Điều tra: Trump ra lệnh dọn Bộ tư lệnh Lực Lượng Không Gian từ Colorado tới Alabama có phải vì Trump trả thù Colorado?

California: 10% thuốc chích ngừa riêng cho giáo viên, nhân viên nhà trẻ. 40 DB Mỹ ra dự luật giúp Đài Loan giành lại vị trí quan sát viên tại WHO. Biden cho Texas quy chế tình hình thiên tai nặng. Công tố điều tra, đưa trát đòi hồ sơ thuế tài sản địa ốc của Trump. Điều tra: Trump dọn Bộ tư lệnh Lực Lượng Không Gian từ Colorado tới Alabama để trả thù Colorado? Bạo lực kỳ thị gốc Á tăng vọt tại tiểu bang Virginia. Cảnh Sát Wichita ra giải 2,500$ cho ai báo tin về kẻ giết 2 mẹ con gốc Việt. DB gốc Hàn Ron Kim bị Thống Đốc New York hù dọa vì chỉ trích: Cuomo ém 50% số người chết vì COVID ở nhà dưỡng lão. FBI đã truy tố 9 thành viên trong nhóm cực hữu Oath Keepers. Bắc Hàn sẽ thiếu 1,2-1,3 triệu tấn lương thực trong năm 2021. Kim Jong-un muốn gọi là "President" (Tổng Thống) cấm gọi Kim là "Chairman" (Chủ Tịch). Dịch COVID-19 tại VN căng thẳng: cách ly 125.572 người. HỎI 1: Kế hoạch kích thích kinh tế của Biden chỉ có 9% dành cho y tế công cộng? ĐÁP 1: Sai. Con số đúng là 21%. HỎI 2: Một công ty điện Texas tính tiền một hộ dân cư hơn $200,000? ĐÁP 2: Hóa đơn sai.

WASHINGTON (VB 20/2/2021) --- Cơ quan Khẩn cấp liên bang (FEMA) loan báo hôm Thứ Bảy 20/2/2021 rằng Tổng Thống Joe Biden đã chấp thuận một bản tuyên bố tình hình thiên tai nặng đối với Texas, tiểu bang đang bị hậu quả bão tuyết tuần qua làm mất điện, thiếu nước hầu hết khu vực.

Texas trước đó đã tuyên bố tình hình khẩn cấp ngay khi nhiều triệu cư dân mất điện. Theo FEMA, bản tuyên bố tình hình thiên tai nặng sẽ cung cấp nhiều chương trình trợ cấp liên bang cho cá nhân và các cơ quan công cộng, kể cả tài chánh cho cứu cấp và công trình tái thiết dài hạn.

--- Có vẻ như Trump sẽ vào tù New York sớm. Văn phòng Công Tố Địa Hạt Manhattan đã đưa ra trát yêu cầu một cơ quan thuế địa ốc thành phố New York City cung cấp các hồ sơ cho cuộc điều tra về công ty của Donald Trump có hể là đã trốn thuế, theo tin Reuters.

Văn phòng New York City Tax Commission xác nhận là đã nhận trát đòi, một dấu hiệu cho thấy Công tố Cy Vance Jr. có thể đang tìm cách khảo sát hồ sơ khai thuế của Trump đối chứng với các hồ sơ vay tiền. Nghĩa là, Trump phóng đại trị giá các tài sản địa ốc để vay tiền ngân hàng, nhưng khi khai thuế thì sụt giá rất thấp để trốn thuế.

Reuters nói rằng với trát đòi cung cấp hồ sơ, văn phòng New York City Tax Commission có thể buộc phải cung cấp cho tòa án các văn bản chi tiết về thu nhập, chi xài của Trump Organization đã trình lên nhằm hạ mức thuế phải nộp trên các tài sản địa ốc thương mại, bao gồm cả Trump Tower and Trump Plaza. Tội gian lận tài chánh và trốn thuế có thể dẫn tới vừa án tù, vừa án tiền phạt.

--- Tiểu bang California dự định để riêng 10% số lượng thuốc chích ngừa COVID-19 nhận được mỗi tuần lễ để chích ngừa cho các giáo viên, các nhân viên chăm sóc trẻ em và các viên chức nhà trường, với hy vọng có thêm học sinh vào lớp học.

Thống Đốc Gavin Newsom nói hôm Thứ Sáu rằng phải thực hiện mục tiêu đó sớm, phải nhanh hơn tốc độ hiện nay, khi ông loan báo kế hoạch này tại một trung tâm chích ngừa ở Oakland, Bắc Calif.

Kế hoạch sẽ khởi sự từ ngày 1/3/2021 bằng cách để riêng khoảng 75,000 liều thuốc chích ngừa từ mức nhận hàng tuần hiện nay của tiểu bang, theo lời Newsom. Các lô thuốc để riêng cũng sẽ chích cho mọi người liên hệ tới trường học, như tài xế xe buýt trường học, nhân viên bếp nhà trường. Hiện nay hầu hết các học khu California đều đang dạy viễn liên. Newsom nói ông muốn toàn bộ 58 quận California đều cho học sinh đi học bình thường sớm, hy vọng là trước ngày 15/4/2021.

--- Tình hình bạo lực kỳ thị gốc Á tăng vọt kể cả tại tiểu bang Virginia. Cảnh sát quận Fairfax County đã họp với các chủ doanh nghiệp gốc Đại Hàn để cảnh báo họ về một loạt vụ trộm đêm gần đây..Có 15 vụ trộm trong đêm kể từ ngày 28/1/2021 được tin là có liên hệ nhau. Nhiều cơ sở kinh doanh do chủ Đại Hàn ở 2 thành phố Annandale và Falls Church --- thuộc Bắc Virginia, cũng là gần các khu phố kinh doanh của người gốc Việt --- là mục tiêu bị trộm.

Tinh Phan, một viên chức của Virginia Asian Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Người Gốc Á tại Virginia), nói rằng cảnh sát địa phương tích cực hoạt động, đang bảo vệ tối đa cho các cơ sở kinh doanh gốc Việt, vì "chúng ta trả cùng mức thuế, tôn trọng cùng luật pháp, chúng ta xứng đáng cùng được bảo vệ."

Tuần trước tại thị trấn Columbia, Maryland, cũng khu vực ba biên giới vùng Hoa Thịnh Đốn, có 3 tiệm ăn gốc Á bị trộm vào Tết Nguyên Đán, ngày qian trọng nhất trong văn hóa Đại Hàn, Việt Nam và Trung Hoa. Các Dân Biểu Dân Chủ đã thông qua một dự luật yêu cầu Bộ Tư Pháp hành động cứng rắn với nạn kỳ thị gốc Á. Một số người nói chính Donald Trump là kẻ làm tăng kỳ thị gốc Á.

--- Ty Cảnh Sát Wichita, Kansas, đưa ra giải thưởng 2,500$ cho ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt hung thủ kẻ giết 2 mẹ con: Huong Pham, 62 tuổi, và con trai là Cody Ha, 23 tuổi. Cả hai bị khám phá nằm chết tại nhà của họ ngày 26/11/2017.

Thám từ Ryan Schomaker nói rằng 3 năm qua vẫn chưa điều tra ra hung thủ, bây giờ hy vọng treo thưởng sẽ có mang mối. Ryan Schomaker nói rằng cảnh sát đã thực hiện 70 cuộc phỏng vấn, kiểm ra các cuộc điện thoại, vẫn bó tay. Cảnh sát nói ai có thông tin, xin gọi WPD Detectives số 316-268-4407, hay đường dây nóng See Something Say Something ở số 316-519-2282, hay Crime Stoppers ở số 316-267-2111.

--- Dân biểu tiểu bang New York gốc Hàn Ron Kim kể chi tiết bị "bắt nạt, hù dọa" từ chính Thống Đốc New York là Andrew Cuomo sau khi Ron Kim chỉ trích về cách chính quyền Cuomo đã giấu tới 50% con số người chết vì COVID-19 tại các nhà dưỡng lão tiểu bang New York.

Ron Kim nói như thế vào sáng Thứ Sáu trên chương trình "The View" của đài ABC News. Hiện thời FBI và các công tố liên bang khu vực Brooklyn đang điều tra về ban đặc nhiệm đối phó COVID của Thống Đốc Cuomo. Vụ này nổ ra từ ngày 28/1/2021, khi Bộ Trưởng Tư Pháp New York là Letitia James phổ biến cuộc điều tra riêng, cho thấy văn phòng Thống Đốc báo cáo dưới sự thực 50% về số người chết vì COVID tại các nhà dưỡng lão New York.

--- Hôm Thứ Bảy, bản tin AP ghi rằng Bộ Quốc Phòng đang điều tra về quyết định của Không Quân Hoa Kỳ, trong tuân lễ cuối của chính phủ Trump, chuyển bộ tổng hành dinh Lực Lượng Không Gian từ Colorado Springs, Colorado tới thành phố Huntsville, Alabama. Quyết định ngày 13/1/2021, một tuần trước khi Trump bàn giao Bạch Ốc, làm các viên chức Colorado bất ngờ.

Tình hình lúc đó nghi ngờ là do Trump muốn trả thù cư dân Colorado. Trump đã nói trong một cuộc biểu tình vận động phiếu ở Colorado Springs năm 2020 rằng Bộ Tư lệnh Không Gian sẽ vẫn đóng ở Peterson Air Force Base tại Colorado Springs, nhưng rồi người mà Trump giúp kiếm phiếu trong buổi đó, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Cory Gardner thất cử trong tháng 11/2020, thế là Trump cho dọn Bộ Tư Lệnh từ Colorado sang Alabama, vì Colorado bỏ phiếu chống Trump, trong khi Alabama thân thiện hơn.

Tiết lộ cay đắng này cũng là từ Dân Biểu Cộng Hòa Doug Lamborn, đại diện cho Colorado Springs, nói Trump làm như thế là "sai quy trình căn bản khi tập trung vào việc đếm số 'hạt đậu' như thế."

Theo báo Defense One, "Colorado Springs cũng là bản doanh của U.S. Northern Command (Trung Tâm Hành Quân Phía Bắc Hoa Kỳ) và North American Aerospace Defense Command, hay là NORAD (Bộ Tư lệnh Quốc Phòng Không Gian Bắc Mỹ), phụ trách quan sát các vật bay xâm nhập Bắc Mỹ như phi cơ, phi đạn... để sẽ điều hướng phản ứng. Huntsville cũng là bản doanh U.S. Missile Defense Agency (Quốc Phòng Phi Đạn). Bây giờ bốc U.S. Space Force ra khỏi Colorado Springs để sang Alabama thì vô lý.

--- Các viên chức FBI đã truy tố 9 thành viên trong nhóm cực hữu Oath Keepers vì tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021. Công tố nói 9 người này đã âm mưu, dựng kế hoạch từ vài tháng trước ngày 6/1/2021 để vẽ kế hoạch, kể cả đi xe chung tới thủ đô, và hẹn nhau tập họp trước tại hành lang một khách sạn ở Virginia.

Nhóm này cũng bàn về lập một kho vũ khí đặt ngoài thủ đô. FBI nói chủ mưu nhóm này là Thomas Caldwell, 65 tuổi, đã bị bắt từ tháng 1 cùng với hai thành viên Jessica Watkins và Donovan Crowl.

--- Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un nên được gọi là "President" (Tổng Thống) khi viết bằng tiếng Anh, viết đầy đủ là "President of the State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea" (Tổng Thống Chính Phủ Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Đại Hàn), theo một bản văn từ Tòa đại sứ Nga ở Bắc Hàn cho biết.

Theo tòa đại sứ Nga, chính phủ Bắc Hàn gửi bản văn hướng dẫn cách xưng hô, nói rằng không nên gọi Kim là "Chairman" (Chủ Tịch) như cũ, khi viết tiếng Anh. Tương tự đối với Kim Il-sung, lãnh tụ CS đầu tiên của Bắc Hàn và là ông nội Kim Jong-Un, khi viết bằng tiếng Anh. Tất cả các danh hiệu khác như cũ, như Tổng Bí Thư Đảng Công Nhân Triều Tiên, Tổng Tư lệnh Quân Lực Triều Tiên...

--- Bản tin KBS cho biết chính phủ Nam Hàn dự đoán nhiều khả năng Bắc Hàn sẽ thiếu hụt khoảng 1,2-1,3 triệu tấn lương thực trong năm nay. Bình thường, miền Bắc thiếu hụt khoảng 1 triệu tấn lương thực trong một năm.

Do mưa lũ và bão mùa hè năm ngoái, sản lượng lương thực tại Bắc Hàn giảm 200.000 đến 300.000 tấn, dẫn tới lượng lương thực thiếu thụt sẽ rơi vào khoảng 1,2-1,3 triệu tấn. Nam Hàn nói sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc khi cần thiết, tách biệt với tình hình chính trị, kinh tế và an ninh.

--- Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn căng thẳng, theo tin nhà nước. Chiều 20/2 thêm 6 ca nhiễm tại Hải Dương, nâng tổng số ca tỉnh này lên 596. Hai thành phố Chí Linh và Hải Dương phát phiếu đi chợ cho người dân. Vào tối 20/2, các chốt kiểm soát dịch tễ tại thôn Nhiêu Đậu (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) được gỡ bỏ: khoảng 1.000 người dân vui mừng sau 22 ngày bị phong tỏa để dập dịch do trong thôn có ca nhiễm SARS-CoV-2.

Sở Y tế TP Sài Gòn đã xây dựng kịch bản ứng phó tình huống xuất hiện đến 500 ca Covid-19, chuẩn bị huy động 3.258 giường bệnh, 192 máy thở. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.SG) đã điều nhân lực và trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương: sáng 20-2, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo hệ thống máy Sinh hóa – Miễn dịch lên đường ra Hải Dương giúp chống dịch. Tối 19.2, rất đông Phật tử đến chùa Viên Giác dự lễ cầu an. Chính quyền TP.SG sau đó đã đề nghị chùa dừng hoạt động để khử khuẩn, phòng dịch Covid-19.

Số người cách ly tại VN là bao nhiêu? Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 125.572, trong đó:

. Cách ly tập trung tại bệnh viện: 594 người.

. Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.316.

. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 111.662.

--- Bản tin RTI cho biết vào ngày 18/02, gần 40 Dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ đã cùng đưa ra dự luật hy vọng hỗ trợ Đài Loan giành lại vị trí quan sát viên tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Dự luật này yêu cầu, sau mỗi kỳ đại hội của WHO mà Đài Loan chưa được tham gia với tư cách quan sát viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều phải nói rõ Mỹ đã có những thay đổi hay hành động nào để ủng hộ cho Đài Loan.

Kể từ sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ, đã đưa Mỹ quay trở lại với WHO, Dân biểu Dân chủ Brad Sherman và dân biểu Cộng hòa Young Kim đã cùng dẫn đầu đề xuất dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ phải soạn thảo ra sách lược để hỗ trợ cho Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên tại WHO. Ghi nhận: Dân biểu Young Kim là người gốc Nam Hàn, đại diện một địa hạt tại Quận Cam, nơi còn gọi là thủ đô người Việt tỵ nạn.

--- HỎI 1: Có phải kế hoạch kích thích kinh tế thời đại dịch của Joe Biden chỉ có 9% dành cho y tế công cộng?

ĐÁP 1: Sai. Con số đúng là 21%. Dự luật Biden đưa ra trị giá 1.9 ngàn tỷ đôla có tên là American Rescue Act - ARA (Luật Cứu Nguy Hoa Kỳ), đang được tranh cãi tại lưỡng viện Hoa Kỳ về cách cứu nguy kinh tế Mỹ để vượt qua ảnh hưởng đại dịch. Một số dân cử Cộng Hòa đã lên mạng xã hội nêu ra các bất đồng. Dự luật chia làm 3 phần: chi tiền đối phố đại dịch, chi tiền cứu trợ cư dân, chi tiền cứu trợ các cơ sở kinh doanh và tiểu bang. Hôm Thứ Tư, Dân biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-Colo.) phóng tweet nói chưa tới 9% tiền dự luật xài cho y tế công cộng, và chỉ trích Biden không đối phó mối nguy lớn nhất đầy đủ và cấp thời. Thực tế, không như lời quy chụp đó. Theo bản văn Bạch Ốc, Luật ARA sẽ chi 160 tỷ đô cho chương trìnhc hích ngừa toàn quốc, xét nghiệm mở rộng, đào tại nhânv iên y tế công cộng và các biện pháp đối phó siêu vi. Nếu đây là con số Boebert nói tới, thì chưa tới 9%. Nhưng chương trình mở lại trường học, cho nghỉ việc khẩn cấp có lương với người dương tính sẽ cần thêm 358 tỷ đôla, một số tiền chủ yếu cho y tế công cộng để kinh tế Mỹ chạy lại bình thường. Nếu tính phần y tế công cộng là hơn 400 tỷ đôla, và con số này là 21% dành cho y tế công cộng. Kết luận: Boebert nói sai. Chi tiết ở đây:

https://www.newsweek.com/fact-check-only-9-joe-bidens-covid-stimulus-plan-going-public-health-1570369

--- HỎI 2: Một công ty điện Texas tính tiền một hộ dân cư hơn $200,000?.

ĐÁP 2: Hóa đơn sai. Không như thế. Một số khách hàng của công ty điện khí CenterPoint Energy tại Houston đã nhận hóa đơn đòi tiền qua email hơn $200,000/hộ dân. Cụ thể một người nhận hóa đơn đòi trả tới $202,102.16. Công ty điện khí CenterPoint Energy ngay hôm sau thông báo rằng vì bị cúp điện, nên một vài máy điện toán chạy sai, thế là có hóa đơn tính sai, và làm ơn bỏ lơ các hóa đơn đó, công ty sẽ gửi lại hóa đơn chính xác. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/feb/19/viral-image/texas-energy-company-accidentally-billed-customers/

