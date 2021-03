Tòa Tối Cao bác 2 đơn kiện cuối cùng của Trump, Lin Wood. TNS Graham: Trump có thể làm Cộng Hòa mạnh hơn, hay là hủy diệt Cộng Hòa. Asia Times viết về "Những người phụ nữ Việt Nam từ chối im lặng": Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Đoàn Thị Hồng, Đinh Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Tố Nga. Đệ nhất Phu nhân Jill Biden vinh danh 21 phụ nữ can đảm trên thế giới. Trump về thăm New York City, chỉ có một người ủ

Hình trên: Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Hôm nay là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Các chị Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Đoàn Thị Hồng, Đinh Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Tố Nga được thông tấn MENAFN - Asia Times vinh danh là "Những người phụ nữ Việt Nam từ chối im lặng".

.

Tòa Tối Cao bác 2 đơn kiện cuối cùng của Trump, Lin Wood. TNS Graham: Trump có thể làm Cộng Hòa mạnh hơn, hay là hủy diệt Cộng Hòa. Asia Times viết về "Những người phụ nữ Việt Nam từ chối im lặng": Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Đoàn Thị Hồng, Đinh Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Tố Nga. Đệ nhất Phu nhân Jill Biden vinh danh 21 phụ nữ can đảm trên thế giới. Trump về thăm New York City, chỉ có một người ủng hộ tới đón. New York điều tra: Trump phóng đại để giảm thuế 21 triệu đôla. Cặp tình nhân Meghan và Hoàng Tử Harry đã bị hoàng gia Anh gây sự vì em bé có màu da sậm. 68% dân Mỹ khen Biden chống dịch hay, trong đó 98% Dân Chủ và 35% là Cộng Hòa. Thủ Tướng Nhật sẽ thăm Joe Biden tháng 4. Nhà hoạt động từ thiện MacKenzie Scott vừa kết hôn lại. HỎI 1: Có phải bảng đường “Caution: Tomatoes” (Coi chừng: Cà chua) là có thực? ĐÁP 1: Có thực. HỎI 2: Có phải Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới? ĐÁP 2: TQ có nhiều tàu chiến nhất, nhưng hỏa lực Mỹ vẫn ưu thế hơn.

.

QUẬN CAM (VB-8/3/2021) --- Hôm nay là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Thông tấn MENAFN - Asia Times hôm qua có bài viết nhan đề "Những người phụ nữ Việt Nam từ chối im lặng" (The Vietnamese women who refuse to stay silent) trong đó nêu trường hợp các chị Phạm Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Đoàn Thị Hồng, Đinh Thị Thu Thủy, Huỳnh Thị Tố Nga...

.

Phần chính bài viết nêu về nhà báo tự do Phạm Đoan Trang -- người nổi tiếng về hoạt động nhân quyền và dân quyền. Chị bị bắt vào đêm 6/10/2020, khi cảnh sát xông vào nhà trọ, bắt chị theo điều 88 Luật Hình Sư 1999 vì "làm ra, cất giữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu, bài viết chống lại nhà nước XHCN Việt Nam." Chị cơ nguy bị 20 năm tù.

.

Bi hài là, Phạm Đoan Trang bị bắt vài giờ sau khi Mỹ và Việt Nam hoàn tất Vòng Đối Thoại Nhân Quyền thứ 24 thường niên. Từ ngày chị bị bắt, cho tới giờ không ai có tin gì về chị, ngay cả luật sư của chị.

.

Trang Wikipedia ghi về chị, sơ lược như sau: Phạm Đoan Trang (tên đầy đủ là Phạm Thị Đoan Trang, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1978 tại Hà Nội) là một tác giả, blogger, nhà báo, và nhà hoạt động dân chủ người Việt Nam. Bà đã viết một số ấn phẩm và là một trong những người thành lập trang web Luật Khoa tạp chí như một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam.

.

Năm 2017, Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng Homo Homini từ tổ chức People In Need, và được vinh danh như "một trong những nhân vật hàng đầu của bất đồng chính kiến Việt Nam đương đại". Kể từ tháng 3 năm 2018, Phạm Đoan Trang đã phải trốn và ẩn náu ở nhiều nơi bí mật trong chính nước mình sau khi cuốn sách Chính trị bình dân của bà được phát hành. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, bà bị bắt giữ tại Sài Gòn.

.

--- Đệ nhất Phu nhân Jill Biden hôm Thứ Hai (cũng là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ) đã tham dự buổi lễ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh 21 phụ nữ toàn cầu để trao giải thưởng International Women of Courage Award của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Trong đó, có 7 phụ nữ Afghanistan đã chết.

.

Nhóm 14 phụ nữ còn sống được vinh danh can đảm cho cuộc chiến nhân quyền và dân quyền là từ: Belarus, Cameroon, Trung Quốc, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Guatemala, Iran, Myanmar, Nepal, Somalia, Spain, Sri Lanka, Turkey và Venezuela.

.

Luật sư nhân quyền Wang Yu

.

Người Trung Quốc được vinh danh là bà Wang Yu, một luật sư nhân quyền nhiều lần bị bắt giam. Bà bắt đầu hoạt động từ 2011, đại diện đứng kiện bênh vực những người bị lạm dụng nhân quyền, trong đó có học giả, tín đồ Pháp Luân Công, nhà báo, nghệ sĩ. Khi bà bị bắt năm 2015, con trai bà cũng bị tra tấn. Hiện nay LS Wang Yu đang bị cấm xuất ngoại.

.

--- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Hai 8/3/2021 không lời bình luận, đã bác đơn kiện cuối cùng của Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử, kết thúc các hồ sơ Trump đưa lên. Trong đơn kiện này Trump đòi quăng bỏ nhiều ngàn phiếu bầu qua thư ở tiểu bang chiến trường Wisconsin, nơi Trump thua Biden hơn 20,000 phiếu. Các tòa cấp dưới đã bác hồ sơ này, do vậy Trump mới kiện lên Tòa Tối Cao.

.

Tòa Tối Cao hôm Thứ Hai cũng bác đơn kiện khác của Luật sư Lin Wood, người ủng hộ Trump nồng nhiệt. Trong đơn kiện này, Wood đòi ngăn chận cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ chung kết ngày 5/1/2021 tại tiểu bang Georgia. Không tòa nào làm theo ý Lin Wood, và kết quả là Georgia có 2 Thượng nghị sĩ mới thắng cử là Dân Chủ.

.

--- Donald Trump đã trở về thành phố New York City lặng lẽ, và chỉ có một người ủng hộ tới đón. Trump tới cao ốc khách sạn Trump Tower vừa trước 9 giờ tối Chủ Nhật trong một xe SUV đen. Báo New York Post loan tin chỉ có một người ủng hộ đứng bên kia đường chờ đón, giữa một nhóm các phóng viên chờ làm tin.

.

Có người suy đoán kẻ ủng hộ bên kia đường có thể là an ninh chìm tới để giữ an ninh. Vẫn chưa rõ vì sao Trump về lại nơi ở cũ tại New York City, vì Trump không nói gì. Trump đã dọn về Florida từ sau khi rời Bạch Ốc. Hiện thời Trump bị Biện lý hạt Manhattan điều tra về trốn thuế và gian lận tài chánh.

.

--- Một dinh thự tại New York là một phần cuộc điều tra nhắm vào Trump. AP loan tin rằng cuộc điều tra hình sự từ Biện Lý Cyrus Vance Jr. của khu vực Manhattan, và điều tra dân sự từ Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang New York là Letitia James sẽ xem có phải Trump nâng giá dinh thự này để trốn thuế.

.

Trump mua dinh này, có tên là Seven Springs, năm 1995 giá $7.5 triệu đôla. Trump tìm cách chuyển khu này thành 46 nhà biệt thự sang trọng năm 2004, nhưng không xong vì các nhà hoạt động môi trường chống đối. Năm 2006, thúc đẩy kế hoạch xây các khu nhà sang trọng trên đất này, Trump nói sẽ đưa cả gia đình về đây ở, nhưng chưa bao giờ như thế.

.

Năm 2009, Trump nói sẽ hốt bạc bằng cách cho thuê khu vực dinh này cho nhà độc tài Libya là Muammar Gaddafi dùng để ở khi tới New York dự hội nghị LHQ. Nhưng Gaddafi không bao giờ tới. Trump cho một tổ chức bảo vệ môi trường quyền hoạt động bảo vệ 158 acres rừng và đồng cỏ trên đất của Trump, và nhờ vậy Trump được cắt thuế 21 triệu đôla. Tiền giảm thuế này dựa vào đánh giá tài sản khu đất Seven Springs là $56.5 triệu đô vào ngày 1/12/2015.

.

Nhưng thành phố đánh giá thực chỉ là 20 triệu đô. Cùng lúc, Trump ghi trên bản cá nhân giám định tài sản đất này từ 25 triệu tới 50 triệu đôla. Michael Colangelo, luật sư Bộ Tư Pháp, nói phóng đại khi nhường quyền bảo vệ môi trường thì lợi tức đó ai giữ? (Ghi chú: Easement là văn bản: đất vẫn là của Trump, nhưng phải giữ theo điều kiện của hội môi trường.)

.

--- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-S.C.) nói trên chường trình “Axios on HBO” hôm Chủ Nhật rằng theo ông nghĩ, Trump có thể làm cho Cộng Hòa lớn hơn và mạnh hơn, hoặc là Trump có thể hủy diệt Cộng Hòa.

.

Graham, được xem là đồng minh của Trump, nói rằng Trump có "một mặt tối" và "một vài phép lạ thần kỳ. Và tôi tin rằng cách tốt nhất cho Đảng Cộng Hòa là làm việc với Trump, chứ không phải tách rời Trump." Grahma từng công khai chỉ trích "tâm thần bất định" của Trump trước bầu cử 2016, nhưng sau khi Trump thắng phiếu Hillary Clinton, Graham thần phục Trump.

.

--- Nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng MacKenzie Scott vừa kết hôn lại, sau khi ly dị năm 2019 với Jeff Bezos (Tổng quản trị Amazon). Chồng mới của bà Scott là giáo viên Dan Jewett, cho biết ông sẽ giúp bà Scott làm từ thiện để giúp người cần được cứu giúp.

.

Bà MacKenzie Scott cũng là nhà văn nổi tiếng, cho biết bà "đang sống ở Seattle với 4 con của bà và chồng là Dan Jewett." Bezos và vợ cũ ly dị vào tháng 1/2019 sau 25 năm hôn nhân. Ly dị như thế đã giúp bà Scott trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới (tính vào ngày 31/1/2021, tài sản của MacKenzie Scott là 57.5 tỷ đôla). Bà MacKenzie Scott cam kết trong đời bà sẽ tặng ít nhất là 1/2 tài sản cho từ thiện, riêng năm 2020 bà tặng từ thiện 5.8 tỷ đôla.

.

--- Cặp tình nhân nổi tiếng Meghan và Hoàng Tử Harry (cũng là Công tước) đã bị hoàng gia Anh chỉ trích vì tiết lộ những chuyện bất hòa trong hoàng tộc Anh, và đã kể hết trong một cuộc phỏng vấn với Oprah trên đài CBS News. Công tước Harry đứng hàng thứ 6 để lên ngai vàng Anh, và là thứ 7 nếu tính cả Nữ Hoàng Queen Elizabeth.

.

Nữ công tước Meghan là công dân Mỹ, nói rằng cô không hiểu sao Hoàng gia Anh ghét cô cay đắng chỉ vì cô kết hôn với Công tước Harry, trong khi Hoàng gia Anh ra sức bảo vệ Hoàng Tử Andrew, người giao du lạng quạng với tên tù hình sự tình dục Jeffrey Epstein, người bị cho là dắt mối để Hoàng Tử Andrew "quan hệ" với một cô bé vị thành niên.

.

Có nhiều lý do để Meghan bị Hoàng gia Anh kỳ thị: cô ly dị chồng trước khi kết hôn với Harry, cô mang dòng máu da đen trong ngươi, cô là công dân Mỹ. Cô nói, mọi người trong thế giới của cô nhận chỉ thị từ Hoàng gia Anh khi nói về cô là "Không ý kiến." Cô kể rằng Hoàng gia xì xào về cách nào để đứa con đầu của Meghan & Harry không nhận tước hiệu hay bảo vệ, và cùng lúc chất vấn sao cậu bé sơ sanh có màu da sậm. Cứ nghe những tin đồn ác độc, có lúc cô đã nghĩ tới tự sát.

.

--- Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có thể là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Bạch Ốc kể từ khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức. Theo tin Axios, Biden dự định đón Suga vào tháng 4/2021. Cho tới giờ, Biden chưa trực diện tiếp đón lãnh tụ nào, vì trở ngại đại dịch.

.

--- Theo cuộc thăm dò ABC News/Ipsos phổ biến hôm Chủ Nhật 7/3/2021, đa số dân Mỹ hài lòng với cách Biden chống dịch: 68% ủng hộ Biden chống dịch hay, nhưng trong đó chỉ có 98% Dân Chủ và 35% là Cộng Hòa.

. 72% nói họ rất lo ngại nhiễm dịch siêu vi COVID-19 (nhưng 89% người nói như thế hồi tháng 4/2020.

. 56% nói lệnh mang khẩu trang sắp được gỡ bỏ nhanh chóng.

. 50% nghĩ là chính phủ Biden chi dânc húng tụ tập nhanh hơn họ muốn.

. 33% nghĩ rằng mở lại trường học và kinh doanh đang xảy ra nhanh chóng, 1/3 nghĩ đúng tốc độ, 1/3 nghĩ quá chậm.

.

--- HỎI 1: Có phải bảng đường “Caution: Tomatoes” (Coi chừng: Cà chua) là có thực?

.

.

--- ĐÁP 1: Có thực. Tấm bảng đề dưới hàng chữ là mũi tên chỉ về bên trái, nơi đó là khu vườn có tên là “The Octopus Garden” tại thị trấn Friendship, PA. Chủ ngô vườn này là Kristin Hughes, người mua khoảnh đất ngôi vườn đó, sau khi tòa chung cư trên khu đất bị hỏa hoạn thiêu rụi. Bà mới làm bảng đường chỉ từ lộ vào để mời mọi người thăm ngôi vườn của bà để dùng các thức ăn tự nhiên bà trồng. Cho tới năm 2019 vẫn còn thấy bảng đường này trên bản đồ Google, chưa thấy quan chức địa phương nào gây khó dễ hay bắt gỡ ra. Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/caution-tomatoes-sign/

.

--- HỎI 2: Có phải Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới?

.

ĐÁP 2: TQ có nhiều tàu chiến nhất, nhưng hỏa lực Mỹ vẫn ưu thế hơn. Bản nghiên cứu 2015 của Sở Tình Báo Hải Quận Hoa Kỳ (ONI) tiên đoán rằng Hải quân TQ sẽ có hơn 360 tàu chiến vào năm 2020, trong khi Mỹ có 297 tàu chiến. Bản báo cáo ONI trong tháng 12/2020 ghi rằng TQ đúng là có nhiều tàu chiến hơn Mỹ, và dự kiến năm 2025 sẽ có 400 tàu chiến. Trong khi mục tiêu Hải quân Mỹ là chỉ có 355 tàu chiến vào năm 2025.

. Nhưng về chiến binh Hải quân, Hoa Kỳ có hơn 330,000 chiến binh Hải quân, trong khi TQ chỉ có 250,000 chiến binh Hải quân.

. Về trọng tải (tonnage), tàu chiến Mỹ có sức tải vượt xa tàu chiến TQ. Nghĩa là tà chiến Mỹ lớn hơn, sức kéo mạnh hơn, nhiều tàu khu trục hạm có gắn phi đạn viễn khiển (guided-missile destroyers) hơn.

. Tàu ngầm Mỹ cũng hỏa lực mạnh hơn. Mỹ có 50 tàu ngầm năng lượng nguyên tử, trong khi TQ có 62 tàu ngầm nhưng chỉ có 7 chiếc tàu ngầm nguyên tử.

Xem chi tiết ở đây:

https://heavy.com/news/china-largest-navy/

.

.