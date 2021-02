Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021) từ trần. Thủ đô: 5,000 Vệ Binh tới giúp cảnh sát, vì lo cực hữu sẽ quậy ngày 4/3. Quận Cam: bắt 1 SV vì tham dự tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Kansas: Trump bị luật sư của Proud Boy tố cáo sách động bạo loạn.

Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021) vừa ra đi tại Quận Cam, California, vào chiều Thứ Tư 17/2/2021. Ông sáng tác đa dạng, nổi bật với văn phong riêng biệt, xuất sắc trong cả thơ đời và thơ đạo.

WASHINGTON (VB - 18/2/2021) --- Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft Corp, nói rằng có lẽ sẽ tới một lúc các công ty kỹ thuật gỡ rào cấm đối với Donald Trump, người đang bị nhiều mạng xã hội cấm cửa, vào một khi nào đó.

Bill Gates nói trên đài NBC rằng vì điều rất kỳ lạ là khi cứ nói rằng cuộc bầu cử đã bị trộm cắp mà không có sự kiện nào đưa ra, "nhưng tôi tin sẽ tới một lúc các mạng xã hội sẽ cho Trump vào lại."

--- Người Mỹ gốc Á bây giờ ra phố cẩn trọng hơn vì bạo lực kỳ thị gốc Á tăng vọt gần đây. Tại San Jose, Calif. khi một bà cụ 64 tuổi vừa cầm tiền ngân hàng ra thì bị một tên giựt túi xách, trong đó có 1,000 đôla để sắm Tết, chìa khóa và giấy tờ. Cô Kathy Duong nói với đài KTVU rằng mẹ cô không nhìn rõ mặt tên cướp để mô tả. Tương tự ở Phố Tàu Oakland, một ông cụ 91 tuổi bị xô ngã ngoài phố; nơi phố này có nhiều hơn 20 vụ tấn công và cướp kể từ tháng 1/2021.

California cũng tương tự như New York. Cảnh sát New York nói rằng tội phạm có tính kỳ thị chống người gốc Á tăng 1,900% tại New York City trong năm 2020. Kho dữ kiện có tên là "Stop AAPI Hate" thành lập từ khởi đầu đại dịch, ghi nhận bạo lực chống người gốc Á, nhận được báo cáo từ 2,808 trường hợp chống người gốc Á từ ngày 19/3/2020 tới ngày 31/12/2020. Và bạo lực vẫn không ngừng trong năm 2021. Một trong các yếu tố tăng vọt chống người gốc Á là ngôn ngữ của Donald Trump, khi gọi COVID-19 là “the China virus” (siêu vi khuẩn Trung Hoa), một cách nói bị WHO bác bỏ.

--- Một thuyết âm mưu từ nhóm cực hữu QAnon làm nhiều người ủng hộ Trump tin rằng Trump sẽ lại vào Bạch Ốc và đăng quang Tổng Thống vào ngày 4 tháng 3/2021. Do vậy, nhiều ngàn lính Vệ Binh Quốc Gia sẽ vẫn trú đóng trong thủ đô Washington, D.C., cho tới qua ngày đầy âm mưu đó.

Dân biểu Adam Smith (Dân Chủ-Wash.), Chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện, nói trong buổi điều trần hôm Thứ Tư 17/2/2021, rằng nhiều người cực hữu có thể sẽ lại tràn ngập thủ đô vào ngày 4 tháng 3/2021 để tấn công Quốc Hội lần nữa. Đó là lý do cần vệ binh bảo vệ thủ đô qua ngày hẹn hò của những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt.

Robert Salesses, Thứ Trưởng Nội An, nói hôm Thứ Tư rằng Cảnh Sát Capitol đã xin giữ 4,900 lính vệ binh ở lại thủ đô tới hết ngày 12/2/2021. Các lính vệ binh sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ, củng cố, đóng vòng vây, giữ an ninh và làm mọi chuyện giúp an ninh khu vực cho Cảnh sát Capitol.

--- Tại một phiên tòa ở thành phố Kansas City, tiểu bang Kansas, cựu Tổng Thống Trump bị luật sư của một nghi can trong nhóm Proud Boy tố cáo rằng chính Trump là người chủ mưu và sách động tấn công tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Hoa Kỳ ngày 6/1/2021, trong khi William “Billy” Chrestman, người thân chủ của luật sư này người đang bị FBI truy tố chỉ là người làm theo lời kêu gọi của Trump.

William “Billy” Chrestman là cư dân thị trấn Olathe, hiệnt hời vẫn bị giam, bất kể luật sư nói rằng không hề có cơ nguy Chrestman sẽ bỏ trốn, cũng không phải là cơ nguy cho cộng đồng hay cản trở truy tố. Còn chuyện Chrestman vác cờ và gậy lên đường tới thủ đô thì chỉ là theo lời kêu gọi của Trump, không hề là người chỉ huy dù là với cương vị trong nhóm Proud Boy.

--- Trên đài MSNBC hôm Thứ Tư, cựu quan chức FBI Frank Figliuzzi đưa ra một lý thuyết về lý do tại sao Cảnh Sát Capitol vẫn im lặng, không nói gì về suy nghĩ và kinh nghiệm riêng của họ về trận bạo loạn ngày 6/1/2021. Trong khi đó, các dân biểu giữ nhiệm vụ công tố trong phiên luận tội đều đã nói lên những gì họ trải qua --- hẳn là vì, Cảnh sát Capitol thấy những gì họ trải qua quá đau đớn, và họ không thích các sự thực nội bộ đó, cho nên họ không muốn nói hết sự thực.

Figliuzzi nói rằng sau trận bạo loạn ngày 6/1/2021, có 2 cảnh sát trong đơn vị Cảnh Sát Capitol tự sát, hẳn là phải có một lý do nằm ngoài suy đoán của nhiều người. Nếu có một ủy ban độc lập điều tra, theo lời Figliuzzi, hẳn là nhiều người sẽ nói ra câu chuyện mà nhiều quan chức Cảnh Sát Capitol muốn giấu kín.

--- Các quan chức Bộ Quốc Phòng nói hôm Thứ Tư 17/2/2021 rằng khoảng 1/3 các chiến binh Hoa Kỳ từ chối chích ngừa Covid-19, bất kể mức độ lây nhiễm siêu vi này lan rộng trong quân đội. Tướng Jeff Taliaferro nói lên tỷ lệ từ chối chích ngừa đó trong buổi điều trần Hạ Viện, trong khi Bộ Quốc Phòng tiếp tục cho chích ngừa là một lựa chọn, không phải cưỡng bách.

Tướng Taliaferro nói rằng tỷ lệ chấp nhận chích ngừa là 2/3, dựa vào các dữ kiện sơ khởi. Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài John Kirby nói rằng hiện nay đã có hơn 916,500 chiến binh đã chích ngừa. Kirby nói tỳ lệ từ chối chích ngừa trong quân đội là phù hợp với tỷ lệ thường dân từ chối chích ngừa.

--- Cựu Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông hài lòng với "sự ủng hộ nồng nhiệt" trong khi ông suy tính ra tranh cử trở lại trong năm 2024. Trump nói với đài NewsMax rằng các con so thăm dò cho thấy ông được ủng hộ với tỷ lệ tăng cao hơn mái nhà sau khi được tha bổng trong phiên tòa luận tội ở Thượng Viện cuối tuần qua.

Cuộc thăm dò Politico-Morning Consult cho thấy Trump được ủng hộ hàng đầu trong các ứng cử viên Cộng Hòa có thể tranh cử sơ bộ Tổng Thống 2024 với 54% cử tri Cộng Hòa nói sẽ bầu Trump vào Bạch Ốc lần nữa. Tuy nhiên, Trump chưa nói rõ là sẽ tranh cử hay sẽ không tranhc ử Tổng Thống 2024. Có thể Trump còn chờ đợi xem có thể bị truy tố hình sự hay không ở 3 nơi: Georgia và New York đang điều tra Trump, và công tố thủ đô nói cũng có thể sẽ điều tra Trump.

--- Bạn là cư dân California? Bạn có thể được tiền cứu trợ 600 đôla/người từ chính quyền tiểu bang California. Bạn có cơ sở kinh doanh nhỏ ở California? Chính quyền California dự kiến sẽ trợ giúp tới $25,000 cho các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thống Đốc California Gavin Newsom, Phó Thống Đốc Chủ Tịch Thượng Viện Toni G. Atkins và Chủ Tịch Hạ Viện Anthony Rendon hôm Thứ Tư 17/2/2021, đã tuyên bố rằng họ đã đạt được thỏa thuận về gói hành động cứu trợ khẩn cấp.

--- Công tố liên bang đã bắt Christian Secor, 22 tuổi, vào hôm Thứ Ba tại Costa Mesa, nơi y đang sống với mẹ. Secor là sinh viên đại học UCLA, bị bắt vì tham dự trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, trong đó Secor bị máy ảnh chụp khi đang ngồi trong chiếc ghế của cựu Phó Tổng Thống Mike Pence nơi sàn đại sảnh Thượng Viện.

Secor đối diện với các cáo buộc về tội tấn công, chống đối, ngăn cản cảnh sát, và trợ giúp các hành động đó; tội gây rối loạn dân sự và hỗ trợ gây rối loạn, tội ngăn cản một tiến trình của chính phủ, tội xâm nhập tòa nhà liên bang hạn chế, tội đột nhập bằng bạo lực. FBI được nhiều người thông báo rằng họ nhận ra hình ảnh Secor ngồi trong ghế của Pence hôm đó.

Họ nói Secor là sinh viên nổi tiếng trong UCLA với hoạt động trong các câu lạc bộ có tên là America First Bruins và Bruins Republicans, mà cả 2 nhóm này đều ủng hộ việc tấn công tòa nhà Quốc Hội. Secor cũng bị mật báo là tư tưởng phát xít. từng viết lên mạng rằng Hoa Kỳ nên trở thành một "quốc gia thuần da trắng." Secor là một trong 230 người bị truy tố về bạo loạn này.

Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021)

Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ vừa ra đi tại Quận Cam, California, vào chiều Thứ Tư 17/2/2021. Nguyễn Lương Vỵ nổi tiếng trong giới văn học Miễn Nam VN từ 1969, khi còn là học sinh trung học. Ông sáng tác đa dạng, nổi bật với văn phong riêng biệt, xuất sắc trong cả thơ đời và thơ đạo. Nguyễn Lương Vỵ sinh 1952, tại Quán Rường, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tác phẩm đã in: Âm Vang Và Sắc Màu (NXB Trẻ, Sài Gòn, 1991); Phương Ý (NXB Thanh Niên, Sài Gòn, 2000); Hòa Âm Âm Âm Âm… (NXB Thư Ấn Quán, New Jersey, 2007); Huyết Âm (NXB Q&P Production, California, 2008); Tinh Âm (NXB Q&P Production, California, 2010); Bốn Câu Thất Huyền Âm (NXB Q&P, Production, California, 2011); Tám Câu Lục Huyền Âm (NXB Q&P Production, California, 2013); Năm Chữ Năm Câu (NXB Q&P Production, California, 01.2014); Năm Chữ Ngàn Câu (NXB Q&P Production, California, 12.2014); Tuyển Tập Thơ 45 Năm (1969 – 2014) (NXB Sống, Q&P Production, California, 2015).

Danh mục nhiều bài thơ đời của Nguyễn Lương Vỵ trên Việt Báo lưu ở đây:

https://vietbao.com/author/post/2911/1/nguyen-luong-vy

Danh mục nhiều bài thơ đạo của Nguyễn Lương Vỵ nằm cuối bài thơ tiễn biệt này:

https://thuvienhoasen.org/a35549/dong-tho-tien-ban

--- HỎI 1: Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin) nói vụ tấn công Quốc Hội ngày 6/1/2021 không có vẻ là nổi loạn vũ trang. Johnson nói đúng không?

ĐÁP 1: Không. Johnson nói sai. Ngày 6/1/2021 là nổi loạn vũ trang. Cảnh sát cho biết hôm đó chỉ ngăn cản được một phần nhỏ những người tấn công, nhưng sau đó đã tịch thu súng và bom trong khuôn viên và chung quanh tòa nhà Quốc Hội. Được biết nhiều người tấn công mang theo dao, ít nhất một súng điện và nhiều vũ khí khác. Các băng video cũng cho thấy người bạo loạn sử dụng nhiều khí cụ để làm vũ khí tấn công cảnh sát, như gậy hockey, cán cờ, ống chữa lửa. Có 5 người chết tại chỗ, trong đó có 1 cảnh sát Capitol. Thượng nghị sĩ Johnson nói không mấy ai nghe tiếng súng, không có bao nhiêu khẩu súng bị tịch thu và do vậy ông nói bạo loạn này không phải là nổi loạn vũ trang. Trước tiên, đây là nổi loạn, vì muốn ngăn cản tiến trình xác định phiếu, ngăn cản Biden lên Tổng Thống và để đưa Trump vào chức Tổng Thống. Thứ nhì, đây là nổi loạn bằng bạo lực, vì đòi giết Chủ tịch Hạ Viện Pelosi và Phó Tổng Thống Mike Pence, tràn ngập vòng rào hàng trăm cảnh sát, đập bể cửa, xâm nhập và săn lùng các dân cử với ý định nếu không giết thì cũng là bắt cóc hay hành hung. Tức là, nổi loạn bằng bạo lực. Có vũ khí hay không? Có súng, có dao, có gậy, có giết người, có dùng bình chữa lửa đập vỡ sọ một cảnh sát, và tương tự. Chỉ có 75 người bị cảnh sát bắt ngày hôm đó, trong khi cả ngàn người bạo loạn. Và không thể biết chắc là có bao nhiêu vũ khí những người không bị bắt mang theo. Chi tiết ở đây:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/feb/15/ron-johnson/yes-jan-6-capitol-assault-was-armed-insurrection/

--- HỎI 2: Một tấm hình trên mạng xã hội cho thấy một xe tăng đi tuần ở Yangon, Miến Điện, bị một thiếu nữ cầm gươm đứng chặn. Có đúng là hình thật?

ĐÁP 2: Hình ghép, không thật. Bản tin AFP nói đó chỉ là hình ghép, đã bị chỉnh sửa. Tấm hình chỉnh sửa đã phóng lên 2 mạng Facebook và Twitter trong khi quân đội Miến Điện đang đàn áp người biểu tình. Người ta tìm ra tấm hình gốc về chiếc xe tăng đang đi tuần, trong hình gốc không có thiếu nữ. Tấm hình ghép mô phỏng theo một tấm ảnh trong cuộc nổi dậy đòi dân chủ ở Thiên An Môn, Trung Quốc, năm 1989. Chi tiết ở đây:

https://factcheck.afp.com/image-has-been-doctored-add-woman-photo-tank-patrolling-yangon

.