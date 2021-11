giới thiên văn học Mỹ đề ra ưu tiên nghiên cứu: xác định được 25 ngoại hành tinh nghi có người hành tinh - Tỉ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao vì COVID-19. SG: 96% doanh nghiệp hoạt động lại sau 1 tháng nới lỏng giãn cách. Đã có 124 triệu liều vaccine về VN. SG thêm 1,2 triệu liều. Tiêm phủ hết mũi 1 vaccine cho người dân Nam Bộ và Tây Nguyên trong 5 ngày. Từ ngày 7/11, dân TP Pha

Tỉ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao vì COVID-19. SG: 96% doanh nghiệp hoạt động lại sau 1 tháng nới lỏng giãn cách. Từ ngày 7/11, dân TP Phan Thiết giới nghiêm ban đêm. Nam Định dừng hoạt động các quán cà phê, giải khát toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8/11.

- giới thiên văn học Mỹ đề ra ưu tiên nghiên cứu: xác định được 25 ngoại hành tinh nghi có người hành tinh

- Tỉ lệ lao động thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao vì COVID-19. SG: 96% doanh nghiệp hoạt động lại sau 1 tháng nới lỏng giãn cách. Đã có 124 triệu liều vaccine về VN. SG thêm 1,2 triệu liều. Tiêm phủ hết mũi 1 vaccine cho dân Nam Bộ và Tây Nguyên trong 5 ngày. Từ ngày 7/11, TP Phan Thiết giới nghiêm đêm. CDC Hà Nội than thở: lại thêm tin vịt. Nhiều công ty thủy sản ở Bạc Liêu xuất hiện ổ dịch. Nam Định siết hoạt động quán xá toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8/11. Phú Thọ vượt mốc 1.000 ca, xây dựng kịch bản 5 cấp độ. Áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn.

- Tòa Kháng Án chận Biden: cưỡng ép công nhân Mỹ chích ngừa có thể phi pháp hay vi hiến, chờ xét lại

- Pelosi ca ngợi dự luật 1.2 ngàn tỷ đô xây hạ tầng, hứa thông qua tiếp dự luật #BuildBackBetter Act vì đời sống dân Mỹ

- Biện lý quận Fulton triệu tập đại bồi thẩm đoàn: điều tra Trump các tội lừa đảo, áp lực gian lận bầu cử...

- Ủy ban Điều tra sẽ ra trát đòi, buộc thủ hạ Trump trong "Phòng tác chiến" ở Khách sạn Willard phải ra khai

- Nhiều dân cử lưỡng đảng Hoa Kỳ trình dự luật để lập trung tâm quan sát bệnh truyền nhiễm tại Đài Loan

- Cộng Hòa rủ nhau tới Las Vegas gặp quả phụ Miriam Adelson, xin giúp tiền vận động ứng cử Tổng Thống 2024

- Chris Christie (Cộng Hòa), cựu Thống Đốc New Jersey: đã tới lúc phải bỏ rơi Trump, Cộng Hòa mới thắng cử

- cô bé vị thành niên mất tích được cảnh sát tới cứu sau khi cô bé ngồi trên xe ra thủ hiệu xin cứu kiểu TikTok

- cảnh sát Westminster bố ráp cờ bạc tại một căn nhà cho thuê, chủ phố là nghị viên Kimberly Hồ

- HỎI 1: Đài TV Nam Hàn có phụ đề tiếng Hoa và tiếng Việt? ĐÁP 1: Chỉ vài tỉnh, nơi đông cô dâu TQ và VN.

- HỎI 2: Có phải 42% dân số Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng? ĐÁP 2: LHQ nói như thế.

QUẬN CAM (VB-7/11/2021) --- Một nhóm dân cử lưỡng đảng Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu đã trình 1 dự luật để thiết lập 1 trung tâm quan sát bệnh truyền nhiễm tại Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (American Institute in Taiwan -- AIT) tại Đài Bắc.

Trung tâm sẽ làm việc chungv ới Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Đài Loan (CDC) nhằm ngăn sớm các dịch bệnh trong khu vực từ đầu. Nhânv iên dự kiến sẽ có ít nhất 3 chuey6n gia từ Bộ Y Tế Mỹ và ít nhất 1 nhân viên từ các Bộ khác của chính phủ Mỹ và các nhan viên CDC Đài Loan.

Dự luật bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa, Arkansas), Dân Biểu Ro Khanna (Dân Chủ, California) và nhiều dân cử khác trong 2 đảng.

--- Theo bản tin trên báo Politico, Miriam Adelson (bả quả phụ của tỷ phú Sheldon Adelson chuyên bơm tiền hỗ trợ dân cử Cộng Hòa) đang mở lại túi tiền sau khi chồng bà từ trần, nhằm tiếp tục sự nghiệp bảo trợ các ứng cử viên Cộng Hòa của ông.

Bà Adelson đang gặp nhiều ứng cử viên Cộng Hòa đang tiến hành tranh cử 2022 để sẽ bơm tiền giúp họ, một truyền thống mà hai vợ chồng bà từ thập niên qua liên tục thực hiện.

Với tài sản khoảng 30 tỷ đôla, bà thu hút nhiều dân cử tới Las Vegas xin gặp bà trong tuần qua để xin tiền, trong đó có lãnh đạo thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) và nhiều dân cử đang muốn tranh cử chống TRump để giành vị trí đại diện Cộng Hòa tranh ghế Tổng Thống 2024.

Trong tuần qua, bà Adelson cũng gặp Rick Scott (Chủ tịch Ủy ban Thượng Viện Cộng Hòa Hoa Kỳ), người đang lèo lái nỗ lực của Đảng Cộng Hòa tranh ghế cho 2022.

Bà cũng gặp nhiều Cộng Hòa khác dự kiến có thể ứng cử Tổng Thống 2024, trong đó có cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo, cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, Thượng nghị sĩ Texas là Ted Cruz và Thống Đốc Florida Ron DeSantis.

Lý do gặp vì vợ chồng Adelson rộng rãi tài trợ Cộng Hòa, thường xuyên tặng chi phiếu 7 hay 8 hàng số. Riêng trong kỳ vận động 2020, vợ chồng Adelson tặng hơn $91 triệu đôla cho nỗ lực tái tranh cử của Trump.

--- Trong bài diễn văn trước các nhà tài trợ lớn cho Cộng Hòa đêm Thứ Bảy, Chris Christie (Cộng Hòa), cựu Thống Đốc New Jersey, cảnh báo rằng đã tới lúc phải xa lìa Trump và các lời bịa đặt của Trump về "gian lận" bầu cử 2020, nhằm đi tới trước.

Ông nói kỹ thuật chiến thắng được thấy trong chiến thắng của Glenn Youngkin (Cộng Hòa) vừa chiếm được ghế Thống Đốc Virginia, chỉ là nhờ tránh xa Trump. Christie nói như thế trong hội nghị Republican Jewish Coalition (Liên Đoàn Do Thái Cộng Hòa) đêm Thứ Ba ở Las Vegas. Christie là người duy nhất trong hội nghị yêu cầu Cộng Hòa bỏ rơi Trump.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 06/11 đến 16h ngày 07/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.646 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 7.631 ca ghi nhận trong nước (tăng 151 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.332 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.009), Đồng Nai (997), Bình Dương (826), An Giang (427), Kiên Giang (398), Tây Ninh (393), Bạc Liêu (298), Đồng Tháp (289), Bình Thuận (279), Sóc Trăng (238), Tiền Giang (233), Cần Thơ (210), Cà Mau (184), Đắk Lắk (151), Bà Rịa - Vũng Tàu (150), Vĩnh Long (128), Long An (119), Hà Giang (116), Bình Phước (114), Trà Vinh (75), Hà Nội (72), Bắc Giang (70), Bến Tre (64), Khánh Hòa (60), Hậu Giang (56), Phú Thọ (51), Bắc Ninh (51), Nghệ An (50), Ninh Thuận (48), Bình Định (46), Nam Định (46), Thanh Hóa (45), Đắk Nông (44), Quảng Ngãi (41), Gia Lai (29), Thừa Thiên Huế (29), Hà Tĩnh (21), Quảng Ninh (21), Lâm Đồng (20), Đà Nẵng (18), Điện Biên (14), Quảng Bình (13), Hà Nam (13), Hải Dương (13), Kon Tum (13), Phú Yên (13), Hưng Yên (11), Quảng Nam (8 ), Quảng Trị (5), Vĩnh Phúc (3), Thái Nguyên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), Thái Bình (1), Sơn La (1), Cao Bằng (1).

.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 06/11 đến 17h30 ngày 07/11 ghi nhận 61 ca tử vong tại TP. SG (31), Bạc Liêu (7), Bình Dương (5), An Giang (5), Tiền Giang (4), Đồng Nai (2), Kiên Giang (2), Đắk Nông (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Quảng Ngãi (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 64 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.531 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Đã có 124 triệu liều vaccine về VN. SG thêm 1,2 triệu liều. Theo Bộ Y tế, đến thời điểm này, trong tổng số 195 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã có hợp đồng hay có thỏa thuận cung ứng thì 124 triệu liều đã về Việt Nam. Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương 109 triệu liều, số còn lại đang phân bổ tiếp. Tổng số liều đã tiêm là hơn 88 triệu, tốc độ tiêm ngày 5/11 đã lên tới 2 triệu mũi tiêm. Ngày 7/11, lô vaccine Pfizer với hơn 1,2 triệu liều đã về đến TP HCM. Trước đó, ngày 6/11, lô vaccine Pfizer với 1,3 triệu liều đã về đến TP. Hà Nội. Với 2 lô vaccine này đã nâng tổng số vaccine mà Mỹ tặng Việt Nam đến nay lên hơn 14,6 triệu liều.

.

Tiêm phủ hết mũi 1 vaccine cho người dân Nam Bộ và Tây Nguyên trong 5 ngày. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn cấp thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở các địa phương khu vực Nam Bộ và Tây nguyên, đảm bảo phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp, đủ; tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm nhanh nhất. Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, đảm bảo nguồn thuốc để điều trị sớm ngay từ đầu các trường hợp F0 để giảm thấp nhất chuyển nặng, tử vong.





SG: 96% doanh nghiệp hoạt động lại sau 1 tháng nới lỏng giãn cách. Nhiều nhà máy, xí nghiệp đang tăng tốc hoạt động nhằm đáp ứng nguồn cung hàng hóa và giải quyết các đơn hàng trong và ngoài nước còn tồn đọng, đồng thời nỗ lực hoàn thành các đơn hàng cuối năm. Ngày 7/11, Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có trên 95,9% doanh nghiệp (1.355/1412) tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp đã hoạt động trở lại sau hơn 1 tháng thực hiện nới lỏng giãn cách. Tổng số người lao động đã trở lại làm việc đạt tỷ lệ 80% với hơn 230.500 người; trong đó, có nhiều doanh nghiệp đạt từ 95-100% số lao động trở lại nhà máy, xí nghiệp.

.

Từ ngày 7/11, dân TP Phan Thiết không được đi ra khỏi nhà từ 19 giờ - 5 giờ sáng. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, sáng nay 7/11, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời quy định bắt đầu ngày 7/11/2021, người dân trên địa bàn thành phố không đi ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Không áp dụng quy định này đối với những trường hợp sau: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cán bộ, phóng viên...





CDC Hà Nội bác tin “tìm người đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày 7.11”. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lên tiếng trước thông tin “tìm người đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong ngày 7.11” đang lan truyền trên mạng. Ngày 7.11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin: "Tìm kiếm người đi trên chuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ngày 7.11. Những hành khách tham gia lộ trình trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly". Ngoài ra là thông tin “CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông do liên quan đến ca nhiễm mới”. Về vấn đề này, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - khẳng định đây là thông tin không chính xác, không phải do đơn vị này phát ra.

.

Hà Nội: Các sở chỉ huy phòng, chống dịch sẵn sàng 24/24/7. ​Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương tăng cường trực sở chỉ huy phòng, chống dịch, luôn sẵn sàng 24/24/7, thiết lập đường dây nóng qua điện thoại để xử lý tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, các quận, huyện quản lý chặt chẽ khu vực có trường hợp F0, chăm lo cuộc sống người dân khu vực cách ly.





Nhiều công ty thủy sản ở Bạc Liêu xuất hiện ổ dịch. Bạc Liêu đã vượt mốc 5.000 ca mắc Covid-19. Trong đó, nhiều công ty thủy sản ở thị xã Giá Rai xuất hiện những ổ dịch phức tạp. Ngày 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng liên quan đến hàng loạt công ty thủy sản.

.

Nam Định dừng hoạt động các quán cà phê, giải khát toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8/11. Hôm nay, Nam Định ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 30 ca ngoài cộng đồng. Diễn biến phức tạp của dịch khiến tỉnh này buộc phải đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ phòng chống dịch. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nam Định, trong hôm nay (ngày 7/11, tính đến 18 giờ), tỉnh Nam Định có 45 ca mắc mới COVID-19. Đáng chú ý là trong ngày 7/11, tại Nam Định có tới 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Thống kê riêng trong tuần qua, tỉnh Nam Định ghi nhận 141 ca mắc mới, trong đó cao điểm từ ngày 5 đến 7/11 phát hiện 110 ca; liên tục xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại các huyện: Nam Trực, Giao Thủy, Ý Yên, thành phố Nam Định và một số các trường hợp có nguồn lây từ những người đi từ vùng có dịch trở về.





Ế khách nhưng doanh nghiệp, siêu thị vẫn 'chạy đua' khuyến mãi cho thị trường cuối năm. Nguồn cung thực phẩm đang dồi dào, nhiều chương trình ưu đãi nhưng nhu cầu mua sắm vẫn ở mức thấp. Tuy vậy, một số doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị tất cả các khâu để tăng mạnh nguồn cung thực phẩm cho thị trường cuối năm, duy trì mức giá tốt.

.

Phú Thọ vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, xây dựng kịch bản 5 cấp độ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kịch bản ứng phó với 5 cấp độ dịch, trong đó, cấp độ cao nhất có thể lên tới 5.000 ca mắc. Phú Thọ đã kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến cấp tỉnh, 5 bệnh viện dã chiến cấp huyện, đồng thời thành lập một loạt các trạm y tế lưu động, cho phép các F0 đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế được cách ly và điều trị tại nhà. Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ cũng đã tính đến kịch bản trong trường hợp vượt mốc 5.000 ca mắc COVID-19, Phú Thọ sẽ khởi động tất cả các bệnh viện dã chiến cấp huyện và một số bệnh nhân sẽ cho cách ly tại xã và điều trị tại nhà.

Tỉ lệ lao động

thiếu việc làm, thất nghiệp tăng cao vì COVID-19. Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan, đại dịch COVID-19 đã tác động đến 9,1 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2021, tăng dần lên 12,2 triệu người trong quý II/2021 và tính riêng trong quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người chịu ảnh hưởng. Trong tổng số hơn 28,2 triệu người bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19, có 4,7 triệu người bị mất việc, chiếm 16,5%; 14,7 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 51,1%; 12 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 42,7% và 18,9 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 67,2%.

Áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn. Ông Đỗ Thắng Hải cho biết, CPI năm nay dự báo khoảng 2%, nhưng áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn, do giá nhiên liệu thế giới liên tục tăng. Tại họp báo Chính phủ chiều 6/11, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận, giá nhiên liệu (than, xăng dầu...), chi phí vận chuyển trên thế giới tăng cao đã tác động tới giá thành, giá bán hàng tiêu dùng trong nước. Điều này đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân và năng lực cạnh tranh những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, ông thông tin, nhà điều hành đã có những giải pháp linh hoạt để giữ tốc độ tăng giá trong nước thấp hơn thế giới.

--- Một tòa kháng án liên bang hôm Thứ Bảy đã ra lệnh tạm ngưng mệnh lệnh cưỡng ép chích ngừa do chính phủ Biden đưa ra. Biden trước đó yêu cầu nhân viên ở các công ty có hơn 100 người phải cung cấp chứng cớ chích ngừa hay xét nghiệm âm tính hàng ngày để được phép vào sở làm.

Tòa Kháng Án khu vực 5 dẫn ra các trở ngại có thể xem là vi hiến và phi pháp khi cưỡng bách nhân viên Mỹ chích ngừa (ghi chú: vì chưa có luật cưỡng bách chích ngừa, và vì Hiến pháp không có đòi hỏi). Như thế, Tòa này có vẻ như sẽ bênh vực đơn kiện của các tiểu bang do các Thống Đốc Cộng Hòa như ở Texas, Utah, Mississippi và South Carolina, đã kiện khi Biden đòi hạn chót phải chích ngừa là ngày 4/1/2022. Các luật sư của chính phủ Biden và của các tiểu bang kiện sẽ tranh cãi trước tòa vào tháng sau.

--- Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Bảy tuyên bố rằng thông qua dự luật trị giá 1.2 ngàn tỷ đôla đầu tư vào hạ tầng có tính lưỡng đảng "lịch sử" có nghĩa là Biden, Bạch Ốc, và "đa số Dân Chủ tại Quốc Hội" đã thực hiện lời hứa với dân Mỹ là sẽ làm cho đời sống dân Mỹ tốt đẹp hơn.

Pelosi phóng tweet rằng bà ca ngợi Tổng Thống Biden đã giúp thông qua với số phiếu lưỡng đảng cho "khoản đầu tư vào hạ tầng ở tầm mức trăm năm mới có một lần này. Khi Hạ Viện họp lại, chúng ta sẽ thông qua dự luật kế tiếp là #BuildBackBetter Act. Cùng nhau, các dự luật của chúng ta sẽ thăng tiến đời sống các gia đình trong một thế hệ."

Dự luật kế tiếp bà nói có tên là "Build Back Better Act" dự kiến đầu tư vào các công nhân và gia đình Hoa Kỳ, trong khi đặt cơ sở để đối phó với biến đổi khí hậu --- trong đó sẽ xây 1.5 triệu căn nhà giá rẻ, sẽ miễn phí các lớp tiền mẫu giáo, mở rộng bảo hiểm y tế giá rẻ của ObamaCare, giám giá thuốc mua toa...

--- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo Loạn 6/1/2021 dự kiến sẽ ra trát đòi, gửi tới các phụ tá của Trump hiện diện trong "Phòng của Bộ tư lệnh tác chiến" (War Room) đặt tại Khách sạn Willard ở phố chính thủ đô trước và trong ngày bạo loạn 6/1/2021.

Danh sách này khoảng 20 người, trong đó có luật sư John Eastman, người soạn ra kế hoạch để hối thúc Phó Tổng Thống Mike Pence lật ngược kết quả bầu cử 2020 để Trump giữ Bạch Ốc. Có mặt trong Phòng tư lệnh tác chiến hôm đó có Steve Bannon và Rudy Giuliani.

Có mặt trong Phòng tư lệnh tác chiến còn có Bernard Kerik (cựu Ủy viên Cảnh sát New York City) tới trong cương vị điều tar viên, và luật sư Christina Bobb (cũng là phóng viên đài One America News) với tư cách thiện nguyện.

Kerik nói rằng công ty của ông đã tính tiền, gửi hóa đơn tới ban vận động của Trump, đòi hơn $55,000 để trả tiền phòng cho nhóm pháp lý của Kerik. Báo Washington Post kể rằng nhóm người trong Phòng tư lệnh tác chiến đã làm việc căng thẳng trong nhiều ngày trước khi bạo loạn 6/1/2021, và cho tới 1 giờ chiều ngày 6/1/2021, khi Quốc Hội triệu tập để đếm phiếu đại cử tri.

--- Chuyện này ở Quận Cam, California. Nơi gọi là thủ đô ty nạn. Trên số báo mới của tờ Voice of OC, phóng viên Brandon Pho kể rằng cảnh sát thị trấn Westminster đã bố ráp 1 căn nhà cho thuê thuộc sở hữu của nghị viên Kimberly Ho vì tình nghi có cờ bạc trong tuần này.

.

Cảnh sát nói có bắt giam các nghi can, nhưng không nói rõ thêm. Nghị viên Hồ trả lời báo Voice of OC rằng bà không biết gì chuyện cờ bạc nơi bà cho thuê nhà, vì bà mua căn nhà đó hôm 21/6/2021, theo hồ sơ quận, và người thuê là những người đã thuê từ chủ cũ.

Căn nhà đó là 1 trong nhiều căn nhà bà mua ở Quận Cam từ giữa tháng 6 và tháng 10/2021. Bà nói bà không biết chuyện cờ bạc, và bà sẽ hợp tác với các điều tra viên. Bà nói bà dựa vào những người quản lý cho thuê giám sát, và nói nhóm quản lý của bà sẽ kiểm tra lai lịch người thuê kỹ hơn sau này.

Cảnh sát nói vụ bố ráp hôm Thứ Tư là nhắm vào 1 căn nhà trong khu vực đường Edwards và Tillamook, vì liên hệ cờ bạc, đã bắt giam người (không nói rõ bạo nhiêu người bị bắt), đã tịch thu chứng cớ.

Theo báo Voice of OC, nghị viên Kimberly Hồ hồi tháng 4/2021 đã nộp tờ khai tài chánh năm 2020 theo mẫu Form 700, ghi có thu nhập từ 3 khu nhà cho thuê quanh Little Saigon năm 2020, trong đó 2 nơi bà báo cáo có thu nhập hơn $100,000. Các viên chức FPPC nói bà chưa nộp tờ khai cho năm 2019. Bà Hồ nói bà không biết thư nhắc báo cáo, nên sẽ dò lại.

Thu nhập của nghị viên Kimberly Hồ cũng là từ kinh doanh dưỡng da Kimberly Skin, Inc. của bà, theo báo cáo tài chánh.

--- Các nhà thiên văn học tuần này đã đưa ra bản báo cáo dày 614 trang, từ một ủy ban bổ nhiệm bởi US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Liên Học Viện Hoa Kỳ về Khoa Học, Công Nghệ và Y Khoa), trong đó nêu ra 3 ưu tiên trong lĩnh vực thiên văn trong 10 năm tới.

Bản báo cáo có tên là "Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics 2020" (gọi tắt là, Astro2020) trong đó có 1 ưu tiên nổi bật: tìm người hành tinh. Ngắn gọn, các khoa học gia tin rằng có đời sống trên các hành tinh tương tự địa cầu vượt ngoài thái dương hệ của chúng ta.

Bản văn kêu gọi đầu tư vào các thiết bị quan sát lớn trên không gian sẽ phóng lên vào giữa thập niên 2040, trong đó những bước đầu tư thiên văn sẽ tiến hành trong thập niên tới. Ưu tiên thứ nhì là điều tar về hố đen và các ngôi sao neutron. Thứ ba, tìm hiểu về thời kỳ ban đầu của vũ trụ.

Nikole Lewis, phó giáo sư thiên văn và là Phó giám đốc viện Carl Sagan Institute, cũng là người đóng góp trong bản báo cáo vừa dẫn, nói với báo Salon rằng công việc dò tìm đời sống trên vũ trụ đang tập trung vào 25 ngoại hành tinh (exoplanets) có thể có sự sống cư trú, được cho là "y như địa cầu."

--- Fani Willis, Biện lý quận Fulton County của tiểu bang Georgia, tăng tốc cuộc điều tra hình sự vụ Trump và thủ hạ can thiệp, áp lực, đòi giới chức Georgia lật ngược kết quả bầu cử 2020.

Willis đang triệu tập 1 đại bồi thẩm đoàn, tập trung duy nhất vào các nỗ lực bóp méo kết quả bầu cử, theo báo New York Times hôm Thứ Bảy, dẫn lời một người hiểu biết trực tiếp cuộc điều tra này. Phần chính điều tra là việc Trump đòi Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia là Brad Raffensperger phải tìm cho Trump 11,780, vừa đủ hơn Biden một phiếu.

Willis được tiên đoán là có thể truy tố Trump và thủ hạ các tội trong đó có racketeering (lừa đảo), election fraud solicitation (thúc giục gian lận bầu cử), intentional interference (cố ý can thiệp) vào các nhiệm vụ thực hiện bầu cử, và âm mưu thực hiện gian lận bầu cử, theo phânt ích của viện Brookings Institution.

--- Một cô gái vị thành niên 16 tuổi, mất tích ở North Carolina được cứu sau khi cô bé ra thủ hiệu kiểu TikTok cho thấy cô bé gặp nguy hiểm và cần cứu cấp. Cô bé được tìm ra ở Kentucky hôm Thứ Năm sau khi một người bấm số cấp cứu 911 nói rằng nhìn thấy trên chiếc xe chạy phía trước có 1 cô gái đưa tay ra làm dấu biệu gặp nạn.

Theo lời Ty Cảnh Sát Quận Laurel County nói với đài Fox 8 Cleveland, điều tar viên tới hiện trường khám phá thấy người lái xe là Herbert Brick, 61 tuổi, có giữ 1 tấm hình cô gái vị thành niên này đang có hành vi tình dục.

Cô gái đầu tiên được ba mẹ báo cáo mất tích tại Asheville, North Carolina, hôm Thứ Ba. Cảnh sát điều tra nói, Brick đã chở cô gái tới Ohio, nhưng rời đi liền khi thân nhân của Brick quan ngại về tuổi cô bé và về thông báo cô này mất tích. Cảnh sát bâyg iờ đang giam Brick ở nhà tù Laurel County Correctional Center.

Thủ hiệu báo nguy là 3 ngón tay làm trình tự 3 bước: "bạo lực tại nhà" rồi "tôi cần giúp đỡ" và "bạo lực tại nhà" -- được loan truyền trên TikTok để giúp các nạn nhân bạo lực.

Hình trên chỉ là minh họa, để hướng dẫn cách dùng thủ hiệu xin cứu gấp.

--- HỎI 1: Đài TV Nam Hàn có phụ đề tiếng Hoa và tiếng Việt?

ĐÁP 1: Chỉ vài tỉnh, nơi đông cô dâu TQ và VN. Tình hình giới trẻ Nam Hàn rủ nhau lên thành thị sống, do vậy nhiều thị trấn nông thôn Nam Hàn thiếu lao động. Hiện tượng mới xảy ra: nam giới miền quê Nam Hàn không tìm được vợ, bèn rủ nhau cưới cô dâu từ nước khác. Trường hợp một cô dâu Việt Nam 33 tuổi định cư với chồng ở thị trấn Namwon, tỉnh North Jeolla Province. Cô nói, cô học tiếng Hàn 14 năm, có thể giao tiếpm nhưng không nghe kịp các tin tức trên TV vì nhiều sự kiện và từ ngữ chính trị. Bâyg iờ thì đỡ rồi, vì tỉnh North Jeolla Province trong những ngày Thứ Bảy cung cấp các bản tin trên đó có phụ đề tiếng Trung Quốc và tiếng Việt.

Trên TV Hàn quốc có phụ đề tiếng TQ và tiếng Việt.

.

Kim Moon-kang, một viên chức tỉnh North Jeolla Province, nói rằng tỉnh cung cấp dịch vụ này vì cô dâu ngoại quốc ngày càng đông, đặc biệt là "chúng tôi cho phụ đề bằng tiếng Hoa và tiếng Việt vì 70% cô dâu ngoại quốc ở đây là từ TQ và VN."

Nhiều tỉnh khác cũng quan tâm tương tự. Quận Yanggu County ở tỉnh Gangwon Province đang các bích chương về xử lý rác bằng tiếng Anh, Nhật, TQ, Thái, Việt và Tagalog (Philippines). Lee Ja-yeon, quan chức quận, nói nhiều cô dâu ngoại và lao động nhập khẩu sống nơi đây, không biết nơi đổ rác và cách phân loại tái chế rác vì không hiểu tiếng Hàn, nên cần hướng dẫn bằng ngôn ngữ của họ.

Bộ Nội Vụ Nam Hàn nói rằng có 89 khu vực toàn quốc đang suy giảm dân số, trung bình dân số giảm 6.2% trong 5 năm qua, để còn 4.99 triệu người.

Cùng thời kỳ, số ngoại kiều vào các khu vực trên đã tăng 10.6% để tới 140,821 người.

Chi tiết:

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2021/11/06/2021110600433.html

--- HỎI 2: Có phải 42% dân số Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng?

ĐÁP 2: LHQ nói như thế. Sau đây là bản tin KBS.

42% dân số Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng

Theo “Báo cáo lương thực và nông nghiệp thế giới 2021” do Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố ngày 4/11 (giờ địa phương), trong giai đoạn 2018-2020 có khoảng 10,9 triệu người dân Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, tương đương 42,4% dân số nước này; cao hơn rất nhiều so với mức bình quân 8,9% của toàn thế giới, 8,2% ở châu Á và 19% của châu Phi.

Các quốc gia có tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng cao hơn miền Bắc là Somalia (59,5%), Cộng hòa Trung Phi (48,2%), Haiti (46,8%), Madagascar (43,2%) và Yemen (45,4%). Tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng ở Rwanda và Ethiopia lần lượt là 35,2% và 16,2%. Đây là hai quốc gia nghèo nhất ở châu Phi nhưng lại có tỷ lệ dân số duy dinh dưỡng thấp hơn Bắc Triều Tiên.

Tình trạng suy dinh dưỡng ở miền Bắc ngày càng nghiêm trọng. Tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng ở Bắc Triều Tiên năm 2000-2002 là 35,7%, năm 2004-2006 là 33,8%, năm 2009-2011 là 42,6%, năm 2013-2015 là 40,6%, năm 2015-2017 là 41,2%, năm 2016-2018 là 24,9%, năm 2017-2019 là 42,6%.

Lượng calo tiêu thụ hàng ngày của người dân Bắc Triều Tiên năm 2018-2020 là 2.075 kcal, ít hơn gần 30% so với mức trung bình của thế giới (2.950 kcal). Điều này có nghĩa là người dân miền Bắc tiêu thụ ít hơn 40,1% lượng calo mỗi ngày so với người dân Hàn Quốc (3.465 kcal).

Như vậy, mức tiêu thụ bình quân thích hợp của người dân Bắc Triều Tiên chỉ đạt 86% so với lượng calo cần thiết mỗi ngày. Con số này của bình quân toàn thế giới là 124%. Theo báo cáo, chỉ có hai nước có tình trạng lượng tiêu thụ calo tồi tệ hơn miền Bắc là Somalia (79%) và Zimbabwe (79%). Chỉ số này ở Hàn Quốc là 141%.

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=52143

