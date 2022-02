Cùng sinh trưởng tại California và cùng thi Thế Vận cho màu cờ TQ: cô Eileen Gu (trái) thắng 1 huy chương vàng Thế Vận cho TQ hôm Thứ Ba 8/2/2021, được dân TQ gọi là Nữ Hoàng Tuyết; cô Zhu Yi (phải) té, bị dân TQ đòi đuổi về Mỹ.

- cô Eileen Gu thắng huy chương vàng Thế Vận cho TQ, được phong Nữ Hoàng Tuyết, nhân quyền tố cô bạc tình

- SG cảnh báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 sau Tết. F0 khỏi bệnh nên đi khám hậu COVID-19. Hà Nội mở cửa trở lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2. Chùa Hương mở cửa trở lại từ ngày 16/2. ĐBSCL: Cuộc sống bình thường mới. F0 tăng liên tục, Hà Tĩnh hạn chế lễ hội Rằm tháng Giêng. Công an giải cứu bé gái bị nam thanh niên "bắt vợ". Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Tiếc nuối nguồn lực Việt kiều. Nghệ An: 2.500 công nhân ngừng việc, doanh nghiệp đồng ý tăng phúc lợi.

- Trump chụp nón cối: kêu gọi tẩy chay DirecTV vì đã theo "phong trào cộng sản" để cắt loa kèn của Trump

- Brian Kilmeade (bình luận viên Fox News) thú nhận: Trump nói "bầu cử 2020 gian lận" chỉ là "lời nói dối trắng trợn"

- Biên lý quận Fulton County: đặc quyền miễn tố không bảo vệ được Trump tại tòa án tiểu bang Georgia

- cựu Đức Giáo Hoàng Benedict XVI xin tha lỗi về xử lý nhẹ lạm dụng sex ở Đức, nhưng bản thân ngài không sai

- Los Angeles: 1 phụ nữ biểu diễn tài phóng xe mô-tô trên khu đậu xe ở 1 thương xá Santa Clarita chết thảm

- Văn Khố: đã tịch thu 15 thùng tài liệu Trump mang đi, và tin là Trump còn đang giấu nhiều tài liệu Bạch Ốc

- Thị Trưởng New York viết sách dạy ăn chay chữa bệnh, lộ ra ưa ăn cá, liền tự thú "bất toàn một cách toàn hảo"

- Hàng không Frontier Airlines mua Spirit Airlines giá $3 tỷ đô để thành công ty hàng không lớn thứ 5 Hoa Kỳ.

- California: lệnh mang khẩu trang sẽ kết thúc từ ngày 15/2/2022, nếu đã chích ngừa sẽ miễn mang khẩu trang

- HỎI 1: Cần khẩn cấp ngăn chận TQ ở Biển Đông? ĐÁP 1: Lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton.

- HỎI 2: Giá cho Lễ Tình Yêu Valentine's Day? ĐÁP 2: Tùy, nhưng trung bình là từ $175 tới $210 năm nay.

QUẬN CAM (VB-8/2/2022) --- Chụp nón cối cũng là nghề của Trump. Trump đưa ra một bản tuyên bố hôm Thứ Ba 8/2/2022 nói rằng làn sóng truyền hình DirecTV đang tham dự vào một "phong trào cộng sản" bởi vì băng tần bảo thủ OAN không được phép ký tiếp hợp đồng mới.

DirecTV loan báo từ tháng trước là sẽ cắt băng tần cực hữu OAN, một băng tần nổi tiếng làm loa kèn cho Trump và các lời bịa đặt về bầu cử 2020. Trump viết hôm Thứ Ba, "Tôi hy vọng mọi người sẽ tẩy chay và hủy bỏ DirecTV..." vì DirecTV bây giờ là "cộng sản" xong rồi. Tuy nhiên, phải nhìn sự thật: người ta không thấy làn sóng này tung hô các ông Mác, Lê, Mao, Hồ, Castro...

--- Fox News cũng có lúc nói thẳng rằng Trump xạo. Một người dẫn chương trình Fox News, Brian Kilmeade chĩ trích Trump trên chương trình phát thanh Fox Nation hôm Thứ Hai, nói rằng các tuyên bố của Trump về "bầu cử gian lận" khi nói rằng Trump "thắng phiếu" ở Arizona chỉ là "lời nói dối trắng trợn" (“an outright lie”).

Lúc đó, Kilmeade trả lời một người gọi vào có tên là Logan khi người này nói rằng ông tin rằng lời Trump nói đã "bị trộm" cuộc bầu cử 2020 sẽ gây bất ổn và trở ngại cho cơ hội Trump có thể có khi Trump quyết định tái tranh cử năm 2024.

Về lời Trump nói trong buổi tập họp mới đây ở Arizona, nơi Trump bịa đặt rằng Trump thắng phiếu bất kể sự thật là Biden thắng phiếu, Kilmeade nói ông đã nói với 2 người bạn của Trump và họ đều nói với Trump sau đó: "Đó là bài nói chuyện tệ hại nhất mà ông [Trump] từng nói. Không ai bận tâm đề tài đó nữa."

--- Biện lý quận Fulton County là bà Fani Willis nói với CNN rằng quyền miễn tố Tổng Thống (presidential immunity) sẽ không bảo vệ được Trump tại tòa án tiểu bang Georgia.

Bà nói quyền đó có thể là một vấn đề pháp lý, nhưng không ngăn được lệnh truy tố khi cần thiết ở hồ sơ pháp lý tiểu bang đang điều tra về cú điệnt hoại Trump yêu cầu Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger tìm thêm phiếu đủ để Trump hơn Biden một phiếu.

Bà Willis nói, như thế Trump đã xúi giục tiểu bang Georgia gian lận bầu cử. Hiện thời Tòa Georgia đã cho bà Willis lập đại bồi thẩm đoàn đặc biệt để điều tra Trmp, và bà dự định gửi trát đòi nhân chứng ra điều trần vào tháng 5/2022.

Bà nói đại bồi thẩm đoàn đặc biệt có quyền gửi trát đòi nhânc hứng ra khai, và cũng đòi nộp các chứng cớ liên hệ như email, thư tín, điện thoại... bất cứ gì liên hệ. Bà không nói rõ sẽ đòi Trump ra khai hay không, nhưng có thể hiểu là Raffensperger chắc chắn sẽ bị gọi, vì ông này từng từ chối lời bà mời tự nguyện ra điều trần.

--- Đức Giáo Hoàng nghỉ hưu Benedict XVI đã xin tha lỗi về bất kỳ sai lầm nài trong việc ngài xử lý về các cáo buộc lạm dụng tình dục trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng ngài nói bản thân không hề làm điều gì sai trái.

Bản văn ngài đưa ra là để trả lời cáo buộc từ 1 công ty luật Đứcq uốc nói rằng ngài cho phép lạm dụng tình dục xảy ra khi còn giữ chức Tổng Giám Mục tổng giáo phận Munich trước khi về Roma lên ngôi Giáo Hoàng. Bản báo cáo Munich ghi là có gần 500 nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Ngài viết: "Tôi đã có trách nhiệm lớn trong Giáo Hội Công Giáo. Tất cả lớn nhất là nỗi đau đớn của tôi về các lạm dụng và sai lầm xảy ra tại những nơi đó trong thời gian tôi trách nhiệm." Bản văn đưa ra vài ngày sau khi ngài nhìn nhận có biết hồ sơ 1 linh mục bị tố cáo lạm dụng 23 cậu bé khi còn ở Đức.

--- Nữ vận động viên Eileen Gu, sinh trưởng tại California, nhưng thi đấu dưới màu cờ TRung Quốc đã thắng 1 huy chương vàng Thế Vận cho TQ trong môn thi trượt tuyết tự do ở Bắc Kinh hôm Thứ Ba 8/2/2021.

Cô Gu sinh năm 2003, có tên tiếng Hoa là Gu Ailing, đã thi đấu cho TQ từ năm 2019. Trong Thế Vận Bắc Kinh 2022 cô là vận động viên Thế Vận trẻ nhất trong môn trượct tuyết tự do, ở tuổi 18 thắng huy chương vàng. Bản thân cô cũng là người mẫu thời trang

Mẹ cô là Gu Yan du học Mỹ trong tuổi 20s, cũng là vận động viên trượt tuyết, đã tốt nghiệp MBA tại Stanford University. Bà Gu trực tiếp dạy con môn trượt tuyết.

Thân phụ cô Eileen Gu là người Mỹ nhưng cô mang họ mẹ, tiểu sử không nhắc gì tới bố, cũng không nói rõ có phải cô đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để thi Thế Vận cho TQ hay không. Vì theo luật là phải mang quốc tịch mới thi đấu cho đội tương ưng, trong khi TQ không chấp nhận song tịch. Cô được mẹ và bà nội trực tiếp nuôi dạy, do vậy nói tiếng quan thoại lưu loát như tiếng Anh.

Cô Eileen Gu được người ái mộ TQ gọi là Nữ Hoàng Tuyết TQ (China's Snow Queen) nhưng bị nhiều người Mỹ xem là bạc tình. Tại Hoa Kỳ, thái độ cô đối với chuyện TQ đàn áp nhân quyền, đặc biệt là diệt chủng ở Tân Cương, bị vận động viên trượt tuyết tiền phong Kristi Leskinen nói với ESPN rằng cô Gu là người "cơ hội" vì cô Gu muốn cả tỷ dân TQ công nhận, muốn thắng các thương lượng bảo trợ thương mại lớn, nhưng "cô chắc chắn sẽ không là vận động viên như hôm nay nếu cô không được sinh ra, được nuôi dưỡng và được huấn luyện tại Mỹ."

Bi hài: ESPN loan tin rằng cô Gu nói muốn học nghề báo chí truyền thông tại Stanford University. Nhà hoạt động nhân quyền Teng Biao nói, nếu cô đã bỏ quốc tịch Mỹ, trên nguyên tắc là đã bỏ nhưng cô không nói rõ, "cô sẽ phải bị kiểm duyệt trọn đời cô."

Nữ vận động viên khác có số phận trái nghịch: cô Zhu Yi, 19 tuổi, sinh tại California cũng thi đấu Thế Vận cho Trung Quốc cho môn trượt tuyết nghệ thuật. Cô Yi đã chính thức tuyên bố bỏ quốc tịch Mỹ để nhận quốc tịch TQ.

Cô Yi bị té trong khi thi trượt băng trong trận đấu toàn đội hôm Thứ Hai 7/2/2022, thế là kéo điểm toàn đội xuống. Lời bình chỉ trích cô là đã làm "Trung Quốc mắc cỡ vì cô" theo AP được hơn 45,000 lượt "thích" kèm với nhiều lời chửi mắng "Đuổi nó về Mỹ đi."

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 07/02 đến 16h ngày 08/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 21.909 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 21.901 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 14.982 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.903), Nghệ An (1.717), Hải Dương (1.245), Thanh Hóa (998), Hòa Bình (944), Bắc Ninh (897), Vĩnh Phúc (891), Nam Định (886), Đà Nẵng (854), Hải Phòng (830), Phú Thọ (769), Thái Nguyên (649), Bình Định (571), Bắc Giang (498), Thái Bình (398), Quảng Nam (364), Lâm Đồng (352), Quảng Ninh (336), Ninh Bình (332), Đắk Lắk (313), Hà Tĩnh (299), Tuyên Quang (265), Thừa Thiên Huế (252), Quảng Bình (242), Hưng Yên (240), Cà Mau (227), Quảng Trị (225), Gia Lai (220), Kon Tum (207), Hà Nam (189), Khánh Hòa (183), Lào Cai (183), Bình Phước (181), Quảng Ngãi (177), Sơn La (175), Lạng Sơn (166), Bà Rịa - Vũng Tàu (161), Yên Bái (158), Đắk Nông (146), Phú Yên (137), TP. Hồ Chí Minh (116), Hà Giang (107), Cao Bằng (105), Lai Châu (99), Vĩnh Long (88), Bình Thuận (72), Bến Tre (70), Tây Ninh (67), Kiên Giang (59), Trà Vinh (57), Bạc Liêu (52), Bắc Kạn (39), Đồng Tháp (34), Sóc Trăng (30), Cần Thơ (28), Điện Biên (21), Bình Dương (19), Tiền Giang (17), Ninh Thuận (9), Long An (9), An Giang (9), Hậu Giang (9), Đồng Nai (5).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 07/02 đến 17h30 ngày 08/02 ghi nhận 97 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó có 1 ca từ An Giang chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (19), Bình Định (8), Đồng Nai (8), Thừa Thiên Huế (7), Bình Phước (5), Hải Phòng (5), Quảng Ngãi (5), Bến Tre (4), Đồng Tháp (4), Bình Thuận (3), Cần Thơ (3), Đà Nẵng (3), Hậu Giang (2), Khánh Hòa (2), Ninh Bình (2), Vĩnh Phúc (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bạc Liêu (1), Bắc Ninh (1), Đắk Lắk (1), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), Lâm Đồng (1), Lào Cai (1), Quảng Nam (1), Sóc Trăng (1), Thái Bình (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 92 ca.

.

SG cảnh báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 sau Tết. Báo Tuổi Trẻ. Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị sau Tết Nguyên đán giám sát chặt, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường, lưu ý đến các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp để kịp thời khống chế dịch. Các trung tâm y tế TP Thủ Đức và quận, huyện chỉ đạo trạm y tế thực hiện giám sát người nhập cảnh; tăng cường hoạt động giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng, "ăn chín, uống sôi"…

.

Hà Nội cho phép dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại. Báo SKĐS - Sau hơn nửa năm phải tạm dừng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dịch vụ xe ôm công nghệ ở Hà Nội chính thức được hoạt động trở lại. Chiều 8/2, thông tin từ Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa có văn bản cho phép dịch vụ xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng chịu trách nhiệm theo dõi quản lý lái xe. Các lái xe phải được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đầy đủ và tuân thủ "thông điệp 5K" cùng các quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội, Bộ Y tế nhằm đảm bảo không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

.

Chùa Hương mở cửa trở lại từ ngày 16/2. Báo VnExpress. Di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) sẽ đón khách trở lại từ ngày 16/2 sau gần 20 ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch Covid-19. Tối 8/2, thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa Hương.

.

Hà Nội mở cửa trở lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2. Báo SKĐS - TP. Hà Nội yêu cầu Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2/2022. Chỉ đạo Sở LĐ, TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thống nhất lộ trình cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn thành phố trở lại học tập trực tiếp, dự kiến từ 14/2.

.

F0 khỏi bệnh nên đi khám hậu COVID-19.

F0 tăng liên tục, Hà Tĩnh hạn chế

ĐBSCL: Cuộc sống bình thường mới.

Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Tiếc nuối nguồn lực Việt kiều .

Nghệ An: 2.500 công nhân ngừng việc ,

Công an giải cứu bé gái bị nam thanh niên "bắt vợ"

Văn Phòng Thống Đốc California

Một phụ nữ lái xe môtô,

Các viên chức Sở Văn Khố

Hãy làm như tôi nói, nhưng đừng thắc mắc chuyện tôi làm.

Healthy at Last: A Plant-Based Approach to Preventing and Reversing Diabetes and Other Chronic Illnesses

Vẽ lại bầu trời hàng không

Tài khoản Twitter của Cộng Hòa

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2

ĐÁP 2:

Báo SKĐS - Dù đã khỏi COVID-19 hơn 3 tuần, người đàn ông mới 40 tuổi ở Hà Nội vẫn ho nhiều, mệt đến mức dắt xe máy từ sân vào nhà thôi cũng đuối. Đi khám hậu COVID-19, anh nhận chẩn đoán phổi tổn thương hơn 50%. BS Đinh Thế Tiến - khoa Nội tổng hợp thuộc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, một trong 12 nhân viên y tế tham gia phòng khám hậu COVID-19 của viện này - cho biết ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lượng F0 khỏi bệnh đến khám khá nhiều. Theo BS Tiến, một số nhóm F0 sau khi khỏi bệnh (âm tính) cần lưu ý vấn đề khám hậu COVID-19 như:- Nhóm người có bệnh nền (như tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hoá...);- Nhóm người từ 60 tuổi trở lên bởi họ có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc COVID-19 có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn;- Nhóm người phải nhập viện khi mắc COVID-19 (bị suy hô hấp, phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện…).Vậy sau khỏi COVID-19 khoảng bao lâu thì nên đi khám? Theo BS Tiến, nếu không có triệu chứng quá đặc biệt, sau 1 tháng kết thúc cách ly thì nên tái khám. Trường hợp có triệu chứng hậu COVID-19 thì nên đi sớm hơn để phát hiện sớm.tổ chức các hoạt động lễ hội dịp Rằm tháng Giêng. Báo SKĐS - Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, số ca F0 ở Hà Tĩnh liên tục tăng, UBND tỉnh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người sau Tết Nguyên đán như: đi lễ hội tại các đền, chùa; các hoạt động trong dịp Rằm tháng Giêng...Báo SKĐS - Từ việc mỗi ngày ghi nhận hơn 1.000 ca mắc nay một số tỉnh chỉ còn vài chục ca. Nhịp sống người dân trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang từng bước trở lại bình thường mới. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác tiêm vaccine nên đến nay, dịch bệnh tại khu vực ĐBSCL cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tại tỉnh Vĩnh Long trước đây vào những ngày đầu năm, ghi nhận khoảng 1000 ca mắc, nay chỉ còn khoảng 35 ca mỗi ngày. Tại tỉnh Tiền Giang trong ngày 7/2, trên địa bàn tỉnh chỉ ghi nhận 56 ca dương tính. Điều tương tự cũng được ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang khi tỉnh này đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, với số ca nhiễm giảm sâu. Các địa phương khác như thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cũng ghi nhận dịch số ca bệnh giảm mạnh. Hầu hết các địa phương trong khu vực đã cho học sinh đi học trở lại.Báo Thanh Niên kể. Năm 2019, HLV Mai Đức Chung từng rất vui khi 2 nữ Việt kiều Lê Chelsea và Lê Kyah tỏa sáng ở tuyển U.19 nữ Việt Nam, nhưng sau 3 năm họ vẫn chưa thể thi đấu cho quê bố. Sau 3 năm, tuyển nữ Việt Nam đã đạt được giấc mơ của mình là góp mặt ở World Cup 2023, nhưng tiếc là đến giờ giấc mơ cống hiến cho quê bố mình của chị em Lê Chelsea và Lê Kyah vẫn chỉ là giấc mơ. Sáng 16.8, trước khi ra sân bay về Mỹ, ông nội của 2 nữ cầu thủ là Lê Liên chia sẻ: “Có thể coi đây như một cơ duyên, cơ may của chúng tôi. Gia đình rất mong VFF có hồi âm sớm và nếu VFF tiếp nhận, chúng tôi sẽ làm hết sức để cùng VFF lo thủ tục nhập quốc tịch cho các con”. Về phần mình, Chelsea (sinh năm 2001) chia sẻ: “Nếu được lựa chọn giữa đội trẻ của Mỹ và Việt Nam, tôi sẽ chọn Việt Nam vì bóng đá nữ của Mỹ đã từng dự World Cup còn Việt Nam thì chưa bao giờ. Tôi muốn mình được thi đấu trong màu áo Việt Nam”.doanh nghiệp đồng ý tăng phúc lợi. Báo Lao Động. Sau khi 2.500 công nhân tổ chức ngừng việc tập thể đòi quyền lợi, Công ty TNHH Viet Glory đã tăng phúc lợi cho người lao động. Chiều 8.2, Công ty TNHH Viet Glory (đóng ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu-Nghệ An) đã có văn bản trả lời 11 yêu cầu của công nhân lao động. Như Lao Động đã thông tin, chiều 7.2, gần 2.500 công nhân Công ty TNHH Viet Glory tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu quyền lợi. Đến sáng 8.2, công nhân tiếp tục tụ tập và giải tán vào 8h30.. Báo Người Lao Động. Trong lúc nam thanh niên đang "bắt vợ" một bé gái người đồng bào thiểu số, may mắn đã được cán bộ công an giải cứu. Ngày 8-2, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết cơ quan công an đã triệu tập nam thanh niên để làm rõ vụ việc nam thanh niên có hành vi "bắt vợ". Lãnh đạo huyện Mèo Vạc xác nhận sự việc xảy ra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc vào ngày 7-2. Hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nam thanh niên để làm rõ và lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý. Theo lãnh đạo này, nam thanh niên kể trên trú tại xã Giàng Chu Phìn, còn bé gái trú tại xã Pả Vi, cả 2 đều là người dân tộc thiểu số.---thông báo rằng lệnh cưỡng bách mang khẩu trang sẽ không được gia hạn, khi lệnh này kết thúc hiệu lực vào tuần sau. Nhưng lệnh mang khẩu trang vẫn áp dụng cho học sinh.Từ ngày 15/2/2022, những người đã chích vaccine ngừa dịch COVID-19 sẽ có quyền không mang khẩu trang trong các sự kiện nội thất, trừ phi các quận hay thành phố có lệnh riêng cho địa phương.Dù vậy, lệnh cưỡng bách mang khẩu trang sẽ vẫn áp dụng cho các sự kiện lớn, hay trên phương tiện giao thông công cộng, và tại các nhà dưỡng lão, nơi mọi người buộc mang khẩu trang bất kể tình hình chích ngừa hay chưa.Các viên chức California cũng nói sẽ gỡ lệnh yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi viếng thăm bệnh viện và nhà dưỡng lão ngay từ bây giờ.---đã biểu diễn tài phóng xe trên 1 khu đậu xe ở một thương xá Santa Clarita đã chết thê thảm sau khi phóng xe biểu diễn trên các gờ tay cầm cầu thang và rơi xe xuống nhiều tầng lầu, theo lời các viên chức hôm Thứ Hai.Cảnh sát Quận Los Angeles County nói rằng nạn nhân là 1 phụ nữ biểu diễn tay nghề lái xe mô-tô tại khu đậu xe ở Westfield Town Center tại Santa Clarita. Cảnh sát chưa cho biết thêm chi tiết.---cho biết đã tới khu nhà riêng của Trump ở Florida, tịch thu 15 thùng tài liệu do Trump lặng lẽ mang đi bất hợp pháp sau khi rời Bạch Ốc.Sở Văn Khố đưa ra bản văn giải thích là vào giữa tháng 1/2022, Sở Văn Khố đã đưa nhân viên vào khu nhà Mar-a-Lago của Trump ở Florida để tịch thu 15 thùng tài liệu liên hệ tới hoạt động Tổng Thống.NBC nói chưa rõ đầy đủ nội dung các tài liệu trong 15 thùng. Giám đốc Văn Khố là David S. Ferriero nói trong bản văn rằng Văn Khố tin là Trump còn giữ nhiều hồ sơ chưa nộp, và "các đại diện của Trump đã thông báo Sở Văn Khố là họ đang tiếp tục tìm thêm các tài liệu về Trump lẽ ra phải nộp về Sở Văn Khố."---Eric Adams là Thị Trưởng thành phố New York và cũng nổi tiếng về lời ông quảng bá các chương trình ăn chay. Tuy nhiên, từ khi nắm chức Thị Trưởng New York từ ngày 1/1/2022, Adams bị soi mói nhiều hơn trước, và các phóng viên khám phá ra rằng trong một sỗ bữa tiệc, Eric Adams hình như có ăn cá, và các phóng viên mới thắc mắc rằng có phải ăn chay được phép ăn cá.Vấn đề là, Adams là nhân vật gần như huyền thoại, từ thời trẻ giang hồ băng đảng, bụi đời bỏ học, rồi tới mức học sinh xuất sắc, trờ thành cảnh sát rồi các chức dân cử. Nhưng gây sóng gió là chuyện năm 2016, Adams nói ông ăn chay vì bị bệnh tiểu đường loại 2. Adams nói ông ăn thuần là thực vật để tự chữa bệnh.Adams đặt máy thể thao trong văn phòng để tập thể dục, trong khi nói là ăn thuần chay, trong vòng 6 tháng giảm cân được 30 lb (14 kg), bệnh tiểu đường biến mất. Thế rồi tháng 10/2020, Adams ấn hành tác phẩm ăn thuần chay để chữa bệnh nhan đề "" dạy cách ănt huần chay để chữa bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác.Bây giờ báo chí mới nghi ngờ, Thị Trưởng nói ăn thuần chay nhưng lại thấy hình như có ăn cá trong các bữa tiệc. Chỉ tới hôm Thứ Hai 7/2/2022 mới xác nhận được: Thị Trưởng Adams có ăn cá.Adams thú nhận: "Quý vị biết, đây là thông điệp của tôi: các bạn càng ăn các bữa ăn chay nhiều, các bạn càng có nhiều sức khỏe... Tôi là Thị Trưởng New York, và tôi là bất toàn một cách toàn hảo (perfectly imperfect) và thỉnh thoảng, tôi ăn cá."Chỉ tay vào các món chay, Thị Trưởng bất toàn một cách toàn hảo nói: "Đừng bận tâm về những gì nằm trên đĩa của Thị Trưởng Adams. Hãy đặt các món chay kia vào đĩa của bạn." .Vài giờ sau, Adams nói với báo Politico xuyên qua một phát ngôn nhân: "Xin nói rõ thế này: chuyển sang ăn chay đã cứu mạng tôi, và tôi muốn ăn chay 100% toàn thời, nhưng, như tôi nói, tôi là kẻ bất toàn một cách toàn hảo, và tôi đã thỉnh thoảng ăn cá."---. Hãng hàng không Frontier Airlines hôm Thứ Hai loan báo đang mua công ty hàng không giá rẻ Spirit Airlines với giá $3 tỷ đôla để sẽ trở thành công ty hàng không thương mại lớn thứ 5 Hoa Kỳ.Bản doanh ở Denver, hãng hàng không Frontier nói là mua hãng Spirit với giá $2.9 tỷ đôla vừa tiền mặt, vừa cổ phiếu. Tính chung, thương vụ trị giá $6.6 tỷ đô khi tính cả các món nợ. Thương vụ sẽ hoàn tất cuối năm 2002 và đã đượcc hấpt huận ở cả 2 hội đồng quản trị 2 hãng này.Chưa rõ công ty mới sẽ lấy tên gì. Nhưng kết hợp sẽ tiết kiệm $1 tỷ đô/năm cho khách, vì hãng kết hợp sẽ mở rộng hơn 350 phic ơ mới và tuyến bay mới. Sẽ còn cần liên bang chấp thuận.---hôm Chủ Nhật 6/2/2022 quảng bá tinh thần không kỳ thị bằng cách nói rằng trong các viên chức Cộng Hòa cấp tiểu bang và liên bang, họ có tới 40 người da đen và "đó là con số kỷ lục Cộng Hòa da đen đang tranh cử và thắng ở mọi thứ bậc."Tuy nhiên, người ta thấy ngay con số: 40 người da đen trên tổng số 7,500 văn phòng toàn quốc. Nghĩa là, chỉ có .533% trên toàn bộ các ứng cử viên Cộng Hòa da đen.Tuy nhiên, giáo sư Dan Smith nói con số thực vẫn cao hơn 7,500 văn phòng, vì tính ra có 90,000 văn phòng địa phương tại Hoa Kỳ. Tính cả cấp nghị viên thành phố, ủy viên cấp quận... Nếu dùng con số này, nghĩa là Cộng Hòa thấp hơn .05% là người da đen.---Cần khẩn cấp ngăn chận TQ ở Biển Đông?: Lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton. Báo Taiwan News ghi lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton rằng Úc châu và đồng minh sẽ "mất mộtt hập niên kế tiếp" nếu không chịu liên minh và đẩy ngược Trung Quốc tại vùng Biển Đông (South China Sea).Dutton than thở về điều ông xem là một thập niên mất đi sau khi các nền dân chủ không ngăn cản được TQ lấn bước ở vùng biển chiến lược (tức Biển Đông của VN), bây giờ thì TQ đã xây các căn cứ quân sự trên nhiều đảo và trên các bãi san hô Biển Đông, hiện nay hiện diện của TQ có 20% vùng Biển Đông, điều này không giúp ổn định trong khu vực.Dutton nói như thế trong khi Ngoại Trưởng Mỹ sắp tới thăm Úc châu. Dutton nói tàu ngầm chạy nguyên tử đầu tiên của Úc sẽ hoàn tất trước năm 2036.Lực lương tàu ngầm mới là dự án của liên minh an ninh 3 nước AUKUS (Úc, Mỹ, Anh) dược hứa là sẽ hoàn tất trước thời hạn mong đợi, theo Dutton.Dutton năm ngoái đã nói là sẽ "không nghĩ nổi" nếu Úc không liên minh với Mỹ để bảo vệ Đài Loan chống lại TQ xâm chiếm.Chi tiết:---: Giá cho Lễ Tình Yêu Valentine's Day?Tùy, nhưng trung bình là từ $175 tới $210 năm nay. Bản khảo sát của Lending Tree tính ra rằng dân Mỹ trung bình sẽ xài $208 cho Lễ này năm nay, nhưng bản khảo sát National Retail Federation (NRF) ghi rằng trung bình sẽ là $175.Theo LendingTree, đối với những cặp chỉ mới yêu nhau chưa tới 2 năm, mỗi người sẽ xài $247 cho nhau, nhưng khi đã yêu nhau hơn 2 năm, họ sẽ xài khoảng $175 cho nhau. Nhưng các cặp đang đính hôn, họ sẽ xài $322 năm nay, nhiều hơn $100 so với các cặp đã cưới nhau.Tính theo tuổi, cũng sẽ khác, theo bản khảo sát LendingTree:. Thế hệ Z (tuổi 18 tới 25): $164.. Thế hệ thiên niên kỷ [Millennials] (tuổi 26 tới 41): $294.. Thế hệ X (tuổi 42 tới 56): $182.. Thế hệ Baby boomers (tuổi 57 tới 76): $122.Mua gì cho tình nhân trong ngày Valentine’s Day, theo bản khảo sát NRF:. Kẹo (56%),. thiệp (40%),. hoa (37%). nữ trang (22%).Chi tiết: