Biểu tình chống kỳ thị: 3 chủ tiệm làm nail Mỹ gốc Việt nói với CNN về những lá thư đầy ngôn ngữ thù ghét. Mulvaney (cựu Chánh Văn Phòng của Trump): Trump nói dối trắng trợn về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 khi nói là ôn hòa và không nguy hiểm cho ai. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Michigan xin lỗi vì dùng chữ "ám sát 3 mụ phù thủy". DB Brooks, người từng thuyết trình ở biểu tình 6/1/2021, trở giọng: bọn bạ

Trong cuộc biểu tình "Stop Asian Hate" (Hãy ngừng thù ghét người gốc Á) hôm Thứ Bảy 27/3/2021 tại Koreatown (Phố Đại Hàn ở Los Angeles), 3 chủ tiệm làm nail Mỹ gốc Việt nói với CNN rằng họ nhận được những lá thư đầy kỳ thị, bất kể rằng họ đã trao tặng nhiều vật dụng chống đại dịch.

QUẬN CAM (VB-28/3/2021) ---- Bản tin CNN hôm Chủ Nhật 28/3/2021 kể rằng trong cuộc biểu tình tại Los Angeles, 3 chủ tiệm làm nail Mỹ gốc Việt nói với phóng viên Paul Vercammen của CNN rằng họ nhận được những lá thư đầy căm ghét, kỳ thị bất kể rằng họ đã đóng góp, trao tặng nhiều vật dụng chống đại dịch.

Tam Nguyen, một trong hàng trăm người tham dự cuộc biểu tình "Stop Asian Hate" (Hãy ngừng thù ghét người gốc Á) tại Koreatown (Phố Đại Hàn ở Los Angeles) kể rằng anh đã phẫn nộ khi cầm đọc một lá thư thù ghét. Nguyen nói lá thư đã gửi tới nhiều tiệm làm nail do người Việt làm chủ ở California tuần này, bày tỏ căm thù đối với cộng đồng gốc Á.

Tam Nguyen nói với CNN hôm Thứ Bảy 27/3/2021: "Ba mẹ tôi tới đây để cho tôi và em tôi một đời sống tốt hơn - và bây giờ không cảm thấy như thế. Bây giờ là lúc gian nan cho người gốc Á. Tôi muốn đọc thư này," và Nguyen đọc lên một chuỗi những chữ kỳ thị chửi mắng kết thúc với chử "go home" (về xứ mày đi). Trong khi Tam Nguyen đọc, Ted Nguyen (2 ông Nguyen không bà con với nhau) không ngăn sự giận dữ.

CNN ghi rằng Tam Nguyen và Ted Nguyen đã sáng lập "Nailing It For America," một hội thiện nguyện ở Quận Cam đã cung cấp thiết bị phòng chống dịch trị giá 30 triệu đôla cho các chuyên gia y tế khắp Hoa Kỳ trong thời đại dịch. Ted Nguyen nói thế là đủ, đó là lý do vì sao chúng tôi tới Koreatown để đoàn kết với các anh chị gốc Á, với mọi người gốc Á, "không thể dung dưỡng sự kỳ thị."

--- Mick Mulvaney, cựu Chánh Văn Phòng của Trump, nói hôm Thứ Bảy 27/3/2021 rằng Trump đang muốn tẩy não dân Mỹ và đã nói dối trắng trợn về cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 khi Trump nói rằng biểu tình tấn công Quốc Hội hôm đó là ôn hòa, là không nguy hiểm cho ai vì người biểu tình đã "ôm và hôn cảnh sát".

Mulvaney nói ông ngạc nhiên khi nghe Trump nói như thế, bởi vì đó là nói dối trắng trợn, vì có nhiều người chết và bị thương, "Sẽ không đúng khi nói là không có hiểm nguy rủi ro. Tôi không biết làm sao bạn có thể nói thế khi có người bị giết." Mulvaney nói như thế trên CNN, chương trình của Pamela Brown có tên là "Newsroom."

--- Ron Weiser, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tiểu bang Michigan, hôm Thứ Bảy đưa ra lời xin lỗi vì đã sử dụng chữ "ám sát" khi nói về một số lãnh đạo dân cử trong tiểu bang. Trong thư xin lỗi đăng lên đài ABC, Weiser nói rằng "lẽ ra chúng ta nên đối xử với nhau tôn trọng hơn, kể cả tôi... Tôi xin lỗi khi bất cẩn nói về 3 vị nữ dân cử..."

Báo The Detroit News đã đăng video trong đó Weiser nói về cách lật đổ 2 dân biểu Cộng Hòa Fed Upton và Peter Meijer trong một buổi họp Cộng Hòa, vì 2 người này trong nhóm 10 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu luận tội Trump đã kích động bạo loạn ngày 6/1/2021. Tiếp theo, Weiser dùng chữ "3 mụ phù thủy" khi nói về Thống Đốc Gretchen Whitmer (Dân Chủ), Bộ Trưởng Hành Chánh Jocelyn Benson (DC), và Bộ Trưởng Tư Pháp Dana Nessel (DC).

Khi một người hỏi ông là có cách nào lật đổ "3 mụ phù thủy" thì Weiser trả lời: "Thưa bà, ngoài cách ám sát, tôi không thấy cách nào khác hơn là phải bỏ phiếu lật đổ 3 mụ này, đúng không? Mọi người phải bước ra ủng hộ những đối thủ của họ. Bà phải làm tận lực để có phiếu bầu. Đó là cách đánh bại người khác."

--- Bưu Điện phải tự cứu bằng cách mở thêm dịch vụ ngân hàng và phải phân phối rượu. Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (Dân Chủ, N.Y.) nói Bưu Điện mở dịch vụ ngân hàng như thời trước 1967 sẽ kiếm thêm ít nhất 9 tỷ đô/năm và sẽ giúp được dân nghèo tại Mỹ. Trước 1967, Bưu Điện cũng là chi nhánh ngân hàng từ năm 1910.

Hiện thời nhiều cộng đồng nông thôn thiếu vắng ngân hàng, vì từ 2008 tới 2020 đã có hơn 13,000 chi nhánh ngân hàng khắp Hoa Kỳ đóng cửa, chiếm 14% toàn bộ chi nhánh, gây bất lợi cho các cộng đồng nông thôn. Một nghiên cứu năm 2014 cũng nói rằng Bưu điện có thể kiếm thêm tiền nếu được gửi rượu đi: hiện thời chỉ có FedEx và UPS được gửi các loại rượu, nhưng Bưu Điện còn bị cấm. Nếu được gửi/nhận rượu, Bưu Điện sẽ có thêm 50 triệu đô/năm.

--- Trump và Cộng Hòa sẽ có cuộc nội chiến để giành tiền gây quỹ. Hôm Thứ Bảy, báo Washington Post viết rằng Trump và đồng minh đang xây dựng một mạng lưới mới để gây quỹ bên ngoài mạng lưới truyền thống của Cộng Hòa. Người được Trump giao nhiệm vụ xây dựng ủy ban chính trị riêng cho Trump là Corey Lewandowski, trưởng ban vận động của Trump năm 2016.

Trong mấy tuần gần đây, Trump cả công khai và bí mật chỉ trích các ủy ban Đảng Cộng Hòa và nói với các cố vấn rằng Trump muốn gây quỹ nhiều để giữ ở mức ưu thế như một ứng cử viên Tổng Thống hàng đầu cho Cộng Hòa năm 2024, và sẽ dư tiền để trừng phạt các kẻ thù chính trị.

Có vẻ như, theo bài báo, những người chung quanh Trump hoàn toàn không bận tâm giúp Cộng Hòa gây quỹ chút nào. Đầu tháng 3/2021, luật sư của Trump gửi thư cảnh cáo để ngăn chận các nhóm Cộng Hòa dùng tên, hình ảnh, khẩu hiệu của Trump để gây quỹ. Cộng Hòa đã từ chối, nói họ dùng tên, hình ảnh Trump là hợp pháp. Trump bây giờ đang nhắm giúp một đối thủ cực hữu đang tranh ghế của Dân biểu Anthony Gonzalez (Cộng Hòa-OH) vì Gonzalez đã bỏ phiếu luận tội Trump.

--- Bộ Trưởng Nội An Alejandro Mayorkas đã sa thải hầu hết thành viên Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Nội Địa (Homeland Security Advisory Council) hôm Thứ Sáu. Hội Đồng gồm 30 ủy viên, cả Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong những người bị sa thải có những người nổi tiếng như: Ken Cuccinelli (cựu quyền Thứ Trưởng Nội An thời Trump), Thomas Homan (cựu quyền Giám Đốc Sở Di Trú).

Trong vài tuần tới, một Hội Đồng mới sẽ thành hình với nhân sự mới, với mô hình nghiên cứu và làm việc mới. Chỉ có 3 thành viên trong Hội Đồng cũ được giữ lại: Chủ tịch William Bratton và Phó Chủ Tịch Karen Tandy vẫn ở chức lãnh đạo. Thẩm phán William Webster vẫn ở chức Chủ tịch Danh dự hội đồng.

--- Dân biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL) --- người đã thuyết trình tại thủ đô trong cuộc biểu tình ngày 6/1/2021 trước khi biến thành bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội --- hôm Thứ Bảy đã trở giọng, gọi những người bạo loạn tấn công đó là "những tên ngu ngốc. Họ gây hại cho Đảng Cộng Hòa." Brooks nói rằng vì tấn công Quốc Hội, nên Quốc Hội không thể có tranh luận chân thật về "gian lận phiếu và trộm cắp bầu cử."

Cũng nên nhắc rằng trong biểu tình ngày 6/1/2021 Brooks thuyết trình trước đám đông và vu cáo rằng Biden đã trộm chiến thắng của Trump, ca ngợi người biểu tình là yêu nước: "Hôm nay là ngày những người yêu nước Hoa Kỳ bắt đầu gỡ tên bọ chúng và đá đít chúng đi." Bây giờ, Brooks khi thấy người bạo loạn rủ nhau đi tù, bèn trở cờ gọi bọn bạo loạn là ngu ngốc. Trump đang hỗ trợ DB Brooks tranh ghế Thượng nghị sĩ bỏ trống của TNS Richard Shelby (Cộng Hòa, Ala.).

--- Có thể cứu mạng hàng trăm ngàn người thoát khỏi chết dịch bằng cách thực hiện hạn chế thích nghi ngay sau đợt đầu lây nhiễm, theo lời Bác sĩ Deborah Birx, cựu Giám đốc Bạch Ốc về Điều hợp Chống Dịch, nói trong một phim tài liệu CNN.

BS Birx nói đợt đầu chết khoảng 100,000 người, nhưng toàn bộ phần còn lại lẽ ra có thể giảm rất nhiều. BS Birx trước đây nói rằng Trump cấm bà lên trả lời phỏng vấn từ các đài truyền hình Hoa Kỳ.

--- Khảo sát mới của Pew Research Center cho thấy khuynh hướng dân Mỹ hiện nay:

. 31% thú nhận thường trực (không gián đoạn) nối mạng Internet; 48% vào mạng nhiều lần/ngày; 6% vào mạng 1 lần/ngày.

. 44% người từ 18 tới 49 tuổi nối mạng Internet thường trực, gấp đôi người tuổi từ 50 tới 64.

. người già hơn 65 tuổi chiếm 8% người dùng mạng thường trực.

. 7% nói không hề dùng Internet.

. Dùng Internet thường trực: 32% đàn ông, 30% đàn bà, 37% da đen, 36% gốc Latino, 28% da trắng.

. Dùng Internet gần như thường trực: 42% có bằng đại học, 29% có một số chứng chỉ đại học, 23% chỉ có bằng trung học.

. Dùng mạng thường trực: 40% là những người có lương hơn $75,000/năm.

--- HỎI 1: Có gì khác nhau giữa Emergency Use Authorization (EUA - Cho Phép Dùng Khẩn Cấp) và FDA Approval (do FDA chấp thuận)?

ĐÁP 1: Khác. Hiện thời có 3 loại thuốc chủng ngừa được phép dùng khẩn cấp để chống dịch tại Mỹ, nhưng chưa hoàn toàn được chấp thuận theo thủ tục bình thường. Bác sĩ William Schaffner chuyên về dịch tễ học tại bệnh viện đại học Vanderbilt University Medical Center và là một liên minh với ủy ban cố vấn về chủng ngừa CDC's Advisory Committee on Immunization Practices giải thích rằng muốn có giấy phép "FDA approval" cần thử nghiệm lâu dài trên nhiều người đủ mọi thành phần người để xem độ dài bảo vệ và các hiệu ứng phụ, nhưng tình hình khẩn cấp chống dịch không có thì giờ để thử nghiệm lâu dài, do vậy phải xin thủ tục khẩn cấp EUA để chích ngừa liền. Hiện thời cả 3 loại thuốc chích ngừa, cho dù đang sử dụng theeo thủ tục khẩn cấp EUA nhưng Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson đều đã nộp đơn xin chấp thuận đầy đủ theo thủ tục "FDA approval." Dù là khẩn cấp, nhưng không có nghĩa là 3 loại thuốc chủng này kém an toàn, vì 3 loại thuốc này đã chích ngừa cho hơn 75 triệu dân Mỹ rồi, và thấy rất là an toàn. Chi tiết ở:

https://www.wusa9.com/article/news/verify/emergency-use-authorization-fda-approval-vaccines-fact-check/65-7391e595-cee0-4a00-8468-194a6e0a21a4

--- HỎI 2: Một biên tập viên Mỹ gốc Ấn Độ bị USA Today sa thải vì kỳ thị da trắng?

ĐÁP 2: Đúng vậy, dù cô đã xin lỗi về một nhầm lẫn. Hemal Jhaveri, một biên tập viên phụ trách về thể thao của báo USA Today, đã bị báo này sa thải chỉ vì một tweet cô này phóng ra vừa khi nghe tin vụ nổ súng bắn loạn xạ ở Colorado hôm Thứ Hai. Jhaveri loan báo như thế trên trang riêng ở mạng Medium hôm Thứ Sáu. Vụ sa thải xảy ra sau khi cô Jhaveri phóng tweet đêm Thứ Hai (bây giờ tweet này đã xóa đi) trong đó cô viết: "Cứ luôn luôn là một người đàn ông da trắng giận dữ. Luôn luôn thế."

. Thế rồi sáng Thứ Ba, hung thủ được nhận diện là Ahmad Al Aliwi Alissa, sinh năm 1999 tại Syria và là công dân nhập tịch Mỹ, nguyên cùng gia đình di dân vào Mỹ năm 2002. Alissa có nhiều dấu hiệu bệnh tâm thần khi còn ở trung học. Nhiều người cực hữu trên Twitter gây sự với cô Jhaveri, phóng tweet chỉ trích cô Jhaveri (người Mỹ gốc Ấn Độ) là kỳ thị da trắng, hăm dọa đủ thứ. Báo USA Today quyết định sa thải cô Jhaveri. Cô đã có 8 năm làm việc ở báo này. Cô đã xin lỗi tất cả mọi người, tuy nhiên trễ rồi. Trên mạng Medium, cô viết rằng nhiều phóng viên và biên tập viên ở USA Today cũng phạm lỗi, nhưng được tha thứ dễ dàng vì họ da trắng. Còn cô chỉ là gốc Á, không được thẩm quyền da trắng bênh vực. Chi tiết một phần ở đây:

https://thehill.com/homenews/media/545159-usa-today-editor-fired-for-post-colorado-shooting-tweet

