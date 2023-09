- Tòa DC: cho xúc tiến vụ 2 cựu viên chức FBI bị Trump trù dập kiện Trump, cho thẩm vấn Trump trước tòa. - Một người tham dự bạo loạn 6/1/2021 tự sát: DB Marjorie Taylor Greene (R-GA) lên mạng đổ tội cho Biden, cư dân mạng đổ tội cho Trump. - 7 bị cáo khai vô tội hôm Thứ Sáu 1/9/2023 trước tòa Goergia: Rudy Giuliani, Kenneth Chesebro, Robert Cheeley, MS Stephen Lee, Mike Roman, Harrison Floyd và S

Thủy sản Việt thiệt hại 500 triệu USD mỗi năm nếu bị Liên Âu áp ‘thẻ đỏ’.

QUẬN CAM (VB - 2/9/2023) ⚪ ---- Hôm Thứ Sáu 1/9/2023, trước tòa Goergia, 7 bị cáo trong bản cáo trạng lật ngược bầu cử Tổng Thống 2020 ở Georgia đã khai là vô tội. Rudy Giuliani (cựu thị trưởng thành phố New York và luật sư của Trump) không nhận tội phá hoại cuộc bầu cử tổng thống 2020, cùng với 6 đồng phạm khác.

.

Giuliani phải đối mặt với 13 cáo buộc ở Quận Fulton, Ga., bao gồm cả việc xúi giục một quan chức vi phạm lời thề của họ, và cáo buộc theo luật RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations: Tổ chức Tham nhũng và Ảnh hưởng Bất lương) vì những nỗ lực của Giuliani nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Các công tố viên cho rằng Giuliani đã lan truyền những lời nói dối về bầu cử khi xuất hiện trước các nhà lập pháp tiểu bang 3 lần sau cuộc tổng tuyển cử năm 2020.

.

Theo các công tố viên, nỗ lực đe dọa các quan chức bầu cử của Giuliani không chỉ giới hạn ở Georgia, vì Giuliani đã cố gắng gây ảnh hưởng đến các quan chức ở Michigan, Arizona và Pennsylvania. Giuliani lẽ ra ​​sẽ xuất hiện tại phiên điều trần truy tố vào thứ Ba 5/9/2023 nhưng Giulianiđã đưa ra lời bào chữa thông qua việc điền đơn tại tòa án và từ bỏ quyền xuất hiện điều trần, điều này theo luật Georgia cho phép Giuliani tránh phiên ra mặt điều trần.

.

Hôm thứ Năm, Thẩm phán Scott McAfee xác nhận rằng các phương tiện truyền thông sẽ được trực tiếp truyền hình. Cựu Tổng thống Trump đã khai không nhận tội liên quan đến nỗ lực đe dọa các quan chức bầu cử Georgia hôm thứ Năm 31/8/2023.

.

Một trong 6 đồng phạm khác ra tòa hôm thứ Sáu 1/9/2023, luật sư Kenneth Chesebro, đã không nhận tội và cũng xin từ bỏ quyền tham gia phiên điều trần đọc lệnh truy tố [Thứ Ba tới]. Chesebro là tác giả của một bản ghi nhớ ngày 6 tháng 12/2020 phác thảo âm mưu sử dụng những người ủng hộ Trump làm đại cử tri giả, nói rằng kế hoạch này "sẽ đảm bảo rằng sự chú ý của công chúng sẽ tập trung vào bằng chứng lạm dụng bầu cử của Đảng Dân chủ, và cũng sẽ giúp Trump có thêm thời gian để thắng kiện tụng nhằm tước bỏ phiếu đại cử tri của Biden."

.

Các đồng phạm khác tham gia buổi cáo buộc hôm thứ Sáu 1/9/2023 bao gồm luật sư Robert Cheeley của Trump, người đã không nhận tội và cũng từ bỏ quyền tham gia phiên điều trần buộc tội [Thứ Ba tới]. Cheeley đang phải đối mặt với cáo buộc về 10 tội danh cấp tiểu bang, bao gồm vi phạm luật RICO của Georgia, khai man và xúi giục một viên chức vi phạm lời thề của họ.

.

Mục sư Stephen Lee của Illinois, người phải đối mặt với 5 tội danh liên quan đến việc đe dọa một nhân viên bầu cử ở Atlanta, hôm Thứ Sáu 1/9/2023 cũng đã không nhận tội. Các công tố viên cho biết Lee đã cố gắng gây áp lực buộc nhân viên bầu cử Atlanta Ruby Freeman phải thừa nhận gian dối rằng cô đã phạm tội gian lận bầu cử chống lại Trump trong cuộc bầu cử. Nhà chức trách cho biết cô Freeman đã gọi 911 sau khi Lee gõ cửa nhà cô vào tháng 12/2020.

.

Ngoài ra, Mike Roman, Harrison Floyd và Scott Hall cũng không nhận tội hôm thứ Sáu 1/9/2023 và cũng xin từ bỏ quyền xuất hiện điều trần [Thứ Ba tới]. Roman là cựu quan chức vận động tranh cử của Trump, Floyd lãnh đạo nhóm Black Voices for Trump, và Hall là người hành nghề bảo lãnh tại ngoại ở Georgia.

.

⚪ ---- Cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ gây ra chết người và bị thương. Nên đổ tội cho Biden hay cho Trump? Với 1 nữ dân biểu Cộng Hòa, đó là tội của Biden, nhưng hầu hết nói là tội của Trump. Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-GA) đã hôm Thứ Sáu viết trên mạng X để thương tiếc cái chết của Nejourde "Jord" Meacham, một người đàn ông 22 tuổi ở Utah, người đã vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 và treo cờ Trump tại một cửa sổ bị vỡ, hai tuần sau khi anh bị truy tố 4 tội nhẹ.

.

Không có nguyên nhân cái chết nào được báo cáo trong cáo phó hoặc bất kỳ nguồn tin nào đưa tin về sự kiện này. Tuy nhiên, DB Greene khẳng định Meacham chết do tự sát - và cho rằng Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm. Greene viết: “Công tố Hoa Kỳ Matthew Graves hiện phải chịu trách nhiệm về vụ tự sát thứ 4 của một người J6 (tham dự 6/1) khác vì bị cáo J6 bị đàn áp quá mức. Jord Meachum [sic] mới 19 tuổi khi anh ấy bước đi bất bạo động ở Điện Capitol. Chế độ cộng sản của Biden đã phá hủy công lý và đánh cắp niềm hy vọng."

.

Tuy nhiên, những người bình luận trên mạng xã hội đã nhanh chóng chôn vùi Greene vì những nhận xét của bà: “Phải đổ lỗi cho Trump về điều này”, tài khoản “Trading Bad” viết. "Tại sao bạn chưa bao giờ bình luận về việc nhiều thành viên CẢNH SÁT THỦ ĐÔ Hoa Kỳ đã tự tử do PTSD do những người như anh chàng này gây ra vào ngày 6 tháng Giêng?" đã trả lời tài khoản "Spiro's Ghost." "Bởi vì bản thân bạn là một người nổi dậy kiêu hãnh."

.

“Đảng Cộng hòa chỉ khó chịu về hệ thống tư pháp hình sự ở Mỹ khi nó áp dụng cho người da trắng,” “K.” viết. Một người dùng đã được xác minh khác chỉ viết: "Trumps. Có tội. Hãy đảo mắt mà ngó."

.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói rằng việc luận tội Tổng thống Joe Biden có thể xảy ra sẽ được thực hiện thông qua một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện “chứ không phải thông qua tuyên bố của một người.” Hiện tại, Đảng Cộng hòa chiếm đa số mỏng manh gồm 222 Dân biểu so với 212 của Đảng Dân chủ và cần có đa số 218 để bỏ phiếu thông qua.

.

McCarthy nói với Breitbart News: “Mở một cuộc điều tra luận tội là một vấn đề nghiêm trọng và các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không xem nhẹ hoặc sử dụng nó cho mục đích chính trị. Người dân Mỹ xứng đáng được lắng nghe về vấn đề này thông qua các đại diện do họ bầu chọn”. Trước đó, ông đã kêu gọi một cuộc điều tra luận tội đối với Biden vì bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp với con trai ông là Hunter.

.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang Nam Florida đã bác bỏ vụ kiện chống lại Donald Trump nhằm tìm cách tuyên bố Trump không đủ điều kiện cho một nhiệm kỳ tổng thống khác vì đã tham gia bạo loạn 6/1/2021.. Thẩm phán Hoa Kỳ Robin L. Rosenberg đã ra phán quyết rằng nguyên đơn Lawrence Caplan và hai nguyên đơn khác mà ông đã thêm vào vụ kiện ban đầu chống lại Trump, thiếu tư cách pháp lý để khởi kiện.

.

“Các nguyên đơn trong vụ án này cũng thiếu tư cách pháp nhân và do đó, tòa án này thiếu thẩm quyền xét xử. Theo đó, tòa án thực hiện quyền quyết định của mình theo Đạo luật phán quyết tuyên bố, cùng với nghĩa vụ kiểm tra quyền tài phán của chính mình, để bác bỏ vụ kiện này,” Thẩm phán Rosenberg viết trong một lệnh được ký hôm thứ Năm tại West Palm Beach - đúng một tuần sau khi Caplan nộp đơn kiện. (nghĩa là, kiện sai thủ tục vì người kiện không có tư cách pháp lý, và do vậy tòa không bao trùm phạm vi xét xử.)

.

Caplan cho biết hôm thứ Sáu rằng anh “chỉ xem xét ý kiến của Thẩm phán rất nhanh” và anh cần xem xét nó kỹ hơn. Caplan nói: “Về việc Thẩm phán bác đơn kiện, tôi không ngạc nhiên chút nào vì tôi luôn nghĩ rằng vị tri1 kiện sẽ là vấn đề ưu tiên."

.

Anh nói rằng anh không có ý định kháng cáo việc Thẩm phán Rosenberg bác đơn kiện “vì điều đó sẽ chẳng đi đến đâu cả.” Nhưng anh nói rằng anh không biết liệu có những lựa chọn nào khác để nộp đơn kiện khác ở khu vực tài phán khác hay không.

.

Vụ kiện của Caplan lập luận rằng Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp - được bổ sung sau Nội chiến để ngăn chặn những người đã tham gia nổi dậy chống lại Hoa Kỳ giữ chức vụ trở lại - được áp dụng cho Trump vì sự tham gia của ông trong và xung quanh nỗ lực ngày 6 tháng 1 năm 2021. để lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2022.

.

Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Rosenberg đề cập đến sự liên quan “bị cáo buộc” của Trump. Rosenberg đã được Tổng thống lúc bấy giờ là Barack Obama đề cử vào ghế dự bị. Phần lớn phán quyết trích dẫn các tiền lệ pháp lý cho phép tòa án có toàn quyền quyết định có cho phép tiếp tục vụ việc hay không và nêu chi tiết các yêu cầu để nguyên đơn có tư cách pháp lý để khởi kiện. Bà nói rằng các nguyên đơn phải có quyền lợi cá nhân trong một vấn đề cụ thể đối với họ.

.

Rosenberg viết rằng các nguyên đơn “thiếu tư cách thách thức (sự ứng cử của Trump) trong việc tranh cử Tổng thống, vì những tổn thương được cho là không thể nhận biết được và không dành riêng cho họ. Các nguyên đơn cáo buộc rằng họ đứng vững vì Nguyên đơn Caplan đã tích cực tham gia vào 12 cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, bỏ phiếu cho cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, là cư dân Florida và công dân Hoa Kỳ, là luật sư và thành viên của nhiều tòa án khác nhau, và chưa bao giờ bị xử phạt. … Các nguyên đơn cho rằng họ sẽ bị tổn hại nếu Bị đơn được phép tranh cử Tổng thống và chiếm ưu thế khi ông ta có thể bị truất quyền hoặc bị cách chức. Tuy nhiên, một cá nhân công dân không có quyền thách thức liệu một cá nhân khác có đủ tiêu chuẩn để giữ chức vụ công hay không”, Rosenberg viết.

.

Rosenberg cũng trích dẫn hai phán quyết khác của tòa án cho thấy “các công dân cố gắng loại các cá nhân khỏi tư cách tham gia bầu cử hoặc giữ chức vụ dựa trên các sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ là thiếu tư cách”.

.

Caplan, trong một cuộc phỏng vấn tuần này trước phán quyết của thẩm phán, cho biết ông nghĩ mình sẽ bị Trump thách thức - dựa trên vị thế. Thẩm phán đã ra phán quyết trước khi Trump kịp tống đạt giấy tờ và tham gia vào vụ án.

.

Để giúp củng cố trường hợp của mình, Caplan vào đầu tuần đã sửa đổi đơn khiếu nại của mình nhằm cố gắng củng cố lập luận rằng anh ta có vị trí thiệt hại nếu Trump ứng cử. Và ông cũng bổ sung thêm hai nguyên đơn nữa là Barry Butin, luật sư của Broward, và Michael Strianese, ở Las Vegas.

.

Trong những ngày sau khi nộp đơn khiếu nại và nó nhận được sự chú ý của giới truyền thông, Caplan cho biết anh đã nhận được rất nhiều phản ứng, mà theo anh hầu hết là tích cực. Ông cho biết ông đã nhận được hàng chục câu hỏi từ khắp đất nước từ những người quan tâm đến việc nộp đơn kiện tương tự ở tiểu bang của họ.

.

Và anh ấy nói rằng mọi người muốn đóng góp để tài trợ cho nỗ lực này, nhưng anh ấy từ chối lời đề nghị thành lập một tài khoản quyên góp trực tuyến. “Tôi không muốn bất kỳ ai coi đây là việc tôi đang cố gắng kiếm tiền từ việc này.”

.

⚪ ---- Tòa: có quyền thẩm vấn Trump. Tòa kháng án thủ đô D.C. đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng cựu Tổng thống Trump có thể bị gọi ra tòa để bị thẩm vấn trong vụ kiện chống lại FBI do các cựu đặc vụ Peter Strzok và Lisa Page đệ trình. Bộ Tư pháp đã kháng cáo phán quyết từ tòa án cấp dưới hồi tháng 7 và đưa ra kết luận tương tự. Strzok đang kiện FBI vì bị FBI sa thải sai trái và cô Page đang kiện vì xâm phạm quyền riêng tư sau khi cặp tình nhân này bị lôi kéo vào một vụ xì căng đan chính trị do họ đang thực hiện cuộc điều tra của FBI về mối quan hệ của Trump với Nga hồi năm 2018.

.

Tin nhắn văn bản được công khai, trong đó cặp viên chức này (Peter Strzok và Lisa Page) nói về việc cá nhân họ không thích Trump như thế nào, gây lo ngại rằng toàn bộ cuộc điều tra có thành kiến, sau đó dẫn đến việc Page từ chức và Strzok bị sa thải.

.

Các luật sư của Bộ Tư Pháp lập luận trong đơn kháng cáo của Bộ [xin miễn cho Trump khỏi bị thẩm vấn]: “Chỉ những trường hợp đặc biệt nhất mới có thể biện minh cho việc cho phép nguyên đơn thẩm vấn một cựu quan chức cấp cao về những hành động mà ông ta đã thực hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình. Vụ án này không đạt được tiêu chuẩn đó.”

.

Bộ lập luận rằng Giám đốc FBI Christopher Wray và cựu chánh văn phòng Trump John Kelly đã làm chứng cho các vụ kiện, khiến lời khai của Trump là không cần thiết. Tòa kháng án phán quyết rằng Thẩm phán Amy Berman Jackson đã xem xét đúng đắn những lo ngại của Bộ về việc một cựu tổng thống Trump có thể bị thẩm vấn và đưa ra kết luận chính đáng.

.

Theo phán quyết, “Sau khi sử dụng ‘sự tôn trọng và kiềm chế’ cụ thể khi xem xét các vấn đề liên quan đến phân chia quyền lực, tòa án địa hạt cuối cùng đã kết luận rằng ‘các tình huống bất thường’ đã đảm bảo cho việc cho phép [2 nguyên đơn] thẩm vấn cựu Tổng thống. Trong những trường hợp này, phía kháng án đã không chứng minh được rằng kết luận của tòa án là một sự lạm dụng rõ ràng quyền tự quyết định để đảm bảo việc giảm nhẹ lệnh bắt buộc.”

.

Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Kelly nói trong lời khai của Kelly rằng Trump “muốn thấy ông Strzok bị sa thải” và cân nhắc các biện pháp trả đũa khác. Kelly khai: “Tổng thống Trump đặt câu hỏi liệu có nên tiến hành các cuộc điều tra của Sở Thuế vụ hoặc các cơ quan liên bang khác đối với ông Strzok và/hoặc bà Page hay không. Tôi không biết Tổng thống Trump có ra lệnh điều tra như vậy hay không. Tuy nhiên, có vẻ như ông Trump muốn thấy ông Strzok và bà Page bị điều tra.”

.

Trump lâu nay đã nói nhiều về Strzok và Page trên mạng xã hội. Vụ kiện bây giờ quay trở lại với Thẩm phán Amy Berman Jackson, người trước đây đã nói rằng bà sẽ cho phép phía 2 nguyên đơn (Peter Strzok và Lisa Page) thẩm vấn Trump về lý do tại sau muốn sa thải Strzok và muốn Sở Thuế trù dập cặp tình nhân này.

.

⚪ ---- Một Dân biểu Cộng hòa hôm thứ Sáu nói Trump đã quá già để trở thành ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa, nhưng khi bị thúc ép, DB Mike Gallagher (R-Wis.) nói thêm, sẽ không loại trừ việc ủng hộ Trump. DB Gallagher, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Milwaukee, đã trích dẫn chính sách “không có người già [“no boomer”]” trong việc kêu gọi một ứng cử viên trẻ hơn lãnh đạo đảng của mình.

.

Khi được hỏi liệu anh có ủng hộ Trump nếu Trump được đề cử hay không, Gallagher dịu giọng, nói với WISN 12, “Bạn biết đấy, rõ ràng là tôi thích một người trẻ hơn làm ứng cử viên, vì vậy chúng tôi sẽ xem việc đề cử sẽ đi đến đâu. Tôi muốn thấy rằng chúng ta có ứng cử viên mạnh nhất. Tôi có ý định ủng hộ người được đề cử. Tôi chắc chắn không bỏ phiếu cho Biden.”

.

Tổng thống Joseph R. Biden, Jr. sẽ tới Hà Nội, Việt Nam vào ngày 10 tháng 9/2023

Gallagher, người chủ trì Ủy ban Lựa chọn về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Tiểu ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện về Mạng, Công nghệ Thông tin và Đổi mới, nói thêm: “Tôi đã nói rằng tôi muốn một người khác trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ngay bây giờ, một người trẻ hơn, người mà tôi nghĩ có thể thực sự thực hiện một số chính sách của Trump đối với Trung Quốc theo một cách nào đó."⚪ ---- Dominic Pezzola (trong tổ chức thượng đẳng da trắng Proud Boys) đã khóc nức nở trong phòng xử án ở Washington, D.C. hôm thứ Sáu khi cầu xin thẩm phán liên bang khoan hồng cho bản án bạo loạn 6/1/2021 và thề sẽ đứng ngoài chính trị trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi nhận bản án 10 năm tù, Pezzola đã giơ nắm đấm và hét lên: “Trump đã thắng” khi rời phòng xử án, theo WUSA.Người đàn ông 46 tuổi, người đã đập vỡ cửa sổ Điện Capitol bằng tấm chắn chống bạo động bị đánh cắp của cảnh sát, đã hầu tòa cùng với bốn thành viên khác của Proud Boys vào đầu năm nay trong một trong những vụ án nổi bật nhất liên quan đến vụ ngày 6 tháng 1 năm 2021, tấn công vào Điện Capitol.⚪ ---- Nga tuyên bố quân đội Nga đã phá hủy 3 xuồng không người lái của Ukraine đang cố gắng tấn công cây cầu Kerch, nơi nối bán đảo Crimea với Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các xuồng cảm tử không người lái đã bị phá hủy hôm thứ Bảy ngoài khơi bờ Biển Đen sau khi quân Ukraine cố gắng tấn công bằng cách sử dụng tàu vào thứ Sáu. Tin này được đưa ra sau khi có tin cho rằng 3 xuồng không người lái của hải quân Ukraine nhắm mục tiêu vào cây cầu đã bị chặn trong đêm.⚪ ---- Một cuộc truy lùng đang được tiến hành tại thị trấn Einbeck của Đức để truy tìm một người đàn ông mà cảnh sát nói đã tấn công một nhóm trẻ em Ukraine vì nói tiếng Ukraine. Người đàn ông, được công tố ở Göttingen mô tả là khoảng từ 40 đến 45 tuổi, đã tiếp cận nhóm trẻ em khi chúng ngồi gần một cây cầu bắc qua một con kênh nhỏ, theo báo DW đưa tin.Các công tố viên cho biết khi nghe các em nói tiếng Ukraine, nghi phạm yêu cầu các em nói tiếng Nga và tuyên bố rằng Ukraine đã bắt đầu chiến tranh. Thế rồi người đàn ông trung niên túm lấy một cậu bé 10 tuổi trong nhóm rồi ném cậu qua lan can cầu khiến cậu bé bị thương ở đầu và chân. Người đàn ông được cho là đã ném chai thủy tinh vào cậu bé khi cậu bé nằm bị thương dưới kênh. Công tố đang tìm cách truy tố người đàn ông này về tội cố ý giết người.⚪ ---- Bộ Tổng tham mưu quân lực Ukraine viết trong bản cập nhật hôm thứ Bảy rằng Ukraine đã thực hiện tổng cộng 11 cuộc không kích trong ngày qua, trong đó có 6 cuộc nhằm vào nơi tập trung quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và 5 cuộc nhằm vào hệ thống hỏa tiễn phòng không. hệ thống.Trong khi đó, họ cho biết Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và 39 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu định cư khác nhau. Các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời dẫn đến thương vong và thương tích cho dân thường, mặc dù Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu Đại biện lâm thời (tương đương Phó Đại sứ) Ba Lan Wojciech Filimonovich về việc một chiếc trực thăng Polosh bay vào lãnh thổ nước này. "Phía Ba Lan được yêu cầu đưa ra lời giải thích phù hợp và tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ việc. Kết quả điều tra và lý do của sự việc đã xảy ra, theo thông lệ trong liên lạc quốc tế, phải được thông báo cho phía Belarus trong thời gian hợp lý. Cần chú ý đến việc không thể chấp nhận việc vi phạm Biên giới Nhà nước Cộng hòa Belarus. Một yêu cầu khẩn cấp đã được gửi tới Warsaw để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn những sự kiện như vậy trong tương lai".Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Biên giới Belarus cho biết một trực thăng của Ba Lan đã "vi phạm" biên giới nước này khi đi vào không phận Belarus ở quận Berastavitski, Hrodna voblast. Nhưng Ba Lan đã bác bỏ cáo buộc rằng một trong những máy bay trực thăng của Ba Lan đã vi phạm biên giới Belarus trước đó trong ngày.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Belgorod. "Vào ngày đầu tiên của tháng 9, vào khoảng 21h15 theo giờ Matxcơva, các hệ thống phòng không của Nga đã ngăn chặn... một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Liên bang Nga", theo Bộ này cho biết. Tuyên bố nói thêm rằng chiếc UAV của Ukraine đã bị phá hủy trên không và không có thiệt hại vật chất hay thương vong nào.⚪ ---- Bộ Tư pháp Nga hôm thứ Sáu cáo buộc người đoạt giải Nobel Hòa bình Dmitro Muratov là “đặc vụ nước ngoài” (foreign agent). Theo Bộ, Muratov "đã sử dụng các nền tảng nước ngoài để phổ biến các quan điểm nhằm hình thành thái độ tiêu cực đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của Nga" đồng thời tham gia thiết kế và phân phối nội dung từ các "đặc vụ nước ngoài" khác. Cùng với Muratov, Bộ này cũng liệt kê 8 người khác và phong trào "phản chiến" New Tuva vào danh sách đặc vụ nước ngoài.⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby hôm thứ Sáu cho biết các lực lượng Ukraine đã đạt được “một số tiến bộ đáng chú ý” trên tuyến tiến công phía nam gần khu vực phía đông Zaporizhzhia trong 72 giờ qua. Kirby nói với các phóng viên: “Họ đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ 2 của Nga”.Quan chức Mỹ này cũng chỉ trích những lời chỉ trích gần đây về chiến lược chiến tranh của Ukraine của một số quan chức giấu tên, nhấn mạnh rằng "từ bên lề bước vào và chỉ trích một đối tác và một người bạn khi họ cố gắng tiến về phía trước trong điều kiện bạo lực, đẫm máu là không hữu ích cho nỗ lực chung."⚪ ---- Theo một nghiên cứu được Ủy ban Châu Âu công bố trong tuần này, dưới thời Elon Musk, các chính sách của Twitter (bây giờ là X) đã cho phép hoạt động tuyên truyền của Nga về Ukraine diễn ra rầm rộ trên nền tảng này và lan rộng đến nhiều người dùng hơn trước khi chiến tranh bắt đầu. Nghiên cứu cho biết: “Trong suốt năm 2022, lượng khán giả và phạm vi tiếp cận của các tài khoản mạng xã hội liên kết với Điện Kremlin đã tăng đáng kể trên khắp châu Âu. Phân tích sơ bộ cho thấy rằng phạm vi tiếp cận và tầm ảnh hưởng của các tài khoản được Điện Kremlin hậu thuẫn đã tăng hơn nữa trong nửa đầu năm 2023, đặc biệt là do việc dỡ bỏ các tiêu chuẩn an toàn của Twitter.”Nghiên cứu của Liên Âu kết luận rằng nếu luật truyền thông xã hội của họ, Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (Digital Services Act), được thi hành vào năm ngoái, Twitter sẽ vi phạm luật này khi cho phép truyền bá thông tin sai lệch và lời nói căm thù. Theo nghiên cứu, Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram, cũng bị phát hiện đã giúp thúc đẩy các nhà tuyên truyền và cực đoan ở Nga. Liên Âu hiện đang trấn áp thông tin sai lệch trên mạng xã hội, yêu cầu các công ty phải chịu sự kiểm toán và ngăn chặn thuật toán của họ phát tán nội dung thù địch.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Hoa Kỳ ngày nay có “nền kinh tế mạnh nhất thế giới”. Đánh giá của ông được đưa ra sau báo cáo việc làm mới nhất. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động, việc làm phi nông nghiệp đã tăng 187.000 trong tháng 8 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8%.Trong bài phát biểu tại Bạch Ốc, tổng thống ca ngợi những số liệu mới nhất, đồng thời nói thêm rằng những con số này báo hiệu sự phục hồi với mức lạm phát "thấp nhất" trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới. Ngoài ra, Biden lưu ý rằng Hoa Kỳ đã phục hồi tất cả số việc làm bị mất trong đại dịch. Trên thực tế, ông nói thêm, đất nước đã tạo ra 13,5 triệu việc làm kể từ khi ông nhậm chức.Biden chọc quê Trump: “Mỹ hiện đang ở một trong những thời kỳ tạo việc làm mạnh mẽ nhất trong lịch sử của chúng ta, trong lịch sử đất nước chúng ta. Cách đây không lâu nước Mỹ đã mất việc làm. Trên thực tế, người tiền nhiệm của tôi là một trong hai tổng thống duy nhất trong lịch sử nhậm chức tổng thống và ra đi với ít việc làm hơn so với khi mới nhậm chức.”⚪ ---- Người Mỹ có chữ "nền văn hóa hủy bỏ" (cancel culture) để chỉ cho phản ứng tẩy chay một ngôi sao nào đó, chính trị hay phim ảnh, hay thể thao, vì bất đồng ý kiến về chuyện gì. Californa khét tiếng về thái độ đó. Theo một nghiên cứu mới, với nhiều người nổi tiếng hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng người dân California cũng “hủy bỏ” nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội hơn. Theo Merriam-Webster, văn hóa hủy bỏ được định nghĩa là “thực tiễn hoặc xu hướng tham gia vào việc hủy bỏ hàng loạt như một cách thể hiện sự không đồng tình và gây áp lực xã hội”.Một nghiên cứu gần đây của OnlineCasinos.com cho thấy người dân California là những người “hủy bỏ” một ngôi sao nhanh nhất trong số bất kỳ ai trong nước. Nghiên cứu cho thấy California cũng có tỷ lệ hủy theo dõi những người nổi tiếng đã hủy theo dõi cao nhất, với 59% những người được khảo sát nói rằng họ sẽ hủy theo dõi ai đó đã bị hủy - cao nhất cả nước - với lý do chính là vì “hành động trên mạng xã hội không phù hợp.”Nghiên cứu cho thấy California có điểm có trọng số cao nhất đối với văn hóa hủy bỏ tổng thể, với số điểm là 100. Những người được hỏi ở California cũng cho biết họ sẽ mất hơn một năm để theo dõi lại một người nổi tiếng đã bị hủy bỏ. Và trong khi người dân California nhanh chóng hủy theo dõi, thì người dân ở Kentucky lại có nhiều khả năng viết tiêu cực trên mạng xã hội nhất về một ngôi sao bị hủy bỏ, với 18% số người được hỏi nói rằng họ sẽ làm như vậy, theo nghiên cứu.Ở phía bên kia của nền văn hóa hủy bỏ, những người ở Idaho dường như là những người dễ tha thứ nhất trên mạng xã hội, với 64% số người được hỏi ở Idaho nói rằng họ sẽ không hủy theo dõi ai đó vì họ đã bị hủy. Ngoài ra, Idaho có điểm có trọng số thấp nhất đối với văn hóa hủy bỏ tổng thể, với con số khổng lồ là 0.Ở cấp độ toàn quốc, nghiên cứu cho thấy 69% số người được hỏi sẽ theo dõi lại một người nổi tiếng đã hủy bỏ sau một năm.⚪ ---- Nhiều giáo sư đại học cộng đồng California đang kiện các quan chức tiểu bang sau khi các quy tắc mới về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI: diversity, equity and inclusion) được thực thi mà họ cáo buộc vi phạm các quyền trong Tu chính án thứ nhất (tự do phát biểu) của họ. Vụ kiện, được đệ trình vào tháng 8, phản đối các quy tắc “bắt buộc phải tuân thủ quan điểm” và “buộc các giáo sư phải tán thành quan điểm của chính phủ về các câu hỏi mang tính chính trị liên quan đến sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận”.Sáu giáo sư đại học cộng đồng đang thách thức các quy định mới của DEI, điều này sẽ ảnh hưởng đến 116 trường cao đẳng cộng đồng và hơn 1,8 triệu sinh viên. Các giáo sư đang làm việc với Tổ chức vì Quyền Cá nhân và Biểu hiện (FIRE: Foundation for Individual Rights and Expression), một nhóm tự do ngôn luận đã kiện Florida vào năm ngoái về “Đạo luật Dừng WOKE” (“Stop WOKE Act”) nhằm hạn chế hướng dẫn về chủng tộc và giới tính, đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.Luật sư Daniel Ortner của FIRE nói về các quy định của California: “Những quy định này là một mối nguy hiểm gấp ba lần toàn trị. Chính phủ đang buộc các giáo sư giảng dạy và rao giảng một quan điểm chính trị hóa mà họ không chia sẻ, áp đặt những hướng dẫn khó hiểu và đe dọa trừng phạt các giáo sư khi họ vượt qua một ranh giới tùy tiện, không thể phân biệt được.”Vụ kiện còn cáo buộc các yêu cầu của DEI đe dọa việc thăng chức và bổ nhiệm của các giáo sư, cho rằng họ sẽ bị trừng phạt nếu không tuân thủ các định nghĩa của tiểu bang về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.“Tôi là giáo sư hóa học. Làm cách nào tôi có thể kết hợp DEI vào việc giảng dạy trên lớp của mình?” Bill Blanken, giáo sư tại Đại học Reedley nằm ở phía đông nam Fresno, cho biết trong một tuyên bố. “Quan điểm 'chống phân biệt chủng tộc' về khối lượng nguyên tử của boron là gì?"Nhà nước đã bảo vệ các quy định của mình, cho rằng chúng “không hạn chế” quyền tự do ngôn luận. Vụ kiện này là một trong những vụ kiện mới nhất xung quanh DEI khi các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo như Florida và Texas đang nỗ lực loại bỏ DEI trong các trường đại học của họ.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 42 tuổi hôm thứ Năm đã nhận tội đột nhập nhiều xe cộ và nhà kho tại Đại học Cal State Fullerton và bị kết án 90 ngày tù. John Michael Nicely đã nhận tội ba tội trộm cũng như một tội trộm cắp lớn, một tội nhận tài sản bị đánh cắp, một tội phá hoại và một tội sở hữu vũ khí nguy hiểm và chết người trong khuôn viên trường, tất cả các trọng tội. Anh cũng đã nhận cáctội nhẹ như tàng trữ các công cụ trộm cắp và một chất bị kiểm soát. Nicely cũng bị buộc phải lao động ở Caltrans trong 10 ngày và bị quản chế chính thức 2 năm.Đồng bị cáo Ryan Chase Bumgarner, 36 tuổi, đã nhận tội vào tháng 3/2022 với ba tội trộm cắp và một tội danh khác là trộm cắp lớn, nhận tài sản bị đánh cắp, phá hoại và sở hữu vũ khí nguy hiểm và chết người trong khuôn viên trường, tất cả các trọng tội, cũng như tội nhẹ về sở hữu dụng cụ trộm cắp và sở hữu chất bị kiểm soát. Anh cũng bị quản chế chính thức hai năm và bị kết án 82 ngày tù.⚪ ---- Bản văn sau đây do Bạch Ốc phổ biến hôm 1/9/2023: ". Khi ở Hà Nội, Tổng thống Biden sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo chủ chốt khác để thảo luận các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu và tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở khu vực."⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Dự kiến tháng 10, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành đánh giá lần thứ 4 về thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam. Đây là cuộc kiểm tra quyết định thủy sản Việt Nam có gỡ được "thẻ vàng” sau 6 năm bị cảnh báo. Trường hợp bị áp "thẻ đỏ", thiệt hại sẽ rất nặng nề. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thẻ vàng IUU của EC đã khiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này sụt giảm liên tục từ năm 2017 đến nay. Sau 2 năm chịu tác động từ thẻ vàng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giảm 12%, tương đương 183,5 triệu USD. Xu hướng giảm này tiếp tục kéo dài hơn nữa vào năm 2020, đặc biệt do tác động bởi dịch Covid-19, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này giảm 5,7% so với năm 2019, chỉ đạt 959 triệu USD. Đến năm 2022, tức sau 5 năm, tỷ trọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đã giảm còn 9,4%. Kể từ năm 2019, EU đã tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 trong các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam, sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Nếu bị áp thẻ đỏ, thiệt hại xuất khẩu riêng sang EU có thể lên tới 518 triệu USD.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 57% người Mỹ suy tính bỏ việc sau 1 kỳ nghỉ dài?ĐÁP 1: Đúng thế. Nếu bạn từng cảm thấy thật khó để đi làm sau một kỳ nghỉ vui vẻ thì bạn không phải là người duy nhất. Theo khảo sát Passport Photo Online, 57% người cân nhắc việc nghỉ việc sau một kỳ nghỉ dài. Các nhân viên cho biết việc quay trở lại công việc hàng ngày khiến họ cảm thấy buồn và khiến họ có tâm trạng tồi tệ, còn được gọi là nỗi buồn sau kỳ nghỉ.Một nghiên cứu khác được trích dẫn trên Forbes cho thấy kết quả tương tự, với 44% công nhân nghĩ đến việc nghỉ việc khi đang đi nghỉ. Theo cuộc khảo sát đó, khoảng 20% thực sự đã làm theo.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chứng đứng tim đột ngột thực ra có triệu chứng từ 24 giờ trước đó?ĐÁP 2: Đúng cho 50% trường hợp. Rốt cuộc, ngừng tim đột ngột có thể không xảy ra đột ngột như vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy, toàn bộ 50% số người bị ngừng tim đột ngột có triệu chứng rõ ràng 24 giờ trước đó và những triệu chứng này ở nam giới khác với nữ giới. Đối với phụ nữ, triệu chứng nổi bật nhất của cơn ngừng tim đột ngột sắp xảy ra là khó thở; đối với nam giới là đau ngực và tức ngực.Thông thường do nhịp tim bất thường, ngừng tim xảy ra khi tim ngừng bơm máu. Khi điều này xảy ra, máu sẽ ngừng chảy đến não và các cơ quan khác. Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ, mỗi năm có tới 450.000 người Mỹ chết vì ngừng tim.Chi tiết: