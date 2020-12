Hôm nay Hạ Viện bỏ phiếu dự luật cứu trợ bổ túc, lên tới 2,000$/người. Báo New York Post, Fox News: Hết cứu nổi rồi, Trump nên tử tế bàn giao. Bạch Ốc email, bảo nhân viên dọn ra trong tuần lễ đầu tháng 1/2021 để bàn giao chính phủ, bị lộ, liền thu hồi lại. Trump sẽ tới Georgia vận động cho 2 ứng viên TNS Cộng Hòa một ngày trước Ngày Bầu Cử 5/1/2021. Hai ứng cử viên Dân Chủ tr

Chưa đầy một ngày sau khi Trump ký gói cứu trợ COVID trị giá $900 tỷ đô, Hạ Viện sẽ bỏ phiếu hôm Thứ Hai 28/12/2020 để tăng tiền cứu trợ từ 600$ lên tới 2,000$/người.

Hôm nay (Thứ Hai 28/12/2020) Hạ Viện bỏ phiếu dự luật cứu trợ bổ túc, lên tới 2,000$/người. 27 quốc gia Liên Âu đã đồng ý với một thỏa hiệp về đầu tư với Trung Quốc. Báo New York Post, Fox News: Hết cứu nổi rồi, Trump nên tử tế bàn giao. Bạch Ốc email, bảo nhân viên dọn ra trong tuần lễ đầu tháng 1/2021 để bàn giao chính phủ, bị lộ, liền thu hồi lại. Trump sẽ tới Georgia vận động cho 2 ứng viên TNS Cộng Hòa một ngày trước Ngày Bầu Cử 5/1/2021. Hai ứng cử viên Dân Chủ tranh chức Thượng nghị sĩ quyên kỷ lục: hơn 100 triệu đô/người. Trump lạnh cẳng, giờ chót ký luật cứu trợ 600$/người, nói sẽ ra dự luật mới thay thế sau. Ủy ban Chuẩn chi Hạ Viện nói sẽ bác dự luật Trump đưa ngược về cứu trợ, vì tới lúc chính phủ Biden làm việc rồi. Chỉ số các thị trường chứng khoán tăng vọt sau khi Trump ký gói cứu trợ COVID. BS Fauci: sau mùa lễ, dịch sẽ còn kinh hoàng thêm. Cô Ivanka Trump dự kiến tranh cử Thượng nghị sĩ Florida 2022. TNS Rubio hốt hoảng, tấn công Bác sĩ Fauci. VN báo động thiếu giáo viên tiếng Anh.

WASHINGTON (VB - 28/12/2020) --- Một email từ viên chức điều hành khu vực West Wing trong Bạch Ốc gửi cho các nhân viên Bạch Ốc phải dọn đồ đạc để sửa soạn bàn giao Bạch Ốc cho chính phủ Obama. Email chỉ thị dọn đồ về nhà gửi vào đêm Thứ Ba 22/12/2020, và khi lộ ra cho báo chí, viên chức này thu hồi lại email đã gửi.

Trong khi TT Trump liên tục nói là sẽ không rời Bạch Ốc, các nhân viên đang sửa soạn dọn đi theo chỉ thị từ email của cấp trên. Trong email ghi rõ là phải lau chùi sạch các máy viba (microwave) và để đồ đạc văn phòng stationery (giấy, mực...) lại, trả lại các món quà nhận được, có ghi cả thông tin về thời điểm khi nào nhân viên Bạch Ốc sẽ nhận được chi phiếu lương cuối cùng.

Khi email gửi ra đêm Thứ Ba bảo phải dọn đồ đạc, sáng Thứ Tư 23/12/2020 lộ ra cho báo chí, thế là Bạch Ốc phải thu hồi bằng một email khác, nói rằng, hãy bỏ lơ email kia và các thông tin cập nhật sẽ thông báo vài ngày tới. Trong email ban đầu ghi rõ thông tin quan trọng, như khi nào phải rời tòa nhà Bạch Ốc và khi nào nhận chi phiếu lương cuối cùng.

CBS News ghi rằng email từ West Wing trong Bạch Ốc cho biết nhân viên Bạch Ốc phải rời Bạch Ốc trong tuần lễ đầu tháng 1/2021, trước Ngày Đăng Quang 20/1/2021. Họ được nói rằng họ sẽ nhận chi phiếu lương cuối cùng là tháng 2/2021. Chỉ thị nói: tất cả đồ đạc cá nhân phải bỏ vào thùng để đem thùng ra ngoài Bạch Ốc.

--- TT Trump hôm Chủ Nhật 27/12/2020 loan báo rằng ông sẽ tổ chức buổi vận động tại Georgia vào ngày Thứ Hai 4/1/2021, tức là một ngày trước ngày bầu cử tranh 2 ghế Thượng nghị sĩ Georgia. Trump sẽ kêu gọi cử tri bầu phiếu cho 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đương nhiệm Kelly Loeffler (Cộng Hòa-Ga.) và David Perdue (Cộng Hòa-Ga.).

Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC loan báo là sẽ tổ chức buổi vận động tại thị trấn Dalton, Ga., lúc 7 p.m. hôm 4/1/2021, và tất cả người tham dự đều phải kiểm tra nhiệt độ, sẽ được cung cấp nơi cổng vào là khẩu trang và nước rửa tay --- tất cả đều buộc phải mang khẩu trang. Loeffler và Perdue cũng sẽ nói chuyện trong buổi này.

--- Hai ứng cử viên Dân Chủ Georgia tranh 2 ghế Thượng nghị sĩ trong kỳ bầu cử 5/1/2021 là Jon Ossoff và Raphael Warnock. Cuộc tranh cử này sẽ quyết định xem đảng nào sẽ chiếm đa số tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Hai ứng viên Jon Ossoff và Raphael Warnock mỗi người đã gây quỹ hơn 100 triệu đôla chỉ trong vòng 2 tháng.

Đó là những con số kỷ lục, và tiền quyên này vượt xa 2 đối thủ Cộng Hòa, tính tới thời điểm 2 tuần trước ngày bầu cử Thứ Ba 5/1/2021. Ossoff, điều hành một công ty truyền thông, tranh ghế của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa David Perdue, gây quỹ hơn $106 triệu đôla từ 15/10 tới 16/12/2020. Trong khi đó, Warnock, mục sư nhà thờ Ebenezer Baptist Church tại Atlanta và đang tranh ghế của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler, đã gây quỹ hơn $103 triệu đôla.

--- Vậy là Trump lạnh cẳng, giờ chót phải ký dự luật cứu nguy, và như thế mỗi đầu dân Mỹ đủ điều kiện sẽ được giúp 600 đôla. Tuy nhiên, điều bí hiểm là, theo phóng viên Chag Pergram của Fox News, sau khi Trump ký gói cứu trợ vừa nói, Trump lại nói là sẽ gửi một dự luật tiêu xài chính phủ tới Quốc Hội để đảo ngược dự luật vừa ký.

Fox News nói đêm Chủ Nhật rằng Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện là Dân biểu Nita Lowey (Dân Chủ, New York) nói như thế là Trump gửi gói dự luật đảo ngược dự luật Trump vừa ký, và ủy ban của Lowey sẽ bác bỏ dự luật Trump sẽ gửi sau để đảo ngược, vì Trump là quá khứ và vì ủy ban bây giờ tập trung làm việc với chính phủ mới của Biden.

--- Các chỉ số cổ phiếu trên các thị trường chứng khoản tại Hoa Kỳ tăng vọt hôm Thứ Hai sau khi Trump ký gói kích thích kinh tế COVID-19 mà trước đó vài ngày Trump để lơ lửng, không ký. Chỉ số Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, và S&P 500 đều tăng kỷ lục trước giờ giao dịch hôm Thứ Hai.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0.56% tức là 163 điểm, khi giao dịch khởi sự, lúc đó cổ phiếu Apple tăng 2.39%. Chỉ số Nasdaq 100 khi giao dịch khởi sự có mức tăng 0.79% với cổ phiếu Tesla tăng 2.09% lúc 9:33 am giờ Miền Đông. Khi bắt đầu giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng 0.71% với cổ phiếu American Airlines tăng 3.89% một phút sau khi mở cửa.

--- Nhà bình luận Geraldo Rivera của đài Fox News nói rằng trong tình thân đã hỗ trợ Trump liên tục 4 năm qua nhằm chống "bọn cánh tả," nhưng bây giờ thì ông phải kêu gọi Trump hãy từ bỏ chuyện khiếu nại phiếu bầu gọi là "gian lận" vì bây giờ Trump cứ xử thế kiểu như một đứa con trai nằm vạ, giãy giụa. Rivera nói Trump hãy ý thức rằng chuyện bầu cử đã qua rồi, đã sang trang rồi.

Rivera cũng dặn dò Trump rằng ông không thể hậu thuẫn Trump chuyện khiếu nại "gian lận" bầu cử. Rivera cũng nói về luật sư Sidney Powell, một trong những người bênh vực Trump cuồng nhiệt, rằng luật sư Sidney Powell cùng với một vài người khác đang phá hoại di sãn của Trump.

--- New York Post, tờ báo nổi tiếng là cuồng nhiệt ủng hộ Trump, bây giờ cũng nói rằng Trump nên bàn giao chính phủ cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, người thắng cử chân thực của cuộc bầu cử vừa qua. Báo này nổi tiếng bảo thủ, gần như luôn luôn đứng về Đảng Cộng Hòa, điều hành bởi ông Rupert Murdoch, chủ Đài Fox News.

Bài quan điểm chính trên báo New York Post sẽ phát hành trên bản báo giấy sáng Thứ Hai 28/12/2020 sẽ có nhan đề ngay trang nhất, “Mr. President, stop the insanity” (Kính thưa Tổng Thống, hãy ngưng sự điên khùng đi). Dòng chữ tiểu mục kế tiếp là: "Ngài đã thua cuộc bầu cử --- và đây là cách để cứu di sản của ngài."

Báo này thúc giục Trump hãy tách xa ra khỏi Luật sư Sidney Powell, người báo NYP gọi là một "kẻ điên khùng" --- và cũng hãy tránh xa Michael Flynn, ngườic ó hành động mà báo này gọi là "kẻ phản quốc"... Thiệt ra báo này không tử tế gì, vì đang chỉ cách cho Trump để tránh khỏi "tự xấu hổ" khi Trump cứ đang giãy đành đạch và nói là Trump đã thắng, bất kể các con số phiếu bầu.

--- Bác sĩ Anthony Fauci hôm Chủ Nhật 27/12/2020 nói trên chương trình State of the Union của đài CNN rằng "một mùa sau lễ" của đại dịchCOVID-19 sắp tới mức kinh hoàng. BS Fauci nói rằng ông tin là "mức tệ hại nhất trên đà sắp tới" --- BS Fauci nói chúng ta sẽ thấy sau mùa lễ --- Giáng sinh, Năm mới --- tất nhiên sẽ là kinh hoàng.

BS Fauci, Giám đốc Viện Nghiên Cứu Quốc Gia về Dịch Tễ Học, nói rằng dân Mỹ đang ở thời điểm quan trọng khi nhiều triệu dân Mỹ trong mùa lễ đoàn tụ gia đình, thăm người thân.... nhưng các buổi tụ họp đông người đó chính là dịp để lây siêu vi COVID cho nhau.

--- Báo The Times of Israel ghi rằng có nhiều tin đồn nói rằng cô Ivanka Trump đang cân nhắc sẽ tranh cử Thượng nghị sĩ liên bang năm 2022 hoặc là chức Thống Đốc Florida vài năm sau. Sau khi cô và chồng là Jared Kushner mua khu biệt thự $31 triệu đô ở Indian Creek Island, một đảo nhỏ gần Miami, tin đồn này càng tăng thêm. Và nhất là khi cô Lara Trump, vợ của ông anh, đã cho biết đang cân nhắc tranh cử chức Thượng nghị sĩ liên bang ở North Carolina.

Một nguồn tin từ trong gia đình Trump nói rằng cô Ivanka có tham vọng chính trị, chắc chắn sẽ ra tranh cử, nhưng cô chưa thể quyết định xong lúc này. Nhưng nếu cô muốn tranh cử chức Thống Đốc, luật sẽ buộc cư trú ở Florida ít nhất 7 năm mới đủ điều kiện. Còn chức Thượng nghị sĩ liên bang thì dễ hơn, vì cử tri Florida đã nồng nhiệt ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và sẽ xem như cô cũng là một phần sứ mạng của gia đình Trump.

Thế là có một người lạnh cẳng... Đó là Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio, phải tranh cử trở lại vào năm 2022. Adam C. Smith, nhà tư vấn của công ty Mercury Public Affairs, nói với CNN rằng Rubia dự kiến tranh cử trở lại vào năm 2022, và nếu gặp đối thủ là Ivanka Trump thì nhiều phần sẽ thất bại, vì trong lần Marco Rubio tranh cử chống Donald Trump ở Florida, trong bầu cử sơ bộ Tổng Thống năm 2016, Rubio bị đè bẹp ở cách biệt 19% điểm.

Với Ivanka thì vừa có tiền, vừa có tên... do vậy 2022 sẽ là sóng gió cho Rubio, vì khối 74 triệu cử tri ủng hộ Trump sẽ có thể đứng sau lưng gia tộc Trump... Khi tin về chuyện cô Ivanka có thể tranh cử vào ghế Thượng nghị sĩ liên bang ở Florida vào năm 2022, Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-FL) có phản ứng lạng quạng liền. TNS Rubio liền tấn công Bác sĩ Fauci là "đồ nói xạo..." Người ta kinh ngạc vì sao Rubio cãi chuyện khoa học y tế với bác sĩ chuyên ngành chống dịch.

Thế nên, khi Thượng nghị sĩ Rubio hôm Chủ Nhật 27/12/2020 lên mạng phóng tweet chụp mũ Bác sĩ Fauci nói xạo, nói dối thấy rõ là tức cười. Thượng nghị sĩ Rubio phóng tweet hôm Chủ Nhật: "BS Fauci nói dối về khẩu trang hồi tháng 3/2020. BS Fauci bóp méo mức độ của chích vaccine ngừa cần để có miễn dịch bầy đàn. Không chỉ là Fauci nhé. Nhiều người trong giới thượng lưu tin rằng công chúng Mỹ không biết những gì tốt cho họ, cho nên họ cần phải bị gạt vào "làm điều đúng đắn."

Tại sao Rubio tấn công chuyên gia y tế như Fauci? Bởi vì Bác sĩ Fauci trả lời phỏng vấn của phóng viên Dana Bash trên CNN về chuyện chích ngừa vaccine chống COVID. BS Fauci nói khiêm tốn rằng BS chẳng biết bao nhiêu, và mọi chuyện chỉ có thể đoán vì BS Fauci hiện chưa có những con số chắc thật, trong đó có đoạn nói: "Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta phải khiêm tốn và nhận ra rằng chúng ta không biết nhiều..." rằng với tỷ lệ 94% hiệu quả của thuốc chích ngừa chống Sars-CoV-2 thì "con số 75% tới 80% để miễn dịch cộng đồng với COVID-19 là một ước tính hợp lý. Và thực tế, hầu hết các đồng nghiệp trong ngành dịch tễ học đồng ý với tôi." Hiển nhiên, Rubio nghe chuyện khoa học là nhức đầu rồi, liền chơi kiểu Trump là tố "Bác sĩ Fauci" là "Fake News"... Nhưng Fauci đâu có nói một mình đâu, vì tất cả các bác sĩ đều nói như Fauci... Nhiều phần Rubio đang khủng hoảng, vì biết là sẽ bị cô Ivanka Trump bứng ghế Thượng nghị sĩ Florida vào năm 2022.

---

Báo Thanh Niên cho biết, dựa theo thống kê của Bộ GD-ĐT, thiếu giáo viên tiếng Anh là thực trạng nặng nề ở tất cả các cấp học. Đặc biệt, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, điểm mới nhất ở cấp tiểu học là tiếng Anh và tin học sẽ trở thành môn học bắt buộc (áp dụng từ lớp 3) thay vì tự chọn như hiện nay. Về số lượng, theo ước tính của Bộ GD-ĐT, cả nước đang còn thiếu hơn 5.000 giáo viên tiếng Anh. Đó là chưa kể còn khoảng hơn 30% giáo viên hiện nay chưa đủ năng lực theo yêu cầu đặt ra với chương trình mới.

Bản tin ghi rằng, khi lý giải về tình trạng khó tuyển GV tiếng Anh bậc tiểu học của các quận TP Sài Gòn trong những năm gần đây, ông Trần Trọng Khiêm ( Trần Trọng Khiêm, Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú,) cho biết trước đây yêu cầu đầu vào chấp nhận cả đối với những người tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh (chỉ cần có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), nhưng hiện nay yêu cầu tuyển dụng bắt buộc là ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường đại học sư phạm. Điều này khiến cho nguồn tuyển bị co hẹp lại rất nhiều.

Theo nhà văn Nguyên Giác, người có nhiều dịch phẩm về Thiền và văn học, tác phẩm song ngữ mới đây của ông là "The Way of Zen in Vietnam / Thiền Tông VN" (https://thuvienhoasen.org/p30a34037/phan-1-)

học sinh VN bây giờ có thể học qua YouTube, nơi dạy tiếng Anh miễn phí 24 giờ và giáo viên là nhiều người dạy là các giáo sư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Nếu giáo viên VN mở máy nối mạng YouTube gõ nhóm chữ "learning English" rồi chọn lớp, và chiếu projector lên màn ảnh giữa lớp, thì giọng nói, câu văn là đều hoàn toàn văn phong và ngôn phong Hoa Kỳ. Như thế, có lợi cả cho giáo viên và học sinh. Nếu về nhà cũng học qua YouTube thì tiếng Anh sẽ không thua gì quốc tế.

---

Hai viên chức Liên Âu nói hôm Thứ Hai rằng toàn bộ 27 quốc gia Liên Âu đã đồng ý với một thỏa hiệp về đầu tư với Trung Quốc. Tin này đăng trên báo South China Morning Post hôm Thứ Hai. Môt nguồn nói rằng Hiệp định Đầu tư giữa TQ/Liên Âu có thể hoàn tất vào Thứ Ba 29/12/2020. Hiệp định đầu tư này có tên là "EU-China Comprehensive Agreement on Investment" và bao gồm cả tiêu chuẩn về lao động.

---

Chưa đầy một ngày sau khi Trump ký gói cứu trợ COVID trị giá $900 tỷ đô, Hạ Viện sẽ bỏ phiếu hôm Thứ Hai 28/12/2020 để tăng tiền cứu trợ từ 600$ lên tới 2,000$/người đối với những người đủ điều kiện để được cứu trợ. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi gọi dự luật cứu trợ bổ túc này là "Caring for Americans with Supplemental Help" tức là viết tắt CASH Act.

Dự luật bổ túc cứu trợ này sẽ bỏ phiếu theo hình thức có ghi tên, tức là những Dân Biểu nào đồng ý hay phản đối việc cứu trợ, đều sẽ lộ tên, và điều này sẽ ảnh hưởng tới việc họ tái tranh cử năm 2022. Cộng Hòa đã cho biết sẽ chống dự luật này, vì cho là sẽ làm tăng nợ quốc gia. Nhưng Dân Chủ nói rằng 600$ không đủ giúp dân, trong khi Dân Chủ đã đề ra từ nhiều tuần trước là cần cứu trợ 2,000$ nhưng đã bị Cộng Hòa bác bỏ, và mấy hôm nay TT Trump đã yêu cầu phải cứu trợ 2,000$. Dự kiện, đa số dân biểu sẽ thông qua dự luật bổ túc cứu trợ này hôm nay, Thứ Hai.

