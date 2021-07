Video Song ngữ: Nhập Thất - Spiritual Retreat

Giới Thiệu:

Ngày xưa, hàng năm Đức Phật tổ chức khóa nhập thất ba tháng vào mùa mưa, và ngày nay nhiều tu viện vẫn còn giữ truyền thống này, gọi là an cư kiết hạ.

Thời gian nhập thất có thể kéo dài từ một ngày đến nhiều năm.

Tất cả nhập thất đều nhằm mục đích đào sâu sự thực hành tâm linh.

Retreats have been a part of Buddhism since Buddha instituted an annual three-month summer “rain retreat.”Retreats take many forms and may vary in length from one day to years.Retreats are intended to deepen a participant’s spiritual practice.

https://youtu.be/RTXvx9TZ3d4

Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.

Wisdom Today

Vietnamese-English YouTube Channel