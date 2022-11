- Biden kêu gọi Quốc hội thông qua gấp 1 thỏa thuận để chặn 1 cuộc đình công đường sắt cơ nguy làm 765.000 người Mỹ mất việc. - Hải Quân Mỹ-TQ kình nhau ở Biển Đông. - Công an Trung Quốc bắt nguội người biểu tình. - Trump thú nhận đã chôm hồ sơ mật.

Ronaldo của đội Bồ Đao Nha phóng người lên, dùng đầu đội bóng vào gôn Uruguay hôm Thứ Hai. Người ái mộ Ronaldo tưng bừng ăn mừng. Nhiều giờ đồng hồ sau, hôm Thứ Ba, kỹ thuật cảm biến gắn trong quả banh nói rằng banh không hề chạm vào sợi tóc nào của Ronaldo.

- HỎI 1: Người nào xem sinh mạng họ mục đích rõ ràng sẽ giảm rủi ro yểu tử? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Kinh nghiệm không vui về chăm sóc sức khỏe? ĐÁP 2: Tới 76% dân Mỹ nói thế về 3 tháng qua của họ.

QUẬN CAM (VB-29/11/2022) ---- Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội thông qua một thỏa thuận "ngay lập tức" để ngăn chặn một cuộc đình công đường sắt trên toàn quốc vào tháng tới có thể "tàn phá nền kinh tế của chúng ta" trong những ngày lễ sắp tới. Thỏa thuận này đã được các nhà quản lý đường sắt và công đoàn vận tải đường sắt phê duyệt hồi tháng 9/2022, để tránh cuộc đình công dự kiến ngày 9 tháng 12/2022.

Biden nói: “Việc đóng cửa đường sắt sẽ tàn phá nền kinh tế của chúng ta. Nếu không có đường sắt vận chuyển hàng hóa, nhiều ngành công nghiệp của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa, lúc đó dự kiến sẽ có tới 765.000 người Mỹ - trong đó, có nhiều công nhân của công đoàn - có thể bị mất việc chỉ trong hai tuần đầu tiên [đình công]."

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu trong vài ngày tới. Nếu Hạ viện thông qua luật về thỏa thuận, Thượng viện có thể bỏ phiếu vào cuối tuần này hoặc tuần tới. Biden đã ăn mừng thỏa thuận hồi tháng 9, giúp các thành viên công đoàn được tăng lương trung bình 24% trong 5 năm, cải thiện điều kiện làm việc và giới hạn phí bảo hiểm y tế. Nhưng một số công đoàn đã bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận này vì nó không bao gồm thời gian nghỉ bệnh có lương. Một cuộc đình công trên toàn quốc của bất kỳ công đoàn đường sắt vận chuyển hàng hóa nào cũng sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Hoa Kỳ 2 tỷ đô/ngày.

---- Quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trao đổi các phản đối hôm thứ Ba sau khi một tàu chiến của Hoa Kỳ thực hiện "hoạt động tự do hàng hải" ở Biển Đông (quốc tế gọi là: Biển Nam Hoa - South China Sea). TQ coi sự hiện diện của tàu tuần dương phi đạn USS Chancellorsville là bất hợp pháp, nói rằng hoạt động này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của TQ, cáo buộc Mỹ theo đuổi "quyền bá chủ hàng hải và quân sự hóa Biển Đông". Quân đội TQ cho biết thêm, Hải quân TQ đuổi chiến hạm Mỹ đi, bảo vệ "chủ quyền không thể tranh cãi" của TQ đối với Biển Đông.

Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ phản ứng bằng cách gọi các phản đối là "hành động mới nhất trong một chuỗi dài các hành động [của TQ] nhằm xuyên tạc các hoạt động hàng hải hợp pháp của Hoa Kỳ và khẳng định các yêu sách hàng hải quá mức và bất hợp pháp của họ." Đầu tháng 11, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến thăm Palawan, vùng đất gần nhất của Philippines với quần đảo Trường Sa, nơi diễn ra các cuộc diễn tập hàng hải tranh chấp ngày hôm nay.

---- Công an Trung Quốc bắt nguội người biểu tình. Những người tham dự các cuộc biểu tình chống phong tỏa ở Trung Quốc vào cuối tuần qua cho biết chính quyền đã mở cuộc điều tra về họ, theo Reuters. Hai người tham dự các cuộc tụ họp đông người ở Bắc Kinh để phản đối các biện pháp kiểm soát COVID nghiêm ngặt nói với hãng tin rằng họ đã bị những người tự nhận là cảnh sát gọi điện yêu cầu họ trình diện các đồn công an khu vực để viết các bản tự khai về các hoạt động của họ vào tối Chủ nhật.

Một sinh viên cũng nói trường đại học của họ đã yêu cầu họ cung cấp một bản báo cáo viết về nơi ở của họ trong thời gian các cuộc biểu tình diễn ra. “Tất cả chúng tôi đang tuyệt vọng xóa lịch sử các cuộc trò chuyện [trên mạng] của mình,” một người khác chứng kiến cuộc biểu tình ở Bắc Kinh cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát đã yêu cầu được biết lý do tại sao họ tham dự và họ đã nghe những ai chiêu dụ tụ tập như thế nào.

---- Trên Twitter, tin về các cuộc biểu tình ở Trung Quốc đã bị che khuất bởi một loạt thư rác vào Chủ nhật, phần lớn trong số đó là quảng cáo dịch vụ gái gọi và nội dung khiêu dâm. TechCrunch gọi đây là "Vạn lý khiêu dâm trường thành" nhằm áp đảo các kết quả tìm kiếm cho những chữ như Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn khác của Trung Quốc, đặc biệt là khi các cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Trung được sử dụng.

Thư rác được cho là đến từ các tài khoản liên kết với chính phủ CSTQ, hầu hết trong số đó đã không hoạt động trong một thời gian dài. Twitter bị cấm ở Trung Quốc, nhưng với việc tin tức bị kiểm duyệt gắt gao trên các nền tảng trong nước, nhiều người dùng internet ở nước này đã sử dụng kỹ thuật VPN để tìm kiếm tin tức trên các nền tảng như Twitter và Telegram.

Alex Stamos, giám đốc Stanford Internet Observatory, đã tweet hôm thứ Hai rằng dữ liệu "chỉ ra rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm tung tin dỏm và giảm khả năng hiển thị bên ngoài đối với các cuộc biểu tình ở Trung Quốc." Stamos ước tính rằng hơn 95% các tweet dưới cụm từ tìm kiếm Bắc Kinh là từ các tài khoản spam thư rác.

Các nhân viên Twitter hiện tại và cũ nói với điều kiện giấu tên nói với Washington Post rằng tình hình Elon Musk sa thải nhiều nhân viên và cũng vì nhiều chuyên gia từ chức nên không có người lọc tin để đối phó với loại tấn công bằng thư rác. Một cựu nhân viên cho biết: “Đây là một vấn đề đã biết mà nhóm của chúng tôi đang giải quyết theo cách thủ công, ngoại trừ việc tự động hóa mà chúng tôi đã áp dụng. Tất cả nhân viên kiểm tin về Trung Quốc và các nhà phân tích tại Twitter đều đã từ chức."

---- Điều phối viên truyền thông Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng chính quyền Biden ủng hộ "các cuộc biểu tình ôn hòa" trên khắp Trung Quốc để phản ứng với các lệnh cấm COVID-19 nghiêm ngặt do Bắc Kinh áp đặt. Kirby nhấn mạnh: “Mọi người nên được phép tập hợp và biểu tình một cách hòa bình."

Ông nói rằng chính quyền Biden tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Trung Quốc phát sinh vào cuối tuần trước, khẳng định rằng ông không nhận thấy tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu từ các cuộc biểu tình. Kirby cho biết: “Cấm cửa, đóng cửa không phải là chính sách mà chúng tôi ủng hộ ở đây."

Các cuộc biểu tình phản đối việc đóng cửa liên quan đến virus coronavirus ở Trung Quốc đã lan rộng đến các thành phố lớn trên khắp đất nước vào cuối tuần trước, bao gồm cả trung tâm kinh doanh của Thượng Hải. Tình trạng bất ổn được cho là đã làm suy giảm các địa điểm sản xuất của các công ty công nghệ Mỹ tại Trung Quốc, khiến chỉ số Wall Street ngày càng đi xuống.

---- Phát ngôn viên Nhân quyền của LHQ Jeremy Laurence hôm thứ Hai đã kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế khi đối mặt với các cuộc biểu tình ôn hòa mới nhất ở TQ: "Như văn phòng của chúng tôi đã thúc giục liên tục trong thời gian xảy ra đại dịch Covid, các hạn chế của các cơ quan chức năng cần phải cần thiết và tương xứng về mặt tư vấn khoa học, y tế và không phân biệt đối xử trong ứng dụng của họ. Bất kỳ biện pháp hạn chế nào cũng cần bị giới hạn về thời lượng, và cần có các biện pháp bảo vệ và cơ chế mà qua đó mọi người có thể phân bổ mối quan tâm của họ và tìm cách giải quyết."

Theo báo cáo mới nhất do nhà chức trách công bố, số ca nhiễm coronavirus mới ở Trung Quốc đã tăng 40.347 ca, một kỷ lục hàng ngày khác, với 3.822 ca có triệu chứng và 36.525 ca không có triệu chứng được ghi nhận trong 24 giờ qua.

---- Trump thú nhận đã chôm hồ sơ mật. Trong một cơn thịnh nộ liên tục được đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân đêm thứ Hai, Trump thú nhận rằng ông đã đánh cắp các tài liệu từ Bạch Ốc, đã giấu chúng trong một năm, đã nói dối với FBI, và rằng luật sư của Trump đã nói dối trong các tài liệu của tòa án, sau đó mới có yêu cầu một vị Giám sát đặc biệt và bây giờ người này đang giám sát một vụ truy tố Trump có thể sắp xảy ra.

Trump viết: "….Khi nào quý vị sẽ đột nhập vào nhà của Bill và Hillary để tìm kiếm 33.000 email mà bà [Hillary] đã xóa SAU KHI nhận được trát đòi hầu tòa từ Quốc hội Hoa Kỳ? Khi nào thì quý vị sẽ đột nhập vào nhà của các Tổng thống khác để tìm kiếm các tài liệu khổng lồ mà họ đã mang theo cùng họ, nhưng gần như không công khai và minh bạch như tôi?"

Trump đã nói sai về 33.000 email [của Haillary]. Tương tự, Sở Lưu trữ Quốc gia đã đưa ra một bản văn minh xác nói rằng các tổng thống tiền nhiệm [của Trump] không hề ăn cắp tài liệu. Tất cả các tổng thống đều có 12 năm để xem xét hoặc thậm chí sử dụng các tài liệu trong quá khứ, nhưng họ phải đến Sở Lưu trữ Quốc gia để làm thủ tục bảo đảm các tài liệu được ghi lại theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

Đặc biệt TRump khoe Trump chôm công khai. Dòng cuối cùng mà Trump viết có thể sẽ khiến mọi người nhớ mãi: "Họ đã mang theo chúng, nhưng gần như không công khai và minh bạch như tôi đã làm?"

Thực tế, Trump chỉ nói về việc đánh cắp các tài liệu sau khi FBI xin lệnh tòa vào lấy lại chúng và sau hơn một năm tiếp cận để cố gắng lấy chúng. Trump đã không hề đăng bất cứ điều gì hoặc tiết lộ bất cứ điều gì về việc đánh cắp các tài liệu một cách "minh bạch."

---- Cầu thủ thiên tài Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha phóng người lên đội đầu trong khi banh bay hướng vào lưới của đội Uruguay trong trận bóng hôm Thứ Hai. Ăn mừng tưng bừng. Ngó vậy mà không phải vậy. Nhiều giờ đồng hồ sau, kỹ thuật tối tân gắn trong quả banh phán rằng đầu của Ronaldo không hề chạm vào banh. Cristiano Ronaldo sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để vượt qua Eusebio với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Bồ Đào Nha trong lịch sử World Cup sau khi công nghệ Qatar 2022 xác định rằng Ronaldo sẽ không được ghi công cho bàn thắng vào lưới Uruguay, theo ban kỹ thuật Adidas cho biết hôm thứ Ba 29/11/2022.

Adidas đã sản xuất quả bóng World Cup 2022, có cảm biến bên trong cho phép các quan chức theo dõi các lần chạm và vị trí của cầu thủ trong suốt giải đấu. Công nghệ đó xác định rằng Ronaldo đã không chạm vào bóng để ghi bàn, điều mà Ronaldo đã ăn mừng như cú đội đầu thành công của riêng Ronaldo, trong trận Bồ Đào Nha thắng Uruguay với tỷ số 2-0 hôm thứ Hai tại Sân vận động Lusail ở Lusail.

“Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, bằng cách sử dụng Công nghệ bóng kết nối có trong Bóng thi đấu chính thức Al Rihla của Adidas, chúng tôi có thể chắc chắn không có pha chạm bóng nào từ Cristiano Ronaldo trong bàn thắng mở tỉ số của trận đấu,” Adidas cho biết trong một bản tường trình.

Nghĩa là, lúc banh bay vào khung thành, Ronaldo phóng người lên đội đầu, nhưng không một sợi tóc nào của Ronaldo chạm bóng. Nghĩa là, công ghi bàn là của Fernandes: chính Fernandez người nhận đường chuyền từ hậu vệ Raphael Guerreiro ở phút 54, rồi Fernandes thực hiện cú lừa bóng từ cánh trái và thực hiện quả tạt chéo góc về phía cột dọc. Ronaldo lao vào khu vực cấm và lao lên đánh đầu, nhưng bóng đi qua đầu anh và đi vào bên phải khung thành.

Ronaldo của đội Bồ Đao Nha phóng người lên, dùng đầu đội bóng vào gôn Uruguay hôm Thứ Hai. Người ái mộ Ronaldo tưng bừng ăn mừng. Nhiều giờ đồng hồ sau, hôm Thứ Ba, kỹ thuật cảm biến gắn trong quả banh nói rằng banh không hề chạm vào sợi tóc nào của Ronaldo.

---- Một người biểu tình đã bị bắt hôm thứ Hai sau khi chạy vào sân giữa một trận đấu World Cup nói rằng chủ tịch FIFA đã giúp thả anh ta, sau khi anh bị cảnh sát Qatar bắt giam. Mario Ferri, 35 tuổi, đã mang theo một lá cờ LGBTQ cầu vồng và mặc một chiếc áo phông có in dòng chữ “Hãy tôn trọng phụ nữ Iran” và “Hãy cứu Ukraine” khi anh lao vào sân trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay.

Phát biểu với đài phát thanh tiếng Catalan RAC1 hôm thứ Ba sau khi được trả tự do, nhà hoạt động người Ý cho biết ông đã được trả tự do vào sáng sớm thứ Ba sau khi chủ tịch FIFA Gianni Infantino “đích thân đến để giúp tôi ra nhà giam.” Ferri nói thêm rằng anh ấy có “nhiều vấn đề với cảnh sát” nhưng Infantino đã “giải quyết tình hình. FIFA không coi biểu tượng của tôi là bạo lực, đó là thông điệp hòa bình.”

---- Về chính trị, Hoa Kỳ và Iran là đối thủ. Và hôm nay Thứ Ba 29/11/2022, tình cờ 2 đội tuyển Mỹ-Iran sẽ so giày với nhau trên sân bóng World Cup 2022. Trận banh sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều miền Đông (11 giờ sáng giờ California). Hai đội tuyển Mỹ và Iran sẽ gặp nhau trong trận chung kết bảng B vào thứ Ba tại Doha, Qatar. Đội Mỹ buộc phải thắng để đi tiếp vào vòng trong.

Nhưng một trận thủ hòa với Iran sẽ buộc đội Mỹ cuốn gói ra về. Theo ESPN, Iran có thể sẽ chỉ đi tiếp với một trận hòa, điều này có thể dẫn đến lối chơi thận trọng hơn của đội Iran. Đội tuyển Mỹ đã không vượt qua vòng loại World Cup nào gần đây. Trên thực tế, đội Mỹ chỉ vượt qua Vòng 16 một lần kể từ năm 1930 và chưa bao giờ lọt vào vòng sâu hơn của World Cup.

Iran đã bị khuấy động bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở quê nhà trong nhiều tuần và mọi con mắt sẽ đổ dồn vào hành vi của đội bóng đá. Các cầu thủ Iran đã không hát quốc ca trước trận đấu đầu tiên của họ ở World Cup, coi là một cử chỉ ủng hộ các cuộc biểu tình, nhưng họ đã hát quốc ca trong trận đấu thứ hai. CNN loan tin rằng Vệ binh Cách mạng Iran đã tới từng nhà gia đình của các cầu thủ, hăm dọa gia đình cũng sẽ bị "vào tù và bị tra tấn" nếu đội tuyển lại không "cư xử đúng mực" kiểu như không hát quốc ca trong trận đầu.

Trong một bài bình luận của Washington Post, Jason Rezaian viết rằng ông luôn ủng hộ Đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng hôm thứ Ba, ông muốn đội Iran thắng đội Mỹ. Ông viết: “Nếu Iran giành chiến thắng, họ sẽ lần đầu tiên lọt vào vòng tiếp theo của cuộc thi, thậm chí còn thu hút được nhiều sự chú ý hơn trên toàn cầu đối với những người đấu tranh cho tự do đáng ngưỡng mộ trên đường phố Iran. Vâng, nó sẽ gây thất vọng cho Hoa Kỳ [nếu đội Mỹ thua], nhưng có nhiều điều quan trọng hơn bóng đá."

---- Một trong những quan chức cấp cao nhất liên quan đến việc tổ chức World Cup Qatar gây tranh cãi hôm thứ Hai ước tính rằng “khoảng 400 đến 500” công nhân nhập cư đã chết trong các dự án xây dựng liên quan đến giải bóng đá, một con số cao hơn nhiều so với những con số mà chính quyền Doha công bố trước đó. Hassan Al-Thawadi, tổng thư ký của Ủy ban tối cao Supreme Committee for Delivery and Legacy của Qatar, đã tiết lộ ước tính trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh Piers Morgan.

“Bạn nghĩ tổng số người lao động nhập cư đã chết vì… do công việc mà họ làm cho World Cup nói chung là bao nhiêu?” “Ước tính là khoảng 400, từ 400 đến 500,” al-Thawadi trả lời. “Tôi không có con số chính xác. Đó là điều đã được thảo luận.” Ủy ban Tối cao trước đó đã công bố các báo cáo đưa ra con số tử vong là 40 trong giai đoạn từ 2014 đến 2021, trong đó chỉ có 3 trường hợp được liệt kê là tai nạn tại nơi làm việc. “Một cái chết hằn là quá nhiều [huống gì nhiều]. Rõ ràng và đơn giản,” al-Thawadi nói thêm trong cuộc phỏng vấn.

Một công dân Nga đã bị k

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken

Các cảnh báo không kích đ

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Tổng thống Ukraine

Yulia, góa phụ của Đại tá Phó hiệu trưởng

Đại tá Nga Vadim Boyko

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hô

Trump kinh hoàng: xuống điểm

Giám đốc điều hành Twitter

Nhà thờ Công giáo St. Peter ở

----ết án 120 ngày tù ở Na Uy sau khi bị bắt vì quay phim bằng máy bay không người lái, theo đài Na Uy TV 2 đưa tin hôm thứ Ba. Người đàn ông này đã bị bắt giữ vào tháng 10 khi đang trên đường đến Nga, lúc đó cảnh sát tìm thấy ổ cứng chứa lượng lớn dữ liệu, thiết bị chụp ảnh và một số máy bay không người lái trong hành lý của anh. Tòa án xác định anh đã sử dụng máy bay không người lái 47 lần từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2022. Na Uy hiện đang truy tố một số người Nga khác về việc quay phim bằng máy bay không người lái. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Na Uy tại nước này và cáo buộc Oslo về các vụ bắt giữ công dân Nga "có động cơ chính trị".----hôm thứ Ba đã mô tả Biển Đen là "một thành phần quan trọng" trong chiến lược và phòng thủ của NATO đã mất độc lập vào tay Nga, vốn đã biến nó thành một "vùng chiến sự. Chúng ta đang chứng kiến phi đạn bắn từ tàu chiến nhắm vào các thành phố của Ukraine, lực lượng Nga phong tỏa các cảng của Ukraine và dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực bi thảm nhất trong nhiều năm." Ông nói như thế trước khi bắt đầu cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Bucharest trong khi ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ đã giúp thành lậpBlack Sea Initiative (Sáng kiến Biển Đen). Blinken mô tả NATO là "mạnh mẽ và đoàn kết hơn bất kỳ thời điểm nào khác mà tôi có thể nhớ" khi nó đang chuẩn bị chào đón các thành viên mới, Phần Lan và Thụy Điển.----ã vang lên khắp Ukraine, kể cả thủ đô Kiev, theo lời các quan chức Ukraine tuyên bố hôm thứ Ba. Vitaliy Kim, thống đốc vùng Mykolaiv cho biết: "Lần trước, người Nga cũng ngụy tạo cuộc không kích thành một chuyến bay huấn luyện... Hãy xem." Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cảnh báo về các cuộc tấn công mới sắp tới của Nga trong bảy ngày tới, nhấn mạnh rằng Ukraine đã sẵn sàng cho "mọi kịch bản có thể xảy ra". Các phi đạn Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng cắt điện hàng loạt vào tuần trước, với các biện pháp hạn chế khẩn cấp vẫn được áp dụng trên toàn quốc.----Oleksii Reznikov hôm thứ Hai cho biết Nga đã phóng hơn 16.000 phi đạn vào các mục tiêu ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Ông khẳng định rằng 97% các cuộc tấn công đó đều nhằm vào các đối tượng dân sự, khoảng 1.900 ngôi nhà đã bị tấn công, và hơn 12.300 khu vực ngoại ô và làng mạc. Nga cũng nhắm vào khoảng 220 mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng và hơn 250 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng giao thông, cũng như hơn 500 mục tiêu quân sự, theo chính phủ Ukraine.----Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai tuyên bố rằng các lực lượng quân sự Nga đã pháo kích vào 30 khu định cư ở các khu vực phía nam của khu vực Kherson 258 lần trong tuần trước. Zelensky nói rằng Nga cũng đã bắn hỏng một dàn máy bơm cung cấp nước cho Mykolaiv. Ông cáo buộc Nga pháo kích ào ạt để trả thù Ukraine khi Ukraine đã tự vệ được trong cuộc xung đột đầu tiên với Nga, bắt đầu vào năm 2014. Trong khi đó, người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết tình hình ở các khu vực phía nam Kherson là "thảm khốc" và "nguy kịch" do tình trạng thiếu nước, nhiệt và điện.----Trường Hải quân cấp cao Thái Bình Dương [Pacific Higher Naval School, một trong hai cơ sở giáo dục đại học của Hải quân Nga], Vadim Boyko, đã viết một bức thư ngỏ cho nhà độc tài Nga Vladimir Putin, trong đó cô nói rằng chồng cô đã tự "hành quyết "sau khi bị cáo buộc không thực hiện các biện pháp bắt buộc của Putin. Tin này loan ra từ cơ quan truyền thông Nga Meduza có trụ sở tại Latvia.Bà góa phụ Yulia yêu cầu Putin giám sát cuộc điều tra về cái chết của chồng cô, người mà theo báo chí đưa tin, đã tự sát tại nơi làm việc của mình. Bức thư đề ngày 20 tháng 11/2022. Trong bức thư của mình, Yulia Boyko nói rằng vào ngày 16/9/2022, một trạm tân binh đã được triển khai tại trường nơi chồng cô làm việc. Đại tá Nga Vadim Boyko được giao phụ trách quản lý việc ghi danh, ăn ở và kiểm soát lính nghĩa vụ.Kể từ đó, cô cho biết "anh ấy hầu như không ở nhà đêm nào, cố gắng giải quyết những vấn đề nảy sinh nhưng không nhận được sự hỗ trợ nào từ ban lãnh đạo. Đến một lúc nào đó, anh ấy nhận ra rằng mình đang bị 'làm vật tế thần' cho tất cả những thất bại và thiếu sót”.Sau đó, chồng cô được gửi đến bãi tập luyện ở làng Sergeyevka, Primorsky Krai [Vùng Viễn Đông của Nga], nơi anh chịu trách nhiệm sửa chữa các thiết bị quân sự để gửi đến Ukraine tới khu vực chiến đấu, cũng như đào tạo lính nghĩa vụ. Yulia nói rằng chồng cô đã phải đối mặt với những khó khăn, vì "không thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với những thiết bị như vậy", nhưng Hiệu Trưởng Oleg Zhuravlev đã không hỗ trợ anh ta. Theo lời kể của người phụ nữ, chồng cô bị mất ngủ khoảng một tháng; trong thời gian đó anh ta đã giảm 15 kg cân nặng.Vào ngày 14/11/2022, đại diện của một ủy ban từ thành phố Khabarovsk [vùng Viễn Đông của Nga] đã đến thăm khu huấn luyện để giải quyết các khiếu nại của lính nghĩa vụ. Cô viết rằng Hiệu Trưởng Zhuravlev lấy cớ nghỉ bệnh, và chồng cô được thông báo rằng anh ta sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Trích dẫn từ lá thư của Yulia: "Các thanh tra thông báo cho Đại tá Boyko rằng ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm hơn 100 triệu rúp vì mất mát và hư hỏng tài sản nhà nước và sẽ phải chịu tịch thu tài sản."Thi thể của chồng cô được tìm thấy vào sáng 16/11. Theo lời kể của vợ, chồng cô đi từ sân tập đến tòa nhà của Trường Hải quân ở thành phố Vladivostok và vào văn phòng Hiệu Trưởng. Trích dẫn từ bức thư của Yulia: "Đúng, anh ta vào văn phòng [cấp trên] của mình, chứ không phải của anh ta, như tất cả các phương tiện truyền thông viết, ngồi trên ghế và bắn 5 viên đạn bằng vũ khí công vụ, nhưng không nhằm vào đầu anh ta, không nhằm mục đích kết thúc tất cả càng sớm càng tốt."Meduza lưu ý rằng đây có lẽ là trường hợp đầu tiên xảy ra vụ tự sát như vậy ở Nga, trên thực tế là tự hành quyết. Yulia Boyko tin rằng bằng hành động của mình, chồng cô "rõ ràng muốn thu hút sự chú ý của giới lãnh đạo Liên bang Nga và cho họ tín hiệu rằng có vấn đề, cần phải làm gì đó, rằng Tổ quốc đang gặp nguy hiểm". Thi thể của Vadim Boyko được tìm thấy vào ngày 16 tháng 11, với một số vết thương do đạn bắn, tại Trường Hải quân.----m thứ Hai cho biết cựu Tổng thống Trump đã “sai lầm” khi ăn tối với người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng tôn Nick Fuentes hồi tuần trước, nhưng nói rằng ông không tin Trump là người bài Do Thái hoặc phân biệt chủng tộc. Pence nói với NewsNation trong một cuộc phỏng vấn: “Tổng thống Trump đã sai khi cho một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, một người bài Do Thái và một người phủ nhận [lò thiêu xác] Holocaust ngồi vào bàn đàm phán, và tôi nghĩ ông ấy nên xin lỗi.”----. Khi Trump ra tranh cử giành Bạch Ốc, một cuộc thăm dò mới đưa ra bằng chứng mới cho thấy Đảng Cộng hòa Pennsylvania có thể đang xem xét một giải pháp thay thế: Thống đốc Florida Ron DeSantis. DeSantis dẫn trước Trump, với tỷ lệ 45% so với 40%, trong cuộc bầu cử sơ bộ đối đầu giả định vào năm 2024, theo một cuộc khảo sát các cử tri Đảng Cộng hòa Pennsylvania.Những con số đó bao gồm những người nói rằng họ “chắc chắn” hoặc “có lẽ” sẽ ủng hộ các ứng cử viên. Có 12% cho biết họ chưa quyết định và 4% nói ưa thích ứng cử viên khác. Những người được hỏi không được hỏi tên về bất kỳ ứng cử viên Cộng Hòa tiềm năng nào khác.Cuộc thăm dò, được thực hiện từ ngày 19 đến ngày 21/11/2022, diễn ra khi một số người trong đảng đã đổ lỗi cho Trump vì thể hiện kém cỏi của Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng này. Các ứng cử viên được Trump ủng hộ đã thua một số cuộc đua quan trọng, bao gồm các cuộc bầu cử thống đốc và Thượng viện Hoa Kỳ tại chiến trường Pennsylvania. Ngược lại, DeSantis đã tái đắc cử ở Florida với tỷ lệ vượt hơn 19% điểm.----, Elon Musk, đã đăng một bức ảnh về “chiếc bàn cạnh giường ngủ” của mình vào thứ Hai với một vài đồ trang trí kỳ quặc – bao gồm một cặp súng không bắn được, một tấm bùa hộ mệnh của Phật giáo (chày kim cang, nơi góc trái, dưới khẩu súng giả) và nhiều lon Diet Coke.Bức ảnh của tỷ phú bao gồm một bản sao không bắn của khẩu súng lục của George Washington, nằm trong một chiếc hộp gỗ có nắp mở hiển thị hình ảnh bức tranh của Emanuel Leutze về vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên băng qua sông Delaware. Nằm phía trước nó là bản sao mô hình của khẩu súng lục ổ quay Diamond Back .357 từ trò chơi điện tử “Deus Ex: Human Revolution”.Bên cạnh những khẩu súng có vẻ như là một chày Kim Cang Phật giáo Tây Tạng được gọi là Vajra Dorje, được sử dụng nghi lễ Phật Giáo. Trên bàn còn có bốn lon Diet Coke không chứa caffein đã mở và một chai nước.Bên phải ngọn đèn và phía sau chai nước dường như là một bộ ba cuốn sách nhỏ xíu về Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp Hoa Kỳ và sách “George Washington’s Rules of Civility and Decent Behaviour in Company and Conversation” (“Quy tắc về Văn minh và Ứng xử của George Washington trong Công ty và Đối thoại”) do Applewood xuất bản.----Covington, Louisiana, cho biết cộng đồng của họ đã bị “rung chuyển” bởi tin tức về một vụ 2 người bị giết mà cảnh sát địa phương công bố vào sáng thứ Hai, giữa một báo cáo chưa được xác nhận rằng các nạn nhân là cựu linh mục của giáo xứ và một nhân viên cũ. Vào tối thứ Hai, cảnh sát thông báo rằng họ đã bắt giữ một nghi phạm, Antonio Donde Tyson, 49 tuổi ở Covington.Sở cảnh sát Covington vẫn chưa công bố danh tính của các nạn nhân, những người mà sở này cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 28 tháng 11 đã “bị bỏng đến mức không thể nhận dạng được”. Tuy nhiên, một phóng viên địa phương đã đăng trực tuyến rằng cựu linh mục của giáo xứ và một nhân viên của ông tại nhà thờ đã được báo cáo là nạn nhân bởi “nhiều người biết chuyện”.



---- Một quan chức quân sự hàng đầu của Iran cho biết, hơn 300 người đã chết kể từ khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc nổ ra sau cái chết của một phụ nữ trẻ bị cảnh sát giam giữ ngày 16/9. Ước tính, đánh dấu sự thừa nhận đầu tiên của chính phủ về các trường hợp tử vong dân sự, đến từ Tướng Amir Ali Hajizadeh, người được trích dẫn bởi “một trang web thân cận với Vệ Binh [Cách mạng].” Hajizadeh nói rằng một số trong số những người thiệt mạng đã là "tử đạo", rõ ràng là ám chỉ các quân nhân đã chết, và nói bóng gió rằng nhiều người trong số những người thiệt mạng là công dân Iran không tham gia vào các cuộc biểu tình.

Tổ chức Human Rights Watch, nơi theo dõi tình hình bất ổn kể từ khi Mahsa Amini, 22 tuổi bị bắt vì bị cáo buộc đội khăn trùm đầu quá lỏng lẻo ở nơi công cộng, đã báo cáo số người chết cao hơn nhiều, tuyên bố rằng 451 người biểu tình và 60 nhân viên an ninh đã bị giết cho đến nay. Hơn 18.000 người đã bị giam giữ, theo HRW.

---- Mike Lindell (Giám đốc điều hành công ty gối MyPillow) tuyên bố sáng thứ Hai rằng ông dự định thách thức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel để giành ghế Chủ Tịch Đảng Cộng hòa. Lindell nói trên podcast WarRoom của Steve Bannon: “Tôi 100% tranh cử chức Chủ tịch RNC chống lại Ronna McDaniel.”

---- Cảnh sát ở 6 quốc gia khác nhau đã hợp lực để tiêu diệt một "siêu tập đoàn" buôn ma túy, những kẻ kiểm soát khoảng 1/3 hoạt động buôn bán cocaine ở châu Âu, theo Europol cho biết hôm thứ Hai. Cơ quan tội phạm Liên Âu cho biết 49 nghi phạm đã bị bắt trong quá trình điều tra, với một loạt các cuộc truy quét mới nhất trên khắp châu Âu và UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) diễn ra từ ngày 8/11/2022 đến ngày 19/11/2022.

Hơn 33 tấn ma túy đã bị tịch thu trong các cuộc điều tra ở Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hoà Lan và UAE với sự hỗ trợ của Europol. Sở Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò trong việc bố ráp tổ chức, vì tổ chức cũng dính líu đến rửa tiền, theo Europol cho biết.

---- California đã bơm tiền cho 1/2 số người đủ điều kiện lãnh tiền cứu trợ chống lạm phát. Theo tiểu bang California, khoảng 1/2 trong số những người đủ điều kiện để lãnh tiền Middle Class Tax Refund (Hoàn thuế cho Tầng lớp Trung lưu của California --- còn được gọi là khoản thanh toán "cứu trợ vì lạm phát") đã nhận được tiền đến hạn. Tính tới hôm nay, California đã chi tiền cho ít nhất 6.739.880 người nhậ qua trương mục trực tiếp, và 2.556.729 thẻ tiền mặt (debit cards) đã được gửi đi.

Cho đến nay, tất cả các khoản thanh toán đó đã lên tới hơn 5 tỷ đô la. Các khoản thanh toán giảm lạm phát có quy mô khác nhau từ $200 đến $1,050, tùy thuộc vào thu nhập, tình trạng nộp đơn và người phụ thuộc của một người. Khoản thanh toán trung bình cho đến nay là khoảng $544.

Nếu bạn vẫn chưa nhận được tiền cứu trợ lạm phát của mình, đừng lo lắng. Tiểu bang vẫn đang làm việc theo cách riêng để thông qua danh sách dài những người nộp thuế đủ điều kiện nhận tiền cứu trợ lạm phát.

---- Trẻ em Việt Nam vẫn đói vi chất dinh dưỡng. Theo Báo Đầu Tư. Báo cáo của Viện Dinh dưỡng cho hay, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về dinh dưỡng như tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, thừa cân béo phì, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao (19,6%) và có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng miền. Đặc biệt, các tỉnh miền núi phía Bắc (37,4%) và Tây nguyên (28,8%); chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ăn ít rau quả (chỉ đạt 65% so với nhu cầu khuyến nghị), thiếu vận động thể lực làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ và trẻ em còn ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng như thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi là 19,6%; phụ nữ có thai là 25,6%; tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi thiếu vitamin A tiền lâm sàng là 9,5% và vẫn còn 58,0% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm.

---- Việt Nam đã nhập khẩu hơn 144.000 ôtô trong năm 2022. Báo VietStock. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tiên của tháng 11 đã đạt 28,4 tỷ USD, giảm 6,3% (tương ứng giảm 1,91 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10. Trong đó, lượng ôtô nguyên chiếc các loại được nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn 1-15/11 là 15.872 xe, với tổng giá trị đạt hơn 305 triệu USD. Ở cùng giai đoạn này năm ngoái, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chỉ là 6.945 xe, còn tổng giá trị nhập khẩu khi ấy chỉ đạt hơn 151 triệu USD.

---- Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 474 triệu USD, Singapore dẫn đầu với 20 dự án. Theo Báo VietnamBiz. Trong 11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 474,1 triệu USD. Trong đó, dẫn đầu về tiếp nhận vốn đầu tư là Singapore với 20 dự án đầu tư mới và dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 79,5 triệu USD. Có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 11 tháng năm 2022. Dẫn đầu là Singapore với 20 dự án đầu tư mới và dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 79,5 triệu USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Lào với tổng vốn đầu tư trên 70 triệu USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan…

---- Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ GHPGVN. Theo Báo Giác Ngộ. Sáng 29-11-2022, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội đã cử hành lễ suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật theo quy định của Hiến chương.

---- HỎI 1: Người nào xem sinh mạng họ mục đích rõ ràng sẽ giảm rủi ro yểu tử?

ĐÁP 1: Đúng thế. Có mục đích sống rõ ràng có thể giảm nguy cơ tử vong sớm. Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu đã dành 8 năm theo dõi khoảng 13.000 người Mỹ trên 50 tuổi. Nghiên cứu mới cho thấy những người coi cuộc sống của họ có mục đích đặc biệt có khoảng 15% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào trong thời gian theo dõi. Con số đó đã tăng lên gần 37% ở những người tham gia có mục đích thấp nhất.

"[Có] mục đích trong cuộc sống được định nghĩa là mức độ mà mọi người cảm nhận cuộc sống của họ là có định hướng và mục tiêu", theo lời Koichiro Shiba, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Boston, cho biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/28/purpose-life-longevity/8071669644078/

---- HỎI 2: Kinh nghiệm không vui về chăm sóc sức khỏe?

ĐÁP 2: Tới 76% dân Mỹ nói thế về 3 tháng qua của họ. Hầu hết người Mỹ hiện không có trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tuyệt vời — và phần lớn đã có những trải nghiệm rất mực thê thảm — theo nghiên cứu về trải nghiệm bệnh nhân được công bố vào đầu tháng này.

Trong kết quả gần đây nhất từ Viện Beryl - Ipsos PX Pulse, ba phần tư (76%) người Mỹ được khảo sát cho biết họ không có trải nghiệm bệnh nhân tích cực trong ba tháng qua và 60% có trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hoàn toàn tiêu cực.

Theo Jason Wolf, chủ tịch và giám đốc điều hành của Viện Beryl, những kết quả này có thể phản ánh tình trạng hiện tại của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Chi tiết:

https://www.forbes.com/sites/debgordon/2022/11/28/60-of-americans-have-had-a-recent-bad-healthcare-experience-new-survey-shows/?sh=1b02b1882adf

.