Trump nổi giận, kinh hoàng. Trung Quốc ngừng nhận 179 phi cơ Boeing, nghĩa là nhiều tỷ đôla, lấy cớ vì Trump bắt nạt, không có thiện chí thương thuyết thương mại. Giá mỗi chiếc Boeing trung bình là 90 triệu đô.

.

(16.4.2025) - Chủ tịch nước VN gửi thư trao tay cho Amanda Nguyen, phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

- Trump tăng thuế hàng nhập từ TQ tới 245%; TQ lên án Mỹ áp thuế vô lý

- Trump nổi giận: TQ ngừng nhận 179 phi cơ Boeing

- Báo động: Đô la đã mất gần 10% giá trị kể từ khi Trump nhậm chức, giới đầu tư đang từ bỏ đồng đô la

- Thống đốc California: sẽ kiện Trump vì áp thuế quan mà chưa có chấp thuận từ Quốc hội

- LHQ: kinh tế toàn cầu đang suy thoái, tăng trưởng có thể chậm còn 2,3% vào năm 2025.

- TNS Chris Van Hollen (Dân Chủ) đang bay đến El Salvador để thúc đẩy thả Kilmar Abrego Garcia (bị Trump trục xuất nhầm và từ chối cứu ra dù có lệnh Tòa Tối Cao)

- TNS Cộng hòa Chuck Grassley họp phố ở Iowa: cử tri hỏi họ có quyền bất chấp lệnh Tòa như Trump bất chấp lệnh Tòa Tối cao hay không. Grassley thú nhận sẽ không chống Trump.

- Thẩm phán ra lệnh lấy lời khai các quan chức của Trump: vì sao chưa đưa Abrego Garcia (người bị trục xuất nhầm) về Mỹ. Bộ Tư pháp: không thể ép El Salvador trả ai đó về Mỹ.

- Bạch Ốc: nếu đưa Abrego Garcia về lại Mỹ như tòa đòi, Garcia cũng sẽ bị trục xuất lần nữa

- Thẩm phán Loren AliKhan ra lệnh tạm hủy lệnh Trump trù dập hãng luật: phán rằng Trump cấm Công ty luật Susman Godfrey là "trả thù cá nhân và Trump đã lạm dụng quyền hạn"

- Giá dầu tăng 1% vì có tin Mỹ-TQ sẽ nói chuyện

- Sản phẩm bán dẫn từ Đài Loan vào Mỹ giá tăng 30%.

- TQ: Mỹ hiếu chiến vì tăng chi quốc phòng 1 tỷ đô

- Hong Kong: ngưng gửi các gói hàng tới Mỹ

- Tập Cận Bình thăm Malaysia, rồi sẽ tới Campuchia

- Trump hôm nay lại vu khống Đại học Harvard chỉ là "trò đùa" (joke)

- Trump chửi mắng Đại học Harvard, hăm dọa tước Quy chế miễn thuế để sẽ đánh thuế cho biết lễ độ

- Obama ca ngợi quyết định của Đại học Harvard đã phản đối Trump bất kể bị chận tiền, hù dọa

- Trump tặng Putin quà: Trump đề xuất ngưng tài trợ NATO.

- Trump: quả bóng ở sân TQ, và TQ cần thỏa thuận thương mại vì TQ cần tiền của Mỹ

- Trump có thể yêu cầu các nước chọn giữa TQ và Mỹ

- TQ cho Argentina vay 5 tỷ đô để phát triển kinh tế, Mỹ nổi giận nói TQ tham lam.

- Jamie Dimon (CEO của JPMorgan Chase) sợ bảo hộ kinh tế sẽ phân mảnh toàn cầu, tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

- Hãng dược J&J của Mỹ dự kiến sẽ phải chịu khoảng 400 triệu đô vì thuế quan năm nay, nếu đưa xưởng từ TQ về Mỹ cẩn Trump ưu đãi thuế

- Mỹ suy tính loại bỏ toàn bộ gần 300 công ty TQ khỏi Thị trường Wall Street.

- Phone có thể gập lại của Apple có thể có giá hơn 2.000 đô la khi ra mắt.

- Mỹ cân nhắc đóng 30 đại sứ quán và lãnh sự quán, thu hẹp quy mô các cơ sở ngoại giao khác.

- Canada: hãng Honda không có kế hoạch chuyển cơ xưởng sản xuất xe từ Canada qua Mỹ

- Canada: sẽ giảm thuế 6 tháng cho hàng nhập từ Mỹ để sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm và đồ uống Canada

- Scope (hãng tín dụng ở Đức): Mỹ cơ nguy bị âm tín dụng nếu thương chiến làm suy yếu đồng đô la.

- Chủ tịch hãng xe Stellantis: thuế quan và quy định giữa Mỹ-Châu Âu làm hại ngành xe, thép, nhôm

- TQ-Brazil họp: TQ mua nông sản, giúp AI, kỹ thuật

- Trump ký lệnh cho phê duyệt nhanh dược phẩm

- Đội đặc nhiệm SWAT kỹ thuật số của Pentagon cùng từ chức vì bất mãn nhóm của Elon Musk

- Biden: Trump đã chặt, chém An sinh xã hội.

- Texas: nổ súng, 4 học sinh nhập viện

- 20.000 nhân viên Sở Thuế IRS tự nguyện về vườn

- CDC: 1/31 trẻ em 8 tuổi mắc chứng tự kỷ.

- Thống đốc California ký luật thu hẹp khoảng cách tài trợ Medicaid trị giá 2,8 tỷ đô

- Los Angeles: Kẻ trộm đào hầm, chui vào tiệm nữ trang, trộm 20 triệu đô hàng

- Xin vào học khó nhất ở các đại học California là, thứ tự: Minerva University, California Institute of Technology, Stanford University, Pomona College, UCLA, Claremont McKenna College, Stanbridge University, UC Berkeley, USC, Harvey Mudd College, Pitzer College, UC Irvine, UCSD

- Thị trấn Solvang (California) được USA Today vinh danh là Thị trấn nhỏ tốt nhất miền Tây.

- Tòa phạt Khu học chánh Mountain View ở El Monte 48 triệu đô vì để xảy ra xâm phạm tình dục 6 học sinh

- Mỹ sẽ mất 90 tỷ đô năm nay vì thuế quan và du lịch

- HỎI 1: Để có 1 ngày tuyệt hảo: 6 giờ cho gia đình, 2 giờ với bạn bè, 2 giờ thể dục, 1 giờ rưỡi giao lưu xã hội? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Truyền tin sai, giao tiếp kém giữa các nhân viên bệnh viện thường xuyên khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-16/4/2025) ⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố vào thứ Tư rằng tiểu bang của ông sẽ kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về thuế quan áp dụng đối với hàng nhập cảng. California sẽ lập luận rằng Trump cần sự chấp thuận của Quốc hội để đưa các biện pháp vào thực hiện và yêu cầu tòa án chặn chúng.

.

"Các mức thuế quan bất hợp pháp của Tổng thống Trump đang gây ra sự hỗn loạn cho các gia đình, doanh nghiệp và nền kinh tế California - đẩy giá cả lên cao và đe dọa việc làm. Chúng tôi đang bảo vệ các gia đình Mỹ không thể để tình trạng hỗn loạn này tiếp diễn", Newsom cho biết trong một tuyên bố.

.

⦿ ---- Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết hôm thứ Tư rằng nền kinh tế toàn cầu đang trên "quỹ đạo suy thoái" và tăng trưởng có thể chậm lại còn 2,3% vào năm 2025. UNCTAD đã cảnh báo trong một báo cáo mới rằng tăng trưởng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn liên tục và căng thẳng thương mại gia tăng, khiến tăng trưởng "trên con đường suy thoái". Rủi ro gia tăng về các cú sốc chính sách, biến động tài chính và sự bất ổn cao hơn đều tác động đến triển vọng toàn cầu.

.

Bình luận về sự leo thang gần đây của chiến tranh thương mại, UNCTAD tuyên bố rằng các biện pháp thuế quan mới nhất đang gây tổn hại đến chuỗi cung ứng và khả năng dự đoán. "Sự bất ổn về chính sách thương mại đang ở mức cao kỷ lục", báo cáo lưu ý, "và điều này đã chuyển thành các quyết định đầu tư bị trì hoãn và việc tuyển dụng giảm". Theo báo cáo, Hoa Kỳ dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 1,2%, cả Vương quốc Anh và EU là 1%, trong khi nền kinh tế Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng 4,4%.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã chỉ trích Mỹ vào hôm thứ Tư liên quan đến những tuyên bố mới nhất của chính quyền Hoa Kỳ về các hạn chế thuế quan đối với Trung Quốc. Trước đó, Hoa Kỳ đã thông báo rằng Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế mới lên tới 245% do các biện pháp trả đũa của nước này. Mỹ cũng đã mở một cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập cảng tài nguyên quan trọng.

.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, Lin Jian đã nêu rõ lập trường của TQ về vấn đề thuế quan, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ đã khởi xướng cuộc chiến thuế quan. Hơn nữa, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ "quyền và lợi ích hợp pháp" của mình.

.

⦿ ---- Giá dầu phục hồi vào hôm thứ Tư, tăng hơn 1% sau các báo cáo cho biết Trung Quốc sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận thương mại với Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết Bắc Kinh đã đặt ra các điều kiện cụ thể cho chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước khi tiến hành các cuộc đàm phán thương mại, bao gồm yêu cầu tôn trọng hơn thông qua việc hạn chế các bình luận chỉ trích từ các quan chức nội các, thiết lập lập trường nhất quán hơn của Hoa Kỳ và giải quyết các mối quan ngại của Trung Quốc liên quan đến lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và tình hình Đài Loan.

.

West Texas Intermediate (WTI) cho các lô hàng tháng 5 tăng 1,17% lên mức 62,05 đô la một thùng dầu vào lúc 5:27 sáng theo giờ miền Đông. Trong khi đó, giá dầu Brent cho các hợp đồng thanh toán tháng 6 tăng 1,16% một phút sau đó, bán với giá 65,42 đô la một thùng.

.

⦿ ---- Mua sản phẩm bán dẫn (semiconductors) từ Đài Loan vào Mỹ sẽ tăng 30%. Công ty TNHH Sản xuất Bán dẫn Đài Loan chuẩn bị tăng giá tại các nhà máy đúc của mình tại Hoa Kỳ, Digitimes đưa tin vào thứ Tư. Theo hãng truyền thông, giá sẽ tăng 30% do chi phí hoạt động cao hơn tại Hoa Kỳ so với Đài Loan. Với sự không chắc chắn xung quanh mức thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khách hàng hiện có thể đặt hàng chất bán dẫn trực tiếp từ các nhà máy của TSMC tại Hoa Kỳ. Apple Inc. và Nvidia Corp. là hai công ty công nghệ lớn thường đặt hàng với TSMC.

.

Chất bán dẫn, đôi khi còn được gọi là vi mạch hoặc mạch tích hợp (microchips or integrated circuits), được làm từ những mảnh nhỏ của nguyên liệu thô, chẳng hạn như silicon. Chất bán dẫn được sử dụng trong các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính xách tay, cũng như trong các phương tiện có hệ thống điều khiển điện tử, chìa khóa xe từ xa và cảm biến.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương (Zhang Xiaogang) đã chỉ trích vào thứ Tư về việc tăng ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng điều này phơi bày "bản chất hiếu chiến" của đất nước này. Đầu tháng này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ chi 1 nghìn tỷ đô la cho quốc phòng vào năm tới.

.

Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ "thoát khỏi nỗi ám ảnh về bá quyền" và nhận ra rằng "việc sử dụng vũ lực bừa bãi sẽ không khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại", Trương nói, sử dụng khẩu hiệu tranh cử của Trump. Trương cũng cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng "của cải bất chính được khai thác từ các quốc gia khác" để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của mình.

.

⦿ ---- Chính quyền Hong Kong đã thông báo vào thứ Tư rằng Hongkong Post sẽ ngay lập tức đình chỉ việc chấp nhận các gói hàng để chuyển đến Hoa Kỳ, trước khi kết thúc chế độ đối xử "de minimis" của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có hiệu lực vào tháng tới.

.

"Hongkong Post chắc chắn sẽ không thu bất kỳ khoản thuế nào được gọi là thay mặt cho Hoa Kỳ và sẽ đình chỉ việc chấp nhận các mặt hàng bưu chính có chứa hàng hóa được gửi đến Hoa Kỳ. Về thư gửi bằng đường bộ, do thời gian vận chuyển lâu hơn, Hongkong Post sẽ đình chỉ việc chấp nhận các mặt hàng bưu chính có chứa hàng hóa được gửi đến Hoa Kỳ có hiệu lực ngay lập tức (ngày 16 tháng 4)", thành phố cho biết trong một tuyên bố. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, các bưu kiện hàng không sẽ không còn được chấp nhận nữa. Các bưu phẩm chỉ có tài liệu không có hàng hóa sẽ tiếp tục được xử lý như bình thường.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Malaysia Ibrahim Iskandar đã gặp nhau tại một buổi lễ chính thức ở Kuala Lumpur. Quốc vương đã chào đón Tập Cận Bình, người đã đến thăm chính thức Malaysia vào thứ Ba như một phần trong chuyến công du Đông Nam Á của ông.

.

Trước đó, ông Tập đã đến Việt Nam, nơi ông gặp gỡ các quan chức cấp cao nhất của đất nước này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng dự kiến ​​sẽ đến Campuchia. Chuyến công du khu vực của Tập Cận Bình là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tăng thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ lên tới 245%, theo một tờ thông tin do Bạch Ốccông bố vào ngày 15/4. Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mở cuộc điều tra về các rủi ro an ninh quốc gia do sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào các khoáng sản quan trọng nhập cảng và các sản phẩm thứ cấp của chúng.

.

Vào ngày 13 tháng 4, Trung Quốc đã dừng xuất cảng một loạt các kim loại và khoáng sản đất hiếm quan trọng, chẳng hạn như samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium. Trung Quốc sản xuất khoảng 90% kim loại đất hiếm trên thế giới, đây là những kim loại rất quan trọng đối với việc sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và thiết bị quốc phòng trên toàn cầu. Phần lớn nguồn cung của Hoa Kỳ đến từ Trung Quốc.

.

Trước đó, Trung Quốc đã cấm xuất cảng gali, germanium, antimon, v.v., những kim loại rất quan trọng đối với các ứng dụng quân sự, sang Hoa Kỳ. Việc Hoa Kỳ tăng thuế mới nhất đối với hàng nhập từ Trung Quốc là một phản ứng đối với những hành động này. "Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng nhập vào Hoa Kỳ do các hành động trả đũa của nước này", tờ thông tin nêu.

.

Hoa Kỳ phụ thuộc vào "các nguồn nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia thù địch", đối với các khoáng sản quan trọng và các công ty nước ngoài đã tham gia vào các hạn chế xuất cảng tùy tiện, cùng với các chiến thuật khác, sử dụng sự thống trị chuỗi cung ứng của họ như một công cụ để tạo đòn bẩy địa chính trị và kinh tế đối với Hoa Kỳ, theo tờ thông tin cáo buộc.

.

⦿ ---- Theo tin VietnamNet: Chủ tịch nước VN gửi thư cho Amanda Nguyen, người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Bản tin trích: "Chuyến du hành của tàu New Shepard đã thành công tốt đẹp khi lên tới độ cao 100km trong không gian và trở về an toàn. Sau chuyến bay, chị Amanda Nguyễn ghi dấu là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã chứng kiến chuyến bay của tàu New Shepard và trao thư của Chủ tịch nước Lương Cường tới chị Amanda Nguyễn. Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên có một phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam, tại Mỹ và trên thế giới."

.

Hình như có sự móc nối từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN để chị Amanda Nguyen làm cử chỉ biểu tượng. Bản tin VNN viết: "Theo Đại sứ quán Mỹ, hành trình của Amanda đem theo những hạt sen từ Việt Nam vào quỹ đạo không chỉ là một cột mốc, đó còn là biểu tượng cho chặng đường mà hai nước đã đi qua và tương lai cùng hướng tới. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, đã cung cấp 169 hạt sen giống (Nelumbo nucifera) - biểu tượng của sự tinh khiết và sức sống mãnh liệt trong văn hóa Việt Nam. Các hạt giống này được chọn từ Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Những hạt sen này trở về sau sứ mệnh để mở ra các nghiên cứu về ảnh hưởng của không gian lên sự sinh trưởng, góp phần vào khoa học thực vật và khám phá vũ trụ."

.

⦿ ---- Trump tặng quà cho Putin: Trump đề xuất chấm dứt tài trợ cho NATO. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất dừng tài trợ cho NATO, theo Washington Post đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ Bạch Ốc mà tờ báo này có được.

.

Việc Hoa Kỳ tài trợ cho NATO là rất quan trọng trước các mối đe dọa của Nga đối với Ukraine, Liên Âu EU và các thách thức an ninh toàn cầu khác. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ giúp ngăn chặn sự xâm lược của Nga bằng cách đảm bảo NATO vẫn là một liên minh quân sự đáng tin cậy và thống nhất, có khả năng ứng phó với mọi hành động thù địch. Nguồn tài trợ này cũng rất quan trọng để hỗ trợ Ukraine, vì NATO đã cam kết hàng tỷ đô la viện trợ an ninh để giúp Ukraine tự vệ và duy trì sự ổn định trong khu vực.

.

Tài liệu khuyến nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục cắt giảm chi tiêu, bao gồm cả tài trợ cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Theo dự toán được nêu trong tài liệu—cần được Quốc hội chấp thuận—nguồn tài trợ cho Bộ Ngoại giao sẽ bị cắt giảm xuống còn 28,4 tỷ đô la, tương đương với mức cắt giảm 48% so với ngân sách được phê duyệt cho năm 2025. Các khoản cắt giảm được đề xuất cho các tổ chức quốc tế đặc biệt nghiêm trọng, lên tới gần 90%.

.

Bản ghi nhớ nêu rõ "Nguồn tài trợ cho Liên hợp quốc, NATO và 20 tổ chức khác sẽ bị chấm dứt, trong khi các khoản đóng góp có mục tiêu cho một số ít tổ chức, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế, sẽ vẫn được duy trì", báo cáo nêu rõ.

.

Đề xuất này cũng kêu gọi ngừng hoàn toàn nguồn tài trợ cho các phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế, với lý do "những thất bại gần đây trong các phái bộ" mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đề xuất ngân sách cuối cùng dự kiến ​​sẽ được trình lên Quốc hội vào cuối tháng 4.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ) đang bay đến El Salvador vào hôm nay, thứ Tư, để thúc đẩy việc thả Kilmar Abrego Garcia sau khi người đàn ông bị trục xuất nhầm này không được trả về vào giữa tuần, một trong những điều kiện của thượng nghị sĩ để bắt đầu chuyến đi.

.

Van Hollen cho biết trong một bài đăng video từ sân bay rằng ông sắp lên chuyến bay đến thủ đô của đất nước, đồng thời nói thêm rằng mục tiêu của ông là cho chính quyền Trump và chính phủ El Salvador thấy "chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để đưa Abrego Garcia về nhà cho đến khi ông trở về với gia đình".

.

TNS Van Hollen, D-Md., đại diện cho tiểu bang nơi Abrego Garcia sinh sống. "Tôi hy vọng được gặp đại diện của chính phủ", Van Hollen cho biết trong video được đăng lên X. "Tôi hy vọng có cơ hội thực sự nhìn thấy Kilmar và xem tình trạng của ông ấy như thế nào".

.

Van Hollen trước đó đã nói rằng ông sẽ đến El Salvador nếu người đàn ông Maryland này không được thả vào giữa tuần, và các nhà lập pháp Dân chủ khác đã bày tỏ mong muốn tham gia, mặc dù họ không xuất hiện trong video của Van Hollen. Người phát ngôn của Van Hollen cho biết hôm thứ Ba rằng không có nhà lập pháp nào khác tham gia chuyến đi của Van Hollen.

.

Theo người phát ngôn của Van Hollen, vị thượng nghị sĩ này đang thực hiện chuyến đi với tư cách chính thức của mình và nhóm của ông đã lên lịch họp với một quan chức chính phủ cấp cao. Bộ Tư pháp cho biết họ đã trục xuất nhầm Abrego Garcia đến El Salvador và chính quyền đã được một thẩm phán ra lệnh "tạo điều kiện" cho ông trở về — một động thái mà Tòa án Tối cao sau đó đã tái khẳng định.

Trong một loạt phiên tòa, chính quyền Trump dường như không có động thái nào hướng tới việc thả người đàn ông Maryland này về Hoa Kỳ và vào thứ Hai, tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, đã nói trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ không đưa Abrego Garcia trở lại Hoa Kỳ, nói rằng "câu hỏi này thật vô lý".

.

Đảng Dân chủ đã chỉ trích các quan chức vì từ chối làm việc để thả Abrego Garcia, coi vấn đề này là vấn đề pháp quyền sau khi tòa án ra phán quyết về vụ án. "Đây là về thủ tục tố tụng hợp pháp. Đây là về luật pháp", Van Hollen nói trong đoạn video ông quay tại sân bay. "Những kẻ bắt nạt thường bắt đầu bằng cách nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất. Nhưng nếu chúng ta xóa bỏ luật pháp và thủ tục tố tụng hợp pháp tại Hoa Kỳ, thì con đường từ đó đến chế độ chuyên chế sẽ rất ngắn".

.

NBC News đã liên hệ với Bạch Ốc để xin bình luận về chuyến đi của Van Hollen. Bạch Ốc tuyên bố rằng Abrego Garcia là thành viên băng đảng, nhưng luật sư của ông đã phủ nhận. Theo hồ sơ tòa án, Abrego Garcia chưa bao giờ bị buộc tội hình sự tại Hoa Kỳ hoặc El Salvador. Bộ tư pháp trước đó đã nói rằng Garcia bị trục xuất nhầm.

.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Paula Xinis, người đang chủ trì vụ án của Abrego Garcia, đã đặt câu hỏi về phán quyết trước đó của một thẩm phán di trú, nói rằng "'bằng chứng' chống lại Abrego Garcia không gì khác ngoài chiếc mũ và áo hoodie Chicago Bulls của anh ta, và một lời cáo buộc mơ hồ, chưa được xác thực từ một người cung cấp thông tin mật cho biết anh ta thuộc nhóm 'Western' của MS-13 ở New York — một nơi mà anh ta chưa từng sống".

.

Abrego Garcia đã di cư đến Hoa Kỳ vào năm 2011 và là thường trú nhân hợp pháp được bảo vệ bởi lệnh của tòa án năm 2019 rằng anh ta không thể bị trục xuất trở lại El Salvador.

.

⦿ ---- Những cử tri nổi giận đã chất vấn Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley của Iowa vào chiều thứ Ba với những lời phàn nàn và câu hỏi về việc chính quyền Trump dường như bất chấp lệnh của Tòa án Tối cao. "Nếu tôi nhận được lệnh của tòa án yêu cầu trả 1.200 đô la, tôi có thể nói không được không? Bởi vì ông ấy [Trump] vừa nhận được lệnh của Tòa án Tối cao và ông ấy vừa nói KHÔNG!" theo lời một người trong đám đông khoảng 100 người tại một cuộc họp thị trấn đông đúc ở Fort Madison, Iowa cho biết.

.

Ông đang ám chỉ đến lệnh của Tòa án Tối cao rằng chính quyền Trump "tạo điều kiện" cho người cha ở Maryland Kilmar Abrego Garcia, người đã bị trục xuất đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador, trở về Hoa Kỳ. Bây giờ chính quyền Trump tuyên bố rằng họ không thể đưa ông ấy trở về, và dường như thậm chí còn chưa cố gắng, bất chấp lệnh đó, và mặc dù họ đã trả cho El Salvador 6 triệu đô la để giam giữ Abrego Garcia và những người khác bị đưa ra khỏi Hoa Kỳ.

.

"Thượng nghị sĩ có định đưa gã đó trở về từ El Salvador không?" một người đàn ông khác hét lên để đám đông tại tòa thị chính Grassley vỗ tay.

"Tổng thống không quan tâm", một người khác nói. "Ông Trump có lệnh từ Tòa án Tối cao và ông ấy chỉ nói: 'Không, kệ xác!'"

"Tại sao ông không làm nhiệm vụ của mình, Thượng nghị sĩ?" một cử tri hét lên.

.

"Chúng tôi muốn biết ông, với tư cách là người dân, Quốc hội, những người được cho là sẽ kiềm chế tên độc tài này, ông sẽ làm gì về điều đó?" một người đàn ông hỏi TNS Grassley. "Những người này đã bị kết án tù chung thân ở một quốc gia nước ngoài mà không có quy trình tố tụng hợp pháp".

.

TNS Grassley, 91 tuổi, cho biết ông không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động nào để trả tự do cho Abrego Garcia, giải thích rằng đó "không phải là quyền lực của Quốc hội". Ông cũng lập luận rằng El Salvador là một "quốc gia độc lập", mặc dù nước này đang giam giữ một tù nhân được chính quyền Trump trả tiền và giao nộp.

.

⦿ ---- Công ty luật Susman Godfrey đã thành công trong việc tạm thời ngăn chặn chính quyền Trump chặn quyền tiếp cận các cơ sở liên bang và hủy bỏ các hợp đồng của chính phủ. Tòa án Quận Hoa Kỳ tại thủ độ địa hạt DC, Thẩm phán Loren AliKhan trong phiên điều trần kéo dài một giờ vào thứ Ba đã gọi lệnh hành pháp gần đây của Tổng thống Donald Trump nhắm vào công ty luật là "mối thù cá nhân" và cáo buộc Trump "lạm dụng quyền hạn của mình", tờ Washington Post đưa tin.

.

Bà đã tạm thời chặn hầu hết các lệnh Trump trừng phạt đối với công ty luật trong khi chờ kết quả của vụ kiện liên bang, bao gồm lệnh cấm các luật sư của công ty luật vào các tòa nhà liên bang và yêu cầu các cơ quan liên bang hủy bỏ các hợp đồng mà họ có thể đã ký với Susman Godfrey.

.

"Các công ty luật trên khắp đất nước đang ký kết các thỏa thuận với chính phủ vì sợ rằng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo và sự ép buộc đó là điều hiển nhiên và đơn giản", AliKhan cho biết theo báo cáo của tờ New York Times. "Tôi ngưỡng mộ các công ty như Susman vì đã đứng lên và thách thức lệnh này khi nó đe dọa đến sự tồn tại của doanh nghiệp của họ", bà nói thêm. AliKhan cũng phán quyết rằng chính quyền Trump phải cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan liên bang tuân thủ lệnh tạm thời của tòa án đối với nhiều lệnh trừng phạt mà Trump đã ban hành vào thứ Tư.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Đại học Harvard vào thứ Tư khi tuyên bố rằng trường này là một "trò đùa" (joke) và rằng trường này "đã lạc lối". Những bình luận này được đưa ra sau khi Harvard từ chối thực hiện một loạt các yêu cầu chính sách liên bang mới. Trước đó, tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ thay đổi tình trạng miễn thuế của Harvard thành một Thực thể chính trị chịu thuế thông thường "nếu trường này tiếp tục thúc đẩy "Bệnh tật?" lấy cảm hứng/ủng hộ chính trị, tư tưởng và khủng bố.

.

Theo Times Higher Education, Harvard hiện được xếp hạng là trường đại học tốt thứ ba trên thế giới. Tuy nhiên, Trump tuyên bố rằng trường này "dạy về Lòng căm thù và Sự ngu ngốc và không nên tiếp tục nhận Quỹ liên bang nữa".

.

⦿ ---- Bắt nạt hung hăng: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Đại học Harvard vào hôm thứ Ba sau khi trường này từ chối thực hiện một loạt các yêu cầu chính sách liên bang mới, dẫn đến việc Trump đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ nhiều năm và 60 triệu đô la trong các hợp đồng liên bang.

.

"Có lẽ Harvard nên mất Quy chế miễn thuế và bị đánh thuế như một thực thể chính trị nếu trường này tiếp tục thúc đẩy "Bệnh tật" có nguồn gốc chính trị, tư tưởng và khủng bố? Hãy nhớ rằng, Quy chế miễn thuế hoàn toàn phụ thuộc vào việc hành động vì LỢI ÍCH CÔNG CỘNG", nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ đã đăng trên Truth Social.

.

Chính quyền Cộng hòa yêu cầu Harvard xóa bỏ các sáng kiến DEI, cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình, thực hiện tuyển dụng và tuyển sinh dựa trên năng lực, và hạn chế những gì họ coi là ảnh hưởng quá mức của các giảng viên "cam kết với chủ nghĩa hoạt động hơn là học bổng".

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi quyết định của Đại học Harvard khi phản đối các điều kiện của chính quyền Trump về tài trợ liên bang và khuyến khích các tổ chức khác hãy làm như Hatvard. Bạch Ốc đang đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ và 60 triệu đô la tiền hợp đồng cho trường Ivy League sau khi trường này từ chối các yêu cầu thực hiện lệnh cấm đeo khẩu trang, thay đổi các chương trình và khoa "thúc đẩy hành vi quấy rối bài Do Thái" và xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập.

.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai, Obama đã khen ngợi Harvard, nơi ông theo học trường luật, vì đã từ chối các điều khoản. "Harvard đã nêu gương cho các tổ chức giáo dục đại học khác - từ chối nỗ lực phi pháp và vụng về nhằm kìm hãm quyền tự do học thuật, đồng thời thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo tất cả sinh viên tại Harvard đều có thể hưởng lợi từ môi trường nghiên cứu trí tuệ, tranh luận nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau", ông nói. "Chúng ta hãy hy vọng các tổ chức khác cũng làm theo".

.

⦿ ---- Các nhà đầu tư đang từ bỏ đồng đô la, theo phóng viên tài chính của tờ Washington Post David J. Lynch. Đồng đô la đã mất gần 10% giá trị kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, báo cáo hôm thứ Ba cho biết. Khoảng một nửa mức giảm đó diễn ra trong tháng này khi Trump tiến hành kế hoạch áp thuế của mình.

.

"Đồng đô la yếu hơn — hiện đang ở mức thấp nhất trong ba năm so với đồng euro — là tin xấu đối với người Mỹ đi du lịch nước ngoài và cũng có thể làm trầm trọng thêm lạm phát bằng cách khiến hàng hóa nước ngoài đắt hơn. Tuy nhiên, các nhà xuất cảng của Hoa Kỳ sẽ được hưởng lợi", Lynch viết. Các quốc gia áp dụng thuế quan thường thấy giá trị tiền tệ của họ tăng lên, nhưng việc triển khai của Trump lại quá cẩu thả đến mức "khiến các nhà đầu tư nghi ngờ về năng lực của chính quyền", ông nói.

.

David Page, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô của Axa Investment Managers tại London, quản lý 1 nghìn tỷ đô la đầu tư. Phát biểu với Lynch, ông cho biết, “Cách tiếp cận chính sách của chính quyền và sự thiếu minh bạch về động cơ đã dẫn đến cảm giác bất an rõ rệt trên thị trường tài chính. Có vẻ như không giống với những gì chúng ta từng thấy về chính sách được cân nhắc kỹ lưỡng”.

.

Những lo ngại như vậy đã khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán Hoa Kỳ và đồng đô la, Lynch viết. "Các nhà đầu tư thường vội vã mua trái phiếu kho bạc siêu an toàn trong thời kỳ khủng hoảng, đẩy giá của chúng lên và lợi suất (có tác động ngược chiều với giá trái phiếu) xuống. Thay vào đó, vào một thời điểm nào đó vào thứ Sáu, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã lên tới 5%, tăng từ mức 4,4% của một tuần trước đó", Lynch cho biết.

.

Đồng đô la cũng giảm giá. Một số nhà dự báo dự đoán nền kinh tế Hoa Kỳ "sẽ gần như đình trệ hoặc rơi vào suy thoái vì thuế quan của Trump", USA Today đưa tin hôm thứ Hai. Lynch lưu ý rằng các nhà kinh tế tin rằng thuế quan lan rộng khiến suy thoái có nhiều khả năng xảy ra hơn, "điều này có thể gây tổn hại đến giá cổ phiếu và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất". Ông kết thúc bằng cách nói rằng điều này sẽ khiến việc đầu tư vào đồng đô la Mỹ "kém hấp dẫn hơn".

.

⦿ ---- Jamie Dimon, Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, đã bày tỏ mối lo ngại về những nguy cơ của sự phân mảnh toàn cầu, đặc biệt là trong thế giới phương Tây. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times được công bố vào thứ Ba, ông đã cảnh báo rằng một thế giới phân mảnh có thể giống với giai đoạn trước Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, khi các quốc gia ưu tiên tự bảo vệ mình hơn là hợp tác.

.

Theo Dimon, sự thay đổi như vậy sẽ khiến các quốc gia chỉ tập trung vào an ninh của riêng mình, có khả năng làm tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ quốc tế chặt chẽ để ngăn chặn một thế giới mà các quốc gia phải tự quản lý an ninh của mình.

.

Dimon cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không nên coi nhẹ vai trò lãnh đạo toàn cầu của mình, lưu ý rằng đất nước phải tránh chủ nghĩa cô lập và ưu tiên tăng cường các mối quan hệ kinh tế để đảm bảo nền dân chủ vẫn tự do và an toàn. "Tôi sẽ không bao giờ coi nhẹ bất cứ điều gì", ông nhấn mạnh. Trước đó, Dimon đã cảnh báo về rủi ro suy thoái và lạm phát trong bối cảnh chính quyền Trump áp dụng thuế quan.

.

⦿ ---- Giám đốc tài chính của Johnson and Johnson (J&J) Joseph Wolk cho biết hôm thứ Ba rằng hãng dược phẩm này của Mỹ dự kiến sẽ phải chịu khoảng 400 triệu đô la chi phí liên quan đến thuế quan trong năm nay, chủ yếu liên quan đến Trung Quốc. Trong cuộc gọi hội nghị với các nhà phân tích thảo luận về kết quả thu nhập mới nhất của công ty, Giám đốc tài chính Joseph Wolk cho biết hậu quả đáng kể nhất đến từ thuế quan đối với và trả đũa từ Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng chi phí này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị công nghệ y tế.

.

Tổng giám đốc điều hành công ty Joaquin Duato cũng bình luận về cuộc chiến thương mại đang diễn ra, nói rằng thuế quan đặc biệt ảnh hưởng đến các sản phẩm dược phẩm và có thể dẫn đến các vấn đề và tình trạng thiếu hụt trong chuỗi cung ứng. Ông cho biết cách tốt nhất để xây dựng hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ là thông qua chính sách thuế. (GHI CHÚ: chính sách thuế, tax policy, không phải thuế quan, tariff. Thuế quan là hàng từ ngoài nước vào phải trả tiền tariff. Thuế là nội bộ.)

.

⦿ ---- Mặt trận chiến tranh thương mại mới: Washington cân nhắc việc loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi Thị trường Wall Street. Mỹ đang khám phá một vũ khí mới trong cuộc chiến thương mại leo thang của Tổng thống Donald Trump: loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Các quan chức chính quyền Trump đang nghiêng về viễn cảnh hủy niêm yết gần 300 công ty Trung Quốc đang giao dịch trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.

.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết "mọi thứ đều có thể xảy ra" khi được hỏi về vấn đề này vào tuần trước. Kevin O'Leary của "Shark Tank" và là một đồng minh lớn của Trump lập luận rằng điều này sẽ giúp gây áp lực buộc Trung Quốc "phải ngồi vào bàn đàm phán". Và Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-Fla.), người đã lo ngại về các công ty Trung Quốc trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ từ nhiều năm trước, coi lập trường cứng rắn của Trump đối với Trung Quốc là một cơ hội tiềm năng để tăng cường giám sát các thực thể đó và loại bỏ họ một lần và mãi mãi.

.

“Thị trường vốn của Hoa Kỳ là niềm ao ước của thế giới, cung cấp quyền tiếp cận nguồn vốn vô song cho các công ty trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đặc quyền này đi kèm với trách nhiệm, trong đó quan trọng nhất là tính minh bạch và tuân thủ các quy tắc công bố thông tin tài chính của chúng tôi”, đảng viên Cộng hòa Florida cho biết trong một lá thư gần đây gửi cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sắp nhậm chức Paul Atkins. “Thật đáng báo động khi các công ty Trung Quốc tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn của Hoa Kỳ trong khi từ chối tuân thủ các quy tắc của chúng tôi”.

.

Không rõ ý tưởng này đang được chính quyền xem xét nghiêm túc đến mức nào. Nhưng sự chú ý mới về việc hủy niêm yết các công ty Trung Quốc nhấn mạnh cách tiếp cận không có rào cản mà Hoa Kỳ đang thực hiện với Bắc Kinh khi hai nền kinh tế này đang đào sâu hơn vào những gì được coi là một cuộc chiến thương mại kéo dài và có khả năng tàn khốc. Các giám đốc điều hành Thị trường Wall Street đang cảnh báo về khả năng thuế quan có thể làm đảo lộn chuỗi cung ứng, đầu tư và tuyển dụng, trong khi nỗi lo suy thoái vẫn còn dai dẳng.

.

Cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng “Có một khả năng không hề nhỏ là chúng ta sẽ sa lầy trong cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc trong một thời gian dài”. Năm 2022, Gensler đã giúp đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Trung Quốc để công khai hồ sơ kiểm toán của các công ty Trung Quốc đang giao dịch tại Hoa Kỳ, mà Bắc Kinh đã chặn từ lâu.

.

Jeremy Mark, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết Hoa Kỳ đang "xem xét tất cả các đòn bẩy khác nhau mà họ có thể sử dụng để gây áp lực lên Trung Quốc — hoặc ít nhất là trong mắt họ, gây áp lực lên Trung Quốc — và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán của các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ rất nổi bật và quan trọng".

.

Trên thực tế, tính đến ngày 7 tháng 3, có 286 công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ với tổng giá trị là 1,1 nghìn tỷ đô la. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói với POLITICO rằng "về nguyên tắc, Trung Quốc luôn duy trì quan điểm rằng Hoa Kỳ nên tuân thủ các quy tắc quốc tế về đầu tư và thương mại, tôn trọng luật pháp của nền kinh tế thị trường và ngừng chính trị hóa và biến các vấn đề kinh tế và thương mại thành vũ khí".

.

"Việc làm xói mòn lòng tin của các công ty Trung Quốc vào việc đầu tư tại đây không có lợi cho môi trường kinh doanh của [Hoa Kỳ]", người phát ngôn Liu Pengyu cho biết trong một email vào thứ Ba. "Việc loại trừ các doanh nghiệp Trung Quốc và thị trường Trung Quốc cuối cùng sẽ gây tổn hại đến lợi ích kinh tế và uy tín quốc tế của Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Theo thông tin rò rỉ từ người dùng Weibo "Instant Digital", điện thoại thông minh có thể gập lại được đồn đoán từ lâu của Apple có thể có giá hơn 2.000 đô la khi ra mắt. Người rò rỉ tuyên bố trên mạng xã hội rằng ước tính này phản ánh biên lợi nhuận điển hình của Apple, dao động trong phạm vi giá từ 2.100 đến 2.300 đô la. Mức giá đề xuất sẽ khiến iPhone Fold trở thành một trong những điện thoại có thể gập lại đắt nhất trên thị trường. Galaxy Z Fold6 của Samsung hiện có giá cao nhất là 2.259 đô la cho mức lưu trữ cao nhất.

.

⦿ ---- Chính quyền Hoa Kỳ đang cân nhắc đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài vì họ đang có kế hoạch giảm sự hiện diện ngoại giao ở nước ngoài để cắt giảm chi phí hành chính, theo CNN đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao.

.

Theo báo cáo, Washington có thể đóng cửa các đại sứ quán của mình tại Luxembourg, Malta, Lesotho, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo và Nam Sudan. Ngoài ra, họ cũng đang xem xét đóng cửa năm lãnh sự quán tại Pháp, hai tại Đức và hai tại Bosnia và Herzegovina, trong khi một lãnh sự quán tại Vương quốc Anh, Nam Hàn và Nam Phi có thể bị đóng cửa. ài liệu này cũng kêu gọi thu hẹp quy mô các phái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ tại Somalia và Iraq, và "thay đổi quy mô" các cơ sở ngoại giao khác.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada Anita Anand đã phủ nhận các báo cáo vào hôm thứ Ba rằng Honda đang có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất xe của mình từ Canada sang Hoa Kỳ. "Chúng tôi biết về các bản tin chưa được xác nhận về những thay đổi trong tương lai đối với các kế hoạch sản xuất của Honda tại Canada. Tôi đang liên lạc chặt chẽ với công ty và Honda đã thông báo rằng không có quyết định sản xuất nào ảnh hưởng đến hoạt động tại Canada được đưa ra và hiện không được xem xét. Tôi sẽ gặp Giám đốc điều hành của Honda Canada vào cuối ngày hôm nay để thảo luận thêm", Anand cho biết trong một bài đăng trên X.

Trước đó, Nikkei Asia đã đưa tin rằng nhà sản xuất xe Honda đã quyết định chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ để đáp trả mức thuế 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với tất cả các loại xe không phải do Hoa Kỳ sản xuất.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne đã tiết lộ vào thứ Ba trong một tuyên bố rằng Canada có kế hoạch cung cấp "khoản giảm thuế sáu tháng" cho hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ được sử dụng trong sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm và đồ uống của Canada, cũng như đối với những hàng hóa được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu về sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, an toàn công cộng và an ninh quốc gia.

.

Bộ trưởng cũng tuyên bố rằng sẽ có "khung miễn thuế dựa trên hiệu suất cho các nhà sản xuất xe hơi, được thiết kế để khuyến khích tiếp tục sản xuất và đầu tư tại Canada". Có thông tin chi tiết rằng động thái này sẽ cho phép các nhà sản xuất xe đang sản xuất xe tại Canada "nhập một số lượng xe lắp ráp tại Hoa Kỳ, tuân thủ CUSMA vào Canada, không phải chịu thuế đối phó mà Canada đã áp dụng".⦿ ---- Cơ quan xếp hạng tín dụng có trụ sở tại Đức Scope đã cảnh báo vào thứ Ba rằng Hoa Kỳ có thể bị âm tín dụng nếu chiến tranh thương mại làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la. Người đứng đầu Scope, Alvise Lennkh-Yunus, cho biết trong một báo cáo rằng một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng tiêu cực nhất từ chiến tranh thương mại chính là Hoa Kỳ "là tâm điểm của sự thay đổi chính sách không chính thống này, đặc biệt là trong những kịch bản cực đoan hơn".Hơn nữa, Lennkh-Yunus thấy ba kịch bản có thể xảy ra, bắt đầu bằng việc áp dụng thuế quan nhẹ dẫn đến bất ổn đầu tư, rủi ro tín dụng và suy thoái kỹ thuật đối với Hoa Kỳ. Kịch bản tồi tệ nhất, với các mức thuế vĩnh viễn, sẽ có nghĩa là "suy thoái kéo dài nhiều năm" đối với người Mỹ và gây nguy cơ cho sự ổn định tài chính toàn cầu.⦿ ---- Chủ tịch Stellantis John Elkann đã cảnh báo vào hôm thứ Ba rằng các chính sách hiện tại của Hoa Kỳ và Châu Âu có thể "gây nguy hiểm cho toàn bộ ngành công nghiệp [ở cả hai bờ Đại Tây Dương]". Ông mô tả tình hình này là một thảm kịch đang rình rập, trích dẫn "thuế quan đau đớn và các quy định quá nghiêm ngặt" gây nguy hiểm cho việc làm, đổi mới và cộng đồng.Phát biểu tại hội nghị ở Amsterdam, Elkann cho biết "Vẫn chưa quá muộn nếu Hoa Kỳ và Châu Âu thực hiện các hành động khẩn cấp cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi có trật tự", bày tỏ hy vọng rằng các thể chế sẽ hành động.Ông chỉ trích mức thuế 25% của Hoa Kỳ đối với xe cộ và các khoản thuế bổ sung đối với thép, nhôm và phụ tùng. Tại Châu Âu, Elkann cho biết các mục tiêu điện khí hóa "không liên quan đến thực tế thị trường", trong khi các chính phủ đã rút các biện pháp hỗ trợ và để cơ sở hạ tầng kém phát triển. Ông nói thêm rằng một giám đốc điều hành mới sẽ được bổ nhiệm vào giữa năm 2025 để thay thế Carlos Tavares, với các quyết định quan trọng đã được đưa ra.⦿ ---- Các quan chức Trung Quốc và Brazil dự kiến sẽ họp tại Brasilia vào tuần này để thảo luận về việc tăng xuất cảng nông sản của nước này sang Trung Quốc, theo báo cáo của South China Morning Post. TQ đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy nhập các sản phẩm như đậu nành và thịt bò do các vấn đề về nguồn cung phát sinh từ cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ.Theo báo cáo, các nhà sản xuất Brazil đã sẵn sàng lấp đầy khoảng trống về nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp được tạo ra sau khi Bắc Kinh áp dụng mức thuế trả đũa 125% đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ. Đồng thời, Brazil đã đề xuất tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong nghiên cứu nông nghiệp chung, bao gồm ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhắm vào giá thuốc cao tại Hoa Kỳ. Động thái này chỉ đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đẩy nhanh việc phê duyệt thuốc gốc và thuốc tương tự sinh học và mở rộng các chương trình của tiểu bang để nhập thuốc rẻ hơn từ nước ngoài.Sắc lệnh này cũng điều chỉnh một số phần trong Đạo luật Giảm lạm phát của cựu Tổng thống Joe Biden, nhằm mục đích thống nhất các cuộc đàm phán giá thuốc viên và thuốc tiêm theo Medicare. Chính quyền cho biết những thay đổi này sẽ thúc đẩy một thị trường cạnh tranh hơn và thu hẹp khoảng cách giá giữa Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác.⦿ ---- Thẩm phán ra lệnh lấy lời khai của các quan chức Trump, chỉ trích sự thiếu hành động trong vụ trục xuất nhầm Abrego Garcia, mà Tòa Tối Cao đã yêu cầu đưa trở lại về Mỹ. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Ba đã ra lệnh lấy lời khai của một số quan chức Trump, chỉ trích chính quyền vì đã không thực hiện bất kỳ bước nào để đảm bảo sự trở lại của một người đàn ông Maryland bị trục xuất sai trái đến nhà tù Salvador.Trong phiên điều trần, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Paula Xinis đã nhiều lần xung đột với Drew Ensign, một luật sư của Bộ Tư pháp, khi thẩm phán cho rằng chính phủ đã phớt lờ lệnh của bà yêu cầu cập nhật về những nỗ lực tạo điều kiện cho sự trở lại của Kilmar Abrego Garcia. Xinis, một người được Obama bổ nhiệm, cho biết bà đang trì hoãn tại thời điểm này để quyết định xem chính phủ có nên bị coi thường hay không nhưng vẫn sẽ đưa ra phán quyết sau này.Hiện tại, thẩm phán đã ra lệnh cho chính quyền trả lời các câu hỏi thẩm vấn và yêu cầu cung cấp tài liệu. Bà cũng ra lệnh cho bốn viên chức chính phủ đã ký vào bản tuyên thệ trong vụ án phải ra làm chứng trước ngày 23/4, tạo cơ hội cho luật sư của Abrego Garcia thẩm vấn các viên chức nhập cư chủ chốt trong chính quyền.Nhưng LS Ensign (Bộ tư pháp) đã ám chỉ rằng chính quyền có thể khẳng định các đặc quyền pháp lý để tránh ít nhất một trong những lời khai. Ông cũng gợi ý rằng chính quyền có thể kháng cáo lệnh của Xinis, nói rằng "chúng tôi không tin rằng việc khám phá [tìm hiểu vì sao không đưa Garcia về lại Mỹ] là phù hợp"."Bạn đã thua. Bây giờ là về phạm vi của biện pháp khắc phục [để đưa Garcia về Mỹ]", Xinis nói và nói thêm rằng không có gì để kháng cáo.Abrego Garcia đã được bảo vệ theo phán quyết của tòa án nhập cư năm 2019 không bị trục xuất đến El Salvador và chính quyền Trump đã thừa nhận đã trục xuất nhầm ông đến đó vào tháng trước. Trích dẫn một người cung cấp thông tin, chính quyền cáo buộc người đàn ông này là một phần của MS-13, nhưng gia đình của Abrego Garcia phản đối bất kỳ mối liên hệ nào với băng đảng.Phiên điều trần chủ yếu tập trung vào việc liệu chính quyền Trump có tuân thủ phán quyết của Tòa án Tối cao hay không, trong đó phần lớn giữ nguyên lệnh trước đó của Xinis, nói rằng chính quyền phải "tạo điều kiện" cho ông trở về từ CECOT, một nhà tù khét tiếng ở El Salvador được biết đến với tên viết tắt trong tiếng Tây Ban Nha.Chính quyền Trump cũng lập luận rằng họ không thể thúc đẩy một quốc gia nước ngoài thả một người đang bị giam giữ — mặc dù Hoa Kỳ đã trả cho El Salvador 6 triệu đô la để giam Abrego Garcia và hơn 200 người đàn ông khác tại CECOT.Ensign cho biết "Nếu anh ta xuất hiện tại cảng nhập cảnh hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh ta trở về".Xinis trả lời rằng lập luận này "đi ngược lại với ý nghĩa rõ ràng của từ này".“Điểm mấu chốt là đó là một chỉ thị rất đơn giản. Câu hỏi của tôi, mà Tòa án Tối cao cũng đã khẳng định rõ ràng là tôi có thể hỏi, là anh đã làm gì? Tôi chẳng nhận được gì cả. Tôi không nhận được phản hồi thực sự nào, cũng không có lý do chính đáng nào cả.”Ensign cũng chỉ ra cuộc họp tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Trump và Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, trong đó nhà lãnh đạo Trung Mỹ này tuyên bố sẽ không trả lại Abrego Garcia.Xinis cho biết bà không hiểu tại sao Bộ Tư pháp lại nộp biên bản cuộc họp, vì nó không trả lời câu hỏi của bà về những nỗ lực đang được thực hiện. Một phần của cuộc họp được ghi hình, trước mặt các phóng viên. Trump đã cảm ơn Bukele đã nhận giam những người bị trục xuất.⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt bày tỏ sự bực tức về việc báo chí đưa tin về Kilmar Abrego Garcia, một công dân Salvador mà các quan chức chính quyền thừa nhận trong hồ sơ tòa án rằng họ đã trục xuất nhầm. Kể từ đó, các quan chức đã thay đổi quan điểm về vấn đề đó và luật sư đã viết về "lỗi hành chính" đã bị cho nghỉ việc.Leavitt cũng chỉ ra rằng Abrego Garcia sẽ chỉ đơn giản là bị trục xuất một lần nữa nếu anh ta bị đưa trở lại Hoa Kỳ. "Trục xuất anh ta trở lại El Salvador luôn là kết quả cuối cùng. Sẽ không bao giờ có một thế giới mà đây là một cá nhân sẽ sống một cuộc sống yên bình ở Maryland", Leavitt nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.“Bởi vì anh ta là một tên khủng bố nước ngoài và là thành viên băng đảng MS-13. Chúng tôi không chỉ xác nhận điều đó, Tổng thống [El Salvador] [Nayib] Bukele hôm qua cũng đã xác nhận điều đó tại Phòng Bầu dục,” Leavitt tiếp tục. “Vì vậy, anh ta đã trở về quê hương, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với hậu quả vì liên quan đến băng đảng và việc tham gia vào nạn buôn người. Tôi không chắc điều gì khiến mọi người trong giới truyền thông khó hiểu đến vậy.”Gia đình của Abrego Garcia khẳng định anh ta không phải là thành viên của MS-13 như chính phủ đã tuyên bố, mà đúng hơn là anh ta đã trốn khỏi El Salvador khi còn là một thiếu niên để thoát khỏi bạo lực băng đảng. Khẳng định của chính phủ dựa trên thông tin từ một người cung cấp thông tin mật cho biết anh ta có liên quan đến băng đảng ở New York, mặc dù Abrego Garcia chưa bao giờ sống ở đó.Tuần trước, Tòa án Tối cao đã xác định rằng chính quyền Trump phải “tạo điều kiện” cho Abrego Garcia trở về. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trump đã thực hiện bất kỳ hành động nào có thể giúp anh ta trở về. Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm thứ Hai với tổng thống El Salvador, các viên chức chính quyền Trump lập luận rằng việc có trả lại Abrego Garcia hay không là tùy thuộc vào El Salvador.Bukele, người đã xây dựng mối quan hệ đối tác với Trump bằng cách đồng ý tiếp nhận những người nhập cư bị trục xuất và giam giữ họ trong một nhà tù khét tiếng là trại tử thần, cho biết ông không có kế hoạch đưa Abrego Garcia trở về. “Làm sao tôi có thể đưa anh ta trở về Hoa Kỳ? Tôi đưa lậu anh ta vào Mỹ ư? Tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy. Câu hỏi này thật vô lý”, Bukele nói.⦿ ---- Theo báo Politico, các nhân viên của đơn vị công nghệ số của Pentagon, được mệnh danh là "đội đặc nhiệm SWAT của những kẻ mọt sách", đã quyết định từ chức cùng nhau thay vì giải quyết những thay đổi do Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk mang lại. Đơn vị Dịch vụ Kỹ thuật số Quốc phòng (DDS) từng được coi là "bộ phận phát triển công nghệ nhanh" của Pentagon và là "một trong những nỗ lực đầu tiên của bộ phận này nhằm đưa tinh thần Thung lũng Silicon vào bộ máy quan liêu khổng lồ của mình".Được thành lập vào năm 2015, DDS đã giúp Bộ "áp dụng các bản sửa lỗi công nghệ nhanh chóng trong các cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia" và thúc đẩy "sự đổi mới theo phong cách Thung lũng Silicon bên trong Pentagon", theo phóng viên Mohar Chatterjee. "Nó đã xây dựng các công cụ phản ứng nhanh cho quân đội trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan, cơ sở dữ liệu để chuyển viện trợ quân sự và nhân đạo của Ukraine" và "công nghệ phát hiện máy bay không người lái", cùng với các dự án khác.Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của DOGE, Sở DDS sẽ chính thức đóng cửa cuối tháng này. "Nếu không có chương trình này, một số nỗ lực chính nhằm hợp lý hóa đường ống nhân tài công nghệ của DOD và chống lại máy bay không người lái đối địch sẽ bị đình trệ", Chatterjee viết.Jennifer Hay, giám đốc văn phòng gồm 14 người, cho biết nhân viên của bà "ban đầu mong đợi được tham gia vào nỗ lực của Musk nhằm tự động hóa các hoạt động của Bộ và áp dụng AI". "Lý do chúng tôi kiên trì như vậy là vì chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ được gọi vào làm", Hay cho biết.Hay cho biết bà dự định sẽ nghỉ việc vào ngày 1 tháng 5, trong khi 11 nhân viên khác dự kiến sẽ nhận gói đơn từ chức hoãn lại của Tổng thống Trump. Chatterjee viết rằng hai nhân viên còn lại cũng đang có kế hoạch nghỉ việc, đồng thời nói thêm rằng "mọi nhân viên được phỏng vấn đều nói rằng họ sẽ không nghỉ việc nếu không có DOGE".Một cựu quan chức cấp cao của Pentagon nói với Chatterjee rằng nhóm của Musk "không thực sự sử dụng AI" hoặc "thúc đẩy hiệu quả". "Những gì họ đang làm là đập tan mọi thứ", người đó nói.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phản pháo lại quyết định của chính phủ Trung Quốc buộc các hãng hàng không TQ ngừng nhận máy bay Boeing, liên kết động thái này với sự leo thang rộng hơn trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra khi Washington áp thuế lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh cũng chỉ thị các hãng hàng không trong nước ngừng mua thiết bị và linh kiện hàng không từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ trong động thái mà Trump gọi là động thái trả đũa.Nhắc lại nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump chỉ ra mô hình bị cáo buộc của Bắc Kinh là nhắm vào các ngành công nghiệp quan trọng của Hoa Kỳ trong các tranh chấp thương mại, lấy nông dân Hoa Kỳ làm ví dụ. Quay trở lại hiện tại, ông cáo buộc Trung Quốc sử dụng chiến thuật tương tự bằng cách rút khỏi thỏa thuận Boeing. "Thật thú vị, họ vừa từ bỏ thỏa thuận lớn với Boeing, nói rằng họ sẽ 'không nắm giữ' máy bay đã cam kết hoàn toàn", Trump đăng trên Truth Social, lập luận rằng lập trường của TQ phản ánh sự thiếu tôn trọng đối với chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.Theo báo cáo, 3 hãng hàng không chính của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ nhận 179 máy bay Boeing từ nay đến năm 2027 trong các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. Ba hãng hàng không hàng đầu của Trung Quốc - Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines - đã có kế hoạch tiếp nhận lần lượt 45 chiếc, 53 chiếc và 81 chiếc máy bay Boeing trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2027.Bắc Kinh cũng đã yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc ngừng mua thiết bị và phụ tùng liên quan đến máy bay từ các công ty Hoa Kỳ như Boeing, báo cáo của Bloomberg cho biết. Động thái ngừng mua các bộ phận liên quan đến máy bay của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ làm tăng chi phí bảo dưỡng cho các máy bay phản lực đang bay trong nước.Sự thất bại của Boeing thúc đẩy khả năng cạnh tranh cho các đối thủ Airbus và COMAC tại Trung Quốc. Các nhà đầu tư đang lưu ý. Động thái này có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho Airbus có trụ sở tại Pháp và nhà sản xuất hàng không vũ trụ trong nước của Trung Quốc là Tổng công ty máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC). Cổ phiếu của Airbus, một công ty đại chúng, đã tăng gần một phần trăm điểm sau tin tức tính đến 12 giờ trưa theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, trong khi cổ phiếu của Boeing giảm hơn một phần trăm điểm.Giá của một chiếc máy bay Boeing thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào từng mẫu máy bay. Ví dụ, một chiếc Boeing 737-700 có thể có giá khoảng 80,6 triệu đô la, trong khi một chiếc Boeing 747-8 có thể có giá 378,5 triệu đô la. Simple Flying cho rằng một chiếc Boeing MAX có thể có giá từ 55 triệu đô la đến 121 triệu đô la, tùy thuộc vào từng mẫu máy bay cụ thể.(GHI CHÚ: Khôi hài là Trump lôi tên của Biden vào. Cũng khôi hài vì Trump không nhắc chuyện tuần trước hãng hàng không Mỹ Delta Air Lines xin hoãn nhận các phi cơ Airbus từ Châu Âu vì thuế quan sẽ làm tăng giá. Giá trung bình của một chiếc Boeing 737-700 mới là khoảng 90 triệu đô la. Nếu áp thuế 100% như hiện nay, chiếc này vào tới TQ sẽ có giá gấp đôi, nhưng thuế quan hiện nay là 125%, nghĩa là đắt hơn gấp đôi, thì không thể mua được. Tương tự, Delta xin hoãn nhận Airbus A-320 vì giá 1 chiếc này là 90 triệu đô. Với Châu Âu áp thuế 25% thì cũng thê thảm.)⦿ ---- Hoa Kỳ Donald Trump cho biết "quả bóng đang ở trong sân của Trung Quốc" để quyết định xem họ có muốn đạt được thỏa thuận thuế quan với Hoa Kỳ hay không, Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với các phóng viên vào thứ Ba. Trích dẫn lời Trump, Leavitt tuyên bố rằng "Trung Quốc cần" thỏa thuận, không phải Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng quốc gia châu Á này, cũng như tất cả các quốc gia khác, muốn những gì Hoa Kỳ có, "người tiêu dùng Hoa Kỳ". Thư ký báo chí nhấn mạnh rằng Trump "mở lòng với một thỏa thuận" với Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc mới là bên cần thỏa thuận vì họ "cần tiền của chúng ta".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng vào thứ Ba rằng chính quyền của ông có thể yêu cầu các nước "lựa chọn giữa" Trung Quốc và Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán thương mại. Trump tuyên bố ông đã tạm dừng thuế quan "có đi có lại" đối với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày "do giai đoạn chuyển tiếp và nhu cầu duy trì tính linh hoạt trong quá trình đàm phán". Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng "có khả năng" số tiền kiếm được từ thuế quan "có thể lớn đến mức có thể thay thế" thuế thu nhập.⦿ ---- TQ cho Argentina vay 5 tỷ đô để phát triển kinh tế, Mỹ nổi giận nói TQ tham lam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina đã chỉ trích Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent vì "vu khống ác ý" đất nước này khi TQ tiếp tục tài trợ cho viện trợ phát triển cho các nước châu Phi và Mỹ Latinh. "Chúng tôi khuyên Hoa Kỳ nên điều chỉnh tư duy, thay vì dành thời gian liên tục bôi nhọ và tấn công Trung Quốc, can thiệp vào hợp tác đối ngoại của các nước trong khu vực", đại sứ quán cho biết, theo Reuters.Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bessent cho biết ông đã gặp Tổng thống Argentina Javier Milei - một đồng minh của Tổng thống Trump - vào thứ Hai để nhấn mạnh sự hỗ trợ kinh tế của chính quyền Trump đối với quốc gia này.Bessent, người đã chỉ trích Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan và cạnh tranh địa chính trị đang diễn ra, đã trả lời phỏng vấn BloombergTV sau cuộc họp, nơi ông cho biết chính quyền đang tìm cách giúp các nước Mỹ Latinh tránh các thỏa thuận viện trợ nước ngoài "tham lam" mà Trung Quốc đã thực hiện ở châu Phi.“Những gì chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn không xảy ra là những gì đã xảy ra ở lục địa châu Phi, nơi Trung Quốc đã ký một số thỏa thuận tham lam được đánh dấu là viện trợ, nơi họ thực sự, họ lấy… quyền khai thác khoáng sản, họ đã thêm một lượng nợ khổng lồ vào bảng cân đối kế toán của các quốc gia này”, Bessent nói, ám chỉ đến khoản đầu tư của TQ vào cơ sở hạ tầng và các dự án thương mại. Kể từ khi Trump trở lại Bạch Ốc, Bessent đã đảm nhận vai trò lãnh đạo trong chính quyền Trump và chương trình nghị sự thuế quan toàn diện của chính quyền này.Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina không đồng tình với phát biểu hôm thứ Hai của Bessent, nói rằng tuyên bố về các thỏa thuận mang tính săn mồi và số tiền nợ lớn là sai sự thật. “Mục đích của những hợp tác này là góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và cải thiện phúc lợi của người dân, điều này đã được các chính phủ và người dân thụ hưởng đón nhận rất nồng nhiệt”, đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố, được dịch từ tiếng Tây Ban Nha.Đại sứ quán lập luận rằng Hoa Kỳ đang thiếu tôn trọng đối với "các nước đang phát triển và Nam Bán cầu" và đã yêu cầu chính quyền "kiềm chế việc cố tình cản trở" sự hỗ trợ từ một quốc gia này sang quốc gia khác."Sự hợp tác của Trung Quốc với các quốc gia Mỹ Latinh - bao gồm cả Argentina - là quan hệ đối tác Nam-Nam luôn tuân thủ các nguyên tắc đối xử bình đẳng, cùng có lợi và chia sẻ lợi ích", đại sứ quán cho biết. "Nó không bao giờ nhằm mục đích tạo ra phạm vi ảnh hưởng của chúng tôi hoặc nhắm vào các bên thứ ba". Đầu tuần này, Trung Quốc và Argentina đã hoàn tất một thỏa thuận cho phép quốc gia Nam Mỹ này vay 5 tỷ đô la thông qua một giao dịch hoán đổi tiền tệ, The Associated Press đưa tin.⦿ ---- Biden: Trump đã dùng rìu "chặt chém" An sinh xã hội. 'Chính quyền mới này đã gây ra quá nhiều thiệt hại và tàn phá'. Cựu Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo vào thứ Ba rằng Tổng thống Trump đã "chặt chém" An sinh xã hội, cân nhắc đến một vấn đề quan trọng đối với hàng triệu người Mỹ khi đảng viên Dân chủ 82 tuổi này quay trở lại sân khấu quốc gia trong thời gian ngắn. Biden, người phần lớn đã tránh phát biểu trước công chúng kể từ khi rời Bạch Ốc vào tháng 1, đã đưa ra thông điệp rõ ràng của mình trong bài phát biểu buổi tối tại hội nghị toàn quốc của những người ủng hộ, cố vấn và đại diện cho người khuyết tật ở Chicago, AP đưa tin.Cựu tổng thống đã phát biểu khi những người theo đảng Dân chủ trên toàn quốc đưa ra những cảnh báo tương tự về những gì họ mô tả là Ngày hành động vì An sinh xã hội. Trong khi Biden đã xuất hiện trước công chúng một số lần trong những tuần gần đây, bài phát biểu gây chú ý hôm thứ Ba tập trung vào một vấn đề quan trọng đối với hàng chục triệu người Mỹ có thể định hình cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi rời nhiệm sở, ông công khai chỉ trích Trump, người vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Biden về nhiều vấn đề của quốc gia và thường chỉ trích người tiền nhiệm của mình bằng tên."Đây là khoảnh khắc tất cả mọi người cùng chung tay, đó là lý do tại sao tiếng nói của Tổng thống Biden trong khoảnh khắc này lại quan trọng đến vậy", lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết trong cuộc gọi với các phóng viên trước bài phát biểu của Biden.⦿ ---- Texas: Có ít nhất ba học sinh đã bị bắn tại một trường trung học ở Dallas vào thứ Ba và một học sinh thứ tư bị sượt qua bởi một viên đạn. Cảnh sát cho biết bốn học sinh của trường trung học Wilmer-Hutchins, tất cả đều là nam trong độ tuổi từ 15 đến 18, đã được đưa vào bệnh viện với các vết thương có mức độ nghiêm trọng từ không nguy hiểm đến tính mạng đến nghiêm trọng, theo báo cáo của WFAA. Một nạn nhân đã bị bắn vào chân, theo Dallas Fire-Rescue.Tại một cuộc họp báo vài giờ sau vụ xả súng lúc 1 giờ chiều, cảnh sát cho biết đã xác định được nghi phạm nhưng chưa bắt giữ ai, theo báo cáo của AP. Cảnh sát không nói rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng trong trường học. Vụ xả súng xảy ra gần một năm sau vụ xả súng trước đó tại Wilmer-Hutchins, nơi có khoảng 1.000 học sinh.⦿ ---- Khoảng 20.000 nhân viên của Sở Thuế vụ Nội địa IRS đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chấp nhận lời đề nghị từ chức hoãn lại mới nhất của chính quyền Trump. Cơ quan IRS đã tăng lên hơn 102.000 nhân viên vào năm 2024, sẽ giảm khoảng 20% nếu tất cả những nhân viên đó cuối cùng chấp nhận lời đề nghị mua lại (nhận gói tiền để về vườn).Những người chấp nhận sẽ được nghỉ phép có lương trong năm tài chính hiện tại, kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Cuộc tự nguyện về vườn sắp xảy ra của Sở Thuế vụ Nội địa đã được tiết lộ vào ngày hết hạn nộp tờ khai thuế thu nhập của người Mỹ.Truyền thông Liên bang, trích dẫn một tài liệu nội bộ, hôm thứ Ba đưa tin rằng Sở Thuế vụ Nội địa có kế hoạch cắt giảm tới 40% lực lượng lao động của mình vào thời điểm các nỗ lực cắt giảm biên chế hoàn tất. Theo tờ New York Times, tờ báo đã đưa tin về lời đề nghị từ chức vào đầu thứ Ba, khoảng 12.000 nhân viên và nhân viên thử việc của Sở Thuế vụ Nội địa đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ tháng 1.⦿ ---- CDC: 1 trong 31 trẻ 8 tuổi mắc chứng tự kỷ. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh , chẩn đoán mắc chứng tự kỷ đã tăng đáng kể từ năm 2020 đến năm 2022 và đã tăng mạnh kể từ năm 2000. Theo báo cáo được công bố hôm thứ Ba, ước tính cứ 31 trẻ 8 tuổi thì có một trẻ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder) vào năm 2022, tăng so với ước tính cứ 36 trẻ hai năm trước đó. Tỷ lệ này chỉ là một trong 150 vào năm 2000. Đến năm 2016, tỷ lệ này là một trong 54.Các nhà nghiên cứu cho biết sự gia tăng này phần lớn là do những cải thiện trong việc phát hiện ASD và khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với các dịch vụ và sàng lọc, ABC News đưa tin. Định nghĩa về chứng tự kỷ cũng đã được mở rộng, với bệnh Asperger và các rối loạn tương tự được phân loại là ASD bắt đầu từ năm 2013.CDC đã sử dụng dữ liệu từ 16 địa điểm tại 14 tiểu bang và Puerto Rico. Các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ sức khỏe và hồ sơ học tập của trẻ 8 tuổi vì hầu hết các chẩn đoán tự kỷ đều được đưa ra ở độ tuổi đó, AP đưa tin. "Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này là các biểu hiện phổ biến đến khó tin của chứng tự kỷ", Zachary Warren, một trong những tác giả của báo cáo, chia sẻ với NBC News. Ông cho biết các bác sĩ giỏi hơn bao giờ hết trong việc xác định ASD. "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã trở nên cực kỳ hiệu quả trong công tác giám sát này", Warren nói. Theo báo cáo của CDC, ASD phổ biến hơn 3,4 lần ở trẻ trai.Nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được biết rõ, mặc dù các nhà nghiên cứu tin rằng di truyền đóng vai trò lớn, NBC đưa tin. Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét các yếu tố bao gồm độ tuổi của người cha, người mẹ có bị tiểu đường hay không và tiếp xúc với một số hóa chất nhất định, AP đưa tin. Các báo cáo về mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ đã bị bác bỏ từ nhiều năm trước, mặc dù Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy đã gợi ý ngược lại. Gần đây, ông đã tuyên bố sẽ xác định nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ trong vòng sáu tháng và CDC đã phát động một cuộc tìm kiếm mới về mối liên hệ với vaccine.⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom (D) đã ký luật để thu hẹp khoảng cách tài trợ Medicaid trị giá 2,8 tỷ đô la mặc dù đảng Cộng hòa tại tiểu bang của ông phản đối. Hôm thứ Hai, Newsom đã ký luật để thu hẹp khoảng cách ngân sách trong các dịch vụ Medicaid của tiểu bang nhằm đảm bảo phạm vi bảo hiểm cho 15 triệu người cho đến tháng 6. Đây là một phần trong kế hoạch của California nhằm khắc phục khoảng cách 6,2 tỷ đô la trong ngân sách Medicaid của tiểu bang sau khi tiểu bang này triển khai chương trình mở rộng để cung cấp bảo hiểm cho tất cả người lớn có thu nhập thấp bất kể tình trạng nhập cư của họ, The Associated Press đưa tin.AP lưu ý rằng việc mở rộng này đã tốn kém hơn so với dự kiến ban đầu và có thể buộc Newsom và các đảng viên Dân chủ khác phải đánh giá lại. Dân Biểu tiểu bang Carl DeMaio (R) cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng ông chính thức yêu cầu điều tra "vụ bê bối Medi-Cal". Medi-Cal là tên chương trình Medicaid của tiểu bang.“Ông Newsom đã làm phá sản chương trình bằng cách cung cấp 10 tỷ đô la chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp—và có bằng chứng rõ ràng cho thấy ông ấy đã cố gắng bất hợp pháp để được hoàn trả Medicaid của liên bang”, DeMaio cho biết trên nền tảng xã hội X.Thượng nghị sĩ Brian Jones (R) cũng chỉ trích đảng Dân chủ và kế hoạch của Newsom, chỉ trích thực tế là khoản tài trợ được trao cho bất kỳ ai trong tiểu bang, bất kể tình trạng nhập cư của họ. (GHI CHÚ: Đây là cuộc tranh luận có từ lâu, rằng California có nên bảo hiểm y tế cho di dân lậu hay không? Tiểu bang đã cho trẻ em di dân lậu học miễn phí bậc 12 năm, cho các di dân lậu có việc làm và đóng thuế có bằng lái xe [vì nếu không cho thì họ lái ẩu gây tai nạn]. Nhưng bảo hiểm y tế thì quá tốn kém. Nếu không khám, không chữa bệnh cho họ, thì sẽ không kiểm tar được và sẽ gây ra những trận dịch chết người tương lai, mà họ là người hàng xóm của mình. Dân Chủ nói phải chữa bệnh cho họ, Cộng Hòa nói không.)Vào năm 2024, tiểu bang dự kiến rằng có tới 700.000 cư dân tiểu bang đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể nhận được bảo hiểm từ chương trình. Kế hoạch này được coi là một trong những kế hoạch mở rộng phạm vi bảo hiểm đầy tham vọng nhất của tiểu bang trong những năm gần đây. Ban đầu, kế hoạch này dự kiến sẽ tiêu tốn của tiểu bang khoảng 3,1 tỷ đô la và là cách để đảng Dân chủ tiến gần hơn đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân cho người dân California.Trong khi đảng Cộng hòa tại tiểu bang chỉ trích phạm vi bảo hiểm của Newsom dành cho người nhập cư trong kế hoạch, ông cho biết việc thu hẹp phạm vi bảo hiểm "không nằm trong chương trình nghị sự của tôi". Tuy nhiên, AP lưu ý rằng những đảng viên Dân chủ khác cảnh báo rằng vẫn còn những lựa chọn khó khăn ở phía trước.⦿ ---- Y như phim: Kẻ trộm đào hầm, chui vào cửa hàng trang sức L.A. và lấy cắp 20 triệu đô la hàng hóa, chủ cửa hàng cho biết. Chủ tiệm Love Jewels cho biết nghi phạm trộm mất nhiều tuần để đào hầm vào cửa hàng của họ, sử dụng rạp chiếu phim bỏ hoang bên cạnh để thực hiện việc này. Cuộc truy tìm đang được tiến hành để tìm kiếm một nhóm trộm đã đánh cắp hàng triệu đô la hàng hóa và tiền mặt sau khi chúng đào hầm vào một cửa hàng trang sức ở trung tâm thành phố Los Angeles.Chủ tiệm nữ trang Love Jewels cho biết họ đã mất hàng triệu đô la sau vụ đột nhập phức tạp vào cuối tuần. Họ nghi ngờ kẻ trộm mất nhiều tuần để đào hầm vào cửa hàng của họ, sử dụng rạp chiếu phim bỏ hoang bên cạnh để thực hiện việc này. "Có lẽ chúng đã vào đó mỗi đêm, từ từ đào hầm cho đến khi có đủ chỗ để chúng đột nhập", con trai của chủ cửa hàng, người muốn che giấu danh tính, nói với NBC4. Chủ tiệm tin rằng bọn trộm mất nhiều giờ để cắt két sắt của họ.Love Jewel là một cửa hàng do gia đình tự quản, và chủ cửa hàng tin rằng họ đã mất hơn 20 triệu đô la. Cảnh sát không xác nhận con số đó nhưng họ cho biết họ đang điều tra vụ án. "Trong kinh doanh vàng, bạn tái đầu tư mọi thứ nên tất cả tiền của chúng tôi đều nằm trong két sắt", người con trai nói. "Họ đã có thể vô hiệu hóa camera, vô hiệu hóa báo động và họ có thể đột nhập vào cả hai két sắt", người con trai nói. "Có lẽ họ đã ở đây năm, sáu giờ".⦿ ---- Hai đại học khó vào nhất trên toàn quốc đều nằm ở California, dựa trên tỷ lệ trúng tuyển và các yếu tố khác để xác định tính độc quyền [của trường]. Đại học Minerva University, một trường được thành lập năm 2012, chỉ tuyển 19 sinh viên học mỗi học kỳ (semester) và SV mỗi học kỳ phải tới cư ở một quốc gia mới, là trường khó vào nhất, chỉ tuyển một phần trăm trong tổng số tất cả các ứng viên. Minerva University hiện có 1.000 SV, cho SV bắt đầu chương trình học tại San Francisco, sau đó sống tại Seoul, Đài Bắc, Hyderabad, Buenos Aires, Tokyo, Berlin, rồi kết thúc chương trình học tại San Francisco.

Đứng thứ hai về khó tuyển sinh là Viện Công nghệ California (CIT: California Institute of Technology), chỉ tuyển 3%, hơn MIT một vài bậc. California có 33 đại học trong danh sách Các trường cao đẳng khó vào nhất năm 2025 (2025 Hardest Colleges To Get Into) của Niche, bảng xếp hạng của tổ chức này tập trung vào giáo dục và những nơi tốt nhất để sinh sống. Trong đó có bốn trường nằm trong top 20 toàn quốc.

Các đại học ở California, tỷ lệ trúng tuyển và bảng xếp hạng toàn quốc của họ được liệt kê bên dưới. Khó tuyển sinh nhất, theo thứ :

. Minerva University: 1%, khó tuyển nhất: 1st

. California Institute of Technology: 3%, 2nd

. Stanford University: 4%, 4th

. Pomona College: 7%, 17th

. UCLA: 9%, 24th

. Claremont McKenna College: 10%, 29th

. Stanbridge University: 11%, 32nd

. UC Berkeley: 11%, 34th

. University of Southern California: 12%, 40th

. Harvey Mudd College: 13%, 46th

. Pitzer College: 18%, 62nd

. UC Irvine: 21%, 68th

. UC San Diego: 24%, 77th

. California Institute of the Arts: 25%, 82nd

. UC Santa Barbara: 26%, 85th

.

⦿ ---- Thủ đô Đan Mạch của Hoa Kỳ, tức thị trấn Solvang ở California được USA Today vinh danh là Thị trấn nhỏ tốt nhất miền Tây Hoa Kỳ. Tuần trước, trung tâm du lịch lấy cảm hứng từ Đan Mạch ở vùng rượu vang Santa Barbara County đã được vinh danh là nơi đứng đầu trong Giải thưởng Du lịch do độc giả bình chọn thường niên 10Best Readers’ Choice của ấn phẩm này. Solvang đã vượt qua Astoria (Oregon) và Healdsburg (California) để giành vị trí cao nhất trong hạng mục này.

.

"Thân thiện với chó và lý tưởng cho trẻ em, Solvang, nổi tiếng với bầu không khí Đan Mạch-Mỹ, kiến trúc và chi tiết thiết kế, bánh ngọt và tiệm bánh, cùng nhiều lựa chọn nếm thử rượu vang, cũng tự hào có hàng chục cửa hàng thời trang, nhà hàng và nhà cung cấp thực phẩm cao cấp độc đáo", USA Today viết. "Những người bán sách độc lập được tuyển chọn cẩn thận và các nhà cung cấp hàng gia dụng cao cấp hòa mình vào các cửa hàng dành cho trẻ em và cửa hàng quà tặng bảo tàng giống như trong truyện cổ tích".

.

Thị trấn có thể đi bộ ở trung tâm Thung lũng Santa Ynez bao gồm các sân trong, không gian chung và địa điểm ngoài trời, cũng như ngôi nhà cố định mới của một cư dân thần thoại khổng lồ. Thị trấn này cũng đứng thứ 5 trong một hạng mục khác, Cảnh quan ẩm thực thị trấn nhỏ tuyệt vời nhất, với độc giả nêu bật "ẩm thực đường phố cao cấp" của thị trấn như bánh quy xoắn và xúc xích châu Âu, và các nhà hàng cao cấp được vinh danh Michelin.

.

⦿ ---- Một khu học chánh ở Nam California đã bị tòa ra lệnh phải trả 48 triệu đô la liên quan đến hành vi xâm hại tình dục sáu học sinh trong nhiều năm của một cựu giáo viên tiểu học, một công ty luật thông báo hôm thứ Ba. Quyết định chống lại Khu học chánh Mountain View ở El Monte đã được đưa ra bởi bồi thẩm đoàn gồm 12 người vào thứ Hai, theo Michael S. Carrillo của Công ty luật Carrillo, LLP, tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

.

Bồi thẩm đoàn nhận thấy Khu học chánh đã cẩu thả trong việc giám sát và tuyển dụng cựu giáo viên Joseph Baldenebro khi ông này đang làm việc tại Trường tiểu học Miramonte. Baldenebro đã bị kết tội xâm hại sáu học sinh lớp 4 và lớp 5 trong khuôn viên trường và ban đầu bị kết án tám năm tù trước khi tăng thêm 12 năm tù khi có thêm nạn nhân trình diện, theo thông cáo báo chí.

.

“Các vụ xâm hại tình dục bắt đầu vào cuối những năm 1990 cho đến năm 2017 và trong suốt những năm đó, Khu học chánh Mountain View đã chọn cách phớt lờ những cảnh báo của nhiều giáo viên và học sinh về hành vi không phù hợp của giáo viên tiểu học, ông Baldenebro,” bản tin nêu rõ. Khu học chánh Mountain View sẽ phải trả 36.225.000,00 đô la trong số 48 triệu đô la cho sáu nạn nhân.

.

⦿ ---- 90 tỷ đôla bốc hơi: Các chính sách của Tổng thống Donald Trump có thể khiến nền kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại 90 tỷ đô la trong năm nay do mất doanh thu du lịch và xuất cảng, theo các nhà phân tích tại Goldman Sachs. Nhiều du khách nước ngoài đang tránh Hoa Kỳ vì lo ngại về sự thù địch gia tăng tại biên giới, bao gồm các báo cáo về việc khách du lịch châu Âu bị giam giữ trong nhiều tuần tại các trung tâm nhập cư của Hoa Kỳ. Những người khác tức giận về các cuộc chiến thương mại của Trump và cách ông đối xử với các đồng minh của Hoa Kỳ - đặc biệt là Canada - và đang tẩy chay du lịch và sản phẩm của Hoa Kỳ.

.

Tháng trước, lượng khách quốc tế đã giảm 10 phần trăm so với một năm trước đó, mặc dù ban đầu Hoa Kỳ dự kiến sẽ chào đón gần kỷ lục 77 triệu du khách nước ngoài trong năm nay. Lượng đặt vé máy bay của Canada cho mùa du lịch hè đã giảm đáng kinh ngạc 70 phần trăm sau khi Trump nhiều lần đe dọa sẽ sáp nhập đất nước này và biến nó thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Một số tập đoàn khách sạn cũng báo cáo rằng lượng đặt phòng từ du khách châu Âu đã giảm 25 phần trăm. Gần 20 tỷ đô la chi tiêu bán lẻ từ du khách quốc tế có thể gặp rủi ro.

.

⦿ ---- HỎI 1: Để có 1 ngày tuyệt hảo: 6 giờ cho gia đình, 2 giờ với bạn bè, 2 giờ thể dục, 1 giờ rưỡi giao lưu xã hội?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Có một ngày hoàn hảo không? Các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát sử dụng thời gian của người Mỹ. Những người tham gia đã điền vào thời gian họ dành cho 100 hoạt động khác nhau — bao gồm mọi thứ từ thời gian dành cho gia đình và bạn bè, thời gian một người lướt điện thoại, thời gian họ dành cho việc tập thể dục, v.v. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã chú ý kỹ đến những gì mọi người coi là ngày "tốt hơn bình thường" của họ và xem xét thời gian dành cho các hoạt động lý tưởng của họ. Kết quả là, các chuyên gia đã phân tích những gì họ nghĩ là công thức cho một ngày tuyệt vời — bất kể đó là ngày nào trong tuần. Đây là: các nhà nghiên cứu tin rằng mọi người nên dành sáu giờ mỗi ngày cho gia đình, sau đó là hai giờ với bạn bè. Sau đó, mọi người chỉ nên dành khoảng 1,5 giờ để giao lưu. Các chuyên gia cho rằng hai giờ tập thể dục là một ý tưởng hay, nhưng chỉ nên dành một giờ để ăn uống. Chi tiết:

https://nypost.com/2025/04/14/lifestyle/this-is-how-to-have-the-perfect-day-study-reveals/

.

⦿ ---- HỎI 2: Truyền tin sai, giao tiếp kém giữa các nhân viên bệnh viện thường xuyên khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết, sự giao tiếp không tốt giữa các nhân viên bệnh viện thường xuyên khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo hôm thứ Hai trên tạp chí Annals of Internal Medicine rằng sự giao tiếp kém giữa các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã góp phần gây ra 25% các trục trặc tại bệnh viện khiến sự an toàn của bệnh nhân gặp nguy hiểm. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/15/uk-miscommunication-health-professionals-patient-rick-study/1391744733384/

.

.