VN căng thẳng chống dịch. Nhiều trường đã nghỉ để ngừa dịch. Nhiều tỉnh thành cấm tụ tập đông người. Các quan chức hứa sẽ dập dịch xong trong 8 ngày (trước Tết). Hồi hộp chống dịch, vẫn không quên Tết: Hình trên là Phố Ông Đồ ở Sài Gòn tháng 1/2021.

.

Chấm điểm 98 quốc gia chống dịch: nhất New Zealand, nhì Việt Nam, Mỹ gần chót. Tiểu bang Georgia đòi LS Lin Wood khám bệnh tâm thần, nếu không sẽ rút giấy phép hành nghề luật. Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis tố Donald Trump kích động bạo loạn. Trump bị kiện lên FEC vì công ty vỏ ngoài rút bí mật, xài hàng trăm triệu đô sai luật. New York: đòi xóa tên Trump trên 1 công viên. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi lo ngại cho sinh mạng nhiều Dân Biểu vì "có kẻ thù ngồi trong Hạ Viện." Trump họp với McCarthy, âm mưu chiếm đa số ghế Hạ Viện về cho Cộng Hòa 2022. Georgia: đơn kiện đòi điều tra cú điện thoại của Trump đòi gian phiếu. Thuốc chích ngừa một liều Johnson & Johnson thử nghiệm cho thấy 66-85% hiệu lực. Hơn 50 Dân Biểu Dân Chủ thư gửi Biden: cứu trợ 2,000$/người/tháng tới khi hết dịch. Tòa Busan phạt 1 viên chức Hàn Quốc 4 năm tù giam do nhận hối lộ, cấp visa cho nhiều người VN. Cả nước VN căng thẳng chống dịch; hồi hộp trong khi vui Tết.

.

WASHINGTON (VB - 29/1/2021) --- Có phải là Trump đứng mấp mé hạng bét trong các vị nguyên thủ chống dịch? Quốc gia nào chống dịch COVID-19 tuyệt vời nhất? Viện nghiên cứu Lowy Institute, bản doanh ở Sydney, Úc Châu, chấm điểm 98 quốc gia trong thời gian 36 tuần lễ cho biết chống dịch tuyệt vời nhất là New Zealand, và thứ nhì là Việt Nam. Bản nghiên cứu này không chấm điểm Trung Quốc vì "không có đủ số đo công cộng về xét nghiệm."

.

Viện nghiên cứu dựa theo 6 thang điểm trên 6 lĩnh vực khác nhau, trong đó có số dương tính và số lượng tử vong xác định là do siêu vi COVID-19. Nhóm 5 quốc gia đừng đầu về chống dịch tuyệt vời là, theo thứ tự: New Zealand, Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan và Cyprus. Trong 98 quốc gia được chấm điểm, Ấn Độ hạng 86, Hoa Kỳ hạng 94, và Brazil hạng bét.

.

--- Một luật sư nổi tiếng trong nhóm hỗ trợ ban vận động của Trump kiện tụng về "gian lận bầu cử" có vẻ như bệnh tâm thần? Ít nhất, cơ quan có tên là The State Bar of Georgia (Hội Đồng Tư Pháp Tiểu Bang Georgia) đang nghi ngờ luật sư L. Lin Wood có thể đã bệnh tâm thần.

.

Luật sư Wood viết trên mạng Telegram rằng Hội Đồng State Bar of Georgia hôm Thứ Năm 28/1/2021 yêu cầu luật sư L. Lin Wood phải đi khám bệnh tâm thần, phải "trải qua kỳ xét nghiệm tâm thần nnnếu muốn giữ giấy phép hành nghề luật sư." LS Wood nói rằng cái đầu của ông vẫn đang hoạt động tốt, chưa điên khùng tí nào.

.

--- Hôm Thứ Năm 28/1/2021, hãng tin Yahoo News kể rằng cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis tố cáo Donald Trump là đã kích động bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc Hội, làm chết ít nhất 5 người. Mattis là Bộ Trưởng Quốc Phòng đầu tiên trong chính phủ Trump.

.

Phóng viên Sean Naylor ghi rằng trong khi nói chuyện trên mạng, Mattis điểm qua các hiểm họa an ninh quốc gia như Bắc Hàn, Nga, Trung Quốc và khủng bố quốc tế, nhưng rồi lại nói về đề tài nội bộ Hoa Kỳ, nói rằng có hiểm họa hiện nay, như thiếu sự thống nhất về các nền tảng đồng thuận về nền dân chủ Hoa Kỳ, và "những gì chúng at thấy vào ngày 6/1/2021, kích động bởi một Tổng Thống đương nhiệm."

.

Theo phóng viên Bob Woodward, Mattis rời chính phủ Trump trong cương vị Bộ Trưởng Quốc Phòng, khi Trump yêu cầu ông rút chiến binh đang chiến đấu chống quân ISIS trong vùng Trung Đông, điều mà Mattis nói là "đồ ngu ngốc hình sự" (nguyên văn: "felony stupid"). Vào tháng 6/2020, Mattis viết công khai rằng đương nhiệm Tổng Thống Trump là hiểm họa cho Hiến Pháp Mỹ.

.

--- Hôm Thứ Năm, báo Business Insider loan tin rằng nhóm quan sát pháp lý Campaign Legal Center cáo buộc gia đình và các đồng minh của cựu Tổng Thống Trump đã sử dụng một công ty "vỏ ngoài" để che giấu bất hợp pháp về cách họ tiêu xài tiền gây quỹ tranh cử.

.

Cáo buộc này ghi trong đơn kiện hôm Thứ Năm 28/1/2021 trình lên cơ quan Federal Election Commission (Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang), một phần dựa vào cuộc điều tra của báo Business Insider hồi tháng 12/2020 về American Made Media Consultants, một công ty bí mật dùng làm vỏ ngoài hoạt động trong ủy ban vận động 2020 của Trump. Trong đó hàng trăm triệu đôla xài qua công ty vỏ ngoài là có sự chấp thuận trực tiếp từ con rể Trump là Jared Kushner, và do vậy không thể biết bai nhiều người nhận tiền, bao nhiêu tiền chi ra và cho việc gì, trái với luật về tiền bầu cử.

.

--- Cái bảng tên công viên có chữ "Donald J. Trump" đang làm nhiều cư dân New York ngứa mắt, thế là có một vận động đòi đổi tên công viên này. Tiểu bang New York suy nghĩ: làm cách nào để xóa tên Trump, để đổi tên khác cho công viên đang có tên là Donald J. Trump State Park tại Putnam Valley, một thị trấn phía đông bắc thành phố New York City. Công viên này rộng 436 mẫu acres, nằm trên khu đất ngoại ô New York City, do Trump tặng tiểu bang hồi 14 năm trước, vì địa phương không cho Trump xây sân golf nơi đó.

.

Ủy viên công viên Erik Kulleseid nói với các vị dân cử trong buổi điều trần về ngân sách hôm Thứ Tư 27/1/2021 rằng ông nhận emails liên tục từ cư dân đòi đổi tên công viên Donald J. Trump State Park tại Putnam Valley. Một hợp đồng năm 2006 ghi rằng công viên phải mang tên Trump để bù lại, được chuyển thành tài sản tiểu bang, nhưng Kulleseid nói rằng điều kiện đó thực ra không có trong bản văn pháp lý sở hữu, và cũng không rõ có tính bắt buộc hay không.

.

Nhưng Trump không tặng như đất chùa. Vì khi tặng khoản đất đó cho tiểu bang, Trump được một khoản giảm thuế khổng lồ. Công viên này cũng chưa bao giờ hoàn tất như là một công viên công lập có chức năng đầy đủ và cũng không được liệt kê trên trang web các công viên chính thức có tinh giải trí hay lịch sử của tiểu bang. Đổi tên công viên chỉ là chuyện nhỏ, vì hiện thời Trump Organization đang bị điều tra hình sự bởi Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Leticia James và Công Tố Manhattan là Cy Vance, Jr.

.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm đã họp với Lãnh tụ Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy để tìm mưu kế chiếm lấy đa số ghế Hạ Viện về cho Đảng Cộng Hòa trong bầu cử 2022. Theo ủy ban Save America PAC của Trump, Trump đang được ưa chuộng từ các cử tri bảo thủ mạnh hơn bao giờ hết, và như thế, khi Trump ủng hộ ứng cử viên nào trong bầu cử 2022, thì ứng cử viên đó sẽ chiếm nhiều phiếu bảo thủ.

.

Bản văn cũng nói rằng âm mưu tái chiếm đa số Hạ Viện đã bắt đầu. Bản văn nhắc rằng Cộng Hòa đã chiếm 13 ghế Dân biểu liên bang từ Dân Chủ trong bầu cử tháng 11/2020, và sẽ phải thắng thêm 6 ghế Dân Biểu trong năm 2022 để trở thành đảng đa số trong Hạ Viện. Hiện nay, Dân Chủ đang nắm đa số ở cả lưỡng viện.

.

--- Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) tính khai phá sản và bỏ chạy sang Texas, nhưng rồi không thoát nổi bàn tay pháp lý của New York. Một thẩm phán New York đã bác bỏ hồ sơ NRA xin giải thể, ngưng hoạt động và chuyển sang tòa khác một đơn kiện do tiểu bang New York đưa ra có thể làm đóng cửa hội này.

.

Đơn kiện do Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York đưa ra, đòi giải thể NRA và cho rằng nhiều triệu đôla của hội bất vụ lợi này đã chi xài sang trọng cho mộts ố quan chức NRA. Đơn kiện đưa ra sau cuộc điều tra dài 18 tháng, nói NRA đầy những gian lận và lạm dụng.

.

Thế là Thẩm Phán Joel Cohen của Tòa Tối Cao Manhattan, tuyên xử 6 ngày sau khi NRA nói là khai phá sản theo diện Chapter 11 và dọn sang Texas. Thôi thì ở lại New York chở xử vậy.

.

--- Trump có cơ nguy sẽ bị điều tra vì cú điện thoại cưỡng ép các quan chức Georgia "tìm giùm" cho ra 11,780 phiếu bầu cho Trump thắng phiếu ở tiểu bang này. David Worley, người Đảng Dân Chủ duy nhất trong Hội đồng bầu cử tiểu bang Georgia, dự định đưa hồ sơ kiện vào tháng tới, thúc giục Bộ Trưởng Tư Pháp Chris Carr điều tra hình sự về chuyện Trump đòi phù phép phiếu bầu để lật ngược kết quả ở tiểu bang này.

.

David Worley dự định trình hồ sơ kiện này vào ngày 10/2/2021, cũng sẽ thúc giục điều tra hình sự từ Công Tố quận Fulton County là Fani Willis, một người Dân Chủ đã nói rằng bà sẽ "thực thi luật pháp" về cú điện thoại của Trump cưỡng ép Brad Raffensperger, Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, đòi "phù phép" cho ra các phiếu bầu cho Trump.

.

Các chuyên gia pháp lý nói rằng cú điện thoại bị ghi âm của Trump đã vi phạm ít nhất 3 luật hình sự của tiểu bang: âm mưu gian lận bầu cử, thúc giục phạm tội hình sự để gian lận bầu cử, và cố ý can thiệp vào chức năng tuyển cử. Các vi phạm hình sự và khinh tội đều dẫn tới án phạt tiền hay là vào tù.

.

Cú điện thoại là ngày 2/1/2021, Trump đòi "tìm ra 11,780 phiếu bầu cho Trump" và bị ghi âm. Đặc biệt là ngày 6/1/2021, ngày xảy ra bạo loạn, Trump khoe về cú điện thoại trong khi nói chuyện với các ủng hộ viên trước khi xúi giục họ gây bạo loạn: "Người ta thích cuộc nói chuyện đó vì nói nói về chuyện đang diễn tiến.."

.

Hai dân biểu Dân Chủ liên bang -- Kathleen Rice, của New York, và Ted Lieu, của California ---- gửi thư ngày 4/1/2021 tới FBI yêu cầu điều tar cú điện thoại TRump cưỡng ép Bộ Trưởng Raffensperger.

.

--- Tổng hợp tình hình chống dịch COVID-19 tại VN, theo các báo trong VN: Việt Nam sắp có 30 triệu liều vaccine COVID-19 hiệu AstraZeneca của Anh sản xuất. Dự kiến 30 triệu liều vaccine sẽ được tiêm cho những người Việt Nam đầu tiên vào quý I tới đây. Nhiều trường học ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì có ca F1. Nhiều Đại học thông báo nghỉ Tết sớm vì COVID-19. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tạm ngưng các hoạt động có tập trung đông người không cần thiết.

.

Bộ Giáo dục yêu cầu các tỉnh, thành phố quyết định việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học. Sài Gòn yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài nhà trường từ 30-1. Các trường Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động đông người: văn nghệ, ngày hội văn hóa dân gian, các hoạt động trải nghiệm... Thành phố Hải Phòng quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học từ ngày 29-1 để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Các tỉnh thành khác cũng cảnh giác cao độ. Các quan chức VN hứa sẽ dập dịch xong trong 8 ngày (trước Tết). Hồi hộp chống dịch, nhưng Phố Ông Đồ ở Sài Gòn vẫn tấp nập nam thanh nữ tú.

-

--- Busan, Korea: Bản tin KBS ghi rằng một công chức Hàn Quốc từng giữ chức lãnh sự phụ trách visa thuộc Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở thành phố Sài Gòn đã bị tuyên án sơ thẩm 4 năm tù giam do nhận hối lộ từ người môi giới, cấp visa làm việc tại Hàn Quốc cho nhiều người Việt Nam. Tòa án thành phố Busan ngày 29/1 đã tuyên án công chức trên 4 năm tù giam cùng 100 triệu won (89.500 USD) tiền phạt. Người này bị khởi tố với tội danh nhận hối lộ, làm rò rỉ bí mật công vụ, vi phạm Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt.

.

Ngoài ra, người môi giới từng nhờ vả hối lộ cho công chức này để làm hồ sơ visa một cách dễ dàng cũng bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam và truy thu 241 triệu won (215.650 USD). Công chức trên làm lãnh sự phụ trách visa ở Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Sài Gòn từ cuối tháng 2/2017 tới đầu tháng 3 năm ngoái. Còn người môi giới trên điều hành một công ty du lịch Hàn Quốc ở Sài Gòn, nhận làm hồ sơ visa sang Hàn Quốc cho người Việt Nam. Tổng cộng người này đã đưa cho bị cáo số tiền là 19 triệu won (17.000 USD), ngoài ra còn mời ăn uống, chơi golf, tổng số tiền là 9,3 triệu won (8.300 USD).

.

Công chức trên còn bị cáo buộc đã tiết lộ bí mật công việc, thông báo cho người môi giới biết về việc Tổ điều tra tội phạm quốc tế thuộc Viện Kiểm sát thành phố Busan đã gửi công văn đề nghị hợp tác điều tra vấn đề visa. Tòa án kết luận công chức này đã có mối quan hệ thân thiết với kẻ môi giới trong suốt thời gian dài, thường xuyên trao đổi các thông tin về visa, nhận tiếp đãi, tiền mặt. Trong số những người được bị cáo cấp visa sang Hàn Quốc theo sự nhờ vả từ người môi giới, hơn 90% đã bỏ trốn, gần 300 người cư trú trái phép tại Hàn Quốc.

.

--- Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói với các phóng viên hôm Thứ Năm rằng bà lo ngại cho sinh mạng nhiều Dân Biểu vì "có kẻ thù ngồi trong Hạ Viện." Pelosi nói dự kiến sẽ thông qua một dự luật tăng thêm tiền để bảo vệ an ninh các Dân Biểu kể từ khi thêm đe dọa sau bạo loạn ngày 6/1/2021.

.

Khi được hỏi kẻ thù ngồi bên trong, bà Pelosi nói là có các Dân biểu cứ đòi mang súng vào Hạ Viện và "đã từng hăm dọa bạo lực chống các dân biểu khác."

.

CNN nói rằng Dân Biểu tân nhiệm Marjorie Taylor Greene, Cộng Hòa-Ga., người ưa mang súng, đã từng "bấm nút like" trên một lời bình luận trên trang Facebook của bà năm 2019 trong đó hặm dọa mạng sống bà Pelosi và các dân biểu Dân Chủ khác. ABC News nói rằng không tìm thấy nữa, vì bình luận kia đã bị xóa.

.

--- Trong khi các thuốc chích ngừa dịch COVID-19 hiện nay là chích 2 liều, thuốc chích ngừa một liều của hãng Johnson & Johnson đang xin ra thị trường có kết quả thử nghiệm 66% hiệu lực ngăn các bệnh từ trung bình tới nặng nề, và 85% hiệu lực ngăn các trường hợp nguy kịch. Riêng tại Mỹ tính chung, thử nghiệm cho thấy 72% hiệu lực. AP nói, ngay cả mức 66% hiệu lực cũng là vượt trên tiêu chuẩn FDA để ra thị trường.

.

--- Trong khi Quốc Hội tranh luận về gói cứu trợ kinh tế 1.9 ngàn tỷ đôla, trong đó dự kiện sẽ cấp chi phiếu thứ 3 trị giá 1,400$/người cho dân Mỹ, một số dân cử Dân Chủ thúc giục xa hơn: cấp 2,000$/người/tháng cho tới khi xóa sổ đại dịch COVID-19.

.

Nên nhắc rằng, chi phiếu cứu trợ đợt đầu là 1,200$/người là giữa năm 2020, và cứu trợ đợt nhì là 400$/người là cuối tháng 12/2020. Và chi phiếu cứu trợ đợt 3 đang họp, Biden xin cấp 1,400$/người, nhưng còn trở ngại phía dân cử Cộng Hòa.

.

Tuy nhiên, có thể một số bạn đọc sẽ nhận cứu trợ đều đặn cho tới khi hết dịch, chứ không phải cứu trợ đợt 3 là hết. Dân Biểu Ilhan Omar, Dân Chủ-Minnesota, và hơn 50 Dân biểu khác ký lá thư đề ngày 28/1/2021 thúc giục Biden cho biết kinh tế nhiều gia đình thê thảm vì đại dịch, bây giờ sau chi phiếu cứu trợ đợt 3, hãy giúp mỗi người thành niên Hoa Kỳ 2,000$/tháng cho tới khi đại dịch bị xóa sổ. Dự đoán: yêu cầu này sẽ không thành công.

.

.

.