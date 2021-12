Hình ảnh pháo bông đón Giao Thừa Dương Lịch 2022 tại Sydney, Australia trên cảng và tòa kiến trúc Opera House, với tưng bừng âm nhạc, ánh sáng. Chương trình pháo bông kéo dài 8 phút ngay sau nửa đêm thời khắc qua năm mới.

- California: Diễn Hành Hoa Hồng chủ đề "Hãy Ước Mơ. Hãy Tin Tưởng. Hãy Thành Đạt." khởi sự từ 8 giờ sáng Thứ Bảy 1/1/2022

- Quận Cam mừng 2022: miễn phí xe buýt toàn bộ từ 6 p.m. hôm nay (31/12/2021) tới 2:30 a.m. Thứ Bảy 1/1/2022.

- BS Anthony Fauci kêu gọi dân Mỹ: hãy hủy bỏ tụ họp 30 người trở lên, nếu dự tiệc hãy nhớ mang khẩu trang

- dân Nhật đón Tết dương lịch 2022: 84% sẽ đón Tết Tây ở nhà, chỉ 17.8% nói về quê ăn Tết Tây với ba mẹ.

- Sydney tưng bừng nhạc, ánh sáng. Pháo bông kéo dài 8 phút ngay sau nửa đêm thời khắc qua năm mới.

- Colorado: cháy rừng thiêu rụi 600 căn nhà, Thống Đốc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hơn 30,000 người di tản.

- Cộng Hòa tố Biden về thăm nhà ở Delaware 31 lần trong năm đầu, nhưng lờ đi Trump đi chơi golf 91 lần/năm

- Trump: sẽ họp báo ngày 6/1/2022 ở sân Mar-a-Lago kỷ niệm tròn 1 năm bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội.

- Pelosi: sẽ tưởng niệm 1 năm bạo loạn với cầu nguyện, chuyện kể lịch sử, tưởng nhớ trong tinh thần đoàn kết

- Tỷ phú Peter Thiel sẽ cùng Trump gây quỹ cho bà Harriet Hageman giành ghế Dân Biểu của Liz Cheney

- California: 2 vợ chồng lấy nhau 25 năm, cùng không chích ngừa, cùng dương tính, chết cùng ngày vì COVID-19

- AAA thông báo sẽ hủy bỏ dịch vụ“Tow For Life” vào những ngày cuối tuần đang tới. Lý do: thiếu nhân viên.

- HỎI 1: Có phải NASA tài trợ nghiên cứu thần học để nghiên cứu về cách nhân loại có thể sẽ phản ứng cách nào với người hành tinh? ĐÁP 1: Đó là chuyện quá khứ.

- HỎI 2: Đài Loan chuẩn bị toàn dân tác chiến? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-31/12/2021) --- Trong những ngày cuối tuần này, nếu bạn lái xe hãy coi chừng. AAA thông báo sẽ hủy bỏ 1 trong các dịch vụ quan trọng --- “Tow For Life” --- vào những ngày cuối tuần đang tới. Lý do: thiếu nhân viên.

Dịch vụ này đã có từ hơn 20 năm qua. AAA nói rằng sẽ tăng vọt các tai nạn vì say rượu lá xe xảy ra trong ngày Tân Niên, và kêu gọi những người uống rượu say chớ nên lái xe. Công ty hy vọng sẽ hồi phục chương trình này vào năm sau, 2023.

--- Tính tới sáng ngày 31/12/2021 đã có gần 600 căn nhà bị thiêu rụi trong trận cháy có tên là Marshall Fire tại Colorado. Thống Đốc Jared Polis tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi trận cháy rừng tại Boulder và quận Jefferson County buộc hơn 30,000 người di tản.

Thị trấn Superior và thành phố Louisville đã hoàn toàn di tản vào sáng 31/12/2021. Clint Folsom, Thị trưởng Superior, nói với truyền thông rằng ông không từng hình dung hoàn cảnh xảy ra: trong vài phút, hàng trăm căn nhà bị lửa cháy rụi, chỉ hy vọing không ai chết, nhưng chưa thể đúc kết thiệt hại. Hiện thời gió vẫn lớn. Lý do cháy có lẽ vì đứt dây điện khi gió lớn.

--- Trong chiều và đêm nay, nếu bạn lo ngại chuyện lài xe, Quận Cam cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí đối với tất cả các chuyến xe buýt, theo thông báo của Sở Giao Thông Công Cộng Quận Cam OCTA: miễn phí xe buýt toàn bộ từ 6 p.m. hôm nay (31/12/2021) cho tới 2:30 a.m. Thứ Bảy 1/1/2022.

Xe búyt miễn phí toàn bộ nghĩa là kể cả các tuyến xe du lịch gần các khu giải trí và sẽ có nhiều chương trình mừng Năm Mới 2022: phố chính Downtown Fullerton, Disneyland, Knott's Berry Farm và nhiều nữa.

Sở OCTA nhắc rằng khi bước lên xe buýt phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách, đứng xa nhau hay ngồi rời nhau. Nghĩa là, không có chuyện tình tứ ôm nhau trên xe buýt.

--- Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tưng bừng tiệc tùng mừng xuân... nhưng chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ --- Bác sĩ Anthony Fauci --- lên CNN nói rằng ông mạnh mẽ đề nghi6 dân Mỹ hủy bỏ tất cả các tiệc nào có từ 30 người trở lên, "bởi vì bạn không biết họ chích ngừa đủ chưa."

BS Fauci nói nếu bạn quyết định tiệc tùng mừng xuân, hãy nhớ mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi có thể, và tốt nhất là theo sát chỉ thị địa phương về phòng ngừa dịch COVID-19.

--- Vào sáng Thứ Bảy 1/1/2022, bạn có thể mở máy truyền hình (và YouTube, nếu ngoài Hoa Kỳ) để xem diễn hành truyền thống ngày Tân Niên, cũng là một trong các lễ hội diễn hành lớn nhất Hoa Kỳ.

Diễn hành còn gọi là Diễn Hành Hoa Hồng (Rose Parade) năm nay có chủ đề là "Dream. Believe. Achieve" (Hãy Ước Mơ. Hãy Tin Tưởng. Hãy Thành Đạt.) ngày mai thực hiện ở thị trấn Pasadena, quận Los Angeles.

Diễn hành khởi sự từ 8 giờ sáng Thứ Bảy 1/1/2022, với đoàn xe hoa và nhiều ban nhạc kéo dài 5.5 dặm dọc theo đường Colorado Boulevard. Khởi sự diễn hành từ góc đường Green Street và Orange Grove Boulevard rồi sẽ đi với tốc độ 2.5 dặm/giờ (nghĩa là tốc độ đi bộ chậm).

---

Truyền thống làm việc tận lực của dân Nhật cho thấy vào đêm của ngày cuối năm 2021, nhiều người Nhật Bản vội vã về nhà vẫn đầy khắp phố. Trong khi giới trẻ rủ nhau ra phố tưng bừng nhiều lễ hội. Báo Japan Today làm bản thăm dò với người 20 tuổi trở lên, cho thấy 84% trả lời là đón Tết Tây ở nhà, chỉ 17.8% nói là về quê ăn Tết Tây với ba mẹ.

.

--- Hôm Thứ Năm 30/12/2021, báo Silicon Valley Patch loan tin rằng tỷ phú Peter Thiel vùng Silicon Valley lên kế họach để giúp Trump gây quỹ giúp cho Harriet Hageman (Cộng Hòa) tranh cử sơ bộ để bứng ghế Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY), người bị Trump xem là tử thù cần loại ra khỏi Quốc Hội.

.

Peter Thiel và Trump sẽ cùng thực hiện 2 buổi gây quỹ vào tháng 1/2022 để giúp Harriet Hageman tranh ghế của Cheney. Thiel sẽ tổ chức gây quỹ tại nhà riêng ở Miami vào ngày 26/1/2022, và một buổi gây quỹ khác sau đó cùng ngày để giúp ủy ban hành động chính trị hỗ trợ cho Hageman.

.

Hiện nay Liz Cheney là một trong các dân cử Cộng Hòa công khai và tích cực chống lại Trump, và đang tham dự Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 để lập hồ sơ có thể sẽ truy tố Trump và các thủ hạ.

.

Điều bi hài là, trước khi tuyên bố giành ghế của Cheney với tư cách người ủng hộ Trump, chính bà Hageman đã tận lực ngăn cản Trump trong vòng sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2016 trong cương vị bà là 1 ủy viên trong Ủy Ban Nội Quy RNC của Cộng Hòa toàn quốc.

Khai mạc Sở Động viên phòng vệ toàn dân, Tổng thống: Bảo vệ an toàn quốc gia là trách nhiệm chung của mỗi người dân

Khiết Nhi, RTI

---(Republican National Committee - RNC) đêm Thứ Năm 30/12/2021 đã phóng tweet chỉ trích Tổng Thống Biden đã về thăm nhà ở Delaware tới 31 lần trong 11 tháng giữ ngôi Tổng Thống.RNC viết rằng Biden về Delaware tới 31 lần kể từ khi nhậm chức, trong khi dân Mỹ sống vất vả mưu sinh. Hàng trăm tweet phản ứng, tố cáo Cộng Hòa giả hình vì Trump liên tục về sân nhà đánh golf ở Mar-a-Lago tại Florida. Nhà báo Aaron Rupar trả lời, rằng vào đúng thời điểm này trong nhiệm kỳ của Trump, Trump đã đi chơi golf tới 91 lần.---cặp vợ chồng Alvaro và Sylvia Fernandez ở Loma Linda, California, đã kết hôn 25 năm và có 4 con, họ yêu nhau từ khi cả 2 còn ở trung học.Cả 2 vợ chồng đều không chích ngừa, vừa mới chết chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ vì dính COVID-19, chỉ vài ngày sau khi xét nghiệm dương tính. Mặc dù Alvaro, 44 tuổi, bị bệnh tiểu đường, nhưng vẫn không chịu chích ngừa vì muốn "nghiên cứu kỹ hơn," theo lời em gái là Alma Hernandez.---là sẽ mở buổi họp báo để kỷ niệm đệ nhất chu niên cuộc bạo loạn do Trump kích động tấn công vào tòa nhà Quốc Hội. Trump nói sẽ họp báo tại sân golf Mar-a-Lago của Trump tại Florida vào ngày 6/1/2022 lúc 5 giờ chiều giờ Miền Đông (tức là 2 pm giờ California).Cũng nên nhắc rằng vào ngày 6/1/2021, khi người bạo loạn tràn vào tòa nhà Quốc Hội, Trump giữ im lặng trong hơn 3 giờ đồng hồ trước khi đưa ra video kêu gọi người ủng hộ Trump hãy ngừng bạo lực và hãy về nhà.Trump sau đó bị luận tội lần thứ nhì ở Hạ Viện, bất kể được tha tội trên Thượng Viện cho dù là 7 Cộng Hòa cùng với 50 Dân Chủ nói rằng Trump có tội kích động bạo loạn.---- Chôm Thứ Năm đưa ra một loạt các sự kiện sẽ thực hiện tuần tới nhằm tưởng niệm tròn 1 năm tòa nhà Quốc Hội bị bạo loạn tấn công vì muốn giữ ghế cho Trump.Pelosi viết trong thư thông báo rằng các sự kiện sẽ là tưởng nhớ, tái cam kết, trong tinh thân đoàn kết và yêu nước, cũng như cầu nguyện. Khởi đầu giữa trưa ngày 6/1/2022, sẽ có nghi lễ cầu nguyện và 1 phút im lặng để tưởng niệm nơi sàn Hạ Viện, sau đó là cuộc đối thoại "Quan Điểm Lịch Sử" giữa các sử gia Doris Kearns Goodwin và Jon Meacham "để thiết lập và giữ gìn chuyện kể về ngày 6 tháng 1."Sau đó các dân cử sẽ lên kể về vụ bạo loạn tấn công, rồi sau đó sẽ có nghi lễ cầu nguyện với các dân cử Hạ Viện và Thượng Viện nơi bậc thềm Điện Capitol.Hiện thời đã có hơn 700 người bạo loạn bị bắt và bị truy tố, trong khi bây giờ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn đã phỏng vấn nhiều người, tìm nhiều tài liệu để báo cáo tận tường các diễn tiến cũng như những người chủ mưu bạo loạn nhằm tránh các sơ hở tương lai.---Có phải NASA tài trợ nghiên cứu thần học để nghiên cứu về cách nhân loại có thể sẽ phản ứng cách nào với người hành tinh?Đó là chuyện quá khứ. NASA sẽ chi tiền cho chương trình nghiên cứu này tổng cộng hơn $1.1 triệu đôla. Đúng là NASA sẽ tài trợ cho tổ chức bất vụ lợi có tên là Center for Theological Inquiry bản doanh ở Princeton, New Jersey, hồi năm 2015, nghiên cứu về các vấn đề xã hội có thể liên hệ tới sinh vật đời sống ngoài địa cầu. Nghiên cứu này của NASA kết thúc năm 2017.Một lá thư gửi từ tổ chức có tên là Freedom From Religion Foundation vào tháng 6/2016 chính thức yêu cầu NASA hủy bỏ việc tài trợ các nhà thần học nghiên cứu bởi vì NASA tài trợ các nhà thần học là hành vi "vừa vi hiến, vừa không cần thiết" và là một "xài tiền sai trái kinh hoàng từ tiền thuế không dính gì tới tôn giáo."Chi tiết:---Đài Loan chuẩn bị toàn dân tác chiến?: Đúng thế. Bản tin Đài Loan RTI nói rõ chuyện này. Sau đây là bản tin RTI.- 30/12/2021Ngày 30/12, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã khai mạc Sở Động viên phòng vệ toàn dân, Tổng thống Thái Anh Văn đã phát biểu trong buổi lễ khai mạc rằng, Bộ Quốc phòng thành lập Sở Động viên phòng vệ, mục đích quan trọng nhất chính là muốn cải cách về dự bị động viên, để có thể hợp nhất dự bị động viên, kết hợp lực lượng thường trú và dự bị, hợp tác liên bộ ngành. Tổng thống chỉ ra, chỉ khi xây dựng được nhận thức phòng vệ toàn dân, mới có thể xây dựng được phòng vệ quốc gia kiên cố, bảo vệ quê nhà người dân, để thế giới có thể thấy được nguyên tắc “không sợ chiến tranh, nhưng không cầu mong chiến tranh”, để thế giới thấy được, quyết tâm bảo vệ quê nhà của người dân Đài Loan.

Tổng thống nói: “Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khi hình thái chiến tranh thay đổi và các mối đe dọa khác với truyền thống, bảo vệ an toàn quốc gia, không những là nhiệm vụ của quân đội quốc gia, còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân; bây giờ chúng ta đã bắt đầu xây dựng sổ tay quốc phòng toàn dân, nội dung sẽ bao gồm cơ chế về hạng mục lánh nạn, chiến tranh, thiên tai, huy động vật tư…, phải tăng cường sự tham gia và hiểu biết của mọi người với quốc phòng.”

3 nhiệm vụ Tổng thống giao, trước tiên là bắt đầu từ năm sau, tập huấn giáo dục triệu tập sẽ chính thức sửa đổi thành 14 ngày, và gia tăng thêm nhiều hạng mua tập huấn, Tổng thống yêu cầu Bộ Quốc phòng phải xác nhận kiểm điểm thành quả trong quý 4, để có thể tiếp tục tăng cường cải thiện trong các lần tập huấn tiếp sau đó; kế tiếp là yêu cầu Bộ Quốc phòng nhất định phải liên hệ mật thiết với các bộ ngành, huyện thị, xây dựng cơ chế hợp tác hiệp điều liên bộ ngành, nắm vững được nhân lực, vật tư có thể vận dụng khi có thiên tai, thảm họa, chiến tranh; nhiệm vụ thứ 3 là yêu cầu Sở Động viên phòng vệ toàn dân, phải căn cứ vào nhu cầu quốc phòng, xét duyệt kế hoạch động viên, tăng cường sức mạnh bảo vệ quốc gia.

Đồng thời, Tổng thống cũng cảm ơn những nỗ lực của Bộ Quốc phòng để có thể thành lập Sở Động viên phòng vệ toàn dân, bà nói, có sự cống hiến của mọi người, năng lực tự phòng vệ của Đài Loan nhất định sẽ có thể ngày càng kiên cố.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006556

.