Nhìn Lại Thế Giới Năm 2021

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã qua. Nhưng tác động của nó còn kéo dài. Nước Mỹ hiện đang phải đối phó với hiểm họa chia rẽ, “khủng bố nội địa”, kỳ thị chủng tộc do sự hình thành một số nhóm cực đoan, quá khích Da Trắng Là Thượng Đẳng có cả trong quân đội, cảnh sát và quốc hội liên bang lẫn tiểu bang. Tình hình Đài Loan, Ukraina và Hắc Hải bất ngờ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chưa biết chiến tranh nổ ra lúc nào mặc dù đã những cuộc đối thoại thượng đỉnh qua màn hình giữa Ô. Biden-Tập Cận Bình và Biden-Putin.

Siêu vi khuẩn Corona vẫn tiếp tục hoành hành qua nhiều biến thể và đã lấy đi 5,411,928 mạng người trên toàn thế giới và nước Mỹ 843,324 người bỏ mạng dù thuốc đã được chích ngừa hầu như cho toàn dân, ngoại trừ thiểu số chống đối. Trong năm qua, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:

– AP ngày 4/1/2021: Nữ thẩm phán Anh Quốc Vanessa Baraitser đã không cho dẫn độ Julian Assange sang Hoa Kỳ với lý do ông này có thể tự sát, Tuy niên Assange vẫn còn bị giam giữ vì Hoa Kỳ nói họ sẽ kháng cáo phán quyết. Còn tổng thống Mễ Tây Cơ nói rằng đất nước ông sẽ cho Assange tỵ nạn chính trị vì ông này là nhà báo chứ không phải gián điệp. Úc Đại Lợi nói rằng Assange sẽ được tự do trở lại Úc như một công dân bình thường sau khi được thả ra. Nhưng mới đây Julian Assange lại có nguy cơ bị dẫn độ khi kháng cáo của Hoa Kỳ được tòa án chấp nhận. Nước Anh đang bị giằng co bởi dư luận trong nước và áp lực của Hoa Kỳ.

– Reuters ngày 7/1/2021: Liên Hiệp Âu Châu gồm 27 quốc gia loan báo họ có thể sẽ không còn công nhận Ô. Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela nữa sau khi ông này mất vị trí lãnh đạo quốc hội hiện do phe Tổng Thống Maduro kiểm soát. Điểu này cho thấy, căn bản là phải dựa vào dân. Còn dựa vào ngoại bang thì thân phận rất mong manh.

– The Insider ngày 11/1/2021: Tin tức giả tạo do nhóm cực hữu chuyên tung tin “giả thuyết âm mưu” loan truyền trên mạng lưới toàn cầu rằng GH. Francis đã bị bắt vì tội buôn người.

– NBC News ngày 16/1/2021: Nick Út– phóng viên nhiếp ảnh của AP được giải thưởng Pulitzer với bức ảnh “Em Bé Napal” trong đó ghi lại hình ảnh em bé Kim Phúc trần truồng cùng bốn em bé khác chạy trốn bom cháy (napal) ở Trảng Bàng, Tây Ninh năm 1973. Nick Út, 70 tuổi vừa nhận được huy chương cao quý National Medal of Arts do Tổng Thống Donald Trump trao tại Tòa Bạch Ốc cách đây vài hôm thì bị một kẻ lạ mặt đánh ngã xuống đường tại một nhà hàng. Nghi can bị cảnh sát bắt giữ nhưng chưa biết đây là cuộc tấn công tình cờ hay có chủ ý.

– The Telegraph (Anh Quốc) ngày 25/1/2021: Tòa đại hình Pháp bao gồm 14 quốc gia ngày hôm nay đã xem xét vụ các công ty Âu Châu đã bán Chất Độc Da Cam/Thuốc Khai Quang (Agent Orange) cho Mỹ khiến gây tác hại cho một người có quốc tịch Pháp – Bà TrầnTố Nga và con cháu bà khi bà còn là một phóng viên từ năm 1961-1971. Theo AP ngày 10/05/2021 tòa án Evry– ngoại ô Paris tuyên bố họ không có thẩm quyền tài phán liên quan tới các hoạt động thời chiến của chính phủ Hoa Kỳ.

– Business Insider ngày 26/1/2021: Quốc hội Gia Nã Đại đã thông qua bản khuyến nghị yêu cầu chính quyền coi nhóm Proud Boys của Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Nhóm này đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6/1/2021.

– Axios ngày 27/1/2021: Bộ tham mưu của Ô. Biden ngưng thỏa thuận bán phi cơ chiến đấu F-35, máy bay không người lái UAE và khối đạn dược khổng lồ choVương Quốc Ả RậpThống Nhất và Ả Rập Sê-út mà thỏa thuận này được nội các của Ô. Trump chấp thuận vài tuần trước khi mãn nhiệm. Điều này cho thấy có sự chuyển đổi quan trọng về chính sách của Hoa Kỳ đối với vùng Trung Đông. Theo The Guardian ngày 4/2/2021, TổngThống Joe Biden loan báo chấm dứt hỗ trợ cho Ả Rập Sê-út trong những chiến dịch can dự vào cuộc chiến ở Yemen vì đã làm quá nhiều dân vô tội thương vong.

– Reuters ngày 28/1/2021: Sau những hoạt động gia tăng quân sự áp sát Đài Loan, Hoa Lục đưa ra cảnh báo rằng “Đài Loan độc lập tức là chiến tranh” và quân đội sẽ phải hành động để đáp ứng với sự khiêu khích và can dự của ngoại bang.

– AP ngày 28/1/2021: Hai người đàn ông tại Nam Dương đã bị đánh 77 roi trước công chúng vì có người báo cáo với cảnh sát tôn giáo là hai người đàn ông này đã làm tình với nhau. Chính quyền Nam Dương đã phải nhượng bộ và ban hành bộ luật Shariah trừng phạt “tội” đồng tính luyến ái để chấm dứt cuộc nổi loạn đòi độc lập của một hệ phái Hồi Giáo.

– Yahoo News ngày 30/1/2021: Hội đồng giáo dục của Thành Phố Cựu Kim Sơn đã ra quyết định khiến gây tranh cãi là đặt lại tên cho 44 trường học khắp thành phố thậm chí cả các trường mang tên các cựu tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson và James Monroe. Quyết định này đã được chấp thuận năm 2018 (dưới thời TổngThống Donald Trump) bởi các thành viên của cộng đồng, xem xét tên của các trường học trong Học Khu Cựu Kim Sơn. Ủy ban nhận thấy hơn 40 trường lấy tên của các nhân vật lịch sử đã can dự vào việc chinh phục, nô lệ hóa con người hoặc đàn áp phụ nữ, ngăn cấm sự tiến bộ xã hội hoặc những người có hành động dẫn tới những cuộc thảm sát hoặc tước đoạt những cơ hội của những người như chúng ta để có một đời sống đúng đắn, tự do và theo đuổi hạnhphúc. George Washington bị cáo buộc là chủ nô lệ, Abram Lincoln bị cáo buộc hỗ trợ cho chính sách tiêu diệt người Da Đỏ. Còn cựu thị trưởng Dianne Feinstein (Dân Chủ) bị cáo buộc là đã cho dựng lại ngọn cờ Liên Hiệp Miền Nam sau khi nó bị tháo gỡ năm 1980 khi bà còn là thị trưởng thành phố này.

– BBC News (Anh Ngữ) ngày 30/1/2021: Anh Quốc nạp đơn xin gia nhập tổ chức kinh tế Thỏa Hiệp Hợp Tác và Tiến Bộ Toàn Diện XuyênThái Bình Dương bao gồm 11 quốc gia Đông Nam Á cùng Úc Châu, Nhật Bản, Gia Nã Đại và Tân Tây Lan, Trung Quốc sau khi Anh Quốc rút lui khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

– Reuters ngày 31/1/2021: Quân đội Miến Điện làm cuộc đảo chính, bắt giữ Bà Aung San Suu Kyi, Tổng Thống Win Myint cùng một số viên chức cao cấp của đảng cầm quyền. Hành động này xảy ra sau khi giới quân phiệt nói rằng cuộc bầu cử vừa rồi là gian lận mà Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của Bà Aung San Suu Kyi thắng áp đảo. Theo BBC News (Anh Ngữ) ngày 3/2/2021, Trung Quốc và Nga bác bỏ một nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ lên án cuộc đảo chính của nhóm quân nhân Miến Điện.

– Reuters ngày 3/2/2021: Hoa Kỳ vừa ký triển hạn thỏa hiệp kiểm soát vũ khí nguyên tử với Nga (New START) thêm 5 năm giới hạn hai bên triển khai không quá 1550 đầu đạn nguyên tử.

– NBC News ngày 9/2/2021: Một làn sóng hành hung người già gốc Á Châu tại các thành phố lớn có Khu Phố Tàu (China Town) khiến các giới chức thẩm quyền điều động thêm cảnh sát trước Tết Âm Lịch và áp dụng các biện pháp đối phó với vấn nạn ngày càng tệ hại kể từ đầu năm 2021. Theo tờ San Francisco Chronicle ngày 15/2/2021, 500 người Á Châu và Da Đen tập họp tại TP. Oakland, California kêu gọi đoàn kết để đối phó với nạn tấn công vì thù ghét và cướp bóc nhắm vào họ cuối tuần qua nhân dịp Tết Ấm Lịch.

– The Telegraph ngày 10/2/2021: Cả trăm ngàn người Lỗ Ma Ni yêu cầu Giáo Hội ChínhThống Thiên Chúa Giáo cấm nghi thức rửa tội cổ truyền là nhúng đầu trẻ sơ sinh vào nước khi một em bé chết ngạt vì nghi thức này.

– Military.com ngày 10/2/2021: Người ta tìm thấy các dấu hiệu thù ghét chẳng hạn như dây thong lọng treo trên hai chiến hạm Hoa Kỳ trong những tuần lễ vừa qua khiến các giới chức quân sự cao cấp kêu gọi phải chấm dứt thành động không thể chấp nhận này, khiến nó đào sâu thêm sự chia rẽ trong hạm đội. Vào ngày 4/10/2021, theo Business Insider (Anh Quốc) quân cảnh Mỹ đang mở cuộc điều tra vì có ai đó đã treo cờ Liên Hiệp Miền Nam (Confederation) tai một căn cứ quân sự Mỹ ở Đức.

– Reuters ngày 22/2/2021: TổngThư Ký LHQ cảnh báo rằng phong trào Da Trắng Là Thượng Đẳng và Tân Quốc Xã đang trở thành mối đe dọa liên quốc gia và đang lợi dụng cơn đại dịch để gia tăng thế lực nhưng né tránh không đề cập tới Hoa Kỳ.

– Reuters ngày 2/3/2021: Một tuần dương hạm của Đức sẽ dong buồm vào Á Châu trong Tháng 8 và sẽ trở thành chiến hạm đầu tiên đi vào Biển Đông kể từ năm 2002.

– AP ngày 10/3/2021: Một tòa án ở Mã Lai phán quyết rằng những người, những tổ chức không phải Hồi Giáo có thể dùng danh từ “Allah” để chỉ Thượng Đế (God) sau khi có một tổ chức Thiên Chúa Giáo dùng danh từ này để chỉ Thượng Đế trong một quốc gia mà Hồi Giáo là đa số. Hầu hết các nhà nghiên cứu về tôn giáo đều cho rằng Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đều thờ chung một Thượng Đế nhưng giáo lý và diễn dịch lời của Thượng Đế thì có khác.

– Reuters ngày 13/3/2021: Tích Lan sẽ ban hành lệnh cấm mặc áo trùm đầu (burqa) và sẽ đóng cửa cả ngàn trường học Hồi Giáo. Hiện Tích Lan có 7.9% người Hồi Giáo trên tổng số 21 triệu dân.

– Axiosngày 16/3/2021: Hoa Kỳ đứng đầu với 37% số lượng xuất cảng vũ khí toàn cầu mà Saudi Arabia là khách hàng mua nhiều nhất với 13 tỷ Mỹ Kim.

– AP ngày 18/3/2021: Các tay súng rõ ràng thuộc băng đảng ma túy đã phục kích một đoàn xe của cảnh sát ở miền trung Mễ Tây Cơ, giết chết tám cảnh sát và năm điều tra viên trong một trận mưa đạn.

– NBC News ngày 20/3/2021: Một bé gái 6 tuổi ở Texas bị người thân trong gia đình bắn nhiều phát đạn chết chỉ vì nước tràn ra từ bồn cầu bị nghẹt.

– Yahoo News Video ngày 20/3/2021: Khắp nước Mỹ đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ người Á Châu và lên án sự thù ghét kỳ thị người Á Châu.

– The Guardian ngày 23/3/2021: Một viên chức cao cấp của Ả Rập Sê-út dọa sẽ giết Bà Agnès Callamard– một chuyên viên của LHQ đang đảm trách việc điều tra về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi làm việc cho tờ Washington Post.

– Yahoo News ngày 25/3/2021: Đài Loan thú nhận rằng họ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại hỏa tiễn tầm xa– một sự thú nhận ít thấy khi tiến hành nỗ lực phát triển khả năng đánh trả giữa lúc áp lực từ Lục Địa gia tăng. Đài Loan thời Tưởng Giới Thạch đã đánh chiếm Đảo Ba Bình của Việt Nam năm 1956- hòn đảo lớn nhất trong Quần Đảo Trường Sa. Nếu Đài Loan bố trí loại hỏa tiễn này ở đây sẽ là mối lo cho Việt Nam và Phi Luật Tân.

– Reuters ngày 26/3/2021: Ngoại Trưởng Vương Nghị đã tới Ba Tư mà truyền thông chính phủ nói rằng hai bên sẽ ký thỏa ước hợp tác trong vòng 25 năm, dù không nói rõ nhưng chắc Bắc Kinh sẽ đầu tư vào lãnh vực năng lượng và hạ tầng cơ sở.

– Huffington Post ngày 28/3/2021: Hai cô gái vị thành niên 13 và 15 tuổi đã giết chết một tài xế Uber giao đồ ăn để cướp chiếc xe này ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

– AP ngày 12/4/2021: Bộ tham mưu của Ô. Joe Biden đã đạt được thỏa hiệp với Mễ Tây Cơ, Honduras và Guatemala tạm gia tăng quân đội và lực lượng an ninh tại biên giới của họ để ngăn chăng làn sóng trẻ em không cha mẹ tìm cách tràn qua biên giới Mỹ. Vào ngày 29/4/2021, Phó Tổng Thống Karmala Harris tuyên bố sẽ cấp cho Guatemala 310 triệu Mỹ Kim để giúp cho người dân ở lại thay vì tìm cách tràn vào Hoa Kỳ.

– ABC News ngày 14/4/2021: Cả trăm ngàn binh sĩ Nga tập trung tại khu vực biên giới với Ukraine với hàng đoàn chiến xa khiến Ukraine và cả Hoa Kỳ phải báo động.Tổng Thống Joe Biden đề nghị một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Putin. Trong khi Hoa Kỳ gửi phái viên đại diện tổng thống tới Đài Loan thì 25 phi cơ chiến đấu Hoa Lục xâm nhập khu vực phòng không của Đài Loan trong cuộc tập trận có cả HKMH tham dự.

– AP ngày 16/4/2021: Nga tuyên bố sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Hoa Kỳ để đáp trả việc Hoa Kỳ tuyên bố trừng phạt Nga vì đã can dự vào cuộc bẩu cử năm 2020 ủng hộ Ô. Domald Trump. Cũng theo AP, vào ngày 21/4/2021, Tổng Thống Putin đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về việc Phương Tây (Hoa Kỳ và Âu Châu) tiến xa trong việc xâm phạm an ninh của Nga và Nga sẽ đáp trả cấp kỳ và mạnh mẽ khiến đối thủ sẽ phải ân hận về hành động của họ.

– Bloomberg News ngày 16/4/2021: Trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội kiến ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Joe Biden nói rằng ông và Thủ Tướng Suga của Nhật Bản đã cam kết đối đầu với những thách thức từ Hoa Lục về những vấn đề như Biển Đông, Biển Hoa Đông cùng vấn đề Bắc Tiều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với AP, Ô. Le Yucheng (Lạc Ngọc Thành) – thứ trưởng ngoại giao Hoa Lục nói rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi (quyền lợi sinh tử) của Trung Quốc và vấn đề này không có chỗ cho sự thảo luận và nhượng bộ của chính phủ. Toàn văn cuộc phỏng vấn được đăng trên trang tin của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, rằng Trung Quốc muốn thống nhất đất nước bằng hòa bình nhưng không loại trừ bất cứ giải pháp nào.

– The Telegraph (Anh Quốc) ngày 23/2/2021: Takashi Miyagawa– một thanh niên Nhật Bản đã bị bắt vì tán tỉnh 35 người đàn bà cùng lúc và giả bộ xây dựng lâu dài với họ để nhận gần ngàn cân Anh quà tặng từ những người đàn bà nhẹ dạ này.

– Reuters ngày 27/4/2021: Một đoạn băng thu hình cho thấy khoảng 120 thanh niên, thiếu nữ vừa chạy theo đội hình vừa hô vang khẩu hiệu “Vì nhân dân”. Nữ phát ngôn viên của Nhóm Mon Mon cho biết họ là những người chống đối cuộc đảo chính của nhóm quân phiệt nay tham gia lực lượng của nhóm sắc tộc nổi dậy ở vùng biên giới và thành lập một chính quyền biệt lập tên gọi Chính Quyền Thống Nhất Quốc Gia (National Unity Government). LHQ hiện rất lo lắng về tình hình Miến Điện và cho biết nguy cơ nội chiến có thể nổ ra.

– Business Insider ngày 2/5/2021: Trong lúc bộ tham mưu của Ô. Joe Biden theo đuổi một chính sách cứng rắn với Hoa Lục, cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc là thế giới sẽ phải đối đầu với một thảm họa kinh khiếp nếu cuộc xung đột bùng phát giữa hai siêu cường vì họ thủ đắc những vũ khí kinh khủng. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử, loài người có thể sẽ tự hủy diệt. Theo Reuters, vào ngày 12/12/2021, thứ trưởng ngoại giao Nga nói rằng họ buộc lòng phải triển khai hỏa tiễn nguyên tử tầm trung tại Âu Châu để đáp trả lại việc NATO đã làm chuyện tương tự.

– The Guardian (Anh Quốc) ngày 5/5/2021: Trong một cuộc khảo sát ở 53 quốc gia, Hoa Kỳ đang phải đối đầu với nhiệm vụ khó khăn với tư cách là người bảo vệ nền dân chủ cho toàn thế giới vì một cuộc thăm dò mới đây cho thấy Hoa Kỳ hầu như bị thế giới coi là mối đe dọa cho nền dân chủ của họ hơn cả Nga và Hoa Lục,

– USA Today ngày 5/5/2021: Tòa án tối cao của Tiểu Bang Nữu Ước sẽ xem xét quyết định của tòa dưới để “giải phóng” cho con voi có tên Happy đang bị “bỏ tù” tại sở thú thành phố để đưa về khu rừng bảo vệ. Đây là lần đầu tiên một tòa án sẽ có phán quyết về loài thú vật chứ không phải loài người.

– AP ngày 10/5/2021: Do Thái dùng máy bay không kích vào những tòa nhà cao tầng ở Gaza kể cả trụ sở của hãng thông tấn AP, giết chết tối thiểu 232 người trong đó có 65 trẻ em và 35 phụ nữ để trả thù lực lượng Hamas đã bắn hàng trăm hỏa tiễn qua Do Thái làm 12 người chết. Theo AP ngày 16/5/2021, Hoa Kỳ đã ngăn chặn một tuyên bố hầu như được đồng thanh quyết nghị bởi 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An LHQ bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng Palestine cho dù rất nhiều quốc gia đồng minh cũng như giới lập pháp của Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ lập trường như vậy.

Bạo động vì cuộc khủng hoảng này có thể lan rộng ra thế giới. Tại Đức, bà Thủ Tướng Merkel lên án việc tấn công các thánh đường và cơ sở văn hóa của người Do Thái khiến đại sử Do Thái tại Đức phải kêu gọi chính quyền bảo vệ kiều dân của họ. Còn tại Do Thái, các nhóm cực đoan của hai bên đánh nhau trên đường phố khiến gây bất ổn cho đất nước Do Thái. Các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã nổ ra ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Anh Quốc và Tân Tây Lan. Cuộc “tắm máu” ở Gaza đã dấy lên phong trào bài Do Thái và chống đối Ả Rập khắp thế giới.

Đây cũng là chuyện đau đầu của Ô. Joe Biden, chống Do Thái thì bị Đảng Cộng Hòa tấn công. Còn bênh Do Thái thì đi ngược với lập trường của Đảng Dân Chủ, 138 dân biểu Hạ Viện của Đảng Dân Chủ yêu cầu Ô. Jose Biden phải thúc giục Do Thái về một cuộc ngưng bắn tại Gaza. Theo AP ngày 19/5/2021, Hoa Kỳ bênh Do Thái bằng cách ngăn chặn một tuyên bố về Palestine của Hội Đồng Bảo An LHQ sau phiên họp lần thứ ba. Theo Reuters ngày 19/5/2021, dưới sức ép của toàn thế giới Hamas và Do Thái mới đầu từ chối sau cùng đã đồng ý ngưng bắn giám sát bởi Ai Cập sau 11 ngày tắm máu. Theo the The Guardian ngày 24/5/2021, hơn 500 nhân viên trong bộ máy tranh cử của Ô. Joe Biden đã ký tên trên gửi thư ngỏ yêu cầu Tổng Thống Joe Biden phải quy trách nhiệm cho Do Thái trong cuộc tắm máu ở Gaza và có biện pháp bảo vệ người Palestine và phản đối việc bán 735 triệu đô-la vũ khí cho Do Thái.

– Insider ngày 16/5/2021: Một thanh niên Ba Tư 20 tuổi đồng tính luyến ái (ái nam ái nữ) đã bị gia đình chặt đầu để rửa nhục cho gia đình (honor killing) trước khi thanh niên này tìm cách trốn khỏi Ba Tư. Cậu thanh niên này giải phẫu mặt cho giống con gái với đôi môi vều lên cho hấp dẫn và gia đình không chấp nhận lối sống và hình dáng kỳ dị này.

– Tổng Hợp ngày 20/52021: Tổng Thống Joe Biden đã ký ban hành luật bảo vệ người Á Châu giữa mùa đại dịch có tên The COVID-19 Hate Crimes Act. 63 dân biểu Hạ Viện và một thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống đạo luật này.

– The Telegraph ngày 24/5/2021: Bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên xuất hiện trước tòa, thách thức tập đoàn quân phiệt đã tiến hành cuộc đảo chính vào Tháng Hai 2021 khi nói rằng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà vẫn còn tồn tại khi nào toàn dân còn tồn tại.

– The Telegraph ngày 28/5/2021: Tổng Thống Asad của Syria đã đắc cử nhiệm kỳ thứ tư với số phiếu 95.1% mà đối thủ và Tây Phương nói rằng có gian lận.

– Reuters ngày 30/5/2021: Theo đài phát thanh quốc gia Đan Mạch, cơ quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (NSA) đã liên kết với cơ quan tình báo quốc ngoại của Đan Mạch để do thám các viên chức cao cấp của các quốc gia láng giềng trong đó có bà Thủ Tướng Merkel.

– BBC News (Anh Ngữ) ngày 31/5/2021: Ông đại sứ Bỉ tại Nam Triều Tiên đã mất chức khi bà vợ của ông tát một nhân viên bán hàng ở Yongsan-gu, Seoul vì họ nghi ngờ bà thử quần áo hơn một tiếng đồng hồ và xem liệu quần áo bà đang mặc có phải bà lấy ra từ cửa hàng hay không. Đúng là “Đằng sau sự nghiệp của ông chồng (vinh hay nhục) đều có bóng dáng người đàn bà.”

– Reuters ngày 1/6/2021: Trong chuyến viếng thăm và hội kiến với Thủ Tướng Hun Sen, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Wendy Sherman thúc giục Căm-Bốt duy trì vị thế trung lập và chính sách ngoại giao quân bình (giữa các siêu cường) vì quyền lợi tốt nhất cho người dân Căm-bốt trước những nghi ngờ Hoa Lục sẽ tân trang Căn Cứ Hải Quân Ream.

– Reuters ngày 9/6/2021: Một cuộc ẩu đả đã nổ ra tại trụ sở quốc hội Bolivia giống như một trận đấu MMA (võ tự do). Rồi vào ngày 9/12/2021, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh nhau trong một cuộc bỏ phiếu về ngân sách. Rồi vào ngày 28/12/2021, quốc hội Jordanie cũng ẩu đả nhau. Trước đây các dân biểu Đài Loan cũng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” giống như du côn ngoài chợ. Vậy ai nói “quốc hội” là chỗ tôn nghiêm của quốc gia? Không biết có luật lệ nào bỏ tù hay cất chức các ông/bà dân biểu (biểu dân) đánh nhau như du côn ở trụ sở quốc hội không?

– Business Insider ngày 15/6/2021: Mustafa al-Darwish –một vị thành niên Ả Rập Sê-út 17 tuổi, bị bắt năm 2015 đã bị xử tử vì tội chống đối chính phủ.

– CBS News ngày 15/6/2021: Hải Quân Nga đã tiến hành một cuộc tập trận lớn nhất trên biển cách Hạ Uy Di 300-500 hải lý kể từ sau cuộc Chiến Tranh lạnh, ngay trước cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Ô. Putin và Ô. Joe Biden. Cuộc tập trận bao gồm 20 tàu chiến, máy bay săn tàu ngầm và máy bay mém bom tầm xa. Rõ ràng là Nga ăn miếng trả miếng. Mỹ đem tàu chiến vào Hắc Hải thì Nga đem tàu chiến tập trận ngoài khơi của Hoa Kỳ.

– Business Insider ngày 17/6/2021: Hoa Lục đã thành công trong việc đưa ba phi hành gia lên đậu tại trạm không gian Thiên Hà cách Trái Đất 360 Km và sẽ làm việc tại đây trong ba tháng.

– Tổng Hợp ngày 17/6/2021: Tổng Thống Joe Biden ký sắc lệnh quy định ngày 19 Tháng Sáu là ngày nghỉ lễ của liên bang để kỷ niệm ngày nô lệ được giải phóng mà Tiểu Bang Texas đã tiến hành từ năm 1865.

– Business Insider ngày 24/6/2021: Cho đến ngày hôm nay đã có hơn 500 người tham gia cuộc đột nhập vào trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ bị truy tố trong đó có cha con một mục sư ở Florida do một người trong giáo đoàn tố giác.

– Reuters ngày 27/6/2021: Hoa Kỳ và Nam Dương vừa khởi công xây dựng trung tâm huấn luyện hải quân trị giá 3.5 triệu Mỹ Kim tại khu vực chiến lược Batam của Đảo Riau là nơi gặp gỡ của Eo Biển Malacca và Biển Đông.

– The Telegraph ngày 17/2021: Hoa Lục đang xây 100 bệ phóng hỏa tiễn tại vùng sa mạc tây bắc khiến tạo ra mối lo sợ về việc gia tăng khả năng vũ khí nguyên tử một cách đáng sợ. Hiện nay Hoa Lục có khoảng từ 250-350 đầu đạn hạt nhân.

– Washington Examiner ngày 1/7/2021: Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận không quân chung với Phi Luật Tân giữa lúc Biển Đông đang phải chịu áp lực nặng nề từ Hoa Lục.

– Reuters ngày 29/7/2021: Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hoàn tất chuyến thăm Việt Nam hôm 29/7 và nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, phồn vinh, độc lập.Tại Phi Luật Tân, Tổng Thống Duterte đã thông báo quyết định duy trì một thỏa thuận quân sự đã ký với Hoa Kỳ năm 1951.

– Tổng Hợp ngày 1/8/2021: Ô. Hun Sen nói rằng nhiệm kỳ thủ tướng của ông sẽ không có giới hạn và có thể kéo dài tới năm 2028. Trả lời người phỏng vấn ông nói rằng ông không phải là một nhà độc tài vì người dân thương mến ông. Vào ngày 2/12/2021, Ô. Hun Sen nói rằng ông ủng hộ con trai trưởng của ông là Hun Manet làm thủ tướng trong tương lai. Ô. Hun Sen nêu mấy thí dụ điển hình: Nhật Bản cũng có triều đại riêng của họ, như triều đại Abe chẳng hạn. Ông nội của ông ấy là thủ tướng và ông ấy đã đến thăm Campuchia. Cha của ông Abe là ngoại trưởng và ông Abe là thủ tướng. Còn tại Tân Gia Ba, Ô. Lý Quang Diệu làm thủ tướng rồi con là Lý Hiển Long cũng làm thủ tướng thì con ông là Hun Manet làm thủ tướng thì có sao đâu.

– Tổng Hợp ngày 15/8/2021: Sau 15 ngày kể từ khi Mỹ và Đồng Minh rút quân, chính quyền Kabul do Mỹ dựng lên trong 20 năm xụp đổ hoàn toàn. Binh sĩ Taliban tiến chiếm phủ tổng thống khi tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani bỏ trốn, chấm dứt cuộc chiến bi thảm với phí tổn 2000 tỷ Mỹ Kim, 2448 lính Mỹ và 3846 nhân viên an ninh Hoa Kỳ được thuê mướn chết, 1144 lính NATO chết, 47,245 thường dân A Phú Hãn mạng vong. Trước sự chỉ trích nặng nề từ khắp mọi phía, Tổng Thống Joe Biden nói rằng ông dứt khoát hỗ trợ quyết định rút quân, thà chấp nhận chỉ trích còn hơn đưa cuộc chiến vào thập niên thứ ba và bàn giao cho tổng thống đời thứ năm và tiếp tục cuộc chiến ở A Phú Hãn không còn là quyền lợi của Hoa Kỳ nữa.

– AP ngày 24/8/2021: Phó Tổng Thống Kamala Harris sau chuyến viếng thăm Tân Gia Ba đã ghé Việt Nam, hội đàm với các nhà lãnh đạo tại Hà Nội, thúc giục Việt Nam cùng với Hoa Kỳ thách thức thái độ bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông và tiếp tục lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Trung Hoa. Trước đó một ngày, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam sẽ không liên kết với quốc gia này để chống quốc gia kia tức xác nhận lập trường trung lập của Việt Nam.

– Politico ngày 1/9/2021: Tân đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tần Cương (Qin Gang), nhậm chức vào Tháng Bảy, sau “tuần trăng mật” đã tuyên bố nảy lửa rằng với sức mạnh nguyên tử của Trung Quốc, nếu Hoa Kỳ dùng cẩm nang thời Chiến Tranh Lạnh để lấn ép họ, thì hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra vì quyển lợi sinh tử của họ là Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương.

– The Insider ngày 2/9/2021: Tiểu Bang Texas vừa thông qua đạo luật cấm phá thai nếu bào thai quá sáu tuần kể cả khi bị hãm hiếp hay loạn luân cũng không được miễn trừ. Dù có sự kiện tụng nhưng Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vẫn ủng hộ đạo luật này.

– Tổng Hợp ngày 4/9/2021: HKMH Queen Elizabeth tối tân nhất của Anh cùng 8 tàu chiến thuộc nhóm tấn công đã ghé thăm Nhật Bản và tiến hành một cuộc tập trận chung– một hành động khiêu khích và răn đe Trung Quốc. Trong khi đó 19 phi cơ chiến đấu của Hoa Lục đã bay vào không phận của Đài Loan để thị uy.

– Tổng Hợp ngày 10/9/2021: Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Kishi Nobuo ghé thăm Việt Nam vào cùng một thời điểm. Ô. Kishi Nobuo ký thỏa thuận sẽ bán cho Việt Nam các thiết bị quân sự do Nhật chế tạo.

– KDBC News ngày 13/9/2021: Cảnh sát El Paso, Texas đã truy tố một người đàn ông 38 tuổi đã giết một người đàn bà và bắn chồng của bà này vì đã bỏ phiếu cho Ô. Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

– Reuters ngày 14/9/2021: Các viên chức của Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ sẽ gặp các tộc trưởng của thổ dân Da Đỏ để thu thập các khuyến cáo hầu giúp chính quyền Liên Bang tiến hành việc bảo vệ và khôi phục lại đất đai của các bộ tộc.

– Business Insider ngày 16/9/2021: Úc làm Pháp tức giận vì đã hủy bỏ kế ước đóng tàu ngầm trị giá 50 tỷ MK vì liên minh Hoa Kỳ-Anh-Úc (AUKUS) theo đó Anh và Hoa Kỳ sẽ giúp Úc đóng tám tàu ngầm chạy bằng nguyên tử. Vào ngày 17/0/2021, Pháp đã triệu hồi đại sứ của mình tại Hoa Thịnh Đốn để phản đối Mỹ. Nam Dương đã lên tiếng lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang ở Á Châu. Còn Mã Lai ra tuyên bố nói rằng, “Đông Nam Á là khu vực hòa bình và trung lập, yêu cầu các quốc gia tránh khiêu khích và chạy đua vũ trang. Việc hình hành một NATO ở Phương Đông AUKUS gồm Anh-Mỹ-Úc triển khai tàu ngầm nguyên tử khiến Nga và Trung Quốc phải lượng giá sức mạnh và mục tiêu của liên minh này. Theo RFI (Radio France International), “Trong trường hợp căng thẳng leo thang, Matxcơva và Bắc Kinh có thể coi Úc như « một mắt xích yếu ». Báo điện tử Trung Quốc Global Times – đại diện cho quan điểm cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh – gần đây đã xác định Úc như một mục tiêu tiềm tàng của một cuộc tấn công hạt nhân . Theo chuyên gia về an ninh quốc tế Úc Alexey D. Muraviev, cho dù viễn cảnh chiến tranh thực sự còn xa vời, việc Úc tham gia vào « câu lạc bộ » của một vài cường quốc hạt nhân sẽ để ngỏ khả năng xảy ra một « cuộc chiến tranh lạnh về hải quân » tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

– Huffington Post ngày 17/9/2021: Số người chết vì đại dịch Covid-19 tại Tiểu Bang Florida đã lên tới 50,000 khiến báo chí lại so sánh số lính Mỹ 58,000 chết trong Chiến Tranh Việt Nam.

– Tổng Hợp ngày 4/10/2021: Ô. Fumio Kishida chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thay cho ông Yoshihide Suga,– người từ chức sau gần một năm kế nhiệm Ô. Abe. Nguyên nhân của việc từ chức do hậu quả của các biện pháp đối phó với đại dịch Corona.

– AP ngày 4/10/2021: Thật tức cười! Người dân ở Kabul vừa lo sợ Taliban sẽ hạn chế quyền hạn của phụ nữ, chặt tay những kẻ ăn cắp, xử tử kẻ sát nhân bằng một viên đạn bắn vào đầu trước công chúng, đánh đập đàn ông cạo râu hay không tham dự thánh lễ… nhưng lại mừng khi thấy cảnh sát Taliban không nhận hối lộ như cảnh sát của chính phủ do Mỹ hỗ trợ. Ngày xưa không dám ra đường sau 10 giờ đêm vì băng đảng và trộm cướp. Nay lại thoải mái ra đường về đêm. Đời sao lắm cái trớ trêu!

– Reuters ngày 5/10/2021: Tổng Thống Joe Biden nói rằng ông đã có cuộc điện đàm với Chủ Tịch Tập Cận Bình và hai bên cam kết tuân thủ thỏa hiệp vốn có về Đài Loan tức Một Nước Trung Hoa và Hoa Lục không đánh chiếm Đài Loan bằng vũ lực.

– New York Times ngày 5/10/2021: Viên chức chỉ huy ngành phản gián của CIA đã thông báo cho các trạm CIA trên toàn thế giới biết hiện đã có vài chục điểm chỉ viên của CIA bị bắt hoặc bị giết. Các quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ như Nga, Hoa Lục, Ba Tư và Hồi Quốc hiện đang truy lùng các điềm chỉ viên CIA khi bắt được sẽ giết hoặc biến họ thành gián điệp nhị trùng.

– AP ngày 13/10/2021: Một người đàn ông trang bị bằng cung tên đã bắn chết năm người gần thủ đô Oslo của Na Uy. Chưa biết động cơ của cuộc thảm sát này là gì khiến người ta nhớ lại cách đây một thập niên, AndersBehring Breivik – một thành viên của cánh cực hữu đã đặt bom ở thủ đô Oslo, sau đó xách súng tiến hành một cuộc thảm sát tại Utoya Island nơi mà Đảng Lao Động cánh tả tổ chức một cuộc sinh hoạt ngoài trời, giết chết 77 người.

– The Independent (Anh Quốc) ngày 13/10/2021: Một người đàn ông Ấn Độ ở bị kết án hai lần chung thân vì đã thả rắn độc cắn chết vợ lúc bà này đang ngủ vì của hồi môn– một hành vi quá tàn độc.

– Reuters ngày 15/10/2021: Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ không tham dự cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu COP 26 tổ chức tại Glasgow, Scotland vào ngày 31/10/2021,

– Business Insider ngày 17/10/2021: Tình báo Hoa Kỳ ngạc nhiên vì khả năng tân tiến của Hoa Lục khi họ phóng một hỏa tiễn siêu thanh bay vòng quanh quỹ đạo của Trái Đất rồi tăng tốc độ, phóng xuống mục tiêu ở mặt đất. Thế nhưng Hoa Lục lại phủ nhận và nói rằng đó không phải là hỏa tiễn siêu thanh mà chỉ là một phi thuyền.

– Reuters ngày 23/10/2021: Mười tàu chiến của Nga và Hoa Lục tiến hành một cuộc tuần tra chung trên Eo Biển Nhật Bản, một dấu hiệu có thể để đáp trả lại sự hình thành liên minh quân sự Mỹ-Anh-Úc mới vừa hình thành.

– Tổng Hợp: Tòa Án Trọng Tài Thường Trực (PCA) mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tòa này giúp các quốc gia hội viên, các tổ chức quốc tế và tư nhân giải quyết những tranh chấp xảy ra vì có sự xung đột về những thỏa hiệp quốc tế.

– AP ngày 4/11/2021: Tổng thống Nga và tổng thống Belarus đã ký thỏa hiệp hội nhập vể nhiều phương diện nhưng chưa nói về việc Belarus hoàn toàn hội nhập vào nước Nga. Belarus trước đây nằm trong Liên Bang Sô-viết, dân số khoảng 9 triệu, nói tiếng Belarus và tiếng Nga, theo Chính Thống Giáo, có biên giới với Nga, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Ukraina.

– The Insider ngày 7/11/2021: Nữ phi hànhgia Wang Yaping 41 tuổi là phụ nữ đầu tiên của Trung Hoa bước ra ngoài không gian cùng với phi hành gia Zhai Zhigang để lắp ráp các thiết bị tại trạm Thiên Cung (Tiangon) trong tám tiếng đồng hồ trong chuyến du hành dài sáu tháng.

– NBC News ngày 10/11/2021: Dân biểu Cộng Hòa Fred Upton của Michigan đã nhận được điện thoại lưu lại trong máy ghi âm là “kẻ phản bội” và đe dọa giết cả gia đình ông. Dân biểu này đã biếu quyết thuận trong dự luật lưỡng đảng về hạ tầng cơ sở. ("I hope you die. I hope everybody in your f------ family dies," while labeling him a "traitor").

– AP ngày 11/11/2021: Căm Bốt bác bỏ lệnh trừng phạt áp đặt lên hai viên chức cao cấp quốc phòng của họ với lý do tham nhũng và cho rằng nó thúc đẩy bởi động lực chính trị. Hoa Kỳ còn kèm theo lời cảnh báo rộng lớn hơn về nạn tham nhũng có hệ thống tại quốc gia vùng Đông Nam Á này.

– AP ngày 15/11/2021: Tổng Thống Joe Biden hôm nay đã có cuộc nói chuyện qua hệ thống máy điện tử kéo dài ba tiếng đồng cùng Chủ Tịch Tập Cận Bình với mục đích bảo đảm với nhau là sự cạnh tranh giữa hai siêu cường sẽ không đi tới xung đột. Cả hai bên đều giữ vững lập trường của mình nhưng Ô. Tập Cận Bình nói rằng về vấn đề Đài Loan, Hoa Kỳ đang đùa với lửa. Còn Ô. Joe Biden nói rằng Trung Hoa là một đại cường và Hoa Kỳ cũng vậy, hai bên cần có trách nhiệm với thế giới.

– Yahoo News ngày 18/11/2021: Hãng chế tạo xe hơi Việt Nam VinFast đặt bản doanh tại Hải Phòng đã giới thiệu hai chiếc xe hơi hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên VF-e35 và VF-e 36 tại phòng trưng bày xe hơi của TP. Los Angeles. Sự kiện gây ngạc nhiên cho các quốc gia Đông Nam Á và kể cả Trung Quốc là Việt Nam đã có một bước nhảy vọt về kỹ nghệ chế tạo xe hơi, xâm nhập vào thị trường khó khăn nhất thế giới là Hoa Kỳ. Theo Reuters ngày 12/12/2021, tập đoàn Vingroup sẽ xây một nhà máy trị giá 174 triệu đô-la tại Vũng Áng, Hà Tĩnh để chế tạo bình điện cho loại xe này.

– AP ngày 23/11/2021: Hôm nay, bộ trưởng quốc phòng Nga và Trung Quốc đã ký một bản lộ trình hợp tác quân sự mạnh hơn nữa mà lý do nêu ra là Hoa Kỳ thường xuyên gia tăng các chuyến bay của loại phi cơ ném bom chiến lược gần sát biên giới của hai nước. Trong khi đó thì Nhật Bản và Việt Nam lại ký kết thỏa hiệp hợp tác bảo vệ an ninh điện tử để đối phó với Trung Quốc. Trước đây Nhật Bản đã ký thỏa hiệp chuyển giao kỹ thuật và trợ giúp quốc phòng cho Việt Nam.

– Tổng Hợp ngày 26/11/2021: Việc Nga tập trung gần 100,000 quân và chiến cụ tại gần biên giới Ukraina khiến Hoa Kỳ và Âu Châu lo ngại về một cuộc xâm lăng giống như Crimea năm 2014. Các nhà phân tích cho rằng nếu Nga có làm thế là vì không muốn mất Ukraina hoặc Ukraina gia nhập NATO. Vào ngày 7/12/2021, trong cuộc đối thoại kéo dài hai tiếng đồng hồ qua hệ thống truyền hình, Ô. Biden đã cảnh báo Ô. Putin là Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu sẽ phản ứng rất mạnh nếu sự tập trung quân của Nga ở biên giới Ukraine nhằm mục đích xâm lăng. Sau đó khối G-7 nói rằng Âu Châu sẽ ban hành lệnh cấm vận về kinh tế và tài chính khủng khiếp nếu Nga tấn công Ukraine. Còn Ô. Putin nói rằng việc Ukraine liên minh với NATO là mối đe dọa về an ninh cho Nga và việc Ukraine gia nhập NATO hay cho NATO triển khai hỏa tiễn tại đây là điều không thể chấp nhận được. Vào ngày 15/12/2021, Ô. Putin và Ô. Tập Cân Bình đã có cuộc hội thoại qua màn hình để đối phó với những lời lẽ gây hấn (aggressive) của Mỹ và NATO. Trong dịp này Ô. Putin đã ca ngợi mối bang giao Nga-Hoa như là một mẫu mực (model). Còn Ô. Tập Cận Bình đã cáo buộc “Những thế lực quốc tế đã gây rối với Nga và Trung Hoa nhân danh dân chủ, nhân quyền và chà đạp thô bạo lên luật pháp quốc tế.” (He also accused "international forces" of meddling in China and Russia in the name of democracy and human rights and "grossly trampling" on international law.) Vào ngày 15/12/2021, bộ ngoại giao Nga đã trao cho Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Karen Donfried bản đề nghị về bảo đảm an ninh cho Nga trong dịp Bà Donfried viếng thăm Moscow. Ngày 17/12/2021 Tòa Bạch Ốc cho biết đã xem đề nghị này và đang tham khảo với Đồng Minh.

– ABC News ngày 30/11/2021: Một cuộc xả súng kinh hoàng tại Oxford High School của Michigan khiến 3 học sinh chết trong đó một là nam, hai là nữ đồng thời làm tám người bị thương trong đó có một giáo viên. Hung thủ là một nam học sinh Lớp Mười, 15 tuổi. Ôi! Trường học là nơi giáo dục và đào tạo nhân tài nay không còn là nơi an toàn nữa…cũng chỉ vì ai cũng có quyền mang súng. Quyền mang súng để tự vệ đâu không thấy mà chì thấy dùng súng để giết người. Quá văn minh, hiện đại chưa chắc đã là hạnh phúc.

– Tổng Hợp ngày 30/11/2021: Trong chuyến viếng thăm Nga, Ô. Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Thống Putin, sau đó hai bên đã họp báo và đưa ra bản tuyên bố chung có một đoạn rất quan trọng liên quan đến chính sách đối ngoại giữa lúc tình hình thế giới vô cùng phức tạp, “Hai bên ủng hộ hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới, tính đến lợi ích của nhau trong hợp tác song phương và trong khuôn khổ các tổ chức khu vực và quốc tế. Việt Nam và Liên bang Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như lợi ích cơ bản của nhau. Việc phát triển quan hệ Việt Nam – Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba khác.” Với nội dung này chúng ta có thể hiểu: Do nằm giữa ảnh hưởng mạnh của ba siêu cường Mỹ-Nga-Hoa, chính sách đối ngoại của Việt Nam vô cùng khó khăn và tế nhị. Cam kết này có nghĩa là: Việt Nam dù “hợp tác toàn diện” với Mỹ và “hợp tác chiến lược” với Hoa Lục nhưng những sự hợp tác này sẽ không gây tổn hại cho nước Nga. Ngoài ra, sự hợp tác chiến lược Nga-Việt cũng sẽ không gây tổn hại cho Mỹ hay cho Trung Quốc. Cũng trong dịp viếng thăm này, hai bên đã ký thỏa hiệp “hợp tác kỹ thuật quân sự” có thể hiểu là Nga sẽ giúp Việt Nam chế tạo vũ khí.

– Fox News ngày 12/8/2021: Tổng Thống Joe Biden nói rằng việc Hoa Kỳ gửi quân tới Ukraina không nằm trong dự tính của ông. Và Fox News đã đi một bài bình luận trong đó có đoạn, “Khắp Âu Châu tin rằng sẽ là hành động khiêu kích và nguy hiểm nếu đưa Ukraine gia nhập liên minh quân sự Tây Phương (NATO) và việc nhận thêm một quốc gia đang chia rẽ và bất ổn sẽ đóng góp rất ít cho an ninh của Âu Châu và Tây Phương.” (Many across Europe already believe that it would be a dangerous and provocative move to incorporate Ukraine into the military alliance and that bringing in other divided or unstable countries made little positive contribution to European and Western security.)

– Tổng Hợp ngày 8/12/2021: Theo chân Hoa Kỳ, các quốc gia Anh, Úc, Gia Nã Đại đã công bố quyết định tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội Mùa Đông tại Bắc Kinh. Để đáp trả, Hoa Lục nói rằng, Hoa Kỳ đã phạm tội ác diệt chủng thổ dân Da Đỏ khủng khiếp để đáp lại báo cáo nói rằng có diệt chủng tại Tân Cương. (A Chinese government spokesperson said the US committed 'evil crimes' against Native Americans in a bid to counter reports of genocide in Xinjiang./. (Buisness Insider & Yahoo News).

– AP ngày 8/12/2021: Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm bán vũ khí lên Căm-bốt vì lo sợ ảnh hưởng của Hoa Lục về mặt quân sự trên đất nước này cũng như những vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Cùng lúc Hoa Kỳ ban hành thêm lệnh cấm vận lên Hoa Lục, Nga, Miến Điện, Bắc Hàn, Bangladesh, Ba Tư, Syria và Uganda với lý do lạm dụng quyền lực và đàn áp dân chủ.

– Tổng Hợp ngày 10/12/2021: Ngày hôm nay Tổng Thống Joe Biden khởi đầu Hội Nghị Thượng Đỉnh hai ngày về Dân Chủ (Summit for Democracy) với 113 nguyên thủ quốc gia qua màn hình. Thế nhưng báo Time lại cho rằng đây là đỉnh cao của đạo đức giả (Joe Biden’s Democracy Summit Is the Height of Hypocrisy). Còn NBC News nói rằng điều Ô. Biden lo ngại về dân chủ không phải là thế giới mà chính ngay trong nước mình. (As Biden promotes democracy abroad, the home front should worry him the most).

– The Week ngày 14/12/2021: Theo khảo sát của Pew Research Center , số người theo Thiên Chúa Giáo (Christianity) đã giảm 12% tính từ năm 2012. Hiện nay số tín đồ Thiên Chúa Giáo từ 75% giảm xuống còn 63% trên tổng số dân.

– Reuters ngày 16/12/2021: Trung Quốc và Lào vừa khánh thành đường xe lửa tốc hành từ Côn Minh đi Luang Prabang dài 1000 km, trị giá 6 tỷ Mỹ Kim. Trung Quốc ước tính sẽ có khoảng một triệu khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Trong tương lai đường xe lửa này có thể kéo dài qua Thái Lan, Mã Lai tới tận Tân Gia Ba.

– The Hill ngày 16/12/2021: Hơn 100 dân biểu Hạ Viện của Đảng Dân Chủ kêu gọi Tổng Thống Joe Biden bỏ cấm vận Cuba để giúp cho nền kinh tế và nhân đạo đang lâm vào cuộc khủng hoảng có tính lịch sử hiện nay.

– Palm Beach Daily News ngày 19/12/2021: Sự chia rẽ tại Hoa Kỳ là đe dọa lớn hơn cả Nga hay Hoa Lục. Nguyên do là vì người dân chia rẽ nhau kịch liệt và thiếu niềm tin nơi chính quyền. Theo The Guardian, trong một cuốn sách sẽ xuất bản vào Tháng Giêng, 2022, một nhóm cố vấn cho CIA nói rằng nội chiến tại Hoa Kỳ đến gần hơn là người ta nghĩ, Rồi theo Business Insider ngày 19/12/2021, ba vị tướng hồi hưu Hoa Kỳ cảnh báo về một cuộc nổi dậy hay nội chiến nếu kết quả bầu cử năm 2024 không được một vài giới chức quân sự chấp nhận.

– Axios ngày 21/12/2012: Hoa Lục ban hành lệnh cấm vận lên Lithuania vì quốc gia này cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại đây. Lệnh cấm có nghĩa là tất cả các quốc gia nếu làm ăn buôn bán, đầu tư tại Lithuania sẽ không được làm ăn tại Hoa Lục.

– Reuters ngày 23/12/2021: Tổng Thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in đã ân xá cho Bà Phác Cận Huệ– cựu tổng thống bị kết án 20 năm vì tội tham nhũng với lý do đoàn kết đất nước và mở ra một trang sử mới.

– Tổng Hợp ngày 27/12/2021: NATO đã đồng ý có cuộc họp với Nga vào trung tuần Tháng 1/2022 để thảo luận về vấn đề an ninh trước tình hình căng thẳng tại biên giới Ukraina. Trong cuộc phỏng vấn với

đài truyền hình Rossiya 1 ngày 26/12/2021, Tổng Thống Putin nói rằng NATO đã ép Nga khiến Nga không còn đường rút lui và việc tập trung quân ở biên giới Ukraine chỉ có mục đích phòng thủ.

– Fox News ngày 27/12/2021: Thanh niên 23 tuổi tên Alvarez ở Fresno, California đã nổ súng bắn chết bà nội và người tình của bố mình trong ngày Lễ Noel khi gia đình tụ họp để trao đổi quà. Rồi theo NBC News ngày 27/12/2021, một thanh niên 29 tuổi ở ngoại ô Nữu Ước đã dùng súng bắn vào lưng người cha 65 tuổi và vào đầu người mẹ 64 tuổi trong ngày Lễ Noel. Theo WAPT News, tại Mississipi, thanh niên 18 tuổi tên Marcus Smith đã bắn bị thương 7 người trong ngày Lễ Noel. Rồi theo USA Today, trong ngày Lễ Noel, một em bé ba tuổi ở North Carolina, chết khi đang chơi vì nhặt được khẩu súng lục vô tình bóp cò, bắn vào chính mình. Theo thống kê của Gun Violence Archive, trong năm 2021, khoảng 1049 trẻ em 11 tuổi hoặc nhỏ hơn đã chết hoặc bị thương vì súng đạn.

– NBC News ngày 29/12/2021: Thanh niên 25 tuổi tên Kuachua Brillion Xiong lái xe từ California, trang bị vũ khí đầy mình đã bị bắt tại Iowa sau khi anh ta báo cho nhân viên công lực biết là anh sẽ làm bất cứ điểu gì để giết những “con quỷ” ở Tòa Bạch Ốc (evil demons in the White House) trong đó có Tổng Thống Joe Biden, BS, Anthony Fauci– cố vấn y tế của tổng thống, cựu Tổng Thống Obama và chủ trang tin Facebook Mark Zuckerberg.

– USA Today ngày 30/12/2021: Hai học sinh trường Fairfield High School, Iowa cùng 16 tuổi tên Jeremy Goodale và Willard Miller đã theo dõi nhiều ngày để giết bà giáo Nohema Graber, 66 tuổi rồi kéo xác bà vào trong rừng.

– Tổng Hợp ngày 30/12/2021: Tổng Thống Joe Biden và Tổng Thống Putin đã có cuộc hội thoại qua màn hình kéo dài 50 phút và được mô tả là nghiêm túc và quan trọng để chuẩn bị cho cuộc họp giữa hai bên tại Genève vào ngày 10/1/2022 để thương thảo về vấn đề an ninh của Nga, Âu Châu và Ukraina. Theo cố vấn an ninh của tổng thống Nga thì Ô. Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ không có ý định triển khai các vũ khí tấn công ở Ukraina, nhưng nếu Nga tấn công Ukraina thì sẽ lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Còn Ô. Putin nói rằng bang giao Nga-Mỹ sẽ gẫy đổ nếu Hoa Kỳ áp đặt thêm lệnh cấm vận Nga vì vấn đề Ukraina.

– Reuters ngày 31/12/2021: Những người biểu tình ở thủ đô Iraq đã đốt mô hình mẫu tòa đại sứ Hoa Kỳ, giương cao gậy và nhảy múa để kỷ niệm hai năm Hoa Kỳ đã dùng máy bay không người lái giết chết viên tướng của Ba Tư là người hỗ trợ cho nhóm vũ trang thân Ba Tư tại Iraq.

