Trump kiếm tiền nhờ Biden: tăng giá phòng khách sạn gấp 5 lần tại Trump International Hotel ở thủ đô. Trump đổ lỗi thất cử cho cậu con rể Jared Kushner: xét nghiệm COVID nhiều chỉ tăng số người bệnh. Pence lạnh cẳng, đòi tòa quăng đơn kiện của Gohmert muốn Pence tự do công nhận Trump thắng phiếu Biden. Lãnh tụ đa số Thượng Viện McConnell lên án, chống lại TNS Hawley về âm mưu lật ngược kết quả thắ

Trump đổ lỗi thất cử cho cậu con rể Jared Kushner: xét nghiệm COVID nhiều chỉ tăng số người bệnh.

WASHINGTON (VB - 1/1/2021) --- Hôm Thứ Năm 31/12/2020, báo New York Times loan tin rằng vào mùa thu vừa qua, Tổng Thống Donald Trump đã đổ lỗi cho cậu con rể Jared Kushner rằng nếu Trump thất cử trong cuộc bầu cử Tổng Thống ngày 3/11/2020, thì là lỗi của cậu Kushner. Bởi vì cậu nỗ lực cho xét nghiệm nhiều COVID-19, và Trump không muốn các con số dương tính tăng vọt. Nghĩa là, không xét nghiệm, thì số người dương tính trên thống kê sẽ ít.

Bản tin ghi lời Trump nói với cậu Kushner rằng, "Chúng ta nên làm như kiểu Mexico làm." Nghĩa là không xét nghiệm những người không bệnh nặng. Bản tin báo này ghi rằng Alex M. Azar II, Bộ Trưởng Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ, tường trình với TT Trump hồi mùa thu 2020 về cuộc nghiên cứu của Nhật Bản về tính hiệu quả của mang khẩu trang, nói với Trump: "Chúng ta có chứng cớ. Khảu trang hiệu quả." Nhưng TT Trump chống lại, chỉ trích Kushner là cứ thúc đẩy chuyện tăng phòng ngừa và tăng xét nghiệm --- lĩnh vực mà Kushner phụ trách.

Theo bản tin, trong khi Trump sửa soạn để tham dự tranh luận giữa các ứng cử viên Tổng Thống, Trump than phiều với Kushner, "Bố sẽ thua. Và thua như thế là do lỗi của cậu, bởi vì xét nghiệm." Phát ngôn viên Bạch Ốc Brian Morganstern nói rằng không có cuộc đối thoại như thế xảy ra. Tuy nhiên, Trump đã nhiều lần trong các bài diễn văn nói rằng xét nghiệm nhiều sẽ chỉ làm tăng số người dương tính thôi.

--- Pence lạnh cẳng... Luật sư của Phó Tổng Thống Mike Pence đã đưa ra phản hồi lên một thẩm phán liên bang để bác bỏ một đơn kiện đòi tăng quyền cho Pence để Pence sẽ bác bỏ kết quả phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021 trong phiên họp lưỡng viện dự kiến là công nhận Joe Biden là Tổng Thống đắc cử.

Đơn kiện chống Pence nguyên khởi là từ Dân Biểu Louis Gohmert (Cộng Hòa-Texas) và nhiều người Cộng Hòa ở Aeizona, đòi Pence lật ngược kết quả phiếu cử tri đoàn ngày 6/1/2021. Phía luật sư của Pence nói rằng Pence không phải là người cần thiết bị kiện, vì vấn đề là phải đưa ra với Quốc Hội.

Đơn kiện của Gohmert nói rằng luật đếm phiếu cử tri đoàn có tên Electoral Count Act là vi hiến, do vậy Tu Chánh Án 12 cho Pence toàn quyền trao chiến thắng cho ai thì trao, nghĩa là, đơn kiện muốn Pence tuyên bố các cử tri đoàn nào là có giá trị để đếm, và theo ý định sắp xếp của Gohmert thì tận cùng Trump sẽ là người thắng cử Tổng Thống.

--- Luật sư của Pence nói rằng đơn kiện của Gohmert là điều bi hài vì là kiện Pence để tăng quyền cho Pence, nghĩa là một nghịch lý. Trong khi đó, Luật sư Hạ Viện Hoa Kỳ là Doug Letter cũng nộp một hồs ơ kêu gọi thẩm phán dẹp bỏ đơn kiện của Gohmert vì là sai thủ tục quy định trong Hiến Pháp và xa rời các quy định của Quốc Hội --- bởi vì Gohmert đòi tuyên bố rằng một đạo luật có từ năm 1887 là vi hiến thì kinh dị quá.

Tại sao các dân cử Cộng Hòa trình diễn kiến thức cực đoan vi hiến như thế? Họ biết họ nói sai, nhưng vẫn nói để chiều lòng Trump, và chiều lòng cử tri trong đơn vị của họ. Họ nghĩ rằng bây giờ là lúc chơi nổi, vì trước sau gì Trump cũng thua rồi, nhưng không chơi nổi dịp này thì chẳng ai biết tới họ: họ nhìn tới bầu cử 2022 và có thể cả 2024, kiếm cả danh và tiền. Chơi nỏi, mới có tiếng vang để sẽ gây quỹ.

--- Lãnh tụ đa số Thượng Viện Mitch McConnell đã bác bỏ một nỗ lực cửa Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley khi Hawley nói sẽ đứng ra phản đối việc chứng nhận phiếu cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021, theo báo Axios. Theo nhiều nguồn tin do báo này dẫn ra, McConnell nói trong một hội nghị viễn liên qua điện thoại rằng lá phiếu các Thượng nghị sĩ quyết định trong ngày 6/1/2021 sẽ có hậu quả tác hại nhất mà ông đã từng tham dự.

McConnell gọi cuộc bầu phiếu xác định phiếu cử tri đoàn khi khui thùng phiếu đã được Electoral College xác định và mang tới là "lá phiếu của lương tâm." Trong khi đó, Hawley nói lý do Hawley đứng ra chống các phiếu cử tri đoàn được xác định ở các tiểu bang chiến trường là vì "vi phạm luật bầu cử của các tiểu bang" nhưng Hawley không nói là "gian lận" như Trump liên tục nói. Các nhà bình luận nói rằng Hawley có 2 lý do để quậy phá vào ngày 6/1/2021: chơi nổi để có tiếng vang dòm ngó tranh cử Tổng Thống 2024, và gây quỹ bằng cách xin tiền từ khối cử tri ái mộ Trump.

--- Bác sĩ Anthony Fauci hôm Thứ Năm ước tính rằng Hoa Kỳ sẽ không thể trở về mức đời thường trước mùa thu năm tới, hầu hết vì trì trệ trong việc chích thuốc chủng ngừa COVID-19. Fauci nói như thế trên đài MSNBC, nói cần nhiều tháng nữa để cho việc chích ngừa tập thể mang lợi ích chung, "Sẽ không thể xảy ra trong vài tháng đầu năm 2021," ông nói, và thêm rằng "hy vọng chúng ta sau khi hết mùa hè 2021, bắt đầu mùa thu 2021, chúng ta mới có một mức độ bình thường được."

Trước đó trong ngày, Fauci chỉ trích tiến trình phân phối và chích thuốc ngừa, rằng chỉ mới 2.8 triệu liều thuốc đã chích tại Hoa Kỳ trong tổng số 12.4 triệu liều thuốc đã có. Ban đầu tiên đoán là khoảng 20 triệu dân Mỹ sẽ được chích ngừa vào cuối năm 2020, nhưng bây giờ là trì trệ rồi.

---

Cảnh sát thị trấn Grafton gần Milwaukee đã bắt giam một dược sĩ hôm Thứ Năm về tình nghi cố ý làm hỏng khoảng 57 ống bên trong chứa 570 liều thuốc chích ngừa siêu vi coronavirus bằng cách cố ý để lô thuốc này ở ngoài tủ lạnh. Cảnh sát không cho biết tên dược sĩ này, nhưng nói đã bắt giam và làm hồ sơ truy tố về tội phá hoại và cố ý gây nguy hiểm tới sinh mạng người khác.

Dược sĩ này làm việc tại bệnh viện Advocate Aurora Health đã bị sa thải ngay tức khắc, nhưng không được tiết lộ tên và cũng chưa rõ động cơ phá hoại. Hiện nay chỉ mới 2.8 triệu người Mỹ được chích ngừa COVID-19 tính vào ngày cuối tháng 12/2020, như thế là chậm hơn mục tiêu sẽ chích ngừa 20 triệu người trong tháng 12.

---

Trong thời kỳ đại diện 2020, nhiều bệnh khác đã sinh khởi nhưng bệnh nhân thường tránh đi khám bệnh vì lo sợ bước vào môi trường y tế dễ bị lây nhiễm COVID-19. Do vậy, toàn cầu nhu cầu thuốc suy giảm, và các dược phòng giảm doanh thu.

Theo kế hoạch, kỹ nghệ thuốc tây dự định đón Năm Mới bằng cách tăng giá hơn 300 loại thuốc tại Hoa Kỳ kể từ ngày 1/1/2021, theo bản phân tích của công ty 3 Axis Advisors, nơi chuyên về tham vấn y tế. Bản khảo sát về giá thuốc tăng vọt từ ngày đầu năm được thông tấn Reuters loan tin.

---

Tổng Thống Trump cũng nghĩ kế kiếm thêm tiền trong ngày Lễ Đăng Quang của Tổng Thống đắc cử Joe Biden: tăng giá phòng khách sạn khoảng gấp 5 lần giá bình thường tại Trump International Hotel ở thủ đô Washington D.C. trrong hai ngày 19 và 20/1/2021.

Ban đầu là đưa ra giá trong tuần lễ đăng quang là: phòng doubles (2 giường) giá $886 tới phòng suites giá là $2,225 đã là cao hơn bình thường, bây giờ cũng tăng. Bây giờ các phòng rẻ nhất trong 2 ngày 19-20/1/2021 sẽ có giá từ $2,225/đêm trở lên. Trong các ngày khác của tháng 1/2021, giá trung bình cho một phòng trong khách sạn này là $436. Nếu so giá 2,225/436 thì là đắt hơn gấp 5.1 lần.

---

Cảnh sát thủ đô lo bạo lực tăng vọt... Bản tin CBS News hôm Thứ Sáu loan tin rằng Karl Racine, Tổng Biện Lý của thủ đô Washington DC, sửa soạn cho bất ổn, và nhiều phần sẽ có bạo lực bùng nổ, từ các ủng hộ viên của Trump khi họ rủ nhau về biểu tình để phản đối việc chứng nhận phiếu cử tri đoàn trong ngày 6/1/2021.

Racine nói rằng nỗi lo là có thực vì nhiều cuộc biểu tình trong quá khứ đã dẫn tới xô xát, kể cả đốt nhà thờ da đen, và bây giờ thủ đô đang chuẩn bị căng thẳng hơn vì đây là cơ hội cuối cho các tổ chức da trắng thượng đẳng như 'Proud Boys' để bày tỏ giận dữ. Đích thân Tổng Thống Trump cũng đã kêu gọi về biểu tình để dàn trận ngoài phố nhằm ủng hộ cho cuộc phản đối bên trong buổi họp khoáng đại lưỡng viện trên nguyên tắc để công nhận Joe Biden là Tổng Thống đắc cử.

---