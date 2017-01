Chúc Mừng Năm Mới! Hãy Hứa Bỏ Máy Xuống: Và Talk, Read, Sing® Với Em Bé

Sacramento, Calif.— Đọc email? Xem băng hình trực tiếp? Đăng bài trên mạng xã hội? Chơi điện tử trên mạng?Trong khi cha mẹ có thể tranh thủ xem màn hình để biết tin tức về bạn bè, các chuyên gia cho rằng việc quan trọng trước tiên là dành thời gian thực sự cho em bé.Với điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy điện toán xách tay và những máy móc khác làm mất thời gian suốt ngày của chúng ta, các chuyên gia khuyến khích cha mẹ và người chăm sóc hãy bỏ máy xuống và dành thời gian nói chuyện, đọc sách và hát cho em bé và trẻ em, bởi vì phát triển ngôn ngữ ở mức cao dẫn đến tăng vốn từ vựng và chuẩn bị tốt hơn cho bé đi học.Cô Diane Levin, Phó Giám Đốc Điều Hành, First 5 California đã phát biểu: “Máy móc rất phổ biến trong nhiều lãnh vực cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng cha mẹ và người chăm sóc trẻ nên hạn chế nhìn màn hình để có thời gian gặp mặt với em bé và trẻ em, thậm chí ngay cả khi các bé chưa biết nói. Mỗi phút trên mạng nói chuyện với bạn bè là một phút mất đi cơ hội để nói chuyện với em bé, trong khi nghe được giọng nói của quý vị là quan trọng cho việc phát triển trí não của các em.”Sau đây là một vài gợi ý:Chỉ sử dụng mạng xã hội khi em bé ngủ. Khi bé thức, hãy nói chuyện, đọc sách và hát cho bé nghe. Nghiên cứu cho thấy bố mẹ càng nói chuyện với bé càng nhiều, các em sẽ có vốn từ vựng lớn hơn. Hãy nói xem quý vị sẽ làm gì ngày hôm đó – mô tả mỗi công việc và những nơi quý vị sẽ đi, những người quý vị sẽ đến thăm. Hãy dùng những khoảnh khắc mỗi ngày để giúp em tìm hiểu về thế giới của mình.Đặt giới hạn trên màn hình. Cũng như khi quý vị đặt các giới hạn trên màn hình của trẻ em, điều quan trọng là quý vị làm gương cho con. Hãy sử dụng đồng hồ đặt giờ và khi hết giờ, hãy đem điện thoại, máy tính bảng hoặc máy điện toán cầm tay đi cất.Xin nhớ, gặp mặt chứ không nhìn màn hình – và nhìn thẳng vào mắt bé! Khi em bé bắt đầu nói bi bô, xin nhớ lắng nghe, nhìn vào mắt bé và trả lời. Điều này sẽ khuyến khích bé tiếp tục giao tiếp.Thay vì đọc danh sách dài các bài đăng trên mạng xã hội, hãy đọc một quyển sách thật sự cho con của quý vị. Hãy dành thời gian để đọc, nói chuyện về những hình ảnh, sờ vào các trang sách, và hãy để cho em bé giở sách qua các trang. Tất cả cách thức và cảm giác trải nghiệm này sẽ giúp con của quý vị thành công trong trường học trong tương lai.Cô Levin nói tiếp: “Tóm lại, càng dành nhiều thời gian cho máy móc điện tử, chúng ta càng có ít thời gian với con. Chúng ta biết các em bé được nghe bố mẹ nói chuyện và đọc sách từ lúc mới sinh ra thường có chuẩn bị tốt hơn khi bắt đầu đi học, còn những em thường không được nghe nói chuyện và đọc sách, thì rất có nhiều cơ hội bị rớt lại sau và khó khăn để theo kịp các bạn.”Chiến dịch Talk. Read. Sing. It Changes Everything® của First 5 California khuyến khích sự phát triển trí não khỏe mạnh ở em bé và trẻ em. Nghiên cứu cho thấy rằng sự tham gia tích cực và thường xuyên bằng lời nói khuyến khích sự phát triển quan trọng của trí não trong những tháng năm đầu đời của bé.Hãy ghé vào www.First5California để biết các ý tưởng về nói chuyện, đọc sách và hát với con quý vị mỗi ngày.Về First 5 California:First 5 California được thành lập để cung cấp kiến thức cho phụ huynh, ông bà, giáo viên, và những người chăm sóc về vai trò quan trọng của họ trong năm năm đầu đời của trẻ nhỏ — với mục đích tựu trung là giúp thêm nhiều trẻ em California lớn lên khỏe mạnh sẵn sàng thành công ở trường học và ngoài đời.Để biết thêm thông tin về First 5 California như là một tổ chức, xin ghé thăm www.ccfc.ca.gov. Để xem trang mạng tài nguyên cho phụ huynh của First 5 California, xin ghé vào www.first5california.com.