bà lên toa xe lửa, khi bà nói chớ chạm tay vào người bà, thì Rogers nói "hun đít tui nè."Sau cùng thì, DB Rogers đưa ra bản văn trả lời, thú nhận "Lời nói của tôi không thể chấp nhận được."---là bà Nikki Haley (Cộng Hòa) bị xem như đang âm mưu để sẽ đứng vị trí ứng cử viên Phó Tổng Thống khi Trump ra tranh cử Tổng Thống 2024. Đó là lý do bà Haley hôm Thứ Hai chỉ trích cựu Phó Tổng Thống Mike Pence rằng Pence không nên nói Trump sai [khi bảo Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020] vì Cộng Hòa không nên chỉ trích Cộng Hòa.Bi hài của chuyện này là bản thân bà Haley lại chỉ trích Pence, một Cộng Hòa truyền thống. Bi hài nữa là khi bà bênh vực Trump, vì Trump nổi tiếng là chửi cả nước, chửi người Cộng Hòa trái ý là Cộng Hòa RINO (giả danh)...---nói với Steve Bannon hôm Thứ Ba 8/2/2022 rằng Trump sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020.Xuất hiện trên làn sóng phát thanh "War Room" của Bannon, bà Harrington được hỏi về tiến trình "xóa bỏ xác nhận" ("decertifying") bầu cử 2020, mặc dù thực tế chẳng có tiến trình nào như thế trên đời này, và chỉ có trên mạng để Trump gây quỹ.Bà Harrington nói yêu cầu gỡ bỏ xác nhận bầu cử 2020 vẫn tiếp tục, "Sẽ không có chuyện thôi. Và chuyện này không bao giờ ngừng nghỉ cho tới khi chúng at có kết quả đúng."Thực sự, kết quả đúng, kết quả chính xác được tất cả các Bộ Trưởng Hành Chánh 50 tiểu bang và hơn 80 tòa án công nhận rằng Biden thắng phiếu Trump, thắng phiếu đại cử tri là 306 đối với 232, và thắng phiếu phổ thông hơn 7 triệu phiếu.---trong một vụ sát nhân rồi tự sát thảm khốc, theo báo Tampa Bay Times hôm 8/2/2022. Vào chiều Chủ Nhật 6/2/2022, bà Tina Pham, 43 tuổi, bị chồng bắn chết, trước khi người chồng tự sát.Cảnh sát quận Pasco County không đưa ra nhiều thông tin, theo luật Marsy’s Law. Bản tin cảnh sát chỉ nói rằng vụ giết vợ rồi tự sát đã xảy ra tại khu vực Trinity West. Hiện thời thi thể của Tina và Binh Pham đang được giảo nghiệm.Johnny Mendez, một trong những cựu nhân viên trong tiệm sửa xe của Tina Phạm, nói rằng hai vợ chồng Tina & Binh Phạm mới vừa đi chơi California về lại Florida. Bà Pham sinh quán ở VN, có 3 con, theo lời K.C. Messer, một thợ máy trong một trong 3 tiệm sửa xe hơi của Pham.---Khai mạc Thế vận, TQ chiêu dụ Đài Loan, "Đứa con đi lạc, hãy về nhà sớm"?: Đúng thế. Báo Taiwan News kể rằng 1 hình ảnh trong lễ khai mạc Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 hôm Thứ Sáu 4/2/2022 được côngd ân mạng Trung Quốc diễn giải như là mối tình chính trị giữa Hoa Lục và Đài Loan.Một cảnh cho thấy hàng trăm trẻ em cầm lồng đen hình chim bồ câu tượng trưng hòa bình, tập họp thành hình quả tim giữa vận động trường. Một trẻ em có vẻ như lạc ra ngoài, chệch hướng, liền được một người cao niên tới dắt vào.Hình ở Weibo chụp lại, mô tả lại truyện lãnh tử hồi đầu, tức là chiêu dụ đứa con đi lạc về nhà.Dòng chữ tiếng Trung Quốc chú thích có nghĩa là: “Lost child, go home early" (Em nhỏ đi lạc, hãy về nhà sớm nhé). Hiểu là, Đài Loan nên về thống nhất với Hoa Lục.Chi tiết:---: Đậu xe Hyundai và Kia trong nhà có thể phát hỏa?: Gần 500,000 chủ xe Hyundai và Kia được cảnh báo như thế. Các xe có lỗi này có thể tự nhiên bốc cháy, dù là không đang nổ máy.Hãng Hyundai thông báo thu hồi các xe đời 2016-2018 kiểu Santa Fe SUVs, 2017-2018 Santa Fe Sport SUVs, 2019 Santa Fe XL và 2014-2015 Tucson SUVs.Hãng Kia thông báo thu hồi các xe đời 2016-2018 K900 và 2014-2016 Sportage SUVs.Tính chung Hyundai thu hồi 357,830 xe và Kia thu hồi 126,747 xe.Các đại lý xe hơi sẽ thay các cơ phận cần thay cho các chủ xe, miễn phí.Chi tiết: