WHO: siêu vi biến thể dạng mới COVID từ Anh lây qua Đan Mạch, Hòa Lan, Úc. Miền đông nam Anh quốc: hết kiểm soát nổi siêu vi biến thể. Thế giới, Mỹ, Quận Cam: COVID lây kỷ lục. Fox News: chích ngừa ưu tiên kiểu CDC là kỳ thị da trắng. Juliette Kayyam (Giáo sư đại học Harvard): Trump là tên khủng bố. Trưởng ban Báo chí của chính phủ Biden: bà Jill Biden không bận tâm chuyện xưng hô "Doctor" (Tiến s

Juliette Kayyem, Giáo sư đại học Harvard, nói rằng Tổng Thống Trump đã trở thành một kẻ khủng bố nguy hiểm, kích động bạo động để hướng lợi chính trị.

WASHINGTON (VB - 20/12/2020) --- Trên đài MSNBC hôm Thứ Bảy, Anthony Scaramucci, cựu Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc trong chính phủ Trump, tiên đoán rằng Tổng Thống Donald Trump sẽ gặp nhiều hậu quả pháp lý và chính trị vì một hồ sơ mới lộ cho thấy ông và cậu con rể Jared Kushner đã bí mật chuyển tiền từ quỹ vận động tranh cử sang các công ty vỏ bọc để làm giàu cho các cơ sở kinh doanh của gia đình.

Scaramucci nói rằng Trump biết là Trump thua rồi, cho nên đang lên kế hoạch sẽ làm một băng tần truyền hình, nhiều thứ để phải làm khi rời Bạch Ốc và làm gì cũng cần tiền, do vậy Trump đã mang theo 250 triệu đôla theo bằng cách chuyển tiền sang công ty vỏ bọc nằm trong ban vận động, và bây giờ thì lộ ra là một khoản tiền khổng lồ biến mất trên sổ sách.

Scaramucci nói rằng Trump không nên được xem là khuôn mặt chính trị nữa, vì có quá nhiều việc để phải làm, "Sẽ có hậu quả pháp lý từ một số công việc quá khứ. Có các cuộc điều tra về Trump và công ty ở New York. Và tôi nghĩ là Trump sẽ bị phân tâm nhiều chuyện, trong khi quyền lực chính trị của Trump tan rã dần. Hãy nhớ rằng, dù là Ngoại Trưởng Pompeo hay người khác, có khoảng 10 người trẻ hơn, cả nam hay nữ, mỗi sáng nhìn vào gương và nhìn thấy một Tổng Thống tương lai hiện ra trong gương.... thì người ta sẽ thấy cần tấn công Trump, sau khi Trump rời Bạch Ốc." Muốn nói là, nhiều người muốn ra ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, trong đó có Pompeo.

Trong khoảng 1 tháng rưỡi qua, mạng xã hội Twitter thường xuyên dán nhãn cảnh báo "coi chừng tin giả" lên các tweet của Trump rằng Trump vừa phóng ra một mẩu tin bị nghi là tin giả, nhưng bây giờ mạng này sẽ cứng rắn hơn.

Từ sau khi các hãng thông tấn gọi Joe Biden là Tổng Thống đắc cử, mỗi lần Trump phóng tweet than phiền là có bầu cử gian lận, thì Twister ghi thêm nhãn viết rằng, "Nguồn tin chính thức đã nói về cuộc bầu cử này khác hơn đối với tweet này." Bây giờ thì Hội nghị Phiếu cử tri đoàn đã đếm phiếu xong, và tuyên bố Biden đã thắng cử. Hôm nay, khi Trump lại phóng tweet nói rằng Trump bị trộm cuộc bầu cử.

Bây giờ Twitter dán nhãn vào tweet của Trump là: "Các viên chức bầu cử đã xác nhận Joe Biden là người thắng phiếu trong bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ." Nghĩa là, bây giờ mỗi lần Trump phóng tweet về bầu cử, Trump lại gặp bài học là Biden thắng cử rồi vậy.

Tính chơi bạo lực thiệt... Nỗ lực của Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử không gặp trở ngại này thì cũng bế tắc kia. Báo Axios kể rằng luật sư Rudy Giuliani đã điện thoại cho Ken Cuccinelli, người quyền lực cao thứ nhì ở Bộ An Ninh Nội Địa (Department of Homeland Security - viết tắt DHS) đêm Thứ Năm và hỏi rằng có thể đưa an ninh tới tịch thu các máy bầu cử ở các tiểu bang chiến trường hay không, theo ghi nhận của phóng viên Jonathan Swan dựa vào nguồn tin thân cận với cú điện thoại này.

Cuccinelli trả lời rằng Bộ DHS không có thẩm quyền đó. Cú điện thoại này đưa lên báo đầu tiên là do phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times. Thế rồi trong một buổi họp hôm Thứ Sáu, Trump thảo luận với các cố vấn về chuyện tịch thu các máy bầu phiếu, và cũngt hảo luận về chuyện có thể sẽ bổ nhiệm luật sư Sidney Powell làm công tố đặc biệt để điều tra về các máy bầu phiếu này. Và rồi, không được chút nào đâu.

Nhà báo Travis Akers phóng tweet để đúc kết tình hình tuyệt vọng của Trump: "Tôi không thể tin là tôi phải đói ra điều này. Quân lực Hoa Kỳ sẽ không trợ giúp bất kỳ Tổng Thống nào trong việc lật ngược kết quả bầu cử, mà cũng không dùng quân lực củng cố lệnh thiết quân luật hay là các lệnh bất hợp pháp nào. Lời thề sỉ quan là trung thành với Hiến pháp, thay vì với một người."

Tổng Thống đắc cử Joe Biden nói hôm Thứ Bảy rằng Hoa Kỳ sẽ tái gia nhập Hiệp Định Khí Thải Paris ngay trong ngày đầu tiên Biden nhậm chức Tổng Thống, và như thế "Hoa Kỳ sẽ trở lại lãnh đạo thế giới chống biến đổi khí hậu."

Một chút sau đó, Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris phóng tweet nói rằng chính phủ Biden có "một trong những kế hoạch về khí hậu nhiều tham vọng nhất trong lịch sử." Bà viết, "Phải có được các nhà máy điện không gây ra khói độc carbon vào năm 2035. Đạt tới khói ở mức zero không trễ hơn năm 2050. Hãy đầu tư cho một tương lai năng lượng sạch, và tạo ra nhiều triệu việc làm có lương cao." Hiện thời Biden đã trao chức đặc sứ về khí hậu cho John Kerry.

Một chủng loại siêu vi biến thể của COVID-19 xuất hiện đầu tiên tại Anh quốc, bây giờ đang lây lan ra nhiều nước khác, theo lời báo động của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO hôm Chủ Nhật 20/12/2020. Chủng loại siêu vi biến thể này đã thấy ở Đan Mạch, Hòa Lan và Úc châu.

Tuy nhiên, Úc châu cho biết chỉ mới thấy siêu vi mới trong 1 trường hợp và chưa lây lan xa, theo nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO. Bà nói siêu vi biến thể này càng lây lan lâu dài, càng có cơ nguy biến thể sangc hủng loại mới, và chúng ta cần làm mọi cách để ngăn đà lây lan để giảm cơ nguy biến thể.

Bộ Trưởng Y Tế Anh quốc Matt Hancock nói hôm Chủ Nhật rằng siêu vi biến thể mới tìm thấy ở đông nam Anh quốc đang trở thành "hết kiểm soát nổi," theo lời ông nói với đài Sky. Ông kêu gọi mọi người giữ giãn cách xã hội để giàm đà lây lan vì đây là cực kỳ chết chóc.

Matt Hancock cũng chỉ trích hiện tượng nhiều người đang tìm cách chạy xa khỏi London trước khi khu vực thủ đô nâng cấp báo động lên bậc 4 là "hành vi hoàn toán vô trách nhiệm." Hancock nói, tất cả mọi người, đặc biệt những người ở các khu vực báo động bậc 4 cần phải xử thế y hệt như họ có thể đã dính siêu vi rồi - đó là cách duy nhất Anh quốc mới kiểm soát được.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm chết chóc, cả trên toàn cầu, và tại Hoa Kỳ. Sau đây là các số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Toàn cầu bị lây nhiễm: 76,401,952 người.

Toàn cầu chết dịch: 1,687,975 người.



Mỹ bị lây nhiễm: 17,661,404 người.

Dân Mỹ chết dịch: 316,209 người.

Tiểu bang California: bị lây nhiễm: 1,842,557; Chết dịch: 22,582 người.

Tiểu bang Texas: bị lây nhiễm: 1,584,207; Chết dịch: 25,714 người.

Quận Cam báo cáo 3,445 trường hợp mới dính COVID-19 và thêm 26 người chết trong Thứ Bảy, nâng tổng số bệnh tại Quận Cam lên 119,822 bệnh nhân và 1,760 người chết. Đó là các con số kỷ lục trong 24 giờ tại Quận Cam.

Bác sĩ Clayton Chau, Giám đốc Sở Y Tế Quận Cam, đưa ra 2 lệnh mới tuần này: tại các nhà dưỡng lão hay chăm sóc tập thể, cấm tập họp dùng bữa cơm chung và không tụ họp vì bất kỳ sinh hoạt nào để ngăn đà lây lan siêu vi; giàm thời lượng cách ly cho người dính siêu vi từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, theo khuyến cáo của CDC.

Có phải chích ngừa COVID tại Mỹ là kỳ thị da trắng? Trong chương trình Tucker Carlson Tonight đêm Thứ Sáu, nhà bình luận Fox News này chỉ trích Trung Tâm Phòng Chống Dịch Hoa Kỳ CDC là phân phối thuốc chủng ngừa dựa trên tiêu chuẩn kỳ thị da trắng, vì chích ưu tiên cho các chuyên viên y tế tuyến đầu, cho người trên 65 tuổi trong viện dưỡng lão, cho người có rủi ro tiền sử bệnh cao và cho nhân viên thiết yếu thực ra là đa số dân da màu.

Đặc biệt bản thông cáo của CDC giải thích về người ưu tiên chích ngừa trong diện nhân viên thiết yếu thường là dân nghèo và người da màu, những người không thể ngồi nhà làm việc từ xa. Những người da màu cũng thường ít hơn trong nhóm người trên 65 tuổi (tức là, họ thường không sống thọ). Do vậy, chích ngừa nhân viên thiết yếu, những người thường nghèo và da màu, là giảm bất bình đẳng y tế trong các cộng đồng này. (nguyên văn: In explaining why these groups were chosen for vaccinations first, the CDC mentioned that essential workers tend to be poor people and people of color who can't work from home. People of color also tend to be underrepresented among people ages 65 and older (ie. They don't typically live as long). As such, inoculating essential workers who are largely poor and people of color will help reduce healthcare inequalities among these communities.) Thế là Fox News liền bám vào và nói là CDC kỳ thị da trắng. May là Obama không còn làm Tổng Thống trong khi vua kỳ thị là Trump đang ngồi ở Bạch Ốc, nên lời chụp mũ này vô ích.

Miền Tây làm ra lúa gạo nhất nước, xuất cảng ra nhiều nước... nhưng không nuôi nổi dân Miền Tây. Đó là một phần nội dung trong bàn Báo cáo Kinh tế Thường niên đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2020. Nghiên cứu này cho thấy khu vực ĐBSCL hàng năm đóng góp đến 55% sản lượng lương thực, trên 90% gạo xuất cảng nhưng thu nhập của nông dân ở đây rất trôi nổi. Trồng lúa 3-4 vụ/ năm đã suy thoái đất, ngập dư thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Trong 10 năm qua ĐBSCL có hơn 1,1 triệu dân bỏ xứ ra đi, 40% học sinh phải bỏ học khi hết cấp 2.

Juliette Kayyem, Giáo sư đại học Harvard và là cựu Thứ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa, phóng tweet nói rằng trong nhiều năm qua Tổng Thống Trump đã trở thành một kẻ khủng bố nguy hiểm, kích động bạo động để hướng lợi chính trị, di sản chính trị cụ thể nhất của Trump là cuộc bạo động của các nhóm da trắng thượng đẳng ở thủ đô 2 lần trong mấy tuần qua.

GS Juliette Kayyem cũng nói rằng chính Trump xách động biểu tình trước các tòa nhà quốc hội ở các tiểu bang chiến trường để đòi lật ngược phiếu bầu trong ngày họp Hội nghị Các đại biểu cử tri đoàn, kêu gọi người ủng hộ điện thoại tới nhà các viên chức bầu cử để hăm dọa bắn giết... chính là kích động khủng bố. Nhưng tệ hại nhất là Trump làm mất lòng tin vào hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, đó là khủng bố vào tận trái tim của nền dân chủ Mỹ.

Bạn còn nhó tuần trước, nhà bình luận Chris Wallace của Fox News, nói rằng Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden không nên được gọi là "Dr. Jill Biden" hay "Doctor Jill Biden" vì bà Jill Biden chỉ có bằng Tiến sĩ Giáo dục, không phải "Bác sĩ y khoa"... Nhiều nhà bình luận nói rằng Wallace chỉ nói bậy, vì các đại học vẫn dùng chữ "Dr." hay "Doctor" xưng hô với người có văn bằng Tiến sĩ.

Jennifer Psaki, Trưởng ban Báo chí của chính phủ Biden, trả lời phỏng vấn đêm Chủ Nhật trên Fox News Sunday, nói rằng bà Jill Biden sẽ không nói gì về chuyện này, ai muốn gọi sao thì gọi, nhưng cô Psaki nhấn mạnh rằng, "Tiến sĩ Henry Kissinger, Tiến sĩ Mục sư Martin Luther King -- vẫn được gọi trước giờ là "Doctor" bất kể họ không phải là "Bác sĩ y khoa" và không ai kiếm chuyện gì."

