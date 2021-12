Biden diễn văn khai mạc Thượng Đỉnh Toàn Cầu vì Dân Chủ, cấm cửa Nga, TQ, VN, Iran, Bắc Hàn - Nữ sinh lớp 12 tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine. Hà Nội: Chỉ có 1 học sinh lớp 12 đến trường. Dịch tăng, SG đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ quân y. SG huy động 6.500 nhà thuốc tư nhân cùng chống dịch. Thêm 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca tới VN. Tiêm vaccine giảm. Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vắc xin tron

Một nữ sinh lớp 12 tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine. Hà Nội: Chỉ có 1 học sinh lớp 12 đến trường. Dịch tăng, SG đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ quân y. SG: 80% phụ huynh lớp 9, 12 đồng ý cho con đến trường.

.

- Biden diễn văn khai mạc Thượng Đỉnh Toàn Cầu vì Dân Chủ, cấm cửa Nga, TQ, VN, Iran, Bắc Hàn

- Nữ sinh lớp 12 tử vong sau 7 ngày tiêm vaccine. Hà Nội: Chỉ có 1 học sinh lớp 12 đến trường. Dịch tăng, SG đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ quân y. SG huy động 6.500 nhà thuốc tư nhân cùng chống dịch. Thêm 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca tới VN. Tiêm vaccine giảm. Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vắc xin trong thời gian tới. Chiến lược giảm số ca tử vong. 30/30 quận huyện của Hà Nội đều có ca nhiễm mới, 222 ca cộng đồng. SG: 80% phụ huynh lớp 9, 12 đồng ý cho con đến trường. SG dư thuốc điều trị Covid-19.

- giới trẻ Dân Chủ: 71% sẽ không hẹn hò với người bầu cho Trump, 37% sẽ dứt tình bạn với người bầu Trump

- Meadows kiện Chủ tịch Hạ viện Pelosi và toàn bộ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

- Meadows tin nhắn với 1 Dân Biểu trong ngày 6/1/2021 khích lệ lật ngược bầu cử, thay dàn đại cử tri

- Bộ Lao Động New York điều tra Fox News dìm lương của các nữ nhân viên xuống thấp hơn nam nhân viên

- Louisiana: 1 cựu Phó Tế Công Giáo bị truy tố quậy sex trẻ em; giáo dân xin tặng $400,000 để ém hồ sơ

- TNS Cộng Hòa Ron Johnson trở thành lang băm: dùng nước súc miệng Listerine sẽ trừ diệt được COVID-19.

- Mỹ, Anh, Úc, Canada tẩy chay ngoại giao Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022. Pháp sẽ không tẩy chay.

- Đức Giáo Hoàng: "thân xác sa ngã" là tội nhẹ, duy kiêu ngạo (pride) và thù hận (hatred) là tội nặng nhất

- Ali Alexander (người tổ chức biểu tình cho Trump) ra khai ở Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

- DB Cộng Hòa Fred Upton (Michigan) bỏ phiếu để xây cầu, đường, hải cảng... liền bị Cộng Hòa dọa bắn bỏ

- Texas: quận Dallas sẽ cùng một vài quận ở Texas cung cấp thông tin bầu cử bằng tiếng Việt.

- HỎI 1: Trong 3 năm qua, ai không lỗi say rượu lái xe, sẽ có tiền thưởng? ĐÁP 1: Sai, đó là lừa gạt.

- HỎI 2: Nên đọc 5 sách cấm nào? ĐÁP 2: Bài viết từ Luật Khoa với links tới 5 sách cấm.

.

QUẬN CAM (VB-9/12/2021) --- Chính phủ Pháp hôm Thứ Năm 8/12/2021 cho biết sẽ không tẩy chay ngoại giao Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022. Bộ Trưởng Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Thao Pháp Jean-Michel Blanquer nói trong khi chính phủ Pháp lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền, nhưng một phái đoàn cấp bộ với nhiều quan chức thể thao sẽ tham dự Thế Vận, vì thể thao nên nằm ngoài chính trị.

.

Hiện thời các chính phủ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế Vận Mùa Đông Bắc Kinh 2022 là: Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc châu, Canada. Nghĩa là, lực sĩ vẫn tham dự, thi đấu Thế Vận, nhưng sẽ không có quan chức ngoại giao hay chính phủ tham dự. Đức quốc cho biết đang suy tính xem nên tẩy chay hay không.

.

--- Tổng Thống Biden hôm Thứ Năm 9/12/2021 nói trong Đại hội Thượng đỉnh Dân Chủ Thế Giới họp qua viễn liên với hơn 100 nước tham dự rằng các nền dân chủ thế giới đang đối mặt áp lực bên ngoài từ các nhà độc tài đang nỗ lực siết lại và đang biện hộ rằng đàn áp là cách hiệu qủa để đối phó thách thức.

.

Trong thượng đỉnh có tên là Summit for Democracy, Biden nói các nền dân chủ hãy tôn trọng các giá trị của họ, bao gồm công lý, pháp quyền, tự do phát biểu, tự do báo chí, cũng như "nhân quyền tự thân của tất cả các cá nhân."

.

Trong đại hội toàn cầu do Mỹ tổ chức, chính phủ Mỹ nói không mời các quốc gia đàn áp nhân quyền như Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, Miến Điện... Đại hội thượng đỉnh Dân Chủ sẽ họp 2 ngày: hôm nay Thứ Năm 9/12/2021, và ngày mai Thứ Sáu 10/12/2021. Đặc biệt, Đài Loan được mời tham dự và nêu ra như điển hình đi đầu xây dựng dân chủ. Việt Nam nằm ở đâu trong bản đồ dân chủ?

.

Trong ngày Thứ Sáu sẽ có phát biểu của Nathan Law về tình hình dân chủ Hong Kong. Nathan Law sinh năm 1993, là cựu lãnh đạo sinh viên Hong Kong vì dân chủ, cựu nghị viên Hong Kong, đang tỵ nạn tại Anh quốc, và đang nằm trong danh sách truy nã toàn cầu của công an TQ.

.

NHK ghi rằng một quan chức đại diện cho Đài Loan nói với đài NHK rằng họ hy vọng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc đối phó với những thách thức như tin giả. Bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim) thuộc Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Mỹ cho biết Đài Loan đánh giá cao việc Mỹ coi Đài Loan là "hình mẫu dân chủ thành công".

.

Lịch trình hội nghị thượng đỉnh dân chủ ở đây:

https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 08/12 đến 16h ngày 09/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước (tăng 705 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.843 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.453), Tây Ninh (895), Hà Nội (822), Sóc Trăng (789), Đồng Tháp (730), Cà Mau (720), Cần Thơ (670), Bình Phước (631), Bà Rịa - Vũng Tàu (576), Vĩnh Long (568), Tiền Giang (568), Bến Tre (517), Đồng Nai (501), Khánh Hòa (494), Bình Dương (489), Bạc Liêu (427), Bình Định (345), Đắk Lắk (317), Kiên Giang (314), An Giang (300), Trà Vinh (295), Hậu Giang (275), Bình Thuận (249), Lâm Đồng (210), Gia Lai (187), Đà Nẵng (180), Bắc Ninh (154), Thừa Thiên Huế (150), Thanh Hóa (142), Nghệ An (139), Quảng Nam (118), Quảng Bình (114), Phú Yên (106), Ninh Thuận (89), Long An (79), Hà Giang (66), Thái Bình (64), Hải Phòng (58), Đắk Nông (54), Lạng Sơn (49), Vĩnh Phúc (49), Nam Định (49), Hưng Yên (44), Ninh Bình (32), Hà Tĩnh (28), Quảng Ninh (28), Thái Nguyên (28), Hòa Bình (21), Quảng Ngãi (21), Bắc Giang (20), Kon Tum (15), Yên Bái (14), Phú Thọ (14), Tuyên Quang (9), Điện Biên (6), Lào Cai (5), Hà Nam (4), Bắc Kạn (3), Sơn La (3), Quảng Trị (2), Cao Bằng (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 08/12 đến 17h30 ngày 09/12 ghi nhận 256 ca tử vong tại: + Tại TP. SG (76) trong đó có 12 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (1), Đồng Nai (1),Lâm Đồng (1), Long An (2), Phú Yên (2), Tây Ninh (3), Tiền Giang (1), Thanh Hóa (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (37 ca tử vong trong 02 ngày 08-09/12/2021), Tây Ninh (16), Bình Dương (16), Đồng Nai (13), Tiền Giang (11), Kiên Giang (11), Đồng Tháp (17 ca tử vong trong 02 ngày 08-09/12/2021), Cần Thơ (10), Vĩnh Long (8 ), Long An (6), Bình Thuận (5), Bến Tre (5), Sóc Trăng (5), Đắk Lắk (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Hậu Giang (3), Bạc Liêu (2), Hà Nội (1), Bắc Ninh (1), Bình Định (1), Ninh Thuận (1), Hải Phòng (1), Khánh Hòa (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1).





.

Nữ sinh lớp 12 tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Chiều 9-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận có một trường hợp học sinh tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Trường hợp tử vong là N.T.N.N. (17 tuổi), học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thận (huyện Triệu Phong). Nữ sinh này tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vào chiều 2-12 tại Trạm y tế xã Triệu Đại (Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong). Loại vắc xin em N. tiêm là Pfizer-BioNTech, có hạn sử dụng đến tháng 2-2022. Sau khi tiêm vắc xin khoảng 25 phút, N. có biểu hiện choáng, sốc phản vệ, mạch và huyết áp tụt. Chở cấp cứu, nhập viện, một tuần sau là chết. Trong quá trình khám sàng lọc, em N.T.N.N. và gia đình có thông báo về việc em N. có tiền sử dị ứng với một số loại thuốc kháng sinh. Bác sĩ đã khuyên gia đình nên cân nhắc trước khi tiêm.

.

Dịch tăng, SG đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ quân y. TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ 537 quân y cho 179 trạm y tế lưu động để chăm sóc F0 tại nhà. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần phía Nam (Bộ Quốc phòng) và Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) về đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực tăng cường tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn TP.HCM. UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng để tăng cường cho 179 trạm y tế lưu động (chưa kể 85 trạm đang hoạt động trên địa bàn) với tổng số 537 quân y.





.

SG huy động 6.500 nhà thuốc tư nhân cùng chống dịch. TP.HCM hiện có hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân, phân bố ở các khu vực đông dân cư như chợ, khu công nghiệp… Chiều 9-12, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn TP sẵn sàng hưởng ứng và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 qua các hành động cụ thể. Nhà thuốc tham gia truyền thông, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0. Mỗi nhà thuốc phải là một điểm truyền thông, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0.

.

Thêm 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca tới VN. Ngày 9/12, lô vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca về đến Việt Nam, đạt mốc 30 triệu liều và hoàn thành giai đoạn đầu của hợp tác cung ứng vaccine giữa hai công ty AstraZeneca và VNVC, với sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Trước đó, trên cơ sở buổi ký kết giữa AstraZeneca và VNVC để cung ứng thêm 25 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Vương quốc Anh vào ngày 2/11, giai đoạn chuyển giao vaccine thứ hai sẽ bắt đầu vào cuối tháng này và tiếp tục trong năm 2022.





.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 có xu hướng giảm. Theo ghi nhận của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế những ngày gần đây tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 của cả nước có xu hướng giảm nhiều, tỷ lệ sử dụng vaccine/số vaccine phân bổ của nhiều địa phương còn thấp. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng đã liên tục có các văn bản đôn đốc, nhắc các địa phương đẩy nhanh tiêm chủng trong tháng 12 đạt bao phủ vaccine cả 2 mũi cho người trên 18 tuổi, lên kế hoạch tiêm mũi bổ sung, tăng cường cho các đối tượng đã tiêm đủ liều.

.

Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao vắc xin trong thời gian tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngoại giao vắc xin sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng trong năm 2022. Tại họp báo thường kỳ ngày 9.12, trả lời báo chí về định hướng của ngoại giao vắc xin trong thời gian tới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết với nỗ lực và vận động quyết liệt, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 150 triệu liều vắc xin Covid-19, có thể nói là đảm bảo nhu cầu tiêm chủng trong nước.





.

Chiến lược giảm số ca tử vong do COVID-19. Trước thông tin, tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đã đạt 97%, mũi 2 khoảng trên 70% nhưng số ca tử vong hiện ghi nhận vẫn còn cao, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo thống kê chung của thế giới và Việt Nam, tỉ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19 của Việt Nam vẫn thấp so với thế giới. Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế đang giao Cục Quản lý khám chữa bệnh và các sở y tế đánh giá nguyên nhân cụ thể các trường hợp tử vong. Để hạn chế tối đa người mắc COVID-19 tử vong, lãnh đạo Bộ Y tế cũng nêu chiến lược giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân COVID-19. Đó là, tiếp cận các loại thuốc điều trị COVID-19 đang nghiên cứu và đã lưu hành trên thế giới để đưa lượng thuốc điều trị về Việt Nam với tỉ lệ cao nhất, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân nặng.

.

Sẽ mở lại chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng việc khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế là yêu cầu của thực tiễn nhưng hành khách phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Chiều nay 9-12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch phôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế từ 15-12 theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).





.

30/30 quận huyện của Hà Nội đều có ca nhiễm mới, 222 ca cộng đồng. Trong 704 ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện ở Hà Nội có 222 ca cộng đồng, ghi nhận tại 30 quận/huyện/thị xã. Gần 90% trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm vaccine COVID-19. Sở Y tế Hà Nội tối 9/12 cho biết trong 24 giờ qua TP ghi nhận 704 ca COVID-19 trong đó có 222 ca cộng đồng, khu cách ly (419), khu phong tỏa (63). Có 704 bệnh nhân tại 215 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện. Với 222 ca cộng đồng đều có tại 108 xã phường thuộc 30/30 quận huyện.

.

Hà Nội: Chỉ có 1 học sinh lớp 12 đến trường. Đã qua 4 ngày học sinh lớp 12 trên địa bàn TP.Hà Nội trở lại trường học trực tiếp, tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan tác động, sĩ số tại một số trường vẫn chưa ổn định, có trường chỉ có 1 học sinh đi học trực tiếp. Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các đơn vị, nhà trường bố trí cho học sinh học giãn cách tại trường kết hợp với học trực tuyến. Theo đó, 50% số lớp 12 học tại trường vào thứ 2-4-6; 50% số lớp còn lại học tại trường vào thứ 3-5-7. Các ngày còn lại, học sinh học trực tuyến. Ghi nhận của PV báo Sức Khỏe & Đời Sống tại một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội, tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp chưa cao do nhiều nguyên nhân như: tình hình dịch trên địa bàn đang căng thẳng; nhiều em thuộc diện F1, F2, gia đình nằm trong khu phong tỏa hoặc phụ huynh lo ngại và chọn hình thức học online cho con em để đảm bảo an toàn.

.

SG: 80% phụ huynh lớp 9, 12 đồng ý cho con đến trường. Liên quan đến việc trở lại trường của học sinh lớp 9 và 12, theo ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có 285 trường Trung học Cơ sở với khoảng 88.000 học sinh lớp 9; 202 trường Trung học Phổ thông với hơn 68.000 học sinh lớp 12. Việc trở lại trường của học sinh hai khối này nhận được sự đồng thuận rất cao của phụ huynh, với gần 80% phụ huynh học sinh mỗi khối đồng ý.

.

SG dư thuốc điều trị Covid-19.

Mark Meadows (

Đài truyền hình Fox News

Một cựu Phó Tế Công Giáo La Mã

Cộng Hòa muốn dân bệnh nhiều thêm?

Tội nào nặng nhất?

Ali Alexander

Tiếng Việt ở đâu?

Chuyện vô lý xảy ra

Báo Axios có một bản tin

Mark Meadows

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2:

ĐÁP 2:

5 cuốn sách cấm nên đọc một lần trong đời: Đọc sách cấm trong đêm tuyết rơi là một niềm vui của đời người.

Tuyết Tròn, Luật Khoa

1. Trại súc vật (Animal Farm) - George Orwell

2. Bên thắng cuộc - Huy Đức

https://www.amzn.com/1484040007

3. Một cơn gió bụi - Trần Trọng Kim

4. Đường về nô lệ (The Road to Serfdom) - F. A. Hayek

Đọc bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Quang A

Đọc bản dịch tóm tắt của Phạm Nguyên Trường:

5. Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn

TP HCM vừa được Bộ Y tế cấp thêm 25.000 liều Molnupiravir, 2.300 liều Favipiravir và 2.200 liều xuyên tâm liên. Ngoài ra, TP HCM còn được hỗ trợ trên 30.000 sản phẩm Kovir (thực phẩm chức năng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe khi mắc Covid-19)Chiều 9-12, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, thông tin về gói thuốc C (Molnupiravir) trong túi thuốc F0, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết mới đây, TP được cấp thêm 25.000 liều Molnupiravir, 2.300 liều Favipiravir và 2.200 liều thuốc xuyên tâm liên để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.---cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc của chính phủ Trump) đã nộp một đơn kiện về dân quyền chống lại Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, và 9 thành viên Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Meadows từ chối tuân thủ trát đòi do Ủy ban gửi để buộc ra điều trần trước Ủy Ban. Meadows cũng là cựu Dân Biểu, cựu Chủ tịch Nhóm Hạ Viện cực hữu có tên House Freedom Caucus, hôm Thứ Ba 7/12/2021 đã nộp đơn kiện Pelosi và 9 ủy viên Ủy Ban Điều Tra Bạo loạn trong đó có Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson, Liz Cheney, Adam Schiff, Jamie Raskin, và Zoe Lofgren.---bây giờ đang bị điều tra bởi Bộ Lao Động Tiểu Bang New York sau khi cựu bình luận viên Melissa Francis cáo buộc đài này đã một cách hệ thống dìm lương của các nữ nhân viên.Báo The Daily Beast loan tin rằng đài Fox đã gạt bỏ Francis ra khỏi các làn sóng trong khi cô này đang tranh chấp về đài này kỳ thị tính phái bằng cách trả lương cho nữ nhân viên kém xa nam nhân viên. Thế rồi Francis có thêm cáo buộc trong đơn kiện rằng cô bị đài trả thù sau khi cô lên tiếng về mức lương phụ nữ trong đài quá thấp so với nam giới.---đã bị truy tố về lạm dụng tình dục trẻ em sau khi các thành viên nhà thờ này đã trao cho nạn nhân $400,000 để nạn nhân này ngưng họp tác với cuộc điều tra.Phó Tế này tên Virgil Maxey “V.M.” Wheeler III, cũng là 1 luật sư có thế lực ở Metarie, Louisiana, bị truy tố 2 tội, mỗi tội là tấn công tình dục và tội có thái độ sàm sỡ với 1 vị thành niên.Vụ lạm dụng xảy ra trong khoảng tháng 3/2000 tới tháng 3/2002, khi Wheeler bị tố cáo là tắm chung với một bé trai trước tuổi vị thành niên và thực hiện khẩu dâm nơi cậu bé này. Cảnh sát cũng nói có tin Wheeler đã lạm dụng 1 người trẻ khác.Hồi tháng 7/2021, người tố cáo đã nộp đơn kiện nói rằng các giáo dân địa phương của nhà thờ đã áp lực người này rút đơn kiện, kể ra xin tặng $400,000 để xin ngưng hợp tác với cuộc điều tra hình sự.Wheeler được Tổng Giám Mục Gregory Aymond tấn phong vào chức Phó Tế (Deacon) vào năm 2018. Gia đình cậu bé nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại với nhà thờ, nhưng TGM Aymond không phản ứng gì. Tới mùa hè 2020, nạn nhân mới kể thêm chi tiết cho thân phụ và ông bố mới gặp Đức Tổng Giám Mục Aymond. Mười ngày sau, TGM Aymond loan tin trục xuất Wheeler vĩnh viễn ra khỏi cộng đoàn này.---Hôm Thứ Tư 8/12/2021, trong cuộc hội thoại họp phố viễn liên, Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-WI) khuyến khích người dân nên dùng nước súc miệng (mouthwash) và như thế là khỏi bị dính COVID-19.TNS Johnson là người trong qúa khứ cũng từng khuyến khích chữa trị COVID bằng kiểu lang băm như thuốc hydroxychloroquine (loại dùng trị sốt rét) và ivermectin (thuốc tẩy giun cho loài ngựa) -- mà FDA đã kêu gọi dân đừng dùng thuốc kiểu lang băm như thế. Bây giờ thì TNS Johnson nói rằng một chai nước súc miệng Listerine vừa làm sạch miệng, vừa giết được siêu vi coronavirus.---Đức Giáo Hoàng Francis nói với các phóng viên đầu tuần này rằng "tội lỗi của thân xác sa ngã" (“sins of the flesh”) không phải là "nghiêm trọng nhất." Thay vào đó, ngài nói rằng kiêu ngạo (pride) và thù hận (hatred) mới là các tội tệ hại nhất mà một người có thể phạm phải.Đức Giáo Hoàng Francis giải thích như thế khi trả lời các câu hỏi từ các phóng viên trên một chuyến bay từ Hy Lạp tới Italy. Lúc đó, chuyện dẫn tới là vụ từ chức của Michel Aupetit, Tổng Giám Mục Thành Paris, người từ chức đầu tháng này sau khi 1 báo Pháp viết rằng ngài Aupetit dan díu tình dục với 1 phụ nữ. TGM Aupetit bác bỏ, nhưng xin tha thứ về hành vi "mơ hồ" của quá khứ.---, một trong những người tổ chức chủ lực các cuộc biểu tình đông người để phóng đại lời Trump tuyên truyền rằng có gian lận bầu cử 2020, bây giờ đã trở cờ, chịu hợp tác với Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021. Y sẽ ra khai trước Ủy ban vào hôm nay Thứ Năm 9/12/2021 và hứa sẽ trao cho các dân biểu các tài liệu về những cuộc biểu tình y giúp thực hiện cho Trump, kể cả cuộc biểu tình vào buổi sáng 6/1/2021 vài giờ trước khi trở thành bạo loạn, tiến vào tấn công tòa nhà Quốc Hội.Alexander viết lời mở đầu trong bản văn gửi Ủy ban Điều tra rằng y không làm gì sai luật trong ngày 6/1/2021... vì thực sự y đã ra sức làm giảm căng thẳng tại tòa nhà Quốc Hội, cố gắng chấm dứt các hành vi bạo lực và phi pháp.---Hiện thời tất cả các quận trong tiểu bang Texas đều cung cấp thông tin về bầu cử trong tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (Spanish) theo luật Voting Rights Act. Bây giờ thì Dallas sẽ cùng một vài quận ở Texas cung cấp thêm thông tin bầu cử bằng tiếng Việt.Frederick Tran, một nhà hoạt động trong tổ chức PIVOT của người Mỹ gốc Việt, nói như thế sẽ cho người nói tiếng Việt ở quận Dallas County đi bầu một cách tự tin và độc lập. Tran là cư dân ở Dallas.Tổ chức PIVOT nổi tiếng trong cộng đồng Việt vì các hoạt động chống lại các luồng tin giả trước giờ vẫn cứ loan truyền nhằm lung lạc cộng đồng, nơi có nhiều người kém tiếng Anh và không đọc thông thạo tiếng Anh.Năm 2016, quận Tarrant County được lệnh cung cấp thông tin bầu cử bằng tiếng Việt, cùng với quận Harris County, nơi cũng cung cấp thông tin bầu cử bằng tiếng Trung Hoa. Khi 2 quận Harris và Tarrant bắt đầu cung cấp thông tin bầu cử bằng tiếng Việt, Tran nói có thấy tăng vọt cử tri gốc Việt đi bầu.---: Khi một dân cử Cộng Hòa bỏ phiếu để xây dựng đường lộ trong địa hạt của ông, thế là nhiều người Cộng Hòa khác xúm lại khủng bố ông, thậm chí có người còn dọa giết cả ông và vợ con. Vì họ cho rằng lá phiếu xây cầu, xây đường chỉ để Biden có điểm.Đó là chuyện xảy ra cho Dân Biểu Cộng Hòa Fred Upton (St. Joseph, Michigan) sau khi bỏ phiếu cho gói dự luật $1.2 ngàn tỷ đôla mà Biden mới ký thành luật hồi tháng trước, trong đó sẽ bơm nhiều tỷ đôla về Michigan để vá đường, sửa cầu, mở rộng Internet, đầu tư vào các hải cảng, làm sạch các hồ Great Lakes, và thay các ống nước đã cũ làm ô nhiễm trong các khu vực như Benton Harbor và Hamtramck, theo lời DB Upton trả lời phỏng vấn của báo Advance hôm Thứ Hai.Sau khi bỏ phiếu xong hồi tháng trước, Dân Biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene viết trong 1 tweet tố cáo DB Upton và 12 DB Cộng Hòa khác là "đồ phản quốc" (DB Upton là duy nhất ở Michigan). Rồi tweet khác, Greene liệt kê điện thoại của 13 dân biểu Cộng Hòa đó.Thế là trong vài ngày, hơn 1,000 cú điện thoại ào tới văn phòng DB Upton. Có cả lời hăm dọa xử tử gia đình DB Upton và các nhânv iên phụ tá. Upton nói môi trường chính trị đã độc hại chưa từng thấy trong 35 năm ông ở Hạ Viện. FBI đang điều tra những lời hăm dọa, nhưng thời này thì ai mà biết được, khi bắn chết người vẫn có thể được tòa tha nếu nói là tự vệ.---làm một vài người Cộng Hòa nổi giận. Nhan đề bản tin là "Giới trẻ Dân Chủ nhiều phần không ưa người đảng khác." Bản khảo sát này đã thăm dò 850 sinh viên đại học, thấy rằng 71% người Dân Chủ sẽ không hẹn hò với người đã bầu cho Trump.- Chỉ 31% người trẻ Cộng Hòa nói rằng họ sẽ không hẹn hò với người đã bầu cho Biden.- Có 4/10 người Dân Chủ sẽ không mua sắm hay ủng hộ 1 cơ sở kinh doanh của người bầuc ho Trump. Chỉ 7% người Cộng Hòa có ý như thế với người bầu cho Biden.- Có 3/10 người bầu cho Biden sẽ không làm việc với người đã bầu cho Trump. Chỉ 7% người bầu cho Trump có ý như thế với ông sếp bầu cho Biden.- Khi được hỏi, họ có muốn làm bạn với người bầu cho ứng viên Tổng Thống đối nghịch, 37% người Dân Chủ hay người đã bầu cho Biden nói là không muốn làm bạn với phe kia nữa. Chỉ 5% người bầu cho Trump mới dứt tình bạn với người bầu cho Biden.---(cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) đã chia sẻ một số liên lạc Meadows thực hiện trong ngày bạo loạn 6/1/2021 liên hệ nỗ lực Bạch Ốc muốn lật ngược kết quả bầu cử 2020, theo một lá thư từ Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Chủ tịch Ủy ban là Dân biểu Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) cho biết, Meadows đã liên lạc với 1 Dân Biểu, ngươi này đề nghị thay dàn đại cử tri nhưng nói rằng chuyện thay này "rất là tranh cãi" thì Meadows trả lời, "Tôi yêu thích chuyện đó." (Meadows still said, "I love it.")Các tin nhắn (text messages) đó là của Meadows thực hiện trong ngày bạo loạn 6/1/2021. Lá thư của Thompson gửi luật sư của Meadows cũng cho biết một tin nhắn vào đầu tháng 1/2021 giữa Meadows và 1 người tổ chức biểu tình 6/1/2021 về nhu cầu cầu Trump đưa ra một tuyên bố công khai để có thể ngăn cản cuộc tấn công 6/1/2021 vào tòa nhà Quốc Hội.Các tin nhắn là nằm trong điện thoại di động của Meadows, hình như không chuyển tin nhắn điện thoại sang cho Văn Khố Quốc Gia, và như thế là Meadows vi phạm luật về giữ gìn hồ sơ "Presidential Records Act."---: Trong 3 năm qua, ai không lỗi say rượu lái xe, sẽ có tiền thưởng?Sai, đó là lừa gạt. Một số người tung tin đồn rằng công dân Mỹ nào trong 3 năm qua không bị lỗi say rượu lái xe (DUI) thì sẽ được chi phiếu hoàn tiền $610 hay $710 từ chính phủ, nhưng tin đồn này thực ra là trò lừa gạt. Người tung tin đồn đó mời gọi điền mẫu đơn, hỏi về thông tin của người điền đơn. Hoàn toàn không có chuyện chính phủ cho tiền vì chuyện lái xe không lỗi say rượu như thế.Chi tiết:---Nên đọc 5 sách cấm nào?Bài viết từ Luật Khoa với links tới 5 sách cấm.-- 7/12/2021Tác giả liệt kê ra 5 cuốn sách bị cấm nên đọc:“Animal Farm” ra mắt năm 1945, và đến nay đã được dịch ra khoảng 70 thứ tiếng. Vào thời Chiến tranh Lạnh, CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ) được cho là đã gửi hàng triệu quả bóng bay trong đó có cuốn sách này để rải sang lãnh thổ Ba Lan, Hungary và Tiệp Khắc, những thành trì của phe xã hội chủ nghĩa. [8] Đến nay, cuốn sách vẫn được vinh danh là tác phẩm châm biếm vừa bất hủ lại vừa có tính thời đại (timely and timeless) chống lại chế độ độc tài toàn trị.Bản dịch tiếng Việt của Phạm Minh Ngọc:“Bên thắng cuộc”, ra mắt cuối năm 2012, là một cuốn sách vô tiền khoáng hậu. Từ những tư liệu thu thập được trong hơn hai mươi năm, nhà báo Huy Đức khắc họa một bức tranh sau ngày 30/4/1975 khác hẳn với những tài liệu chính thống. Những cuộc nói chuyện gần như độc quyền của ông với các lãnh đạo chính quyền thời ấy lần đầu tiên hé lộ hậu trường của các quyết sách gây thảm kịch như cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền, hay nạn kiều v.v.Link mua sách trên Amazon:Đầu năm 2017, cuốn hồi ký của học giả Trần Trọng Kim (1882 - 1953) được xuất bản tại Việt Nam. Nửa năm sau, nó bị thu hồi vì nội dung “không phù hợp, không khách quan, hoặc chưa được kiểm chứng”.Trần Trọng Kim là một học giả, sử gia, nhà giáo dục lừng lẫy đầu thế kỷ XX. Ông cũng là một chính trị gia, từng giữ chức tổng trưởng (thủ tướng) của Đế quốc Việt Nam, một nhà nước chỉ tồn tại trong 5 tháng trước Cách mạng Tháng Tám 1945. “Một cơn gió bụi” được viết năm 1949, kể lại quãng thời gian ông hoạt động chính trị. Nội dung một số chương sách kể về hoạt động của Hồ Chí Minh và Việt Minh, trong đó có nhắc đến một nữ đảng viên được cho là có con gái với ông Hồ.Chi tiết này có trong bản in năm 1969 ở Sài Gòn, nhưng hiển nhiên không được phép xuất hiện trong phiên bản bị thu hồi năm 2017.Đọc online:Bản tiếng Việt của cuốn sách này gắn liền với tên tuổi của Tủ sách Tinh hoa thuộc Nhà xuất bản Tri Thức. Sách được in năm 2009 và bị cấm tái bản luôn từ đó . Năm 2018, khi giáo sư Chu Hảo, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức bị kỷ luật Đảng, “Đường về nô lệ” là một trong những bằng chứng được dùng để chứng minh những “sai phạm nghiêm trọng” của ông.Đây có lẽ là cuốn tiểu thuyết có số phận lận đận nhất trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Chỉ một tháng sau khi ấn hành, cuốn sách không những bị thu hồi, mà còn bị tiêu hủy. Nghiền nát. Đưa vào bể axit. “Chuyện kể năm 2000” mô tả cuộc sống trong nhà tù qua con mắt của Tuấn, một trí thức phải chịu án tù oan. Nhiều người cho rằng đó là câu chuyện của chính tác giả. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn phải ngồi tù gần 5 năm, từ tháng 11/1968 đến tháng 3/1973, với tội danh “Tuyên truyền phản cách mạng” trong vụ án Xét lại chống đảng năm 1967.Đọc online:Xin mời đọc đầy đủ về bối cảnh 5 tác phẩm bị cấm, bị bố ráp ở đây: