Sài Gòn chống dịch: phong tỏa, giãn cách 2 tuần, xét nghiệm toàn dân SG, dò ra hơn 62,000 người F1 & F2, truy tố hình sự Hội Thánh Phục Hưng đã để lây dịch, Mục sư Hội Thánh gửi Thư Xin Lỗi...

.

- Sài Gòn chống dịch: phong tỏa, giãn cách 2 tuần, xét nghiệm toàn dân SG, dò ra hơn 62,000 người F1 & F2, truy tố hình sự Hội Thánh Phục Hưng đã để lây dịch, Mục sư Hội Thánh gửi Thư Xin Lỗi, Phúc thư gửi Biden xin thêm thuốc chích ngừa và xin chuyển giao công nghệ bào chế

- Thắng Đỗ: San Jose xây trung tâm y tế đa khoa Việt, sẽ có nhiều biểu tượng VN

- California tưng bừng, như hết đại dịch: bờ biển, tiệm ăn, khách sạn đông nghẹt

- Phi trường quốc tế LAX kỷ lục 2021 hôm Thứ Sáu: 78,000 hành khách qua cổng

- các tiểu bang Cộng Hòa ra luật tẩy não học trò: cấm dạy về sắc tộc, kỳ thị, cướp đất

- Đài Fox tố Harris "quên" ý nghĩa Memorial Day, quên là Trump mắng tử sĩ là "bọn khờ"

- Florida: 3 tay súng xuống xe, bắn xả vào đám đông, làm 2 chết, 25 bị thương

- Houston: 117 nhân viên kiện bệnh viện HMH, xin miễn chích ngừa vì sợ thí nghiệm

- tiệm cà phê Bắc California sẽ tính tiền thêm 5 đô nếu khách mang khẩu trang

- Roger Stone thú nhận: Trump hết chạy, sẽ bị truy tố khi đếm xong phiếu Arizona

- HỎI 1: Có phải dưa hấu được phong danh hiệu là "Rau Chính Thức của Tiểu Bang Oklahoma"? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Quốc Hội Mỹ muốn ngoại giao Hoa Kỳ kết thân hơn với Đài Loan? ĐÁP 2: Có 1 dự luật muốn như thế.

.

QUẬN CAM (VB- 30/5/2021) --- Hoa Kỳ đang trong những ngày cuối tuần của Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day). Đài Fox News, với truyền thống nổi tiếng là ủng hộ Trump cuồng nhiệt, hôm Chủ Nhật đã chỉ trích Phó Tổng Thống Kamala Harris sau khi bà phóng tweet lên mạng Twitter chúc lành "Enjoy the long weekend" (Hãy vui nghỉ một cuối tuần dài). Chính thức, lễ này là Thứ Hai.

.

Will Cain, người dẫn chương trình Fox & Friends, chỉ vào tweet này của bà Harris và nói rằng nhiều người nổi giận vì "các lãnh tụ trong quốc gia này không còn nhớ ý nghĩa của cuối tuần này." Pete Hegseth, ngườic ũngd ẫn chương trình, nói rằng hãy nhớ không chỉ là 1 cuối tuần dài, mà phải nhớ hình ảnh chiến binh Mỹ đổ bộ bờ biển Normandy, trận tấn công chiếm đảo Iwo Jima, và rồi Hegseth chửi mắng antifa.

.

Tuy nhiên, Fox News trong năm 2018 đã từng vặn vẹo khi Trump khi nói về các lính Mỹ tử trận ở Pháp khi được mời thăm nghĩa trang Aisne-Marne American Cemetery rằng lính Mỹ tử trận chỉ là "bọn thua cuộc" và "bọn khờ dại" ('losers' and 'suckers') --- hàm ý, những người "thông minh" như Trump thì trốn lính, vượt qua 5 đợt tuyển binh thời Cuộc Chiến VN. TRump cũng từ chỉ trích Thượng nghị sĩ John McCain rằng để VC bắt làm tù binh chỉ là kẻ thua cuộc.

.

--- Lại nổ súng sáng Chủ Nhật 30/5/2021. Hai người chết, hơn 20 người bị thương bên ngoài một trung tâm chơi billiards tại Hialeah, một thị trấn phía bắc Miami tại Florida. Alfredo Ramirez III, Trưởng Ty Cảnh Sát Miami-Dade, nói hơn 20 nạn nhân bị bắn và 2 người đã chết.

.

Một xe hiệu Nissan Pathfinder màu trắng trờ tới nơi này, 3 người từ xe bước ra mang theo súng tấn công, xả súng bắn vào đám đông đang tụ họp dự buổi hòa nhạc ở nơi này. CNN nói có khoảng 25 người bị thương chở đi cấp cứu. Cảnh sát nói chưa có nghi can nào bị bắt.

.

--- Một tòa nhà mới đang xây dựng nơi trung tâm khu Little Saigon của San Jose, để trở thành nơi cung cấp dịch vụ y tế cho người Mỹ gốc Việt, hiện dân số là 11% trong tổng dân số thành phố. KPIX ghi lời Betty Duong, người chỉ huy dự án Vietnamese American Service Center này trên đường Senter, nói chưa từng có gì tương tự như thế tại Hoa Kỳ (nghĩa là: không giống ai).

.

TRung tâm y tế dự kiến xây với 65 triệu đôla, sẽ tập trung nhiều dịch vụ về y khoa, nha khoa, dinh dưỡng, bệnh tâm thần, chăm sóc trẻ và nhiều nữa. Mục đích nhằm vượt qua trở ngại ngôn ngữ: hơn 60% người Mỹ gốc Việt vùng South Bay có tiếng Anh kém, và hơn 1/2 không biết rằng quận có cung cấp dịch vụ y tế.

.

Thang Do, Tổng quản trị của Aedis Architects, thiết kế xây dựng trung tâm y tế này, nói rằng tòa nhà sẽ phản ánh văn hóa Việt Nam, trong khi đón mọi người tới, tạo ra một cảm giác tự hào rằng cộng đồng có một trung tâm tuyệtv ời đẹp đẽ để gọi là nhà. Sẽ có nhiều biểu tượng Việt Nam trong kiến trúc, như chữ V khổng lồ, hình ảnh cây tre nơi cửa sổ, nón lá... Sẽ khánh thánh tháng 10/2021.

.

--- Bản tin sau tổng hợp từ Bộ Y Tế và báo, đài VN, hình trích từ nhiều video. TP Sài Gòn sẽ tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm trên diện rộng toàn TP. Toàn bộ Sài Gòn sẽ giãn cách xã hội kéo dài 15 ngày, từ 0h ngày 31-5-2021. Toàn thành phố giãn cách theo chỉ thị 15: không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; cách xa tối thiểu 2m khi giao tiếp. Dân (đặc biệt là người trên 60 tuổi) không nên ra khỏi nhà.



.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày cũng từ 0h ngày 31-5: gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường.

.

Tính vào đêm 30/5/2021 tại Sài Gòn đã dò ra hơn 62,000 trường hợp F1, F2 (ghi chú: F0 là người dương tính coronavirus, còn F1 là âm tính nhưng đã gặp người bị dương tính, F2 là người đã gặp người F1 trong vòng 2 mét).

.

Khi có lệnh giãn cách, các siêu thị Sài Gòn đông nghẹt người tới mua sắm. Nơi lối vào siêu thị, mọi người được nhân viên nhắc nhở xếp hàng, đeo khẩu trang và khử khuẩn tay. Các lối đi trong các siêu thị dường như không còn chỗ trống. Các quầy hàng thực phẩm đông lạnh, hoa quả đều "cháy hàng".



.

Trong ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới, bao gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai và 250 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (124), Thành phố Sài Gòn (59), Bắc Ninh (43) Hà Nội (18) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1). Tính đến 18h ngày 30/5, Việt Nam có tổng cộng 5.604 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.034 ca.

.

Ngày 30.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden để trao đổi về quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Phúc cảm ơn Mỹ đã là bên đóng góp lớn khi cam kết tài trợ 4 tỉ USD cho sáng kiến Tiếp cận Toàn cầu Vaccine COVID-19 (COVAX) và thông báo với Tổng thống Joe Biden việc Việt Nam đã nhận hai đợt vaccine với khoảng 2,5 triệu liều từ sáng kiến này.



.

Phúc cũng nhắc Biden rằng VN hoan nghênh việc Mỹ cam kết sẽ đóng góp thêm 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đang có những diễn biến rất phức tạp. Phúc mong Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19.

.

Từ ngày 26-29/5, Sài Gòn đã có 98 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; trong đó hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Tin Lành truyền giáo Phục Hưng (do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách). Công an nói nhóm truyền giáo này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người. Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra.



.

Mục sư Phương Văn Tần, quản nhiệm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đã gửi Thư xin lỗi tới "Quý vị thân hữu, quý bà con nhân dân/ Quý cấp, các cơ quan chức năng TPHCM/ Cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch/ Quý tín hữu, các mục sư các Hội Thánh Tin Lành".

.

Các báo trích thư này rằng: "Tôi là Mục sư Phương Văn Tân, cùng với vợ là Mục sư Võ Xuân Loan đồng quản nhiệm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, đường Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM. Những ngày này, trên giường bệnh, chúng tôi đau xót về thể chất lẫn tinh thần về những việc đang diễn ra. Tình hình lây lan dịch bệnh lại diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống không biết bao nhiêu người. Thật đau lòng, một trong những ổ dịch khởi phát từ Hội Thánh chúng tôi."

.

--- Roger Stone, nhà hoạt động Cộng Hòa lâu năm và là cố vấn không chính thức của Trump, hôm Thứ Sáu lên đài "InfoWars" trả lời phỏng vấn của Alex Jones, thú nhận rằng trước sau gì Trump cũng bị truy tố hình sự, nhưng điều tất yếu này Stone gọi là "săn phù thủy."

.

Báo Salon ghi lại nhận định của Stone, nói rằng cả 2 tội dự kiến Trump sẽ bị truy tố là trốn thuế và gian lận tài chánh đều là "bịa đặt" theo dàn dựng của Công Tố Cyrus Vance Jr. trong âm mưu chính trị. Thời điểm công bố lệnh truy tố theo Stone đoán sẽ là khi hoàn tất cuộc kiểm toán phiếu bầu ở quận Maricopa County, Arizona, mà Trump và Cộng Hòa quy chụp vô căn cứ là gian lận.

.

Tuy nhiên, Stone không giải thích về những thông tin về đại bồi thẩm đoàn đang triệu tập để điều tra Trump về gian lận tài chánh và trốn thuế. Cũng như không nhắc tới hồ sơ thuế của Trump liên tục bị giấu. Và tại sao Trump chưa từng đóng thuế chỉ trừ 2 năm trong Bạch Ốc, mỗi năm chỉ đóng 750 đôla.

.

Cũng trong buổi nói chuyện, Stone đưa ra lời "tiên tri" rằng vào khoảng ngày 4 tháng 7/2021, Biden sẽ cho người Trung Quốc chiếm lấy Hoa Kỳ, một lời tiên đoán Trump liên tục bịa đặt và tung ra từ trước bầu cử 2020. Bất kể rằng các diễn tiến cho thấy Biden đang kết thân với Nhật, Nam Hàn và Đài Loan để làm vòng vây kềm chế Trung Quốc. Báo Salon xin phỏng vấn, nhưng Stone không trả lời.

.

--- Phi trường quốc tế LAX (Los Angeles International Airport) đã đạt kỷ lục 2021 hôm Thứ Sáu 28/5/2021, với hơn 78,000 hành khách đi qua cổng giám sát của Sở An Ninh Giao Thông đặt ở phi trường, trước những ngày cuối tuần của Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Các phi trường khắp Hoa Kỳ cũng bận rộn hơn trong những ngày này, so với 2020.

.

Các viên chức LAX nhắc hành khách rằng nên tới phi trường sớm, trước 2 tiếng đồng hồ so với giờ bay, và nên lập kế hoạch cho đậu xe, nếu tới bằng xe hơi. Tính toàn quốc, dự kiến hơn 37 triệu người sẽ du hành từ 27/5 tới hết ngày 31/5/2021, tức là tăng 60% so với năm ngoái, khi kỷ lục thấp là 23 triệu người, theo dữ kiện của American Automobile Association.

.

--- Người dân California trong cuối tuần của ngày lễ Memorial Day (Lễ Chiến Sĩ Trận Vong) đang rủ nhau ra các bờ biển đông nghẹt. Du khách lũ lượt tới mặt ngó ra biển của San Francisco ở Bắc California. Tại thị trấn biển Santa Monica ở Nam California, sân đậu xe ven biển và nơi các công viên chen chúc chật chội. Nhiều sân cắm trại, tiệm ăn và khách sạn được đặt chỗ trước nhiều ngày.

.

Tiểu bang California tưng bừng y hệt như không hề có đại dịch. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh nói rằng khách nhiều tới nổi không ngờ. Hunt Bailie, chủ tiệm cho thuê xe đạp Sonoma Adventures và làm tour du lịch ở thị trấn Sonoma, nói với báo Press Democrat ở Santa Rosa rằng không đủ cung cấp nước uống, thế là bây giờ uống thẳng từ nước vòi chữa lửa.

.

Thực tế, dịch COVID-19 vẫn còn tại California. Khoảng 90% dân số tiểu bang bây giờ nằm trong các quận bị hạn chế ít về kinh doanh và hoạt động vì đã giảm số người lây bệnh. Vào ngày 15/6/2021, California mới gỡ bỏ hệ thống kiểm soát theo mức độ lây dịch, và lúc đó là cho gỡ khẩu trang và miễn giãn cách xã hội.

.

--- Cộng Hòa nhiều tiểu bang đang rủ nhau tẩy não học sinh, xóa sạch đi quá khứ kỳ thị màu da của lịch sử Hoa Kỳ. Tại tiểu bang Idaho, các giáo sư và giáo viên bị cấm, không cho nói với sinh viên học sinh về sắc tộc. Tại tiểu bang Oklahoma, giáo viên bị cấm nói về chuyện có một số người có thái độ kỳ thị hay đàn áp sắc tộc, dù là một cách ý thức hay vô thức. Tại tiểu bang Tennessee, các trường sẽ bị cắt ngân sách tài trợt ừ tiểu bang nếu bài học dạy trong trường mang một số khái niệm cụ thể về sắc tộc và về k2y th5i sắc tộc.

.

Các Thống Đốc và các quốc hội tại các tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát khắp Hoa Kỳ đang tìm cách định nghĩa về các khái niệm liên hệ sắc tộc theo ý họ để dạy ở các trường và đại học công lập, một phản ứng tẩy xóa lịch sử sau vụ cảnh sát giết chết George Floyd năm ngoái. Các biện pháp đó đã ký thành luật ở ít nhất là 3 tiểu bang và đang được xem xét ở thêm hơn một tá tiểu bang khác.

.

Các nhà giáo dục lo ngại về hậu quả trong lớp học, và rằng học sinh sẽ bị cho học lịch sử Mỹ với phần quá khứ kỳ thị sắc tộc bị tẩy trắng. Lakeisha Patterson, một giáo viên lớp 3 chuyên về Anh văn và khoa học xã hội, đang cư ngụ ở Houston, lo ngại về dự luật đang xem xét ở Texas, mà cô nói là sẽ "bịt những tiếng nói của những người đã cảm thấy là bị áp bức [về sắc tộc]."

.

Có ít nhất 16 tiểu bang đang xem xét hay đã ký thành luật, trong đó hạn chế việc dạy về các khái niệm liên hệ tới “critical race theory” (lý thuyết sắc tộc phê phán) --- trong đó kể lại lịch sử Mỹ trong cái nhìn luật pháp phê phán, nêu ra các trường hợp luật liên bang đối xử bất công với người da màu và rằng Hoa Kỳ được thành lập trên hành vị cướp đất và lao động cưỡng bách. Các tiểu bang này có: Arizona, Arkansas, Idaho, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas và West Virginia.

.

--- Một đơn khiếu nại, ký tên 117 nhân viên tại bệnh viện Houston Methodist Hospital kiện ban giám đốc về yêu cầu nhân viên chích ngừa COVID-19. Nhóm nhân viên này nói, bị cưỡng bách chích ngừa là bất hợp pháp, theo báo Washington Post, và bệnh viện đang cưỡng bách nhân viên làm "con heo thí nghiệm" để được tiếp tục có việc làm.

.

Yêu cầu của bệnh viện cho hạn chót là ngày 7/6/2021 để chích ngừa. Đơn khiếu nại cũng nêu ra thuyết âm mưu rằng thuốc chích ngừa là thử nghiệm thuốc COVID-19 mRNA nhằm làm biến đổi nhiễm sắc thể (gene) của người bị chích ngừa. Bệnh viện Houston Methodist Hospital cho biết hiện nay 99% trong tổng số 26,000 nhân viên đã chích ngừa.

.

--- Một tiệm cà phê tại thị trấn biển Mendocino, Bắc California, cho biết sẽ tính tiền khách hàng thêm 5 đôla nếu khách hàng mang khẩu trang hay "khoe khoang" về chuyện chích ngừa COVID-19. Tiệm cà phê này tên là Fiddleheads Café, treo bảng ghi rõ "Thêm lệ phí $5 vào phiếu đặt hàng trong khi mang khẩu trang." Dòng chữ nhỏ hơn ghi trên bảng rằng bất kỳ khách hàng nào bị bắt gặp khoe khoang chích ngừa cũng sẽ bị tính lệ phí thêm.

.

Chris Castleman là chủ tiệm Fiddleheads Café, nói với Fox News rằng lệ phí thu thêm đó sẽ trao cho các hội từ thiện hiện đã bị tràn ngập gánh nặng vì chính quyền phong tỏa các cơ sở kinh doanh thời gian qua, và các hội đó sẽ giúp xóa nghèo, giảm nạn bạo lực gia đình, ngừa tự sát. Castleman nói đã có nhiều người sẵn lòng trả thêm lệ phí khi nghe là góp từ thiện, có khoảng 100 khách hàng như thế.

.

--- HỎI 1: Có phải dưa hấu được phong danh hiệu là "Rau Chính Thức của Tiểu Bang Oklahoma"?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong năm 2021, nhiều người kinh ngạc khi thấy một luật lạ thường được ký ở Oklahoma. Dưa hấu là trái cây, nhưng cũng là rau. Dự luật ban đầu đệ trình năm 2007, có tên là dự luật HB-1669, ghi thêm câu tuyên bố vào bộ luật Oklahoma: "Dưa hấu là rau chính thức của tiểu bang Oklahoma.” Nhưng tới tháng 3/2007, Hạ Viện tiểu bang thông qua ở tỷ phiếu 78-19, và Thượng Viện thông qua ở tỷ phiếu 44-2. Ngày 24/4/2007, Thống Đốc [lúc đó là] Brad Henry ký thành luật. Nhưng tới tháng 5/2021, mớig hi vào Bộ Luật Oklahoma, chương Sec. 25-98.15 rằng: "Dưa hấu là rau chính thức của tiểu bang Oklahoma.”

. Cần ghi nhớ rằng trái cây chính thức của Oklahoma là trái dâu tây (strawberry). Thị trấn Rush Springs của Oklahoma tự gọi là "Thủ đô dưa hấu của thế giới" (“The Watermelon Capital of the World”). Chi tiết ở:

https://www.snopes.com/fact-check/watermelon-oklahoma-vegetable/

.

--- HỎI 2: Quốc Hội Mỹ muốn ngoại giao Hoa Kỳ kết thân hơn với Đài Loan?

.

ĐÁP 2: Có 1 dự luật muốn như thế. Một nhóm 6 dân cử Hoa Kỳ trìnhd ự luật hôm Thứ Sáu 28/5/2021 để kết thân với Đài Loan, đổi tên trụ sở ngoại giao Đài Loan atị thủ đô Mỹ đang có tên là Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO) (Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế và Văn Hóa Đài Loan) thành Taiwan Representative Office (Văn Phòng Đại Diện Đài Loan). Tuy nhiên, còn chờ xem. Chi tiết ở:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4212704

.

.