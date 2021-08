Video Song Ngữ:

Bardo Thödol: Tử Thư Tây Tạng - The Tibetan Book of the Dead



Bardo Thödol là một cẩm nang viết về sự hướng dẫn trong thời gian trung ấm để giúp người chết tái sinh tốt đẹp.

Tử Thư được đọc cho một người sắp chết hay mới chết nghe để hướng dẫn thần thức tái sanh tốt đẹp hay có thể giải thoát khỏi vòng luân hồi.

The book teaches people how to navigate the intermediary state between death and rebirth.

A dying or dead person hears the narrated text, which guides the person’s consciousness to a favorable rebirth or liberation from the cycle of samsara.

https://youtu.be/v49VE56O3xM

