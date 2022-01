Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 sẽ gửi lời mời cựu Phó Tổng Thống Mike Pence tự nguyện hợp tác ra điều trần, trả lời các câu hỏi liên hệ về bạo loạn 6/1/2021 - SG đạt "vùng xanh" (nguy cơ thấp). Mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 7 mũi Bộ Y tế vừa ban hành. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Đã ghi nhận di chứng phổi, tim, rối loạn tâm thần sau khi mắc COVID-19'. Lập chốt, 'động viên' người dân k

SG đạt "vùng xanh" (nguy cơ thấp). Mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 7 mũi Bộ Y tế vừa ban hành. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Đã ghi nhận di chứng phổi, tim, rối loạn tâm thần sau khi mắc COVID-19'. Đình công kiểu mới: nhiều ngàn thợ ngồi yên, không làm. Việt Nam tặng Lào 1 triệu liều vaccine COVID-19.

- Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 sẽ gửi lời mời cựu Phó Tổng Thống Mike Pence tự nguyện hợp tác ra điều trần, trả lời các câu hỏi liên hệ về bạo loạn 6/1/2021

- SG đạt "vùng xanh" (nguy cơ thấp). Mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 7 mũi Bộ Y tế vừa ban hành. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Đã ghi nhận di chứng phổi, tim, rối loạn tâm thần sau khi mắc COVID-19'. Lập chốt, 'động viên' người dân không về quê ăn Tết là sai. Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở oxy tăng cao. Cựu thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng (80 ngàn USD). Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người dân không giấu bệnh khi mắc COVID. Đình công kiểu mới: nhiều ngàn thợ ngồi yên, không làm. Việt Nam tặng Lào 1 triệu liều vaccine COVID-19.

- TNS Ted Cruz (Cộng Hòa) lên Fox News xin lỗi vì lỡ gọi 6/1/2021 là "cú khủng bố đầy bạo lực" rồi tự mắng là ngu

- 1 ứng cử viên Cộng Hòa tranh ghế DB/TB Texas đòi cấm cửa SV Tàu, chụp mũ DB/TB Gene Wu là xã hội chủ nghĩa

- Ủy Ban Điều Tra đã có nhiều ngàn tin nhắn từ Mark Meadows: Trump chỉ thị dân cử Cộng Hòa xóa sổ phiếu đại cử tri

- Luật sư đại diện bị can Dustin Thompson, người dự bạo loạn 6/1/2021, xin gọi nhân chứng là Trump

- Nhà bình luận phát thanh Doug Kuzma, cũng là người chống vaccine dữ dội, đã dính dương tính COVID, tắt thở

- tham dự bạo loạn khi mới 19 tuổi, luật sư nói tâm trí chưa phát triển, vẫn bị tòa kêu án 14 ngày tù giam...

- Mỹ-Nhật hợp tác thiết kế và sản xuất các dàn phi đạn mới để bắn rớt các phi đạn siêu thanh của TQ và Bắc Hàn.

- vận động chống kỳ thị gốc Á: trình dự luật đưa môn học về người gốc Á vào dạy từ mẫu giáo tới lớp 12

- ứng cử DB/TB đơn vị 70 có 3 gốc Việt: Ted Bui (nghị viên FV), Kimberly Ho (nghị viên Westminster), Tri Ta (Thị trưởng Westminster)

- HỎI 1: Bệnh viện Mỹ thiếu y tá, phải thuê y tá từ Châu Á vào? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đại Học Cal State Fullerton lại học trực tuyến? ĐÁP 2: Vì Quận Cam dịch tăng.

QUẬN CAM (VB-8/1/2021) --- Người gốc Á vẫn đang bị kỳ thị. Đó là lý do có nhiều cuộc vận động để xin đưa các nghiên cứu về di dân gốc Á vào học trình K-12 (từ lớp mẫu giáo tới lớp 120 tại nhiều tiểu bang.

New Jersey dự kiến trở thành tiểu bang thứ nhì bắt buộc các trường công lập phải có học trình về lịch sử người Mỹ gốc Á sau khi Illinois trở thành tiểu bang đầu tiên như thế hồi tháng 7/2021.

Các tiểu bang Ohio, California, New York, Florida và Connecticut cũng có các nỗ lực tương tự để đưa môn học về người gốc Á và Thái Bình Dương vào học trình. Năm 2021, lưỡng viện California đã thông qua dự luật buộc đưa học trình sắc tộc, tập trung về gốc Á và các nhóm thiểus ố khác, vào học trình trung học.

Tại nơi khác, một Thượng nghị sĩ tiểu bang Ohio -- Tina Maharath (Dân Chủ) --- gốc người Lào, và Dân Biểu liên bang Grace Meng (Dân Chủ-N.Y.), cũng gốc Á, đề nghị các dự luật đưa học trình lịch sử dân Mỹ gốc Á vào bậc trung học ở tiểu bang của họ.

Lý do tăng áp lực từ năm ngoái, vì một số tiểu bang -- trong đó có Texas, South Carolina và North Dakota -- đã thông qua dự luật ngăn cấm dạy lý thuyết sắc tộc phê phán (critical race theory), một ngành nghiên cứu từ nhiều thập niên qua thảo luận về lịch sử kỳ thị sắc tộc ở Mỹ.

Các nghiên cứu về thuyết sắc tộc phê phán thường chỉ dạy ở bậc đại học trong các ngành liên hệ về nhân văn và xã hội. Từ 52 năm trước, các đại học University of California, Berkeley; University of California, Los Angeles; và San Francisco State University là nơi đưa các nghiên cứu đó vào học trình.

Nhưng còn bậc trung học và tiểu học? Tổ chức có tên là Make Us Visible — một liên minh các hội đoàn ở Connecticut, New Jersey và Florida tập trung về nghiên cứu về người Mỹ gốc Á --- đang vận động toàn quốc Hoa Kỳ đưa các nghiên cứu về dân gốc Á vào học trình K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12). Thành công ở Illinois là động cơ để tổ chức này hy vọng sẽ thành ông nơi khác.

--- Mỹ và Nhật đồng ý hợp tác để thiết kế và sản xuất các dàn phi đạn phòng không có khả năng bắn rớt các phi đạn siêu thanh của Trung Quốc và Bắc Hàn. Kết quả này là từ buổi họp hôm Thứ Năm 7/1/2021 giữa Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken va Ngoại Trưởng Nhật Toshimasa Hayashi, trong đó có tham dự của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Nobuo Kishi.

Các viên chức bày tỏ lo ngại về hoạt động phi đạn và nguyên tử của Bắc Hàn, tái xác nhận liên minh Mỹ-Nhật và nỗ lực làm việc chung với Nam Hàn để gỡ bỏ nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ-Nhật cũng thúc đẩy Bắc Hàn thực hiện nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ.

--- Shelley Luther, một ứng cử viên Cộng Hòa đang tranh ghế Dân biểu tiểu bang Texas và là một thợ làm tóc -- mới đây nói trong một tweet rằng phải cấm các sinh viên Trung Hoa vào các đại học Texas. Bây giờ tweet này đã bị gỡ bỏ.

Luther viết trong tweet hôm Thứ Tư, "Sinh viên người Trung Hoa cần bị CẤM vào các đại học Texas. Phải cấm cửa bọn cộng sản." Bà giải thích rằng tiền thuế dân Texas "không nên bao cấp [giáo dục] thế hệ lãnh đạo kế tiếp của CCP." (CCP là Đảng Cộng Sản Trung Quốc.)

Hôm Thứ Sáu 7/1/2021, Dân biểu tiểu bang Gene Wu (Dân Chủ - Houston), bản thân là gốc Hoa, lên án lời của bà Luther, và đòi Luther phải xin lỗi, vì "Tuyên bố của Luther là ngu dốt, đầy căm ghét, kích động bạo lực không chỉ với người Mỹ gốc Hoa mà với toàn bộ người Mỹ gốc Á." Bà Wu nói khi chụp mũ tất cả sinh viên Trung Hoa là đảng viên CSTQ không chỉ ngu dốt, mà là kích động bạo lực cho tội kỳ thị chống người gốc Á.

Hôm Thứ Sáu, bà Luther từ chối xin lỗi, trở ngược tấn công bà Wu, chụp mũ bà Wu là một người Dân Chủ theo xã hội chủ nghĩa.

Theo thống kê FBI, các tội thù ghét người gốc Á đã tăng 73% trong năm 2020, trong khi tất cả các loại tội nói chung chỉ tăng 13% cùng thời gian.

--- Theo phóng viên Hugo Lowell trên báo Guardian, Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đang tập trung vào các cáo buộc âm mưu hình sự (criminal conspiracy charges) chống lại Trump và có thể một số dân cử Cộng Hòa.

Hiện thời, theo bài báo, Ủy Ban đã có nhiều ngàn tin nhắn qua điện thoại cung cấp bởi cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows (của chính phủ Trump) cho thấy lộ trình Trump áp lực, chỉ thị, yêu cầu các Dân cử Cộng Hòa phải ngăn chận cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và lưỡng viện Quốc Hội xác minh phiếu đại cử tri ngày 6/1/2021 trong đó kết quả từ các tiểu bang cho thấy Joe Biden đã thắng cử.

Như thế, Trump có thể đã có 2 tội hình sự: âm mưu cản trở, phá vỡ tiến trình đếm phiếu theo thủ tục Hiến Pháp; bất động nhiều giờ, không can thiệp ngăn chận bạo lực tấn công Quốc Hội.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 07/01 đến 16h ngày 08/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 12.055 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.791), Khánh Hòa (798), Hải Phòng (748), Bình Định (742), Bình Phước (718), Trà Vinh (575), Tây Ninh (587), Cà Mau (587), Đắk Lắk (481), Đà Nẵng (474), Vĩnh Long (470), TP. Hồ Chí Minh (436), Hưng Yên (384), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (343), Thanh Hóa (290), Bến Tre (285), Hậu Giang (253), Bạc Liêu (250), Lâm Đồng (236), Thừa Thiên Huế (232), Cần Thơ (208), Vĩnh Phúc (197), Bà Rịa - Vũng Tàu (193), Thái Bình (183), Bắc Giang (182), Gia Lai (181), Nam Định (181), Hải Dương (181), Kiên Giang (172), Hòa Bình (163), An Giang (161), Quảng Nam (158), Bình Thuận (157), Quảng Ngãi (151), Đồng Tháp (150), Thái Nguyên (137), Sóc Trăng (134), Ninh Bình (131), Nghệ An (129), Quảng Trị (114), Phú Thọ (111), Đồng Nai (105), Đắk Nông (103), Hà Nam (95), Yên Bái (86), Lào Cai (74), Sơn La (67), Bắc Kạn (66), Lạng Sơn (66), Bình Dương (59), Long An (53), Ninh Thuận (46), Cao Bằng (39), Tuyên Quang (38), Tiền Giang (37), Quảng Bình (37), Kon Tum (26), Lai Châu (21), Hà Tĩnh (21), Điện Biên (20), Phú Yên (18).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 07/01 đến 17h30 ngày 08/01 ghi nhận 240 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (18) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (3), Long An (3), An Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (27), An Giang (20), Tiền Giang (15), Vĩnh Long (15), Long An (14), Cà Mau (14), Hà Nội (13), Đồng Tháp (12), Sóc Trăng (11), Kiên Giang (11), Tây Ninh (9), Cần Thơ (8 ), Khánh Hòa (7), Bình Dương (7), Bến Tre (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Trà Vinh (5), Huế (4), Bình Thuận (4), Phú Yên (2), Hậu Giang (2), Bạc Liêu (2), Quảng Ninh (2), Bình Định (2), Quảng Ngãi (1), Đắk Nông (1), Thái Nguyên (1), Đà Nẵng (1), Đắk Lắk (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 215 ca.

Lập chốt, 'động viên' người dân không về quê ăn Tết là không phù hợp, trái chỉ đạo của Chính phủ. Việc các địa phương thiết lập chốt kiểm soát, ra các "tâm thư" động viên người dân hạn chế về quê dịp Tết Nguyên đán là không phù hợp, trái với chỉ đạo của Chính phủ. Tránh "ngăn sông, cấm chợ": PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chia sẻ, khi không "zero COVID"; lượng vaccine được tiêm nhiều; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 và Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thì chấp nhận số ca mắc COVID-19 tăng nhiều. Đặc biệt, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, khi chúng ta "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" thì có 3 vấn đề cần chú ý, đó là: Hiện nay không thực hiện giãn cách diện rộng; Chấp nhận có F0 cộng đồng, kiểm soát rủi ro vì đã "phủ vaccine"; và nước ta đã trải qua 4 đợt dịch nên đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, chuyên gia cho rằng các tỉnh, thành phố và địa phương cần thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 128, tránh "ngăn sông cấm chợ". Ngoài ra, một số địa phương vận động hay ra quy định "làm khó" người dân về quê dịp Tết cổ truyền sẽ tạo ra tiền lệ không hay.





Hà Nam kêu gọi y bác sĩ ngoài công lập tham gia quản lý, điều trị F0 tại nhà. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngành y tế Hà Nam kêu gọi lực lượng cán bộ y tế về hưu, ngoài công lập, sinh viên y tham gia quản lý, điều trị F0 tại nhà. Thông tin đến PV Báo Sức khỏe & Đời sống tối 8/1, BS. Trương Mạnh Sức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, cùng với 95 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vừa mới phát hiện trong ngày, đến thời điểm hiện tại tỉnh Hà Nam ghi nhận 3.097 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch mới. Cũng theo Giám đốc CDC Hà Nam, nếu tình hình dịch phức tạp, số F0 phải điều trị tại nhà nhiều, bắt buộc phải kích hoạt các Trạm y tế lưu động, các tổ điều trị F0 tại cộng đồng. Vì thế, ngành y tế đang kêu gọi cũng như xem xét vấn đề chế độ cho lực lượng cán bộ y tế về hưu, ngoài công lập, sinh viên y tham gia quản lý, điều trị F0 tại nhà.

Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở oxy tăng cao. Báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội cho thấy trong ngày 7-1 ghi nhận 13 trường hợp tử vong do COVID-19. Số bệnh nhân nặng phải thở oxy cũng tăng cao trong 10 ngày gần đây.





Mẫu giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 có 7 mũi Bộ Y tế vừa ban hành. Trên cơ sở cập nhật những thay đổi trong việc khuyến cáo tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại trên thế giới, Bộ Y tế đã sửa đổi mẫu xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Giấy xác nhận này đảm bảo việc điền được các thông tin của lịch tiêm liều cơ bản, liều bổ sung và 1 mũi tiêm nhắc. Ngày 7/1, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 43/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ có 3 mục. Khi người dân tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 với chi tiết các mũi tiêm. Cụ thể, liều cơ bản với 3 mũi tiêm. Liều bổ sung 1 mũi tiêm và cuối cùng là liều nhắc lại với 3 mũi tiêm. Như vậy, so với mẫu cũ tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ghi hai mũi cơ bản, mẫu xác nhận mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi). Tổng cộng, tùy loại vaccine được tiêm (loại tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi và cần tiêm bổ sung), một người có thể tiêm 7 mũi vaccine.





Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: 'Đã ghi nhận di chứng phổi, tim, rối loạn tâm thần sau khi mắc COVID-19'.

SG đạt "vùng xanh"

Bà Rịa-Vũng Tàu

Việt Nam tặng Lào 1 triệu liều vaccine COVID-19

Cựu thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng (80 ngàn USD)

Đình công kiểu mới: nhiều ngàn thợ ngồi yên, không làm

Luật sư đại diện cho bị can Dustin Thompson

Nhà bình luận phát thanh Doug Kuzma

Nói chuyện trên CNN

Chàng thanh niên Leonard Pearson “Pearce” Ridge IV

Thượng nghị sĩ Ted Cruz

Cử tri Việt tại Quận Cam năm nay sẽ có nhiều đắn đo, suy nghĩ...

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

sau khi mắc COVID-19'. Theo giám đốc Sở Y tế TP.HCM, vấn đề mới phát sinh là bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc COVID-19 khá đa dạng, bao gồm mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần… Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, một vấn đề mới phát sinh là TP bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc COVID-19 khá đa dạng, bao gồm mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần… Ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022. Theo đó, ngoài việc huy động các chuyên gia thuộc các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân, TP sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh thông thường, chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19; tăng cường phối hợp đông tây y… Đặc biệt, sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần, đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp.- nguy cơ thấp sau 6 tháng gồng mình chống dịch Covid-19. UBND TP HCM vừa có thông báo khẩn về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Hiện TP HCM có 18/22 địa phương đạt cấp độ 1 - "vùng xanh"; 4/22 địa phương ở cấp độ 2 - "vùng vàng". Theo thông báo của UBND TP HCM, tính đến ngày 6-1-2022, dịch Covid-19 tại thành phố đạt cấp độ 1 là "vùng xanh" - nguy cơ thấp. Trong tuần này, TP HCM có một địa phương tăng cấp độ dịch và 3 địa phương giảm cấp độ dịch so với tuần trước. Cụ thể, TP Thủ Đức tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2; các quận 4, 11 và Tân Phú giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1. Tính chung, TP HCM có 18/22 địa phương đạt cấp độ 1 là "vùng xanh" - nguy cơ thấp, gồm các quận - huyện: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Gó Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. TP HCM có 4/22 địa phương ở cấp độ 2 - là "vùng vàng", gồm các quận 1, 10, Bình Thạnh và TP Thủ Đức.yêu cầu người dân không giấu bệnh khi mắc COVID-19. Bà Rịa-Vũng Tàu đưa ra các giải pháp cách ly, điều trị tại nhà để người bệnh yên tâm, không hốt hoảng, không giấu bệnh; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 7/1 đến 18h ngày 8/1/2022 tỉnh này ghi nhận 193 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.COVID-19. Tạo điều kiện thuận lợi để Lào sử dụng cảng biển. Ngày 8.1, ngay sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chủ trì họp báo về kết quả hội đàm và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Phát biểu tại họp báo chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam. Hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm cởi mở, thắm tình đồng chí anh em và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Lào sử dụng các cảng biển của Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển dự án bến cảng 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng. Điều này sẽ giúp Lào có kết nối ra biển và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực.. Bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong xét duyệt, thu hồi, tiêu hủy lô thuốc giả trị giá gần 150 tỷ đồng, ông Trương Quốc Cường nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Thông tin trên được VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng vừa công bố. Trong vụ án, ông Cường cùng Lê Đình Thanh (cựu cán bộ hải quan TP HCM) và Nguyễn Việt Hùng (nguyên Cục phó Quản lý Dược) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự năm1999. Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Phó phòng thuộc Cục quản lý Dược) và Phạm Hồng Châu (cựu trưởng Phòng đăng ký thuốc) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999. Nhóm 9 người khác bị đề nghị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo điều 157, Bộ luật Hình sự năm 1999, trong đó có Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc công ty H&C). Trong 14 bị cáo, ông Cường là người duy nhất nộp tiền khắc phục hậu quả.. DN giảm 10 triệu thưởng Tết, nghìn công nhân vào xưởng ngồi chơi rồi về. Hàng nghìn công nhân vẫn vào phân xưởng sản xuất, quẹt thẻ chấm công nhưng họ ngồi chơi và không chịu làm việc do bất bình với cách tính thưởng Tết Nhâm Dần 2022. Trưa 7/1, hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH PouChen Việt Nam (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ ngừng làm việc, tràn ra cổng chỉnh của công ty nằm ở phường Hóa An để yêu cầu DN duy trì mức thưởng Tết như năm 2021. Ghi nhận của VietNamNet, tới sáng 8/1 lực lượng CSCĐ, CSGT và dân quân đều túc trực để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ở khu vực công ty. Thay vì tụ tập đông người, hàng nghìn công nhân vẫn vào phân xưởng sản xuất, quẹt thẻ chấm công nhưng họ ngồi chơi và không chịu làm việc do bất bình với cách tính thưởng Tết năm nay. Hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Công nhân Phạm Thị Loan cho biết, đã làm việc tại PouChen được 25 năm, dịp Tết năm ngoái, bà được thưởng hơn 30 triệu đồng còn năm nay theo cách tính mới của công ty sẽ chỉ còn 21 – 22 triệu đồng. Tính bình quân một người sẽ bị giảm từ 7 – 10 triệu đồng tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022. Những người càng làm lâu năm tại công ty sẽ càng bị thiệt nên bà Loan có mong muốn không bị giảm thưởng Tết quá nhiều.---, người tham dự bạo loạn 6/1/2021, hôm Thứ Sáu nộp văn bản xin tòa gọi các nhân vật sau đây ra làm nhân chứng cho phiên xử: cựu Tổng Thống Trump, luật sư Rudy Giuliani, và bình luận viên phát thanh Steve Bannon, và một số người khác thân tín của Trump -- như John Eastman, Sidney Powell, và Lin Wood.Bị can Thompson xin tòa, nếu cần thì ra lệnh cho cảnh sát tư pháp (U.S. Marshals Service) để các nhân chứng ra tòa khai để cứu trách nhiệm của bị can Thompson. Chưa có phúc đáp nào từ tòa.---, cũng là người tin vào QAnon và chống vaccine dữ dội, đã dính dương tính COVID-19 sau khi dự 1 hội nghị cực hữu đông người hồi tháng trước, có tin là vừa mới chết hôm Thứ Hai 3/1/2022.Kuzma, 61 tuổi, cư dân thị trấn Newport News, tiểu bang Virginia, đã dính COVID sau khi tham dự hội nghị 3 ngày có tên là “ReAwaken America” (Hãy tỉnh thức lần nữa, hỡi Hoa Kỳ) tại Dallas, trong đó có tham dự của cựu tướng lãnh Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump. Trong hội nghị, rất ít người mang khẩu trang.Sau hội nghị, nhiều người tham dự bị bệnh, nhưng một số người nói là họ bị bí mật đầu độc bằng anthrax. Thế rồi hôm 25/12/2021, một viên chức trên làn sóng phát thanh Frog News loan tin Kuzma phải nhập viện, thở bằng máy thở.Thế rồi Kuzma chết hôm Thứ Hai. Con gái ông là cô Amanda Kuzma, nói với báo The Daily Beast rằng Kuzma là 1 ông bố tuyệt vời. Cô nói, cô rất mực thương ông bố.---ôm Thứ Sáu 7/1/2022, Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-CA) xác nhận rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 sẽ gửi lời mời cựu Phó Tổng Thống Mike Pence tự nguyện hợp tác ra điều trần, trả lời các câu hỏi liên hệ về bạo loạn 6/1/2021.DB Schiff nói rằng không ai ở vị trí tốt hơn Pence để nói về ngày bạo loạn, về những áp lực buộc Pence vi phạm bổn phận đối với Hiến Pháp là bác bỏ việc đếm phiếu đại cử tri mà không căn cứ gì. DB Schiff nói, "Chúng tôi hy vọng Pence sẵn lòng ra điều trần. Và như Chủ tịch Ủy Ban Điều Tra cho biết, chúng tôi dự định gửi lời mời Pence ra điều trần sớm."Bình luận gia Wolf Blitzer hỏi, nếu Pence không tự nguyện điều trần, Ủy Ban sẽ gửi trát đòi buộc ra hay không? DB Schiff nói rằng ông không muốn giả thiết như thế, vì dân Mỹ muốn nghe câu chuyện của Pence, và hy vọng Pence sẵn lòng tự nguyện ra kể.---, cư dân quận Bucks County, Pennsylvania, chỉ mới 19 tuổi khi lái xe từ Pennsylvania tới thủ đô Washington, D.C. để tham dự bạo loạn 6/1/2021.Bây giờ chàng 20 tuổi, bị tòa kêu án 14 ngày tù giam, bất kể luật sư trình với chánh án rằng bộ não của chàng không phát triển đầy đủ để hiểu về tội hình sự chàng thực hiện. Ridge bị quy tội đập bể cửa kính vào văn phòng của Thượng nghị sĩ Lãnh đạo khối thiểu số Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) và văn phòng của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-CA).Ridge thú nhận đã hiện diện gần 40 phút trong tòa nhà Quốc Hội. Chàng viết cho một người bạn trên mạng xã hội Snapchat trong khi đang trên đường tới thủ đô ngày 6/1/2021, "Tôi nghĩ chúng tôi sắp tìm cách ngăn chận một khóa họp Quốc Hội."Sau ngày bạo loạn, Ridge viết trên Snapchat cho những người tho đọc chàng rằng chàng "vừa mới làm xong 1 chuyện lịch sử" và bây giờ thì ngậm ngùi đổi ý. Ridge hôm Thứ Ba lộ vẻ buồn thảm sụt sùi, nói với Chánh án John E. Boasberg, "Nếu tôi có thể làm lại, tôi sẽ không bao giờ bước vào tòa nhà Quốc Hội hay làm bất cứ gì tôi đã làm hôm đó."Luật sư của Ridge là Carina Laguzzi dẫn ra nghiên cứu y khoa, nói rằng ở tuổi 19 thì bộ nãoc hưa phát triển đủ, nên xin giảm nhẹ bản án. Chánh án John E. Boasberg nói, "Có thể có những người tahm dự biểu tình rồi bị cuốn hút thành bạo loạn, nhưng ông thì không, vì ý định đã có qua các lời ông viết trên Snapchat..."Bản án cho Ridge là 14 ngày tù giam, sau khi ra tù là một năm bị giám sát, 100 giờ làm việc cộng đồng, và bị tiền phạt $1,000.---(Cộng Hòa-TX) lên đài Fox News trên chương trình của Tucker Carlson đêm Thứ Năm để xin tha lỗi vì đã gọi cuộc bạo loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội là một "cuộc khủng bố tấn công đầy bạo lực" và tự thú rằng ý kiến Cruz lỡ nói khá là "ngu ngốc thẳng thắn."Nhưng lời nói ra, không thu lại được, xin lỗi cũng không xoa dịu được. Nhiều người ủng hộ Trump liên tục chỉ trích Ted Cruz. Nhà hoạt động Cộng Hòa Roger Stone tuyên bố về Cruz, "Đây kể như là nhiệm kỳ cuối cùng của Cruiz trong Thượng Viện Hoa Kỳ."Ali Alexander, người tổ chức biểu tình “Stop the Steal”, tuyên bố: "Ted Cruz xin lỗi vì ngu và nói dối." Trong khi nhà hoạt động cực hữu Stew Peters gọi Cruz là một tên phản quốc. Nhiều người bảo thủ khác cũng gõ lên mạng những lời chửi mắng Cruz nặng nề.---vì nhiều người Mỹ gốc Việt cho biết sẽ ra tranh cử chức Dân Biểu tiểu bang ở địa hạt 70, nơi này tập trung là Little Saigon và bao gồm các thị trấn Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Los Alamitos, Stanton và khu vực Rossmoor, cộng với các phần mảnh Santa Ana và Huntington Beach.Khu vực Dân Biểu tiểu bang địa hạt tính theo cử tri cho thấy nghiêng về Dân Chủ, hơn Cộng Hòa 6.6 điểm và đa số là người Mỹ gốc Á.Trong các ứng cử viên vào địa hat 70 đã có, theo báo OC Register:–Ted Bui, Cộng Hòa-Fountain Valley, nghị viên;-Kimberly Ho, Cộng Hòa-Westminster, nghị viên;–Tri Ta, R-Westminster, Thị trưởng.---Bệnh viện Mỹ thiếu y tá, phải thuê y tá từ Châu Á vào?: Đúng thế. Như trường hợp bệnh viện Billings Clinic, cũng là bệnh viện lớn nhất tiểu bang Montana, đã phải thuê hơn 2 tá ý tá từ Philippines, Thailand, Kenya, Ghana và Nigeria. Hiện thời cũng đang có hơn 5,000 y tá quốc tế đang chờ thủ tục chấp thuận visa là bay vào Mỹ làm việc, theo báo cáo của American Association of International Healthcare Recruitment hồi tháng 9/2021.Trong khi đó, nhân viên y tế sinh trưởng tại ngoại quốc đang chiếm 1/6 tổng nhân lực y tá Hoa Kỳ. Các trường cao đẳng Hoa Kỳ đào tạo không kịp.Chi tiết:---Đại Học Cal State Fullerton lại học trực tuyến?Vì Quận Cam dịch tăng. Đó là lý do CSU Fullerton sẽ học trực tuyến 2 tuần khi vào khóa học mùa xuân này. Tình hình dịch tăng vọt ở Quận Cam, nên các lớp ở CSU Fullerton sẽ học trực tuyến từ xa từ ngày 22/1/2022 tới ngày 6/2/2022.Hệ thống CSU có 23 trường khắp tiểu bang California, mỗi trường sẽ có kế hoạch riêng chống dịch.Hai đại học Cal State Los Angeles và Cal State Long Beach đã cho biết trước đó là sẽ khởi đầu khóa mùa xuân cho học từ xa.Đại học USC (University of Southern California tại Los Angeles, California) cũng sẽ có 2 tuần lễ học từ xa.Hệ thống University of California (viết tắt: UC) có 10 đại học địa phương khắp California, trong đó hai trường UCLA và UC Irvine đã bắt đầu khóa mùa đông học từ xa.Chi tiết: