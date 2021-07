GS Luật Harvard: có thể dùng luật thời nội chiến để truy tố, bắt giam Trump vì kích động bạo loạn - Kỷ lục gần 2.000 ca/ngày. SG 1397 ca. SG khẩn cấp chích 1.,1 triệu liều vaccine. SG: 50.000 giường để cách ly. Tiền Giang giãn cách xã hội - LHQ báo động: giả đại sứ LHQ, phong thị trấn Mỹ là "thành phố quốc tế cho sáng tạo nghệ thuật và văn hóa" - DB Cộng Hòa Boebert đòi sa thải 5,000 giáo viê

VN kỷ lục gần 2.000 ca/ngày. SG 1397 ca. SG khẩn cấp chích 1.,1 triệu liều vaccine. SG: 50.000 giường để cách ly. Tiền Giang giãn cách xã hội.

- GS Luật Harvard: có thể dùng luật thời nội chiến để truy tố, bắt giam Trump vì kích động bạo loạn

- LHQ báo động: giả đại sứ LHQ, phong thị trấn Mỹ là "thành phố quốc tế cho sáng tạo nghệ thuật và văn hóa"

- DB Cộng Hòa Boebert đòi sa thải 5,000 giáo viên ký tên bênh vực lý thuyết chủng tộc phê phán

- DB Cộng Hòa Boebert diễn văn ở CPAC: hãy bỏ phúc lợi, dẹp bỏ tiền welfare trợ cấp

- 1 phụ nữ tham dự bạo loạn 6/1/2021 ra tòa: dẫn Kinh Thánh, tham dự bạo loạn là theo ý Thượng Đế

- ông Quận Cam bị bắt, ra tòa: giả làm phóng viên, tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021

- Mỹ không gửi lính giúp Haiti, chỉ gửi FBI qua giúp điều tra về vụ ám sát Tổng Thống Haiti

- G20 đồng ý lập thuế doanh nghiệp quốc tế công bằng hơn, ổn định hơn đối với các công ty đa quốc

- HỎI 1: DB Lauren Boebert nói rằng tắt đài CNN là cách dễ nhất để biến chủng Delta biến mất? ĐÁP 1: Bà nói thế, nhưng biến chủng Delta sẽ không biến mất như thế.

- HỎI 2: Vac-xin Trung Quốc kém hiệu quả khiến Mông Cổ lao đao? ĐÁP 2: Đúng thế, vaccine TQ dỏm, theo bản tin RFI.

QUẬN cAM (VB-11/7/2021) --- Dân Biểu Cộng Hòa Lauren Boebert gây bất ngờ dư luận hôm Thứ Bảy, với một clip từ bài diễn văn của bà tại hội nghị bảo thủ Conservative Political Action Conference (CPAC) do những người Cộng Hòa tổ chức để tìm chiến lược tranh cử 2022.

DB Boebert nêu ra chiến lược Cộng Hòa cần có: "Chúng ta nơi đây để nói với chính phủ rằng chúng ta không cần phúc lợi. Chúng ta không muốn welfare trợ cấp của chính phủ. Đừng có gõ cửa nhà tôi với các thứ thông tin cà chớn từ bác sĩ Fauci. Chính phủ hãy bỏ mặc chúng ta." Bà nói có vẻ lẫn lộn cả đề nghị cắt bỏ bảo hiểm y tế Medicare và Anh sinh Xã hội lại dính vào chiến dịch chích ngừa chống COVID-19.

Dân Biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez lên tiếng trên mạng xã hội, thúc giục DB Boebert hãy làm tới luôn, hãy yêu cầu Cộng Hòa phất cao chủ trương xóa bỏ tiền trợ cấp thất ngiệp và gỡ bỏ hệ thống an sinh xã hội còn lại.

--- Theo bản tin từ phóng viên Kelly Weill trên báo Daily Beast, một nữ nghi can tham dự bạo loạn 6/1/2021 bị FBI bắt giam đã quyết định tự biện hộ trước tòa bằng cách dẫn ra Kinh Thánh để giải thích tại sao tham dự bạo loạn.

Công tố nói rằng bà Pauline Bauer, chủ một tiệm pizza ở tiểu bang Pennsylvania, tham dự bạo loạn 6/1/2021 và đã nói với cảnh sát Capitol là "hãy mang Nancy Pelosi ra đây ngay,,, tụi tao muốn treo cổ *con [chửi thề] mụ* đó." Bài báo của Weill ghi rằng bà Bauer dùng quyền công dân bảo vệ, nói rằng bà không công nhận luật chính phủ liên bang, và rằng bà hoạt động theo "hướng dẫn linh thiêng từ cõi trời" dìu dắt.

Theo công tố, bà Bauer tìm cách tổ chức các xe buýt chở người vvề thủ đô trước ngày bạo loạn và trong khi đứng giữa tòa nhà Quốc Hội, bà nói với cảnh sát rằng bà muốn giết Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. Nói chuyện qua Zoom trước tòa, bà Bauer nói với chánh án rằng bà theo mệnh trời hoạt động, theo Kinh Thánh trong sách Genesis 1 (Sáng thế Ký 1).

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Kỷ lục gần 2.000 ca/ngày. Trong ngày 11/7, Việt Nam ghi nhận 1.953 ca mắc mới: + 08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (2), Khánh Hoà (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Định (1)Ninh Bình (1).// + 1.945 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (1397), Bình Dương (234), Đồng Tháp (50), Tiền Giang (46), Long An (46), Vĩnh Long (43), Phú Yên (36), Bắc Giang (13), Bắc Ninh (10), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Hà Nội (7), Đà Nẵng (6), Ninh Thuận (4), Hưng Yên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Sóc Trăng (3), Bình Phước (2), Hà Tĩnh (2), Bình Thuận (2), Bình Định (2), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Quảng Ngãi (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Thanh Hoá (1), Cần Thơ (1); trong đó 1.361 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 11/7: Việt Nam có tổng cộng 27.892 ca ghi nhận trong nước và 1.924 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 26.322 ca, trong đó có 6.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





SG khẩn cấp chích 1.,1 triệu liều vaccine. Chiều 11-7, Sở Y tế SG đã triển khai kế hoạch tới các cơ sở y tế địa phương, chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5, với khoảng 1,1 triệu liều vắc xin, được tiêm hết trong vòng 2-3 tuần. Số vắc xin dự kiến dùng trong đợt này là 1 triệu liều Moderna vừa được Chính phủ phân bổ cho thành phố Sài Gòn (nguồn tài trợ của Hoa Kỳ theo cơ chế Covax) và 100.000 liều AstraZeneca từ nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản.

SG: 50.000 giường để cách ly. Sài Gòn sẽ mở rộng khu cách ly với sức chứa 50.000 giường. TP đang cách ly kiểm dịch 54.135 người, trong đó 15.260 người đang cách ly tập trung, 38.875 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. TP cũng vừa mở rộng khu cách ly TP với sức chứa đạt 50.000 giường. Tổ chức thực hiện cách ly F1 tại nhà. Đảm bảo năng lực và chất lượng cách ly tập trung.



Tiền Giang: Từ 0 giờ ngày 12/7, Tiền Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố, từ 00 giờ ngày 12/7/2021, thời gian thực hiện 15 ngày; riêng huyện Tân Phú Đông thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg.Theo đó cụ thể, 10 huyện, thị, thành phố của tỉnh Tiền Giang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trong thời gian 15 ngày kể từ 0h ngày 12/7, riêng huyện Tân Phú Đông giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.

--- Một trong các chuyên gia luât Hiến pháp hàng đầu Hoa Kỳ nói rằng các công tố có thể dùng một luật liên bang để truy tố Trump về tội kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Laurence Tribe, Giáo sư Luật ở Đại Học Harvard nói trên MSNBC hôm Thứ Bảy rằng Bộ Tư Pháp đã kể tên TRump với vị trí người đưa ra lời nói dối và kích động, và do vậy tòa phán rằng nhiều người tham dự bạo loạn phải bị theo dõi.

Có một luật từ thời Nội Chiến Hoa Kỳ, tên là luật quyền dân sự "18 U.S.C § 2383" trong đó ghi rằng bất kỳ ai kích động, đặt chân vào, trợ giúp, hay liên hệ bất kỳ hành vi nổi loạn nào chống lại chính phủ liên bang hay chống lại nền luật pháp, hay trợ giúp, hay khuyến khích đều sẽ bị phạt tiền hay sẽ bị giam không hơn 10 năm tù, hay sẽ vừa bị phạt tiền vừa bị giam tù, và sẽ không được phép giữ bất kỳ chức vụ công quyền nào tại Hoa Kỳ. GS Tribe nói, luật đó có thể áp dụng cho Trump.

--- Được tin là có hơn 5,000 giáo viên đã ký thỉnh nguyện thư nói rằng họ sẽ chống bất kỳ lệnh cấm giảng dạy lý thuyết "critical race theory" (lý thuyết chủng tộc phê phán), Dân Biểu Cộng Hòa Lauren Boebert đã nổi giận, yêu cầu sa thải tập thể nhóm 5,000 giáo viên này.

DB Boebert cũng bực dọc khi được dư luận trên Twitter nhắc rằng bà từng bỏ ngang khi còn trung học, và chỉ vài tháng trước khi ứng cử Dân Biểu mới xin thi bằng tương đương trung học GED. Dĩ nhiên, không hề có chuyện sa thải hàng ngàn giáo viên chỉ vì một lời kêu gọi của một dân biểu.

Lý thuyết chủng tộc phê phán đang bị Cộng Hòa kêu gọi gỡ bỏ ra khỏi chương trình giáo dục Hoa Kỳ, vì lý thuyết này giải thích rằng luật pháp tại nhiều nơi Hoa Kỳ là tạo ra một cơ cấu xã hội để bảo vệ thế lực da trắng thượng đẳng và chèn ép các cộng đồng da màu thiểu số. Trong đó cho thấy nền tảng xã hội Hoa Kỳ là thiết lập từ chế độ nô lệ, cướp đất và cướp sức lao động. Thực sự, lý thuyết này chỉ dạy chuyên ngành ở bậc đại học, và không dạy tại bậc K-12 (mẫu giáo tới lớp 12), nhưng vài khái niệm, thí dụ nô lệ, có thể được dạy trong lịch sử Hoa Kỳ.

--- Cú lừa kiểu mới? Thị trấn Fort Smith của tiểu bang Arkansas hôm Thứ Ba 6/7/2021 đã làm một buổi lễ tưng bừng, trong đó một người tự nhận là đại sứ nghệ thuật Liên Hiệp Quốc tấn phong thị trấn này là "một thành phố quốc tế cho sáng tạo nghệ thuật và văn hóa trong nỗ lực xây dựng hòa bình và sức tăng kinh tế."

Tuy nhiên, LHQ bây giờ nói rằng chuyện đó là cú lừa gạt lớn. Ibiyinka Alao, một họa sĩ người Mỹ gốc Nigeria, tự nhận là một đại sứ nghệ thuật Liên Hiệp Quốc, nhưng phát ngôn nhân LHQ là Stephane Dujarric nói rằng không có ai với chức vụ như thế trong cơ quan LHQ, và cũng không có chuyện tấn phong thị trấn nào như thế.

Thế là, ra đứng bên cạnh Thị Trưởng Fort Smith là George McGill, họa sĩ Alao nói thị trấn này là thành phố thứ 10 trên thế giới nhận được danh hiệu độc đáo như thế. Alao cũng nói với báo Arkansas Democrat-Gazette rằng những gì ông nói là "tuyên bố" chứ không phải "tấn phong" và rằng ông không hề biết Dujarric là ai.

--- Matthew Thomas Purse, 45 tuổi, đã bị bắt tại Irvine, Quận Cam, hôm Thứ Sáu 9/7/2021 sau khi bị truy tố vì tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021, trong khi giả làm một phóng viên. Hình ảnh cho thấy Purse đứng trong tòa nhà Quốc Hội với chiếc áo vest chiến thuật, đội mũ tác chiến màu đen trên nón ghi chữ "Press" (Truyền thông), theo hồ sơ tòa ghi hôm Thứ Sáu.

Không có chứng cớ Purse liên hệ tới cơ quan truyền thông nào, theo lời FBI ghi trong hồ sơ tòa. Khi được hãng AP hỏi hôm Thứ Bảy 10/7/2021, Purse nói ông vào tòa nhà Quốc Hội với tư cách phóng viên nhưng không cho biết cơ quan truyền thông nào.

Hình ảnh trong video cho thấy Purse vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6/1/2021 qua cửa phía đông tòa nhà, mang theo một cây gậy dài màu đen, có vẻ như nơi đầu gậy có gắn máy ghi âm, rồi tiến vào chính điện Rotunda, theo hồ sơ tòa.

--- Hoa Kỳ sẽ không gửi quân sự giúp đỡ nào cho Haiti sau vụ ám sát Tổng Thống Jovenel Moise của Haiti, theo tin báo Wall Street Journal hôm Thứ Bảy 10/7/2021. Một viên chức cao cấp hoa Kỳ nói rằng không có thể hoạch nào để quân lực Mỹ giúp đỡ về quân sự cho Haiti lúc này, nhưng Mỹ vẫn tham khảo gần gũi với các đối tác Haiti và quốc tế để giúp người dân Haiti sau vụ ám sát Tổng Thống Moise.

Nhưng Hoa Kỳ sẽ gửi các chuyên gia điều tra từ FBI và Bộ Nội An tới Haiti "cáng sớm càng tốt" để giúp điều tra về vụ ám sát. Tuy nhiên, không nói rõ số lượng điều tra viên gửi sang giúp là bao nhiêu người.

--- Các bộ trưởng tài chánh của nhóm G20 loan báo hôm Thứ Bảy 10/7/2021 là đã đồng ý về một thiết kế về mức thuế quốc tế công bằng hơn và ổn định hơn đối với các công ty đa quốc và về mức thuế doanh nghiệp hiệu quả toàn cầu.

Daniele Franco, Bộ Trưởng Kinh Tế và Tài Chánh Italy, nói rằng đây là thành quả quan trọng sẽ giúp ổn định hệ thống thuế quốc tế trong nhiều năm tới, nhưng sẽ cần thảo luận thêm để chuẩn bị cho Thượng Đỉnh G20 sắp tới vào tháng 10/2021.

Tuyên bố trên của G-20 --- nhóm 20 quốc gia thịnh vượng trong đó có Mỹ --- đưa ra sau khi hơn 100 quốc gia trong khối OECD tuyên bố đồng thuận đầu tháng này để ấn định mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu là ít nhất 15%. Mỹ đã thúc giục cần có thuế doanh nghiệp toàn cầu vì nhiều công ty đa quốc trốn thuế ở Mỹ bằng cách đi khai thuế tại các nước có mức thuế rất thấp.

--- HỎI 1: DB Lauren Boebert phóng tweet nói rằng tắt đài CNN là cách dễ nhất để biến chủng Delta của đại dịch biến mất?

ĐÁP 1: Bà nói thế, nhưng biến chủng Delta sẽ không biến mất như thế. Dân Biểu Cộng Hòa Lauren Boebert phóng tweet hôm 30/6/2021 nói rằng cách dễ nhất để làm biến chủng Delta của COVID-19 biến mất là tắt đài CNN và bầu phiếu cho Cộng Hòa. Để bảo vệ sinh mạng của bạn, hãy đi chích ngừa. Bởi vì đại dịch là có thật, và biến chủng Delta của siêu vi khuẩn là có thật.

. Phóng viên Kyle Clark của đài KUSA nói rằng DB Boebert đại diện cho quận Mesa County, nơi biến chủng Delta lần đầu được tìm thấy ở tiểu bang Colorado và bâyg iờ chiếm hơn 50% trường hợp bệnh COVID.

. Dân Biểu Boebert bây giờ đã xóa tweet trên, nhưng vẫn còn lưu giữ ở Politiwoops, kho dữ kiện điện tử điều hành bởi ProPublica, một thông tấn bất vụ lợi. Xem chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/lauren-boebert-tweet-variant/

---: Vac-xin Trung Quốc kém hiệu quả khiến Mông Cổ lao đao?: Đúng thế, vaccine TQ dỏm, theo bản tin RFI. Bản tin tổng hợp có nhan đề "Ấn Độ-Thái Bình Dương trong chiến tranh lạnh thế kỷ 21 với Trung Quốc" trích như sau.Ấn Độ-Thái Bình Dương trong chiến tranh lạnh thế kỷ 21 với Trung QuốcThụy My, RFI - 10/07/2021

«Chiến tranh lạnh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương», đó là tựa đề bài xã luận của Nicolas Baverez trên Le Point. Tác giả nhận định trục chính này của thế kỷ 21 sẽ giúp thế giới tránh khỏi chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc, với điều kiện phải thỏa thuận được với nhau xung quanh một chiến lược thực sự.

Nếu Đại Tây Dương từng là trung tâm của thế kỷ 20 và hai cuộc đại chiến thế giới, thì Ấn Độ-Thái Bình Dương đóng vai trò hàng đầu trong thế kỷ 21. Khái niệm này không mang tính địa lý – có nhiều định nghĩa khác nhau về phạm vi khu vực từ Ấn Độ đến Djibouti – nhưng về địa chính trị.

Ấn Độ-Thái Bình Dương, thành trì đối phó Trung Quốc

Ấn Độ-Thái Bình Dương đã thay thế cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong những năm 2010, với ba sự thay đổi. Đó là cán cân dân số và kinh tế đã nghiêng sang một khu vực chiếm 60% dân số, 40% sản xuất và 30% thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó là một Trung Quốc phát triển vượt bậc, hướng tới mục tiêu thống trị thế giới vào khoảng năm 2049, còn phương Tây đã yếu đi cần phải phối hợp với Ấn Độ và Nhật Bản để ngăn chận Bắc Kinh.

Trên thực tế, chính Tập Cận Bình đã khiến phải sinh ra khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương. Từ khi « lên ngôi » tháng 11/2012, ông ta thúc đẩy sùng bái lãnh tụ, ý thức hệ mao-ít, muốn trị vì trọn đời, bành trướng khắp mọi nơi để áp đặt sự thống trị của Trung Quốc – như đã nhắc đến nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng Sản vừa qua.

Chính sách này đi kèm theo sức mạnh quân sự đáng ngại, với việc siết chặt bàn tay sắt ở Hồng Kông bất chấp các cam kết lúc được trao trả, và xây dựng một « Vạn lý Trường thành » trên Biển Đông, đe dọa Đài Loan, tấn công Ấn Độ ở Ladakh. Bắc Kinh cũng lập ra khu vực tự do mậu dịch rộng lớn giúp xuất khẩu các tiêu chí và công nghệ Trung Quốc. Kèm theo đó là một mạng lưới hạ tầng quan trọng với việc chiếm lĩnh, thậm chí kiểm soát các cơ sở này, thông qua bẫy nợ với các nước như Cam Bốt, Sri Lanka, Montenegro, nhằm bao vây phương Tây.

Bắc Kinh là nguyên nhân của chiến tranh lạnh mới

Trung Quốc trong thời Tập Cận Bình là mối đe dọa mang tính hệ thống cho dân chủ, nguy hiểm hơn cả Liên Xô cũ vì đang đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị kỹ nghệ và ngấp nghé ngoi lên trong các công nghệ hàng đầu : kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, y sinh học. Bắc Kinh là nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh mới trong đó sân khấu không còn là châu Âu mà là Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi tập trung nguồn lực tăng trưởng cùng với nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, tấn công tin học, Hồi giáo cực đoan, biến đổi khí hậu.

Thế nên Ấn Độ-Thái Bình Dương là ưu tiên của các đại cường, và từ năm 2019 là nơi hoạt động chính của lực lượng Mỹ trước khi trở thành trung tâm chiến lược của Biden: tái cam kết với các đồng minh châu Á và thực dụng với Nga để tách khỏi ảnh hưởng Trung Quốc. Theo tác giả Baverez, sự quay lại của Hoa Kỳ được Nhật Bản của ông Shinzo Abe chuẩn bị qua việc xích gần lại với Ấn Độ.

Với dân số sẽ vượt qua Trung Quốc vào năm 2027 và tiềm năng kinh tế, Ấn Độ có vai trò quan trọng trong việc ngăn chận Trung Quốc. Dù muốn độc lập với phương Tây, nhưng bị Bắc Kinh bao vây bằng Con đường tơ lụa mới và tấn công ở Himalaya, thủ tướng Narendra Modi bèn xích lại gần Washington. Nay Ấn Độ tham gia Đối thoại an ninh của Bộ Tứ (Quad) và các hoạt động tự do hàng hải.

Châu Âu tỉnh thức sau nhiều thập niên mù quáng

Liên Hiệp Châu Âu (EU) sau nhiều thập niên mù quáng, qua đại dịch Covid đã mở mắt thấy rằng quá lệ thuộc vào Bắc Kinh trong các mặt hàng thiết yếu, và ảnh hưởng của Trung Quốc lên các thành viên như Hungary. Tuy vậy, EU vẫn bị chia rẽ, đặc biệt do chính sách con buôn của Đức và phương tiện hạn chế để có thể tham gia vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Khu vực này có thể ngăn chận được sự bành trướng của tư bản toàn trị Trung Quốc, nhưng còn phải nỗ lực nhiều để biến ý tưởng thành chiến lược hiệu quả. Sự phối hợp giữa Hoa Kỳ, châu Âu và các quốc gia dân chủ châu Á không thể chỉ dựa trên sự tái cam kết của Mỹ như hồi năm 1945, mà mục tiêu là tránh xung đột vũ trang với Bắc Kinh, chủ yếu qua việc làm cho Trung Quốc phải trả cái giá thật đắt nếu xâm lăng Đài Loan. Đồng thời duy trì thế thượng phong về quân sự, công nghệ, bảo vệ luật pháp quốc tế, đa dạng hóa các chuỗi giá trị, đối thoại với xã hội dân sự Trung Quốc.

Tác giả kết luận, sự sống còn của phương Tây được quyết định tại Ấn Độ-Thái Bình Dương nhưng thành công còn tùy thuộc vào khả năng sáng tạo, việc giữ lời hứa và bảo vệ những giá trị của các nền dân chủ.

«Giáo chủ» Tập Cận Bình của Trung Quốc tư bản toàn trị

Cũng về Trung Quốc, giáo sư Chloé Froissart khi trả lời L’Express nhận định, đảng Cộng Sản được đưa lên ngang tầm tôn giáo, tuy nhiên thực tế trong một Trung Quốc rất bất bình đẳng lại ngược hẳn với các khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa.

Nhà nghiên cứu nhận thấy có đến trên 80 khẩu hiệu được tuôn ra liên tục hàng ngày trong dịp kỷ niệm hoành tráng. Đảng Cộng Sản khoe khoang thành tích, đồng thời chối bỏ những vết nhơ trong quá khứ. Tất cả những cách nhìn khác với tuyên truyền của đảng đều là cấm kỵ, thậm chí dùng đến biện pháp khó tin là mở đường dây nóng để tố cáo những ai có quan điểm «sai lạc» về lịch sử đảng. Như vậy, đảng được nâng lên tầm tín ngưỡng, trong đó Tập Cận Bình là nhà tiên tri dẫn đường.

Giáo sư luật Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), người chỉ trích việc ông Tập hủy bỏ quy định hai nhiệm kỳ, đã bị mất chức và đang bị quản thúc. Vào lúc khởi đầu đại dịch corona, cũng đã có những tiếng nói đòi Tập Cận Bình từ chức.

Khi muốn tại vị tiếp nhiệm kỳ thứ ba, «Tập gia gia» đối mặt với vấn đề mà tất cả các nhà độc tài đều gặp phải. Ông ta đã tống quá nhiều người vào tù, tạo ra quá nhiều kẻ thù, nên nếu mất quyền sẽ là thảm họa cho ông. Một điểm yếu khác của chế độ là Trung Quốc đã trở thành một nước tư bản quá bất bình đẳng, vô số người nghèo khổ sống bên lề xã hội. Chính thủ tướng Lý Khắc Cường năm ngoái nhìn nhận có đến 600 triệu người, tức gần phân nửa dân số Trung Quốc, sống với 1.000 nhân dân tệ (125 euro) một tháng.

Vac-xin Trung Quốc kém hiệu quả khiến Mông Cổ lao đao

Trên lãnh vực y tế, L’Express nói về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc với Mông Cổ, đặc biệt trong việc cung cấp vac-xin chống Covid. Đất nước có 3,2 triệu dân nằm giữa Nga và Trung Quốc, từng là vệ tinh của Liên bang Xô viết nên thân Matxcơva hơn là Bắc Kinh. Khi đại dịch Covid tràn đến, Mông Cổ tìm mua 1 triệu liều vac-xin Spoutnik V, nhưng chỉ được giao có 60.000 liều, bèn quay sang Trung Quốc. Bắc Kinh không bỏ lỡ cơ hội gây ảnh hưởng với cái giá không đáng bao nhiêu : dân số cả nước Mông Cổ chỉ bằng một thành phố nhỏ của Trung Quốc. Nhờ đó, quốc gia Trung Á này nay nằm trong số hiếm hoi các nước đã tiêm chủng ít nhất một liều cho trên 60% dân số (gồm Canada, Israel, Anh).

Nhưng than ôi, từ giữa tháng Năm, một đợt dịch thứ ba đã diễn ra trên toàn quốc và trong tháng Sáu thêm 1.800 ca nhiễm virus corona, mỗi ngày trung bình có 9 người tử vong. Nhà virus học Jin Dongyan ở trường đại học Hồng Kông nhấn mạnh, vac-xin Sinopharm chỉ hiệu quả 50%, thua xa của phương Tây nên không đủ để chặn dịch. Người dân cho rằng chính phủ nên dùng nguồn tiền từ quặng mỏ để mua các vac-xin tốt hơn. Ý thức được điều này, Oulan Bator gần đây đã ký hợp đồng mua 2,5 triệu liều của Pfizer nhờ tài trợ của Nhật, một cách để thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc.

Xuất xứ Covid : Tình báo Mỹ gặp khó khăn ở Hoa lục

Điểm qua một loạt các cơ quan tình báo quan trọng trên thế giới, Le Point nhận định tình báo Trung Quốc là nỗi đau đầu của CIA, trong khi châu Âu vẫn quá mất cảnh giác trước Bắc Kinh.

Ông Joe Biden hôm 28/05 yêu cầu cơ quan tình báo điều tra nguồn gốc con virus ở Vũ Hán trong vòng ba tháng khiến mọi người ngạc nhiên. Sam Wyman, từng làm việc cho CIA suốt 31 năm ở châu Phi, châu Âu và Cận Đông CIA cho rằng chỉ để trấn an dư luận. Để điều tra, cần phải tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán càng sớm càng tốt, dò xét những người đang làm việc, tìm ra những điểm yếu của họ và tuyển mộ, rồi kiểm tra những thông tin của người đó bằng phương tiện kỹ thuật. Việc này phải mất nhiều năm trời chứ không phải 90 ngày.

Nhưng tại sao CIA chưa từng thực hiện ? Đó là do rất khó dọ thám tại Hoa lục. Bắc Kinh xâm nhập được mạng lưới liên lạc của các nhân viên, có nguồn lực gần như vô tận về nhân sự và điện tử. Grant Newsham, cựu sĩ quan tình báo Hải quân Mỹ cho rằng còn khó khăn hơn cả điều tra ở Liên Xô cũ thời chiến tranh lạnh, vì tính chất độc tài của chế độ.

Chuyên gia Matthew Crosston nhận định : « FBI và CIA không nghi ngờ gì là Covid-19 xuất xứ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, có thể do không áp dụng đúng quy định an toàn. Nhưng họ nghĩ rằng người Mỹ có thể hoảng loạn nếu nói ra như vậy, dù có nhấn mạnh là Trung Quốc không chủ định dùng làm vũ khí tấn công thế giới ». Vấn đề không phải là bảo vệ thông tin mật, mà là những điều họ tin người Mỹ không thể tiêu hóa nổi.

Bắc Kinh nghe lén các định chế châu Âu

Trong bài « Và Bắc Kinh đặt Bruxelles trong tầm nghe lén », Le Point nhận thấy Trung Quốc từ lâu đã lợi dụng sự ngây thơ của châu Âu để sắp đặt những quân cờ.

Tháng 10/2019, Bỉ đã phải cấm cửa giám đốc Viện Khổng Tử Tống Tân Ninh (Song Xinning) do tuyển điềm chỉ viên trong số sinh viên và cộng đồng người Hoa. Nhưng lợi dụng các lỗ hổng trong luật pháp châu Âu, đến tháng 4/2020 ông ta kháng cáo thành công và tự do đi vào không gian Schengen !

Một tháng sau, tháng 5/2020 báo Le Monde tiết lộ rằng tình báo Anh và Bỉ nghi ngờ đại sứ quán Malta ở Bruxelles là nơi tình báo Trung Quốc đặt thiết bị nghe lén các định chế châu Âu. Từ 2007, ngoại giao đoàn Malta đóng tại một tòa nhà đối diện với Ủy Ban Châu Âu, và địa điểm quý giá này được chỉnh trang hoàn toàn bằng tiền của Bắc Kinh, ít nhất 21 triệu euro, và như vậy dễ dàng cài các tai nghe điện tử để dọ thám Liên Hiệp Châu Âu (EU). Cáo buộc này rơi vào khoảng không vì không thể khám xét một đại sứ quán.

Tháng 6/2020, châu Âu trong cuộc họp thượng đỉnh với Trung Quốc cực lực tố cáo việc tấn công tin học vào các bệnh viện EU. Rồi đến tháng 10/2020, an ninh Bỉ mở điều tra về Fraser Cameron, nhà vận động hành lang là cựu nhân viên MI6 vì có những tiếp xúc với tình báo Trung Quốc. Ngày 01/12/2020, nhóm hữu nghị Trung Quốc-EU bị ngưng hoạt động do tiết lộ của Politico : cộng sự người Trung Quốc Gai Lin của dân biểu Cộng hòa Sec Jan Zahradil đã giấu không khai báo là thành viên một tổ chức do đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ đạo.

Lo ngại gián điệp kinh tế Trung Quốc, EU nay hiểu rằng bản thân nền dân chủ đang bị nhắm đến. Bắc Kinh dùng « tình báo chính trị » để biết được các ý định của Bruxelles nhằm phá hoại. Do tình báo và quốc phòng thuộc về quyền hạn của các Nhà nước thành viên, các định chế châu Âu trở thành gót chân Achilles.

Có đến 250 nhân viên tình báo Trung Quốc tại Bruxelles !

L’Express tả lại một cảnh trước khi xảy ra đại dịch, lúc mà các khách mời được đón tiếp thoải mái ở Nghị Viện Châu Âu. Trong cuộc họp của tiểu ban an ninh quốc phòng về chủ đề 5G, một nhóm công dân Trung Quốc bí ẩn chiếm góc cuối phòng họp. Họ tự giới thiệu là sinh viên trong khi đều là những người ở tuổi 50 ! Bà Nathalie Loiseau, chủ tịch tiểu ban an ninh quốc phòng của Nghị Viện Châu Âu cảnh báo, đây là nghị viện rộng mở nhất thế giới với hàng ngàn sự kiện và vô số khách mời hàng năm, nên rất dễ xâm nhập.

Theo ước tính, có khoảng 250 nhân viên tình báo Trung Quốc tại Bruxelles, trong khi EU lại không có khả năng chống gián điệp... xin xem tiếp:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210710-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99-th%C3%A1i-b%C3%ACnh-d%C6%B0%C6%A1ng-trong-chi%E1%BA%BFn-tranh-l%E1%BA%A1nh-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-21-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c

.