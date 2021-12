SG dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12/2021. SG đề xuất F0 tại nhà có thể chọn bác sĩ tư nhân. SG: Dịch còn nhiều rủi ro, kinh tế SG giảm 6,78%...

- Meadows: Trump mắc dịch trước 3 ngày tranh luận với Biden 2020. CNN: Trump cố ý lây dịch cho Biden?

- SG dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12/2021. SG đề xuất F0 tại nhà có thể chọn bác sĩ tư nhân. SG: Dịch còn nhiều rủi ro, kinh tế SG giảm 6,78%. Ai được ưu tiên liều vắc xin COVID-19 bổ sung? Phải sản xuất được vaccine trong nước sớm nhất, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả. Chuyển vùng cam, TP Quy Nhơn ngừng nhiều dịch vụ kinh doanh. Các địa phương tăng cường nhân lực điều trị COVID-19, quản lý F0 tại nhà. Tỷ lệ tử vong/mắc COVID-19 của Việt Nam tương đương trung bình của thế giới. "Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ."

- Tòa kháng án đồng ý cho California: cấm băng đạn chứa nhiều hơn 10 viên đạn để giảm chết chóc

- Michigan: văn phòng DB Dân Chủ Debbie Dingell bị đột nhập, đập phá sau nhiều tháng đe dọa khủng bố

- công tố ra trát đòi hồ sơ tài chánh từ nhiều tổ chức do Sidney Powell lập sau bầu cử 2020 để cứu Trump

- mục sư Marcus Lamb (chủ 1 mạng TV Ky tô giáo lớn nhất) đã chết vì COVID sau cả năm kêu gọi đừng chích ngừa

- David Johnston: 1 kẻ hấp hối ký chi phiếu $500 tặng Trump 1 lần, thế là Trump liền rút thẳng $500/tháng

- báo Denver Post xin lỗi DB Omar (Dân Chủ-MN) vì DB Boebert (Cộng Hòa-CO) tấn công DB Omar và Hồi Giáo. DB Omar bị hăm dọa giết.

- 1 phụ nữ bị nhân viên Walmart bắt giữ vì tố trộm đồ oan, rồi hăm dọa, được bồi thường $2.1 triệu đô

- Arizona: sa thải 1 cảnh sát vì bắn chết 1 người ngồi xe lăn 9 phát từ lưng và hông vì nghi trộm 1 món đồ

- Châu Âu: đề nghị thảo luận để áp dụng biện pháp cưỡng bách toàn dân chích ngừa chống COVID

- Cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows đồng ý ra trả lời trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn

- các thành phố đứng đầu từ thiện là: 1. Minneapolis; 2. Seattle; 3. Portland, Ore.; 4. New York; 5. Baltimore.

- 1 học sinh 15 tuổi bắn xối xả tại 1 trung học Michigan, làm 3 học sinh chết và 8 bị thương (có 1 giáo viên).

- Cộng Hòa Georgia dìm phiếu: bác đơn xin phiếu khiếm diện (bầu ngày 2/11/2021) gấp 4 lần hơn bầu cử 2020

- Bưu Điện, FedEx, và UPS kêu gọi: hãy mua sắm sớm, gửi bưu kiện sớm, để quà tới trước Lễ Giáng Sinh

- trong 100 số zip code nhà đắt nhất, có 70% ở California. Đắt nhất Quận Cam là ở 2 zipcode ở Huntington Beach và Newport Beach.

- HỎI 1: Chỉ trong 2 năm, xảy ra 2 sự-kiện-500-năm ở Wisconsin? ĐÁP 1: Hầu hết là đúng.

- HỒ SƠ: RFI: Giới kiến trúc sư lại phản đối dự án khách sạn trên Đồi Dinh, Đà Lạt.

QUẬN CAM (VB-1/12/2021) --- Các quan chức bầu cử ở tiểu bang Georgia đã bác bỏ đơn xin phiều bầu khiếm diện để bầu cử ngày 2/11/2021 nhiều gấp 4 lần cao hơn trong suốt chu kỳ bầu cử 2020, vì luật siết bầu cử đưa ra do các dân cử Cộng Hòa của tiểu bang này.

Lý do chính, Cộng Hòa muốn dìm phiếu Dân Chủ. Trong bầu cử 2020, có đông kỷ lục 1.3 triệu cử tri Georgia bầu phiếu khiếm diện qua thư, trong đó 2/3 bầu cho Tổng Thống Joe Biden.

Báo The Atlanta Journal-Constitution ghi rằng hầu hết đơn xin bầu khiếm diện bị bác bỏ năm 2020 là trùng lặp với đơn xin trước đó đã nộp, thường vì các nhóm hay chính quyền địa phương gửi nhiều mẫu đơn tới cử tri.

Nhưng luật mới của Georgia do Cộng Hòa đưa ra có tên là SB 202 đòi nộp đơn xin phiếu khiếm diện ít nhất 11 ngày trước ngày bầu cử, trong khi luật cũ cho hạn chót là ngày Thứ Sáu trước ngày bầu cử (ngày bầu cử thường là Thứ Ba). Có 52% đơn xin khiếm diện bị bác vì trễ hạn, 15% bị bác vì sót hay sai thông tin về căn cước theo luật mới.

--- Một tác phẩm mới của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) nhan đề "The Chief’s Chief" (Ông Trùm Của Trùm) kể rằng Trump dính dương tính COVID-19 ba ngày trước cuộc tranh luận đầu tiên kình với đối thủ Joe Biden vào ngày 29/9/2020.

Nhưng Trump và Bạch Ốc giấu nhẹm chuyện Trump dính COVID. Bản tin CNN hôm Thứ Tư tố cáo các bác sĩ bệnh viện Walter Reed đã giấu tin Trump dương tính đối với báo chí và công chúng, trong khi Trump gây hại lây nhiễm người khác khi ngồi xe đi chung với các cận vệ chạy một vòng quanh bệnh viện đưa tay chào người ủng hộ.

Viết trên Twitter, phóng viên CNN John Harwood cũng nêu câu hỏi, có phải khi Trump dính COVID và bước vào phòng tranh luận, cũng có ý định MUỐN LÂY dịch sang cho Biden?

CNN hôm Thứ Tư cũng chiếu lại đoạn phim khi bác sĩ Sean Conley trả lời phỏng vấn của báo chí về thời điểm cuối mà Trump xét nghiệm âm tính, thì Conley từ chối trả lời.

CNN ghi nhận rằng Chris Christie dính COVID ngay sau khi Christie hướng dẫn Trump về cách tranh luận với Biden.

--- Một cảnh sát ở thị trấn Tucson, Arizona, đã bị sa thải sau khi bắn chết 1 người đàn ông ngồi xe lăn 9 phát đạn từ sau lưng và bên hông. Sau khi người này ngã, gục mặt về phía trước xe lăn, cảnh sát này lấy còng để còng tay người này khi đang hấp hối. Sau đó, người này chết.

Cảnh sát này tên Ryan Remington đã bắn chết Richard Lee Richards, 61 tuổi, vào đêm Thứ Hai, sau khi được thông báo người này là nghi can trộm một thùng đồ nghề (toolbox) ở tiệm Walmart. Khi Remington rượt theo Richards và hỏi biên nhận tính tiền, thì Richards rút dao ra và nói "Biên nhận đây."

--- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói hôm Thứ Tư rằng Liên Âu nên thảo luận về biện pháp cưỡng bách công dân chích ngừa chống COVID-19. Bà nói rằng đó là cách để vượt qua đại dịch.

Bà cũng nói Liên Âu nên hàng ngày cập nhật về các hạnc hế đi lại qua các biên giới lẫn nhau, và cần mũi chích tăng cường để chống biến chủng mới Omicron.

Hiện thời, trong Liên Âu, chỉ có Áo quốc có lệnh cưỡng bách toàn quốc chích ngừa kể từ ngày 1 tháng 2/2022, trong khi Hy Lạp cưỡng bách chích ngừa toàn dân trên 60 tuổi.

--- Một bài viết ký tên ban biên tập báo Denver Post tại Denver, Colorado, hôm Thứ Hai 29/11/2021 đưa ra lời xin lỗi Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ-Minn.) sau khi Dân Biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-Colo.) lớn tiếng tấn công DB Omar và cộng đồng dân Hồi Giáo.

Bài viết chỉ trích DB Boebert rằng nói đùa về kẻ ôm bom tự sát và nói rằng một dân biểu (ám chỉ DB Omar) là hiểm họa vì nữ dân biểu này là Hồi Giáo chính là vừa kỳ thị sắc tộc, vừa kỳ thị tôn giáo.

Báo The Denver Post nói rằng báo này phải xin lỗi DB Omar và cộng đồng Hồi Giáo, vì DB Boebert như dường không muốn tự đưa ra lời xin lỗi dân biểu Omar. Báo này kêu gọi tất cả dân cử Mỹ hãy đối xử với tất cả dân Mỹ với sự tôn trọng và phẩm cách, bất kể những dị biệt về ý kiến.

DB Ilhan Omar họp báo hôm Thứ Ba, cho biết sau khi bà bị DN Lauren Boebert gọi bà là "thánh chiến quân độc ác" và là "một kẻ ôm bom tự sát" thì bà nhận 1 thư thoại hăm dọa: "Mày sẽ không thể sống lâu hơn... Tụi tao xem bọn mày Hồi Giáo và (chửi tục) và biết tụi mày muốn làm gì, tụi mày sẽ chiếm đất nước tụi tao..."

--- Siêu mục sư Marcus Lamb, người sáng lập Daystar Television Network, một trong các mạng truyền hình Ky tô giáo lớn nhất Hoa Kỳ, đã chết sáng Thứ Ba 30/11/2021 hưởng thọ 64 tuổi vì COVID-19. Mạng TV của Lamb được xem tới 108 triệu hộ dân Mỹ.

Lamb nổi tiếng về tin giả, liên tục phỏng vấn trên TV những người chống chích ngừa như Robert F. Kennedy Jr. và đích thân mục sư quảng bá chữa dịch bằng thuốc hydroxychloroquine bất kể FDA đã nói các loại thuốc này vô ích.

Theo báo Fort Worth Star-Telegram, Lamb dính dương tính từ đầu tháng 11/2021. Bản Cáo phó không nói rõ, nhưng hình như mục sư đã tự chữa trị kiểu lang băm cho tới khi chết. Năm 2020, Lamb phải hoàn trả chính phủ $3.9 triệu đô sau khi lộ chuyện đài này mua 1 phản lực cơ vài tuần sau khi lãnh nợ cứu dịch theo chương trình "Paycheck Protection Program."

-- Cảnh sát cho biết đã xảy ra vụ nổ súng hôm Thứ Ba tại trung học Oxford High School ở quận Oakland County, tiểu bang Michigan, làm 3 học sinh chết và 8 bị thương. Sát thủ là một học sinh lớp 10 của trường, 15 tuổi. Trong ba người chết có: 1 nữ sinh 14 tuổi (Hana St. Juliana), 1 nam sinh 16 tuổi (Tate Myre), 1 nữ sinh 17 tuổi (Madisyn Baldwin). Tất cả người chết đều là học sinh trong trường.

Hung thủ sử dụng khẩu súng 9mm Sig Sauer do thân phụ tặng trong ngày Thứ Sáu Đen, vài ngày sau là vô trường bắn giết. Vài ngày trước, đã có tin đồn sẽ có thảm sát. Một phụ nữ kể rằng con trai bà đã nằm nhà hôm Thứ Ba sau khi nghe đồn trước đó là sẽ có nổ súng.

Vụ nổ súng chỉ kéo dài 5 phút. Nổ súng xảy ra trước 1 giờ trưa Thứ Ba, vài phút sau là cảnh sát tới. Hung thủ đã đầu hàng, nộp khẩu súng và nhiều băng đạn. Trong số người bị thương có 1 giáo viên. Cảnh sát nói hung thủ bắn khoảng 15 tới 20 viên đạn. Hung thủ được ẩn danh. Chưa có nhiều chi tiết.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 30/11 đến 16h ngày 01/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.508 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 14.506 ca ghi nhận trong nước (tăng 540 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.081 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.675), Cần Thơ (989), Sóc Trăng (757), Bà Rịa - Vũng Tàu (756), Tây Ninh (729), Bình Dương (642), Đồng Tháp (610), Vĩnh Long (585), Bình Thuận (584), Bình Phước (515), Đồng Nai (509), Cà Mau (507), Kiên Giang (479), Hà Nội (467), Bến Tre (419), Bạc Liêu (402), Khánh Hòa (365), Đắk Lắk (342), Hậu Giang (291), An Giang (244), Trà Vinh (240), Bình Định (234), Lâm Đồng (222), Tiền Giang (142), Thừa Thiên Huế (141), Hải Phòng (141), Bắc Ninh (106), Thanh Hóa (104), Đà Nẵng (99), Long An (82), Đắk Nông (82), Thái Nguyên (79), Nghệ An (78), Ninh Thuận (76), Hà Giang (68), Hưng Yên (67), Phú Thọ (64), Quảng Nam (56), Nam Định (52), Phú Yên (51), Quảng Ngãi (50), Gia Lai (47), Hải Dương (46), Hà Tĩnh (31), Thái Bình (30), Quảng Bình (29), Tuyên Quang (29), Vĩnh Phúc (26), Quảng Ninh (23), Yên Bái (22), Lạng Sơn (21), Hòa Bình (18), Quảng Trị (17), Kon Tum (15), Cao Bằng (15), Hà Nam (11), Bắc Giang (11), Điện Biên (8 ), Lào Cai (4), Sơn La (2)

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 30/11 đến 17h30 ngày 01/12 ghi nhận 196 ca tử vong tại: + Tại TP SG (68 ) trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), An Giang (1), Quảng Bình (1), Bình Định (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (20), Bình Dương (19), An Giang (17), Tây Ninh (13), Kiên Giang (13), Tiền Giang (8 ), Đồng Tháp (6), Cần Thơ (6), Bạc Liêu (5), Bình Thuận (4), Long An (4), Vĩnh Long (3), Sóc Trăng (2), Bến Tre (2), Cà Mau (2), Hà Nội (1), Phú Thọ (1), Trà Vinh (1), Khánh Hòa (1).





Điều trị F0 tại nhà, phải giám sát y tế tới từng bệnh nhân. Nhắc tới yêu cầu cần có cơ chế giám sát y tế tới từng bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Dứt khoát không để bệnh nhân ở nhà mà không được thăm khám từ xa.

Ai được ưu tiên liều vắc xin COVID-19 bổ sung? Ngày 1-12, Bộ Y tế có hướng dẫn đề nghị sở y tế các tỉnh thành, Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, cơ quan y tế trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 50 tuổi trở lên. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị tiêm liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Những đối tượng này sẽ tiêm bổ sung loại vắc xin cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin.





SG: Dịch còn nhiều rủi ro, kinh tế SG giảm 6,78%. Chiều 1/12, hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc theo hình thức trực tuyến và dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Theo ông Nguyễn Văn Nên, Quý I/2021, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM phát triển khá đồng đều và ổn định nhưng đến 6 tháng đầu năm thì đã chững lại và đến cuối 2021 thì tụt giảm nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử của TPHCM kể từ giai đoạn đổi mới, kinh tế TPHCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi đó kế hoạch năm 2021 đề ra là phải đạt tăng trưởng 6%. Dự kiến trong năm 2021, TPHCM có thể hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, không hoàn thành 14/29 chỉ tiêu. 2 chỉ tiêu còn lại đến cuối năm mới đủ cơ sở để tính toán.

SG dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12/2021. Trong hai tuần 13-25/12, tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ đến trường; sau đó thành phố xem xét kết quả thí điểm và cân nhắc tiếp. Ngày 1/12, UBND TP HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12.





SG đề xuất F0 tại nhà có thể chọn bác sĩ tư nhân. F0 cách ly tại nhà có thể sẽ được lựa chọn bác sĩ tư nhân điều trị, chi trả theo thỏa thuận. Chi phí không quá 200.000 đồng mỗi lượt khám. Nội dung trên được Sở Y tế TP.HCM kiến nghị trong phương án thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19. Với loại hình cơ sở y tế tư nhân chăm sóc F0 tại nhà, Sở Y tế đề xuất cơ sở y tế tư nhân chịu trách nhiệm kê khai giá và công khai cho người dân lựa chọn. Nhân viên y tế tư nhân tham gia chăm sóc F0 tại nhà theo hình thức này không hưởng các chế độ phụ cấp phòng chống dịch. Mỗi lần khám tại nhà không quá 200.000 đồng. Các phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao dùng cho nhân viên y tế và thuốc theo phác đồ điều trị Covid-19 do trung tâm y tế quận, huyện cấp.

Phải sản xuất được vaccine trong nước sớm nhất, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả. Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 321/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19. Thông báo nêu rõ, hiện nay, chúng ta phải sản xuất cho được vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất, nhưng phải đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả theo quy trình, thủ tục hành chính rút gọn.





Chuyển vùng cam, TP Quy Nhơn ngừng nhiều dịch vụ kinh doanh. Từ 0 giờ ngày 2/12 cho đến khi có thông báo mới, TP Quy Nhơn (Bình Định) ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Từ 0 giờ ngày 2/12 cho đến khi có thông báo mới, TP Quy Nhơn ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao như: Karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp, gym, yoga, fitness, khiêu vũ, bi-da… Thông báo này được ban hành trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Bình Định liên tục tăng cao.

Các địa phương tăng cường nhân lực điều trị COVID-19, quản lý F0 tại nhà. Các địa phương cần đánh giá lại tất cả các khâu, trong đó các cơ sở thực hiện ngay phân loại bệnh nhân; quản lý điều trị F0 tại nhà chắc chắn; tăng cường nhân lực điều trị COVID-19; rà soát năng lực hồi sức tích cực, bảo đảm hệ thống oxy y tế. Chiều 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bệnh viện Trung ương và 10 địa phương (TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang…) về công tác điều trị, giảm tử vong do dịch COVID-19.





Tỷ lệ tử vong/mắc COVID-19 của Việt Nam tương đương trung bình của thế giới. So với thế giới, tỷ lệ tử vong/mắc công bố của Việt Nam là 2%, tương đương trung bình của thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam đứng thứ 9/49; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Bệnh nhân COVID-19 tử vong chủ yếu tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh lý nền, chưa tiêm vaccine. Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, Bình Dương, An Giang… nhận định, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn chủ yếu tập trung ở nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh lý nền (tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận, ung thư, tim mạch…) hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hải Phòng: Liên tiếp ca mắc mới, nhiều xã, phường chuyển vùng đỏ, cam. Trước việc liên tiếp ghi nhận những chùm ca mắc COVID-19 mới tại một số xã, phường trên địa huyện Tiên Lãng, quận Hồng Bàng, UBND TP Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch với 2 địa bàn này. Sáng 1/12, UBND TP Hải Phòng phát đi thông báo mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tiên Lãng và Hồng Bàng và nâng cấp độ dịch cho 2 địa phương này. Theo đó, 2 xã Tiên Thắng, Vinh Quang của huyện Tiên Lãng được nâng lên cấp độ 4 (vùng đỏ), các xã còn lại hiện đang trong vùng cam (cấp độ 3).





Hà Nội khẩn tìm người tới 10 chợ, quán ăn uống, hiệu thuốc... Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thất ngày 1/12 phát đi thông báo tìm người tới 10 địa điểm liên quan tới 3 ca COVID-19 vừa phát hiện trên địa bàn huyện. Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Báo Lao Động "Vạch mặt "thần y": Đào tạo vài buổi đã thành... bác sĩ." Báo Lao Động hôm 1/12/2021 có bài viết đặc biệt về một lò đào tạo thần y thần tốc, trích: "Tuyển dụng nhanh chóng mặt, kịch bản có sẵn, thậm chí có thể tự... sáng chế ra, những "thần y" tuổi đôi mươi đã có thể "kê" cho khách hàng liệu trình theo “phác đồ điều trị” chỉ thông qua 1- 2 cuộc điện thoại... Tuyển dụng "thần y" chớp nhoáng. Đầu tháng 7.2021, phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập vào một cơ sở bán thực phẩm chức năng Great Height..." Bài viết ở đây:

https://laodong.vn/xa-hoi/vach-mat-than-y-dao-tao-vai-buoi-da-thanh-bac-si-977139.ldo

California sẽ bớt chết

Khủng bố tấn công đảng Dân Chủ.

Công tố liên bang đã đưa ra trát đòi nộp

Phóng viên David Cay Johnston

Một phụ nữ Alabama

Hôm qua là Ngày Thứ Ba Từ Thiện

Cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mark Meadows

Các viên chức

các số zip code có giá nhà cao nhất Hoa Kỳ

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỒ SƠ

Giới kiến trúc sư lại phản đối dự án khách sạn trên Đồi Dinh, Đà Lạt

Thanh Phương, RFI

---. Một Tòa kháng án liên bang hôm Thứ Ba đã cho áp dụng trở lại một lệnh cấm của tiểu bang California đối với băng đạn chứa nhiều đạn, nói rằng lệnh cấm của California là biện pháp hợp lý để giảm bạo lực súng toàn quốc.Với tỷ lệ phiếu 7-4, Tòa kháng án khu vực 9 bác bỏ khiếu nại của những người dùng súng, khi họ nói lệnh cấm băng đạn nhiều hơn 10 viên đạn là vi phạm quyền mang súng theo Tu Chánh Án 2 trong Hiến Pháp Mỹ. Gavin Newsom, Thống Đốc California, ngay hôm Thứ Ba ca ngợi phán lệnh tòa, nói phán lệnh này là vì sức khỏe và an toàn cho tất cả cư dân California.Ý kiến đa số thẩm phán ghi trong bản văn của Chánh án Susan Graber đã gọi lệnh cấm năm 2017 là đòi hỏi hợp lý của California để giảm bạo lực súng. Chiến thắng hôm Thứ Ba chỉ là chiến thắng tạm của những người muốn siết luật súng, vì còn chờ Tòa Tối Cao xét về một luật của New York siết chặt luật mang súng ngoài nhà, dự kiến Tòa Tối Cao sẽ ra phán lệnh vào tháng 6/2022.---Văn phòng của Dân Biểu liên bang Debbie Dingell (Dân Chủ-Dearborn) tại thị trấn Dearborn, tiểu bang Michigan, đã bị đột nhập, đập phá hôm Thứ Hai 29/11/2021.Dân Biểu Debbie Dingell trong bản văn cho biết rằng cửa vào, cửa sổ và các huy hiệu lưu niệm của ngườic hồng quá cố của bà, cựu Dân Biểu John Dingell (Dân Chủ-Dearborn), đã bị đập bể tan tành.Dân Biểu Debbie Dingell cho biết bản thân bà và các nhân viên đều bình yên. Bà kêu gọi điều tar và ngăn chận tình hình bạo lực nhắm vào các dân cử. Bà cho biết văn phòng của bà nhận được nhiều lời hăm dọa bạo lực từ lâu, và bây giờ mới đập phá như thế.John Dingell chết vào tháng 2/2019. Trong một cuộc tụ tập đông người ở thị trấn Battle Creek tháng 12/2019, Tổng Thống Trump nói rằng Dingell (người thường chỉ trích Trump) đang bị hình phạt dưới địa ngục.---các hồ sơ tài chánh từ nhiều tổ chức do Sidney Powell thành lập sau ngày TRump thất bại trong bầu cử 2020. Powell từng là luật sư mê cuồng ủng hộ Trump.Trát đòi nộp hồ sơ cho đại bồi thẩm, đưa ra hồi tháng 9/2021 bởi Biện Lý Thủ Đô DC, tìm các liên lạc liên hệ tới việc gây quỹ và kế toán với các tổ chức, trong đó có Defending the Republic (một tổ chức bản doanh ở Texas tự nói là bất vụ lợi) và một PAC (Ủy ban hành độngc hính trị) có cùng tên.Trát đòi mà báo Washington Post đọc được ký bởi Công Tố Molly Gaston, người phụ trách các vấn đề chính trị liên hệ cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội.Nhiều đơn kiện của bà Powell nộp ở nhiều tiểu bang đòi lật ngược kết quả để trao chiến thắng cho Trump đã bị các tòa liên tục dẹp bỏ vì không có chứng cớ, nhưng đồng thời bà Powell gây quỹ từ người cuồng mê Trump để tài trợ cho việc bà đi kiện.Bà tự gây quỹ từ ngày 10/11/2020, một tuần sau bầu cử và bà lên Fox News nói bà lập trang web riêng có tên 'defendingtherepublic.org' để xin tiền nhằm cứu Trump. Tổ chức của bà đã bơm $550,000 cho những người kiểm phiếu ở quận Maricopa County, Arizona.---, người thắng Giải Pulitzer Prize 2001, hôm Thứ Ba trả lời phỏng vấn trên đài MSNBC về cuốn sách mới của ông nhan đề "The Big Cheat: How Donald Trump Fleeced America and Enriched Himself and His Family" (Cú lừa vĩ đại: cách Trump moi tiền công quỹ Hoa Kỳ để làm giàu cho bản thân và gia đình).Trong sách, Johnston tính rằng có $1.7 tỷ đôla, hầu hết là công quỹ, dã chạy vào túi Trump và kinh doanh của gia đình Trump trong 4 năm ngồi ở Bạch Ốc. Trong đó có 1 trường hợp, theo Johnston kể trong sách, một người đàn ông đang hấp hối đã gửi chi phiếu hiến tặng TRump $500 đôla, trị giá nửa tháng tiền già của người này, và rồi ban vận động của Trump từ đó cứ mỗi tháng lại rút từ tài khoản người hấp hối đó $500 đôla, và chuyện này xảy ra đối với rất nhiều nạn nhân cuồng nhiệt như thế.Johnston nói rằng nhiều người ủng hộ Trump chỉ vì bất mãn với hoàn cảnh nước Mỹ hiện nay, bởi vì 90% dân Mỹ hiện nay có mức lương trong năm 2019 thấp hơn so với mức lương 1973. Khi họ bất mãn với hiện tại, họ xem Trump như Đấng Cứu Thế, nhưng hóa ra Trump lại moi tiền của chính phủ và của họ.---nói rằng chị bị nhân viên Walmart bắt giữ sai trái vì cho rằng chị trộm đồ, rồi sau đó hăm dọa chị --- bây giờ chị được Walmart bồi thường thiệt hại $2.1 triệu đô, theo báo AL.com.Phụ nữ này tên là Lesleigh Nurse trong đơn kiện nói rằng chị bị quy chụp tội trộm oan ức, vì món đồ đó chị mua từ năm 2016 ở tiệm đó. Khi đó, chị dùng hệ thống tự trả tiền nhưng máy lúc đó hỏng, và nhân viên bảo vệ không tin lời chị.Một năm sau, sau khi hồ sơ của chị được rời bỏ thì 1 công ty luật ở Florida gửi thư tới chị hăm dọa lôi chị ra tòa nếu không trả $200 làm thương lượng --- khoản tiền chị nói là đắt hơn món hàng chị đã mua.Đài WKRG nói rằng Walmart và nhiều hãng bán lẻ lớn thường dùng hăm dọa ép thương lượng và riêng Walmart kiếm được hàng trăm triệu đôla bằng các thư hăm dọa trong thời gian 2 năm.---(Giving Tuesday). Mỗi năm, ngày Thứ Ba sau Lễ Tạ Ơn gọi là Ngày Thứ Ba Từ Thiện để dân Mỹ nghĩ tới giúp đỡ dân nghèo (sau khi đã xài ào ạt trong Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Mua Sắm Mạng).Bản phân tích của LawnStarter về 130 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ về khoảng 1 tá thói quen từ thiện, cả về cá nhân từ thiện (như tình nghuyện, giúp hàng xóm, góp tiền cho hội bất vụ lợi...) và từ thiện tập thể (như bếp ăn từ thiện, nhà tạm trú cho kẻ vô gia cư, kho thực phẩm từ thiện...).Nhóm 10 thành phố đứng đầu từ thiện là: 1. Minneapolis; 2. Seattle; 3. Portland, Ore.; 4. New York; 5. Baltimore; 6. Washington, DC; 7. St. Paul, Minn.; 8. Indianapolis; 9. Vancouver, Wash. 10. Chicago.---đồng ý ra trả lời trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, theo bản văn của Dân Biểu Bennie Thompson, Chủ tịch Úy ban này.Bản văn nói Meadows đã nộp một số hồ sơ và sẽ ra trả lời. Ủy ban sẽ lượng định mức độ Meadows hợp tác sau. Ủy ban đã hăm dọa Meadows là nếu không ra theo trát đòi, sẽ bị truy tố tội coi thường Quốc Hội. Trump đã xúi giục Meadows là đừng ra, đừng nộp hồ sơ nào, đừng nói gì.---Bưu Điện Hoa Kỳ, và các lãnh đạo công ty chuyển hàng FedEx, và UPS cùng đưa ra lời kêu gọi tới khách hàng của họ: hãy mua sắm sớm, rồi hãy gửi bưu kiện sớm.Bưu Điện và FedEx nói rằng ngày 15/12/2021 là hạn chót để gửi quà qua phương pháp đường bộ bình thường. UPS nói là đang thuê thêm khoảng 100,000 nhân viên thời vụ để tiến trình gửi hàng nhanh chóng cho mùa lễ.--- Công ty Property Shark nghiên cứu về, cho thấy thị trấn Atherton ở Bắc California với số 94027 là giá nhà đắt nhất Mỹ, giá trung bình gần $7.5 triệu đô, và như thế là 5 năm liền giá nhà đắt nhất Hoa Kỳ.Trong danh sách 100 số zip code có nhà đắt nhất Hoa Kỳ, chỉ là trong 10 tiểu bang, với 70% là trong tiểu bang California. Giá nhà đắt nhất Quận Cam là 2 zipcode ở Huntington Beach và Newport Beach.Sau đây là thứ tự 20 zipcodes có nhà giá trung bình đắt nhất Hoa Kỳ:1: 94027: Atherton, San Mateo County, CA: $7,475,0002: 02199: Boston, Suffolk County, A: $5,500,0003: 11962: Sagaponack, Suffolk County, NY: $5,000,0004: 94957: Ross Marin County, CA: $4,583,0005: 33109: Miami Beach, Miami-Dade County, FL: $4,475,0006: 90210: Beverly Hills, Los Angeles County, CA: $4,125,0007: 93108: Santa Barbara, Santa Barbara County, CA: $4,103,0008: 90402: Santa Monica, Los Angeles County, CA: $4,058,0009: 94022: Los Altos, Santa Clara County, CA: $4,052,00010: 98039: Medina, King County, WA: $4,000,00011: 94024: Los Altos, Santa Clara County, CA: $3,856,00012: 94301: Palo Alto, Santa Clara County, CA: $3,800,00013: 11976: Water Mill, Suffolk County, NY: $3,745,00014: 90742: Huntington Beach, Orange County, CA: $3,625,00015: 92662: Newport Beach, Orange County, CA: $3,577,00016: 94970: Stinson Beach, Marin County, CA: $3,500,00017: 94028: Portola Valley, San Mateo County, CA: $3,400,00018: 92067: Rancho Santa Fe, San Diego County, CA: $3,399,00019: 92657: Newport Beach, Orange County, CA: $3,365,00020: 92661: Newport Beach, Orange County, CA: $3,293,000---Chỉ trong 2 năm, xảy ra 2 sự-kiện-500-năm ở Wisconsin?: Hầu hết là đúng. Câu nói đó là của Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin (Dân Chủ-Wisconsin), nói ngày 6/11/2021 trong một cuộc thảo luận của một Ủy ban Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, rằng "Chỉ trong 2 năm, xảy ra 2 sự-kiện-500-năm ở Wisconsin" --- câu này trong tiếng Anh là: “Within two years, there were two 500-year (storm) events” in Wisconsin.Cần nhớ, nói 500 năm, nhưng không có nghĩa "500 năm" mà chỉ là nói về lượng mưa bão. Một trận bão 500-năm (a 500-year storm) là một định nghĩa của ngành khí tượng, nói là một sự kiện có xác suất một trong 500 cơ nguy xảy ra (a 1-in-500 chance of occurring). Cơ quan United States Geological Survey dùng chữ đó để nói về xác suất xảy ra .2%.Ngưỡng để gọi một trận mưa 500-năm trong vòng 24 giờ là phải có mực nước 9.5 inches (The threshold for a 500-year rainfall within 24 hours is 9.5 inches.). Như thế, Wisconsin đã có 2 trận bão, một vào năm 2016 và một vào năm 2018, đều trên ngưỡng mưa bão đó. Trong các trường hợp đó đều có cây ngã, nhà sập. Theo Politifact, thực tế mưa bão tới Wisconsin nhiều hơn 2 lần trong 2 năm đó.Chi tiết:---: Giới kiến trúc sư lại phản đối dự án khách sạn trên Đồi Dinh, Đà Lạt.--- 29/11/2021Từng là nơi ở và làm việc của các tỉnh trưởng trước đây, nằm trên một ngọn đồi ở trung tâm thành phố, Dinh Tỉnh trưởng là một trong những công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng sớm nhất và được xem là một trong những công trình đẹp ở Đà Lạt. Khu vực Dinh tỉnh trưởng, hay còn được gọi tắt là Đồi Dinh, rộng gần 17.000m2, riêng dinh tỉnh trưởng có diện tích hơn 1.500m2.Đây là nơi duy nhất ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt có diện tích đất lớn, vị trí cao và đẹp nhất. Đồng thời, đây cũng là không gian xanh quan trọng bên cạnh đồi Cù. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 25/11/2021, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, cho biết về hiện trạng và giá trị cảnh quan của Đồi Dinh:

"Công trình này được xây từ đầu thế kỷ 20 và cho tới hiện nay thì kiến trúc vẫn trong tình trạng còn rất tốt, bao quanh Dinh Tỉnh trưởng là một khu rừng cây lớn. Đây có thể được xem là không gian xanh quan trọng nhất của khu Hòa Bình, bởi vì chung quan người ta đã xây dựng, bê tông hóa cũng khá nhiều. Lúc xưa, khu Hòa Bình có khá nhiều không gian xanh, hiện giờ thì đây là không gian xanh còn sót lại quan trọng nhất.

Dinh Tỉnh trưởng lúc trước có thời gian được giao làm bảo tàng nhưng hiện nay đang bị bỏ hoang để chờ làm dự án. Thật sự thì nếu giao lại cho các đơn vị công, tư để làm công trình công cộng thì tốt hơn, nhưng hiện giờ có lẽ là họ đang muốn làm dự án, nên tạm thời không có sử dụng."

Khu vực Đồi Dinh đẹp như thế, vậy mà chính quyền tỉnh Lâm Đồng vẫn không từ bỏ ý định xây tại đây một khách sạn cao tầng, mặc dù dự án này trước đây đã từng bị giới kiến trúc sư phản đối, nhất là vì bây giờ Đồi Dinh đã được xếp danh sách di sản văn hóa cần được bảo tồn. Gần đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo là trong 3 phương án kiến trúc khu vực Đồi Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt được đưa ra để lấy ý kiến, các lãnh đạo của tỉnh cuối cùng đã quyết định chọn phương án 1, tức là dự án Hotel du Printemps của kiến trúc sư Thierry Van de Winagaert.

Họ khẳng định là với phương án này, công trình Dinh Tỉnh trưởng sẽ “được giữ nguyên vẹn và nâng cấp trở thành một bảo tàng Đà Lạt ở điểm cao mới (dời lên độ cao 28 m), mở cửa cho mọi người; bên cạnh đó còn mang đến cho người dân thêm các trải nghiệm tiện ích hiện đại từ dịch vụ khách sạn, thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế, đến việc tham quan không gian, cảnh quan đặc sắc…, tạo được sự kết hợp giữa xưa và nay, giữa quá khứ và hiện tại”.

Đối với kiến trúc sư như ông Ngô Viết Nam Sơn, làm một dự án địa ốc trên Đồi Dinh sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề bản sắc và giữ gìn di sản cho Đà Lạt:

"Dự án quy hoạch đã đi sai với định hướng quy hoạch ban đầu mà thủ tướng phê duyệt, tức là khu này nằm trong khu đô thị lịch sử, phải ưu tiên cho việc bảo tồn và chỉnh trang, nhưng bây giờ không còn là bảo tồn.

Thứ hai, quy hoạch của thủ tướng quy định đây là chức năng văn hóa và là công trình công cộng, sau đó quy hoạch lại chuyển thành khu thương mại dịch vụ, trong đó có khách sạn nhiều tầng.

Từ cái sai về định hướng quy hoạch nó dẫn đến cái kiến trúc của cả ba phương án đều sai luôn, trong đó phương án mà thành phố muốn chọn xây dựng là phương án làm một cái đồi giả ở dưới. Gọi là đồi nhưng thật sự đây là một khách sạn nhiều tầng ở dưới và Dinh Tỉnh trưởng được nâng lên cao độ là 28 mét. Hình thức này chẳng khác gì mình xây dựng mới, bởi vì không gian di sản và rừng cây bị xâm phạm, cây bị chặt rất nhiều, cũng như ý nghĩ đối với một không gian công cộng, đối với người dân không còn như trước nữa.

Thành ra tôi nghĩ định hướng này không còn phù hợp, có thể là có những định hướng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, cũng như cho lợi ích dài hạn của địa phương.

Vấn đề này thì đã có nhiều kiến trúc sư cũng như chuyên gia trong và ngoài nước nhìn thấy và mọi người đều lên tiếng. Ở đây, chắc là có vướng víu gì đó. Tôi nghĩ nói chung là lãnh đạo đều mong muốn cho địa phương phát triển tốt, nhưng họ chưa được tư vấn tốt. Nhà đầu tư vẽ ra hình ảnh một khu cao tầng hiện đại, thì có lẽ lãnh đạo đang nghĩ rằng làm như vậy thì đô thị sẽ giàu có, mạnh hơn, tốt lên hơn.

Nhưng thật ra, việc xây dựng hiện đại và thậm chí cao tầng, nếu mình làm đúng chỗ thì rất tốt cho Đà Lạt. Tức là Đà Lạt có rất nhiều đất. Nếu như dự án tương tự như vậy được đưa ra khu ngoại vi thì có lẽ là nó tốt hơn. Nhưng nếu như mình xâm hại di sản của khu Hòa Bình để mình cắm một công trình cao 10 tầng thì thứ nhất là không gian xanh duy nhất còn sót lại sẽ không còn nữa, bởi vì một số lượng cây lớn sẽ bị chặt để làm công trình.

Thứ hai là công trình di sản Dinh Tỉnh trưởng từ muôn đời đã là công trình mang tính biểu tượng của khu Hòa Bình là khu di sản Phố Việt."

Điều khiến ông Ngô Viết Nam Sơn cũng như nhiều kiến trúc sư khác bức xúc nhất đó là việc “nâng cấp” Dinh Tỉnh trưởng thành một bảo tàng Đà Lạt ở “điểm cao mới”, nói rõ hơn là dời công trình này lên một độ cao 28 mét:

"Việc đưa lên trên cao như vậy, về mặt bảo tồn di sản, không có ai làm như vậy, bởi vì bảo tồn di sản không chỉ có bảo tồn cái nhà, mà không gian xanh bao quanh nó và ý nghĩa của toàn bộ không gian đó đối với người dân, vẫn bảo đảm cho họ tiếp cận một cách dễ dàng. Còn đây chẳng khác gì mình chuyển một di sản thật thành một di sản giả để mà nói là chúng tôi cũng có bảo tồn đó, chúng tôi đưa lên trên cao để tôn vinh nó, nhưng thật sự ra mục tiêu chính vẫn là để xây khách sạn 10 tầng ở dưới.

Nếu xây khách sạn thì không gian xanh của khu Hòa Bình không còn nữa. Ý nghĩa không gian công cộng cũng không còn, bởi vì người dân lúc trước đi bộ lên đồi, một khu không gian công cộng miễn phí, bây giờ phải đi thang máy lên và không loại trừ khả năng là sẽ bị thu tiền để đi lên không gian này.

Riêng công trình Dinh Tỉnh trưởng là một kết cấu bằng gạch, mình di dời tới lui, đưa lên trên cao như vậy thì thế nào nó cũng sẽ bị hư hại."

Nói chung, điểm sai cơ bản của các quy hoạch khu Đồi Dinh đó là vì chính quyền vẫn dựa trên "tư duy địa ốc", thay vì "tư duy bảo tồn", theo quan điểm của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn:

"Họ đang muốn làm một dự án địa ốc ở đây, tức là vẫn có tư duy "địa ốc", có nghĩa là muốn tối đa hóa diện tích cây xanh còn sót lại, để xây dựng khách sạn 10 tầng, coi như là phục vụ lợi ích cho nhà đầu tư Nhưng một dự án như ở khu Đồi Dinh đúng ra phải làm theo tư duy "bảo tồn và chỉnh trang". Một mặt chúng ta phải đưa ra định hướng giữ gìn di sản này. Thứ hai phải giữ nguyên rừng cây ở đỉnh đồi, thậm chí phải làm thêm không gian xanh, công viên.

Bên cạnh đó, khi bảo tồn Dinh Tỉnh Trưởng, mình có thể chuyển đổi chức năng của nó thành chức năng văn hóa công cộng, như là bảo tàng, thư viện, nhà sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Bên cạnh đó có thể làm các tuyến đi bộ từ Dinh xuống các khu chung quanh, nối xuống chợ Đà Lạt, nối xuống Hồ Xuân Hương.

Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm của thế giới làm tốt như thế này, ví dụ như đồi Monmartre, Paris, khu phố cổ Montréal, khu phố cổ Québec hay khu chợ Pike Place Market ở Seattle.

Tham khảo những kinh nghiệm đó mình sẽ thấy rằng nó đem lại lợi ích kinh tế rất lớn và phục vụ lợi ích cho người dân địa phương, làm cho họ giàu hơn. Trong khi mình làm dự án địa ốc thì nó chỉ phục vụ cho nhà đầu tư thôi. Người dân không những là không được lợi nhiều, mà còn bị cạnh tranh về dịch vụ thương mại, cũng như là người dân đang có một không gian xanh miễn phí tự nhiên bây giờ biến thành không gian dịch vụ thương mại có thu tiền.

Chính quyền địa phương cũng không có thu lợi bao nhiêu, bởi vì khi là dự án như thế này thì phải đền bù giải tỏa rất là nhiều khu vực và xung quanh phải xây dựng, phải nâng cấp thêm rất nhiều hạ tầng cơ sở. Trừ những chi phí này, thu nhập của địa phương không có bao nhiêu hết."

Điều đáng nói là sau khi đã quyết định chọn phương án đó, chính quyền tỉnh Lâm Đồng mới có văn bản gửi Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị “góp ý bằng văn bản”. Họ lấy lý do “tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp”, nên không thể tổ chức làm việc trực tiếp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam để lấy ý kiến cho công trình này. Theo tin báo chí trong nước, Hội Kiến trúc sư đã có phản hồi, không đồng tình với phương án được chọn.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20211129-gi%E1%BB%9Bi-ki%E1%BA%BFn-tr%C3%BAc-s%C6%B0-l%E1%BA%A1i-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-kh%C3%A1ch-s%E1%BA%A1n-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%93i-dinh-%C4%91%C3%A0-l%E1%BA%A1t

.