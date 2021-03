Khuya nay đổi giờ: vặn thêm 1 tiếng. Nhiều cư dân đã nhận tiền cứu trợ 1,400$/người vào tài khoản ngân hàng. Cựu Chánh Văn Phòng Bộ Nội An của Trump: Cộng Hòa muốn Trump bị Vance truy tố hình sự sớm, để Cộng Hòa hồi sinh. Quận Cam nới mở với số người hạn chế: ăn trong tiệm, tập gym, vào rạp hát... Lập bộ Tứ (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) sẽ tặng các nước Châu Á Thái Bình Dương ít nhất 1 tỷ liều thuốc chích ng

Đêm Thứ Sáu, tài khoản ngân hàng nhiều người đã nhận khoản tiền cứu trợ 1,400$/người và 5,600$/gia đình 4 người trực tiếp.

.

Khuya nay đổi giờ: vặn thêm 1 tiếng. Nhiều cư dân đã nhận tiền cứu trợ 1,400$/người vào tài khoản ngân hàng. Cựu Chánh Văn Phòng Bộ Nội An của Trump: Cộng Hòa muốn Trump bị Vance truy tố hình sự sớm, để Cộng Hòa hồi sinh. Quận Cam nới mở với số người hạn chế: ăn trong tiệm, tập gym, vào rạp hát... Lập bộ Tứ (Mỹ, Nhật, Ấn, Úc) sẽ tặng các nước Châu Á Thái Bình Dương ít nhất 1 tỷ liều thuốc chích ngừa, chận ảnh hưởng TQ. Biểu tình Miến Điện: 8 người chết hôm Thứ Bảy vì lính bắn đạn thật. Kinh tế Mỹ tăng vọt: cổ phiếu tăng ở các ngành thương xá, du lịch, khách sạn, sòng bài... Biden: luật đã ký sẽ tạo 7 triệu việc làm mới, đầu tư lớn nhất về chăm sóc trẻ em kể từ Thế Chiến 2. Phim, TV có thể kiếm thêm 10 tỷ đôla/năm bằng cách giảm bất bình đẳng màu da. Bạch Ốc: mời gọi dân da trắng Cộng Hòa chích ngừa COVID-19, khỏi mang huy hiệu Biden. 55% dân Mỹ nghĩ kẻ chưa chích ngừa không nên vào rạp hát, hòa nhạc, phòng thể dục. Nam California: thầy giáo ngủ trong xe, học trò cũ rủ nhau giúp. Nevada: DB Rochelle Nguyen ra dự luật, đòi cảnh sát bỏ chỉ tiêu biên phạt hàng tháng. Iowa: xe hơi tông vào nhà 1 gia đình gốc Việt. HỎI 1: Cặp tình nhân Hoàng Tử Harry và công nương Meghan trả lời phỏng vấn của Oprah nhưng không lãnh tiền? ĐÁP 1: Không lãnh tiền. HỎI 2: Có phải di dân lậu sẽ lãnh chi phiếu cứu trợ 1,400 đôla? ĐÁP 2: Hầu hết là sai.

.

QUẬN CAM (VB-13/3/2021) --- Hầu hết trong 40 triệu cư dân California -- kể cả các nơi đông dân gốc Việt như tại Quận Cam, Quận San Bernardino, Quận Los Angeles, Quận Santa Clara (bao gồm San Jose) --- bắt đầu nới mở hoạt động, được ăn trong tiệm, xem phim trong rạp hát, tập thể dục trong gym... kể từ Chủ Nhật 14/3/2021, nhưng số người sẽ hạn chế.

.

--- Đổi giờ. Hầu hết nước Mỹ, kể cả California, sẽ đổi giờ từ 2 giờ sáng Chủ Nhật 14/3/2021, vặn thêm một giờ để thành 3 giờ sáng Để cho dễ nhớ, đêm nay Thứ Bảy, khi bạn vào giường ngủ, nhớ vặn đồng hồ thêm một giờ. Các nơi miễn đổi giờ tại Hoa Kỳ là: Hawaii, Puerto Rico, Guam, American Samoa,U.S. Virgin Islands, và một phần tiểu bang Arizona.

.

--- Bộ Ngân Khố đã gửi từ đêm Thứ Sáu khoản tiền cứu trợ 1,400$/người và 5,600$/gia đình 4 người trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhiều cư dân Mỹ. Bạn có thể đã nhận được, nếu bạn khai thuế 2019 hay 2020 với tài khoản trực tiếp khi hoàn thuế. NBC News và báo Wall Street Journal cho biết nhiều người đã nhận được tiền cứu trợ này trong đêm.

.

--- Một liên minh bốn nước -- Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc châu --- dự định gửi tặng các nước Châu Á Thái Bình Dương ít nhất 1 tỷ liều thuốc chích ngừa COVID vào năm 2022. Đây là một chiến lược nhân đạo và là chính trị, nhằm tránh các quốc gia Châu Á phải dựa vào Trung Quốc để có thuốc chích ngừa. Thủ Tướng Úc Scott Morrison khi công bố liên minh 4 nước đã tuyên bố qua video: "Vùng Ấn Độ Thái Bình Dương bây giờ sẽ định hình số phận thế giới chúng ta trong thế kỷ 21."

.

--- Cảnh sát Nga hôm Thứ Bảy đã bắt 150 lãnh đạo độc lập và đối lập từ một hội nghị tại Moscow. Hội nghị dự kiến họp Thứ Bảy và Chủ Nhật, trong đó có nhiều nghị viên địa phương từ khắp nước Nga tới họp. Lý do cảnh sát bắt vì có nhiều "tổ chức không mong muốn" tham dự. Các tổ chức này bị gán tên "không mong muốn" vì bị chụp mũ là có ảnh hưởng từ các quốc gia dân chủ như Mỹ, Châu Âu.

.

--- Có ít nhất 4 người chết vì quân đội bắn đạn thật hôm Thứ Bảy để giải tán các cuộc biểu tình tại Miến Điện để phản đối cuộc đảo chánh của quân đội, theo tin các truyền thông địa phương. Tuy nhiên, thông tấn Kyodo News dẫn theo nguồn tin địa phương nói có 8 người chết hôm Thứ Bảy, trong đó 3 người chết ở ngoại ô Yangon sáng Thứ Bảy, 3 người chết sau đó trong ngày ở Mandalay. Tổng cộng đã hơn 70 người chết, hơn 2,000 người bị bắt giam kể từ ngày đảo chánh.

.

--- Xuất hiện trên đài MSNBC sáng Thứ Bảy, Miles Taylor (cựu Chánh Văn Phòng Bộ Nội An của chính phủ Trump) nói rằng sau hậu trường, các dân cử Cộng Hòa đang bày tỏ hy vọng rằng Biện Lý Cyrus Vance Jr. của thành phố Manhattan công bố hồ sơ truy tố Trump về các tội hình sự đang điều tra, và như thế kết thúc sự nghiệp chính trị của Trump.

.

Nói chuyện trên đài này với người dẫn chương trình Kendis Gibson, Taylor nói rằng nhiều dân cử Cộng Hòa muốn Trump biến mất để Đảng Cộng Hòa tái phối trí sức mạnh nhằm chuẩn bị cho bầu cử 2022. Taylor nói Trump có bệnh nghiện gian lận, từ chơi gian lận trên sân golf cho tới gian lận thuế và chính trị, luôn luôn muốn thắng, thắng, thắng bằng mọi giá kể cả gian lận và nói dối.

.

Taylor nói Trump là kẻ thua cuộc, thua lớn và làm Cộng Hòa mất từ Bạch Ốc tới lưỡng viện, và bây giờ hơn, hay gần 50% đảng viên Cộng Hòa thực sự là người chống Trump, nghĩa là một mảng lớn trong Cộng Hòa muốn Trump lùi vào quá khứ, cách hay nhất là sớm bị Vance truy tố hình sự.

.

--- Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng tốc hai hàng số, cho thấy kinh tế chuẩn bị tăng vọt khi nỗi lo đại dịch suy giảm, đặc biệt là trị giá cổ phiếu lĩnh vực hòa nhạc, thương xá mua sắm, du lịch, khách sạn, và nhiều hoạt động hồi sinh sau thờig ian tê liệt vì dịch COVID-19.

.

Cổ phiếu của công ty quản trị thương xá Simon Property Group tăng 36% năm nay. Giá cổ phiếu hai công ty du lịch đường biển Carnival và Norwegian Cruise Line tăng 27% và 18% theo thứ tự.

.

Cổ phiếu công ty sòng bài MGM Resorts, sở hữu của 13 sòng bài tại Las Vegas, tăng 30% trong 3 tháng qua. Dù vậy, Las Vegas có thể thu hút du khách nội địa Hoa Kỳ, những người đã chích ngừa 2 mũi, nhưng chưa thể đón du khách quốc tế. Do vậy, mức thu hãng sòng bài MGM trở về được ở mức trước đại dịch phải là ít nhất năm 2023.

.

--- Một trong những thành phố đẹp tuyệt vời tại Nam California là Fontana, trong quận San Bernadino, giáp biên Quận Cam. Đài Fox 11 loan tin rằng cựu giáo viên thay thế Jose Villarruel, 77 tuổi, tại thị trấn Fontana mấy năm nay gặp khó khăn, gặp đại dịch làm bi đát thêm. Thầy này được học trò gọi là "Mr. V." Khi cựu học sinh Steven Nava, 21 tuổi, nhìn thấy thầy Villarruel hàng đêm ngủ trong xe đời 1997, mới tặng thầy 300$ và mở ra trang gây quỹ GoFundMe để xin những ai quen thầy giúp vào.

.

.

Thế rồi Thị Trưởng Fontana là Acquanetta Warren cũng là học trò cũ, mới rủ nhau giúp thầy, và trong buổi gặp hôm Thứ Năm đã trao tặng thầy cũ chi phiếu $27,000. Thầy Villarruel kể rằng thầy vẫn dạy liên tục cho tới khi 2020, các trường chuyển sang dạy trực tuyến thì mới nghỉ việc. Cậu Nava kể là mỗi sáng dậy, đi làm lúc 5 giờ sáng, là thấy ông thầy lui cui trong chiếc xe, nên mới nghĩ ra chuyện giúp thầy. Thầy kể rằng thầy sống trong chiếc xe Ford Thunderbird được 8 năm rồi, vì giá thuê nhà quá đắt, may mà còn chiếc xe để vào ngủ. Các bạn muốn giúp có thể vào:

https://www.gofundme.com/f/help-mrv

.

--- Một trong những gian nan của chính phủ Biden là nhiều người da trắng Cộng Hòa không muốn chích ngừa COVID-19, có thể vì họ chưa biết rằng vợ chồng Trump đã bí mật chích ngừa từ tháng 1/2021. Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Sáu về nỗ lực chính phủ thuyết phục người Cộng Hòa da trắng chích ngừa, phải viện dẫn các viên chức y tế địa phương được tin cậy. Psaki nói: "Bất kỳ ai thuộc bất kỳ khuynh hướng chính trị nào cũng có thể chích ngừa, và họ không bị buộc mang huy hiệu Joe Biden."

.

--- Tổng Thống Biden hôm Thứ Sáu nói chuyện từ Vườn Hồng Bạch Ốc về Kế Hoạch Cứu Nguy Hoa Kỳ (American Rescue Plan) vừa ký, rằng kế hoạch này sẽ tạo ra 7 triệu việc làm mới. Biden cảm ơn các dân cử Quốc Hội đã thông qua đạo luật cứu nguy kinh tế, và nhấn mạnh rằng cứu trợ tài chánh sẽ mở rộng tới 11 triệu người Mỹ đang thất nghiệp và sẽ là "đầu tư lớn nhất trong việc chăm sóc trẻ em kể từ Thế Chiến 2."

.

--- Ngành điện ảnh và truyền hình Hoa Kỳ có thể kiếm thêm 10 tỷ đôla/năm lợi tức bằng cách giải quyết bất bình đẳng màu da trên màn ảnh và ngoài màn ảnh, theo cuộc nghiên cứu của McKinsey & Company. Nghiên cứu này nói những truyện kể với nhân vậtc hính da đen hiện vẫn rất thiếu, kém tài trợ đầu tư và thường bị bỏ qua, bất kể có thể mang lợi tức nhiều hơn dự án khác.

.

Nghiên cứu này phân tích dữ kiện đã có về hàng ngàn phim lẻ và phim TV, phỏng vấn hàng chục người da đen đang làm việc trong cương vị nhà văn, đạo diễn, tài từ, nhà sản xuất... trong làng phim nói về trở ngại đã làm họ im lặng và bị đẩy ra khỏi làng phim.

.

Diễn viên da đen có ít cơ hội: chỉ 11% vai chính trong phim là do da đen đóng. Còn ngoài màn ảnh, 87% nhà điều hành TV và 92% nhà điều hành điện ảnh lại là da trắng. Nghiên cứu nói nếu xóa bỏ hố ngăn cách cơ hội và tài chánh cho tài năng da đen, và cho thêm truyện phim da đen, sẽ tăng thêm lợi nhuận, theo nghiên cứu này với phim chiếu rạp, chiếu stream (trực tuyến), TV cáp và TV thường.

.

--- Các dân cử tiểu bang Nevada đang cứu xét ngăn cấm các ty cảnh sát về yêu cầu ra chỉ tiêu buộc cảnh sát mỗi tháng phải biên bao nhiêu giấy phạt đối với người lái xe phạm lỗi vi cảnh. Trong buổi điều trần hôm Thứ Năm, dân biểu tiểu bang Rochelle Nguyen, người đề ra dự luật, nói rằng "chỉ tiêu biên phạt" đã gây ra bất công với người lái xe, đặc biệt là khi gần tới cuối tháng, các cảnh sát phải ráo riết biên phạt cho đủ chỉ tiêu trong tháng.

.

DB Nguyen nói "chỉ tiêu phạt" làm hại cho cả cảnh sát và người bị phạt, đặc biệt ở Nevada, sẽ là tội hình sự nếu không trả tiền phạt, lâu dài ảnh hưởng tới đời sống cưd ân, tài chánh gia đình và viễn ảnh việc làm tương lai.

.

--- Một gia đình gốc Việt tại thị trấn Des Moines, Iowa, sáng thứ Sáu bỗng nhiên thức dậy vì một xe hơi tông vào nhà họ trong một vụ cảnh sát rượt bắt y hệt trong phim. Cảnh sát Tuần Cảnh Iowa nói họ rượt theo Martin Zamarron, 21 tuổi, sau khi thấy anh này chạy ở tốc độ 97 dặm/giờ trên xa lộ 235.

.

Rượt đuổi chạy vào đường Easton Boulevard, nơi đây Zamarron lạc tay lái, tông xe xuyên qua một trụ, vọt lên bờ lê, và tông thẳng vào nhà của chị Cathy Nguyen trong khi gia đìnhc hi đang ngủ say. Nguyen kể: "chỉ nghe bùm một cái, thức dậy thì thấy cả nhà rung rinh." Khói xe bốc lên nghi ngút làm chị tưởng là cháy nhà. May mà xe không cháy, cũng không nổ, và trong nhà không ai bị thương. Zamarron đã bị bắt, sẽ bị truy tố.

.

--- Tính tới hôm Thứ Sáu, 18% dân Mỹ đã được chích ít nhất một mũi ngừa COVID-19. Bản khảo sát của Reuters, phỏng vấn 1,005 người hôm Thứ Hai và Thứ Ba, phổ biến kết quả hôm Thứ Sáu, như sau:

. 62% dân Mỹ nghĩ ngành hàng không nên cấm kẻ chưa chích ngừa lên phi cơ.

. 55% dân Mỹ nghĩ kẻ chưa chích ngừa không nên vào rạp hát, dự hòa nhạc, phòng thể dục công cộng.

. 54% người nói họ rất muốn chích ngừa; 27% nói không muốn chích ngừa.

.

--- HỎI 1: Cặp tình nhân Hoàng Tử Harry và công nương Meghan trả lời phỏng vấn của Oprah nhưng không lãnh tiền?

.

ĐÁP 1: Không lãnh tiền. Nhiều người loan tin rằng cặp này lãnh 7 triệu đôla để tar3 lời phỏng vấn của Oprah. Sau khi Meghan Markle và Hoàng Tử Harry tar3 lời phỏng vấn của Oprah Winfrey chiếu TV ngày 7/3/2021, có người nói 2 người lãnh nhiều triệu đôla tư CBS. Có tới 17.8 triệu người xem cuộc phỏng vấn này, trong đó cô Meghan kể về nhiều chuyện xích mích với hoàng gia, có lúc cô muốn tự tử, và đau lòng khi màu da sậm của con sơ sanh bị "quan ngại" và nhiều chuyện khác. Một bài đăng trên Click It Conservative News vào ngày 10/3/2021 nói rằng cô diễn viên Hollywood này được lãnh 7 triệu đôla để trả lời phỏng vấn.

USA Today ghi rằng ngay khởi đầu cuộc phỏng vấn dài 2 giờ đồng hồ, Oprah Winfrey khẳng định rằng cặp Meghan & Harry không nhận lãnh đồng nào khi trả lời phỏng vấn, rằng cũng không hề có hợp đồng nào cho cuộc phỏng vấn, rằng không đề tài nào cấm kỵ, và rằng 2 người không lãnh đồng nào cho cuộc phỏng vấn. Meghan trả lời: "Đúng vậy."

Nhưng Harpo Productions (công ta sản xuất của Winfrey) --- theo tin của Wall Street Journal--- được ViacomCBS (công ty mẹ của CBS) trả lê phí giấy phép trong khoảng 7 tới 9 triệu đôla để CBS độc quyền chiếu cuộc phỏng vấn tại Mỹ và tại hải ngoại. Tại Anh quốc, đài ITV mua quyền chiếu lại cuộc phỏng vấn, trả 1 triệu đồng bảng Anh. Chi tiết ở:

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/11/fact-check-meghan-and-harry-were-not-paid-oprah-interview/6953315002/

.

--- HỎI 2: Có phải di dân lậu sẽ lãnh chi phiếu cứu trợ 1,400 đôla?

.

ĐÁP 2: Hầu hết là sai. Lúc nào cũng có những tin đồn nhảm nhằm làm tổn hại cho Biden. Câu trả lời là: hầu hết là sai. Bởi vì: chỉ trừ vài ngoại lệ, chỉ những người có số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, SSN) mới có thể lãnh chi phiếu cứu trợ 1,400$. Đại đa số di dân vào Mỹ bất hợp pháp không có số SSN. Ngoại lệ nào được lãnh? Ngoại lệ là cho người phụ thuộc (dependents) những người có một số căn cước ID để trả thuế và cho những người kết hôn với quân nhân Hoa Kỳ. Trong số những người không phải di dân, chỉ những người được Bộ Nội An cho phép làm việc tại Mỹ có thể có số SSN, trong đó bao gồm thường trú nhân hợp pháp. Đại đa số người bất hợp pháp ạti Mỹ không có số SSN, do vậy không thể lãnh tiền 1,400$ cứu trợ. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/mar/12/facebook-posts/most-immigrants-us-illegally-not-eligible-direct-1/

.

.