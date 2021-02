Ba giáo sư Hien Nguyen (hình trên), Jeffrey Rimer và Gangbing Song của đại học University of Houston đã được vinh danh bằng danh hiệu hội viên cao cấp trong National Academy of Inventors (NAI) trong năm 2021.

.

GS Hien Nguyen của University of Houston được vinh danh, vào National Academy of Inventors 2021. California: 1 người gốc Á bị tấn công, giựt 15,000 đôla trước cửa ngân hàng. Portland: nhiều cơ sở kinh doanh gốc Á bị đập phá. Miến Điện thả 23,314 tù nhân, kêu gọi dân ngưng biểu tình, đình công. Nikki Haley chỉ trích Trump. Biden-Tập điện thoại đề tài: Tân Cương, Hong Kong, Đài Loan, Biển Đông. Chính phủ Đài Loan: ngưỡng mộ và cảm ơn Biden. Biden: gói cứu trợ $1.9 ngàn tỷ đô sẽ đưa Hoa Kỳ vượt thất nghiệp 2022. Mỹ mua thêm 200 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19. Ngày thứ 3 luận tội Trump: 15 TNS Cộng Hòa vắng mặt nhiều giờ. Công tố: nếu Trump được tha tội, bạo loạn sẽ lần nữa xảy ra. Bà Clinton: Trump được tha, chỉ vì Cộng Hòa là đồng phạm. TNS Cornyn lên báo Mỹ đố: Ngôn ngữ nói nhiều thứ ba tại Texas là gì? VN kỷ lục xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2021. HỎI 1: Có phải TT Biden đã gỡ bỏ 250 triệu đôla mà Trump hứa cho các đại học truyền thống da đen? ĐÁP 1: Không có chuyện đó. HỎI 2: Có phải Trump cấm tuyên truyền chủ nghĩa CSTQ tại trường học Mỹ, và Biden gỡ bỏ lệnh đó? ĐÁP 2: Sai.

.

WASHINGTON (12/2/2021) --- Chính phủ quân sự Miến Điện hôm Thứ Sáu tuyên bố trả tự do cho 23,314 tù nhân trong đợt ân xá Ngày Thống Nhất, ngày lễ mừng đất nước này thống nhất, theo lời tướng Min Aung Hlaing trong một bản văn. Không rõ mức độ tội phạm của người được ân xá. Trong khi hôm thứ Năm là ngày thứ 6 liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối vụ đảo chính ngày 1/2.

.

Tướng Min Aung Hlaing cũng lên TV kêu gọi những công chức đang tham gia phong trào phản đối đảo chính quay trở lại làm việc. Hlaing nói, một số công chức đã không thực hiện nghĩa vụ của mình do bị kích động bởi những kẻ “vô đạo đức”. Đình công, biểu tình đã nổ ra tại nhiều nơi, trong đó có Yangon, thành phố lớn nhất tại Myanmar cũng như tại thủ đô Naypyitaw.

.

--- Nikki Haley từ chối chỉ trích Donald Trump trong nhiều tháng và rồi lập trường của bà thay đổi từ cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Haley là Đại sứ Mỹ tại LHQ trong chính phủ Trump trong 2 năm. Haley nói trong hội nghị Cộng Hòa Toàn Quốc ở Florida rằng lời nói của Trump là "sai thê thảm. Mà không chỉ lời nói, cả việc làm của Trump cũng sẽ bị lịch sử phán xét."

.

Ngày 12/1/2021, Haley nói với báo Politico rằng bà nổi giận vì Trump đối xử quá tệ với Phó Tổng Thống Mike Pence sau khi "lòng trung thành và tình bạn" mà Pence giành cho Trump rất kiên cố.





--- Hình ảnh 1 người gốc Á bị tấn công, giựt 15,000 đôla trước cửa ngân hàng California.

.

Bản tin Yahoo hôm 10/2/2021 cho thấy một người gốc Á bị tấn công, cướp tiền ngay khi đang tìm cách gửi số tiền lớn, khoảng 15,000 đôla tại một ngân hàng ở San Leandro, California hôm Thứ Ba. Nạn nhân bị thương nhẹ. Vụ tấn công ngay ngoài chi nhánh Bank of America địa chỉ 1925 Marina Boulevard khoảng giờ 1:20 p.m. hôm Thứ Ba.

.

Nạn nhân đang đứng xếp hàng, thì 4 người đàn ông xô nạn nhân té xuống đất, chôm tiền và nhảy lên xe phóng đi. Video an ninh cho thấy nạn nhân ngồi, máu chảy trên đầu, chỉ tay vào chân bị thương. Một trong các hung thủ là người da đen, khoảng 25 tuổi, cao 6 feet (183 centimeters), mặc áo sậm, tay cầm súng. Nhóm 3 hung thủ còn lại cũng da đen, tuổi 20s.

.

--- Nhiều cơ sở kinh doanh của người gốc Á làm chủ tại Portland, Oregon, đã bị phá hoại, đập bể cửa sổ. Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 1/2021, có 13 cơ sở kinh doanh trong khu vực Jade District tại East Portland đã bị đập phá. Có ít nhát 9 cơ sở chủ nhân là gốc Á, trong đó có các tiệm My Brother’s Crawfish, Hanoi Kitchen, Utopia Restaurant & Lounge, Buddy’s Lounge, Fujiyama, và Toast La Tea, theo báo Oregon Live.

.

Đợt tấn công đó là mới nhất trong một loạt tội phạm căm ghét kỳ thị chống lại người gốc Á châu tại Hoa Kỳ. Theo báo NextShark loan tin trước đây, có hơn 20 cơ sở kinh doanh bị cướp và tấn công trong khu Phố Chiantown tại Oakland mấy tuần gần đây, làm nhiều chủ tiệm lo ngại về tương lai kinh doanh của họ.

.

--- Có 3 nhà nghiên cứu tại học viện kỹ thuật của đại học University of Houston Cullen College of Engineering đã được trao danh hiệu hội viên cao cấp trong Viện Các Nhà Phát Minh Quốc Gia (National Academy of Inventors - NAI) trong năm 2021. Trong đó có một người gốc Việt: Hien Nguyen, giáo sư về điện toán và điện khí. Hai giáo sư kia là Jeffrey Rimer và Gangbing Song.

.

Ba người này -- Hien Nguyen, Jeffrey Rimer và Gangbing Song -- là trong nhóm 61 nhà phát minh khắp Hoa Kỳ được chọn để trao danh hiệu vinh dự Hội viên cao cấp tại NAI vì các phát minh kỹ thuật của họ.

.

Giáo sư Hien Nguyen làm việc chuyên ngành về phân tích dữ kiện y sinh (biomedical) và lĩnh vực thông minh nhân ạto (AI). Các phát minh của GS Nguyen dùng để ứng dụng thực tiễn cho nhu cầu của các bác sĩ, nhà sinh vật và bệnh nhân.

.

--- Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình đã có một cú điện thoại đầu tiên trong đêm Thứ Tư, nói về nhiều đề tài. Biden bày tỏ quan ngại về nhân quyền, về TQ trấn áp các hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, đàn áp nhân quyền ở Tân Cương, hung hăng nhiều hơn trong khu vực, kể cả bắt nạt Đài Loan.

.

Tập trả lời Biden rằng Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương là chuyện nội bộ của TQ, theo báo TQ, Tập nói: "Kình chống sẽ chỉ thiệt hại cho cả 2 nước Mỹ-TQ. Báo China Daily cũng ghi trong bản tin rằng 2người từng gặp nhau một thập niên trước tại TQ khi cả hai đều là Phó Tổng Thống và Phó Chủ Tịch của Mỹ, TQ.

.

Thái độ của Biden cho thấy lập trường cứng rắn đối với TQ nhiều chủ đề. Chính phủ Đài Loan hôm Thứ Năm đã bày tỏ "ngưỡng mộ và biết ơn" đối với Biden. Xavier Chang, phát ngôn nhân văn phòng Tổng Thống Đài Loan, đưa ra bản văn: "Chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với quan tâm của Tổng Thống Biden về an ninh Eo biển Đài Loan và các vấn đề nhân quyền. Là một thành viên cộng đồng quốc tế, Đài Loan sẽ tiếp tục làm việc sát với các nước suy nghĩ tương tự, trong đó có Hoa Kỳ, để cùng nhau đóng góp cho ổn định và th5inh vượng của vùng Ấn Độ Thái Bình Dương."

.

--- TT Joe Biden đã lên mạng Twitter nói rằng thông qua gói cứu trợ $1.9 ngàn tỷ đôla sẽ đưa Hoa Kỳ vượt thất nghiệp, trở về tình hình việc làm đầy đủ vào năm 2022. Biden nói, nếu không thông qua, Hoa Kỳ sẽ không thể trở về thời kỳ việc làm đầy đủ cho tới năm 2025. Nếu thông quá gói cứu trợ, sang năm là việc làm đầy đủ.

.

--- TT Biden cũng xác nhận hôm Thứ Năm rằng chính phủ Mỹ đã mua thêm 200 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19, trong đó 100 triệu liều thuốc từ Pfizer Inc. & BioNTech SE và 100 triệu liều thuốc từ Moderna Inc. Như thế đủ để chích ngừa cho 300 triệu người Mỹ vào tháng 7/2021. Các công ty sẽ cung cấp 100 triệu liều thuốc vào cuối tháng 5/2021, một tháng sớm hơn dự đoán trước đây.

.

--- Hôm Thứ Năm 11/2/2021 là ngày thứ 3 của phiên tòa luận tội cựu Tổng Thống Donald Trump trước Thượng Viện về cáo buộc kích động bạo loạn. Phía công tố kết thúc hồ sơ cáo buộc hôm Thứ Năm, Công tố trưởng là Dân Biểu Jamie Raskin (Dân Chủ-Md.) nói rằng "bất kỳ Tổng Thống nào cũng có thể kích động bạo loạn lần nữa" nếu Trump được tha tội ở tòa luận tội này.

.

Công tố khác, Dân Biểu Joe Neguse (Dân Chủ-Colo.) nêu câu hỏi: "Ai sẽ nói là các chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa?" nếu ngay bây giờ không có hành động cứng rắn [để kết tội Trump].

.

--- Tuy nhiên, các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa có vẻ không muốn kết tội Trump. Phóng viên CNN Manu Raju ghi nhận có một lúc có ít nhất 15 bàn bỏ trống bên phía Cộng Hòa. Nghĩa là, có một lúc 15 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa vắng mặt, trong khi các công tố đọc cáo trạng yêu cầu kết tội Trump.

.

Thời gian vắng mặt của 15 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa kéo dài vài giờ đồng hồ đầu tiên của hôm Thứ Năm. Tức là vắng gần 1/3 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Họ vắng mặt để làm gì? Phóng viên Raju nhận thấy TNS Jim Risch (Cộng Hòa-Idaho) xuống tầng hầm ngồi vọc điện thoại. Hai Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Hòa-Ark.) và Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa) ngồi trong phòng nhưng lại cố ý ra vẻ bận đọc báo. TNS Rick Scott (Cộng Hòa-Fla.) có một bản đồ Châu Á trống đặt trên bàn và ra vẻ như đang viết gì đó trên bản đồ.

.

--- Trong phiên tòa, Dân Biểu Diana DeGette trong vị trí công tố nói rằng người bạo loạn ngày 6/1/2021 là theo chỉ thị của Trump, "Lời khai của họ trước, trong khi và sau khi tận tấn công xảy ra cho thấy rõ bạo loạn là theo lệnh Trump và để hoàn tất ước muốn của Trump. Chính Trump đã gửi họ tới đó. Họ nói như thế. Họ được mời tới đây, được Tổng Thống Trump mời tới." Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton: nếu Trump được tha, chỉ vì Thượng viện Cộng Hòa là đồng phạm.

.

--- Báo Tyler Morning Telegraph tại Texas hôm 11/2/2021 có bài viết của Thượng nghị sĩ John Cornyn, Cộng Hòa-Texas. Cornyn cho biết rằng ông thường đố các bạn đồng viện ở Quốc Hội với câu hỏi: "Đố quý bạn, có ai biết, ngôn ngữ nói nhiều thứ ba tại Texas là gì?"

.

Trong bài, TNS Cornyn trả lời ngay, rằng tiếng nói nhiều nhất theo thứ tự ở Texas là: Anh văn, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Cornyn viết rằng trong 29 triệu cư dân Texas đang có 1.5 triệu người gốc Á, và trong đó có 210,000 người gốc Việt, tập trung đông nhất là ở Houston và Dallas-Fort Worth.

.

--- Kỷ lục mới. Báo Nông Nghiệp ghi rằng theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1/2021 đạt 1,34 tỷ USD, tăng 59,2% so với tháng 1/2020. Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 1,064 tỷ USD, tăng 72,4% so với tháng 1/2020. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành gỗ mà xuất khẩu trong tháng đầu tiên của năm đạt hơn 1 tỷ USD. Trước đây, xuất khẩu gỗ trong tháng đầu tiên của năm đạt cao nhất là 993 triệu USD (tháng 1/2019).

.

Xuất khẩu gỗ trong tháng 1/2021 với 1,34 tỷ USD cũng ghi nhận kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu đạt được trong một tháng của ngành gỗ. Kỷ lục cũ được thiết lập vào tháng 12/2020 với 1,339 tỷ USD. Và với giá trị xuất khẩu trong tháng 1, ngành gỗ đã có 7 tháng liên tiếp mà giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD mỗi tháng. Đây là khởi đầu rất thuận lợi cho ngành gỗ năm nay, với mục tiêu đạt 14 tỷ USD.

.

--- HỎI 1: Có phải TT Biden đã gỡ bỏ 250 triệu đôla mà Trump hứa cho các đại học truyền thống da đen?

.

ĐÁP 1: Không. Không có chuyện đó. Nhiều mạng xã hội có lời đồn rằng Biden đã gỡ bỏ hàng trăm triệu đôla tài trợ đối với United Negro College Fund (UNCF), một tổ chức từ thiện chuyên cung cấp học bổng cho các sinh viên da đen và các định chế đại học da đen, mà cựu TT Trump đã hứa trao tặng các đại học truyền thống da đen trong vòng 10 năm. Không chút sự thật nào trong lời đồn đó. Khi phóng viên hỏi UNCF, được Lodriguez Murray, Phó chủ tịch về vấn đề công quyền và chính sách công cộng, trả lời rằng không có sự thật nào trong lời đồn. Murray nói UNCF là tổ chức bất vụ lợi tư nhân, nhận tiền từ tư nhân, không lệ thuộc từ chính phủ liên bang. Trong khi đó, tài trợ liên bang là từ Quốc Hội, tức là lập pháp, không phải từ bên hành pháp. Murray cũng nói rằng Biden trước đó đã hứa tăng tài trợ bậc đại học, trong đó bao gồm 70 tỷ đôla cho các đại học truyền thống da đen (Historically black colleges and universities) và các định chế khác phục vụ các sinh viên thiểu số (không riêng da đen). Xem chi tiết:

https://www.snopes.com/fact-check/biden-uncf-funding-copypasta/

.

--- HỎI 2: Có phải Trump cấm tuyên truyền chủ nghĩa CSTQ tại trường học Mỹ, và Biden gỡ bỏ lệnh đó?

.

ĐÁP 2: Sai. Không có chuyện đó. Nhiều người ủng hộ Trump cuồng nhiệt tung ra lời đồn nhảm để tấn công Biden, vu cáo rằng Biden "đã lặng lẽ gỡ bỏ lệnh Trump cấm tuyênt ruyền chủ nghĩa CSTQ tại trường học" qua một bài trên báo The National Pulse. Thế là DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) nhào ra la lối rằng Biden "tưởng thưởng TQ bằng cách cho tuyên truyền CSTQ vào sân trường đại học Mỹ." Sự kiện là vào tháng 8/2020, chính phủ Trump định danh Học Viện Khổng Tử là cánh tay tuyên truyền của Đảng CSTQ đang thò tay vào học đường Hoa Kỳ. TNS Ben Sasse (Cộng Hòa-Neb.) nói rằng "dạy tiếng Hoa và văn hóa TQ là tuyên truyền chủ nghĩa CS và do thám các sinh viên người Hoa đang học ở thế giới tự do." Có ít nhất 45 trường đại học và trung học tại Hoa Kỳ đã dẹp bỏ các chương trình giáo dục văn hóa TQ như thế. Nhưng chính phủ Trump chưa thực sự cấm các chương trình giáo dục đó, mà cũng không đưa ra cẩm nang về những gì chương trình có thể dạy và những gì không được dạy. Chính sách của Trump có tên là "Establishing Requirement for Student and Exchange Visitor Program Certified Schools to Disclose Agreements with Confucius Institutes and Classrooms" chỉ đòi hỏi các đại học và các trung/tiểu học K-12 (mẫu giáo tới lớp 12) phải xin chứng nhận tổ chức các chương trình trao đổi văn hóa phải tiết lộ các hợp đồng, các hợp tác hay các giao dịch tài chánh từ các Viện Khổng Tử (Confucius Institutes) hay các Lớp Khổng Tử (Confuscius Classrooms), hay phần tử K-12 của các viện đó. Nghĩa là Trump không cấm gì hết, chỉ muốn xem nguồn tiền tài trợ phải minh bạch báo cáo. Tất cả chỉ là dò xem nguồn tiền tài trợ từ đâu. Chi tiết ở đây:

https://www.newsweek.com/fact-check-did-biden-revoke-trump-ban-chinese-communist-propaganda-schools-1568043

.

.