CSVN Lại Hành Hung Tín Đồ PGHH

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo lại bị chính quyền CSVN hành hung, bắt giữ trái phép tại huyện An Phú tỉnh An Giang, theo bản tin của trang mạng Dân Làm Báo cho biết hôm Thứ Ba, 27-6-2017.Bản tin Dân Làm Báo viết rằng, “Khoảng 11 giờ ngày 26/6/2017, lực lượng công an huyện An Phú tỉnh An Giang đã bố ráp chặn đường, bắt giữ trái phép một số tín đồ PGHH gồm, ông Bùi Văn Trung, con trai, con gái ông Trung là Bùi Văn Thâm, Bùi Thị Thắm cùng hai cháu ngoại là Trần Thanh Luân và Nguyễn Lý Tịnh.“Hai cha con Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm đều là cựu tù nhân lương tâm.“Ông Bùi Văn Trung là người đã thành lập Đạo Tràng PGHH tại An Giang, nhằm hướng dẫn các tín đồ tu học theo giáo lý chân truyền của Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.“Đạo Tràng của ông hoàn toàn không phụ thuộc vào Ban trị sự PGHH quốc doanh do nhà cầm quyền cộng sản dựng lên. Chính vì lẽ này bản thân ông cũng như tất cả các thành viên trong gia đình luôn bị nhà cầm quyền cộng sản thường xuyên sách nhiễu và bách hại.”Bản tin Dân Làm Báo cho biết thêm rằng, “Một người hàng xóm chứng kiến sự việc trên đã báo lại cho những người còn lại trong gia đình ông Trung biết.“Ông Bùi Văn Trung và con trai Bùi Văn Thâm bị còng tay và bị đánh đập hội đồng dã man. Con gái ông, Bùi Thị Thắm đã bị hơn 10 tên công an thường phục bóp cổ và bị kéo lê trên mặt đường đến ngất xỉu, sau đó bọn chúng mới đưa chị đi cấp cứu.“Trong thời gian công an cộng sản bắt bớ, đánh đập ông Trung và con trai, con gái cùng hai cháu kể trên thì nhà riêng của ông cũng bị bao vây, không ai ra ngoài được.“Khoảng 16 giờ cùng ngày, bọn họ đưa hai cháu ngoại và người con gái của ông Trung về nhà. Đặc biệt chị Thắm được đưa về nhà bằng xe cấp cứu. Về tới nhà, chị Thắm cũng không thể nói được do cổ họng bị đau rát vì bị đánh lúc trên đường.“Sáng hôm sau, 27/6/2017, công an huyện An Phú đã gửi giấy “lệnh tạm giữ” đối với ông Trung và anh Thâm đến gia đình với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”.”