Hình trên là Hồ Lake Elizabeth tại thành phố Fremont, California. Theo một khảo sát, thị trấn hạnh phúc nhất tại Mỹ năm 2021 là Fremont (Bắc Calif.); San Jose đứng hàng thứ 5, Irvine (Nam Calif.) hàng thứ 12.

Bạch Ốc: không có chữ ký Biden trên chi phiếu cứu trợ 1,400$. Raymond Phạm lên chức Giám đốc gây quỹ liên hiệp cho DNC. Cộng Hòa kinh hoàng vì kinh tế thời Biden tăng thần tốc: 88% công ty lạc quan. Ngày thứ 50 làm Tổng Thống, Biden được dân Mỹ ủng hộ hơn Trump 9 điểm. New York: Thẩm phán Tòa Tối Cao quăng bỏ đơn Trump kiện nhà báo NYT. Biden: mua thêm 100 triệu liều thuốc chủng ngừa của J&J. New York: Cô thứ 6 xuất hiện, tố bàn tay Thống Đốc Cuomo khiếm nhã. Tân Ngoại Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ sẽ thăm Nhật, Nam Hàn tuần sau. Các hãng hàng không và du lịch xin Biden thực hiện thông hành COVID-19. Hạnh phúc nhất tại Mỹ năm 2021 là: 1. Fremont, CA; 2. Bismark, ND; 3. Fargo, ND; 4. Madison, WI; 5. San Jose, CA. Xe đạp điện thương hiệu Modmo Saigon+ hy vọng thắng lớn. Quan chức Bộ Ngoại Giao đi bạo loạn sẽ nặng tội. HỎI 1: Có phải tình báo Nga đang tung tin giả về các thuốc chủng ngừa tại Mỹ? ĐÁP 1: Đúng vậy. HỎI 2: Dân Biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) có trị giá tài sản khoảng 1 triệu đôla? ĐÁP 2: Sai.

QUẬN CAM (VB - 10/3/2021) --- Trump sẽ nổi giận mà tắt thở: Vào ngày thứ 50 trong cương vị Tổng Thống, Biden được dân Mỹ ủng hộ hơn Trump 9 điểm. Bản thăm dò FiveThirtyEight ghi rằng vào ngày thứ 50 ở chức Tổng Thống, Biden được 53.4% cử tri ủng hộ về việc làm, trong khi bốn năm trước, ngày thứ 50 của Trump chỉ được 44.5% ủng hộ.

Trong khi đó, cũng tính vào ngày thứ 50 ở cương vị Tổng Thống: Biden bị 38.8% cử tri không ủng hộ năm 2021, Trump bị 49% cử tri không ủng hộ năm 2017.

--- Trump nghĩ rằng kiện báo chí để bịt miệng là dễ, nhưng hôm Thứ Ba 9/3/2021 Thẩm Phán James d'Auguste của Tòa Tối Cao New York tuyên xử quăng bỏ đơn kiện của ban vận động của Trump kiện báo New York Times. Trong đơn kiện nộp vào tháng 2/2020, Trump nói rằng bài bình luận của Max Frankel trên báo NYT nhan đề "Cái Trao Đổi Thực Giữa Trump và Nước Nga" ("The Real Trump-Russia Quid Pro Quo") là mạ lỵ sai trái.

Bài viết đó của Max Frankel nhắc lại sự kiện tình báo Nga đã giúp Trump thắng phiếu bà Hillary Clinton năm 2016, và sau khi Trump vào Bạch Ốc liền có những chính sách ưu đãi và thân thiện với Putin và Nga. Thậm chí khi Putin treo giải thưởng cho Taliban bắn tỉa lính Mỹ, TRump vẫn im lặng. Tại sao nhà báo nói vài câu là bị Trump kiện, trong khi Trump chỉ mặt các nhà báo và chửi mắng sai trái là "Fake News" lại hưởng quyền miễn tố?

--- Ủy Ban Đảng Dân Chủ Tòan Quốc (Democratic National Committee - DNC) củng cố ban tài chánh, thuê thêm một số người giữ chức quan trọng về tài chánh và gây quỹ, trong đó thuê ông Raymond Phạm vào chức Giám đốc gây quỹ liên hiệp (director of coalitions fundraising).

Các chuyên viên tài chánh mới này sẽ giúp Đảng Dân Chủ xây dựng hạ tầng, thực hiện chiến lược giúp các ứng cử viên Dân Chủ thắng cử ở 50 tiểu bang. Ông Raymond Phạm gần đây giữ chức Giám đốc gây quỹ liên hiệp trong Ban vận động tranh cử của Biden và cũng trong Ủy Ban Đăng Quang Tổng Thống thứ 59.

--- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư 10/3/2021 sẽ loan báo ý định mua thêm 100 triệu liều thuốc chủng ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson vào cuối năm 2021. Mua như thế sẽ mở rộng việc chích ngừa cho cả trẻ em, cũng như tăng cường chống các biến chủng mới của siêu vi. Loan báo này sẽ thực hiện sau buổi họp của Biden với các giám đốc của hãng Johnson & Johnson và hãng Merck & Co. Inc. Thuốc J&J chỉ chích một liều, thay vì 2 liều.

--- Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin sẽ thăm Tokyo và Seoul tuần tới, trong chuyến đi hải ngoại đầu tiên từ khi họ nhậm chức trong chính phủ Biden. Chuyến đi sẽ kéo dài từ ngày 15/3/2021 tới 18/3/2021, trong đó 2 ông sẽ thảo luận về nhiều vấn đề song phương và toàn cầu với các vị tương nhiệm trong chính phủ Nhật và Nam Hàn.

Dự định, 2 quan chức Mỹ cũng sẽ tổ chức nhiều hội thảo bàn tròn tại 2 nước Nhật và Nam Hàn với các phóng viên về nhiều vấn đề trong đó có quản trị, an ninh và dân chủ. Mới tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Lục Vương Nghị (Wang Yi) lên tiếng cho biết nhất định phải thống nhất hai bờ eo biển, và sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ cũng cho biết không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan.

--- Các hãng hàng không lớn Hoa Kỳ và gần 30 tổ chức các công ty về du lịch và lao động thúc giục chính phủ Biden thực hiện giấy chứng nhận y tế COVID-19 tạm thời để những người du hành có chứng cớ điện tử về việc xét nghiệm và chích ngừa.

Tức là một loại thông hành (passport) điện tử về COVID-19. Hiện thời nhiều công ty trên thế giới đã làm ra các thông hành kiểu này, nhưng chưa tiêu chuẩn hóa và chưa được chính phủ hỗ trợ để giúp tăng tốc hồi phục hoạt động kinh tế và đặc biệt là ngành du lịch. Thư thúc giục gửi lên Jeff Zients, người giữ chức Trưởng Ban Điều Hợp Hồi Phục Kinh Tế Hậu Dịch. Dù vậy, trở ngại có thể là từ cơ quan phòng chống dịch CDC: Giám đốc CDC là Rochelle Walensky nói hôm Thứ Hai 8/3/2021 rằng dù chích ngừa xong, người du hành cũng cần cảnh giác về các biến chủng ở các địa phương quốc tế.

--- Cô thứ 6 xuất hiện. Thống Đốc Andrew Cuomo kinh hoàng khi phụ nữ thứ 6 kể rằng cô là nhân viên trong Văn Phòng Thống Đốc New York, một lần được gọi tới tư dinh Cuomo cuối năm ngoái, và nơi đó Cuomo không kiểm soát được bàn tay của ông ta khi đứng gần cô, thế là cô từ chối và bước xa ra, theo báo Albany Times-Union kể lại.

Phụ nữ này chưa bao giờ nộp đơn than phiền, và chỉ mới hôm Thứ Hai 8/3/2021 mới báo cáo với người phụ trách pháp lý của Cuomo. Cáo buộc của cô sẽ phúc trình lên các điều tra viên. Cô thứ 6 không minh danh, nhưng 5 phụ nữ tố cáo Cuomo hành vi khiếm nhã là, theo thứ tự: Lindsay Boylan, Charlotte Bennett, Anna Ruch, Ana Liss và Karen Hinton.

--- Hạ Viện dự kiến sẽ gửi dự luật cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla lên Bạch Ốc để Biden ký thành luật hôm Thứ Tư, nhưng chữ ký Biden sẽ không in trên các chi phiếu gửi tới nhà cư dân Mỹ.

Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Ba rằng như thế là trái ngược với chính phủ Trump, khi gửi chi phiếu cứu trợ buộc phải in chữ ký của Trump vào dòng "memo" dưới góc trái, trong khi tiền đó thực sự là công quỹ, không phải tiền riêng của Trump. Psaki nói Biden muốn chi phiếu gửi sớm tới dân Mỹ, và không bận tâm chuyện chữ ký.

Psaki nói rằng trên các chi phiếu giấy gửi cứu trợ cư dân, sẽ có chữ ký của một viên chức Phòng Ngân Sách, nhưng Biden muốn tăng tốc nhanh hơn qua chi trả đường điện tử. Riêng những người trả thuế trực tiếp qua điện tử hồi năm 2019 hay 2020 sẽ là những người lãnh 1,400$/người sớm nhất.

--- Những thành phố nào hạnh phúc nhất Hoa Kỳ... Theo trang nghiên cứu tài chánh WalletHub, phân tích hơn 180 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ dựa theo 31 thang điểm --- trong đó có tỷ lệ trầm cảm, sức tăng thu nhập, thì giờ vui chơi --- đã khám phá rằng một thành phố California là nơi hạnh phúc nhất Hoa Kỳ: Fremont.

Dù vậy, bạn có thể không đồng ý, nhưng cuộc nghiên cứu này đưa tới danh sách 20 thành phố hạnh phúc nhất tại Hoa Kỳ năm 2021: 1. Fremont, CA; 2. Bismark, ND; 3. Fargo, ND; 4. Madison, WI; 5. San Jose, CA; 6. South Burlington, VT; 7. Lincoln, NE; 8. Columbia, MD; 9. Cedar Rapids, IA; 10. Santa Rosa, CA; 11. Sioux Falls, SD; 12. Irvine, CA; 13. San Francisco, CA; 14. Pearl City, HI; 15. Burlington, VT; 16. Minneapolis, MN; 17. Plano, TX; 18. Charleston, SC; 19. Rapid City, SD; 20. Seattle, WA.

--- Tạp chí tài chánh Forbes hôm 9/3/2021 có bài viết nói rằng một kiểu xe đạp điện thương hiệu Modmo ráp tại một xưởng ở ngoại ô Sài Gòn sẽ có thể làm hài lòng nhiều người để thay cho xe hơi. Người phát minh xe này là Jack O’Sullivan, 24 tuổi, người Ái nhĩ lan, vừa sản xuất ra đợt đầu 100 xe làm theo 2 kiểu.

Một lý do chọn Sài Gòn để sản xuất vì lương thợ rẻ. Sườn xe đạp này do robot hàn, nhưng cần thợ làm thêm bằng tay tới 17 tiếng đồng hồ để có sản phẩm như O’Sullivan muốn. Xe này cần 47 phụ tùng, không phải tất cả đều làm tại VN. Trung tâm xe Modmo Saigon+ là bình điện gỡ ra được nằm trong khung sườn để cho xe này chạy xa 200km. Động cơ xe đạp là máy có sức mạnh 250kW chia làm 5 độ. Tay cầm có màn hình đọc các thông số xe, và nối mạng GPS, Bluetooth và 4G.

--- Nặng tội vì là quan chức Bộ Ngoại Giao lại tham gia bạo loạn. FBI đã bắt, truy tố Federico Klein, cựu viên chức do Trump bổ nhiệm vào Bộ Ngoại Giao vì tham dự bạo loạn 6/1/2021. Hồ sơ tòa ghi, công tố nói rằng vị trí của Klein cho Klein hưởng quy chế tin cậy về an ninh tối mật (top secret clearance) do vậy sẽ là trường hợp gia trọng hơn, so với các nghi can khác.

Công tố viết rằng Klein đã tuyên thệ bảo vệ Hiến Pháp trong cương vị quan chức Bộ Ngoại Giao để chống tất cả các kẻ thù, dù kẻ thù ngoại quốc hay nội địa. Nhưng Klein vi phạm lời thề bảo vệ Hiến Pháp, lại tấn công cảnh sát Quốc Hội, cần tăng nhiều án đại hình.

--- Trump năm ngoái nói rằng, nếu Biden làm Tổng Thống, kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ, thị trường chứng khoán sụt dốc, sản xuất sẽ đình trệ và dân Mỹ sẽ xóa sổ các Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên bản thăm dò đầu tiên của National Association of Manufacturers (NAM) năm 2021, hỏi 450 công ty khác nhau vừa phổ biến hôm Thứ Ba, cho thấy 88% công ty lạc quan (cao nhất kể từ 2019), tăng từ 74% trong quý 4/2020 và là tăng 34% trong quý 1.

Bản tin Fox Business ghi rằng Jay Timmons, Chủ tịch NAM, nói rằng thuốc chủng ngừa được chích nhanh, và chúng tôi thấy dấu hiệu kinh tế cải thiện, do vậy các hãng lạc quan tăng vọt: "Với dịch COVID-19 đang được kiểm soát, các ngành sản xuất đang tạo ra việc làm mới và có thêm những đầu tư mới cho các dự án mới."

Các công ty cho biết về bi quan: 76% lo ngại vì giá nguyên liệu thô đã tăng, 66% không có khả năng thu hút và giữ nhân tài. Về lạc quan: 50% tin là sản lượng sẽ tăng, 38% tin là nhân dụng tăng so với cuối năm 2020. Tuy nhiên 97% công ty lo ngại dự luật về công đoàn PRO Act mà Biden ủng hộ có thể gây trở ngại về kinh doanh và quan hệ nhân viên.

--- HỎI 1: Có phải tình báo Nga đang tung tin giả về các thuốc chủng ngừa tại Mỹ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Phát ngôn nhân Bạch Ốc Jen Psaki nói hôm Thứ Hai rằngc hính phủ Biden biết rằng Nga đang mở mặt trận tuyên truyền gây nghi ngờ về thuốc chủng Pfizer Inc./BioNTech SE và Moderna Inc., hai loại thuốc chủng ngừa chính tại Mỹ hiện nay. Psaki nói Mỹ sẽ có biện pháp chống lại tới tận cùng. Bình luận của bà đưa ra sau khi báo chí Mỹ nói Nga đang đánh phá các loại thuốc chủng ngừa phổ biến ở Mỹ và Châu Âu. Báo Wall Street Journal ghi rằng 4 thông tấn lớn của Nga, dùng làm mặt ngoài tình báo Nga, bôi nhọ các loại thuốc chủng ngừa đang chích ở Mỹ-Âu, vu khống là nguy hiểm chết chóc và không hiệu quả. Ned Price, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Mỹ, cũng nói rằng Nga đang tổng lực bôi nhọ thuốc chủng ngừa ở Mỹ-Âu, và tuyên truyền này của Nga được Trung Quốc và Iran chuyển đi, phát tán, gây hoang mang cho người đọc. Bản phúc trình về tình báo Alliance for Security Democracy phổ biến hôm Thứ Hai ở Mỹ cũng nói phóng tin giả về thuốc chủng ở Mỹ là từ các nguồn Nga, Trung Quốc và Iran. Có lý do khác: Nga muốn quảng bá cho thuốc chủng ngừa Sputnik V do Nga sản xuất. Trong khi đó, Bret Schafer, chuyêng ia về tin giả và là một trong những người soạn bản phúc trình đó, nói Nga và TQ đều đang tìm cách phân phối thuốc chủng ngừa của 2 nước này sang các nước nghèo, như tại Mexico và Mỹ Latin, vừa là chiến thắng kinh tế, vừa là chiến thắng ngoại giao. Chi tiết ở:

--- HỎI 2: Dân Biểu Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) có trị giá tài sản khoảng 1 triệu đôla?

ĐÁP 2: Sai. Tài sản sở hữu của AOC vào tháng 9/2020 chỉ dưới 31,000 đôla. Các nhà dân cử Dân Chủ luôn luôn bị tin giả tấn công. Mới nhất là các tin luân chuyển ở mạng xã hội, ghi rằng Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez khi mới thắng cử vào Quốc Hội năm 2018 thì là trắng tay, rỗng túi, nhưng bây giờ đã có trị giá tài sản hơn 1 triệu đôla. Bản kê khai tài chính mà dân cử Quốc Hội buộc phải nộp thường xuyên cho thấy rằng DB AOL có tích sản từ $2,003 tới $31,000 trong bản khai tài chánh gần nhất, là tháng 9/2020, trong khi nợ vay thời đi học đại học của bà là từ $15,000 tới $50,000.

Bản phân tích tài chánh của viên nghiên cứu Center for Responsive Politics năm ngoái cho thấy đa số thành viên Quốc Hội là triệu phú, nhưng Dân biểu Ocasio-Cortez không là triệu phú. Câu chuyện của AOC từ nhân viên pha rượu trở thành Dân Biểu được kể nhiều. Trong suốt những năm tuổi 20s của bà, Ocasio-Cortez sống gian nan từ chi phiếu lương này tới chi phiếu lương kia, theo báo Time. Khi bà nhậm chức Dân Biểu năm 2019, DB Ocasio-Cortez báo cáo rằng bà có một tài khoản chi phiếu, một tài khoản chứng khoán, một chương trình 401(k) xuyênq ua viện National Hispanic Institute trị giá từ $3,003 tới $45,000. Trong khi còn nợ Bộ Giáo Dục Mỹ lúc đó là từ $15,001 tới $50,000. Trong buổi điều trần tháng 9/2019 về nợ sinh viên, DB Ocasio-Cortez nói bà đã trả nợ học để còn $19,000.

Lương khi làm pha rượu ở tiệm ăn taco và từ vận động 2018 tổng cộng là $25,463. Lương Dân Biểu là $174,000/năm. Nghiên cứu của viện Center for Responsive Politics’ OpenSecrets.org ghi rằng DB Ocasio-Cortez là một trong các dân biểu nghèo nhất Hạ Viện, nơi hơn 1/2 có trị giá tài sản ít nhất 1 triệu đôla.

Trong thời gian vận động, tiền bà quyên được bơm hết vào vận động, theo báo cáo của Federal Elections Commission. Trong thời k2y vận động 2020, ban vận động AOC xài $17.3 triệu sau khi gây quỹ $21.2 triệu đôla. Như thế, tiền quỹ vận động còn $4.3 triệu, theo FEC. Trong kỳ tranh cử sơ bộ Dân Chủ 2018, Ocasio-Cortez xài $1.8 triệu đô từ $2.2 triệu đô bà gây quỹ được. CNN cũng ghi mới đây, bà gây quỹ 5 triệu đô và đã chuyển sang giúp từ thiện dân Texas bị thiệt hại vì bão tuyết. Kết luận: bà không phải triệu phú. Vì báo cáo tháng 9/2020, AOC báo cáo có từ $2,003 tới $31,000 tích sản, trong khi nợ học là từ $15,000 tới $50,000. Chi tiết ở:

.