CS Làm Nhục Quốc Thể VN

Đài VOA của Mỹ ngày 02/10/2019 có tin “Hộ chiếu Việt Nam [CS] xếp thứ 90, gần cuối bảng xếp hạng 2019”. Đại ý, thứ 90 trong số 107 bậc của bảng xếp hạng mới nhất năm 2019 vừa được Hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners có trụ sở ở London công bố ngày 1/10. Năm nay bị tụt 15 bậc so với năm ngoái (hạng 75), tiến gần hơn về phía nhóm 10 các quốc gia bị xếp vào loại “hộ chiếu tệ nhất”, bao gồm Triều Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan… Hộ chiếu bị xếp hạng 90 vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia, sau Campuchia (hạng 88, 53 nước) và hơn Lào (hạng 92, 49 nước)... CS Bắc Hàn hayTriều Tiên bị xếp hạng 100.

VOA nhắc nhớ “Quyền lực của hộ chiếu Việt Nam trở thành đề tài gây chú ý trong những năm gần đây, sau khi xảy ra sự kiện báo chí Việt Nam cắt xén phát biểu của Giám mục Ngô Quang Kiệt nói rằng ông cảm thấy “nhục nhã” khi cầm hộ chiếu Việt Nam vì đi đâu cũng bị soi xét.

Trên thực tế, toàn văn câu nói của ông là “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên” và “Người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.

Sau phát biểu bị cắt xén trên, Giám mục Ngô Quang Kiệt đã bị công luận chỉ trích dữ dội. Ông từ chức Tổng Giám mục Hà Nội năm 2010 vì lý do sức khoẻ, nhưng nhiều nguồn tin nói có thể do “áp lực từ chính quyền Việt Nam”.

Một câu hỏi lớn người Việt quốc gia chánh trực đặt ra là “ví ai mà hộ chiếu VN (passport) nên nông nổi, tạo thành một nhục nhã cho quốc gia dân tộc VN như thế. Vì ai VN nên nông nỗi, hình ảnh, tai tiếng xấu xí, quốc thể VN bị làm nhục như vậy, hả Đảng Nhà Nước CSVN?

Ở Anh, tin trên RFI của Pháp, ngày 25/5/ 2015 người Việt ở Anh bị đưa lên bàn mổ về nạn người Việt ở Anh lợi dụng tinh thần nhân đạo đối với vị thành niên, tổ chức đưa người nhập cư bất hợp pháp qua Anh lâu nay và bắt họ làm nô lệ trồng cần sa, làm nghề nail, làm nô lệ tình dục. Khiến người Việt chánh trực cảm thấy quá khổ nhục cho quốc gia dân tộc mình, trước cảnh người Việt nô lệ người Việt, người Việt bóc lột người Việt, tạo thành quốc nhục cho dân tộc VN.

Báo chí quốc tế cho biết 96% số người làm việc trong các trại cần sa là người VN, trong đó 81% là trẻ em. 51% trẻ em khi được đưa về cơ sở xã hội nuôi dưỡng thì sau đó biến mất khiến cảnh sát phải lên danh sách tìm kiếm. Báo Observer cho biết người Việt đang nắm giữ ngành cần sa với doanh số trên dưới 1 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Những nhà hình tội học ở Anh cho báo chí Anh biết mức độ tội phạm có tổ chức trong cộng đồng người Việt là nguy hiểm nhất ở Anh, vì đa số các tội danh tập trung vào ngành cần sa.

Ở Nhựt, Trường Nhật ngữ thuộc Viện Nghiên cứu Tokyo thông báo nhiều sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Nhật bị bắt vì tội ăn cắp, bỏ trốn và không đến trường nên làm nhà trường rất lo lắng. Lâu nay không phải học sinh, sinh viên du học ăn cắp hàng hoá các siêu thị mà những phi công, tiếp viên Hàng Không VNCS là những con ông cháu cha cũng làm, bị Nhựt bắt trục xuất về VN.

Ở Phi châu, nhân viên sứ quán buôn lậu ngà voi, sừng tê giác, trịch thượng trước toà Đại sứ VNCS ở Nam Phi. Truyền hình nước này loan tải cho cả nước và thế giới biết.

Còn trên mạng thì không biết bao nhiêu hình ảnh, lời lẽ bằng nhiều thứ tiếng đăng lên các trang mạng, nói lên thói quen, tật xấu của người Việt Nam đi du lịch ngoại quốc. Nào là ăn cắp, buôn lậu, giành lấy đồ ăn, lấy quá dư thừa trong những buổi tiệc buffet, hay nhà hàng all you can eat. Nào là hành động tranh giành, chen lấn hay đổ rác bừa nơi công cộng, đái bậy bên đường… làm xấu hổ người Việt.

Ở Nhật, Đài Loan, Đại Hàn chánh quyền đều đăng bảng coi chừng ăn cắp vặt của người Việt, bằng tiếng Việt tức chú ý vào người Việt du lịch. Ở Lào sát VN, ở Nam Hàn xa hơn chánh quyền sở tại cũng đăng bảng bằng tiếng Việt coi chừng đi vệ sinh bừa bãi, vứt rác bừa bãi của người Việt ở Hàn Quốc.

Quá đủ để thấy CS đã làm xấu người Việt. Người Việt phải mang tiếng chung vì cái quốc nhục của VN do thời CSVN gây ra ở Bắc hơn hai phần ba thế kỷ, ở Nam gần nửa thế kỷ.

Văn hoá, đạo đức VN đã suy đồi trầm trọng trong thời CS. Đảng Nhà Nước CSVN đã du nhập chủ nghĩa CS ngoại lai vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo vào Việt Nam. CSVN đã áp đặt nền giáo dục CS phi nhân bản, phi dân tộc lên nhân dân VN. CSVN cào bằng văn hoá đạo đức của người Việt Quốc gia, nhồi nhét lối sống đấu tranh giai cấp, một mất một còn, ai thắng ai của biện chứng pháp CS, khiến con giết cha mẹ, trò đánh đập thầy, nữ sinh đánh nhau, bề hội đồng, lột quần, xé áo. Hậu quả là người sống trong chế độ CS tiêm nhiễm, tạo thành quốc nhục, tạo người VN thành những người Việt “ xấu xí” trong lẫn ngoài nước.

Những người có thiện chí, thiện ý muốn nói lên sự thật để Đảng Nhà Nước CS đang cầm quyền ở VN giúp sửa chữa, thì bị Đảng Nhà Nước “đì” tối đa. Tiêu biểu như trường hợp Đức Tổng Giám Mục Hà nội Ngô quang Kiệt nói với Chủ Tịch Uỷ Ban Hà nội để xây dựng, sửa chữa thì bị CS trả thù, trả oán mà đài VOA có nhắc lại trong bản tin trên. Đảng Nhà Nước CSVN vận động giáo quyền Vatican nặc lịnh từ dịch Đức Tổng Giám mục đáng kính này./.(VA)