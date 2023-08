New York Cấm TikTok Trên Các Thiết Bị Của Chính Quyền

Thành phố New York đã ra lệnh cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính quyền thành phố vì lo ngại an ninh. (Nguồn:YouTube)

WASHINGTON, (Reuters) – Thành phố New York đã cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính quyền với lý do lo ngại về an ninh, theo tin Reuters.





Một số thành phố và tiểu bang khác của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những lệnh cấm tương tự đối với TikTok, ứng dụng thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance. TikTok đang được sử dụng bởi hơn 150 triệu người ở Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều nhà lập pháp kêu gọi cấm TikTok trên toàn quốc do lo ngại về khả năng ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết TikTok “gây ra mối đe dọa an ninh đối với các mạng lưới kỹ thuật của thành phố.”

Các cơ quan chính quyền của Thành phố New York được yêu cầu xóa ứng dụng TikTok trong vòng 30 ngày, và các viên chức sẽ không thể truy cập vào ứng dụng cũng như trang web của TikTok trên các thiết bị và mạng của thành phố. Bang New York cũng đã cấm TikTok trên các thiết bị di động do chính quyền tiểu bang cấp.

TikTok cho biết họ “chưa từng và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ với chính phủ Trung Quốc, đồng thời đã thực hiện các biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng TikTok.”

Các viên chức an ninh hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc CIA William Burns, nói rằng TikTok mang đến mối đe dọa cho Hoa Kỳ. Vào tháng 3, Wray cho biết chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để kiểm soát phần mềm trên hàng triệu thiết bị, và thúc đẩy các nội dung gây chia rẽ xã hội, đồng thời “gióng lên hồi chuông” cảnh báo những lo ngại về an ninh quốc gia.

Năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã tìm cách cấm các lượt tải và cài đặt mới của TikTok, nhưng một loạt quyết định của tòa án đã ngăn chặn lệnh cấm này.

Nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ đã hạn chế TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Montana gần đây đã thông qua dự luật cấm ứng dụng TikTok trên toàn tiểu bang.

Theo một cuộc khảo sát mới của Reuters/Ipsos được công bố hôm thứ Tư, 16 tháng 8, gần một nửa số người dân Hoa Kỳ ủng hộ lệnh cấm TikTok.