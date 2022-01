Ứng Cử Viên Jay Chen Chúc Tết Bằng Tiếng Việt, Nói Di Dân Đài Việt Có Nhiều Điểm Chung

-Tại Chánh Điện Chùa Bát Nhã tọa lạc số 4717 West First Street, Santa Ana, Nam California vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Chùa Bát Nhã đã trang nghiêm tổ chức lễ tụng Kinh Dược Sư để cầu an cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Bát Nhã. Khoảng 250 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng số đông đồng hương Phật tử tham dự lễ cầu an.