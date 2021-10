Chợ Bến Thành SG kinh doanh trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Gần 69% dân SG tiêm đủ 2 mũi vaccine. Về quê ào ạt: SG thiếu công nhân. Quận 7 SG cho quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ 10/10. SG dự kiến đầu tháng 1-2022 sẽ cho học sinh trở lại trường học. Lời 1 bác sĩ từ biệt trước khi về Hà Nội: 'Một tiếng ho của TPHCM, cả nước lòng đau quặn thắt'.

- Giải Nobel Văn Học 2021: nhà văn Abdulrazak Gurnah, người viết truyện với cái nhìn sâu thẳm về chủ nghĩa thuộc địa

- Chợ Bến Thành SG kinh doanh trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Gần 69% dân SG tiêm đủ 2 mũi vaccine. Về quê ào ạt: SG thiếu công nhân. Quận 7 SG cho quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ 10/10. SG dự kiến đầu tháng 1-2022 sẽ cho học sinh trở lại trường học. Taxi công nghệ chính thức chạy lại từ ngày 7-10 tại SG, có vách ngăn, tắt điều hòa. Lời 1 bác sĩ từ biệt trước khi về Hà Nội: 'Một tiếng ho của TPHCM, cả nước lòng đau quặn thắt'.

- họp ngày 3/1/2021, Trump đòi xé Hiến Pháp để bám quyền, nhiều viên chức Tư Pháp dọa từ chức tập thể

- cựu viên chức về đạo đức Bạch Ốc Richard Painter: Hiến pháp cấm Trump ứng cử Tổng Thống 2024

- tạp chí Forbes: Trump cơ nguy vỡ nợ hết nổi trong năm 2024 khi nợ thế chấp ngân hàng đáo hạn

- Thanh tra: Tom Price (Bộ trưởng Y tế của Trump 2017) trong vài tháng thuê phi cơ tư đã đốt tiền $456,000

- Thẩm phán Kevin Michael Moore: Trump kiện Twitter, Facebook ở Miami là sai, phải về Bắc Cali (nơi khuynh hướng Dân Chủ) mà kiện

- Texas: học trò đánh nhau, 1 cậu nổ súng ở 1 trường trung học, làm 4 người bị thương.

- Florida: anh gốc Việt lạng xe trước nhà cư dân, bắn vài phát đạn chơi, trúng xe cư dân, bị cảnh sát bắt

- Washington: Duy Nguyen bắn, làm bị thương vợ, làm chết bạn của vợ, gây bị thương bạn trai của bạn vợ

- Tòa liên bang buộc Texas tạm ngưng luật SB-8, trong đó cấm phá thai khi bào thai được 6 tuần

- HỎI 1: Đài Loan đang chế tạo phi đạn tầm xa 1,200 km, bao phủ nhiều vùng Trung Quốc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tới Ohio, chớ nên mua sex? ĐÁP 2: Bộ Trưởng Tư Pháp cảnh cáo.

QUẬN CAM (VB - 7/10/2021) --- Trump vỡ nợ vào năm 2024? Trump có thể gặp nhiều thách thức tài chánh trong thời kỳ trước bầu cử 2024, theo tạp chí Forbes hôm Thứ Năm, vì các khoản nợ đáo hạn đầy nguy hiểm.

Trump có 340 triệu đô tiền nợ phải trả vào năm 2023 và 2024 trên các tài sản địa ốc đang gặp bất lợi về tài chánh. Đầut uần này, Forbes nói Trump đã rớt ra ngoài danh sách 400 người giàu nhất Hoa Kỳ, lần đầu trong 25 năm.

Tổng cộng số nợ Trump đang có là $1.3 tỷ đôla. Forbes tính rằng Trump có thể cần tiền mặt sớm vì khoản nợ $100 triệu đôla sẽ đáo hạn trong năm 2022. Trong khi vài tháng sau đó, một khoản nợ $285 triệu đô thế chấp trên cao ốc 1290 Avenue of the Americas lại tới hạn phải trả.

Thế rồi tương tự, các khách sạn tại thủ đô DC và Chicago của Trump là thế chấp cho khoản vay 215 triệu đô sẽ đáo hạn năm 2024.

--- Tòa Miami bác đơn của Trump. Hôm Thứ Tư, một thẩm phán liên bang ở Florida nói rằng đơn Trump kiện các công ty Twitter, Google, và Facebook vì đã cấm cửa Trump đã nộp nhầm chỗ: thay vì xử ở Miami, phải đưa về Bắc California mà nộp đơn kiện vì Thung Lũng Silicon là hang ổ của các công ty kỹ thuật.

Trump đã cố ý nộp đơn kiện ở Miami, vì nơi này Trump đã bổ nhiệm nhiều thẩm phán Cộng Hòa, hy vọng se thiên vị Trump. Nhưng Thẩm phán Kevin Michael Moore (do George H. W. Bush bổ nhiệm) đã phán rằng chuyện Trump kiện YouTube (do Google sở hữu) thì phải đưa về Bắc California, nơi thẩm phán có khuynh hướng Dân Chủ đông hơn.

Nhiều chiến lược gia phân tích, Trump kịện sẽ thua, vì mỗi công ty có nội quy riêng, không kiêng nể một ai. Thực tế, Trump giả bộ kiện ẩm ĩ là để kiếm tiền gây quỹ.

--- Trump đòi xé Hiến Pháp. Một bản báo cáo từ Ủy ban Tư pháp Thượng viện tiết lộ rằng trong một buổi họp ở Bạch Ốc ngày 3/1/2021, Trump nói ý định bổ nhiệm 1 kẻ trung thành vào chức quyền Bộ Trưởng Tư Pháp để điều tra về "gian lận" bầu cử, theo báo New York Times, bất kể nhiều quan chức Tư Pháp nói chẳng có gian lận gì.

Lúc đó, nhiều quan chức Tư Pháp hămd ọa từ chức hàng loạt nếu Trump làm như thế. Luât sư Bạch Ốc Pat A. Cipollone cũng dọa từ chức, và nói phụ tá Patrick F. Philbin của ôngc ũng sẽ từ chức.

Cipollone lý luận rằng nếu Trump làm như thế, đó là "kế hoạch giết người rồi tự sát" ('murder-suicide pact') --- buổi họp kéo dài gần 3 giờ, và Trump bỏ kế hoạch đó.

Bản báo cáo đó cho thấy Trump sẵn sàng chà đạp Hiến pháp và luật pháp, bất kể FBI và các cơ quan an ninh nói là không hề có gian lận bầu cử gì. Thượng nghị sĩ Richard Durbin (Dân Chủ) là chủ tịch Ủy ban đưa ra bản văn nói báo cáo này cho thấy Trump muốn "xé nát Hiến Pháp Mỹ để bám quyền. May mắn có nhiều viên chức trong Bộ Tư Pháp đã can đảm chống lại."

--- Nobel Văn Chương: Nhà văn Abdulrazak Gurnah --- sinh tại Zanzibar, bây giờ là giáo sư đại học University of Kent tại Anh quốc ---- đã được trao giải Nobel Văn Chương 2021, vì, theo Hàn Lâm Viện Thụy Điển, ông đã viết ra những cái nhìn sâu thẳm và không khoan nhượng về ảnh hưởng chủ nghĩa thuộc địa và "thân phận người tỵ nạn giữa dòng nước hợp lưu giữa các nền văn hóa và lục địa."

Tiểu thuyết “Paradise” của ông cũng vào được danh sách ngắn cho giải Booker Prize năm 1994. Thắng giải Novel Văn Học 2021, ông sẽ được huy chương vàng Noble và tiền mặt 1.4 triệu đôla.

Sinh năm 1948, tại Zanzibar (bây giờ nằm trong Tanzania), ông tới Anh quốc du học năm 1968 sau khi bỏ chạy khỏi Zanzibar năm 18 tuổi để trốn truy bức các công dân Ả rập từ Cách Mạng Zanzibar. Ông hoàn tất Tiến sĩ tại University of Kent năm 1982.

Từ 1980 tới 1983, Gurnah dạy ở Bayero University Kano tại Nigeria. Rồi về nhận chức giáo sư ban văn chương Anh ở University of Kent cho tới khi về hưu.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 06/10 đến 17h ngày 07/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.150 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước (giảm 209 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.986 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.730), Bình Dương (840), Đồng Nai (589), An Giang (186), Tây Ninh (84), Long An (84), Kiên Giang (83), Tiền Giang (56), Khánh Hòa (51), Đồng Tháp (45), Đắk Lắk (36), Cà Mau (36), Bình Thuận (32), Cần Thơ (30), Hậu Giang (30), Hà Nam (24), Quảng Trị (22), Bạc Liêu (22), Trà Vinh (21), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Đắk Nông (14), Quảng Bình (13), Quảng Ngãi (13), Gia Lai (13), Ninh Thuận (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (10), Kon Tum (9), Thanh Hóa (5), Hà Tĩnh (4), Quảng Nam (4), Nam Định (4), Yên Bái (3), Hà Nội (3), Bình Phước (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bắc Ninh (1), Vĩnh Phúc (1), Phú Thọ (1), Bắc Giang (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 120 ca tử vong tại TP. SG (92), Bình Dương (19), Đồng Nai (3), Cần Thơ (2), Bến Tre (1), Tiền Giang (1),Đắk Nông (1), Long An (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 131 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





'Hộ chiếu vắc xin'' của Việt Nam sẽ chấp thuận những sản phẩm được WHO, CDC Hoa Kỳ và EMA phê duyệt. Chiều 7-10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Việt Nam chấp nhận các loại vắc xin được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) hoặc Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch đã được tiêm chủng tới Việt Nam, trước mắt là sớm triển khai thí điểm ở Phú Quốc trong thời gian tới.

Gần 69% dân SG tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ngày 7/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, trong ngày 6/10, TP HCM đã tiêm được 143.654 mũi vaccine phòng COVID-19. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định. Từ khi TP HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 6-10 đã tiêm được 11.965.360 mũi tiêm, trong đó 4.951.439 người tiêm mũi 2. Đến nay đã có 97,3% người trên 18 tuổi tiêm 1 mũi, 68,7% người tiêm đủ 2 mũi.





SG thiếu công nhân. Bài toán mới của TPHCM sau 1 tuần nới lỏng giãn cách: Sau 1 tuần thực hiện giãn cách, bên cạnh nhiều hiệu quả tích cực đã đạt được, TPHCM vẫn tiếp tục phải đối diện với bài toán thiếu hụt người lao động. Đến ngày 6.10, tại khu chế xuất, khu công nghiệp đã có 164.000/288.000 (56%) người lao động và 972/1412 doanh nghiệp (68,8%) hoạt động trở lại. Tại khu công nghệ cao, đến nay có 27.300/50.000 người lao động (54,6%) và 88/118 doanh nghiệp (74,3%) hoạt động trở lại. Bài toán mới đặt ra cho thành phố là dù đã tăng so với thời gian trước đây, nhưng tỉ lệ lao động quay lại làm việc ở khu chế xuất, khu công nghiệp mới đạt hơn 56% và ở khu công nghệ cao là hơn 54%. Điều này liên quan đến vấn đề nhiều người lao động về quê theo nguyện vọng thời gian qua.

Quận 7 SG xin cho quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ 10/10. UBND quận 7, TP.HCM đề xuất được thí điểm mở cửa các điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ từ ngày 10/10. UBND quận 7 vừa có văn bản đề xuất gửi UBND TP.HCM về việc thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn quận này từ 10/10. Cụ thể, quận 7 đề xuất quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tối đa 30% công suất nhưng không quá 20 người cùng một thời điểm. Diện tích kinh doanh tối thiểu từ 100m2 trở lên, ưu tiên khu vực ngoài trời, thoáng khí, không sử dụng máy lạnh.





SG thí điểm trả chi phí điều trị Covid-19 cho cơ sở y tế tư nhân. Chi phí trả cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị Covid-19 được TP HCM lấy từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch cho đến khi có hướng dẫn của các bộ, ngành. Nội dung trên được đề cập trong văn bản của UBND TP HCM gửi Sở Y tế và Tài chính về việc triển khai thông báo của Thành ủy TP HCM.

Chợ Bến Thành SG kinh doanh trở lại trong giai đoạn bình thường mới. Sau nhiều tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chợ Bến Thành (phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới. Các tiểu thương bắt đầu hoạt động kinh doanh phục vụ người dân và du khách. Sáng ngày 7/10, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, hàng chục gian hàng trong chợ Bến Thành đã mở bán trở lại, chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng rau củ quả, thịt, cá và khu ăn uống.

SG dự kiến đầu tháng 1-2022 sẽ cho học sinh trở lại trường học.

TP HCM có hơn 1.500 cơ sở giáo dục được trưng dụng phòng chống dịch Covid-19, dự kiến giữa tháng 11 trả lại và sẽ có hơn 1 tháng sửa chữa cơ sở vật chất, khử khuẩn... để đón học sinh trở lại trường học. Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP HCM chiều 7-10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ-ĐT) TP, cho biết dự kiến đầu tháng 1-2022, vào học kỳ 2 của năm học sẽ cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo ông Hiếu, thời gian qua, Sở GD-ĐT TP HCM đã chủ động phân luồng để thuận tiện trong việc triển khai dạy và học trực tuyến. Thống kê cho thấy tỉ lệ học trực tuyến với khối tiểu học đạt hơn 97%, THPT trên 99%. TP HCM còn hơn 30.000 học sinh chưa về TP, trong đó 26.000 em kẹt lại ở tỉnh đăng ký học trực tuyến và hơn 5.000 em học tạm tại các trường tiểu học ở các địa phương này.đầu tiên ở SG cho học sinh đi học lại từ 11.10. Học sinh khối 1, khối 2 của trường này sẽ đi học trở lại vào ngày 11.10. Đây là trường tiểu học đầu tiên ở TP.HCM có kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường sau 5 tháng nghỉ học phòng dịch Covid-19. Ngày 7.10, theo thông tin của Sở GD-ĐT TP.HCM thì Trường tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) đang chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh quay lại trường theo Phương án 280/PA-THAT. Trường sẽ được đón học sinh trở lại trường nếu đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn trường học. Cụ thể, từ ngày 11.10 học sinh khối 1 và 2 trường này(với tổng 112 học sinh) sẽ đến trường học trực tiếp một buổi. Nhà trường đã tổ chức phun khử khuẩn toàn trường, lau chùi bàn ghế, đồ dùng dạy học, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách.chính thức chạy lại từ ngày 7-10 tại SG, có vách ngăn, tắt điều hòa. Chiều 7-10, Grab Việt Nam thông báo dịch vụ GrabCar đã được mở lại trên địa bàn TP.HCM để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Sở Giao thông vật tải (GTVT) TP.HCM giới hạn số lượng xe, tài xế và phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phòng dịch mới được phép hoạt động. Theo đó, Grab Việt Nam nhanh chóng triển khai dịch vụ đặc biệt GrabCar Protect với toàn bộ xe được trang bị vách ngăn giữa tài xế và hành khách để giảm thiểu các tiếp xúc không cần thiết. Hành khách nên sử dụng thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.để di chuyển từ SG đến các tỉnh thành khác? Mã QR CODE được cấp từ Sở Giao thông Vận tải TP.HCM phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã có văn bản 10722/SGTVT-VP về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết. Theo nội dung hướng dẫn, người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển, thực hiện đơn đăng ký hỗ trợ di chuyển trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải tại địa chỉ. Đơn đăng ký di chuyển phải được nộp trước thời gian dự kiến di chuyển ít nhất 48 giờ. Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công của Sở, cơ quan này sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn.. Đó là lời của Bác sĩ Bùi Quang Huy trước khi về Hà Nội đã chia sẻ tại Lễ tuyên dương cán bộ công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM. "Nhân nhắc tới hai từ đồng bào thân thương, tôi xin phép được dùng xen kẽ danh xưng thân mật: TPHCM. Đất nước Việt Nam ta như một cơ thể thống nhất không thể tách rời, dù trải qua bao thăng trầm lịch sử. Nếu người ta hay ví trái tim Hà Nội, khúc ruột miền Trung, thì tôi gọi TPHCM là lá phổi. Một tiếng ho của TPHCM, cả nước lòng đau quặn thắt." Bác sĩ Bùi Quang Huy là trưởng đoàn 50 cán bộ y tế của Bệnh viện E vào hỗ trợ Sài Gòn từ ngày 2/9/2021. Hôm 6/10, bác sĩ Bùi Quang Huy đã có bài phát biểu xúc động trước khi chia tay đồng bào TPHCM để trở về Hà Nội.---Một tài xế xe U-Haul đã bị bắt sau khi cảnh sát tới vì một vụ lái xe chạy ngang và nổ súng gần 1 căn nhà ở thị trấn Palm Bay, tiểu bang Florida, chiều Thứ Ba 5/10/2021, theo lời Ty Cảnh Sát Palm Bay Police.Sự kiện xảy ra khoảng 1:39 giờ chiều tại 1270 NE Jenkins Ave. khi nạn nhân, lúc đó ngồi trong căn ga-ra để xe khoảng 50 feet (15.24 mét) cách đường lộ, nhìn thấy nghi can bắn về phía họ.Cảnh sát nói tay súng là Brian Nguyen đã bỏ chạy sau khi bắn nhiều phát đạn, một viên trúng vào chiếc xe nơi lối vào ga-ra của nạn nhân. Không có ai bị thương.Băng hình và băng ghi âm giám sát ghi lại sự kiện này. Cảnh sát cũng nói, khẩu súng Nguyen dùng bắn là trộm từ quận Hillsborough County. Nguyen, 33 tuổi, đã bị bắt và truy tố về tội nổ súng vào khu cư dân, tấn công gia trọng với súng, và sở hữu 1 khẩu súng trộm.---Một người đàn ông ở thị trấn Everett, tiểu bang Washington, đã thú tội hôm Thứ Ba 5/10/2021 đối với tội sát nhân bậc nhất và 2 tội tấn công bậc nhất, vì đã bắn trúng 3 người, trong đó làm 1 phụ nữ tử vong ở chợ Boo Han Market tại Edmonds.Duy Phuong Nguyen, 28 tuổi, thú tội nổ súng đã làm bị thương vợ, làm chết bạn của vợ là cô Thanh Vy Ly, và làm bị thương bạn trai của cô Ly hồi năm 2020. Cuộc điều trần tuyên án sẽ là ngày 5/11/2021, theo báo Everett Herald.Người vợ đã bất hòa của Nguyen lúc đó đang làm việc ở siêu thị, thì Nguyen bước vào và hỏi là cô Ly đâu, theo hồ sơ tòa. Vợ Nguyen gọi Ly ra, để nói chuyện "cho hết phải quấy" với Nguyen.Thế rồi cô Ly và bạn trai tới siêu thị lúc 3:23 p.m., theo hồ sơ tòa. Anh bạn trai này gọi cảnh sát khi thấy Nguyen hung dữ. Thế rồi, Nguyen bước tới, rút súng ra, bắt đầu bắn.Vợ của Nguyen trúng đạn vào một bên má và chân. Bạn trai của Ly bị ít nhất 5 viên đạn vào chân và bụng dưới. Cô Ly trúng 2 phát đạn, vào bụng và cánh tay.---. Một nghi can bị bắt sau vụ nổ súng ở trường trung học Timberview High School tại Arlington, Texas, sáng Thứ Tư 6/10/2021 làm 4 người bị thương.Cảnh sát Arlington nói ban đầu là xô xát, đánh nhau giữ 1 học sinh và 1 người khác vào lúc 9:15 a.m. Lúc đó, 1 học sinh rút súng ra, bắn nhiều phát đạn.Có 3 người được chở vào bệnh viện, 2 người bị thương vì trúng đạn. Trong đó có 1 em nam 15 tuổi, 1 nam thanh niên 25 tuổi ở tình trạng ổn định, và 1 cô gái vị thành niên cũng tình trạng tốt, được xuất viện sớm.Một cô giáo có bầu bị té, được chữa trị ạti chỗ, không nhập viện. Nghi can là Timothy George Simpkins, 18 tuổi, đã trình diện cảnh sát, đi cùng luật sư, ngay hôm Thứ Tư. Simpkins bị bắt, và tịch thu 1 khẩu súng .45 caliber.---Bây giờ có thêm thông tin về sử dụng các chuyến bay phản lực tư nhân gây ra bởi Tom Price, 1 cựu Dân biểu Georgia đã có 8 tháng giữ chức Bộ Trưởng Y Tế & Nhân Dụng trong chính phủ Trump năm 2017.Tom Price lúc đó đã tính tiền du hành trên các chuyến phi cơ thuê riêng để buộc công quỹ chi trả lên tới $400,000, theo báo New York Times lúc đó. Tuy nhiên, báo Washington Post đã dùng luật về tự do thông tin để khám phá thêm: chính xác là $456,000, tiền Price thuê phi cơ riêng chỉ trong vòng mấy tháng giữ ghế Bộ Trưởng.Vào tháng 9/20217, một phi cơ thuê riêng cho Price bay tới Philadelphia, sau đó Nha Tổng Thanh Tra nhận định rằng thuê chiếc phi cơ bay mất $14,955 tiền công quỹ, trong khi sẽ tiết kiệm công quỹ nếu Price mua vé để bay trên phi cơ thương mại, và sẽ có thể tiết kiệm nhiều hơn nữa, nếu Price đi xe lửa. Trướng khi vào nội các của Trump, Price có 12 năm ở Hạ Viện và là Chủ tịch Ủy ban Ngân Sách Hạ Viện.---. Lên đài CNN sáng Thứ Tư, cựu viên chức về đạo đức Bạch Ốc Richard Painter giải thích rằng Hiến Pháp Mỹ cung cấp 1 khung pháp lý để cấm cựu Tổng Thống Donald Trump ứng cử vào Bạch Ốc lần nữa.Painter nói rằng ông là người Cộng Hòa hơn 30 năm, trong đó có 2 năm làm việc cho cựu Tổng Thống George Bush -- nói rằng có chứng cớ thích nghi để cấm Trump ra ứng cử lần nữa.Painter nói rằng hiện thời có công tố ở Atlanta đang suy tính truy tố Trump ra tòa tiểu bang về xúi giục gian lận bầu cử, nhưng Bộ Tư Pháp cần bổ nhiệm 1 công tố đặc biệt để điều tra Trump và các phụ tá liên hệ.Painter nói ông là người Cộng Hòa trong 30 năm, và một trong các thành quả lớn từ Đảng Cộng Hòa là Tu Chánh Án 14 của Hiến Pháp Mỹ, nơi Điều khoản 3, ghi rằng hễ công chức nào hỗ trợ bạo loạn như ngày 6/1/2021 thì sẽ mất tư cách làm việc cho chính phủ. Đó là l1y do Trump sẽ bị cấm ứng cử Tổng Thống 2024.---Tòa liên bang hôm Thứ Tư 6/10/2021 đã ra phán lệnh tạm dừng áp dụng luật SB-8, trong đó cấm phá thai khi bào thai được 6 tuần, thời điểm nhiều phụ nữ chưa biết là đã có thai.Thẩm Phán liên bang Robert Pitman viết rằng những người muốn phá thai sẽ gặp nguy hiểm không cứu chữa được khi họ không tìm được chỗ phá thai, trong khi Hiến Pháp cho phép họ được phá thai, do vậy phải ạtm ngừng áp dụng luật SB-8.Dự kiến văn phòng Thống Đốc Texas là Greg Abbott sẽ kháng cáo lên tòa cao hơn.---Đài Loan đang chế tạo phi đạn tầm xa 1,200 km, bao phủ nhiều vùng Trung Quốc?: Đúng vậy. Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng nói trong bản văn hôm Thứ Tư 6/10/2021 rằng phi đạn hành trình “Cloud Peak” tức là Yunfeng (Vân Phong) đang chế tạo sẽ có phá hủy mục tiêu xa 1,200 kilometers. Nếu thế, là bao trùm cả thành phố lớn nhất Hoa Lục là Thượng Hải (khoảng cách từ Đài Bắc tới Thượng Hải là 689 km).Chiu tường trình như thế trước Quốc Hội hôm Thứ Tư, khi đối diện nhiều câu hỏi về chương trình US$8.58 tỷ đôla để nâng cấp quân sự Không lực và Hải quân. Hôm Thứ Tư là lần đầu tiên Chiu tiết lộ về chương trình phi đạn hành trình tầm xa có thể phá hủy mục tiêu từ 1,200 km tới 1,500 km cách Đài Loan.Chi tiết:---: Tới Ohio, chớ nên mua sex?: Bộ Trưởng Tư Pháp Ohio nói như thế. Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Ohio là Dave Yost báo cáo rằng trong một chiến dịch bố ráp chuyện mua bán sex tuần qua đã bắt được 161 người dính tội mua dâm, trong đó có 1 lính cứu hỏa, 1 giáo sư đại học và 1 nghị viên thành phố.Yost nói về chiến dịch bố ráp sex, rằng, "Chúng ta muốn gửi 1 thông điệp tới mọi người ạti Hoa Kỳ: Đừng có mua sex ở Ohio."Có 51 phụ nữ được xem là nạn nhân của kỹ nghệ mua bán sex, đã được hỗ trợ giúp đỡ từ các dịch vụ xã hội. Chưa rõ sẽ có bao nhiêu phụ nữ bị truy tố. Yost nói, chủ mưu luôn luôn là người mua sex, vì nếu không có người mua, thì sẽ không có ai bán.Nổi tiếng nhất trong nhóm người mua sex bị bố ráp là nghị viên Mark Jessie, hiện đang phải tái tranh cử cho cuộc bầu cử ngày 2/11/2021 tại thị trấn Elyria, Ohio.Jessie thú nhận với báo The Columbus Dispatch rằng ông đã "nhận ra đây là một lỗi lầm lớn kinh khủng. Khi bị cảnh sát bắt, tôi cảm thấy muốn ói và tức khắc lo sợ đốii diện hậu quả với gia đình tôi và với các bạn tôi."Chi tiết: