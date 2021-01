Đức Giáo Hoàng điện văn chúc mừng TT Biden. Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ bất hòa vì Biden. Nhà thơ Amanda Gorman đọc thơ xong, 2 tập thơ tương lai lên hàng bán số 1 và 2. Joe Biden ký sắc lệnh tăng lương tối thiểu cho nhân viên liên bang tới 15$/giờ và cho họ được nghỉ khẩn cấp có lương. Biden ký sắc lệnh tăng trợ cấp thực phẩm vì đại dịch, nới rộng tiêu chuẩn xin food stamp.

Virginia DMV sẽ cho 300,000 di dân bất hợp pháp được quyền có bằng lái xe. Thành công này là nhờ một luật do Dân Biểu tiểu bang Kathy Trần (hình trên) đưa ra.

WASHINGTON (VB - 22/1/2021) --- Trong ngày Lễ Đăng Quang 20/1/2021, tân Tổng Thống Joe Biden đã tận lực chứng tỏ rằng ông là giáo dân Công Giáo La Mã thuần thành, qua buổi thánh lễ sáng sớm, rồi tới buổi trưa là bài diễn văn với trích dẫn từ Đức Giáo Hoàng, Thánh St. Augustine và Kinh Thánh. Trong phòng Bầu Dục cũng trưng bày tấm hình Biden chụp với Đức Giáo Hoàng Francis.

Và trong ngày là lệ thường: Đức Giáo Hoàng Francis đã gửi điện văn chúc mừng Joe Biden, thúc giục Biden đi theo chính sách "được đánh dấu bởi tự do và công lý chân thực." Bản văn chúc mừng tới dịp Lễ Đăng Quang sau 2 tháng kể từ cú điện thoại Đức Giáo Hoàng gọi để chúc lành cho Biden đã thắng cử, và cũng là sau khi Đức Giáo Hoàng gửi tặng Biden một ấn bản có ký tên ngài trong sách mới của ngài.

Nhưng sóng gió là ở Hoa Kỳ... nhiều Giám Mục không vui vì Trump thua phiếu, bất kể là trên nguyên tắc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đứng ngoài chính trị. José Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ viết lá thư dài 1,200 chữ nói rằng ngài cầu nguyện cho Biden nhưng cũng nêu ra các bất đồng về chính sách, đặc biệt về quan điểm phá thai -- một quan điểm thường nghe trên các làn sóng radio tiếng Việt trước ngày bầu cử 2020.

Blase Cupich, Hồng Y Chicago, là một người thân tín của Đức Giáo Hoàng Francis, công khai bày tỏ bất đồng với GM Gomez và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, nói bản văn của Gomez thì "được xem là không nên" và không có tiền lệ. Ngài Cupich nói bản văn GM Gomez đưa ra không có tham khảo Ủy ban Hành Chánh, một cơ quan tham khảo của các giám mục Hoa Kỳ.

Đức Giám Mục San Diego là Robert McElroy cũng đưa ra bản văn, nói rằng Đức Giáo Hoàng là khuôn mẫu nên để các giám mục Mỹ vâng phục khi tiếp cận với chính phủ mới của Joe Biden.

--- Hồ sơ luận tội cựu Tổng Thống Trump sẽ do Hạ Viện chuyển sang Thượng Viện vào Thứ Hai 25/1/2021, theo lời Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Chuck Schumer hôm Thứ Sáu. Hồ sơ Hạ Viện khởi tố Trump về tội kích động nổi loạn chống nền dân chủ Hoa Kỳ, và xem xét vai trò của Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021.

Trong khi đó, Lãnh đạo Thiểu số Thượng Viện Mitch McConnell trước đó đề nghị là đưa ra luận tội vào tháng 2/2021. Dự kiến có 10 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ rời vòng Cộng hòa để bỏ phiếu kết tội Trump, trong số đó đã có 4 Thượng nghị sĩ đã công khai nói sẽ bỏ phiếu kết tội. Trên nguyên tắc, cần 17 phiếu Cộng Hòa mới kết tội Trump được, và sau đó sẽ bỏ phiếu ngăn cấm Trump ra ứng cử năm 2024.

Helen Tran tranh cử chức Thị Trưởng San Bernadino cho cuộc tuyển cử tháng 11/2022.

--- Helen Tran, một phụ nữ gốc Việt cho biết sẽ ra tranh cử trong kỳ bầu cử 2022 vào chức Thị Trưởng San Bernadino, một thị trấn chỉ cách Little Saigon của Quận Cam 57 dặm (91 kilômét) và 51 phút lái xe.

Nhiệm kỳ Thị Trưởng John Valdivia, đương nhiệm Thị Trưởng San Bernadino, sẽ mãn vào cuối năm tới. Như thế, chức này sẽ có hai phụ nữ tuyên bố sẽ ra tranh cử: Treasure Ortiz, doanh nhân và là cựu viên chức thành phố; và Helen Tran, người từng làm việc và giữ chức Trưởng Phòng Nhân Dụng cho thị trấn San Bernardino trong 14 năm trước khi rời bỏ vào năm 2019.

Như thế, hiện nay đã biết có ít nhất 4 người sẽ tranh chức Thị Trưởng San Bernadino trong kỳ bầu cử ngày 8/11/2022. Trong đó, Valdivia và Nghị viên Fred Shorett đã có ngân sách ban vận động tranh chức Thị Trưởng.

Trong bản văn phổ biến, bà Helen Tran cho biết bà được ủng hộ từ hơn 90 nhận vật cộng đồng, trong đó có cựu Thị Trưởng R. Carey Davis, hai cựu njghị viên Virginia Marquez và Jim Mulvihill và Ủy viên Học Khu San Bernardino City Unified Margaret Hill.

Helen Tran viết rằng thành phố đang khủng hoảng, trong khi dịch COVID-19 gây khó khăn cho các gia đình và doanh nghiệp ở mức chưa từng có kể từ chiều sâu của thời Đại Suy Thoái, và bà tranh cử chức Thị Trường là để mang năng lực và kinh nghiệm đưa thị trấn qua khỏi các thách thức. Bầu cử sơ bộ chức Thị Trưởng và các chức Nghị viên quận 1, 2 và 4 sẽ tổ chức ngày 7 tháng 6/2022. Tổng tuyển cử là ngày 8/11/2022.

--- Google nói rằng đang xem xét gỡ bỏ chức năng tìm kiếm trên các lãnh thổ Úc châu nếu Quốc Hội Úc chấp thuận một luật viết rằng cả hai Google và Facebook đều phải chi trả cho các công ty truyền thông địa phương tiền nội dung các bản tin.

Mel Silva, quản trị công ty Google Australia, xác định rằng, "Nếu dự luật đó thành luật, công ty sẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ đành phải ngưng Google Search tại Úc Châu." Trong khi đó, Thủ Tướng Scott Morrison nói rằng chính phủ "sẽ không đáp ứng các sự hăm dọa."

--- Nhà thơ Amanda Gorman sẽ có 2 tập thơ ấn hành, nhưng phải chờ tới tháng 9/2021. Sau khi đọc thơ trong Lễ Đăng Quang Tổng Thống Biden hôm Thứ Tư, hai nhan đề sách này nhảy vọt lên danh sách các sách bán chạy. Gorman phóng tweet rằng cô cũng bất ngờ: "Sách của tôi lên số 1 và số 2 trên danh mục sách bán chạy ở Amazon chỉ sau một ngày."

Nhan đề 2 sách sắp ấn hành này là "The Hill We Climb" (Ngọn Đồi Chúng Ta Lên) và "Change Sings: A Children's Anthem" (Sự Thay Đổi Hát: Quốc Ca Trẻ Em), theo bản tin trên báo The Guardian. Trong những người ái mộ cô Gorman có cựu TT Barack Obama và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Bà Clinton phóng tweet nói rằng cô Gorman đọc thơ là "rất mực tuyệt vời. Cô ta hứa tranh cử Tổng Thống năm 2036 và tôi là một người không thể chờ tới lúc đó được."

Trong cuộc phỏng vấn đêm Thứ Tư, cô Gorman, 22 tuổi, nói: "Tôi là con gái của các nhà văn da đen. Chúng tôi nối dõi từ các chiến sĩ tự do những người bứt xiềng và thay đổi thế giới. Họ réo gọi trong tôi."

--- Lễ Đăng Quang TT Biden hôm Thứ Tư tuy có số người tham dự hạn chế vì đại dịch, nhưng số người xem qua truyền hình thì đông hơn số người xem Lễ Đăng Quang của TT Trump hồi năm 2017. Báo Variety viết rằng các con số từ công ty thống kê Nielsen cho thấy khoảng 39.87 triệu người mở TV xem Lễ Đăng Quang qua một trong 6 đài truyền hình lớn tại Hoa Kỳ, tức là tăng 4% so với 38.35 triêu người mở TV xem 4 năm trước.

Đứng đầu là đài CNN với 9.9 triệu người xem. Nhiều thứ nhì là đài ABC News, rồi tới NBC News, MSNBC, và CBS News. Đài Fox News, đứng đầu năm 2017, trở thành ít nhất năm nay, với 2.7 triệu người mở TV ra xem, trong khi bốn năm trước có 11.8 triệu người xem Trump đăng quang.

--- Phòng Tổng Thanh Tra của Bộ Tư Pháp sẽ điều tra vụ đột nhiên rời chức vụ của Byung J. Pak, cựu trường phòng công tố liên bang ở khu vực Northern District of Georgia ngày 4/1/2021, theo báo Washington Post. Một cú điện thoại được ghi âm phổ biến cho biết lúc đó Tổng Thống Trump yêu cầu các viên chức Georgia tìm cho Trump 11,780 phiếu bầu để đồi kết quả bầu cử ở tiểu bang này. Trong cuộc nói chuyện, Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của Georgia đã từ chối làm theo áp lực của Trump.

Sau cú điện thoại đó Trump bổ nhiệm người khác vào giữ chức của Byung J. Pak. Người ta tin rằng Pak từ chức theo yêu cầu của một viên chức cao cấp ở Bộ Tư Pháp. Tổng Thanh Tra Michael Horowitz đang trong bước đầu của cuộc điều tra và chưa nói chuyện với Pak. Vẫn chưa rõ cuộc điều tra sẽ có mức độ rộng cỡ nào.

--- Ủy ban Cải Cách và Giám Sát Hạ Viện hôm Thứ Năm đã yêu cầu FBI điều tra vai trò của Parler, một mạng xã hội được giới cực hữu ưa chuộng, xem đã đóng vai trò gì trong vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc Hội Mỹ.

Dân Biểu Carolyn Maloney, Chủ tịch Ủy ban này, dẫn ra các bản tin rằng những lời hăm dọa bạo lực trên Parler chống lại các dân cử vì họ xác định kết quả phiếu bầu trước cuộc tấn công ngày 6/1/2021 đã làm cho 5 người chết. Bà cũng nói rằng nhiều người dùng mạng Parler đã bị bắt và bị truy tố vì hăm dọa bạo lực chống lại các dân cử hay là vai trò họ trong vụ tham gia bạo loạn.

DB Maloney cũng yêu cầu FBI duyệt xét về tài chánh Parler và về quan hệ với chính phủ Nga sau khi Parler bị Amazon tắt mạng và rồi Parler phải nhờ một công ty Nga làm máy chủ cho Parler lên mạng trở lại. Hiện thời có nghi ngờ bạo loạn 6/1/2021 có tiếp tay từ thế lực ngoài Hoa Kỳ.

Linh mục Mark Hodges (trái) trong dòng người xông pha.

--- Hôm Thứ Năm, báo Newsweek có bản tin ghi rằng một linh mục Chính Thống Giáo ở Ohio đã bị ngưng việc sau khi bị lộ đã tham gia vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 ở thủ đô. Và có thể linh mục này sẽ bị trục xuất khỏi nhà thờ.

Linh mục Mark Hodges, người có hoạt động mục vụ ở nhiều nhà thờ phía tây nam Ohio, bị tạm thời ngưng việc vì tham gia bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Lệng ngưng việc áp dụng 3 tháng, và có thể sẽ dẫn tới trục xuất ra khỏi giáo hội này. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân từ Giáo phận Midwest nói với Newsweek rằng quyết định treo chén tạm này là nhiều lý do.

--- Báo Techradar ghi rằng công ty LG Electronics dự định bán các cơ xưởng sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam, Trung Quốc và Brazil cho công ty Vingroup của VN, một phần trong nỗ lực tái phối trí của LG. Công ty cho biết trong các đơn vị đề nghị mua, thì Vingroup đưa ra điều kiện tốt nhất.

Báo Korea Times viết rằng, "Chính phủ VN và Vingroup đang tìm cách mở rộng kỹ nghệ kỹ thuật cao và tăng việc làm. Trong khi nhu cầu điện thoại trong khu vực ở VN, Miến Điện và Thái Lan tăng cao."

Tuy Vingroup mua phần sản xuất, LG vẫn tiếp tục bộ phận chuyên về nghiên cứu kỹ thuật (R&D), nhưng sẽ giảm nhân viên, và bản doanh R&D sẽ đặt ở Nam Hàn.

--- Các báo trong và ngoài VN loan tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng CSVN sẽ tổ chức trong 9 ngày, từ 25-1-2021 đến 2-2-2021, khai mạc chính thức ngày 26-1-2021; dự kiến bế mạc sáng 2-2-2021. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 35.000 tin bài xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội và Internet đã bị "xử lý... Một số tháng gần đây tăng lên khoảng 50% so với những tháng đầu năm 2019."

Theo nhiều tin lộ ra về "tứ trụ" tức là 4 chức vụ cao nhất, Tổng bí thư / Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (76 tuổi) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (66 tuổi) được đề cử là "trường hợp đặc biệt”, bất kể giới hạn tuổi tái cử Ủy viên BCT là 65 tuổi. Dự kiến Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước. Tin lộ ra cũng nói: Trưởng Ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính (62 tuổi) dự kiến lên Thủ Tướng, Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lên Chủ tịch Quốc hội.

--- Bản tin ABC7 ghi rằng một luật mới ở Virginia sẽ cho di dân bất hợp pháp được quyền lái xe. Thành công này là nhờ một luật do Dân Biểu tiểu bang Kathy Trần đưa ra: chính thức cấp một thẻ lái xe cho người di dân bất hợp pháp, tuy nhiên bằng lái xe này chỉ để có quyền lái xe và không có giá trị như căn cước hợp pháp. DB Kathy Tran nói rằng nhiều công nhân bất hợp pháp đang là nhân viên thiết yếu ở tiểu bang Virginia, và họ cần lái xe để tới sở làm và các nơi cân thiết như đi chợ.

Một di dân bất hợp pháp nói với đài ABC7 rằng bà đã sống ở Mỹ 15 năm, từ Mexico vào, là mẹ phải nuôi con, việc làm trong ngành thiết yếu: "Tôi đã từng lo sợ rằng một hôm tôi bị cảnh sát chận lại và tôi không có giấy tờ hợp pháp nào đưa ra. Đôi khi tôi phải đi bộ nếu việc làm lúc đó gần nhầ, và đôi khi lái xe mà không có giấy tờ gì."

Bây giờ bà và 300,000 di dân bất hợp pháp khác tại Virginia có thể xin bằng lái xe ở Virginia DMV. Bằng này chỉ cho quyền lái xe, cũng không cho đầy đủ các quyền của người chủ xe hay là một căn cước ID đầy đủ.

--- Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Nghiên Cứu Bệnh Truyền Nhiễm và Dị Ứng và bâyg iờ là Cố vấn Y tế Bạch Ốc, nói trong buổi họp báo hôm Thứ Năm rằng ông vui mừng khi bây giờ được nói tự do thoải mái nhờ có TT Biden, bởi vì trong quá khứ ông lo sợ bị "trả thù" nếu ông nói trái ý với Tổng Thống Trump.

Fauci nói rằng trong thời ông ở trong nhóm chống COVID-19 trong thời TT Trump, "mọi chuyện không thoải mái," đặc biệt là chuyện thuốc hydroxychloroquine mà ông nói TT Trump đưa ra như là chữa trị COVID mà ông thấy là phản khoa học. Ông nói ông "không vui chút nào" khi phải nói trái ý một Tổng Thống, và ông bây giờ hài lòng vì nói về khoa học không ngăn ngại.

--- Sang hôm sau, vào sáng Thứ Sáu, bác sĩ Anthony Fauci trả lời phóng viên John Berman trên CNN rằng các "tin sai lầm" do TT Trump đưa ra trong năm 2020 về đại dịch COVID-19 chắc chắn nhiều phần đã "làm chết nhiều mạng người. Quý vị biết phần chắc là như thế."

--- Trong ngày thứ nhì trong chức vụ Tổng Thống, Joe Biden dự định ký 2 sắc lệnh hành chánh vào hôm Thứ Sáu để tăng lương tối thiểu cho nhân viên liên bang tới 15$/giờ và cho họ được nghỉ khẩn cấp có lương.

Hiện nay viên chức liên bang có lương tối thiểu $7.25/giờ và không tăng từ cả thập niên. Cho các ngành nghề ngoài viên chức liên bang, yêu cầu tăng lương tối thiểu nằm trong gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đôla, và gói này chưa được lưỡng viện thảo luận.

Một sắc lệnh khác do Biden ký hôm Thứ Sáu sẽ là tăng trợ cấp xã hội giúp dân Mỹ đang thất nghiệp, hay túng thiếu trong việc mua thực phẩm vì ảnh hưởng đại dịch. Biden chỉ thị cho Bộ Nông Nghiệp tăng trợ cấp 15%, tức là một gia đình có 3 con hưởng trợ cấp thực phẩm sẽ có thêm 100$ cứ mỗi 2 tháng.

Sắc lệnh cũng buộc Bộ Nông Nghiệp cho các tiểu bang tăng trợ cấp food stamp cho 12 triệu dân Mỹ hiện thời chưa được tăng tiền trợ cấp khẩn cấp.

Sắc lệnh Biden tới một ngày sau khi bộ Lao Động cho biết có thêm 900,000 công nhân Mỹ khai xin tiền thất nghiệp tuần qua. Tuần lễ trước đó, là 1 triệu người khai xin tiền thất nghiệp.

