Phúc Trình Đông Nam Á 2018 : Không Tin Mỹ Như Đối Tác

SINGAPORE - Trong lúc các nước đông nam Á cùng lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Cộng, niềm tin đặt vào đối tác Hoa Kỳ thời Trump sa sút đáng kể - 1 cuộc thăm dò thực hiện với 1000 đối tượng gồm thương gia, chuyên gia, nhà phân tích phô lộ rõ quan ngại trong vùng về sự mở rộng ảnh hưởng của Beijing trong lúc Washington “giảm kết”.Phúc trình “The State of South East Asia 2019” ghi : 69% tỏ ý hoài nghi về khả năng tin cậy chính quyền Trump như là đối tác chiến lược và là thế lực bảo vệ an ninh vùng.Công trình khảo sát của Asean Studies Centre tại ISEAA-Yusof Ishak Institute cho biết : chỉ 8.9% nhận thấy Beijing là thế lực thân thiện, tử tế. Nhìn chung, 45% tiên đoán bất ổn và biến động trong năm 2019 – gần 70% báo trước va chạm Mỹ-Hoa tại Biển Đông.Chỉ 22.5% trông đội khả năng giải quyết bất đồng và thiết lập quan hệ làm việc giữa 2 siêu cường.Phân tích phúc trình này chỉ ra : Lào là nước lạc quan nhất – bi quan nhất là Sinapore. Về tham vọng của Beijing, trên 45% nhận biết Trung Cộng muốn đông nam Á là quỹ đạo ảnh hưởng của họ.Wang Yong là giám đốc Centre for International Political Economy (Bejjing) phát biểu : các lân bang đông nam Á bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của Trung Cộng với sức mạnh đang nổi dậy, không tin cậy là lẽ tự nhiên – Wang dẫn 1 thành ngữ đại ý “Tìm họ hàng xa hơn láng giềng gần”.Phân tích cũng cho thấy gần 50% đối tượng khảo sát là người Vietnam và Singapore đánh giá sáng kiến “Một Đai, Một Đường” nhằm mục tiêu đưa các nước vào quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Cộng.