Lễ hội Waukesha Holiday Parade tại Wisconsin: xe SUV màu đỏ lao vào đụng chết 5 người, gây bị thương 40 người.

- Lễ hội Waukesha Holiday Parade tại Wisconsin: xe SUV lao vào đụng chết 5 người, gây bị thương 40 người

Ca mắc COVID-19 tử vong tăng, SG lên tiếng trước lo ngại đợt dịch mới. Sở Y tế TP.SG: 'Không thể gọi đây là đợt dịch Covid-19 mới'. SG: 5 phường xã, thị trấn trong cấp độ nguy cơ cao của dịch COVID-19. SG chấn chỉnh tình trạng F0 không thông báo cho y tế địa phương. Hà Nội phát sinh ổ dịch mới tại khu công nghiệp. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang tính chuyện cách ly F0 tại nhà. Vũng Tàu phong tỏa 1 xã 33.000 người. Cần Thơ 'kỷ lục' 989 ca/ngày. Bắc Ninh tạm dừng một loạt hoạt động để chống dịch. Hơn 32.000 học sinh Vĩnh Yên dừng đến trường.

- Trump lên Fox News, tố Biden làm giá xăng tăng cao, tiếc lẽ ra Trump làm chung với Putin nhiều việc tốt đẹp

- Cộng Hòa Texas vẽ bản đồ địa hạt mới, phân tán sức mạnh phiếu bầu cử tri gốc Á ở Houston và Dallas

- Beto O'Rourke ứng cử Thống Đốc Texas, hứa sẽ tịch thu súng trường tự động như AR-15 và AK-47.

- Chicago: biểu tình, có 2 người mang súng trường tác chiến bảo vệ, phòng hờ gặp những cậu nhóc mang súng như Rittenhouse

- có 44 tiểu bang cho mang súng dài công khai ra phố cho người khác thấy, đa số không cần giấy phép

- 2 công viên Disney Hoa Kỳ năm nay sẽ có Ông Già Nô En Da Đen (Black Santa Claus) lần đầu tiên

- nhiều tiểu bang điều tra các mạng xã hội Instagram, Facebook gây hại về tâm hồn và cơ thể thiếu niên

- nữ cầu thủ quần vợt Bành Soái nói chuyện video với Chủ Tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế rằng đang bình an

- HỎI 1: Mỹ muốn Đài Loan vào Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hình chú khỉ hét lớn thắng giải Comedy Wildlife Photography Award 2021? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/11/2021) --- Lễ hội diễn hành thường niên Waukesha Holiday Parade tại Wisconsin năm nay bất ngờ đầy chết chóc: có 5 người chết và hơn 40 người bị thương sau khi một xe SUV màu đỏ lao vào đám đông người.

Ty Cảnh Sát Waukesha Police đã có buổi họp báo ngắn, cho biết họ đã tịch thu chiếc xe SUV sát thủ và đã bắt 1 người "quan tâm" liên hệ vụ lao xe vào đám đông gây sát thương lúc 4:30 pm. Cảnh sát không tiết lộ danh tánh người lái xe SUV. Báo chí kể khuôn mặt người này trông bình tỉnh, như không có gì lạ.

Cuộc diễn hành lễ hội Giáng sinh kéo dài khoảng 20 hay 30 phút thì xe SUV phóng vào đoàn người diễn hành, xuyên qua một ban nhạc. Trong số người chết có vài cụ bà trong vũ đoàn các cụ bà Milwaukee Dancing Grannies.

Trong số bị thương có 1 linh mục Công giáo, nhiều giáo dân và học sinh trường Waukesha Catholic School, theo lời Sandra Peterson, Giám đốc truyền thông Tổng giáo phận Milwaukee.

Video dài 1:10 phút:

https://youtu.be/oOS76hkdNpA

--- Trump nói chuyện trên Fox News đêm Chủ Nhật, chỉ trích Tổng Thống Biden về tình hình giá xăng tăng vọt, đặc biệt là tại California. Trump dẫn ra báo LA Times rằng giá xăng ở California tăng tới mức cao ở $4.682/gallon. Trong khi đó, giá dầu cặn Diesel và xăng thượng hạng premium cao hơn $5/gallon.

Trump cũng nói rằng trong quá khứ Trung muốn làm vài "việc lớn lao" với Nga, nhưng không làm được vì bị tấn công nội bộ, lẽ ra Trump đã làm lợi cho cả Nga và Hoa Kỳ. Điểm bi hài là chỉ vài khoảnh khắc sau thì người dẫn chương trình Mark Levin tấn công TT Joe Biden là Biden đã cho Nga điều Nga muốn trên vấn đề ống khí đốt thiên nhiên đối với Châu Âu.

Trump lại nói sai lạc rằng TRung Quốc không có dầu. Thực tế, TQ cất trữ dầu và đã mua dầu từ nhiều nguồn khác trên thị trường quốc tế. Vào hồi tháng 9/2021, TQ đã bắt đầu mở kho dự trữ dầu cho thị trường quốc tế.

Nhiều thông tin sai lạc từ Trump có thể nghe ở băng video này:

https://twitter.com/Acyn/status/1462635444101808129?s=20

--- Các cư dân gốc Việt tại Houston hình như chưa có nhiều ý kiến. Nhưng cộng đồng gốc Đại Hàn tại Houston bày tỏ lo ngại vì sức mạnh phiếu bầu của họ tại các khu tập trung đông dân gốc Hàn bị bản đồ địa hạt mới của dân cử Cộng Hòa tại Texas vẽ lại, làm phân tán sức mạnh phiếu bầu, trong khi lẽ ra phiếu gốc Á có thể gom vào để đưa ứng cử viên gốc Á vào quyền lực.

Phóng viên Neelam Bohra viết trên báo The Texas Tribune hôm 22/11/2021 bản tin nhan đề "Congressional gerrymandering by Texas Republicans cut out the heart of Houston’s Asian community" (Cộng Hòa Texas vẽ lại ngoằn nghèo bản đồ địa hạt đã cắt xuyên tâm cộng đồng gốc Á tại Houston) tường trình về sức mạnh lá phiếu gốc Á bị làm suy yếu vì bản đồ mới này.

Các dân cử Texas vẽ lại bản đồ địa hạt theo Thống Kê Dân Số 2020, rất mực ngoằn nghèo nhằm giữ quyền lực dồn về lá phiếu Cộng Hòa. Hyunja Norman, Chủ tịch Korean American Voters League (Liên Đoàn Cử Tri Mỹ Gốc Hàn), nói rằng: "Nếu họ quan tâm tới chúng ta, họ da04 có thể bao gồm Korean Community Center vào trong (địa hạt chúng ta). Nhưng họ như dường không nghĩ tới chúng ta, hay họ chẳng bận tâm."

Trong khi dân số gốc Á tăng, đặc biệt trong thời điểm kỳ thị và tấn công nhắm vào gốc Á nhiều hơn, cộng đồng muốn có đại diện trong chính trị Texas và liên bang, nhưng nhiều người bây giờ cảm thấy cộng đồng gốc Á bị thiệt hại khi Cộng Hòa vẽ lại bản đồ địa hạt với ưu tiên Cộng Hòa thắng phiếu.

Dân Mỹ gốc Á chỉ 5% dân số Texas, nhưng tập trung vào nhiều thị trấn và như thế lẽ ra đã có thể bầu người đại diện như ý dễ hơn. Dân gốc Á tại Texas năm 2010 là 950,000, tới năm 2010 là gần 1.6 triệu người. Theo bản đồ mới, phiếu gốc Á mất sức mạnh tập trung ở cả Houston và Dallas.

Nỗi lo sợ bị kỳ thị của người gốc Á thấy rõ ở quận Fort Bend County, khi cô Lily Trieu điều trần trước các dân cử Texas trong điều trần về vẽ lại bản đồ địa hạt, rằng ba mẹ cô ngày càng lo sợ mỗi khi ra chợ mua hàng hay khi vào trạm đổ xăng, một phần cũng là lý do họ lo sợ nên mang khẩu trang nơi công cộng.

Cô Trieu nói trong buổi điều trần rằng đó là lý do lá phiếu quan trọng để tìm người đại diện, "Đó là lý do vì sao tách chia phiếu cộng đồng của chúng tôi làm loãng phiếu chúng tôi là trực tiếp gạt bỏ chúng tôi ra khỏi cơ hội có người đại diện."

Bài báo phân tích chuyện vẽ lại các địa hạt tập trung phiếu gốc Á tại quận Fort Bend County chia ra và gom lại giữa 3 địa hạt bầu Dân Biểu liên bang — CD-7, CD-9 và CD-22 — vẽ thêm các lằn ranh mới xuyên qua cộng đồng gốc Á.

Bản tin báo Texas Tribune đọc ở đây (sẽ thấy bản đồ ngoằn nghèo như răng cưa):

https://www.texastribune.org/2021/11/22/texas-redistricting-congressional-asian/

Chỗ này, chúng ta có thể hình dung bằng cách nhớ tới các cuộc tranh luận về vẽ lại bản đồ địa hạt Nam và Bắc California ở các nơi đông dân gốc Việt. Có thể hiểu rõ bằng cách xem trên YouTube tại sao vẽ lại sẽ làm tăng quyền hay giảm quyền lực cho 1 cộng đồng. Tiếng Anh gọi vẽ lại địa hạt là "gerrymandering" và bạn có thể xem video phụ đề tiếng Việt sau đây, dài 3:52 phút, giải thích về nghệ thuật vẽ lại để bám ghế (để có phụ đề tiếng Việt, click vào hình bánh xe [Settings], click vào chữ "scubtitle/cc" chọn "Vietnamese"):

https://youtu.be/YcUDBgYodIE

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 21/11 đến 16h ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.647 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.547), Bình Dương (688), Tây Ninh (564), Cần Thơ (535), Đồng Nai (522), Đồng Tháp (507), Bà Rịa - Vũng Tàu (399), Sóc Trăng (398), Bạc Liêu (388), Bình Thuận (370), Bến Tre (312), Vĩnh Long (307), Bình Phước (277), Hà Nội (260), An Giang (243), Cà Mau (242), Kiên Giang (221), Trà Vinh (202), Hậu Giang (194), Bắc Ninh (181), Khánh Hòa (168), Đắk Lắk (166), Hà Giang (161), Lâm Đồng (134), Bình Định (116), Thừa Thiên Huế (111), Gia Lai (89), Long An (85), Quảng Nam (80), Tiền Giang (77), Nghệ An (70), Đắk Nông (59), Ninh Thuận (59), Thanh Hóa (57), Nam Định (52), Quảng Ngãi (45), Vĩnh Phúc (39), Thái Bình (38), Quảng Ninh (36), Phú Yên (32), Đà Nẵng (32), Hà Tĩnh (30), Tuyên Quang (29), Điện Biên (28), Quảng Trị (26), Hà Nam (24), Hải Dương (17), Bắc Giang (16), Hưng Yên (16), Hòa Bình (11), Kon Tum (11), Phú Thọ (9), Hải Phòng (5), Thái Nguyên (4), Lào Cai (4), Cao Bằng (3), Sơn La (2), Yên Bái (1).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 21/11 đến 17h30 ngày 22/11 ghi nhận 190 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh {(109 ca gồm ngày 21/11 (50) ngày 22/11 (59)}An Giang (20), Long An (8 ), Bình Dương (7), Tiền Giang (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (6), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (4), Sóc Trăng (3), Gia Lai (2), Tây Ninh (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Bắc Giang (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1), Cà Mau (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 110 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.





Hơn 1,83 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi ở 22 tỉnh, thành. Theo Bộ Y tế, đến nay có 22 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, tổng số liều vaccine đã tiêm là 1.832.424 liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 20% dân số từ 12 -17 tuổi. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã có 22 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang. Đến nay, tổng số liều vaccine đã tiêm cho đối tượng này là 1.832.424 liều, trong đó có 1.828.095 liều mũi 1 và 4.329 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 20,0% dân số từ 12-17 tuổi.

Từ 23/11, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tiêm hết trong 2 ngày. Sở Y tế Hà Nội cuối giờ chiều 22/11 cho biết trong ngày đã phân bổ 304.140 liều vaccine Pfizer về 30 quận/huyện/thị xã để tiêm cho trẻ em 15-17 tuổi. Theo kế hoạch, sáng mai (23/11), thành phố chính thức triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp cho Hà Nội 502.980 liều vaccine Pfizer. 304.140 liều được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Sở Y tế lưu ý có thể sử dụng vaccine này để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15-17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.





Ca mắc COVID-19 tử vong tăng, SG lên tiếng trước lo ngại đợt dịch mới. Đại diện Sở Y tế TPHCM đã lý giải về việc nhiều người băn khoăn liệu rằng thành phố có đang bước vào đợt dịch thứ 5 hay không khi số ca mắc mới, số ca nhập viện, tử vong hiện ở mức tăng cao. Số ca mắc, ca tử vong vẫn ở mức cao. Chiều 22.11, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, tính đến 18h ngày 21.11, có 456.956 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 456.413 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 543 trường hợp nhập cảnh. Hiện mỗi ngày TPHCM ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19 mới được công bố. Điều đáng quan tâm ca bệnh COVID-19 nhập viện vẫn cao hơn ca xuất viện. Ca nặng và tử vong có khuynh hướng gia tăng, tập trung ở nhóm có bệnh nền và trên 50 tuổi. Sau khi số ca tử vong xuống mức thấp nhất là 21 ca/ngày vào 30.10 thì gần đây, số ca mắc COVID-19 tử vong tăng cao hơn so với thời gian trước đó. Số ca tử vong 5 ngày qua (17.11 đến 21.11) vẫn ở mức 42 đến 59 ca. Tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 17.511.

Sở Y tế TP.SG: 'Không thể gọi đây là đợt dịch Covid-19 mới'. Trước xu hướng số ca F0 gia tăng, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang trong giai đoạn thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 và "không thể gọi đây là đợt dịch mới”. Chiều 22.11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ trong bối cảnh số ca nhiễm có xu hướng tăng cao. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết số ca F0 những ngày gần đây ở thành phố có dấu hiệu tăng cao. Cả nước và TP.HCM đang thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Như vậy, TP.HCM đang ở trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 và triển khai nhiều giải pháp khống chế. “Không thể gọi đây là đợt dịch mới”, bà Mai khẳng định, đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức cộng đồng, tuân thủ nguyên tắc 5K.





SG: 5 phường xã, thị trấn trong cấp độ nguy cơ cao của dịch COVID-19. Xã An Thới Đông, Bình Khánh thuộc huyện Cần Giờ; thị trấn Nhà Bè, thuộc huyện Nhà Bè; phường 13 và phường 15 thuộc Quận 10 là những địa phương đang ở cấp độ nguy cơ cao của dịch COVID-19. Ngày 22/11, ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM vừa ký thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố tính đến ngày 18/11/2021. Theo đó, xét báo cáo đánh giá của Sở Y tế, trong tuần qua toàn thành phố đang ở cấp độ 2 tương đương với vùng vàng - nguy cơ trung bình của dịch COVID-19.

SG chấn chỉnh tình trạng F0 không thông báo

Hà Nội phát sinh ổ dịch mới

Bắc Giang tính chuyện cách ly F0 tại nhà.

Cần Thơ 'kỷ lục' 989 ca

Vũng Tàu phong tỏa 1 xã 33.000 người

Bắc Ninh tạm dừng

Kiên Giang chấn chỉnh

hơn 32.000 học sinh Vĩnh Yên dừng đến trường

Sẽ tịch thu súng?

Luật sư Katie Phang

Đường phố Mỹ nguy hiểm hơn.

Có 5 tiểu bang và thủ đô cấm mang súng ngắn lộ ra

Có 10 tiểu bang đòi có giấy phép mới được mang súng ngắn lộ ra

Có 44 tiểu bang cho mang súng trường lộ ra cho người khác thấy

cho y tế địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân tự xét nghiệm tại nhà, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không thông báo cho ngành y tế hoặc không liên hệ được với y tế địa phương. Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin thời gian qua, có tình trạng người dân tự xét nghiệm tại nhà, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không thông báo cho ngành y tế hoặc không liên hệ được với y tế địa phương. Nguyên nhân là do một số trạm y tế phường, xã và trạm y tế lưu động không đủ nhân lực, đường dây nóng hoạt động không thông suốt nên không ghi nhận kịp thời. Sở Y tế cũng đã chấn chỉnh, tăng nhân lực cho trạm y tế lưu động để tiếp cận F0 sớm nhất có thể. Theo bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, việc người dân không thông báo hay không được ghi nhận, không được cấp thuốc điều trị phù hợp, dễ gây nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng và cũng thiệt thòi cho chính F0 và gia đình. ​tại khu công nghiệp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 22/11 ghi nhận 286 ca nhiễm trong 24 giờ qua, là ngày thứ 6 liên tiếp số ca nhiễm trên 200; huyện Mê Linh phát sinh ổ dịch trong khu công nghiệp. Bộ Y tế tối nay công bố Hà Nội 260 ca nhiễm. Như vậy, còn một số ca nhiễm mới tại Hà Nội chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân. Một ổ dịch mới được ghi nhận tại khu công nghiệp huyện Mê Linh, sau khi lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp dương tính tại Công ty TNHH Chun Fun, thuộc Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh.Dịch bệnh diễn biến phức tạp,Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp, có ca bệnh trong khu, cụm công nghiệp, cộng đồng, bên ngoài xâm nhập, thậm chí có ca bệnh không rõ nguồn lây. Thời gian tới, Bắc Giang có thể cách ly F0 tại nhà, giảm gánh nặng cho các khu cách ly. Theo Sở Y tế Bắc Giang, đến 17h00’ ngày 22/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 16 ca mắc mới COVID-19 (ca F0). Từ ngày 26/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 983 ca F0. Như vậy, hôm nay trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.COVID-19 trong 1 ngày dù tỉ lệ phủ vắc xin đã khá hơn. Ngày 22-11, số ca mắc COVID-19 mới của TP Cần Thơ lại tăng lên con số kỷ lục mới kể từ đầu mùa dịch, 989 ca. Số ca mắc tăng cao liên tục từ đầu tháng 11 đến nay và chưa có dấu hiệu dừng, dù tỉ lệ tiêm ngừa vắc xin mũi 1 và 2 đạt khá hơn. Số giường điều trị ở cả 3 tầng của TP là 3.100 giường, nhưng tổng số bệnh nhân điều trị hiện đã vượt 3.100 người; các bệnh viện không còn chỗ tiếp nhận bệnh. Trong đó ở tầng 3 (bệnh nhân nặng) hiện có 124 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Kể từ thời điểm UBND TP quyết định cho thực hiện điều trị F0 nhẹ tại nhà, hiện đã có trên 4.000 người là F0 đang được quản lý cách ly và điều trị tại nhà. Để làm tốt việc quản lý điều trị F0 tại nhà, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định thành lập 50 đội y tế lưu động, hoạt động tại tất cả các quận huyện.vì ổ dịch phức tạp. Mới bùng phát dịch vào giữa tháng 11 nhưng đến nay, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu đã ghi nhận 317 ca Covid-19. Đây là ổ dịch phức tạp với đông công nhân sinh sống, làm việc nên địa phương đã quyết định phong toả. Ngày 22-11, UBND xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo cấp độ 4. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Long Sơn, ngày 22-11, toàn xã ghi nhận 65 ca mắc mới. Dù ổ dịch tại xã này mới bùng phát vào giữa tháng 11 nhưng tính đến nay, toàn xã đã ghi nhận 317 ca mắc. Xã Long Sơn có hơn 22.000 dân. Đây là địa phương có đông lực lượng công nhân với khoảng hơn 11.000 người đang thi công dự án hóa dầu Long Sơn nên được xác định là ổ dịch phức tạp, có nguy cơ bùng phát rất lớn.Ghi nhận hằng trăm ca mắc mới,một loạt hoạt động để chống dịch. Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tục tăng cao. Chỉ trong vòng 1 tuần (từ 15-21/11), địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 766 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Bắc Ninh chỉ thị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh: Nghiêm túc dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, Yoga, Spa cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng hoạt động tổ chức tiệc cưới (mời khách) cho đến khi có thông báo mới. Đám hiếu thực hiện theo các cấp độ dịch tại Quyết định số 399/QĐUBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người đến hết ngày 30/11/2021. Yêu cầu người dân không ra ngoài từ 21 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về,… (phải có giấy tờ liên quan như: thẻ nhân viên, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác).tình trạng đùn đẩy điều trị người bệnh COVID-19. Tối 22-11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết giám đốc sở Hà Văn Phúc đã ký công văn hỏa tốc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị người bệnh COVID-19 ở địa phương. Qua phản ánh vẫn còn tình trạng trạm y tế phản ứng chậm khi tiếp nhận thông tin người dân test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19 và để người bệnh chờ lâu. Một số cơ sở điều trị COVID-19 còn chậm trễ, đùn đẩy trong việc tiếp nhận điều trị người bệnh. Để khắc phục vấn đề trên, ông Phúc yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế TP Rạch Giá và các huyện như Hòn Đất, Châu Thành chỉ đạo các cơ sở thu dung, điều trị tiếp nhận ngay người bệnh COVID-19 của Khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) chuyển đến, không được đùn đẩy người bệnh.Dịch diễn biến phức tạp,. Ngành Giáo dục thành phố Vĩnh Yên đã quyết định cho 32.038 học sinh các cấp trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 22/11 để phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, hơn 32.000 học sinh các cấp của thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Vĩnh Yên, cho biết tính đến thời điểm này đã có 59 học sinh và giáo viên là F1, 1.416 học sinh và giáo viên là F2. Để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, nhất là lây lan trong trường học, ngành Giáo dục thành phố Vĩnh Yên đã quyết định cho 32.038 học sinh các cấp trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 22/11 để phòng, chống dịch COVID-19.---Cựu Dân Biểu Dân Chủ Beto O’Rourke, người đang tranh cử chức Thống Đốc Texas trong bầu cử 2022, nói hôm Chủ Nhật trên CNN rằng chủ đề vận động của ông sẽ không liên hệ gì tới Biden hay tới Trump, hay tới bất kỳ ai ngoài Texas, mà chủ đề tập trung vào những gì dân Texas đang cần, như việc làm, trường học tốt hơn, và bảo đảm rằng ai cũng có bác sĩ chăm sóc y tế.Beto O'Rourke nói rằng ông sẽ cấm sử dụng súng trường tự động, nếu ông thắng cử Thống Đốc Texas. Ông nói rằng dân Texas đã bày tỏ quan ngại với ông về chuyện Thống Đốc Gregg Abbott ký luật hồi tháng 7/2021 là sẽ cho dân chúng mang súng ngăn mà không cần giấy phép.Beto O'Rourke cũng từng ra tranh cử Tổng Thống năm 2019, và hứa là nếu đắc cử Tống Thống, ông sẽ tịch thu các súng trường như AR-15 và AK-47. Hôm Chủ Nhật, trả lời phỏng vấn của CNN, ông nói rằng nếu ông đắc cử Thống Đốc Texas, ông sẽ tịch thu các súng trường tấn công như AR-15 và AK-47 vì bảo vệ sinh mạng dân Texas là tối thượng.---, cố vấn luật và là bình luận gia trên NBC, phóng tweet nói rằng sau bản án của tòa Kenosha tha bổng Rittenhouse, có một lý do không thấy dân Mỹ biểu tình lớn như lệnh thường, vì họ biết rằng bước ra phố sau bản tuyên án kia, họ có thể bị bắn chết trên đường phố mà kẻ bắn lại được bình an.Có một hình ảnh trên đường phố Chicago: một video cho thấy có 2 người đàn ông mặc áo quần đen, mang trang bị dây ba chạc tác chiến và súng trường đi bộ bên nhau, dẫn một đoàn người biểu tình tuần hành trên phố.Thay vì kình địch với người biểu tình như trường hợp Rittenhouse, 2 người vũ trang kia đang bảo vệ những người biểu tình để phòng hờ rủi có những cậu nhóc như Rittenhouse mang súng ra hăm dọa hay bắn giết người biểu tình.Bình luận trên CNBC, Katie Phang nói cô tin rằng sẽ không có những cuộc biểu tình lớn nữa, bởi vì nhiều người sẽ lo sợ bị bắn chết một cách hợp pháp.---Bản tin AP ghi rằng có thêm 6 tiểu bang năm nay gỡ bỏ yêu cầu xin giấy phép mang súng công khai (nghĩa là, không cần giấu trong người), theo báo cáo của viện Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. Như thế, tổng cộng có 30 tiểu bang áp dụng luật "sẵn sàng tự vệ" (“stand your ground”), luật này gỡ bỏ yêu cầu phải tránh chạm trán trước khi sử dụng sức mạnh sát nhân.Ryan Busse, cựu giám đốc kỹ nghệ súng bây giờ là một nhà văn và nhà tham vấn có lập trường ủng hộ kiểm soát súng trung dung, nói rằng vụ xử Rittenhouse vô tội sẽ làm bình thường hóa các súng sát thương quân sự trên đường phố, vì đó là hình ảnh đáng sợ khi thấy "một thằng cha mang súng AR-15." Y hệt các quốc gia thế giới thứ ba. Russe cũng ghi nhận một truyt ố nhẹ hơn đối với Rittenhouse như 1 vị thành niên mang súng nguy hiểm đã được gỡ bỏ trước khi bồi thẩm họp.---cho người khác thấy: California, thủ đô District of Columbia, Florida, Illinois, New York, South Carolina.---cho người khác thấy: Connecticut, Georgia, Hawaii, Indiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Rhode Island, Tennessee.---. chỉ 6 tiểu bang và thủ đô DC cấm mang súng trường lộ ra cho người khác thấy.

. có 44 tiểu bang cho mang súng dài công khai cho người khác thấy, nhưng ở Tennessee súng trường phải chưa nạp đạn. Virginia và Pennsylvania hạn chế mang súng dài công khai ở vài thành phố. Đại đa số các tiểu bang mang công khai súng trướng nơi công cộng không cần giấy phép.

--- Ông già Nô En da đen. Các công viên Disney Hoa Kỳ năm nay sẽ có Ông Già Nô En Da Đen (Black Santa Claus) lần đầu tiên. Cả hai công viên giải trí Disneyland ở California và Walt Disney World ở Florida đều sẽ có Ông Già Nô En Da Đen đứng đón chào và trong các nữa tiệc sau giờ Giáng Sinh.

Một phát ngôn nhân Disney nói với CNN rằng như thế sẽ làm đa dạng văn hóa ở cả 2 công viên. Vài công ty khác đã đi trước Disney. Một quảng cáo thương mại của công ty bánh kẹo Oreo đã có hình ảnh Ông già Nô En da đen.

--- Nhiều tiểu bang, trong đó có California, đang điều tra mạng xã hội Instagram vì cho là họ nhắm vào trẻ em trong khi mạng xã hội này biết là sản phẩm của họ nguy hiểm. Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James của New York nói rằng Instagram, Facebook, và công ty mẹ Meta là "cực kỳ nguy hiểm" và gây hại về tâm hồn và cơ thể trẻ em.

Bộ Trưởng Tư Pháp Massachusetts là Maura Healey nói các mạng xã hội liên hệ tới bệnh trầm cảm, rối loạn ăn uống và tự sát.

Công ty Meta chối bỏ các cáo buộc. Một phát ngôn nhân nói là công ty đã đi đầu chống nạn bắt nạt và tư vấn hỗ trợ các em thiếu niên cơ nguy tự sát.

Những chuyện này xảy ra sau khi 1 cựu nhân viên Facebook tung ra các hồ sơ nội bộ, cho thấy công ty thúc đẩy các sản phẩm trẻ em bất kể biết là nguy hiểm.

--- Sau khi thế giới quần vợt lo ngại về an nguy của nữ cầu thủ quần vợt Bành Soái (Peng Shuai), và sau khi Bộ Ngoại Giao Anh quốc thúc giục Trung Quốc chứng minh rằng cô Bành Soái vẫn bình an trong khi mất tích từ lúc cô tố cáo cựu Phó Thủ Tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) hiếp dâm cô... cô Bành Soái hôm Chủ Nhật đã điện thoại qua video với Thomas Bach (Chủ Tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế), Emma Terho (Chủ tịch Ủy ban Vận động viên), và Li Lingwei (ủy viên IOC).

Cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút. Sau đó, bản văn IOC giải thích, rằng cô Bành Soái nói rằng cô bình an, đang ở nhà tại Bắc Kinh, và muốn lui về riêng tư lúc này, để có thì giờ với bạn hữu và gia đình.

--- HỎI 1: Mỹ muốn Đài Loan vào Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một số dân biểu Mỹ soạn dự luật để hỗ trợ Đài Loan tham dự Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Dân Biểu Cộng Hòa Anthony Gonzalez và DB Dân Chủ Al Green nói rằng Đài Loan xứng đáng có mặt trong IMF. Dự luật đưa ra để giúp Đài Loan vào IMF có tên là “Taiwan Non-Discrimination Act of 2021” yêu cầu chính phủ Biden ủng hộ đưa Đài Loan vào IMF.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4351457

--- HỎI 2: Hình chú khỉ hét lên thắng giải Comedy Wildlife Photography Award 2021?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Chú khỉ hét lên vì đau đơn khi bị dập... và nhiếp ảnh gia Ken Jensen chụp được. Hình này thắng giải Comedy Wildlife Photography Award 2021.

Đây là 1 chú khỉ thuộc giống "golden silk monkey" (khỉ lông vàng) tại Yunnan, Trung Quốc. Phần thưởng của giải này giành cho nhiếp ảnh gia Ken Jensen là sẽ bao cấp 1 chuyến đi chụp ảnh, nơi có nhiều cơ duyên gặp nhiều thú vật trong rừng hơn.

Chi tiết:

https://www.comedywildlifephoto.com/

.