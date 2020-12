Tổng Thống Trump kêu gọi "big protest" ngày Phó TT Mike Pence kiểm nhận phiếu bầu  06.01.2021.

Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild! Vào ngày 19.12.2020, Tổng thống Trump viết trên tweet kêu gọi biểu tình đại náo Hoa Thịnh Đốn vào ngày 06.1.2021: "". Nhưng ngày 06.01.2021 lại trùng hợp với ngày

quốc hội sẽ họp để kiểm phiếu và công bố kết quả bầu tổng thống và phó tổng thống thứ 46 của các đại cử tri. Chủ tọa phiên họp kiểm phiếu tại quốc hội là Phó Tổng Thống Mike Pence " thực hiện nghĩa vụ hiến pháp để xác nhận kết quả bầu cử " nhưng - "bị Tổng Thống Trump coi nghĩa vụ này là sự phản bội"- Trump would view Pence performing his constitutional duty — and validating the election result — as the ultimate betrayal.