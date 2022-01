Virginia: tân Thống Đốc Cộng Hòa ký lệnh gỡ khẩu trang, 2 thành phố Richmond, Alexandria vẫn ép mang khẩu trang - Cấp độ dịch tại 63 tỉnh thành: cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh. SG khám cho 12.000 F0 bị hậu COVID-19. Trẻ mầm non, tiểu học SG dự kiến đến trường từ 14/2. SG lên kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong Tết Nguyên đán. SG: Hiệu trưởng F0 vẫn đến trường làm việc? Bộ Y tế đề nghị chấn c

Cấp độ dịch tại 63 tỉnh thành: cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh. SG khám cho 12.000 F0 bị hậu COVID-19. Trẻ mầm non, tiểu học SG dự kiến đến trường từ 14/2. Đà Nẵng bác bỏ thông tin giãn cách xã hội dịp cận Tết. Đắk Lắk tiêm vắc-xin cho trẻ từ 3 tuổi.

- Virginia: tân Thống Đốc Cộng Hòa ký lệnh gỡ khẩu trang, 2 thành phố Richmond, Alexandria vẫn ép mang khẩu trang

- Cấp độ dịch tại 63 tỉnh thành: cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh. SG khám cho 12.000 F0 bị hậu COVID-19. Trẻ mầm non, tiểu học SG dự kiến đến trường từ 14/2. SG lên kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong Tết Nguyên đán. SG: Hiệu trưởng F0 vẫn đến trường làm việc? Bộ Y tế đề nghị chấn chỉnh việc cách ly chống dịch. Thừa Thiên Huế sẽ nới lỏng biện pháp phòng chống dịch để người dân kinh doanh, buôn bán dịp Tết. Ngày đầu tiên học sinh Đồng Tháp đi học trở lại, phát hiện một F0. Đà Nẵng bác bỏ thông tin giãn cách xã hội dịp cận Tết. Đắk Lắk tiêm vắc-xin cho trẻ từ 3 tuổi.

- phái đoàn Mỹ được khuyên để phone ở nhà trước khi đi TQ dự Thế Vận Mùa Đông, để xài loại phone sẽ quăng bỏ.

- LS Phlip Rotner: nên truy tố 59 người Cộng Hòa giả mạo đại cử tri nhằm lật ngược bầu cử ở 7 tiểu bang

- Trump nổi giận, la mắng DeSantis, vì không chịu nói rõ sẽ ứng cử hay không ghế Tổng Thống Cộng Hòa 2024

- Howard Kurtz lên Fox News chọc quê, nói Trump ưa chuộng đài OAN (bất kể DirecTV vừa cắt sóng OAN)

- nếu Trump tái ứng cử 2024, luật năm 1868, sẽ buộc 6 tiểu bang cấm ghi tên Trump trên phiếu bầu Tổng Thống

- Texas làm khó bầu cử, dùng luật mới SB1 để siết đơn xin phiếu bầu qua thư, bác ào ạt nhiều đơn xin bầu qua thư

- Bị BS Anthony Fauci gọi là "đồ ngu," TNS Roger Marshall (Cộng Hòa) trả thù, ra dự luật FAUCI Act, ghi rõ tiền lương

- Bắc Hàn phóng 2 hỏa tiễn đạn đạo chỉ trong vòng 3 phút sáng nay. Nhật Bản bày tỏ lo ngại, gửi kháng thư

- Áo quốc sẽ phạt người thành niên không chịu chích ngừa từ giữa tháng 3/2022: phạt hơn $4,000 đôla

- Dan Bongino (bình luận viên đài Fox News) nói mang khẩu trang không ngăn được dịch, liền bị YouTube treo 1 tuần

- 2/3 nói sẽ mở TV để xem show hay xem phim mà người hôn phối của họ không thích, khi người kia vắng nhà

- Sách Kelley Blue Book: giá mua xe hơi trung bình tăng gần 14% so với năm 2020 để tới kỷ lục hơn $47,000.

- HỎI 1: Người dính COVID-19, sau hơn 10 ngày tới 2 tháng, vẫn có thể lây dịch qua người khác? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong buổi tụ họp đông người ở Arizona hôm Thứ Bảy 15/1/2022, Trump nói "nếu bạn là người da trắng, bạn sẽ không được ưu tiên chích vaccine, và nếu bạn da trắng, bạn sẽ không được ưu tiên chữa trị COVID-19"? ĐÁP 2: Trump nói thế, sai hoàn toàn, vì sự thật trong y tế Hoa Kỳ không có kỳ thị da trắng.

QUẬN CAM (VB-17/1/2022) --- Phlip Rotner, người có 40 năm hành nghề luật sư, viết trên báo The Bulwark, rằng các công tố nên truy tố 59 viên chức Cộng Hòa đã nộp các chứng thư giả mạo về danh sách đại cử tri tại 7 tiểu bang nhằm lật ngược chiến thắng bầu cử 2020 của Biden, bất kể Trump thua phiếu các nơi đó.

.

Phlip Rotner viết rằng hồ sơ truy tố không hề khó, vì các Thống Đốc và Bộ Trưởng Hành Chánh các tiểu bang đó đã xác nhận Biden thắng phiếu, nhưng chứng thư giả mạo do Cộng Hòa soạn ra không hề có căn cứ pháp lý, và mang đầy đủ tên và chữ ký các viên chức Cộng Hòa giả mạo chứng thư.

Tại Arizona, 11 người [Cộng Hòa] ký vào chứng thư giả mạo. Có 16 người ký vào cả ở Georgia và Michigan. Có 6 người ký ở Nevada và 10 người từ Wisconsin. Không chỉ ngưng nơi chữ ký, tại 5 tiểu bang các đại cử tri giả đã gửi chứng thư giả lên liên bang mạo nhận tư cách họ là phiếu đại cử tri cho Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

Phlip Rotner khuyên nên truy tố từ cấp tiểu bang. Không có gì khó nữa, vì ký tên văn thư giả như thế là tham dự đảo chánh. Khi giả mạo ở nhiều tiểu bang như thế, rõ ràng là âm mưu bao trùm có liên minh, chứ không rời rạc. Nghĩa là phải có Trump ảnh hưởng. Chứng cớ đã có sẵn rồi.

--- Phiếu bầu qua thư thường được người cao niên ưa chuộng, vì nhiều cụ không còn lái xe được nữa, và không thể đứng xếp hàng cả giờ đồng hồ để chờ vào phòng phiếu. Tuy nhiên, Texas đang làm khó, siết lại phiếu bầu qua thư.

Theo báo Texas Tribune, các viên chức bầu cử ở quận Travis County—nơi có thủ phủ tiểu bang là Austin—nói họ đã bác phân nửa trong 700 đơn xin phiếu bầu qua thư, theo quy định trong luật mới là S.B. 1, luật mới ký hồi tháng 9/2021 bởi Thống Đốc Greg Abbott.

Báo Texas Tribune cũng ghi rằng tại quận Harris County (bao trùm Houston, nơi đông dân gốc Việt), có 208 đơn xin bầu qua thư bị bác theo luật mới, tức là 16% trong tổng số 1,276 đôn xin phiếu bầu qua thư.

--- Trong vòng 3 phút đồng hồ vào sáng hôm Thứ Hai, Bắc Hàn phóng 2 hỏa tiễn đạn đạo. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo cho biết Bắc Hàn đã phóng 1 hỏa tiễn vào lúc 8 giờ 49 phút sáng, giờ Nhật Bản, và 1 hỏa tiễn nữa vào 3 phút sau đó.

Bản tin NHK ghi lời Ông Kishi nói 2 hỏa tiễn được cho là đã đạt độ cao tối đa khoảng 50km. Ông cho biết có khả năng 2 hỏa tiễn đã bay khoảng 300km theo đường bay đạn đạo thông thường. Tin tức cho biết 2 hỏa tiễn đã rơi xuống biển, gần bờ biển phía Đông của Bắc Hàn, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gọi các vụ phóng này là hành động "vô cùng đáng tiếc". Ông cho biết chính phủ Nhật Bản cần xác nhận xem hệ thống phòng thủ của đất nước có sẵn sàng để bảo vệ tính mạng và cuộc sống của người dân hay không. Chính phủ Nhật Bản đã gửi kháng nghị chính thức qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh. Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 4 Bắc Hàn tiến hành các vụ phóng.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 16/01 đến 16h ngày 17/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 53 ca nhập cảnh và 16.325 ca ghi nhận trong nước (tăng 682 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 11.178 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.955), Đà Nẵng (924), Hưng Yên (675), Bình Định (640), Hải Phòng (638), Bình Phước (609), Bến Tre (588), Khánh Hòa (556), Bắc Ninh (486), Trà Vinh (472), Đắk Lắk (413), Cà Mau (403), Thanh Hóa (358), Quảng Ninh (346), Vĩnh Long (340), Quảng Ngãi (331), Tây Ninh (316), Hải Dương (262), Thừa Thiên Huế (262), Bắc Giang (259), Vĩnh Phúc (253), Thái Nguyên (239), Lâm Đồng (220), Quảng Nam (220), TP. Hồ Chí Minh (204), Nam Định (204), Bà Rịa - Vũng Tàu (188), Hòa Bình (185), Nghệ An (174), Đắk Nông (158), Phú Thọ (145), Tuyên Quang (144), Thái Bình (133), Hà Giang (121), Cần Thơ (114), Kiên Giang (113), Bạc Liêu (106), Phú Yên (106), Gia Lai (100), Hà Nam (98), Hậu Giang (95), Lạng Sơn (92), Bình Thuận (82), Sóc Trăng (82), Quảng Bình (80), Ninh Bình (77), Lào Cai (66), Yên Bái (65), Sơn La (63), Kon Tum (61), Đồng Tháp (61), Bình Dương (59), An Giang (59), Điện Biên (55), Đồng Nai (55), Tiền Giang (42), Quảng Trị (40), Long An (39), Ninh Thuận (35), Lai Châu (26), Cao Bằng (19), Bắc Kạn (14).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 16/01 đến 17h30 ngày 17/01 ghi nhận 179 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (12) trong đó có 1 ca từ Tiền Giang chuyển đến. + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (23 ca trong 02 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu (15 ca trong 02 ngày), Hà Nội (14), Tiền Giang (11), Vĩnh Long (11), Kiên Giang (11), Cần Thơ (10), Khánh Hòa (7), Tây Ninh (7), Bến Tre (5), Bạc Liêu (5), Bình Phước (4), Cà Mau (4), Trà Vinh (4), Hà Giang (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Sóc Trăng (3), Huế (3), Bình Dương (3), Đắk Lắk (2), Hải Phòng (2), Hòa Bình (2), Phú Yên (2), Đắk Nông (2), Long An (2), Bắc Kạn (1), Lạng Sơn (1), Quảng Ninh (1), Gia Lai (1), Phú Thọ (1), Lâm Đồng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 180 ca.





Cấp độ dịch tại 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 16/1, cả nước có 33 tỉnh, thành vùng xanh (Cấp độ dịch 1); 23 tỉnh vùng vàng (Cấp độ dịch 2); 7 tỉnh vùng cam (Cấp độ dịch 3), không có tỉnh vùng đỏ. Trong đó, vùng xanh là vùng có mức độ bình thường mới trong phòng chống dịch COVID-19. Danh sách cụ thể 33 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ dịch 1- vùng xanh, miền Bắc gồm có 18 địa phương là: Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Dương, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Yên Bái, Thái Bình; Miền Trung và Tây Nguyên gồm có 7 địa phương: Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận và Kon Tum. Miền Nam và Tây Nguyên gồm có 8 địa phương: TP HCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp và Tiền Giang.





SG lên kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong Tết Nguyên đán. Sở Y tế TPHCM đề nghị lãnh đạo các bệnh viện luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch trong Tết Nguyên đán. Trong vòng 24 giờ khi Sở chỉ đạo, phải kích hoạt lại hoạt động của các bệnh viện dã chiến.

Sở Y tế TPHCM nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, số ca mắc mới và tử tiếp tục giảm. Hiện số lượng người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế dã chiến chiếm khoảng 10% đến 30% công suất giường bệnh.

Bộ Y tế đề nghị chấn chỉnh việc cách ly chống dịch Covid-19 chưa phù hợp. Bộ Y tế có văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh thành đề nghị chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 không phù hợp. Hiện cả nước có 7 tỉnh vùng cam và không có tỉnh vùng đỏ.

Ngày 17-1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Theo đó, gần đây các phương tiện truyền thông liên tục có phản ánh về việc một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý, cách ly chưa phù hợp hay việc trạm y tế tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vắc-xin Covid-19.





SG: Hiệu trưởng F0 vẫn đến trường làm việc? Hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP.HCM có kết quả dương tính COVID-19 vẫn đến trường làm việc khiến phụ huynh lo lắng và bức xúc. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn cho hay theo thông tin họ biết, sáng 17-1, đang trong thời gian bị nhiễm bệnh, thầy Phạm Thanh Nam, hiệu trưởng nhà trường, vẫn tới trường để làm việc. Trước đó trong ngày 13-1, khi đang là F1, thầy Nam vẫn tới trường và tiếp xúc với một số cán bộ công nhân viên và tiếp thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo tại đây. Cô Bùi Thị Mỹ Tiên, nhân viên phụ trách y tế nhà trường, xác nhận sáng 17-1 thầy Phạm Thanh Nam có vào trường để lấy hồ sơ.

Trẻ mầm non, tiểu học SG dự kiến đến trường từ 14/2. Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất tổ chức dạy trực tiếp với bậc mầm non, tiểu học và khối lớp 6, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, từ 14/2. Phương án trên được Sở Giáo dục và Đào tạo đề cập trong tờ trình Thường trực UBND TP HCM về việc tổ chức dạy trực tiếp sau Tết Nguyên đán.

SG khám cho 12.000 F0 bị hậu COVID-19.

SG cảnh giác chống dịch trong dịp Tết.

Thừa Thiên Huế sẽ nới lỏng biện pháp phòng chống dịch

Ngày đầu tiên học sinh Đồng Tháp đi học trở lại, phát hiện một F0

Đà Nẵng bác bỏ thông tin giãn cách xã hội dịp cận Tết.

Đắk Lắk triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi.

Hôm nay, thành phố triển khai chương trình Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu nhiễm COVID-19, với chủ đề Sức khỏe nhân dân - nụ cười thầy thuốc. Mục tiêu giúp F0 mắc hội chứng hậu COVID-19 mau chóng bình phục. Theo thống kê của Hội Đông y TPHCM, trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, hơn 80% bệnh nhân F0 đều có hội chứng hậu COVID-19. Đặc biệt, một số trường hợp có hiện tượng bị xơ phổi có thể phục hồi được mất dần theo thời gian hoặc kéo dài vài tháng và cũng có thể trở thành xơ hóa vĩnh viễn. Nhìn chung, các hội chứng hậu COVID-19 xuất hiện khi bệnh nhân nằm viện từ 3-6 tháng sau khi bệnh nhân âm tính trở lại, hoặc điều trị tại nhà. Nằm viện càng lâu bệnh càng nặng và di chứng hậu COVID-19 ngàyLo ngại về biến chủng Omicron trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đang giám sát chặt chẽ các bước kiểm soát dịch COVID-19 như kiểm soát người nhập cảnh, tăng cường ở các cửa khẩu. Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù trong những ngày qua, số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong giảm, tuy nhiên người dân cần tiếp tục cảnh giác thực hiện tốt 5K, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. “Ngày Tết gần đến đồng nghĩa với những hoạt động tiếp xúc gần, các hoạt động giao lưu ngày càng tăng. Do đó, người dân cần phải cảnh giác hơn nữa để giữ vững được thành quả mà thành phố đã đạt được,” ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.để người dân kinh doanh, buôn bán dịp Tết. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay, đồng thời sẽ có những nới lỏng phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh, buôn bán dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Toàn tỉnh có 17.999 ca F0 có mã bệnh, trong đó tổng số người được điều trị khỏi là 14.586, 91 ca tử vong. Trong số các ca tử vong có 88 ca là người cao tuổi, già yếu, lão suy, mắc bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, suy tim mạn, suy thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn, ung thư giai đoạn cuối.... Trong đầu tiên học sinh lớp 9 và 12 của tỉnh Đồng Tháp trở lại trường, có một học sinh lớp 9 được phát hiện dương tính với Covid-19 thông qua test nhanh.Lãnh đạo Đà Nẵng khẳng định chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường, người dân không bị hạn chế đi lại như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Chiều 17/1, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ không thực hiện giãn cách xã hội, hay đóng cửa thành phố. TP Đà Nẵng đảm bảo hoạt động của siêu thị, chợ truyền thống; đảm bảo cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo mọi điều kiện để bà con đón Tết.Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các nhiệm vụ để tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi với khoảng 500.000 em. Ngày 17-1, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc phối hợp triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 3 đến 17 tuổi.---, theo các nguồn tin của báo Axios, bất kể là người đang giữ chức Thống Đốc Florida này không thể thắng được Trump trong cuộc chạy đua đại diện Cộng Hòa giành ghế Tổng Thống 20024, nếu Trump tái ứng cử.Nhưng cũng chính DeSantis thỉnh thoảng gây sự, khi nói trên làn sóng phát thanh "Ruthless" rằng ân hận lớn nhất của ông khi giữ chức Thống Đốc Florida là hồi tháng 3/2020, khi Trump yêu cầu dân Mỹ nằm nhà khi khởi đầu đại dịch. Như thế la đóng cửa kinh tế, trái với triết lý Cộng Hòa.Nguồn tin nói với Axios rằng Trump vẫn nói với nhiều người rằng DeSantis kém năng lượng, buồn nản. Nhưng lý do thật, theo nguồn tin khác, Trump bực dọc vì DeSantis từ chối nói minh bạch là sẽ ứng cử hay không cho ghế Tổng Thống 2024.---đã nói rằng họ sẽ tiếp tục yêu cầu mang khẩu trang trong trường học, sau khi Tân Thống Đốc Glenn Youngkin (Cộng Hòa) ký lệnh gỡ bỏ lệnh trước đó buộc các trường toàn tiểu bang phải mang khẩu trang.Thị trưởng thành phố Richmond nói rằng hệ thống trường học trong thành phố vẫn giữ lệnh 100% mang khẩu trang đối với học sinh, nhân viên và khách vào thăm..Tương tự, thành phố Alexandria cũng ra lệnh trường học tuân thủ hướng dẫn của CDC và Sở Y Tế Alexandria, tiếp tục buộc mọi người trong trường mang khẩu trang che mũi và miệng, trong sân trường, trong lớp, và trên xe buýt.---người dẫn chương trình trên đài Fox News, hôm Chủ Nhật đã chọc quê Trump bằng cách gọi đài truyền hình OAN là "đài truyền hình TRump ưa chuộng" sau khi OAN bị DirecTV gạch tên ra khỏi các sóng truyền hình nơi đây.Trong khi nói trên Fox News về chuyện Trump bất ngờ dứt ngang trong khi được NPR phỏng vấn, Kurtz cũng chỉ ra OAN đang mất hầu hết người xem vì DirectTV cắt sóng OAN, và Kurtz nói OAN là đài Trump ưa thích.---khuyên các vận động viên Mỹ khi bay qua Trung Quốc tham dự Thế Vận Mùa Đông 2022, dự kiến khởi sự ngày 4/2/2022, là hãy để điện thoại riêng tại nhà, và qua TQ là xài điện thoại loại xài xong Thế Vận là quăng bỏ.Anh quốc, Canada, và Hòa Lan trước đó cũng khuyên vận động viên của họ như thế, vì sợ Trung Quốc theo dõi làn sóng điện thoại và có thể sẽ gài nhu liệu theo dõi.---một bài viết của S.V. Date ghi nhận rằng nếu Trump ra ứng cử Tổng Thống và thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024, tên của Trump có thể bị xóa trắng trên phiếu bầu nhiều tiểu bang, theo một luật thông qua năm 1868 sau Nội Chiến Hoa Kỳ.Theo luật này, phiếu bầu Tổng Thống tại 6 tiểu bang Miền Nam Hoa Kỳ -- bao gồm cả North Carolina, Georgia và Florida --- sẽ cấm ghi tên Trump, vì "Điều khoản 3 trong Tu Chính Án 14 ghi là cấm những người tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp nhưng sau đó tham dự bạo loạn chống Hoa Kỳ sẽ không được phép giữ các chức vụ liên bang hay tiểu bang."Theo lời Gerard Magliocca, Giáo sư luật tại Indiana University, luật đó vẫn còn hiệu lực. Như thế, luật năm 1868 áp dụng cho 6 tiểu bang (North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, Louisiana và Florida) — tính chung là 88 phiếu đại cử tri, tức là 33% tổng số phiếu đại cử tri cần để thắng ghế Tổng Thống.Date ghi rằng Trump đã thắng tất cả tiểu bang đó năm 2020 chỉ trừ Georgia, nơi Trump thua Biden 12,000 phiếu.Theo lời Ron Fein, của tổ chức Free Speech For People, nếu Trump ra ứng cử nữa, tổ chức FSFP sẽ thúc giục thi hành luật năm 1868 để ngăn cấm Trump, và luật đó không chỉ áp dụng riêng 6 tiểu bang Miền Nam kia, mà ngôn ngữ là áp dụng cho tất cả tiểu bang.---những người không chịu chích ngừa kể từ giữa tháng 3/2022, theo lời Thủ Tướng Karl Nehammer hôm Chủ Nhật. Lệnh ép chích ngừa áp dụng cho tất cả những người thành niên không được miễn trừ vì lý do y tế. Người từ chối chích ngừa sẽ bị chính phủ Áo quốc phạt hơn $4,000.Một số quốc gia Châu Âu cũng đã có nhiều hạn chế tương tự. Hy Lạp đang lên kế hoạch phạt những người cao niên không chích ngừa. Nước Ý có lệnh cưỡng bách chích ngừa với người trên 50 tuổi. Pháp quốc nói sẽ làm gắt đối với những người từ chối chích ngừa.---bị thúc đẩy bởi thương vụ tăng đối với các loại xe sang trọng. Sách Kelley Blue Book nói giá mua xe trung bình tăng gần 14% so với năm 2020 để tới kỷ lục hơn $47,000.Thương vụ xe sang trọng chiếm hơn 18% trong tổng thương vụ của tháng 12/2021. Kelley ghi nhận rằng giá mua bán xe trung bình cao hơn giá bán lẻ do hãng sản xuất xe đưa ra chỉ vì cung nhiều hơn cầu, và vì khách hàng muốn có xe mới.---, thực hiện cho công ty Ring, nêu câu hỏi với các cặp vợ chồng: bạn làm gì khi người hôn phối không ở gần bạn?- khoảng 2/3 trả lời rằng họ sẽ mở máy TV để xem show hay xem phim mà người hôn phối của họ không thích.- khoảng 34% thú nhận rằng họ sẽ làm các món ăn mà người hôn phối của họ không ưa.---à người dẫn chương trình nổi tiếng trên đài Fox News, bây giờ gặp nạn vì phóng tin vịt lên YouTube. Một phát ngôn nhân YouTUbe đêm Thứ Sáu 14/1/2022 nói là đã gỡ bỏ băng tần Dan Bongino trên YouTube vì 1 video của Bongino nói mang khẩu trang là vô ích, không ngăn được COVID-19.Lần đầu vi phạm, Bongino bị YouTube treo băng tần 1 tuần lễ. Vấn đề là, băng tần YouTube của Bongino kiếm ra nhiều tiền: có tới 870,000 người theo dõi Bongino trên YouTube.Theo nội quy YouTube, trong vòng 90 ngày nếu phạm lỗi loan tin vịt, sẽ bị treo 2 tuần lễ. Lần thứ ba là treo vĩnh viễn. Trump là trường hợp lần thứ ba, đã bị treo vĩnh viễn.---Thượng nghị sĩ Roger Marshall (Cộng Hòa) trả thù bằng cách đưa ra dự luật viết tắt là FAUCI Act (Financial Accountability for Uniquely Compensated Individuals Act).Marshall nói với báo the Hill rằng tìm hồ sơ đầu tư tàì chánh của các viên chức liên bang như Fauci rất khó khăn, nên đưa ra dự luật để công chúng dễ tìm hơn.Dự luật buộc Sở Đạo Đức Công Quyền (Office of Government Ethics) phải đăng hồ sơ tài chánh của Fauci và các quan chức khá trực tiếp trên trang web này để dân chúng dễ dàng nhìn thấy.Tạp chí Forbes trước đây viết rằng Fauci có lương $417,608 trong năm 2019, là viên chức liên bang lương cao nhất.---Người dính COVID-19, sau hơn 10 ngày tới 2 tháng, vẫn có thể lây dịch qua người khác?: Đúng thế. Nghiên cứu mới từ Anh quốc, với trưởng nhóm nghiên cứu là Lorna Harries, giáo sư đại học y khoa University of Exeter Medical School, nhận thấy là sau 10 ngày, 13% người bị dính siêu vi này cho thấy họ vẫn còn có thể bị nhiễm. Mức độ siêu vi trong một số ngừơi dương tính này có thể kéo dài tới 68 ngày, tức là hơn 2 tháng.Chi tiết:---Trong buổi tụ họp đông người ở Arizona hôm Thứ Bảy 15/1/2022, Trump nói "nếu bạn là người da trắng, bạn sẽ không được ưu tiên chích vaccine, và nếu bạn da trắng, bạn sẽ không được ưu tiên chữa trị COVID-19"?: Trump nói thế, sai hoàn toàn, vì sự thật trong y tế Hoa Kỳ không có kỳ thị da trắng.Chi tiết: