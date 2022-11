Dàn nhạc Đại học Santa Ana công diễn The Carnival of the Animals của Camille Saint-Saëns

Thông báo cộng đồng





Santa Ana, Calif. – Dàn nhạc thính phòng Đại Học Santa Ana sẽ công diễn tấu khúc giao hưởng “The Carnival of the Animals” của nhạc sĩ Camille Saint-Saëns, một mô tả âm nhạc tuyệt vời về sư tử, voi, rùa, kangaroo, và nhiều loài thú khác vào thứ Năm, ngày 1 tháng 12, lúc 7:30 tối, tại Phillips Hall.

Người dẫn chương trình buổi hòa nhạc, kết hợp với thơ ca độc đáo của Ogden Nash, là Tiến sĩ Annebelle Nery, hiệu trưởng Đại học Santa Ana (SAC).

"Tôi rất vui mừng được tham gia cùng dàn nhạc thính phòng và rất nhiều nhạc sĩ tài năng từ cộng đồng để biểu diễn tác phẩm này," bà Nery phát biểu. "Việc hiệu trưởng trường đại học làm người dẫn chương trình cho một buổi hòa nhạc không phải là điều thường thấy, vì vậy tôi rất hào hứng."

Thầy Brian Kehlenbach, giáo sư âm nhạc SAC, cho biết: “Buổi hòa nhạc đặc biệt này là một chuyến bay âm nhạc sôi động và thú vị với bốn nghệ sĩ piano biểu diễn cùng với dàn nhạc." Tác phẩm mới của Kehlenbach Pax Vobiscum (Peace Be With You) cho Cello và Piano cũng sẽ được giới thiệu trong chương trình, cùng với Piano Concerto số 1 của Chopin, Mvt. 1, do giảng viên Jungwon Jin trình bày.

Buổi hòa nhạc ngày 1 tháng 12 được trình diễn với sự hợp tác của Quỹ Santa Ana College Foundation cùng với các thành viên của Dàn nhạc Trường Trung học Santa Ana và các nhạc sĩ từ cộng đồng Quận Cam. Buổi hòa nhạc do Joseph Kaye đạo diễn và sẽ diễn ra tại Phillips Hall trong khuôn viên trường Đại học Santa Ana tại 1530 W. 17th St., Santa Ana.

Vé vào cửa thường là $15; học sinh, sinh viên và người cao niên là $10, và trẻ em từ 5-14 tuổi là $5. Vé VIP, bao gồm một khoản quyên góp cho Friends of SAC Music, là $50 mỗi người. Để mua vé hoặc để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập: https://tinyurl.com/476mfn9t.

Giới thiệu về Đại học Santa Ana:

Đại học Santa Ana (SAC), tròn 100 tuổi vào năm 2015, đào tạo khoảng 18.000 sinh viên mỗi học kỳ. Trường trang bị cho sinh viên chuyển sang các trường Đại học bốn năm và đào tạo lực lượng lao động cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Ngoài ra, 11.000 sinh viên khác được trường đào tạo thông qua Trường Giáo dục Tiếp liên của trường đại học đặt tại Trung tâm Giáo dục Centernnial. Được xếp hạng là một trong những trường Đại học hai năm hàng đầu của quốc gia cấp bằng Cao đẳng cho sinh viên Latinh và châu Á, trường cũng được công nhận trên toàn tiểu bang với các chương trình đào tạo lực lượng lao động toàn diện cho nghề y tá, lính cứu hỏa, thi hành pháp luật và nhân viên y tế. SAC là một trong hai trường đại học tổng hợp dưới sự bảo trợ của Khu Đại học cộng đồng Rancho Santiago.