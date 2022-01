Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn: đã gửi 60 trát đòi, phỏng vấn 400 nhân chứng, nhận hơn 50,000 trang tài liệu - Đếm tiền Việt kiều mỏi tay. Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân đình công. Sân bay Tân Sơn Nhất kín người về quê ăn Tết. SG thí điểm đón khách du lịch quốc tế năm 2022, mở rộng với đối tượng chưa tiêm vắc xin. 3 lưu ý di chuyển và lưu trú với du khách dịp Tết. Ra BX Miền Đông về quê ăn Tết: Vắng, bằ

Đếm tiền Việt kiều mỏi tay. Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân đình công. Sân bay Tân Sơn Nhất kín người về quê ăn Tết. SG thí điểm đón khách du lịch quốc tế năm 2022, mở rộng với đối tượng chưa tiêm vắc xin. Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

- Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn: đã gửi 60 trát đòi, phỏng vấn 400 nhân chứng, nhận hơn 50,000 trang tài liệu

- Đếm tiền Việt kiều mỏi tay. Thái Nguyên: Hơn 100 công nhân đình công. Sân bay Tân Sơn Nhất kín người về quê ăn Tết. SG thí điểm đón khách du lịch quốc tế năm 2022, mở rộng với đối tượng chưa tiêm vắc xin. 3 lưu ý di chuyển và lưu trú với du khách dịp Tết. Ra BX Miền Đông về quê ăn Tết: Vắng, bằng 18% năm ngoái. Bình Dương ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Nghiên cứu mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Sẽ có giải pháp để 'đường về quê gần hơn' với kiều bào. Hà Nội mưa lạnh, vẫn tăng tốc tiêm vaccine. 55.000 người về lại Cà Mau lo Tết. Lễ nhập kim quan, thọ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

- cựu quan chức Trump: Cộng Hòa nên dựa Trump để thắng 2 viện 2022 rồi chọn người khác ứng cử Tổng Thống 2024

- Boris Epshteyn thú nhận y trong nhóm lập các "đại cử tri thay thế" để lật ngược chiến thắng của Biden

- Putin âm mưu lật đổ chính phủ Ukraine để lập tân chánh phủ thân Nga, theo tin tình báo Anh quốc.

- 20% nói dân quân cánh hữu là hiểm họa nghiêm trọng, 33% nói đó là hiểm họa trầm trọng và tức khắc.

- công ty xe bọc sắt kiện vì cảnh sát quận San Bernardino County chận xe, tịch thu 1 triệu đôla tiền mặt

- thị trường sụt giá: Jeff Bezos mất $20 tỷ đô, Mark Zuckerberg mất $10 tỷ, Changpeng Zhao mất $18 tỷ đô, Elon Musk mất 10% tích sản.

- New Mexico dịch lây thần tốc, thiếu giáo viên: Thống đốc và 100 lính, quan sẽ tới lớn dạy tạm ở bậc tiểu học

- Trump Organization không giải thích nổi: trong 1 năm đã tăng trị giá trên 1 tài sản địa ốc gấp 2 để tới 435 triệu đô

- Tòa: lệnh đóng cửa các tiệm súng ở 2 quận Los Angeles và Ventura hồi tháng 3/2020 để phòng dịch là vi hiến.

- HỎI 1: Có phải 25% dân Mỹ tin rằng Thượng Đế quyết định cho đội chiến thắng Super Bowl? ĐÁP 1: Hầu như đúng thế.

- HỎI 2: Đài Loan và Việt Nam giống nhau? ĐÁP 2: Đúng thế, theo lời Ứng Cử Viên Jay Chen tại tòa soạn Việt Báo.

QUẬN CAM (VB-23/1/2022) --- Xuất hiện trên đài CNN sáng Chủ Nhật trong chương trình "State of the Union", cựu Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc (của Trump) Alyssa Farah Griffin tiên đoán Trump sẽ thua nếu tranh cử Tổng Thống 2024.

Xuất hiện chung với David Urban (cựu cố vấn của Trump), cô Farah Griffin nhắc rằng bản thăm dò AP mới nhất nói chỉ 27% dân Mỹ muốn Trump ứng cử lần nữa. Do vậy, trong khi Biden lúng túng vì lạm phát, kinh tế chưa vượt lên, Cộng Hòa cần dựa vào Trump để thắng bầu cử giữa kỳ 2022 nhằm chiếm đa số lượng việc, và tới 2024 thì cho Trump ra rìa vì gánh nặng bạo loạn 6/1/2021 không thể nào trốn trách nhiệm được.

--- Allen Weisselberg, cựu Giám Đốc Tài Chánh công ty Trump Organization, không giải thích được vì sao một trong những tài sản địa ốc của công ty chỉ trong vòng 1 năm đã tăng giá trên hồ sơ tới hơn gấp đôi để tới 435 triệu đôla.

Hôm Thứ Ba 18/1/2022, hồ sơ thổi giá này được phổ biến từ Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James của New York, ghi rằng Weisselberg khai rằng không giải thích nổi. Weisselberg và Trump Organization đang bị truy tố về gian lận tài chánh và trốn thuế.

Trường hợp khu sân golf nghỉ dưỡng Trump International Golf Club Scotland nổi bật: giấy phép cho xây dưới 1,500 căn chung cư mùa lễ và biệt thự sân golf nhưng bản trị giá dựa vào "giả sử là có quyền xây 2,500 căn nhà sang trọng trên đất sân golf."

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 22/01 đến 16h ngày 23/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước (giảm 724 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 10.324 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.967), Đà Nẵng (984), Hải Phòng (764), Hưng Yên (629), Thanh Hóa (489), Quảng Nam (435), Quảng Ninh (427), Thái Nguyên (399), Bắc Ninh (377), Nghệ An (372), Bình Phước (361), Bình Định (358), Hải Dương (351), Bến Tre (347), Quảng Ngãi (326), Phú Thọ (308), Hòa Bình (284), Thừa Thiên Huế (282), Khánh Hòa (279), Vĩnh Phúc (276), Nam Định (266), Bắc Giang (254), Lâm Đồng (216), Cà Mau (190), Tây Ninh (167), Thái Bình (157), Lạng Sơn (153), Ninh Bình (143), TP. Hồ Chí Minh (138), Vĩnh Long (137), Hà Nam (129), Bạc Liêu (128), Đắk Nông (126), Lào Cai (119), Trà Vinh (100), Hà Giang (96), Điện Biên (95), Phú Yên (92), Yên Bái (91), Gia Lai (87), Quảng Bình (86), Sơn La (82), Bà Rịa - Vũng Tàu (73), Hậu Giang (72), Tuyên Quang (67), Kiên Giang (66), Quảng Trị (60), Hà Tĩnh (56), Đồng Tháp (50), Kon Tum (45), Bình Dương (40), Long An (40), Bình Thuận (40), An Giang (38), Cần Thơ (36), Sóc Trăng (35), Cao Bằng (35), Ninh Thuận (27), Đồng Nai (26), Lai Châu (26), Bắc Kạn (19), Tiền Giang (16).



Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 22/01 đến 17h30 ngày 23/01 ghi nhận 123 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (6) trong đó có 02 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau : Long An (1), Đồng Tháp (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (16), Đồng Tháp (10), Sóc Trăng (9), Cần Thơ (8 ), Tiền Giang (7), Vĩnh Long (7), Bình Phước (6), Cà Mau (6), Hải Phòng (5), Tây Ninh (5), Bến Tre (5), Bình Dương (4), Bạc Liêu (4), Ninh Bình (3), Trà Vinh (3), Đà Nẵng (3), Bình Thuận (3), Kiên Giang (3), Khánh Hoà (2), Lâm Đồng (2), Hải Dương (1), Lạng Sơn (1), Thái Nguyên (1), Hoà Bình (1), Quảng Nam (1), Gia Lai (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 159 ca.





Hà Nội mưa lạnh, vẫn tăng tốc tiêm vaccine. Đón Tết an toàn, 'thần tốc' phủ vaccine mũi 3: Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe&Đời sống trên địa bàn Quận Thanh Xuân (Hà Nội), trong chiến dịch "thần tốc" phủ vaccine cho người dân. Quận Thanh Xuân (Hà Nội),- "vùng vàng" theo cấp độ dịch của thành phố, đang "thần tốc" tổ chức tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho người dân của 3 phường Kim Giang, Khương Đình, Hà Đình với 2.400 dân tại điểm tiêm ghép Trường THCS Kim Giang. Thời tiết những ngày này mưa, lạnh nhưng người dân đến tiêm rất trật tự, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Nhiều cụ già đi lại khó khăn, thậm chí ngồi xe lăn cũng được gia đình đưa đi tiêm.





Hà Nội: Quán phường "vùng cam" trong quận "vùng vàng" được phục vụ tại chỗ. Sau khi có thông báo đánh giá cấp độ dịch, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng để phòng, chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch cho xã, phường "vùng cam" trên địa bàn. Theo thông báo mới nhất của UBND TP.Hà Nội, các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên chuyển màu từ "cam" xuống "vàng"; nhiều hoạt động dịch vụ đã được nới lỏng. Số quận, huyện ở cấp độ 2 tăng lần lượt là 26 quận, huyện và 377 xã, phường. Toàn thành phố không có địa bàn nào ở cấp 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ).





Bình Dương ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Tối 23-1, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin kết quả xét nghiệm phân lập virus từ Viện Pasteur TP.HCM về 3 trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh, trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Theo đó ca nhiễm Omicron là nữ, sinh năm 1990, quốc tịch Việt Nam. Ngày 9-1-2022, cô nhập cảnh từ Canada về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN09, số ghế 27A. Ngay sau khi xuống sân bay, cô được cách ly tại khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 11-1, cô được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính, chỉ số CT=18.7, được chuyển vào khu điều trị. Sau đó, mẫu xét nghiệm tiếp tục được gửi tới Viện Pasteur TP.HCM, phát hiện nhiễm biển thế Omicron. Từ lúc phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đến nay, sức khỏe của nữ bệnh nhân bình thường, không ho, không sốt.





Sân bay Tân Sơn Nhất kín người về quê ăn Tết. Báo Người Lao Động kể rằng sân bay Tân Sơn Nhất đang nhộn nhịp trở lại sau khi TP HCM là "vùng xanh" và Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón Tết. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 bắt đầu và thời điểm này sân bay Tân Sơn Nhất đang đón hàng ngàn lượt khách về quê. Khoảng 12 giờ ngày 23-1, tức 21 tháng Chạp âm lịch, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ở nhà ga quốc nội, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), từ sáng sớm đã có hàng ngàn người làm thủ tục lên các chuyến bay về quê đón Tết. Tại khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo, Vietravel Airlines, Pacific Airlines, nhân viên các hãng liên tục hướng dẫn hành khách vào quầy, khai báo y tế và xếp hàng… Hành khách chấp hành khá tốt các quy định về phòng dịch, không có cảnh chen lấn như những năm trước.





Ra BX Miền Đông về quê ăn Tết: Vắng, bằng 18% năm ngoái. Báo Thanh Niên ghi rằng vào chiều tối 23.1 (tức 21 tháng Chạp), khu vực nhà chờ và trong bãi đậu xe tại Bến xe Miền Đông bắt đầu có người từ TP.HCM về quê ăn Tết, nhưng lượng khách vắng chưa từng có, chỉ bằng 18% so với năm ngoái. Khác hẳn với cảnh chen chúc nhau về quê ăn Tết sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ngày 21 tháng Chạp rơi vào cảnh vắng chưa từng có. Các hàng ghế trong nhà chờ còn nhiều chỗ trống, khu vực trong bến đi lại dễ dàng, người qua lại thưa thớt.

3 lưu ý di chuyển và lưu trú với du khách dịp Tết. Báo VnExpress ghi nhận rằng hàng không bỏ quy định giấy xét nghiệm và tiêm vaccine, song một số địa điểm như Mộc Châu, Côn Đảo... vẫn có những hạn chế đi lại. Không cần xét nghiệm khi đi máy bay. Từ ngày 21/1, khách đến từ vùng dịch cấp 1, 2 và 3 khi di chuyển bằng máy bay không cần giấy đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hay chứng nhận khỏi Covid-19. Tương tự, trẻ em ở 3 vùng kể trên không cần trình giấy xét nghiệm trước chuyến bay. Tuy nhiên, những người xuất phát từ vùng dịch cấp độ 4 (vùng đỏ) cần kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Những người có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, đau mỏi cơ sẽ không được tham gia chuyến bay. Lưu ý tải sẵn ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế. Trước, trong và sau chuyến bay, du khách nên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc với người khác.

SG thí điểm đón khách du lịch quốc tế năm 2022, mở rộng với đối tượng chưa tiêm vắc xin. Đối với khách du lịch chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều được tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất là 07 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh.





Nghiên cứu mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội. Doanh nghiệp kiến nghị xem xét cho phép các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo xử lý việc mở cửa trở lại các rạp chiếu phim trên toàn quốc, bảo đảm thống nhất, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Người miền Tây hồi hương: 55.000 người về lại Cà Mau, chỉ mong đón Tết đủ người thân. Báo Thanh Niêng hi rằng vào cuối tháng 10.2021, hàng chục ngàn người dân Cà Mau đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Bình Phước… đã theo dòng người hồi hương sau thời gian thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giờ đây, dù thiếu thốn, họ chỉ mong được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần bình an, quây quần bên người thân. Theo thống kê, có hơn 54.892 người dân Cà Mau trở về quê, một áp lực rất lớn cho tỉnh trong việc giải quyết việc làm kịp thời cho người dân. Trong số người dân về địa phương, có 54% đã qua đào tạo từ sơ cấp nghề trở lên và có hơn 20 ngàn người có nhu cầu tìm việc làm. Sở LĐ-TB-XH Cà Mau cho hay, đến nay, Sở đã giải quyết việc làm cho hơn 12.700 người lao động trở về địa phương. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang rất lớn với hơn 66.000 người.

Báo Người Lao Động ghi lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNƠNN (người Việt Nam ở nước ngoài), cộng đồng NVNƠNN hiện có khoảng 5,3 triệu người, sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2021, cộng đồng tiếp tục chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19 nhưng bà con đã có nhiều nỗ lực nhằm thích ứng và phục hồi cuộc sống, công việc, học tập ở sở tại, đồng thời hoạt động thiết thực đóng góp cho đất nước. Mặc dù chịu tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2021, lượng kiều hối gửi về Việt Nam vẫn tăng khoảng 10% so với năm 2020 (ước đạt 12,5 tỉ USD).Báo Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ ghi rằng tại cuộc gặp mặt kiều bào tham dự Xuân Quê hương năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước, Chính phủ thấu hiểu, chia sẻ, luôn đặt ra trách nhiệm và sẽ có giải pháp để làm cho "đường về quê gần hơn" với kiều bào, gồm các chính sách căn cơ hơn để chăm lo, hỗ trợ và huy động trí tuệ, nguồn lực của bà con cho sự nghiệp phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, cả các giải pháp trước mắt cần làm ngay như sớm mở lại các đường bay thương mại. (Tại sao chưa mở cửa nhà tù cho các nhà báo tự do đang bị giam, như Phạm Đoan Trang, để họ mời kiều bào lên 'đường về quê gần hơn'?)để làm rõ việc thưởng Tết. Báo Lao Động ghi rằng do không đồng ý về thời gian chi trả thưởng Tết 2022, hơn 100 công nhân của Công ty Trina Solar đã ngừng việc tập thể để phản đối. Nhiều công nhân của Công ty TNHH Phát triển năng lượng Trina Solar (Tập đoàn năng lượng Trinor - Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (T.X Phổ Yên) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu doanh nghiệp làm rõ các thông tin liên quan đến thưởng Tết. Theo đó, chiều 23.1, khoảng hơn 100 công nhân của Công ty Trina Solar đã đồng loạt ngừng việc do không đồng ý về thời gian trả tiền thưởng Tết sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của công ty này. Đồng thời, phía các công nhân cũng đề nghị tăng thêm mức thưởng Tết đối với những công nhân hoàn thành nhiệm vụ sản xuất trong năm 2021.Báo Giác Ngộ ghi nhận rằng vào sáng 23-1-2022, đông đảo chư Tăng, Ni, Phật tử đã trở về chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP.Huế) để hộ niệm lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đại chúng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Quang Nhuận (chùa Hiếu Quang) làm Duy na, Hòa thượng Thích Giác Đạo (tổ đình Kim Tiên) làm Duyệt chúng. Đại chúng đã đồng thanh cử tán Dương chi, tụng Đại bi - Thập chú trong nghi thức trị quan. Hòa thượng Thích Quang Nhuận cung kính khải bạch trước lúc các pháp tử của Thiền sư cung thỉnh huyễn thân của ngài rời thiền thất Lắng Nghe, hướng về thiền đường Trăng Rằm - nơi tôn trí kim quan của ngài.Cũng trong sáng hôm 23-1, chư vị tôn túc đã cử hành các nghi thức truyền thống, như lễ khai kinh bạch Phật, lễ thọ tâm tang và cung tiến Giác linh. Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được cử hành theo di huấn của ngài được các pháp tử thông báo trước đó, miễn các phúng điếu, hoa, quả, trướng liễng… Suốt từ lúc Thiền sư viên tịch cho tới ngày di quan trà-tỳ, đệ tử của Thiền sư ở các trung tâm tu học các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ cùng tham dự một khóa tu theo pháp môn Làng Mai.---cánh hữu là hiểm họa đối với Mỹ, với 1/3 nói các nhóm đó là "hiểm họa trầm trọng và tức khắc" đối với Hoa Kỳ, theo cuộc thăm dò của The Economist/YouGov thực hiện các ngày từ 15 tới 18/1/2022.Các nhóm dân quân cực hữu nơi đây là Oath Keepers, Proud Boys và Three Percenters, những tổ chức từng tham dự bạo loạn 6/1/2021 và có nhiều thành viên bị truy tố tham dự bạo loạn. Các số liệu thăm dò như sau.- 81% nói khủng bố nội địa là hiểm họa.- 13% nói các nhóm dân quân cánh hữu là hiểm họa nhỏ,- 20% nói hiểm họa nghiêm trọng,- 33% nói hiểm họa trầm trọng và tức khắc.---đang dàn dựng âm mưu lật đổ chính phủ hiện nay của Ukraine để sẽ đưa người lập tân chánh phủ thân Nga, theo tin tình báo Anh quốc.Các viên chức tình báo Nga và các nhà cựu ngoại giao Ukraine đang lưu vong ở Nga đã soạn kế hoạch đảo chính, theo lời tình báo Anh quốc. Ngoại Trưởng Anh quốc Liz Truss viết trong bản tuyên bố rằng hoạt động của Nga là muốn dựng lên chính phủ mớit hân Nga ở Ukraine, nơi Nga đã đưa hơn 100,000 chiến binh áp sát biên giới Ukraine.---chở tiền từ các cơ sở kinh doanh cần sa hợp pháp tới các ngân hàng đã nộp 1 đơn kiện nói rằng cảnh sát quận San Bernardino County (giáp biên Quận Cam, California) đã tịch thu hơn 1 triệu đôla tiền mặt trong 2 tháng vừa qua, trong 2 lần chận xe tịch thu tiền giữa đường bất hợp pháp.Dan Alban, một luật sư của hãng Institute for Justice, một hãng luật bản doanh ở Virginia đại diện cho công ty Empyreal Logistics, gọi đó là màn cướp giữa đường nhờ mặc áo cảnh sát.Đơn kiện về chuyện bị cảnh sát chận xe lấy tiền tuần qua đã nộp lên tòa liên bang, với bị kiện là Shannon D. Dicus (Cảnh sát trưởng quận San Bernardino County), Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland, Giám Đốc FBI Christopher Wray và Anne Milgram (Giám đốc Sở Bài Trừ Ma Túy).---, một cố vấn trong ban vận động tranh cử 2020 của Trump, hôm Thứ Sáu 21/1/2022 thú nhận rằng y nằm trong nỗ lực thành hình các "đại cử tri thay thế" để ủng hộ Trump tại các tiểu bang chiến trường.Phóng viên MSNBC Ari Melber hỏi Epshteyn đêm Thứ Sáu là có phải y dựng lên nhóm đại cử tri giả mạo tại Michigan, y xác nhận là đúng như thế và hy vọng sẽ thay thế các đại cử tri khi thách thức thành công, và nói rõ đây là "đại cử tri thay thế" ("alternate") chứ không phải "đại cử tri gian lận" ("fraudulent electors").Tuy nhiên, các chứng thư giả tại 5 tiểu bang chiến trường nói rõ rằng các đại cử tri Cộng Hòa là hợp pháp và hợp cách, trong khi chỉ 2 tiểu bang văn thư ghi rõ là "đại cử tri đang chờ" (in waiting). Trong ngày 6/1/2021, Epshteyn ngồi làm việc chung với Rudy Giuliani trong "ban tư lệnh hành quân" tại khách sạn Willard Hotel để ngăn cản Quốc Hội lưỡng viện chớ xác nhận thắng cử của Biden. Hiện nay Epshteyn và Rudy Giuliani cùng bị trát đòi ra trả lời trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn.---6/1/2021 đã gửi trát đòi buộc ra trả lời về ngày 6/1/2021 tới: Rudy Giuliani, Sidney Powell, cố vấn chọ Trump về luât pháp Jenna Ellis, cựu cố vấn của Trump là Boris Epshteyn, Roger Stone, Steve Bannon, Alex Jones, Mark Meadows và Dan Scavino.Danh sách đó chỉ là một phần tảng băng, vì Ủy Ban đã gửi ra 60 trát đòi, đã phỏng vấn khoảng 400 nhân chứng và đã lấy được hơn 50,000 trang tài liệu trong vòng 6 tháng điều tra.Trong đó, phần gay cấn là 1 kế hoạch Trump dự định sử dụng quân đội để tịch thu máy bầu tại tất cả 50 tiểu bang về phân tích kết quả. Nhưng kế hoạch này không thực hiện.---(ông chủ Amazon) mất $20 tỷ đôla tuần này, khi thị trường sụt giá thê thảm nhất kể từ khởi đầu đại dịch. Cú sụt giá xảy ra sau khi Quỹ Dự Trữ Liên Bang điều chỉnh lãi suất đế đáp ứng tình hình lạm phát.Báo Bloomberg kể rằng các tỷ phú ngành kỹ thuật đều thê thảm: Mark Zuckerberg mất hơn $10 tỷ đôla, Changpeng Zhao của Binance mất gần $18 tỷ đô, và Elon Musk mất gần 10% trị giá tích sản.---gặp nan đề vì dịch với biến chủng Omicron lây lan: thiếu giáo viên và nhân viên trường. Do vậy, Thống Đốc Michelle Lujan Grisham phải lo kiếm giáo viên thay thế cho các lớp bậc tiểu học cần giáo viên vào dạy thay thế. Vì bậc tiểu học dễ có vấn đề, nếu không có thầy cô vừa dạy cũng là canh giữ an ninh.Thống Đốc Michelle Lujan Grisham (Dân Chủ) sẽ chọn ra 50 công chức tiểu bang và 50 chiến binh Vệ Binh, sau khi phỏng vấn kiểm tra và huấn luyện 2 giờ đồng hồ, sẽ tới các trường giữ vị trí giáo viên thay thế tạm. Bản thân bà Thống Đốc cũng sẽ đứng lớp trong vị trí giáo viên thay thế.---Một tòa án liên bang nói rằng lệnh đóng cửa các tiệm súng ở quận Los Angeles trong những ngày đầu bùng phát dịch là vi hiến.Phán lệnh từ 3 thẩm phán của Tòa kháng án khu vực 9 nói rằng hai quận Los Angeles và quận Ventura đã vi pham Tu Chánh Án số 2 về quyền giữ súng và mang súng khi 2 quận này đóng cửa các tiệm súng hồi tháng 3/2020. Lúc đó, các tiệm súng bị gọi là kinh doanh không thiết yếu nên phải đóng cửa.---: Có phải 25% dân Mỹ tin rằng Thượng Đế quyết định cho đội chiến thắng Super Bowl?Hầu như đúng thế. Super Bowl là giải vô địch bóng bầu dục, tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ nhì vào tháng 2 mỗi năm. Dân Mỹ lại say mê môn thể nào này.Trong một loạt thăm dò từ 2013 tới 2017, có từ 22% tới 27% dân Mỹ nói rằng họ đồng ý với câu nói "Thượng Đế đóng vai quyết định chọn đội thắng giải vô địch các trận thể thao." Nghĩa là, các giải thể thao, không riêng bóng bầu dục, 25% dân Mỹ tin là có số mệnh định trước từ Thượng Đế. Con số 25% là từ thăm dò của Public Religion Research Institute (PRRI)Chi tiết:---: Đài Loan và Việt Nam giống nhau?Đúng thế, theo lời Ứng Cử Viên Jay Chen tại tòa soạn Việt Báo.Vào sáng ngày Thứ Sáu 21/01/2021 (19 Tháng Chạp Tân Sửu), ông Jay Chen- ứng cử viên Quốc Hội Liên Bang Địa Hạt 45- đã đi chúc tết một số cơ quan truyền thông gốc Việt tại vùng Little Saigon. Tại văn phòng Việt Báo, trong bộ áo dài truyền thống Việt, ông đã nói câu chúc tết bằng tiếng Việt sành sõi, đúng dấu thanh âm “Chúc Mừng Năm Mới”.

Từ trái: nhà báo Phan Tấn Hải, phụ tá cộng đồng Việt Hưng Doãn, ứng cử viên Jay Chen, CEO Hòa Bình

Ông Jay Chen xuất thân từ một gia đình di dân Đài Loan. Ông đã từng phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ, hiện nay vẫn là Thiếu Tá trừ bị. Ông hiện là ủy viên học khu Đại Học Cộng Đồng Mt. San Antonio, đồng thời làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Địa Hạt 45 mới được phân chia lại là địa hạt bao gồm các thành phố có đông đảo cư dân gốc Việt: Fountain Valley, Westminster, Garden Grove, Cerritos, Cypress… Cử tri gốc Việt chiếm đến khoảng 16% trong địa hạt này.



Khi chia sẻ câu chuyện về bản thân với đại diện Việt Báo là cô Nina Hòa Bình Lê- CEO, nhà báo Phan Tấn Hải, nhà báo Thanh Huy… ông Jay Chen cho rằng một người di dân gốc Đài Loan như ông có nhiều điểm tương đồng nên dễ cảm thông với cộng đồng cư dân gốc Việt. Cả Đài Loan và Việt Nam đều là nạn nhân của các chế độ độc tài cộng sản, vì vậy di dân Đài, Việt đến Mỹ với niềm khao khát tự do, dân chủ. Cả hai sắc dân đều trải qua những kinh nghiệm về sự kỳ thị đối với cư dân gốc Á tại Hoa Kỳ. Ông hiểu được những khó khăn mà người di dân phải trải qua khi bắt đầu xây dựng cuộc đời mới tại Mỹ.



Ông Jay cho biết bắt đầu từ ngày 22/01, ông sẽ tham gia khoá huấn luyện hai tuần trong lực lượng hải quân trừ bị, sẽ diễn tập với hải quân Nhật Bản về tình huống chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng. Ông tâm sự rằng là một quân nhân, ông luôn đặt việc phục vụ tổ quốc lên trên hết, trên cả quyền lợi của đảng phái. Trong quân ngũ, ông phải làm việc hài hòa với các đồng đội khác bất kể là Cộng Hòa hay Dân Chủ, trong một mục đích chung là bảo vệ Hoa Kỳ.

Xin mời xem tiếp:

https://vietbao.com/a310904/ung-cu-vien-jay-chen-chuc-tet-bang-tieng-viet-noi-di-dan-dai-viet-co-nhieu-diem-chung

