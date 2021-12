- Biden ký luật quốc phòng: mời Đài Loan dự Tập Trận Vành Đai Thái Bình Dương 2022, tăng lực bảo vệ Đài Loan - Ca nhiễm Omicron đầu tiên phát hiện ở VN. Nghệ An: Theo dõi sát 5 trường hợp cùng chuyến bay với với ca nhiễm Omicron đầu tiên ở VN. F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở. Họp báo Bộ Công an: Điều tra triệt để vụ án tại Công ty Việt Á. Doanh nghiệp Cần Thơ k

Ca nhiễm Omicron đầu tiên phát hiện ở VN. Nghệ An: Theo dõi sát 5 trường hợp cùng chuyến bay với ca nhiễm Omicron đầu tiên ở VN. Năm 2021, kiều hối về VN khoảng 12,5 tỷ USD.

.

- Biden ký luật quốc phòng: mời Đài Loan dự Tập Trận Vành Đai Thái Bình Dương 2022, tăng lực bảo vệ Đài Loan

- Ca nhiễm Omicron đầu tiên phát hiện ở VN. Nghệ An: Theo dõi sát 5 trường hợp cùng chuyến bay với với ca nhiễm Omicron đầu tiên ở VN. F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở. Họp báo Bộ Công an: Điều tra triệt để vụ án tại Công ty Việt Á. Doanh nghiệp Cần Thơ kiến nghị sớm tiêm vaccine mũi 3 cho công nhân. Dịch COVID-19 lan trong các khu công nghiệp, Quảng Ngãi dừng hoạt động nhiều công ty. Bộ Công Thương ưu tiên cung ứng tối đa ôxy cho mục đích y tế. Từ ngày 1/1/2022, Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh tự cách ly tại nơi lưu trú từ 3–7 ngày. Năm 2021, kiều hối về VN khoảng 12,5 tỷ USD.

- TNS Rand Paul (Cộng Hòa-KY): Biden thắng cử 2020 vì đã "gian lận hợp pháp" khi mời cử tri đi bầu đông hơn

- Peter Navarro: ngày 5/1/2021 Bannon và 100 dân biểu Cộng Hòa đã soạn chiến dịch Trận Bố Ráp Vịnh Xanh để giựt ghế Tổng Thống của Biden cho Trump

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn từ tháng sau sẽ điều trần công khai về cuộc điều tra bạo loạn 6/1/2021

- Ủy Ban Hạ Viện sẽ phỏng vấn nhóm dân cử Cộng Hòa Michigan sau bầu cử 2020 đã lên họp mật với Trump

- Dân Biểu Cori Bush (Dân Chủ) yêu cầu bỏ phiếu HR-25 để điều tra, trục xuất các Dân biểu đã giúp bạo loạn

- Thánh chiến: DB Marjorie Taylor Greene chỉ trích lễ Kwanzaa của dân da đen là một “tôn giáo giả hiệu”

- Hai Cao (quan chức Cộng Hòa Gwinnett County ở Georgia): chuyện 2020 qua rồi, bây giờ là tranh phiếu cho 2022

- Texas: 1 cậu 14 tuổi đã bị bắt vì bắn chết 3 cậu khác (tuổi từ 14 tới 16), bắn bị thương cậu thứ tư mới 15 tuổi

- Colorado: nổ súng, 5 người chết, trong đó có sát thủ. Có 1 cảnh sát bị thương.

- HỎI 1: Nhóm 10 thiên tai nặng nhất thế giới 2021 làm tốn bao nhiêu? ĐÁP 1: Hơn $170 tỷ đôla.

- HỒ SƠ: Bằng giả, không phải chỉ Đông Đô, bài của Thái Hạo.

.

QUẬN CAM (VB-28/12/2021) --- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Hai 27/12/2021 đã ký thành luật ngân sách quốc phòng, trong đó có các phần sẽ mời quân đội Đài Loan tham dự Tập Trận Vành Đai Thái Bình Dương 2022 (the 2022 Rim of the Pacific Exercise - viết tắt: RIMPAC) và kêu gọi Đài Loan tăng sức mạnh quốc phòng trong cuộc chiến bất cân đối.

.

Luật này có tên đầy đủ là National Defense Authorization Act cho tài khóa 2022, Hạ Viện thông qua ngày 7/12/2021 với 363-70 phiếu, và Thượng Viện thông qua ngày 15/12/2021 với 88-11 phiếu, và được Biden ký thành luật hôm Thứ Hai 27/12/2021. Tổng chi là US$768.2 tỷ đola.

.

Điều khoản 1246 của luật nói sẽ hỗ trợ quân lực Đài Loan cho cuộc chiến đủ sức tự vệ, trong đó có lời mời Hải quân Đài Loan tập trận Vành Đai Thái Bình Dương 2022.

.

Điều khoản 1247 của luật buộc Hoa Kỳ chống lại viễn ảnh "chuyện đã rồi" ở Eo Biển Đài Loan, nghĩa là ngăn viễn ảnh quân CSTQ chiếm Đài Loan trước khi Mỹ phản ứng hiệu quả.

.

Điều khoản 1248 sẽ tăng sức mạnh quốc phòng Đài Loan, trong đó có phi đạn ven bờ, mìn giăng ngoài biển, các dàn súng phòng không, quốc phòng tin tặc, và lực lượng đặc biệt. Cũng như tăng khả năng tình báo chống TQ.

.

Điều khoản 1249 yêu cầu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ báo cáo trước ngày 15/2/2022 về khuyến cáo và khả năng tăng hợp átc giữa Vệ Binh Mỹ và Đài Loan. Chính phủ Trump trong 4 năm chưa từng đi xa như cách Biden bảo vệ Đài Loan hiện nay.

.

--- Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng Hòa-KY) đã tố cáo Dân Chủ "trộm" cuộc bầu cử 2020 vì đã vận động hợp pháp thêm nhiều người bầu cho Dân Chủ trong năm 2020-- một lý luận nói ra là thấy khôi hài.

.

Thực tế là, cử tri Dân Chủ lười đi bầu, vì đa số cử tri là dân lao động không muốn nghỉ một ngày (Thứ Ba đầu tháng 11/2020) để đi bầu. Do vậy, chiến thuật Dân Chủ là bầu qua thư, và Biden đã đánh bại Trump trong bầu cử ngày 3/'11/2020.

.

TNS Paul phóng tweet tố cáo Dân Chủ đã thắng phiếu ở Wisconsin năm 2020, nơi Trump thắng hồi năm 2016, chỉ vì nhiều khu vực đông cử tri được suy đoán là thân thiện với Dân Chủ được mời gọi bầu phiếu qua Bưu điện, và đó là cách hợ pháp mà Dân Chủ đã "trộm" cuộc bầu cử ở Wisconsin.

.

Phóng viên CNN John Harwood nói rằng TNS Paul tự nói lên điều khôi hài trong suy nghĩ của Cộng Hòa: tăng tốc mời bầu phiếu là "gian lận hợp pháp" kiểu Dân Chủ.

.

--- Peter Navarro (cựu cố vấn Thương mại trong chính phủ Trump) trong cuốn hồi ký "In Trump Time: My Journal of America’s Plague Year" mới ấn hành 2021 đã tiết lộ rằng chính Steve Bannon chỉ huy chiến dịch ngăn cản đếm phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021.

.

Các lời kể về chiến dịch lật ngược đó phù hợp với các tin nhắn từ Chánh Văn Phòng Mark Meadows nộp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn với những câu như "Tôi rất tiếc" và "chúng at đã thử mọi cách rồi."

.

Chiến dịch lật ngược bầu cử trong sách Navarro gọi là "the Green Bay Sweep" (Trận Bố Ráp Vịnh Xanh). Trong khi trả lời phỏng vấn báo chí, Navarro cũng kể tên Dân biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-AZ) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-TX) là các dân cử ra sức ngăn cản Quốc Hội xác minh phiếu cho Biden.

.

Navarro kể rằng Trump đã có danh sách "hơn 100 dân biểu đồng ý lật ngược bầu cử, trong đó có vài Thượng nghị sĩ, khởi đầu chính xác là 1 giờ trưa ngày 6/1/2021, Gosar và Cruz đã làm chính xác như kế hoạch đề ra. Đó là kế hoạch hoàn hảo. Chúng tôi không cần bất cứ người biểu tình nào, bởi vì chúng tôi có hơn 100 dân biểu cam kết làm theo kế hoạch."

.

Tuy nhiên, mọi chuyện tan vỡ khi người bạo loạn cuồng Trump vượt rào cảnh sát, đập bể cửa và xông vào tòa nhà Quốc Hội, đòi treo cổ Phó Tổng Thống Mike Pence và đòi bắn vào giữa trán Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi.

.

Navarro nói kế hoạch Trận Bố Ráp Vịnh Xanh là tuyệt hảo, sẽ hy vọng đúng như Bannon tiên đoán là "địa ngục sẽ mở cửa"... Sách của Navarro kể rằng khi Navarro thức dậy sáng ngày 6/1/2021, tin nhắn từ Bannon nói rằng khởi sự tiến hành Trận Bố Ráp Vịnh Xanh. Bannon từ chối bình luận về sách của Navarro khi ghi công Bannon là tư lệnh chốn dịch bạo loạn.

.

--- Lại nổ súng ở Colorado. Có 5 người chết sau một loạt nổ súng đêm Thứ Hai tại Denver và Lakewood, trong đó 1 cảnh sát trúng đạn phải nhập viện. Nổ súng ban đầu là ở Denver làm 2 phụ nữ chết, 1 người đàn ông bị thương.

.

Bị cảnh sát rượt theo, hung thủ chạy tới thị trấn Lakewood, nơi đây hung thủ bắn chết 1 người đàn ông làm việc ở khách sạn nơi đó, và bắn bị thương 1 cảnh sát. Hung thủ đã bị bắn chết, không rõ là tự sát hay bị cảnh sát bắn chết. Các chi tiết chưa công bố đầy đủ, còn điều tra.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tTính từ 16h ngày 27/12 đến 16h ngày 28/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước (giảm 446 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 9.305 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.920), Tây Ninh (923), Vĩnh Long (911), Khánh Hòa (790), Cần Thơ (763), TP. Hồ Chí Minh (671), Đồng Tháp (610), Hải Phòng (597), Trà Vinh (585), Bạc Liêu (485), Bình Định (436), Bắc Ninh (434), Lâm Đồng (365), Thừa Thiên Huế (362), Thanh Hóa (346), Bình Thuận (286), Hải Dương (260), Kiên Giang (250), Sóc Trăng (229), Hưng Yên (195), An Giang (191), Tiền Giang (188), Cà Mau (184), Quảng Ninh (182), Hà Giang (140), Quảng Ngãi (140), Đà Nẵng (135), Gia Lai (128), Đồng Nai (124), Bình Dương (109), Vĩnh Phúc (97), Hà Nam (96), Hậu Giang (95), Nam Định (85), Quảng Nam (82), Nghệ An (79), Bến Tre (72), Đắk Lắk (60), Lạng Sơn (59), Thái Bình (59), Phú Thọ (57), Long An (57), Kon Tum (52), Sơn La (51), Quảng Trị (50), Hòa Bình (50), Thái Nguyên (48), Đắk Nông (47), Ninh Thuận (47), Cao Bằng (44), Bắc Giang (43), Tuyên Quang (25), Bình Phước (24), Quảng Bình (23), Lào Cai (18), Yên Bái (18), Phú Yên (15), Lai Châu (12), Hà Tĩnh (8 ), Bắc Kạn (5), Điện Biên (4).

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 27/12 đến 17h30 ngày 28/12 ghi nhận 214 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (35) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: An Giang (1), Tiền Giang (1), Long An (1), Bình Dương (1), Phú Yên (1), Tây Ninh (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (15), Tây Ninh (15), Vĩnh Long (15), Đồng Tháp (14), Tiền Giang (14), Đồng Nai (13), Kiên Giang (12), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (12), Hà Nội (11), Bình Dương (8 ), Long An (7), Bến Tre (7), Bình Phước (4), Bình Thuận (4), Hậu Giang (4), Cà Mau (4), Trà Vinh (4), Hải Phòng (1), Lạng Sơn (1), Khánh Hòa (1), Bạc Liêu (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.



.

Cập nhật sức khoẻ ca nhiễm Omicron đầu tiên phát hiện ở Việt Nam. Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam được phát hiện và đang điều trị tại Bệnh viện 108. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam này ổn định, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng, nguy cơ thấp. Trước đó, ngày 19/12, Bệnh viện 108 tiếp nhận trường hợp là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài (tối 19/12), hành khách có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện 108 và được cách ly ở phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú.

.

Nghệ An: Theo dõi sát 5 trường hợp cùng chuyến bay với với ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Việt Nam. Cả 5 trường hợp người Nghệ An cùng chuyến bay có ca nhiễm Omicron hiện có sức khỏe ổn định, được theo dõi sức khỏe tại nhà. Chiều 28/12, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, địa phương đang theo dõi sát sao và tiến hành lấy mẫu 5 trường hợp người Nghệ An cùng chuyến bay với ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Việt Nam. 5 trường hợp này có địa chỉ tại TP Vinh (2 người), 3 người còn lại ở các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu. Đây là những công dân từ nước Anh về nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 19/12 và được cách ly tập trung 7 ngày. Sau khi hoàn thành cách ly, có kết quả âm tính, các công dân trở về địa phương vào ngày 26/12. Hiện, cả 5 trường hợp này có sức khỏe ổn định, đang được theo dõi sức khỏe tại nhà.



.

26 thầy thuốc BV Bạch Mai hỗ trợ quận 'nóng' nhất Hà Nội chống dịch. 26 thầy thuốc của BV Bạch Mai được tăng cường về hỗ trợ quận Đống Đa (Hà Nội) phòng chống dịch COVID-19. 26 cán bộ nhân viên y tế của BV sẽ trực tiếp đến 21 Trạm y tế lưu động tại 21 phường và 02 cơ sở thu dung, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 của Quận Đống Đa tại KTX ĐH Thủy Lợi và KTX ĐH Ngoại thương để hỗ trợ, tăng cường cho công tác phòng chống dịch. Các bác sĩ thuộc các chuyên khoa truyền nhiễm, tim mạch, hô hấp, nội tiết - đái tháo đường, thận tiết niệu… Đây là những cán bộ y tế đã kinh qua các mặt trận nóng bỏng tại Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh… Và bên cạnh 26 cán bộ nhân viên này là các thầy cô có nhiều kinh nghiệm chống dịch, các chuyên gia đầu ngành sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu.

.

Từ ngày 1/1/2022, Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh tự cách ly tại nơi lưu trú từ 3 – 7 ngày. UBND TP. Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong vòng 3 ngày; Đối với người chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ mũi phải theo dõi 7 ngày.

.

Bộ Công Thương ưu tiên cung ứng tối đa ôxy cho mục đích y tế. Bộ Công Thương mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chia sẻ, ưu tiên cung ứng tối đa ôxy cho mục đích y tế để đảm bảo hướng tới mục tiêu cung ứng 500 tấn/ngày… Hiện nay tại các cơ sở y tế phía Nam đặc biệt là các vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh hiện đang gặp khó khăn về nguồn cung ôxy so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, khi nền kinh tế đang vận hành trở lại trong lúc dịch bệnh có diễn biến lan rộng, phức tạp, nhu cầu ôxy cho điều trị tăng nhanh, đột biến cùng áp lực từ việc sản xuất, kinh doanh theo các đơn hàng, hợp đồng kinh tế đã ràng buộc và hạn chế việc cung ứng ôxy cho y tế. Đây cũng là khó khăn lớn cho các đơn vị sản xuất, cung ứng và sử dụng ôxy.

Dịch COVID-19

Doanh nghiệp Cần Thơ k

F0 điều trị tại nhà tăng cao, Cà Mau, Bạc Liêu tăng cường y tế cơ sở.

Họp báo Bộ Công an

Năm 2021, kiều hối về Việt Nam ước đạt 12,5 tỷ USD.

Kể từ tháng sau, bạn có thể ngồi nhà và xem trên TV

Các viên chức Cộng Hòa Michigan

Dân Biểu Cori Bush

Một thiếu niên 14 tuổi

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene

Nhiều viên chức Cộng Hòa

HỎI 1

ĐÁP 1

HỒ SƠ

Bằng giả, không phải chỉ Đông Đô

Thái Hạo, Báo Tiếng Dân

lan trong các khu công nghiệp, Quảng Ngãi dừng hoạt động nhiều công ty. Sở Y tế Quảng Ngãi ngày 28/12 thông tin tiếp tục ghi nhận thêm 97 ca COVID-19, trong đó có 92 ca cộng đồng. Qua thống kê, hiện có khoảng 20 doanh nghiệp hoạt động ở các KCN, khu kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi có người lao động mắc COVID-19. Trong 10 ngày qua, số lao động ở 20 doanh nghiệp nói trên đã ghi nhận hơn 400 ca F0. Trong đó, ở KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng có 120 ca F0, Công ty TNHH Hoàng Rin 180 ca F0. Do số ca mắc COVID-19 khá nhiều nên chính quyền địa phương đã đề nghị các doanh nghiệp tạm đóng cửa không hoạt động. Trước đó, ngày 25/12, toàn bộ công ty thủy sản ở Khu công nghiệp Quảng Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra phương án phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ được hoạt động trở lại khi UBND tỉnh cho phép.iến nghị sớm tiêm vaccine mũi 3 cho công nhân. Trong chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ với các doanh nghiệp trên địa bàn ngày 28/12, đại diện doanh nghiệp kiến nghị thành phố sớm triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho người lao động, công nhân nhằm giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động, phục hồi, phát triển trong năm 2022.Hiện tại, tỉnh Cà Mau có đến 12.794 ca mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại nhà. Con số này thật sự là áp lực rất lớn đối với nhân viên y tế cơ sở.: Điều tra triệt để vụ án tại Công ty Việt Á. Ngoài vụ án tại Công ty Việt Á, đại diện Bộ Công an đã trả lời báo chí nhiều câu hỏi liên quan vụ đường dây xăng giả, việc xử lý, giải quyết đơn tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện. Chiều 28/12, Bộ Công an tổ chức họp báo cuối năm 2021. Báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại Công ty Việt Á; vụ đường dây xăng giả hay việc xử lý, giải quyết đơn tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện. Làm rõ đến đâu thông tin đến đó. Về vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương). Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/bộ sinh phẩm xét nghiệm; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phổ trong quá trình cung cấp sản phẩm. Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán các bộ sinh phẩm xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương gần 30 tỷ đồng.Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2021, kiều hối chuyển về Việt Nam ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2020. Số liệu trên được lãnh đạo Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN) đưa ra tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2022. Theo lãnh đạo Vụ quản lý ngoại hối, năm 2019, nguồn kiều hối về Việt Nam bị ảnh hưởng nhưng từ năm ngoái đến năm nay vẫn tăng trưởng. Đây là nguồn cung quan trọng để ổn định thị trường ngoại hối và dự trữ ngoại hối. Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, kiều hối chủ yếu chảy qua các tổ chức tín dụng, còn lại chảy qua công ty kiều hối (28%) và bưu điện (2%).---về các buổi họp của Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021. Thời kỳ họp kín sắp qua rồi, và đã phỏng vấn hơn 300 người liên hệ tới điều tra bạo loạn. Báo Washington Post cho biết phần kế tiếp của Ủy Ban sẽ là các buổi họp công khai.Hiện thời hồ sơ Ủy Ban có được do các cựu viên chức chính phủ Trump và các công ty viễn thông nộp là hơn 35,000 trang. Ủy Ban đang xem có nên đưa qua Bộ Tư Pháp trường hợp nào, kể cả với Trump, cần phải truy tố, và có thể khuyến nghị ra các luật mới để ngăn ngừa bạo loạn tương lai.Theo lịch trình, các buổi điều trần công khai cho công chúng xem sẽ khởi sự từ năm mới và kéo dài vào mùa xuân, với va2i bản báo cáo vào mùa hè và bản báo cáo chung kết sẽ là mùa thu 2022.---nằm trong số những người bị gọi ra phỏng vấn trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, theo tin từ báo Detroit News. Tên các viên chức này được giữ kín, nhưng họ nói sẽ tuân thủ trát đòi để ra trả lời.Bản tin nói mục tiêu Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra muốn biết là về các nỗ lực lật ngược bầu cử 2020 tại Michigan. Bản tin nói Ủy Ban muốn tìm bản chép các cuộc liên lạc về bầu cử 2020 giữa các viên chức Bạch Ốc chính phủ Trump với nhóm 3 quan chức Cộng Hòa ở Michigan. Trong nhóm bây giờ chỉ còn Mike Shirkey, Trưởng Khối Cộng Hòa Thượng Viện Michigan.Shirkey nằm trong nhóm 7 dân cử Cộng Hòa Michigan tới thủ đô DC sau bầu cử 2020 để họp với Trump, trong khi Trump đang kiện để xin tòa lật ngược các kết quả phiếu bầu. Cho tới bây giờ, không ai có chứng cớ gì gọi là "gian lận" bầu cử ở Michigan, bất kể nhiều cuộc đếm lại phiếu và nhiều đơn kiện.---(Dân Chủ, Missouri) hôm Thứ Hai nói rằng các dân cử nên tưởng niệm tròn 1 năm vụ bạo loạn 6/1/2021 bằng cách thông qua nghị quyết do bà đưa ra đòi "điều tra và trục xuất các dân biểu nào giúp kích động bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội. Họ đã phá vỡ lời thề thiêng liêng khi nhậm chức."DB Cori Bush nhậm chức vài ngày trước bạo loạn, công bố Nghị quyết HR-25 chỉ 5 ngày sau bạo loạn đã được hỗ trợ bởi 54 Dân biểu Dân Chủ khác trong đó nói rằng Ủy Ban Hạ Viện Về Đạo Đức "hãy điều tra, và đưa ra báo cáo về, xem có bất kỳ hành động nào từ thành viên Quốc Hội (Hạ Viện và Thượng Viện) thứ 117 muốn lật đổ cuộc bầu cử Tổng Thống 2020 và đã vi phạm lời thề bảo vệ Hiến Pháp" đều nên bị trục xuất.Quốc Hội Thứ 117 là cả Thượng Viện và Hạ Viện cho nhiệm kỳ từ ngày 3 tháng 1/2021 tới ngày 3 tháng 1/2023, bao gồm 100 Thượng nghị sĩ, 435 dân biểu, và 6 đại biểu không có quyền bầu phiếu. DB Bush hôm Thứ Hai phóng tweet nói rằng cần phải thông qua nghị quyết HR-25 đưa ra từ ngày 11/1/2021 hiện còn bị Hạ Viện ém, chưa đưa ra bỏ phiếu.---đã bị bắt hôm Thứ Hai 27/12/2021 vì liên hệ vụ bắn chết 3 thiếu niên khác tại 1 trạm xăng/tiệm tạp hóa ở thị trấn Garland, Texas, đêm Chủ Nhật 26/12/2021.Jeff Bryan, Cảnh sát trưởng khu ngoại ô Dallas, nói hôm Thứ Hai rằng các cậu bị bắn là trong lứa tuổi từ 14 tới 16. Cảnh sát nói cậu thứ 4 là một thiếu niên 15 tuổi, đã nhập viện trong tình hình nguy kịch sau khi xảy ra vụ bắn lúc 7:30pm Chủ Nhật.Cảnh sát không kể tên sát thủ vì mới 14 tuổi, nhưng cho biết cậu này bắn ít nhất 20 phát đạn từ một khẩu súng nòng 40-caliber với băng đạn nối dài.---chỉ trích rằng nghi lễ Kwanzaa là một “tôn giáo giả hiệu” trong khi nhiều triệu dân da đen ăn mừng kỳ lễ kéo dài 1 tuần này.Thực sự nghi lễ Kwanzaaa, kéo dài 7 ngày, không phải là lễ hội, cũng không phải là tôn giáo như DB Greene quy chụp. Lễ này tạo ra từ năm 1966 như cách để cho dân da đent oàn cầu ăn mừng cội rễ Phi châu chung. Nhiều triệu người mừng lễ này đồng bộ với Lễ Giáng Sinh (của Thiên Chúa Giáo) và Lễ Hanukkah (của Do Thái Giáo).---địa phương lo ngại những lời nói dối của Trump về bầu cử 2020 sẽ làm thiệt hại cho chính Cộng Hòa. Hai Cao, một quan chức Cộng Hòa quận Gwinnett County tại Georgia, nói rằng, "Người dân nhìn về tương lai. Chúng tôi không còn dính mắc và nói gì về 2020 nữa, vì như thế chúng tôi sẽ mất cơ hội đi tới tương lai -- tức là thắng cử."Lou Capozzi, Hội trưởng chi nhánh Cộng Hòa tại quận Cumberland County, Pennsylvania, đã công khai chất vấn về thất cử của Trump hồi tháng 9/2021, nhưng bây giờ nói cử tri Cộng Hòa đã lật qua trang sách 2020 rồi.---: Nhóm 10 thiên tai nặng nhất thế giới 2021 làm tốn bao nhiêu?: Hơn $170 tỷ đôla. Hội từ thiện Anh quốc Christian Aid đưa ra bản nghiên cứu nói 10 thiên tai tệ hại nhất thế giới năm 2021 gây thiệt hại hơn $170 tỷ đôla. Con số này năm 2020 là $150 tỷ đôla.Theo Christian Aid, thiên tai nặng nhất là:1. Hurricane Ida (US) — $65 tỷ đôla.2. European floods — $43 tỷ đôla.3. Texas winter storm — $23 tỷ đôla.4. Henan floods (China) — $17.6 tỷ đôla.5. British Columbia floods — $7.5 tỷ đôla.6. France's "cold wave" — $5.6 tỷ đôla.7. Cyclone Yaas (India, Bangladesh) — $3 tỷ đôla.8. Australian floods — $2.1 tỷ đôla.9. Typhoon In-fa (China, Philippines, Japan) — $2 tỷ đôla.10. Cyclone Tauktae (India, Sri Lanka, Maldives) — $1.5 tỷ đôla.Chi tiết:---: Bằng giả, không phải chỉ Đông Đô, bài của Thái Hạo.- 26/12/2021Vụ đại học Đông Đô cấp thần tốc hơn 400 bằng giả đang làm xã hội kinh động. Nhưng đó là do… không biết. Nếu bây giờ rà lại tất cả trường đại học ngoại ngữ hay các khoa ngoại ngữ đang cấp các loại chứng chỉ ngữ ngoại “danh giá” như B, C, văn bằng 2 v.v., thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên nữa.



Từ cách đây hơn 10 năm, lúc tôi thi để lấy chứng chỉ B1 làm điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ, đã thấy sự nhếch nhác, bi hài của nó. Đó là một cuộc “làm giàu không khó” của các trường đại học, của giáo viên có ô dù. “Lo trước” đã là bước đi tất yếu của đa số các “yếu nhân”. Nhớ lại, hãy còn rùng mình: phòng thi như cái chợ, người ta đã “gửi” trước, chưa thi đã đỗ. Tôi suýt trượt trong kỳ thi ấy, vì vào bằng tiếng Trung mà ra tiếng Anh. Có những chuyện xấu hổ không dám kể lúc này. Đi thi, nhìn khung cảnh thật hoang tàn, bát nháo…

Sau hơn 10 năm, tình hình đã tệ hơn rất nhiều. Nhiều người bạn và người quen của tôi cũng vừa thi để lấy B1, B2, C sau cả chục năm đi làm, vì yêu cầu “chuẩn hóa” và “nâng chuẩn”. “Tiền chống trượt” là gì? Đó thực chất là tiền mua bằng. Nó diễn ra trên khắp cả nước.

Những cái chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang khiến cả triệu giáo viên lao đao, là gì? Hãy xem người ta đang dạy thế nào, học thế nào, thi thế nào, đóng tiền ra sao, thì rõ. Nói trắng ra, đó là bằng giả. Học vài buổi chiếu lệ, nộp mấy triệu, thi và cấp chứng chỉ. Không có chứng chỉ thì lụi bại, dù không muốn cũng phải cố mà lết đi, khi lương giáo viên không bằng người bán xôi sáng. Vấn đề là nó đang công nhiên diễn ra, ai cũng thấy và phải tham gia, nó không những được cấp phép, mà còn trở thành tiêu chuẩn. Thì chống cái gì!

Bằng giả (thực ra là bằng thật nhưng chất lượng giả) đang hoành hành khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Và phá nát nền học vấn, phá nát lương tri con người, kéo đất nước trở lại thời kỳ tăm tối.

Vấn đề quan trọng nhất ở đây không phải chỉ là chuyện bằng giả hay bằng thật, mà là một xã hội vận hành trên bằng cấp. Chúng ta không có tiêu chí chọn người, không có công cụ đánh giá năng lực người lao động, thế là chỉ còn cách dựa vào những mảnh giấy gọi là Bằng. Mọi tệ lậu bắt đầu sinh ra khi mà sự quản lý chất lượng của chúng đã vượt ngoài khả năng. Giáo dục trở thành chợ đen.

Chống làm sao được khi mà ngay chính những người chống mà báo chí gọi là “người có uy tín” lại cũng xài bằng giả!

Trong cuộc chạy đua bằng cấp này, khó ai có thể giữ được nhân cách, dù họ không muốn đánh mất nó. Chấn hưng nền giáo dục, bằng cách nào? Học thật, thi thật? Không, huyệt đạo nằm ở “tuyển dụng thật”. Còn nạn con ông cháu cha, còn “nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ bốn trí tuệ”; còn bán ghế, bán chỗ v.v.. thì dù có học thật, thi thật, nhân tài thật thì tất cả cũng chỉ là nỗi bẽ bàng sau rốt…

Bình Luận từ Facebook

https://baotiengdan.com/2021/12/26/bang-gia-khong-phai-chi-dong-do/

.

.