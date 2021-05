Phật Quan Âm Thiền Tự: Lễ Phật Đản ngày Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021

PHẬT QUAN ÂM THIỀN TỰ

QUAN-ÂM ZEN BUDDHIST ASSOCIATION

A Non-Profit Organization 501 (C) (3)

THƯ MỜI PHẬT ĐẢN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quý Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử Thiện Nam Tín Nữ xa gần,



Ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Ngài là Đấng Cha Lành của tất cả chúng sanh. Ngài đã mở đường giác ngộ, từ, bi, hỷ,xã . Và là bậc Thầy tiên phong phá tan giai cấp kỳ thị chủng tộc, đem bình đẳng nhân quyền cho thế giới loài người. Với giáo pháp vi diệu, Ngài đã chỉ dạy cho vô số chúng sanh con đường thoát vòng trầm luân thống khổ. Để tưởng nhớ Ân đức sâu dầy Bậc Thầy cao quý của Trời, Người. Phật Quan Âm Thiền Tự, sẽ tổ chức



Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2565:



Vào lúc 11:00 Chủ Nhật, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021 (26-4-Tân Sửu)

Tại Phật Quan Âm Thiền Tự, 7922 Santa Catalina Ave., Stanton, CA 90680.



Hòa Thượng Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự



Chúng tôi kính mời chư vị hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu, quang lâm tham dự Lễ Phật Đản. Để chúng ta có dịp ôn lại lời vàng ngọc của Ngài. Sau buổi Thuyết Giảng ngắn sẽ là Lễ Chính Thức, Lễ Tắm Phật. Vì đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành, thế giới vẫn còn khủng hoảng. Dù có nhiều người được ngừa vaccine, chúng ta vẫn giữ khoảng cách an toàn, khẩu trang, khử trùng rửa tay. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ dịch bệnh mau qua, chúng sanh hưởng được cuộc sống bình thường trở lại, thế giới bớt thiên tai hoạn nạn. Sau lễ chính thức xin quý vị hoan hỷ nhận phần cơm chay to go, năm nay không có ca nhạc cúng dường. Nếu quý vị không dự lễ chung thì chúng tôi mở cửa từ 8 giờ sáng- đến 5 giờ chiều cùng ngày, để quý vị có cơ hội làm lễ tắm Phật cầu nguyện. Kính nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị luôn được khỏe mạnh, gia đạo hạnh phúc bình an trong ánh hào quang của chư Phật.



Nam mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trân Trọng kính mời,

Viện Chủ Hòa Thượng Thích Tâm Thành.

7922 Santa Catalina Ave., Stanton, CA 90680 * Cell: (714) 488-1178; Fax: (714) 892-6838