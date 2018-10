VN Báo Động: Nợ Đọng Thuế 3,6 Tỷ USD, 42% Hết Đòi

HANOI -- Chính phủ VN cho biết rằng nợ đọng thuế được báo động lên tới gần 3,6 tỷ đôla...Chính xác con số này là, theo bản tin VOV: Nợ đọng thuế gần 83.000 tỷ đồng, hơn 40% không có khả năng thu hồi.Bản tin VOV ghi lời Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, tổng nợ đọng thuế tính đến cuối tháng 9/2018 là 82.961 tỷ đồng, trong đó 42,1% không có khả năng thu hồi.Con số 82.961 tỷ đồng là xấp xỉ 3,6 tỷ USD.Trả lời chất vấn của đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) về vấn đề nợ đọng thuế, xu hướng năm 2018 cao hơn 2017, nguyên nhân do đâu và giải pháp khắc phục tồn tại này thế nào, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận nợ đọng thuế còn lớn.Vừa qua Bộ Tài chính đã triển khai nhiều biện pháp, thu đạt 82% số nợ đọng thu. Cụ thể, năm 2017 thu được 44.773 tỷ đồng tăng 12% so với 2016 và 9 tháng thu được 25.382 tỷ đồng, đạt 61% tiền nợ đọng thuế có khả năng thu hồi tới 31/12/2017, ông Dũng cho hay.VOV cũng ghi lời Bộ trưởng Tài chính cho biết, hàng năm cũng có những đôn đốc thu hồi các khoản thuế truy thu trong kết luận của cơ quan kiểm toán, đạt trên 80%. Tỷ lệ nợ đọng thuế/tổng thu nội địa giảm dần qua các năm, năm 2016 là 8,5%; năm 2017 còn 7,6% và cuối tháng 9/2018 còn %7,5. Tỷ lệ nợ đọng thuế có khả năng thu/tổng thu nội địa cũng giảm, năm 2016 là 5,6%, 2017 là 4,4% và 9 tháng 2018 còn 4,3%.Bản tin cũng ghi lời báo nguy về thực trạng: Tổng số nợ thuế hiện nay còn lớn, hết tháng 9/2018 là 82.961 tỷ đồng. Trong đó tiền thuế nợ chiếm 42,1% và tăng 11% so với cuối năm 2017. Tiền phạt vi phạm hành chính tăng 6%.Nguyên nhân được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ ra là số nợ đọng do người nợ thuế đã chết, mất tích; doanh nghiệp không còn địa chỉ tại đăng ký kinh doanh; tiền chậm phạt nộp...