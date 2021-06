Thủ Tướng VN xin Việt kiều giúp tiền để VN mua vaccine. Nhật sẽ tặng VN vaccine. Dịch lan rộng, nguy nhất là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Sài Gòn. Thêm nhiều nơi cách ly - Thống đốc quay số: 15 dân Cali trúng số $50,000/người, Quận Cam 1 người trúng - cựu lãnh đạo Cộng Hòa: thêm 1 kỳ bầu cử nữa, Mỹ sẽ rơi vào nền độc tài của Trump - Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc thời Trump ghen tỵ với Trưởng ban Báo chí thờ

Chánh án liên bang Roger T Benitez hôm Thứ Sáu đã lật ngược lệnh cấm loại súng-tấn-công AR-15 có từ hơn 3 thập niên của California: cấm súng này là vi hiến và trái ngược quyền sở hữu súng của dân Mỹ.

.

- Thủ Tướng VN xin Việt kiều giúp tiền để VN mua vaccine. Nhật sẽ tặng VN vaccine. Dịch lan rộng, nguy nhất là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Sài Gòn. Thêm nhiều nơi cách ly

- Thống đốc quay số: 15 dân Cali trúng số $50,000/người, Quận Cam 1 người trúng

- cựu lãnh đạo Cộng Hòa: thêm 1 kỳ bầu cử nữa, Mỹ sẽ rơi vào nền độc tài của Trump

- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc thời Trump ghen tỵ với Trưởng ban Báo chí thời Biden

- Luật sư đại diện Lindell kiện Dominion, trong 24 giờ bị hãng luật sa thải liền

- tòa dẹp bỏ lệnh cấm súng AR-15 của Calif. có từ 32 năm: vi hiến, dân cần súng

- Arizona: tìm thấy 32 quả bom ống nhồi đinh trong nhà 1 người cực hữu

- Cộng Hòa thú nhận không còn được ủng hộ nhiều nữa: nhà thờ vắng giáo dân hơn

- Ohio: cụ 70 tuổi ủng hộ Trump nhiều lần qua sân hàng xóm đi ị vì họ ủng hộ Biden

- Kế toán trưởng của Trump Organization ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn

- Nhật Bản: sinh xuất giảm 5 năm liền

- HỎI 1: Các emails của bác sĩ Fauci bị rò rỉ, hay chính thức phổ biến? ĐÁP 1: Phổ biến theo luật Thông Tin Tự Do.

- HỎI 2: Có phải Biden làm tăng giá thực phẩm 40%, so với tháng 5/2020? ĐÁP 2: Không, Biden không phải nguyên nhân.

.

QUẬN CAM (VB-5/6/2021) --- Cựu chiến lược gia Cộng Hòa Steve Schmidt (đồng sáng lập nhóm Cộng Hòa Lincoln Project, và đã chuyển sang ủng hộ Biden để chống Trump), đưa ra lời cảnh báo: chỉ còn 1 kỳ bầu cử nữa, Hoa Kỳ sẽ nằm dưới quyền độc tài thống trị của Trump vĩnh viễn.

.

Schmidt đưa ra lời cảnh báo như thế trước khi Trump sẽ đọc diễn văn cuối tuần này trong Đại Hội Đảng Cộng Hòa North Carolina. Schmidt viết rằng Cộng Hòa đã mạnh hơn kể từ ngày bạo loạn 6/1/2021, và những ai nghĩ Trump đã vào bóng tối là "ngu ngốc" --- Schmidt cũng thúc giục truyền thông đừng tập trung chuyện trang blog của Trump đóng cửa vì ít người đọc. Bởi vì Trump bây giờ là ứng cử viên trên nguyên tắc của bầu sơ bộ Cộng Hòa 2024, và "các dân cử Cộng Hòa là các chiến sĩ thuần thành của tà giáo thờ Trump."

.

--- Cô Kayleigh McEnany (Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc thời Trump) hôm Thứ Sáu lên đài Fox News than phiền rằng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz (người được Thư Viện Quốc Hội vinh danh và đưa vào danh sách Huyền Thoại Sống, và là phụ nữ đầu tiên triển lãm ở phòng tranh quốc gia Washington's National Portrait Gallery) chưa bao giờ chụp hình cô hay đệ nhất phu nhân Melania Trump, và như thế là đạo đức suy đồi của giới báo chí.

.

Cô Kayleigh McEnany than phiền như thế vì có tin Annie Leibovitz vào Bạch Ốc để chụp hình đương nhiệm Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki cho một ấn bản tạp chí đặc biệt. Cô McEnany nói giọng ghen tỵ, rằng cô không được phỏng vấn nhiệt tình như người của Biden, mà chỉ là những bản tin chỉ trích từ báo giới [với người của Trump]. Ghen tỵ, ghen tỵ... Cô không nhớ Trump đã từng chỉ mặt vài phóng viên và mắng báo chí Mỹ là Fake News, cô không nhớ Trump đã từng giả co rút, giả bộ giựt giựt tay chân để giễu một phóng viên có khuyết tật?

.

--- Một chánh án liên bang hôm Thứ Sáu đã lật ngược lệnh cấm loại súng-tấn-công có từ hơn 3 thập niên của California, và Thống Đốc Gavin Newsom lên tiếng than phiền ngay về các vụ nổ súng giết người khắp Hoa Kỳ. Trong quyết định dài 94 trang, Chánh án Roger T Benitez mô tả lệnh của California cấm loại súng tấn công hiệu lực từ 1989 là vi hiến và trái ngược quyền sở hữu súng của dân Mỹ.

.

Benitez viết rằng súng trường AR-15 cũng y hệt như Dao Găm Thụy Sĩ, "là kết hợp toàn hảo của vũ khí bảo vệ tại nhà và là trang bị quốc phòng cho đất nước. Súng đạn vào tay bọn hình sự, độc tài, khủng bố thì nguy hiểm, nhưng trong tay công dân có trách nhiệm thì tốt hơn."

.

Benitez cho tiểu bang 30 ngày để kháng cáo. Thống Đốc Newsom nói phán lệnh là "hiểm họa trực tiếp đối với an toàn cộng cộng" và ông sẽ kháng cáo.

.

--- Tin COVID-19 tại VN. Tổng hợp tin từ Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 5-6, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 246 ca ghi nhận trong nước tại 9 tỉnh, thành phố: Bắc Giang (149 ca), Bắc Ninh (55 ca), thành phố Sài Gòn (31 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Vĩnh Phúc (2 ca), Bình Dương (2 ca), Hà Nam (1 ca), Tiền Giang (1 ca), Lạng Sơn (1 ca), Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (1 ca), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (1 ca).

.

Tính chung, số người dính COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 8.541 bệnh nhân, trong đó có 6.990 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 5.420 ca tại 37 tỉnh thành.

.

Tỉnh Bình Dương: Chi cục Thuế TP Dĩ An và Bệnh viện Quân Y 4 ở tỉnh Bình Dương phải tạm dừng hoạt động, phải phong tỏa và cách ly y tế do có trường hợp F1 và ca ngni mắc Covid-19 ghé đến.

.

Tỉnh Hà Tĩnh: Sau khi xác định 2 ca bệnh dương tính với COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo ngành chức năng phong tỏa 15 điểm trên 4 trục đường chính và 500 hộ dân (2.300 nhân khẩu) của xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du (TP.Hà Tĩnh), kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

.

Tỉnh Bắc Ninh: chuẩn bị kịch bản hơn 3.000 ca Covid-19. Khi xảy ra tình huống bùng phát hơn 3.000 ca Covid-19, tỉnh Bắc Ninh sẽ lập thêm các bệnh viện dã chiến 6 quy mô 300 giường, mở rộng khu điều trị ở các bệnh viện.

.

2 tỉnh Đồng Nai, Long An: Lo ngại Đồng Nai, Long An 'ngăn sông cấm chợ', nhiều loại rau hụt nguồn cung, giá tăng. Hơn 6.000 người lao động tại các KCX-KCN TPSG “kêu cứu” vì công văn cách ly của Đồng Nai.

.

Nhật tặng VN vaccine. Bản tin NHK ghi rằng chính phủ Nhật Bản đang xem xét kế hoạch cung cấp vắc-xin ngừa vi-rút corona cho Việt Nam, sau khi phía Việt Nam kêu gọi hỗ trợ cải thiện tiến độ tiêm chủng đang trì trệ. Tính tới thứ Năm, chỉ có hơn 1% dân số Việt Nam đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin. Con số này thấp nhất trong số 10 thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

.

Nhật Bản muốn gửi vắc-xin cho Việt Nam sớm nhất là trong tháng này, mà không cần thông qua khuôn khổ phân phối quốc tế. Giới chức nói rằng gửi vắc-xin qua khuôn khổ này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chính phủ Nhật Bản có chính sách gửi tất cả các phần vắc-xin thừa cho nước khác. Hôm thứ Sáu, Nhật đã quyên tặng khoảng 1,2 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Đài Loan.

.

Xin tiền Việt Kiều. Tối 5.6, tại Hà Nội, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt. Tại lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến có bài phát biểu quan trọng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng với Chính phủ góp sức, góp tiền cho Quỹ vắc-xin để có vắc-xin phòng Covid-19 sớm nhất tiêm cho nhân dân. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, với hình thức ủng hộ qua tin nhắn, bất kỳ người dân nào cũng có thể ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 với đơn vị nhỏ nhất là 1.000 đồng (= 0.044 USD, tức là khoảng 4 cents rưỡi tiền Mỹ).

.

--- Hôm Thứ Năm 3/6/2021, Mike Lindell (Tổng quản trị công ty MyPillow) nộp đơn kiện 2 công ty Dominion Voting Systems và Smartmatic. Lindell nói rằng đơn kiện sẽ có sức mạnh đảo ngược cuộc bầu cử 2020 để đẩy Biden về vườn và đưa TRump vào Bạch Ốc.

.

Tuy nhiên phóng viên Brad Heath của Reuters ghi nhận rằng đơn kiện không có gì ghê gớm như Lindell hù dọa. Heath ghi lời Lindell nói rằng đơn kiện sẽ buộc Tòa Tối Cao lật ngược kết quả bầu cử ở tỷ phiếu 9-0, nhưng đơn kiện không dính gì chuyện đó bởi vì đơn không kiện chính phủ liên bang hay tiểu bang mà chỉ kiện 2 hãng tư, và đơn kiện chỉ đòi bồi thường tiền.

.

Tuy nhiên các nhà quan sát pháp lý nhận ra một điểm kỳ dị: trong vòng 24 giờ, luật sư đứng đơn cho Lindell bị hãng luật của chính ông sa thải: Luật sư Alec Beck hôm Thứ Năm 3/6/2021 ghi trong đơn kiện rằng địa chỉ liên lạc của Beck là hãng luật Barnes & Thornburg LLP tại Minneapolis, thế rồi hôm Thứ Sáu 4/6/2021 xin đổi địa chỉ liên lạc là hộp thư PO Box và địa chỉ Gmail.

.

Trang riêng của Beck trên trang web của hãng Barnes & Thornburg cũng bị xóa trắng toát. Trong một bản văn, hãng luật Barnes & Thornburg thanh minh thanh nga rằng công ty biết chuyện Beck kiện hồi khuya hôm Thứ Năm, công ty liền rút ra khỏi các liên hệ pháp lý, "Luật sư đại diện cho khách hàng [Lindell] trong hồ sơ này không còn làm việc cho công ty nữa."

.

--- Cộng Hòa kinh hoàng: cử tri rời bỏ nhà thờ ào ạt. Theo tin NPR, Cộng Hòa nương tựa bền vững nhiều thập niên nay là nhờ các cử tri Tin Lành Phúc Âm (evangelical), và nhờ nêu các vấn đề văn hóa nhạy cảm như phá thai và quyền đồng tính, nhưng bây giờ Cộng Hòa gặp nguy vì số người đi nhà thờ vắng hơn.

.

NPR ghi rằng lần đầu tiên khối đa số dân Mỹ không phải là người đi nhà thờ: Gallup ghi rằng trong thập niên qua, thị phần Cộng Hòa là người đi nhà thờ giảm từ 75% còn 65%. Tuy là đa số, nhưng là giảm nhiều. Khối người giáo dân da trắng đang co cụm khi là thành phần tổng dân số, trong khi số người Mỹ không liên hệ tới nhà thờ lại tăng hơn.

.

Whit Ayres, người thăm dò Cộng Hòa, nói rằng người Cộng Hòa được ủng hộ mạnh mẽ đặc biệt từ Tin Lành Phúc Âm, do vậy khi người đi nhà thờ giảm, đó là mối lo cho Cộng Hòa. Nhưng Ayres thú nhận rằng các chủ đề văn hóa vẫn còn hấp dẫn các cử tri suy nghĩ tương tự.

.

Jackson Avery, Chủ tịch hội College Republicans tại đại học George Mason University, nói rằng ông vẫn biết ơn sự liên hệ giữa Cộng Hòa và khối nhà thờ, nhưng thú nhận rằng bây giờ không còn như những ngày xưa nữa, "Từng có người nói họ muốn về như thời Ronald Reagan, khi Reagan kiếm được 60% phiếu phổ thông. Bây giờ thì Cộng Hòa sẽ không bao giờ được ủng hộ như thế nữa, ít nhất là trong thế hệ chúng ta."

.

--- Ông cụ Jerry Detrick, 70 tuổi, một người ủng hộ Trump cuồng nhiệt tại thị trấn Greensville, Ohio, thú nhận với cảnh sát rằng ông cụ cứ canh lúc khuya vắng hay rạng sáng là sang sân trước của nhà hàng xóm để đi tè hay đi ị, chỉ vì họ là cử tri Dân Chủ và ủng hộ Biden.

.

Cụ Jerry Detrick hôm Chủ Nhật bị bắt quả tang đang đi ị nơi nhà hàng xóm lúc 3:15 AM, theo báo The Smoking Gun tường trình. Detrick bị phạt về tội "xả rác" và sẽ ra tòa làm thủ tục thụ lý vào ngày 8/6/2021.

.

Cảnh sát viên Sam Conley ghi trong bản phúc trình rằng: "Khi tôi thả Jerry cho đi bộ về nhà ông ta, Jerry nói với tôi rằng ông cụ đã đi ị nơi sân nhà [điạ chỉ...] nhiều lần trong nhiều ngày không còn nhớ nổi. Jerry cũng nói rằng ông làm thế vì những người hàng xóm đó là Dân Chủ và ủng hộ Biden, và ông nói ông tự nhận là 'ủng hộ Trump' do vậy tôi tin chuyện này là động cơ chính trị."

.

--- Chết người, chớ không phải chuyện giỡn chơi: khi cảnh sát tới nhà của Paul William Ryan tại Arizona khám xét, đã tìm thấy 32 bom ống. Hồ sơ tòa do báo The Daily Beast có được cho thấy Đội Đặc Nhiệm FBI tại thị trấn Phoenix đã xin tòa điều tra các liên hệ điện thoại của Ryan sau khi tìm thấy bom ống tại nhà Ryan hồi tháng 3/2021.

.

Các điều tra viên nhận thấy các quả bom trông có vẻ như là được chế tạo từ các vật liệu có sắn trong nhà Ryan. Cuộc điều tra cho thấy Ryan đã lập một nhóm liên lạc với nhau qua tin nhắn text, lấy tên là "Rebel Radio" (Phát Thanh Nổi Loạn), nơi Ryan chuyển đi các tin nhắn về chính trị.

.

FBI phân tích 5 quả bom ống tìm thấy trong nhà Ryan, thấy rằng chúng được làm từ loại bột không khói (smokeless powder), một loại dùng chế tạo sức đẩy cho đạn và thường gặp trong các tiệm bán súng và qua Internet. Các quả bom cũng nhồi bên trong bằng đi để gây sát thương cho những người đứng gần nơi bom nổ.

.

--- Một viên chức cao cấp trong công ty Trump Organization đã ra điều trần trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt và cơ quan này sẽ xét xem Trump hay công ty của Trump có sẽ bị truy tố hình sự hay không, theo tin của ABC News. Đại bồi thẩm triệu tập bởi Biện Lý Attorney Cy Vance, đã nghe điều trần từ Jeff McConney, Phó chủ tịch và là Kế toán trưởng của Trump Organization.

.

McConney là người đầu tiên của Trump Org bị gọi ra điều trần. Vance trong cuộc điều tra nhiều tháng này đã xem xét tình hình tài chánh của Allen Weisselberg, Giám Đốc Tài Chánh của Trump Organization, một phần trong cuộc điều tra về gian lận tài chánh và trốn thuế tại công ty Trump Organization.

.

Daniel R. Alonso, cựu Phó Biện Lý tại Manhattan, nói rằng trong cuộc điều tra các hồ sơ thế này, 2 người quan trọng nhất, dù là mục tiêu hay nhân chứng, chính là Giám Đốc Tài Chánh và Kế Toán Trưởng.

.

--- Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Sáu đã ra giúp quay xổ số để trao tặng những người đã chích ngừa may mắn trong chiến dịch trao tặng $116.5 triệu đô là cho người chích ngừa. Trong số người trúng số hôm Thứ Sáu có 3 người từ quận Los Angeles County và 1 từ Quận Cam.

.

Những người trúng số hôm Thứ Sáu là 15 người đầu tiên trong nhóm 30 người sẽ lãnh $50,000 tiền mặt mỗi người từ chương trình xổ số “Vax for the Win” được xem là lớn nhất Hoa Kỳ.

.

Newsom nói, có 21.5 triệu người California đủ điều kiện dự xổ số, và 15 người chọn bất kỳ. Những người trúng giải khác hôm Thứ Sáu là từ các quận Mendocino, Santa Clara, Alameda, San Diego, San Francisco và San Luis Obispo.

.

Bất kỳ người dân California nào tuổi 12 trở lên đã chích ít nhất 1 mũi chích ngừa COVID-19 là tự động được ghi tên vào xổ số, bất kể hoàn cảnh di trú. Đợt xổ số chọn 15 người trúng giải kế tiếp cho $50,000/người sẽ loan báo vào Thứ Sáu 11/6/2021.

.

Vào ngày 15/6/2021, ngày tiểu bang dự kiến gỡ hầu hết hạn chế về COVID-19, sẽ có 10 người California đã chích ngừa sẽ được trúng xổ số $1.5 triệu đôla/người.

.

Tên những người trúng giải hôm Thứ Sáu được giữ kín vì bảo vệ quyền riêng tư, và tiểu bang sẽ liên lạc với người trúng giải để trao giải, và sẽ xin sự chấp thuận của họ để công bố tin trúng giải công khai. Bộ Y Tế California sẽ liên lạc với người trúng giải qua điện thoại, email, text mà họ đã ghi trong giấy chích ngừa. Nếu không liên lạc được người trúng giải trong 96 giờ đồng hồ sau khi liên lạc lần đầu, giải trúng sẽ chuyển sang người khác.

.

Sẽ có 2 triệu người chích ngừa được tặng thẻ đi chợ trị giá 50$/thẻ, với người dân California chích ngừa từ 27/5/2021.

.

--- Cộng Hòa kinh hoàng: điểm Biden cao đều đặn. Bản thăm dò mới của Hill-HarrisX phổ biến hôm Thứ Sáu 4/6/2021 cho thấy 61% cử tri Mỹ ủng hộ việc làm của Biden, chỉ 39% không ủng hộ. Thăm dò Hill-HarrisX thực hiện từ 31/5/2021 tới ngày 1/6/2021.

.

. 68% cử tri ủng hộ cách Biden chống đại dịch, 32% không ủng hộ.

. 60% nói ủng hộ cách Biden điều hành chính phủ, 40% không.

. 58% ủng hộ cách Biden tạo ra việc làm, 42% không.

. 57% ủng hộ cách Biden điều hành kinh tế, 43% không.

. 52% ủng hộ cách Biden hành động về di trú, 48% không.

.

--- Theo số liệu thống kê của Chính phủ Nhật Bản, trong năm 2020, cả tỷ lệ sinh và số trẻ ra đời đều giảm. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp cả 2 chỉ số này giảm. Bản tin NHK ghi rằng Bộ y tế Nhật cho biết tỷ lệ sinh trong năm ngoái là 1,34, giảm 0,02 điểm so với một năm trước đó. Tỷ lệ sinh là số con trung bình của 1 người phụ nữ. Số trẻ ra đời trong năm ngoái là 840.832 trẻ, giảm 24.407 trẻ so với 1 năm trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1899.

.

Theo giới chức bộ thì tỷ lệ nói trên vẫn chưa phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của đại dịch vi khuẩn corona, do có chênh lệch giữa thời điểm thụ thai và thời điểm sinh. Tuy nhiên, họ cũng cho biết tổng số trẻ ra đời đã giảm hơn nữa kể từ tháng 12 năm ngoái.

.

--- HỎI 1: Các emails của bác sĩ Fauci bị rò rỉ, hay chính thức phổ biến?

.

ĐÁP 1: Phổ biến theo luật Thông Tin Tự Do. Không phải bị rò rỉ. Hai báo The Washington Post và BuzzFeed News mới đây đều được trao cho các emails gửi/nhận của bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc viện National Institute of Allergy and Infectious Diseases và là cố vấn y khoa chống dịch của TT Biden. Có nhiều tiếng đồn rằng email bị rò rỉ, nhưng sự thật là 2 báo này yêu cầu xem theo thủ tục của luật Tự Do Thông Tin (Freedom of Information Act). Luật này viết tắt là FOIA, có từ năm 1967, cho phép công chúng yêu cầu xem các hồ sơ liên bang, kể cả các liên lạc giao tiếp của các viên chức liên bang. Chỉ trừ các hồ sơ mật về an ninh quốc gia là không bị luật này chi phối. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/04/facebook-posts/faucis-emails-didnt-leak-they-were-obtained-under-/

.

--- HỎI 2: Có phải Biden làm tăng giá thực phẩm 40%, so với tháng 5/2020?

.

ĐÁP 2: Không, Biden không phải nguyên nhân. Cơ quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) nói rằng chỉ số giá thực phẩm FAO Food Price Index, theo dõi giá thực phẩm hàng tháng, trong tháng 5/2021 tăng mức cao nhất kể từ tháng 9/2011. Chỉ số này trung bình 127.1 điểm trong tháng 5/2021, tức là tăng 4% so với tháng 4/2021. So với tháng 5/2020, giá tăng 40% rồi. Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/06/04/un-fao-index-food-prices-rise/8741622808441/

.

.