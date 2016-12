Mỹ: Thất Nghiệp Tăng Nhẹ, Đơn Đặt Hàng Bền Bỉ Giảm

WASHINGTON - Bộ thương mại loan báo: đơn đặt mua hàng bên bỉ giảm trong tháng qua sau 4 tháng tăng – tổng số đơn đặt hàng giảm 4.6%, động lực chính là nhu cầu phi cơ và phụ tùng phi cơ giảm 73.5%.Đơn đặt hàng khí cụ vận tải giảm 13.2%. Nhìn chung, đây là lần đầu tiên từ 11 tháng, đơn đặt hàng trong Tháng 11 giảm 0.3% so với cùng kỳ năm trước.Trong 1 loan báo khác, Bộ lao động cho biết số người mất việc trong tháng qua, là cao nhất từ Tháng 6 – số người thất nghiệp xin trợ cấp trong tuần lễ kết thúc ngày 17-12 là 275,000, tăng 21,000, hơn mức phỏng đoán của kinh tế gia là tăng 2000. Nhưng, số người thất nghiệp hàng tuần vẫn là dưới ngưỡng 300,000 qua tuần lễ thứ 94 liên tiếp.Sức tăng trưởng của thị trường lao động từ muà Hè phần nào là lý do để Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất căn bản trong tuần qua, là lần đầu tiên trong năm và là lần thứ nhì trong 10 năm.Lạm phát tiêu thụ cá nhân Tháng 11 không thay đổi trong khi luơng tăng mạnh hơn sức mua của người tiêu thụ.Phúc trình của Bộ thương mại ghi: chỉ số giá tiêu thụ cá nhân (PCE) là số đo lạm phát đuợc Quỹ dự trữ liên bang (FED) ưa thích không tăng giảm sau khi tăng mỗi tháng từ Tháng 2. PCE Tháng 11 so với cùng kỳ năm trước tăng 1.4%, là tuơng tự tháng trước, là vẫn dưới chỉ tiêu 2% mà FED đề ra, nhưng có khuynh hướng tăng từ Tháng 7.Không tính luơng thực và năng luợng, lạm phát lõi Tháng 11 không tăng, nhưng tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước là hơn mức 1.8% ghi nhận trong Tháng 10.Bộ thương mại cũng phỏng đoán GDP quý 3 tăng 3.5%.