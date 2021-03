Nữ tài tử Kiều Chinh nhận giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời Snow Leopard của AWFF.

.

Hạ Viện trình dự luật Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân. Georgia: Vào 3 tiệm massage, bắn chết 8 phụ nữ (6 người gốc Á, trong đó 4 gốc Hàn), chạy trốn, bị bắt. Sát thủ 21 tuổi, da trắng, sùng mộ tôn giáo, đã bị bắt. Nữ tài tử Kiều Chinh nhận giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời Snow Leopard của AWFF. Biden sẽ họp báo Thứ Năm 25/3/2021. Biden sẽ phạt Nga, Iran về tội quậy phá bầu cử Mỹ. Trump lên Fox News, đồ thừa Tòa Tối Cao và Georgia thiên vị Biden, lại đấu tố báo Mỹ. Thủ hạ Trump đổ tội nhau về hồ sơ chụp mũ công ty Dominion. 1/3 cái chết vì COVID-19 tại Mỹ là thiếu bảo hiểm y tế. Trump kêu gọi người ủng hộ đi chích ngừa. Seattle: Nhà thờ gốc Á bị kỳ thị, sơn xịt. Thất nghiệp vì đại dịch, trầm cảm, mất bảo hiểm y tế sinh ra đủ thứ bệnh: 30,000 người Mỹ chết. Biện Lý Hạt Queens: tha 700 hồ sơ, miễn tố tội mãi dâm.Tòa sơ thẩm Nhật: chính phủ không công nhận hôn nhân đồng giới là vi hiến. HỎI 1: Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trị giá tài sản $196 triệu đôla? ĐÁP 1: Sai. HỎI 2: Tấm hình căn nhà 2 tầng rất hẹp, nói là xây ở Sri Lanka? ĐÁP 2: Sai, hình đó là ở Việt Nam.

.

QUẬN CAM (VB-17/3/2021) --- Một bản nghiên cứu mới do Public Citizen phổ biến cho thấy 1/3 cái chết vì COVID-19 tại Hoa kỳ là liên hệ tới thiếu bảo hiểm y tế. Gần 537,000 người Mỹ chết liên hệ tới dịch kể từ khởi đầu đại dịch. Nhiều triệu người lây nhiễm lẽ ra ngăn được nếu có hệ thống Medicare Cho Toàn Dân, theo lời Public Citizen.

.

--- Hai Dân biểu Dân Chủ Pramila Jayapal và Debbie Dingell hôm nay (Thứ Tư 17/3/2021) trình dự luật "Medicare for All Act of 2021" (Luật 2021: Bảo hiểm y tế Medicare cho toàn dân). Dự luật hiện đã có hơn 100 dân cử đồng bảo trợ. Tổng Thống Joe Biden trong khi vận động tranh cử 2020 đã bác bỏ Medicare for All để tìm phiếu của người bảo thủ, mặc dù đa số dân Mỹ ủng hộ. Các vận động y tế toàn dân nhiều năm nay liên tục bị Cộng Hòa chống đối.

.

--- Cựu Tổng Thống Trump nói chuyện trên Fox News đêm Thứ Ba, trả lời phỏng vấn của Maria Bartiromo, kêu gọi chích ngừa COVID-19: "Tôi khuyến khích chích ngừa đối với những người không muốn chích ngừa, và nhiều người trong đó đã bầu cho tôi. Đó là thuốc chích ngừa tuyệt vời, thuốc chích ngừa an toàn, và hiệu quả." Nhưng Trump cũng nói ai cũng có quyền từ chối chích ngừa, nếu họ muốn từ chối. Trump đã lặng lẽ chích ngừa trước khi rời Bạch Ốc.

.

--- Có 6 người gốc Á châu trong số 8 người bị bắn chết chiều Thứ Ba tại 3 tiệm mát-sa ở Atlanta. Hung thủ là người da trắng 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt. Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ, Georgia) trả lời AP: "Chúng ta đang ở nơi nhìn thấy tăng vọt tội phạm kỳ thị chống người Mỹ gốc Á kể từ đại dịch. Rất khó để nghĩ rằng [vụ thảm sát này] không phải nhắm vào cộng đồng gốc Á."





Động cơ bắn giết chưa rõ, nhưng cộng đồng gốc Á nhìn thấy bắn giết này là nhắm vào họ vì từ khi đại dịch lây lan, Trump đã gọi đó là "siêu vi Trung Quốc" và nhiều người nhìn thấy gốc Á là gốc Hoa, thế là tội kỳ thị tăng vọt. Bắn giết khởi sự lúc 5 giờ chiều Thứ Ba, khi 4 người bị giết ở Acworth, ngoại ô Atlanta. Chưa tới 1 giờ sau, thêm 4 phụ nữ bị giết trong 2 vụ bắn ở Atlanta. Sáu nạn nhân gốc Á trong 8 người bị giết: 4 người ở Atlanta, 2 người ở Acworth.

.

Sát thủ là Robert Aaron Long, 21 tuổi, cư dân Woodstock. Ty Cảnh Sát Cherokee County nói chưa có chứng cớ có phải Long bắn giết vì kỳ thị gốc Á, vì chưa rõ động cơ bắn giết, dù sát thủ chọn 3 tiệm mát-sa gốc Á cụ thể để vào xả súng bắn.





Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói sáng Thứ Tư rằng Tổng Thống Biden đã được báo cáo vụ bắn giết ở Atlanta. Thị Trưởng Atlanta là Keisha Lance Bottoms hôm Thứ Tư đã báo cáo trực tiếp về Bạch Ốc. Sát thủ là Long, 21 tuổi, bị bắt ở quận Crisp County, Georgia, khoảng 8:30 p.m. Quận này khoảng 150 dặm phía nam Atlanta.

.

Bộ Ngoại giao Nam Hàn ngày 17/3 cho biết trong số những người thiệt mạng có 4 phụ nữ gốc Hàn, nhưng chưa rõ những người này mang quốc tịch Nam Hàn hay không. Bộ đang nỗ lực xác định danh tính của 4 nạn nhân. Nhân viên lãnh sự Nam Hàn đã tới Atlanta để nắm bắt tình hình thiệt hại cụ thể liên quan tới công dân Nam Hàn.

.

KBS loan tin rằng theo "Atlanta K", một trang tin dành cho cộng đồng người Hàn tại Atlanta, dẫn lời một người Hàn làm trong giới spa, cho biết trong số 8 người bị thiệt mạng trong một loạt vụ xả súng liên tiếp ngày 16/3 (giờ địa phương), có 4 người là phụ nữ Hàn Quốc. Trong đó có 2 người ngoài 70 tuổi, 2 người ngoài 50 tuổi.

.

Diễn Đàn Phụ Nữ Mỹ Gốc Á (National Asian Pacific American Women’s Forum) đưa ra bản văn ký tên Giám đốc Điều hành Diễn đàn là Sung Yeon Choimorrow chia buồn với gia đình các nạn nhân, lên án hành vi căm ghét chủng tộc và hành vi bạo lực đối với phụ nữ. Choimorrow cho biết bản khảo sát của NAPAWF cho thấy gần 1/2 phụ nữ gốc Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng vì kỳ thị gốc Á trong 2 năm qua.

.

Sát thủ Robert Aaron Long là 1 người đàn ông da trắng ởcư ngụ ở Woodstock, Cherokee County, Georgia. Trên trang Instagram, Long viết tóm lược về đời y: "Pizza, súng, trống, nhạc, gia đình và Thượng Đế. Đó là tóm gọn về đời tôi." Năm 2017, tốt nghiệp trung học Sequoyah High School ở quận Cherokee County. Bạn thời trung học kể: Long mê đi săn, ưa học và cuồng nhiệt với tôn giáo. Long đi nhà thờ ở Crabapple First Baptist Church tại Milton, Fulton County, Georgia với em gái và ba mẹ.

.

--- Hai ngày sau khi Vatican, với thông điệp chấp thuận bởi Đức Giáo Hoàng Francis, từ chối ban phước lành cho các cặp hôn nhân đồng tính, bất kể mối quan hệ của các cặp ổn định hay lạc quan đến mức nào, vì cho rằng hôn nhân đồng tính là tội lỗi. Nhật Bản suy nghĩ khác: Hôm thứ Tư, Tòa Sơ thẩm Sapporo ra phán quyết về vụ kiện mà 3 cặp đồng giới đệ đơn kiện ở Hokkaido vào năm 2019, nói rằng việc chính phủ không công nhận hôn nhân đồng giới là vi hiến.

.

Bản tin NHK ghi rằng bên nguyên đơn lập luận rằng việc không được phép kết hôn là vi phạm nguyên tắc tự do và bình đẳng được đảm bảo bởi Hiến pháp. Trong phán quyết ra hôm thứ Tư, thẩm phán nói rằng những lợi ích pháp lý mà một người nhận được không nên có những khác biệt dựa trên xu hướng tính dục của người đó. Bà nói thêm rằng những quy định hiện nay không có căn cứ hợp lý và mang tính phân biệt. Hiện các tòa án ở Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka cũng đang xét xử các vụ kiện tương tự. Tòa án Sapporo là tòa đầu tiên ra phán quyết.

.

--- Cựu Tổng Thống Trump trả lời phỏng vấn của Maria Bartiromo trên đài Fox Business đổ thừa cho Tòa Tối Cao và các quan chức tiểu bang Georgia đã làm cho Trump thất cử 2020 với hơn 7 triệu phiếu thua Biden.

.

Trump tấn công một bài trên báo Washington Post trong đó Trump ban đầu bị trích dẫn là Trump nói với các quan chức Georgia (trường hợp này là bà Frances Watson) hãy "tìm cho ra gian lận" ("find the fraud") nhưng băng ghi âm cho thấy TRump nói là nên tìm cho ra "sự bất lương" ("dishonesty") và như thế sẽ được khen ngợi.

.

Trump nói: "Thực sự, khi quý vị nghe băng ghi âm đó, quý vị sẽ nói rằng 'Donald Trump có thể là người lương thiện nhất. Đó là nhận định tuyệt vời và toàn hảo." Tương tự, Trump mô tả cú phone Trump gọi Ukraine là "cú điện thoại tuyệt hảo" trong đó Trump gạ gẫm hối lộ và áp lực Tổng Thống Ukraine để vẽ ra một cuộc điều tra nhắm vào Joe Biden.

.

Tiếp theo TRump đổ thừa cho Thượng nghị sĩ Mitch McConnell làm mất 2 ghế Thượng nghị sĩ ở Georgia vì đã chặn khoản tiền cứu trợ dân Mỹ $2,000 mà Trump thúc giục, để rồi khi Biden lên thì Dân Chủ thông qua khoản tiền cứu trợ đó. Trump lương thiện nhất? Trump cũng không nhắc tới cú điện thoại đòi Bộ Trưởng Hành Chánh Raffensperger của Georgia tìm 11,780 phiếu đang bị điều tra. Trong khi đó, trốn thuế 20 năm mà vẫn được các mục sư gọi là Đấng Chúa Chọn thì phải gọi là tài năng.

.

--- Trước cơ nguy ra tòa vì bị kiện để đền bạc tỷ đôla, nhóm thủ hạ của Trump đang đổ tội cho nhau về một hồ sơ họ chụp mũ công ty máy bầu cử Dominion Voting Systems và trao cho các dân cử hồi tháng 12/2020 để chụp mũ Dominion đã "trộm cuộc bầu cử" để làm Biden thắng phiếu.

.

Báo Daily Beast ghi rằng tên tác giả ghi ngoài bìa hồ sơ này là Katherine Friess (Thiện nguyện viên pháp lý ban vận động của Trump), nhưng bà này bây giờ nói bà không dính gì tới hồ sơ chụo mũ Dominion, mà người viết là Peter Navarro (Cố vấn Thương mại của Trump).

.

Báo Daily Beast nói rằng luật sư của hãng Dominion đã kiện đòi bồi thường 1.3 tỷ đôla từ Rudy Giuliani (luật sư cá nhân của Trump), Sidney Powell (luật sư ủng hộ Trump), và Mike Lindell (chủ công ty MyPillow) vì đã vu cáo Dominion dùng nhu liệu chuyển phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden dù không có chứng cớ gì.

.

--- Tổng Thống Joe Biden sẽ mở cuộc họp báo đơn độc đầu tiên vào Thứ Năm 25/3/2021, theo lời TRưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki. Biden sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên lần đầu trong hơn 60 ngày từ khi nhậm chức. Đó là thời lượng dài nhất mà một Tổng Thống Mỹ chờ tới để họp báo trong thế kỷ qua. Trung bình, 15 vị tiền nhiệm của Biden họp báo trong vòng 33 ngày nhậm chức.

.

--- Chính phủ Biden sẽ đưa ra trừng phạt Nga và Iran vào tuần tới để trả đũa, theo một hồ sơ tình báo Mỹ cho biết 2 nước này đã can thiệp quậy phá bầu cử Mỹ hồi tháng 11/2020. Vào lúc đó, Mỹ cũng sẽ đưa ra trừng phạt Trung Quốc dù là TQ không can thiệp vào bầu cử Mỹ 2020. Tình báo Mỹ nói TQ dự tính quậy phá bầu cử Mỹ, nhưng rồi thôi vì cho là cả 2 đảng đều chống TQ. Bản văn tình báo có ghi nhận định từ một giới chức phản gián rằng TQ có can thiệp vào mạng xã hội.

.

Bản báo cáo nói đích thân Tổng Thống Nga Vladimir Putin bật đèn xanh cho các chiến dịch tuyên truyền ném bùn vào Biden và Đảng Dân Chủ, bên cạnh nhiều quậy phá khác, trong khi thêm rằng Iran có một chiến dịch bí mật nhằm làm suy yếu Trump. Hình như không thấy nói tới Việt Nam? Chính tại VN đã có nhiều tin giả từ các "nhà hoạt động dân chủ" phóng ra để ca ngợi triều đình Trump như một lý tưởng phong kiến tư bản kiểu mới, vu cáo Biden là "tay sai Tàu cộng" và làm người đọc không tin vào cơ chế bầu cử của Mỹ, nhưng không rõ có phải từ âm mưu nào không?

.

--- Nghiên cứu mới cho thấy đã có khoảng 30,000 người Mỹ chết liên hệ tới thất nghiệp vì đại dịch. Nghiên cứu thực hiện bởi University of California San Francisco nói rằng đại dịch gây ra thất nghiệp, dẫn tới trầm cảm, lạm dụng thuốc an thần, mất bảo hiểm y tế, có thể dẫn tới tự sát, và rồi các bệnh khác tới làm suy sụp sức khỏe, như tiểu đường, tim, ung thư...

.

Học giả Alicia Riley giúp thực hiện nghiên cứu này nói rằng 37% lực lượng lao động Mỹ là từ những người chỉ có bằng trung học trở xuống, nhưng nhóm người này chiếm 72% trong số 30,000 người chết liên hệ tới thất nghiệp vì đại dịch. Riley nói gánh nặng cũng ở các cộng đồng nông thôn và da màu.

.

--- Từ đại dịch, tới đủ thứ tội lỗi sinh ra... Melinda Katz, Biện Lý Quận Hạt Queens ở New York hôm Thứ Ba quyết định miễn tố gần 700 hồ sơ đối với những người bị cáo buộc tụ tập để gạ gẫm mãi dâm. Quyết định đưa ra cùng ngày Thị Trưởng New York là Bill de Blasio pushed kêu gọi miễn tố tội mãi dâm.

.

Tình hình này diễn ra trong khi nhiều Biện Lý khắp Hoa Kỳ đang suy nghĩ lại về quan điểm đối với mãi dâm, trước giờ bị xem là tội hình sư như thường chỉ là hậu quả của một nan đề xã hội. Biện Lý Katz nói: "Thay vì truy tố các nghi can này, chúng ta cần chìa tay giúp họ các dịch vụ có ý nghĩa, đưa hỗ trợ và các công cụ cần thiết để giúp họ thoát ra khỏi nạn buôn sex."

.

--- Nhà thờ gốc Á cũng bị kỳ thị. Cảnh sát Seattle (tiểu bang Washington) đang điều tra về một mảng sơn xịt để lại ở sân đậu xe nhà thờ International Full Gospel Fellowship trong khu phố Pinehurst, ghi dòng chữ khổng lồ "China" (Trung Hoa) và kế đó là chữ "U will pay" (Tụi bay sẽ trả giá).

.

Các thành viên nhà thờ nói đây là tội kỳ thị sắc tộc, và xảy ra lần thứ tư kể từ tháng 1/2021. Anastasia Antonius nói rằng mọi chuyện phiền nhiễu cứ xảy ra, toàn những chữ tục tĩu như "F. China" chẳng nghĩa lý gì. Nhà thờ đang gắn máy ảnh giám sát và thuê bảo vệ để giữ an toàn cho giáo dân.

.

Cảnh sát Seattle nói đã có 14 sự kiện kỳ thị gốc Á trong năm 2020, tăng 55% so với nắm trước. Kim-Khanh Van, nghị viên thành phố Renton City, nói rằng đây là vấn đề chung cho mọi người, vì căm thù không bao giờ nên có chỗ trong cộng đồng.

.

--- Nữ tài tử Kiều Chinh nhận giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời Snow Leopard của AWFF

Trong bản tin trên báo Người Việt, do phóng viên Đằng Giao thực hiện, trích vài đoạn đầu như sau.

HOLLYWOOD, California (NV) – Nữ tài tử Kiều Chinh được The Asian World Film Festival (AWFF) trao tặng giải thưởng “Snow Leopard Lifetime Achievement Award” (giải Thành Tựu Trọn Đời Snow Leopard) tại Los Angeles, California, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Ba.





AWFF, giải lớn nhất đối với các nước Á Châu



Trong buổi nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, nữ tài tử Kiều Chinh cho biết tuy đã nhận không biết bao nhiêu giải thưởng trong đời, nhưng mỗi giải thưởng đều có một giá trị đặc biệt đối với bà.





Theo nhận xét của bà, giải cao quý nhất của ngành điện ảnh Mỹ thì có Oscar, về truyền hình thì có Emmy. Còn giải AWFF điện ảnh là giải lớn nhất đối với các nước Á Châu.





Bà nhỏ nhẹ: “Dĩ nhiên tôi vô cùng cảm động và cảm thấy rất hãnh diện được AWFF bầu chọn trong hơn 50 quốc gia tham dự. Nếu họ trao giải cho các quốc gia Á Châu mà người Việt mình không được nhắc đến thì buồn quá.”



“Lần đầu tôi được trao giải là hồi 1969. Lần đó đích thân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trao giải cho tôi ngay trong Dinh Độc Lập,” bà Kiều Chinh kể.



Tính đến nay, nữ tài tử nhận gần 100 giải thưởng điện ảnh khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Âu đến Hoa Kỳ, trong đó có một giải Emmy.



Giải thưởng Thành Tựu Trọn Đời Snow Leopard vinh danh Kiều Chinh vì bà đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp điện ảnh trong suốt 60 năm.





Độc giả có thể xem toàn văn bản tin Người Việt ở đây:

https://www.nguoi-viet.com/giai-tri/phim-anh-va-am-nhac/nu-tai-tu-kieu-chinh-nhan-giai-thuong-thanh-tuu-tron-doi-snow-leopard-cua-awff/

.

--- HỎI 1: Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trị giá tài sản $196 triệu đôla?

.

ĐÁP 1: Sai. Bà Pelosi lúc nào cũng bị tin đồn từ những người căm thù chẳng rõ từ đâu. Bây giờ tin đồn trên mạng xã hội là DB Pelosi, lãnh tụ Dân Chủ Hạ Viện, lương dân biểu chỉ $193,400 vậy mà trong 28 năm làm dân biểu đã có tài sản 196 triệu đôla, hẳn là từ các nguồn bất chính. Tin đồn này là bịa đặt. Thực sự là nhiều sai, chứ không chỉ một. Bà Pelosi vào Quốc Hội năm 1987, tức là 34 năm trước, không phải 28 năm. Lời vu cáo cũng không nói gì tới chồng bà Pelosi: Paul Pelosi là một đại triệu phú, làm chủ và điều hành một công ty đầu tư tài chánh ở San Francisco.

Báo USA TODAY duyệt bản báo cáo của bà Pelosi nộp trong tháng 8/2020, cho thấy nếu ở mức thấp nhất, bà Pelosi đang mang nợ 40 triệu đôla, và nếu ở mức cao nhất thì Pelosi có tài sản 251 triệu đôla. Sử dụng phương pháp tính trung bình của viện nghiên cứu Center for Responsive Politics thì ước chừng bà Pelosi có tài sản $106 triệu đôla, tức là kém con số tin đồn kia 90 triệu đôla.

Pelosi vào Quốc Hội từ 1987, lúc đó lương dân biểu $89,500/năm. Bây giờ trong cương vị Chủ Tịch Hạ Viện, Pelosi có lương $223,500/năm. Nghĩa là, tin đồn kia cũng sai đủ thức về tiền lương của Pelosi. Nhưng sự nghiệp 34 năm trong Hạ Viện, kể cả 18 năm làm lãnh tụ thiểu số và Chủ tịch Hạ Viện, không nói đúng tài sản 2 vợ chồng bà xây dựng lên. Hồ sơ doanh nghiệp California ghi rằng ông Paul Pelosi là chủ công ty đầu tư tài chánh Financial Leasing Services Inc. Trong một kinh doanh phụ, Paul Pelosi lãnh lương $12 triệu đô từ California Redwoods, một đội banh cà na nhà nghề. Hai ông bà Pelosi làm chủ một căn nhà và là vườn nho ở quận Napa, Calif. trị giá từ 5 triệut ới 25 triệu đô, và tạo ra lợi nhuận từ $100,001 tới $1 triệu đô từ thương vụ nho, theo hồ sơ năm 2019. Hai người cũng làm chủ nhiều tài sản địa ốc thương mại, cho lợi tức cũng tương đương như trên, và có đầu tư vào các dự án địa ốc chưa phát triển. Như vậy trong khi tích sản là từ $57 triệu tới $271 triệu, thì nợ kinh doanh là từ $20 triệu tới $97 triệu. Kết luận: tin đồn nhảm, sai hoàn toàn, khi nói bà Pelosi tạo ra tài sản 196 triệu đô từ lương $193,000/năm. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/16/fact-check-house-speaker-nancy-pelosis-net-worth-inflated-meme/4707087001/

.

--- HỎI 2: Tấm hình căn nhà 2 tầng rất hẹp, nói là xây ở Sri Lanka?

.

ĐÁP 2: Sai, hình đó là ở Việt Nam.



Thông tấn AFP Sri Lanka ghi rằng trên mạng Sri Lanka đang phổ biến tấm hình căn nhà 2 tầng rất hẹp, nói là ở Sri Lanka, thực ra là ở Việt Nam. Căn nhà này là ở Đồng Nai, Việt Nam, được lên một bản tin của báo Elite Readers ngày 10/3/2019. Chiếc xe gắn máy mang bảng số cũng là bảng số xe ở Việt Nam, trên đó số 60 là dùng cho bảng số xe đăng bộ ở tỉnh Đồng Nai. Căn nhà nhỏ này cũng thành một bản tin trên báo Soha ngày 5/1/2021, ghi rõ: "Căn nhà này xây ở Đồng Nai, diện tích 1.3x10m, của một cô gái xinh đẹp." Chi tiết ở đây:

https://factcheck.afp.com/these-photos-show-small-house-vietnam

.